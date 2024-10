10 najlepszych alternatyw ChatGPT dla marketingu na 2024 r

"AI nadchodzi po nasze miejsca pracy!" Stwierdzenia takie jak te wciąż trafiają na pierwsze strony gazet i robią to od czasu pojawienia się ChatGPT na scenie.

Ale jako marketer nie rozumiem, dlaczego ciągle mówi się nam, że technologia całkowicie zastąpi ludzi. Czy nie było tak samo, gdy komputery zostały wprowadzone do siły roboczej? Zobacz, gdzie nas teraz doprowadziły!

Niezależnie od tego, czy kochasz, czy nienawidzisz sztucznej inteligencji (AI), jedno jest pewne: nie da się jej zignorować. Marketerzy muszą przyjąć asystentów AI lub ChatGPT w takiej czy innej formie. A im szybciej to zrobimy, tym lepiej będziemy mogli to wykorzystać.

Czy jednak ChatGPT jest odpowiedzią na wszystko, co związane z marketingiem? Z prawdopodobieństwem nie. Oto spojrzenie na niektóre z najlepszych alternatyw ChatGPT, z których wiele oferuje znacznie bardziej zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego i analizę danych niż ChatGPT. Zaczynamy.

Czego należy szukać w alternatywach ChatGPT dla marketingu?

Nawet przed ChatGPT weszliśmy na scenę, codziennie korzystaliśmy z kilku narzędzi marketingowych.

Jednak dzięki AI automatyzacja i pomoc weszły na inny poziom. Narzędzia AI często pomagają nam tworzyć zawartość, optymalizować ją, a nawet automatyzować niektóre z naszych wysiłków marketingowych (na przykład narzędzia AI chatbot), pozwalając ludziom skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zakładach.

Z mojego doświadczenia wynika, że ChatGPT oferuje potężne funkcje , ale to nie znaczy, że jest to rzeczywiście go-to Narzędzie marketingowe AI . Natknąłem się na kilka alternatyw, które dają solidne wyniki.

Tak więc, oceniając Alternatywy ChatGPT dla marketingu, zwróć uwagę na takie czynniki jak

Funkcje tworzenia zawartości : Nadaje się do tworzenia postów na blogu, pisania e-maili,zarządzanie kampaniami marketingowymii nie tylko

: Nadaje się do tworzenia postów na blogu, pisania e-maili,zarządzanie kampaniami marketingowymii nie tylko Generowanie obrazów za pomocą AI : Oferuje potężne funkcje generowania obrazów, które można łatwo dostosować i ulepszyć. Ponieważ jesteśmy teraz w stanie tworzyć obrazy za pomocą zaledwie kilkuPodpowiedzi AIjest to kluczowe kryterium dla marketerów.

: Oferuje potężne funkcje generowania obrazów, które można łatwo dostosować i ulepszyć. Ponieważ jesteśmy teraz w stanie tworzyć obrazy za pomocą zaledwie kilkuPodpowiedzi AIjest to kluczowe kryterium dla marketerów. Możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP) : Rozumie i reaguje na ludzki język w naturalny i konwersacyjny sposób

: Rozumie i reaguje na ludzki język w naturalny i konwersacyjny sposób Informacje w czasie rzeczywistym : Przetwarzanie zawartości w czasie rzeczywistym przy użyciu aktualnych informacji

: Przetwarzanie zawartości w czasie rzeczywistym przy użyciu aktualnych informacji Integracja z innymi narzędziami: Płynnie łączy się z istniejącymi narzędziami i platformami marketingowymi, upraszczając ogólny przepływ pracy marketingowej

10 najlepszych alternatyw ChatGPT dla marketingu

Spędziłem niezliczone godziny testując te narzędzia osobiście i pracując z teamami, aby zobaczyć, które platformy AI naprawdę robią różnicę. Po zapoznaniu się z kilkoma przypadków użycia znalazłem kilka doskonałych alternatyw dla ChatGPT. Tak więc, jeśli szukasz najlepszych alternatyw ChatGPT dla marketingu, jesteś we właściwym miejscu.

