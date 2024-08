Jak rozwinąć wysokowydajny zespół w 8 sprawdzonych krokach

Wokół 51% organizacji zrestrukturyzowało swoje Teams w 2023 roku.

Nic dziwnego, że menedżerowie koncentrują się na resetowaniu zespołów w 2024 roku.

Rozwój Teams jest ciągłym ćwiczeniem nie bez powodu. Teams ciągle się zmieniają, ewoluują i rozwijają z powodu różnych czynników. W wyniku tego należy stale koncentrować się na wielu aspektach rozwoju teamów, aby zapewnić ich wysoką wydajność i motywację.

Dobrze zarządzany team:

Zachęca członków zespołu do kreatywności i komunikacji

Poprawia zdolność zespołu do podejmowania decyzji

Przełamuje silosy między działami i zespołami

Oferuje lepsze możliwości uczenia się, gdzie młodsi pracownicy uczą się od starszych

Zmniejsza zmęczenie i poprawia poziom zaangażowania, prowadząc do powodzenia w pracy

Umożliwia menedżerom wykorzystanie pełnego potencjału zespołu

Zwiększa dobre samopoczucie i połączenie pracowników w miejscu pracy

Umożliwia organizacjom (50%) w osiąganiu ich celów operacyjnych

A Stanford badanie twierdzi, że wspólna praca może motywować zespół zamieniając pracę w zabawę. Niniejszy przewodnik przeprowadzi Cię przez osiem prostych i sprawdzonych kroków, które pozwolą Ci stworzyć wydajny zespół.

Jak rozwinąć zespół w ośmiu prostych krokach

Wszyscy słyszeliśmy zdanie: "Praca zespołowa sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością"

Ale jak się do tego zabrać? Budowanie zespołu to proces - i to świadomy.

Zastanówmy się, co jest potrzebne do stworzenia solidnego, wydajnego zespołu zwinnego.

Krok 1: Zbuduj cele, aby ludzie byli zsynchronizowani

Niejasne cele pozostawiają miejsce na błędną interpretację.

Zanim więc podzielisz swoich pracowników na grupy, upewnij się, że:

Nakreślić precyzyjne cele organizacyjnecele i zadania do realizacji przez Teams

Komunikowanie celów zadania (co musi zostać zrobione) i celów procesu (jak praca musi zostać zrobiona) na samym początku

Podkreślenie indywidualnych obowiązków dla każdej roli, przypadków użycia iw jaki sposób cross-funkcjonalne Teams będą ze sobą współpracować

Dostosowanie możliwości zespołu do ogólnych celów organizacyjnych

Dobrze sformułowane i wyczyszczone cele ułatwiają życie wszystkim - pracownicy są na tej samej stronie, a lider zespołu może skutecznie śledzić postępy.

Takie dostosowanie zapewnia, że wszyscy pracują nad tymi samymi nadrzędnymi celami od początku do końca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustawieniu skutecznych celów zespołowych, spróbuj Cele ClickUp .

Użyj ClickUp Goals do mapy swoich celów z jasnymi ośmioma czasu, mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów:

Twórz możliwe do śledzenia cele połączone z Twoją pracą dzięki ClickUp Goals

Widok celów w wybranym formacie i sortowanie ich w określonych folderach w celu usprawnienia pracy.

Uwzględnij następujące punkty styku podczas pisania celów:

Kluczowe działania

Sytuacje awaryjne i plany awaryjne

Punkty kontrolne do śledzenia pracy

Zasady informowania interesariuszy

Kto jest za co odpowiedzialny

Terminy dla każdego zadania/działania

Wskaźniki do pomiaru postępu prac

Krok 2: Pomyśl - jaka jest kultura Twojej firmy

Teams powinien wiedzieć, czego się od niego oczekuje.

Naturalnie, ustanowienie kultury firmy powinno być priorytetem.