Poniżej znajduje się lista 10 narzędzi AI dla procesów marketingowych, od tworzenia postów w mediach społecznościowych po zarządzanie projektami i optymalizację zawartości.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami marketingowymi i współpracy opartej na AI)

Twórz szczegółowe zasoby marketingowe, takie jak e-maile, studia przypadków, kampanie, briefy, blogi i inne za pomocą ClickUp Brain

ClickUp jest platformą do zarządzania projektami i wydajnością typu "wszystko w jednym", ale posiada potężne modele AI, które łączą wszystkie wiki, zadania i informacje marketingowe w jedną, spójną platformę ClickUp Brain .

Brain to potężny chatbot AI, który wykracza poza proste generowanie zawartości. Można go używać do automatyzacji cykli pracy, tworzenia kontekstowej zawartości marketingowej i usprawnić kampanie reklamowe w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przygotować szybki post w mediach społecznościowych , pisać e-maile , tworzyć długą zawartość lub współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym, pakiet narzędzi ClickUp zapewni Ci wszystko. Najlepszą częścią ClickUp jest jego dedykowana oferta dla marketerów. Jego wszystko w jednym ClickUp Marketing platforma ClickUp Marketing przenosi wszystkie działania marketingowe do centralnego huba. Pozwala to zespołom marketingowym na tworzenie kampanii, opracowywanie strategie i używać AI dla Twojego content marketingu wysiłek.

Twórz i zarządzaj automatyzacją opartą na wyzwalaczach lub akcjach za pomocą ClickUp Automations

Oprócz generowania zawartości, wykorzystaj narzędzia AI od ClickUp do automatyzacji cyklu pracy marketingowej. Automatyzacja ClickUp pomaga korzystać z kreatora automatyzacji AI do tworzenia wyzwalaczy lub opartych na akcjach cykli pracy z ponad 100 szablonami. Pozwala to teamom na śledzenie postępów, oddelegowanie pracy i dotrzymanie harmonogramu, a wszystko to przy jednoczesnym ograniczeniu procesów ręcznych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z automatyzacji marketingu z solidnymi narzędziami ClickUp, sprawdź jak używać AI do automatyzacji marketingu dla spostrzeżeń.

Szablon skrócony kampanii marketingowej ClickUp

szablon ClickUp Marketing Campaign Brief umożliwia łatwe rozpoczęcie każdej kampanii marketingowej

Zawiera również gotowe do użycia szablony, takie jak Szablon streszczenia kampanii marketingowej , który dostarcza jasny brief na temat kampanii lub marki. W wyniku tego można łatwo zdefiniować cele marki, wytyczne i wyniki dla każdej sceny projektu.

Jednocześnie można korzystać z ClickUp Brain w Docs i generować zawartość lub budować odpowiednie informacje, koncentrując się na briefie kampanii i wytycznych. W ten sposób w porównanie head-to-head clickUp jest bardziej solidną alternatywą dla ChatGPT, szczególnie dla marketerów, z wieloma narzędziami do marketingu i edycji zawartości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Edycja kopii: Podświetl dowolny fragment tekstu w ClickUp Docs, aby natychmiast go ulepszyć za pomocą narzędzia do edycji opartego na AI. Pomaga ono zoptymalizować zawartość pod kątem przejrzystości, dostosować długość lub uprościć przekaz - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Podświetl dowolny fragment tekstu w ClickUp Docs, aby natychmiast go ulepszyć za pomocą narzędzia do edycji opartego na AI. Pomaga ono zoptymalizować zawartość pod kątem przejrzystości, dostosować długość lub uprościć przekaz - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć Pisanie zawartości : Szkicuj e-maile, zawartość mediów społecznościowych lub konspekty blogów w kilka sekund dzięki asystentowi pisania ClickUp AI

: Szkicuj e-maile, zawartość mediów społecznościowych lub konspekty blogów w kilka sekund dzięki asystentowi pisania ClickUp AI Podsumowywanie tekstów: Podsumowuj długie e-maile lub dokumenty, wyciągając kluczowe wnioski za pomocą narzędzia podsumowującego ClickUp AI. Generuje ono zwięzłe przeglądy i możliwe do wykonania kolejne kroki, pomagając zespołowi zachować zgodność co do postępów kampanii i nadchodzących kamieni milowych