Skorzystaj z tych wskazówek, aby rozwinąć pozytywną kulturę firmy:

Pozytywne zachowanie: Otwarcie przedyskutuj, co stanowi pozytywne zachowanie i ustaw wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla swojego zespołu. UżywajDokumenty ClickUp aby natychmiast udostępniać te wzorce i sprawić, że zespół będzie na tej samej stronie:

natychmiastowe połączenie ClickUp Docs z przepływami pracy_

Ćwiczenia budujące Teams: Aby pomóc członkom zespołu lepiej się poznać, wypróbuj "ćwiczenie z artefaktem" - w którym poprosisz każdego pracownika o podzielenie się 5-minutową osobistą historią o wyzwaniu i osiągnięciu, przed którym stanął w swojej karierze. Należy również poprosić pracownika o zaprezentowanie artefaktu, który symbolizuje jego osiągnięcie (trofeum, certyfikat itp.). Gdy wszyscy zakończą swoje historie, rozpocznij dyskusję na temat tego, jak członkowie zespołu czuli się po wysłuchaniu anegdot i jakie szczególne umiejętności każdy z nich wnosi do tabeli

Aby pomóc członkom zespołu lepiej się poznać, wypróbuj "ćwiczenie z artefaktem" - w którym poprosisz każdego pracownika o podzielenie się 5-minutową osobistą historią o wyzwaniu i osiągnięciu, przed którym stanął w swojej karierze. Należy również poprosić pracownika o zaprezentowanie artefaktu, który symbolizuje jego osiągnięcie (trofeum, certyfikat itp.). Gdy wszyscy zakończą swoje historie, rozpocznij dyskusję na temat tego, jak członkowie zespołu czuli się po wysłuchaniu anegdot i jakie szczególne umiejętności każdy z nich wnosi do tabeli Styl pracy: Jako odpowiedzialny menedżer, ważne jest, aby dowiedzieć się, w jaki sposób twój zespół pracuje najlepiej: Czy pracownicy lubią pracować samodzielnie? Czy chcieliby współpracować w modelu hybrydowym?

Jako odpowiedzialny menedżer, ważne jest, aby dowiedzieć się, w jaki sposób twój zespół pracuje najlepiej:

Zadawaj bezpośrednie pytania i stwórz styl pracy, który będzie odpowiedni dla wszystkich. Możesz użyć ClickUp Brain aby zanotować punkty dyskusji i sprawić, by wszyscy byli na bieżąco.

Użyj ClickUp Brain do szybkiej edycji zawartości w Docs

Krok 3: Skup się na szkoleniu

Bardzo ważne jest, aby ocenić obecne umiejętności swojego zespołu i zaprojektować stanowiska pracy w oparciu o te umiejętności.

Ale jeśli chcesz przenieść swój zespół na wyższy poziom, skup się na umiejętnościach, których będą potrzebować, aby być atutem jutro.

Możliwości ciągłego uczenia się torują drogę do lepszego morale i wydajności.

Oto jak sprawić, by coaching i uczenie się stały się nieodłączną częścią kultury uczenia się w Twojej organizacji:

Opracuj strategię i przygotuj nowe wyzwania na przyszłość, aby utrzymać odsetki w zespole

Tworzenie modułów szkoleniowych dla unikalnych ustawień umiejętności

Opracuj ramy, które utrzymają kursy szkoleniowe na właściwym torze

Eksperymentuj z nowymi pomysłami na naukę, aby uzyskać lepsze wyniki i pomóc członkom zespołu w rozwoju

Krok 4: Stwórz kompleksowy plan rozwoju

Tworzenie nowego zespołu wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Musisz upewnić się, że każdy członek teamu czuje się szanowany i wysłuchany.

Musisz być zorganizowany i spokojny, gdy sprawy przybiorą zły obrót.

Musisz regularnie sprawdzać, jak radzą sobie twoi pracownicy.

Zarządzanie wszystkimi tymi aspektami wymaga wyjątkowych umiejętności zarządzania projektami i czasem.

Uwzględnij więc wszystkie te czynniki podczas tworzenia spójnego planu rozwoju zespołu.