Podsumowuj długie e-maile lub dokumenty, wyciągając kluczowe wnioski za pomocą narzędzia podsumowującego ClickUp AI. Generuje ono zwięzłe przeglądy i możliwe do wykonania kolejne kroki, pomagając zespołowi zachować zgodność co do postępów kampanii i nadchodzących kamieni milowych Podpowiedzi : Używaj funkcji generatywnych AI do wielu działań marketingowych, takich jak sugerowanie tagów, pytań ankietowych, budowanie strategii kampanii marketingowych i nie tylko. TheSzablon podpowiedzi ChatGPT dla marketingu, który zawiera ponad 600 podpowiedzi marketingowych, pozwala zoptymalizować kampanie i tworzyć celową zawartość dla odbiorców

: Używaj funkcji generatywnych AI do wielu działań marketingowych, takich jak sugerowanie tagów, pytań ankietowych, budowanie strategii kampanii marketingowych i nie tylko. TheSzablon podpowiedzi ChatGPT dla marketingu, który zawiera ponad 600 podpowiedzi marketingowych, pozwala zoptymalizować kampanie i tworzyć celową zawartość dla odbiorców Integracja z innymi narzędziami: Połączenie ClickUp z tysiącami narzędzi marketingowych, z których już korzystasz, od platform planowania mediów społecznościowych po systemy zarządzania zawartością. Pozwala to na tworzenie, edytowanie i planowanie zawartości dla wielu kanałów za pomocą istniejącego stosu technologicznego

limity ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji zajmuje trochę czasu, ale można wykorzystaćCentrum pomocy ClickUp aby ułatwić sobie naukę

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Czytaj więcej: Kalendarze marketingowe , zarządzanie kampaniami oraz projekt planu marketingowego są dołączone jako dodatkowe szablony marketingowe do rozważenia dla Twojego zespołu w ClickUp.

2. Copilot (Najlepsza darmowa alternatywa ChatGPT dla content marketingu)

Generuj obrazy, zawartość i strategie marketingowe za pomocą Copilot Wśród najlepszych alternatyw ChatGPT, Copilot firmy Microsoft (wcześniej znany jako Bing AI) dostarcza trafne i aktualne wyniki. Jest łatwy w dostępie i użyciu i jest dostępny w wyszukiwarce Microsoft Bing.

Wielu marketerów i menedżerów mediów społecznościowych korzysta z tego doskonałego, bezpłatnego narzędzia AI, ponieważ pomaga ono generować obrazy i zawartość za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi.

To, co wyróżnia Copilot, to fakt, że jest to jedyna darmowa alternatywa ChatGPT z dostępem do Internetu, umożliwiająca pobieranie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z sieci. Pomaga to, gdy potrzebujesz dokładnych informacji lub statystyk dla swojej zawartości.

Najlepsze funkcje Copilot

Jest zintegrowany z ekosystemem Microsoft, dzięki czemu świetnie współpracuje z przeglądarką Microsoft Edge i narzędziami Microsoft Office jako jedna z najlepszych darmowych alternatyw ChatGPT

Zawiera silnik DALLE-3 do generowania obrazów

Przydatny do tworzenia zawartości w wielu formatach, od blogów content marketingowych po posty w mediach społecznościowych

limity Copilot

Jakość wydruku zależy od złożoności zadania

Wymaga konta Microsoft dla pełnej funkcji

Jeśli chcesz, aby narzędzie do generowania obrazów zawierało tekst na obrazie, wygenerowany obraz może nie zawierać dokładnego tekstu lub często jest błędnie napisany

Cena pilotażowa

Wersja Free dołączona do konta Microsoft

Oceny i recenzje programu Copilot

G2: 4.3/5 (60+ recenzji)

4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (najlepszy do automatyzacji marketingu)

Make content marketing automatyzacja bezproblemowe z HubSpot's Breeze AI Dla marketerów korzystających już z HubSpot Sales lub Marketing Hub do swoich procesów, Breeze AI firmy HubSpot to potężny asystent AI, który przenosi automatyzację o krok dalej.

Dzięki temu narzędziu asystenta AI można zautomatyzować wszystko, od pisania zawartości e-maili i blogów po analizowanie niestandardowych interakcji z klientami. Skutecznie współpracuje z HubSpot CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu, ponieważ AI integruje się z istniejącymi cyklami pracy.

Najlepsze jest to, że analizuje dane i zachowania klientów, pomagając marketerom tworzyć celowe kampanie, które przynoszą lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje HubSpot Breeze AI

Pomaga generować zawartość dla poszczególnych sekcji na stronach internetowych, pisać blogi lub przeredagowywać istniejące treści

Wykorzystanie AI do lepszego poznania niestandardowych klientów, umożliwiając generowanie leadów za pomocą zautomatyzowanych kampanii marketingowych

Funkcje oparte na AI w Sales Hub są wykorzystywane do prognozy sprzedaży, generowania leadów i sprzedaży kierowanej

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności

HubSpot Breeze AI ograniczenia

Ograniczony do ekosystemu HubSpot, co oznacza, że musisz używać go do marketingu, aby korzystać z funkcji Hubspot Breeze AI

Dość drogie w porównaniu do innych alternatyw dla ChatGPT

Ceny HubSpot Breeze AI

Free Plan

Profesjonalna platforma niestandardowa : $1170/miesiąc

: $1170/miesiąc Platforma dla klientów Enterprise: $4300/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot Breeze AI:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplexity (najlepsze do wyszukiwania przy użyciu mocy AI)

wykorzystanie kluczowych funkcji, takich jak cytowanie źródła na Perplexity AI's wyszukiwarka do tworzenia szczegółowych treści

Uważany przez wielu za najlepszą alternatywę ChatGPT do badań, Perplexity AI jest wyjątkowa w swoich kluczowych funkcjach.

Zaprojektowana przez Aravinda Srinivasa, Denisa Yaratsa, Johnny'ego Ho i Andy'ego Konwinskiego, ta wyszukiwarka AI może uzyskać dostęp do GPT-4, Claude 3, Mistral Large i eksperymentalnego wewnętrznego modelu LLM, aby pomóc Ci uzyskać dokładniejsze i spójniejsze odpowiedzi.

Dla marketerów oznacza to szybkie uzyskiwanie pomysłów na zawartość, pobieranie odpowiednich statystyk, a nawet tworzenie krótkich formularzy, takich jak posty w mediach społecznościowych i opisy produktów. Funkcje NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego, Perplexity AI zapewniają, że zawartość jest jasna i łatwa do zrozumienia, co jest idealne do pisania treści, które rezonują z odbiorcami.

Najlepsze funkcje Perplexity

Doskonałe narzędzie AI do analizy danych, wyszukiwania i głębszych badań

Zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego dla precyzyjnego generowania zawartości

Odkrywa głębsze tematy i podtematy, z cytatami dostarczanymi dla wygenerowanych informacji, co wyróżnia go wśród alternatyw dla ChatGPT

Limity złożoności

Nie jest tak silna w przypadku długiej zawartości w porównaniu do innych alternatyw ChatGPT

Nie jest multinodalna jak Gemini, Copilot czy ChatGPT, co oznacza, że świetnie nadaje się do wyszukiwania zawartości, ale nie jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów

Cena za złożoność

Free plan

Pro: $20/miesiąc

$20/miesiąc Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc (do 250 pracowników)

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: NA

5. Google Gemini (Najlepsza kompaktowa alternatywa ChatGPT)

strategie marketingowe przyjazne dla SEO od_ Google GeminiGemini to asystent Google oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu wykorzystania mocy przetwarzania języka naturalnego i generatywnej sztucznej inteligencji do wielu zastosowań.

Chociaż po raz pierwszy został wprowadzony jako Google Bard, teraz, jako część ekosystemu Google AI, Gemini oferuje zintegrowane rozwiązanie do tworzenia spersonalizowanej i przyjaznej dla SEO zawartości, która jest zgodna z głosem marki.