Gdy plan jest już gotowy, czas wprowadzić go w życie i postępować zgodnie z poniższymi czterema scenami rozwoju zespołu:

Etap 1: Spotkanie z zespołem i przeprowadzenie sesji przełamywania lodów, podczas których ludzie poznają się nawzajem i dowiadują się, w jaki sposób każdy z członków chce pracować

Spotkanie z zespołem i przeprowadzenie sesji przełamywania lodów, podczas których ludzie poznają się nawzajem i dowiadują się, w jaki sposób każdy z członków chce pracować Scena 2: Przeprowadzenie ćwiczeń budujących zespół, aby zbudować zaufanie i umiejętności rozwiązywania problemów wśród rówieśników

Przeprowadzenie ćwiczeń budujących zespół, aby zbudować zaufanie i umiejętności rozwiązywania problemów wśród rówieśników Scena 3: Przygotowanie i poinformowanie zespołu o ich pierwszym zadaniu, które musi być wyzwaniem. Zachęć członków zespołu do współpracy i nieszablonowego myślenia

Przygotowanie i poinformowanie zespołu o ich pierwszym zadaniu, które musi być wyzwaniem. Zachęć członków zespołu do współpracy i nieszablonowego myślenia Scena 4: Przegrupowanie i analiza wyników; przyjrzenie się temu, co poszło nie tak w wyzwaniu i świętowanie zwycięstw

Krok 5: Zapewnij komunikację 24×7 i współpracę bez wysiłku

Wykorzystywanie wzajemnych umiejętności przyniesie lepsze wyniki niż te, które można osiągnąć w pojedynkę.

Wykorzystanie mocnych stron zespołu zaczyna się od dobrego narzędzia do zarządzania projektami.

ClickUp oferuje solidne narzędzia do zarządzania projektami współpracę zespołową i funkcje komunikacyjne, które pomagają zespołom być na bieżąco z zadaniami, aktualizacjami i postępami.

Weźmy na przykład, E-mail ClickUp'a funkcja, która umożliwia wysyłanie ważnych e-maili za pomocą jednego kliknięcia:

Wysyłanie i odbieranie e-maili bez opuszczania ClickUp

The Widok czatu ClickUp funkcja ta jest również przydatna, jeśli chcesz współpracować z zespołem rozproszonym geograficznie i udostępniać aktualizacje na żywo.

Inną funkcją, która może okazać się pomocna, jest Wykrywanie współpracy ClickUp funkcja, która pozwala na

Wspólną edycję dokumentów w czasie rzeczywistym

Otrzymywanie natychmiastowych informacji zwrotnych o zmianach statusu, nowych komentarzach i innych krytycznych szczegółach zadania

ClickUp Docs umożliwia pisanie, edytowanie i współpracę w czasie rzeczywistym oraz dodawanie komentarzy w celu komunikowania się z członkami zespołu

Oprócz funkcji wzmiankowanych powyżej, pomaga również w

Zaplanować spotkania zespołu przed rozpoczęciem zadania lub projektu

Wyjaśnienie ról zawodowych i tego, co inni członkowie zespołu muszą zrobić do zrobienia, aby odnieść powodzenie

Zachęcanie teamu do zadawania dociekliwych zapytań i wyjaśniania wątpliwości

Bez odpowiedniej komunikacji zespół może być zmuszony do powtórzenia pracy i może nie dotrzymać terminów.

Krok 6: Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania projektami 360 stopni

Twój zespół potrzebuje wsparcia, gdy zajmuje się wieloma projektami jednocześnie.

To właśnie tutaj Zarządzanie projektami ClickUp platforma staje się przełomem.

Narzędzie oferuje pakiet funkcji, które zbliżą Twoje Teams, takich jak:

Połączone cykle pracy i dokumenty łatwo widoczne w czasie rzeczywistymPulpity ClickUp:

zobacz status projektu, oczekujące zadania i cele zespołu za jednym razem dzięki ClickUp Dashboards

Automatycznie generuj podzadania na podstawie opisów zadań, podsumowanych wątków komentarzy itp. dzięki menedżerowi projektów AI:

Jak działa podsumowanie wątku w ClickUp AI

Uzyskaj priorytetowe plany i elementy działań z natychmiastową widocznością szczegółów projektów i ich zgodności z celami firmy za pomocą Wykresy Gantta :

Sortowanie priorytetów staje się dziecinnie proste dzięki widokowi wykresu Gantta ClickUp

Mapa cykli pracy procesów i zwiększona współpraca nad strategicznymi inicjatywami przy użyciu Tablice ClickUp , wizualne płótno dla wszystkich intencji i celów:

Zamień pomysły swojego zespołu w skoordynowane działania dzięki ClickUp Whiteboards

Krok 7: Wsparcie, nie mikrozarządzanie

Z punktu widzenia pracownika, menedżerowie często są postrzegani jako osoby, które zarządzają projektami w sposób mikrozarządzania, zamiast udzielać wsparcia.