Narzędzie jest idealne dla marketerów, którzy polegają na pakiecie narzędzi Google, takich jak Google Analytics, Ads i Search Console. Gemini płynnie współpracuje również z Arkuszami Google i innymi narzędziami do edycji, ułatwiając zarządzanie kampaniami, analizowanie danych i dostosowywanie strategii.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Uzbrojony w zaawansowane modele językowe, które pomagają wykonywać wiele czynności, takich jak generowanie tekstu, kodu, obrazów i dźwięku

Ma solidne możliwości generowania obrazów, aby tworzyć obrazy oparte na AI za pomocą kilku prostych podpowiedzi

Dostosowuje modele AI Gemini do konkretnych potrzeb i preferencji, umożliwiając projektowanie własnych platform i narzędzi opartych na AI przy użyciu tego frameworka jako modelu bazowego

Posiada dostęp do Internetu, dzięki czemu jest dostawcą aktualnych odpowiedzi i generuje zawartość uwzględniającą najnowsze informacje dostępne w sieci

limity Google Gemini

Głównie przydatne, jeśli już korzystasz z usług Google dla swoich potrzeb marketingowych

Mimo że oferuje lepsze, bardziej kontekstowe odpowiedzi w porównaniu do ChatGPT, jest podatny na błędy informacyjne lub logiczne, szczególnie w planie Free

Cennik Google Gemini

Wersja Free : $0

: $0 Gemini Business: 24 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie

24 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie Gemini Enterprise: 36 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

4.4/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: NA

6. Jasper AI (najlepszy do szybkiego i dokładnego tworzenia zawartości)

wzmocnij swoją strategię content marketingową, szybko pisząc dokładną zawartość za pomocą_ jasper AI Asystent pisania AI dla marketerów, menedżerów mediów społecznościowych i twórców zawartości, Jasper to potężna platforma do tworzenia treści, która generuje wysokiej jakości zawartość dla kampanii marketingowych.

Znana ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu i wszechstronności, posiada zaawansowane możliwości uczenia maszynowego zaprojektowane, aby pomóc marketerom we wszystkim, od pisania zawartości, postów na blogach i artykułów po posty w mediach społecznościowych i kopie reklam, a wszystko to przy zachowaniu kontekstu.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wykorzystaj zintegrowaną funkcję marketingową Jasper opartą na AI, aby zoptymalizować kampanie marketingowe

Wykorzystaj potężny model AI do tworzenia zawartości, w tym copywritingu, pisania blogów, treści przyjaznych dla SEO i nie tylko

Zaangażuj odbiorców i zbuduj solidną strategię zawartości opartą na AI poprzez zmianę przeznaczenia, optymalizację i konwersję istniejącej zawartości na różne formaty

Bezpieczna integracja Jasper z istniejącym stosem technologicznym dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych

limity Jasper AI

Jasper ma niewielką krzywą uczenia się, szczególnie dla kogoś nowego w generatywnej sztucznej inteligencji

Aby uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak generowanie obrazów AI i funkcje edycji, należy uzyskać wersję Pro lub Business

Jest to kosztowne dla agencji, ponieważ w pakietach Creator i Pro masz tylko limitowany głos marki i zasoby wiedzy

Cennik Jasper AI

Creator : $49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: $49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Pro: $69/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$69/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Claude (Najlepsza dla wysokiej jakości i kontekstowej zawartości)

skorzystaj z Claude's funkcja rozumienia kontekstu do tworzenia wysokiej jakości blogów i briefów Claude to świetna alternatywa ChatGPT dla tych, którzy chcą zaawansowanego dużego modelu językowego (LLM) z wieloma przypadkami użycia. To zaawansowane narzędzie AI, opracowane przez Anthropic, zostało zaprojektowane w celu dostarczania zniuansowanej i kontekstowo odpowiedniej zawartości.

To, co najbardziej podoba mi się w tym narzędziu, to jego zdolność do rozumienia subtelności w języku, co czyni go idealnym dla marketerów, którzy chcą tworzyć dobrze opracowane kopie, które głęboko rezonują z odbiorcami. Ponadto można załączać dokumenty, pliki PDF i inne materiały, które są analizowane w celu tworzenia treści marketingowych, w tym wytycznych dotyczących marki, długich formularzy, postów w mediach społecznościowych i innych.

Najlepsze funkcje

Tworzenie wysokiej jakości zawartości, w tym artykułów, e-maili i postów w mediach społecznościowych, przy użyciu prostych podpowiedzi

Doskonale radzi sobie z niuansowym pisaniem i rozumieniem kontekstu dzięki zaawansowanym modelom językowym, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia zawartości marketingowej, która skutecznie uwzględnia głos i ton marki we wszystkich materiałach

Jedno z najlepszych narzędzi do generowania kodu, które pomaga pisać kody HTML lub CSS, zamieniać obrazy w dane JSON lub debugować złożony kod bez dużej wiedzy technicznej

Claude Limit

Znalezienie właściwych podpowiedzi jest nieco trudne na początku, w przeciwieństwie do ChatGPT i niektórych innych alternatyw

Może wymagać więcej wkładu użytkownika, aby osiągnąć pożądane wyniki w porównaniu do sprawdzonych narzędzi

Cena Claude

Free: $0

Pro: $20/miesiąc na osobę

Teams: $25/miesiąc na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude

G2: 4.7/5 (20+ recenzji)

4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: NA

8. Frase (najlepszy do szczegółowego wglądu w zawartość marketingową)

projektowanie i tworzenie briefów i artykułów opartych na badaniach przy użyciu Frase's AI _tools

Istnieje wiele narzędzi AI do optymalizacji SEO, ale nic nie wykonuje swojej pracy tak dobrze, jak to proste narzędzie o nazwie Frase . Jest to narzędzie do pisania oparte na AI, którego można używać do tworzenia długich formularzy, badania słów kluczowych i optymalizacji SEO.

Wykorzystując zaawansowane możliwości przetwarzania języka naturalnego, Frase analizuje najskuteczniejszą zawartość w danej niszy i dostarcza spostrzeżeń, które pomagają w tworzeniu artykułów informacyjnych i przyjaznych dla SEO.

Najlepsze funkcje Frase

Analizowanie zapytań i tworzenie zawartości opartej na badaniach AI za pomocą narzędzi AI do pisania

Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie szablonów do tworzenia briefów, podpowiedzi AI lub innych powtarzalnych cykli pracy

Tworzenie kompleksowych briefów zawartości na podstawie analizy słów kluczowych i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek

Integracja z Dokumentami Google i WordPressem

Frase limit

Frase może mieć ograniczone możliwości tworzenia wysoce kreatywnej lub oryginalnej zawartości

Limit zapytań wyszukiwania nawet w płatnych planach, przy czym tylko plan Teams ma nieograniczoną liczbę zapytań wyszukiwania

Ceny Frase

Free wersja próbna: $0

$0 Solo : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Basic : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Teams: 115 USD/miesiąc (do 3 użytkowników)

Fraza ocen i recenzji

G2: 4.8/5 (290+ recenzji)

4.8/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

9. Descript (najlepszy do marketingu audio i wideo)

Generuj i edytuj audio i wideo natychmiast na Descript Jeśli uważasz, że ChatGPT działa fantastycznie dla wszystkich przypadków użycia, pomyśl jeszcze raz! Czy pomoże ci tworzyć i edytować zawartość audio i wideo? Cóż, Opis na pewno będzie!

Descript, jedna z najlepszych alternatyw ChatGPT do generowania zawartości wideo i audio, jest używana do podcastów, webinarów lub kampanii marketingowych wideo. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest możliwość edycji audio i wideo poprzez prostą edycję transkrypcji tekstu, co czyni go niezwykle przyjaznym dla użytkownika.

Najlepsze funkcje Descript

Łatwa w użyciu platforma do edycji wideo, która umożliwia tworzenie klipów, dodawanie napisów, ulepszanie dźwięku, edycję klipów i do zrobienia wielu innych rzeczy

Tworzenie realistycznie brzmiącego ludzkiego narratora lub głosu za pomocą funkcji mowy AI

Transkrypcja tekstu na dźwięk, który można wykorzystać do podcastów, wideo lub innych formatów zawartości

Ta alternatywa ChatGPT ma funkcje współpracy dla projektów zespołowych, w tym możliwość sugerowania zmian za pomocą komentarzy w wierszu, dodawania lub edytowania klipów i nie tylko

Opisane limity

Free Plan ma podstawowe funkcje z limitem eksportu. Aby uzyskać zaawansowaną zawartość AI, należy wybrać płatny plan

Wymaga dobrego komputera dla optymalnej wydajności

Określone ceny

Free : $0

: $0 Hobbysta : 19 USD/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie

: 19 USD/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie Twórca : 35 USD/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie

: 35 USD/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie Business : $50/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie

: $50/miesiąc za osobę rozliczane miesięcznie Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (170 recenzji)

10. Surfer SEO (najlepszy dla SEO i słów kluczowych)

skorzystaj z Surfer's SEO przyjazne dane powstania i ranking zawartości

Chociaż istnieje kilka Hacki ChatGPT i podpowiedzi, które pomogą ci w kreatywnym pisaniu lub rankingach wyszukiwarek, Surfer SEO to najlepsze narzędzie, jakie znalazłem do uproszczenia procesu tworzenia zawartości.