Aby położyć kres mikrozarządzaniu w stylu przywództwa:

Naucz się odpuszczać: Oddeleguj pracę w sposób inteligentny, szczególnie zadania o niskiej stawce, i nie pozwól zespołowi na niedostateczną funkcję

Oddeleguj pracę w sposób inteligentny, szczególnie zadania o niskiej stawce, i nie pozwól zespołowi na niedostateczną funkcję Przyjmij zmianę sposobu myślenia: Przestaw się z roli wykonawcy na rolę lidera, okazując większe zaufanie zespołowi

Przestaw się z roli wykonawcy na rolę lidera, okazując większe zaufanie zespołowi Ciągłe uczenie się: Podobnie jak twoi pracownicy, jako menedżer musisz stale doskonalić swoje umiejętności przywódcze i być ciekawym świata

Podobnie jak twoi pracownicy, jako menedżer musisz stale doskonalić swoje umiejętności przywódcze i być ciekawym świata Zatrudniaj w sposób przemyślany: Zamiast bezmyślnie obsadzać role, zatrudniaj zróżnicowaną grupę ludzi, którzy mogą pracować harmonijnie i odważnie

Zamiast bezmyślnie obsadzać role, zatrudniaj zróżnicowaną grupę ludzi, którzy mogą pracować harmonijnie i odważnie Myśl o umiejętnościach miękkich: Oprócz skupienia się na twardych umiejętnościach, musisz przejąć własność nad zachowaniem zespołu i wspierać umiejętności miękkie, takie jak lepsza współpraca, empatia i zaufanie

Oprócz skupienia się na twardych umiejętnościach, musisz przejąć własność nad zachowaniem zespołu i wspierać umiejętności miękkie, takie jak lepsza współpraca, empatia i zaufanie Zachęcaj do stosowania formuły 85% wysiłku: Harvard Business Review twierdzi, że aby stworzyć zespoły o wysokiej wydajności, menedżerowie muszą zachęcać członków zespołu do dawania z siebie wszystkiego85% wysiłku (w przeciwieństwie do 100% wysiłku przez cały czas) i zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Krok 8: Zapytaj - czy twoja informacja zwrotna jest wizualna?

Aby prowadzić obiektywne sesje informacji zwrotnej i angażować się w wydajne rozwiązywanie konfliktów, użyj:

Wizualizację jako narzędzie szkoleniowe: Wizualna informacja zwrotna pokazuje ludziom, co należy poprawić - podobnie jak drużyna piłkarska oglądająca swoją grę. Jednym z narzędzi, które może uczynić ten proces niezwykle zabawnym i angażującym jestMapy myśli ClickUp, które umożliwiają rysowanie połączeń między zadaniami i pomysłami:

Wizualizuj swój kolejny wielki pomysł i informacje zwrotne za pomocą ClickUp Mind Maps

Śledzenie czasu, aby ocenić, jak dobrze współpracuje Twój zespół: Śledzenie tego, jak Twój zespół spędza czas, odkrywa bezcenne informacje na temat tego, co działa, a co nie. Zwróć szczególną uwagę na umiejętności zarządzania czasem swojego zespołu

Śledzenie tego, jak Twój zespół spędza czas, odkrywa bezcenne informacje na temat tego, co działa, a co nie. Zwróć szczególną uwagę na umiejętności zarządzania czasem swojego zespołu Narzędzia do zarządzania wydajnością: Regularne przeglądy wydajności pracowników znarzędzia do zarządzania wydajnością iszablony do oceny wydajności Free aby ocenić, jak dobrze pracują Twoi pracownicy i odpowiednio opracować plany poprawy. Skorzystaj z gotowychszablonów planów poprawy wydajności i pomóż swoim Teams zwiększyć wydajność w podróży

Kiedy już to zrobisz, przekaż opisową informację zwrotną, która musi zawierać:

Zachowanie zespołu, a nie jego osobowość

Umiejętności zespołu do zrobienia danego zadania

Czy Teams posiada niezbędne zasoby, aby odnieść sukces

Co motywuje każdego członka zespołu

Działania Teams - oparte na faktach, a nie na założeniach

Wyczyszczone, konkretne przykłady tego, co zespół robi dobrze (i gdzie popełnia błędy)

Dokąd zespół powinien zmierzać w następnej kolejności

Do kogo się zwrócić, jeśli napotkają jakiekolwiek przeszkody

Jaki jest cel każdej osoby w szerszym planie rzeczy

Chodzi o stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy mogą szczerze wyrażać swoje opinie.

Kluczowe wyzwania w powodzeniu zespołu

Jeśli twój team boryka się z trudnościami, to naturalne, że chcesz wkroczyć do akcji.

Jednak stworzenie skutecznego zespołu jest zadaniem trudnym z wielu powodów:

Nie wszyscy mogą być zainteresowani w równym stopniu przyczynianiem się do powodzenia zespołu

Członkom Teams może brakować zaufania w połączeniu ze sobą nawzajem i z liderami zespołu

Zbyt wiele rozmów kuluarowych i pobocznych może tworzyć luki informacyjne

Możliwe jest wyeliminowanie tych wyzwań i ustawienie powodzenia zespołu z sześcioma podstawowymi cechami.

6 wspólnych cech wysokowydajnego zespołu

Dekodowanie dynamika zespołu wydajnego zespołu jest bardziej osiągalne niż się wydaje.

Poniższe sześć cech jest obserwowalnych, mierzalnych i policzalnych, dzięki czemu łatwiej jest je zaszczepić w miarę upływu czasu.

Zintegruj te cechy w swoim zespole i wzmocnij ich więzi od pierwszego dnia:

1. Różnorodność, sprawiedliwość i integracja (DEI)

Czy istnieje wyraźne połączenie między strategią DEI a strategią Business? Jeśli nie, to musisz:

Być bardziej systematyczny na wczesnym etapie i powiązać cele organizacyjne z pożądanym poziomem wpływu programu DEI

Zidentyfikować możliwości posiadania odpowiedniej infrastruktury dla swoich aspiracji DEI - rzeczywistość tylko dla47% dzisiejszych organizacji

Zatrudnia zróżnicowanych pracowników z wieloma umiejętnościami i perspektywami

2. Energia poziomy

Czy twój zespół wykazuje wyższy poziom energii i większe poczucie odpowiedzialności? Oba te czynniki są bezpośrednimi wskaźnikami poziomu zaangażowania zespołu. Im wyższa energia, tym większe zaangażowanie i odwrotnie

3. Kreatywność i nastawienie na cele

Każdy członek zespołu musi traktować cele firmy jako swoją prawdziwą Gwiazdę Północną i pracować z kreatywnością i wsparciem

4. Wspólne udostępnianie kultury firmy

Pracownicy muszą rozumieć, co napędza organizację pod względem jej wizji, kultury i przekonań

5. Nastawienie na naukę

Każdy wybrany członek zespołu musi być chętny do nauki i dostosowywania się do zmieniających się sytuacji. McKinsey twierdzi, że osoby osiągające najlepsze wyniki w danej roli to 800% większą wydajność niż przeciętni pracownicy w tej samej roli!

6. Komunikacja

Mapa komunikacji w zespole jest równie ważna, jak zrozumienie tego, o czym rozmawiają. Kształtuje ona sposób, w jaki zespół podejmuje decyzje i współpracuje jako dobrze naoliwiona maszyna. W związku z tym podczas oceny umiejętności komunikacyjnych zespołu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jaki jest ton głosu każdego z członków?

Czy członkowie zespołu są zwróceni do siebie twarzami podczas rozmowy, wirtualnie lub osobiście?