To alternatywne narzędzie ChatGPT oparte na AI pomaga marketerom tworzyć unikalną zawartość opartą na słowach kluczowych i SEO oraz blogi zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek.

Jedną z wyróżniających się funkcji Surfera jest jego redaktor zawartości, który dostarcza w czasie rzeczywistym informacje zwrotne i rekomendacje oparte na artykułach o najlepszych wynikach dla docelowych słów kluczowych. Pozwala to zrozumieć, jakie elementy są kluczowe dla dobrego rankingu, zapewniając pisanie zawartości z odpowiednimi słowami kluczowymi, nagłówkami i frazami.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Usprawnione narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych, które pomoże ci znaleźć najlepsze słowa kluczowe, w tym słowa kluczowe z długiego ogona i powiązane słowa kluczowe, które pasują do twojego zamiaru

Tworzy konspekty blogów i sugestie, które pomagają pisać wysokiej jakości zawartość zoptymalizowaną pod kątem rankingu w wyszukiwarkach

Zintegrowane sprawdzanie plagiatu i nieograniczone sprawdzanie AI, aby upewnić się, że zawartość jest oryginalna

Surfer SEO limit

Podczas gdy każdy plan zapewnia nieograniczone wykrywanie AI, tylko plany Scale AI i wyższe pozwalają na użycie AI writer do generowania artykułów AI z limitem do 10

Nawet plany premium mają limit automatycznej optymalizacji i członków zespołu (Scale AI daje możliwość zaproszenia tylko 5 członków zespołu)

Ceny Surfer SEO

Essential: $89/miesiąc (do 30 artykułów) rozliczane co miesiąc

$89/miesiąc (do 30 artykułów) rozliczane co miesiąc Scale: 129 USD/miesiąc (do 100 artykułów) rozliczane miesięcznie

129 USD/miesiąc (do 100 artykułów) rozliczane miesięcznie Scale AI: 219 USD/miesiąc (do 100 artykułów, z maksymalnie 10 artykułami generowanymi przez AI) rozliczane miesięcznie

219 USD/miesiąc (do 100 artykułów, z maksymalnie 10 artykułami generowanymi przez AI) rozliczane miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.9/5 (390+ opinii)

Przyszłość marketingu jest tutaj: Wzmocnij swój Team dzięki ClickUp AI

Jaka przyszłość czeka marketing i AI? Możliwości są nieograniczone! Wkrótce AI zrobi znacznie więcej niż obecnie, uwalniając Twój Teams do skierowania swojej kreatywności, podczas gdy ona zajmie się wymagającymi, mniej strategicznymi, powtarzalnymi zadaniami.

Na przykład w przypadku marketing afiliacyjny aI identyfikuje odpowiednich partnerów, podczas gdy ludzie następnie weryfikują i docierają do nich, aby zbudować solidny program partnerski. Chodzi o znalezienie równowagi!

Moją alternatywą dla ChatGPT jest ClickUp ze względu na wszechstronną pomoc, jaką dostawca zapewnia w projektowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych. Z gotowymi szablony marketingowe i konkretne podpowiedzi, narzędzie ClickUp AI Assistant pomaga Twojemu zespołowi zarządzać projektami marketingowymi i szybko generować dokumenty, takie jak studia przypadków lub plany marketingowe.

Pozwala nawet na automatyzację zadań, takich jak streszczanie zawartości bloga do postów w mediach społecznościowych lub upraszczanie danych powstania za pomocą potężnego asystenta pisania AI. Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już dziś i odkryj, jak ClickUp AI może podnieść poziom Twoich wysiłków marketingowych!