Jakie gesty demonstrują członkowie zespołu?

Z jaką częstotliwością członkowie zespołu rozmawiają, słuchają i przerywają sobie nawzajem?

W jaki sposób członkowie zespołu wykazują ekstrawersję i empatię?

Twórz lepsze Teamsy z odpowiednim rozwiązaniem

To już wszystko na temat tego, jak stworzyć elastyczny i wydajny Teams.

Skorzystaj z przedstawionych tu spostrzeżeń, aby połączyć wydajne Teams z wieloaspektowymi umiejętnościami - indywidualną inteligencją, komunikacją, empatią i talentem.

Dobrą praktyką jest również uzbrojenie zespołu w odpowiednie narzędzia, strategie i techniki, które opanowałeś przez lata.

Rozważ zainwestowanie w narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp i umożliw swojemu zespołowi osiąganie najlepszych wyników.

Narzędzie typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp, usprawnia cykl pracy, śledzi postępy, napędza współpracę i prowadzi zespół do wspólnego celu.

Najczęściej zadawane pytania

**1. Jaki jest najlepszy sposób na rozwój zespołu?

Rozwijanie zespołu to proces składający się z ośmiu kroków, który wymaga cierpliwości i czasu:

Krok 1: Pracuj nad celami zadań i procesów, aby ludzie byli zsynchronizowani

Krok 2: Skoncentruj się na tworzeniu kultury firmy, która obejmuje wartości zespołu, przekonania itp.

Krok 3: Uwzględnienie możliwości uczenia się pracowników i zespołów na każdym kroku

Krok 4: Opracowanie całościowego planu rozwoju zespołu, w tym skupienie się na twardych i miękkich umiejętnościach członków zespołu

Krok 5: Zapewnij natychmiastową komunikację i współpracę za pomocą odpowiednich narzędzi

Krok 6: Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania projektami, aby zwiększyć wydajność zespołu

Krok 7: Zmień swój styl przywództwa z mikrozarządzania na wsparcie

Krok 8: Przekazuj informacje zwrotne wizualnie dla lepszego zrozumienia

**2. Jakie jest pięć scen rozwoju zespołu?

Zgodnie z modelem Tuckmana rozwój zespołu składa się z pięciu scen:

Formułowanie: Członkowie grupy są uprzejmi i starają się poznać nawzajem; w tej scenie często nie są pewni swoich ról i celów

Członkowie grupy są uprzejmi i starają się poznać nawzajem; w tej scenie często nie są pewni swoich ról i celów Burza: Konflikt i rywalizacja pojawiają się, gdy członkowie grupy zaczynają wyrażać swoje opinie i naciskać na granice ustalone w fazie formowania

Konflikt i rywalizacja pojawiają się, gdy członkowie grupy zaczynają wyrażać swoje opinie i naciskać na granice ustalone w fazie formowania Normowanie: Formują się normy i wartości grupowe, tworząc poczucie jedności i współpracy. Co więcej, role i obowiązki stają się jaśniejsze, a wśród członków grupy zaczyna rozwijać się zaufanie

Formują się normy i wartości grupowe, tworząc poczucie jedności i współpracy. Co więcej, role i obowiązki stają się jaśniejsze, a wśród członków grupy zaczyna rozwijać się zaufanie Funkcjonowanie: Grupa jest wysoce funkcjonalna, z jasno określonymi celami i poczuciem udostępniania. Członkowie skutecznie współpracują, aby osiągnąć swoje cele

Grupa jest wysoce funkcjonalna, z jasno określonymi celami i poczuciem udostępniania. Członkowie skutecznie współpracują, aby osiągnąć swoje cele Adjourning: Znana również jako scena "deformacji", faza ta polega na rozwiązaniu grupy w miarę osiągania celów. W rozszerzeniu, członkowie mogą odczuwać poczucie straty lub smutku, gdy grupa się rozpada

**3. Do zrobienia - jak rozwijać pracę zespołową?

Rozwijanie pracy zespołowej może zająć trochę czasu. Wymaga systematycznego podejścia i ciągłego wysiłku, aby: