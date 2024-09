Jak (i jak nie) używać ChatGPT w mediach społecznościowych?

Bycie menedżerem mediów społecznościowych to ciężka praca.

Nie tylko musisz zaplanować i wykonać cały kalendarz postów w mediach społecznościowych, który jest zgodny z twoją strategią marketingową (która prawie nigdy nie jest statyczna), ale także stale trzymasz rękę na pulsie, śledząc zakładki z tematami i trendami, które mogą podnieść twoją obecność w mediach społecznościowych.

Dodaj do tego ciągłą koordynację z zawartością, projektowaniem, a nawet teamami produktowymi, a zobaczysz dni pracy, w których z trudem znajdziesz czas nawet na lunch.

Na szczęście możesz użyć ChatGPT dla mediów społecznościowych, aby uprościć niektóre z cykli pracy związanych z planowaniem i realizacją. 🤖

Jak korzystać z ChatGPT w mediach społecznościowych

Istnieje sześć sposobów wykorzystania ChatGPT do marketingu w mediach społecznościowych: ideacja, tworzenie kalendarzy mediów społecznościowych, generowanie briefów, tworzenie postów w mediach społecznościowych, zmiana przeznaczenia i generowanie obrazów.

1. Pomysł

Właśnie poświęciłeś ostatnie komórki mózgowe na planowanie kalendarza społecznościowego, a Twój CMO prosi Cię o "wykorzystanie" aktualnego trendu. Uderzasz w ceglaną ścianę ideacji i wymyślasz pomysły, które są odrzucane szybciej niż możesz powiedzieć "wirusowy"

W tym miejscu ChatGPT może stać się świetną tablicą rezonansową i może pomóc w generowaniu pomysłów (zwłaszcza przy wsparciu spostrzeżeń z narzędzia social listening ).

Z odpowiednim kontekstem i zalążkiem pomysłu, ChatGPT może wysłać Cię we właściwym kierunku w ciągu kilku sekund, a nawet stworzyć podpisy w mediach społecznościowych i pomysły na posty.

Przykład: Powiedzmy, że chcesz utworzyć post na LinkedIn lub Facebooku wokół szablonu popularnego mema.

Możesz podać ChatGPT szablon, dodać szczegóły dotyczące swojego produktu lub usługi i poprosić narzędzie o podanie opcji zawartości, które wiążą się z podstawowymi korzyściami lub konkretnymi wyzwaniami odbiorców związanymi z Twoją ofertą (ofertami).

Poproś o wygenerowanie szybkiego hashtagu, ustawienie danych wyjściowych w Dokumentach Google, edytuj zawartość, aby spełnić swoje oczekiwania i gotowe!

Generuj świeże pomysły na posty i kampanie społecznościowe w kilka sekund dzięki ChatGPT

Pro Tip: Użyj dokumentów i obrazów, aby pomóc ChatGPT wymyślić pomysły na zawartość. Na przykład, powiedzmy, że chcesz wyodrębnić pomysły na zawartość mediów społecznościowych z białej księgi, którą niedawno opublikowała Twoja firma. Przeanalizuj PDF przez ChatGPT i poproś go o wymyślenie odpowiednich gałęzi tematycznych. Voila! Unlimited pomysłów.

2. Kalendarze

Po podaniu odpowiedniego kontekstu i szczegółów, ChatGPT może szybko stworzyć obszerny kalendarz mediów społecznościowych dla Ciebie.

tworzenie rozszerzonych kalendarzy mediów społecznościowych z ChatGPT_

Przykład: Powiedzmy, że twoja firma SaaS właśnie wprowadziła nową funkcję produktu. Aby rozpowszechnić tę informację, zostałeś poproszony o stworzenie kalendarza zawartości i wieloplatformowej kampanii w mediach społecznościowych strategii promocji dla mediów społecznościowych. Oto jak możesz wykorzystać ChatGPT do zbudowania kalendarza kampanii.

Najpierw zdecyduj o ogólnym kierunku i temacie kampanii. Czy jest jakaś podstawowa idea, na której ma opierać się każdy post kampanii? Następnie przekaż ChatGPT odpowiednie instrukcje. Obejmuje to szczegóły dotyczące: Wprowadzanej nowej funkcji, celów w mediach społecznościowych i grupy docelowej

Temat kampanii i kanały mediów społecznościowych, które chcesz zbadać

Liczba postów na platformę i formaty do zbadania

Ogólny czas trwania kampanii i częstotliwość publikowania postów Następnie poproś ChatGPT o odniesienie się do twoich instrukcji i przygotowanie kalendarza z potencjalnymi tematami. Możesz poprosić o dane wyjściowe w formacie tabelarycznym lub wypunktowanym. Na koniec poproś narzędzie o dostosowanie kalendarza zgodnie z twoimi specyfikacjami i gotowe!

💡Pro Tip: Zanim użyjesz ChatGPT do stworzenia kalendarza mediów społecznościowych, upewnij się, że ustaliłeś różne kolumny, które muszą być wypełnione w twoim narzędziu do śledzenia zawartości. Następnie upewnij się, że ostateczny kalendarz wygenerowany przez ChatGPT pasuje do zdefiniowanych kolumn. Zaoszczędzi to wiele czasu i frustracji związanej z formatowaniem.

Jeśli potrzebujesz gotowego szablonu kalendarza mediów społecznościowych, Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych od ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz stworzyć swój harmonogram publikowania w ClickUp i współpracować ze swoim Teamsem, aby przeprowadzić burzę mózgów i populację kalendarza nowymi pomysłami.

Możesz użyć widoku tygodniowej listy do zrobienia, aby śledzić postępy oraz tworzyć i przydzielać zadania, które można sklasyfikować według różnych scen postępu. Spodoba ci się również widok Według platformy, który automatycznie organizuje posty według platformy.

Możesz również rozważyć inne przydatne szablony kalendarzy zawartości mediów społecznościowych , w tym kalendarze do wszelkich testów A/B, które możesz przeprowadzić w różnych kampaniach, lub szablon redakcyjny dla postów społecznościowych, aby usprawnić proces tworzenia zawartości w mediach społecznościowych.

3. Briefs

ChatGPT może być świetnym narzędziem do szybkiego generowania silnych briefów copywriterskich i kreatywnych.

Twórz mocne teksty i briefy projektowe w mediach społecznościowych za pomocą ChatGPT

Istnieją dwa podejścia do tworzenia briefów, które można przyjąć podczas pracy z ChatGPT.

Jeśli już wiesz, co powinno znaleźć się w dokumencie briefu, zdefiniuj wymagane parametry w podpowiedziach, poproś ChatGPT o wypełnienie tych pól i wprowadź wszelkie wymagane zmiany

Jeśli nie wiesz, co powinno znaleźć się w briefie,wybierz dobry szablon briefu kreatywnego i poproś ChatGPT o doprecyzowanie Twoich wymagań. Jeśli przyjmiesz takie podejście, dobrym pomysłem jest poproszenie ChatGPT, aby wcielił się w rolę copywritera lub projektanta i zadał ci odpowiednie pytania, które mogą wzmocnić twój brief

4. Copywriting Copywriting z wykorzystaniem narzędzi AI takich jak ChatGPT może być trudny.

Jasne, AI pomaga tworzyć zawartość wykładniczo szybciej niż ludzie. Ale jednocześnie ma bardzo ograniczone zdolności kreatywnego myślenia, co skutkuje robotyczną produkcją, którą odbiorcy mogą wyczuć z daleka ("W tym konkurencyjnym krajobrazie...").

Najlepszy sposób na tworzenie zawartości generowanej przez AI, która nie brzmi jak napisana przez bota? Przyjmij podejście "cyborga" do copywritingu, tj. pozwól ChatGPT do zrobienia ciężkiej roboty, podczas gdy ty zajmiesz się myśleniem. Obejmuje to podzielenie zadania copywritingu na trzy kroki.

Krok 1: Dostarczenie podstawowego briefu

W tym miejscu tworzysz podstawowy brief, dzielisz go na mniejsze briefy i używasz każdego z tych mini briefów jako postępującej serii podpowiedzi dla ChatGPT.

Na tej scenie procesu copywritingu oczekuje się, że ChatGPT uzyska właściwy ton i treść marki, ale wynik nadal będzie zawierał instancje, które sprawiają wrażenie napisanych przez bota.

Porada dla profesjonalistów: Starasz się nadać odpowiedni ton swoim tekstom w mediach społecznościowych? Poproś ChatGPT, aby używał "konwersacyjnego i zabawnego" tonu głosu dla wszelkich treści edukacyjnych lub "konwersacyjnego, asertywnego i opiniotwórczego tonu" dla zawartości wychodzącej z osobistych uchwytów. Możesz również uprościć strukturę zdań, definiując poziom czytania jako poziom ósmoklasisty.

Krok 2: Edycja zawartości z pomocą AI

Tylko około 30-50% zawartości wygenerowanej przez GPT w poprzednim kroku będzie faktycznie użyteczna. Teraz nadszedł czas, aby wyeliminować elementy zawartości, które nie są pisane przez człowieka.

Puszyste zdania, które nie wnoszą żadnej realnej wartości dla czytelnika

Powtarzające się słowa, frazy, terminologia i interpunkcja

Niepotrzebne lub niedokładne analogie i metafory

Nadmierne lub niepotrzebne używanie emotikonów

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących marki

Brak humoru lub niuansów w tekście

Krok 3: Samodzielna edycja zawartości

Po wykonaniu poprzedniego kroku okaże się, że około 50-70% zawartości wygenerowanej przez GPT nadaje się do użytku. Aby uzyskać 100%, musisz samodzielnie wprowadzić kluczowe zmiany, z którymi ChatGPT nie może sobie poradzić.

Poprawianie tonu (np. dodawanie humoru do zawartości)

Restrukturyzacja tekstu w celu poprawy logicznego przepływu

Dodawanie przydatnych analogii i metafor

Dodawanie terminologii technicznej, z którą odbiorcy mogą się identyfikować

Redagowanie wszelkich istniejących instancji nieprzydatnej zawartości

Skracanie sekcji w celu spełnienia limitów znaków platformy

5. Repurposing zawartość

Zmiana przeznaczenia zawartości prawdopodobnie stanowi dużą część strategii mediów społecznościowych. I jest to mądry ruch - chcesz uzyskać maksymalny przebieg z każdej wyprodukowanej zawartości. ChatGPT może być tutaj pomocny.

Istnieją trzy sposoby, aby poprosić ChatGPT o przeformułowanie istniejącej zawartości.

Udostępnianie łącza do opublikowanej zawartości

Przesłać zawartość w formacie PDF i poprosić ChatGPT o jej zeskanowanie

Użyj starego dobrego Ctrl C + V (lub Cmd C + V, jeśli jesteś użytkownikiem Maca) i przejdź od razu do zmiany przeznaczenia

Przed udostępnianiem zawartości, którą chcesz przeformułować, upewnij się, że przekazałeś ChatGPT odpowiednie instrukcje dotyczące platformy, odbiorców, formatu zawartości, tonu głosu i wszelkich obowiązujących limitów znaków.

6. Obrazy

Czy wiesz, że ChatGPT może wygenerować dla Ciebie obrazy i kreacje? Nie musisz wpadać do biura projektanta lub na DM za każdym razem, gdy potrzebujesz kreacji postów społecznościowych.

Jest jednak pewne zastrzeżenie: w tym momencie ChatGPT i podobne generatywne narzędzia AI zmagają się z tworzeniem kreacji tekstowych - do tego stopnia, że tekst w kreacji jest całkowicie nieczytelny.

Tak więc, jeśli używasz ChatGPT do generowania obrazów w mediach społecznościowych, trzymaj się podpowiedzi skupionych tylko na obrazach bez tekstu. Można to zrobić na dwa sposoby.

Podpowiedzi graficzne

Chcesz stworzyć obraz od podstaw? Możesz wybrać opisową podpowiedź artystyczną , podaj szczegółowe instrukcje dotyczące stylu obrazu i wygeneruj obrazy w ciągu kilku sekund.

Generuj nowe obrazy bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym ChatGPT

Obrazy referencyjne

Masz obraz, który chcesz przekonwertować na określony styl graficzny? Możesz udostępniać ten obraz referencyjny do ChatGPT, definiować oczekiwany wynik i dostosowywać instrukcje, aby uzyskać więcej wariantów.

Convert existing images into your preferred art style with ChatGPT

Pro Tip: Każdy obraz utworzony za pomocą ChatGPT może być dostosowany do wytycznych marki. Możesz zdefiniować kody szesnastkowe kolorów swojej marki, podzielić je na kolory podstawowe, drugorzędne i trzeciorzędne i poprosić GPT o wymyślenie odpowiednich obrazów w określonych kolorach marki.

Wskazówki dotyczące korzystania z ChatGPT w mediach społecznościowych

Aby jak najlepiej wykorzystać ChatGPT do tworzenia pomysłów i zawartości w mediach społecznościowych, wykonaj następujące czynności: podziel podpowiedzi na mniejsze fragmenty, stwórz własne niestandardowe GPT, zbuduj repozytorium podpowiedzi do udostępniania i udostępniaj przykłady.

Zastosuj iteracyjne podejście do podpowiedzi

Oto błąd w podpowiedzi, którego należy unikać: dawanie każdemu modelowi LLM całego briefu za jednym razem.

Narzędzia takie jak ChatGPT nie radzą sobie dobrze ze zrzutami informacji i mogą zapominać o instrukcjach. Oznacza to konieczność poświęcania większej ilości czasu na udzielanie dalszych komentarzy, ponowne uruchamianie całego procesu lub, co gorsza, samodzielne wprowadzanie większości zmian.

Lepszy pomysł? Podziel swój brief na mniejsze części i podejmij iteracyjne podejście do generowania pożądanych wyników.

Przykład: Powiedzmy, że chcesz mieć świetną kopię dla karuzeli LinkedIn. Zamiast dawać ChatGPT wszystkie instrukcje razem, daj narzędziu więcej kontekstu, zacznij od szkieletu, a następnie poświęć kilka podpowiedzi na każdy slajd karuzeli.

Iteracyjne podejście do podpowiedzi wymaga więcej wiadomości na czat, co oznacza, że szybciej osiągniesz limit czatu (więcej na ten temat za chwilę). Jest to jednak o wiele lepsze niż praca z miernymi rezultatami, które w końcu będziesz musiał sam dopracować lub przerobić.

Ustawienie niestandardowych GPT dla konkretnych celów

W płatnych planach ChatGPT możesz ustawić GPT dla określonych celów, tj. możesz zdefiniować własne niestandardowe instrukcje lub użyć szablonów GPT OpenAI.

Buduj niestandardowych asystentów ChatGPT dla określonych celów marketingowych

Ideą tworzenia własnych GPT jest skrócenie czasu instruktażu. Nie musisz ciągle definiować tonu i odbiorców na każdym czacie lub wielokrotnie udostępniać ważnych referencji za każdym razem, gdy chcesz uzyskać zawartość mediów społecznościowych.

Aby utworzyć lub użyć niestandardowych GPT w ChatGPT, kliknij zakładkę "Eksploruj GPT" na pasku bocznym narzędzia, naciśnij przycisk "Utwórz" lub znajdź wstępnie zdefiniowane szablony GPT i zacznij.

Utwórz repozytorium podpowiedzi

ChatGPT zdecydowanie zwiększa wydajność.

Ale prawdziwym hackerem wydajności jest udostępnianie wiedzy, tj. "Hej, ta podpowiedź zadziałała naprawdę dobrze w przypadku tego konkretnego rodzaju zawartości lub tematu. Powinieneś spróbować!"

Dobrym pomysłem jest stworzenie solidnego (ale dobrze zarządzanego) repozytorium podpowiedzi ChatGPT, które można udostępniać swojemu zespołowi. Najszybszym sposobem do zrobienia tego jest arkusz kalkulacyjny, ale bardziej łatwym w zarządzaniu i konfigurowalnym sposobem jest skorzystanie z aplikacji Widok tabeli w ClickUp .

Utwórz konfigurowalne repozytorium podpowiedzi za pomocą widoku tabeli ClickUp

💡 Pro Tip: Tworząc repozytorium podpowiedzi, upewnij się, że masz ustawione bariery ochronne. Oznacza to ścisłą kontrolę nad tym, kto może dodawać i wyświetlać podpowiedzi, kto może udostępniać repozytorium innym osobom, jakość danych wyjściowych powiązanych z określonymi podpowiedziami itp. Dzięki niestandardowym uprawnieniom w Dokumenty ClickUp jest to łatwe do zrobienia!

Ustawienie lepszego kontekstu z przykładami

Każdy twórca zawartości pracujący z briefem zawsze skorzysta z dobrych przykładów. Dotyczy to również generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT.

Jednym z obszarów, z którym borykają się narzędzia AI, jest naśladowanie głosu lub tonu marki w zawartości mediów społecznościowych. Dzięki możliwości skanowania sieci przez ChatGPT jest to teraz łatwe do rozwiązania.

Przykład: Załóżmy, że stosujesz konwersacyjny, ale autorytatywny ton dla każdej zawartości marketingowej produktu. Masz jednak trudności ze zrozumieniem tego przez ChatGPT.

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest podanie ChatGPT linku do zawartości, której ton chcesz naśladować i pozwolić mu wymyślić kilka pierwszych szkiców.

Podawanie przykładów ChatGPT w celu dopracowania zawartości

Jeśli narzędzie nie może zeskanować konkretnego łącza, możesz nawet skopiować i wkleić określony akapit lub zdanie w celu odniesienia (ale upewnij się, że niczego nie plagiatujesz).

Limity korzystania z ChatGPT w mediach społecznościowych

ChatGPT może zdecydowanie pomóc ci podnieść swoją grę w mediach społecznościowych. Jednak pomimo wszystkich swoich zalet, narzędzie to ma pewne istotne wady.

Po pierwsze, może generować niedokładne informacje, a nawet połączone z nieprawidłowymi źródłami. Ponadto może mieć trudności z kreatywnymi odpowiedziami.

ChatGPT ma również ścisły limit liczby czatów, które można z nim prowadzić w określonym czasie. Jeśli chcesz mieć większy limit czatów, będziesz musiał zapłacić więcej.

Faktyczne nieścisłości

Niedokładne informacje były wyzwaniem dla ChatGPT od pierwszego dnia. OpenAI dodało nawet zastrzeżenie (pod każdym czatem), aby ostrzec użytkowników o potencjalnych błędach wyjściowych

Kiedy nie możesz zaufać zasobom zawartości pod względem poprawności faktów, masz do czynienia z ogromną stratą czasu. Ilość czasu spędzonego na weryfikowaniu wyników ChatGPT zaprzecza celowi przypisania zadania do narzędzia w pierwszej kolejności: wydajności.

Na razie unikaj używania ChatGPT do tworzenia zawartości mediów społecznościowych, która opiera się w dużej mierze na dokładności faktów. Jeśli musisz użyć narzędzia do zrobienia dokładnej zawartości, poproś je o podanie źródeł danych dla każdego punktu danych i faktu zawartego w danych wyjściowych.

Odpowiedzi robotów

Obecne modele ChatGPT nie są niestety kreatywne.

Narzędzie nie jest w stanie zrozumieć niuansów kreatywności i odbiorców tak jak ludzie, więc jego domyślnym wynikiem są mało inspirujące, zrobotyzowane odpowiedzi. Wynikiem jest przeciętna zawartość, którą odbiorcy mogą łatwo odróżnić od treści generowanych przez ludzi.

Większym wyzwaniem jest to, że nawet po zdefiniowaniu określonego tonu głosu lub nadaniu narzędziu kreatywnego kierunku, ChatGPT ma tendencję do zapominania instrukcji i często wraca do swoich danych szkoleniowych, aby uzyskać rozczarowujące wyniki.

Limity użytkowania

Jak mówiliśmy wcześniej, jedynym sposobem na zbliżenie się do pożądanego wyniku z ChatGPT są iteracyjne podpowiedzi. Oczywiście wymaga to większej liczby wiadomości na czat.

Wyzwanie polega jednak na tym, że nawet w płatnych planach ChatGPT można wysłać tylko do 160 wiadomości co trzy godziny. I to w najdroższym planie.

Te limity czatu są możliwe do opanowania, jeśli jesteś indywidualnym użytkownikiem. Ale jeśli masz udostępniane konto Teams, ten limit może szybko się wyczerpać, a.k.a. pożegnać się z wydajnością.

Jeśli ChatGPT jest integralną częścią twoich przepływów pracy w mediach społecznościowych, jedynym rozwiązaniem na razie jest posiadanie wielu kont z ograniczoną liczbą użytkowników na konto.

ClickUp AI dla marketingu w mediach społecznościowych ClickUp Brain jest silniejszym i bardziej wszechstronnym kuzynem ChatGPT. 🧠

Tak więc, podczas gdy jest to świetny asystent pisania i tworzenia pomysłów (jak ChatGPT) dla marketerów mediów społecznościowych, ClickUp Brain wspiera również cykle pracy związane z zarządzaniem marketingiem.

przyspieszenie, automatyzacja i rozszerzenie marketingu w mediach społecznościowych dzięki ClickUp Brain_

Dodaj kontekst do zawartości

Podobnie jak ChatGPT, ClickUp Brain jest asystentem pisania AI, który może generować zawartość i pomysły dla Ciebie. Jest tu jednak kluczowa różnica: ClickUp Brain to sztuczna inteligencja, ale z dużo większym kontekstem

ClickUp Brain działa w oparciu o sieci neuronowe (stąd "mózg"), które łączą twoje projekty, dokumenty i zadania na jednej platformie. Oznacza to, że za każdym razem, gdy korzystasz z ClickUp Brain, wyniki są oparte na głębokim zrozumieniu Twoich projektów i cykli pracy

Na przykład, dzięki Menedżerowi wiedzy AI w ClickUp Brain możesz uzyskać odpowiedzi na pytania związane z konkretnymi dokumentami, wiki, osobami, produktami lub zadaniami w ClickUp lub z nim połączonymi. Tak więc, jeśli chcesz przekształcić jeden z blogów centrum pomocy w ClickUp w post karuzeli w mediach społecznościowych, będziesz musiał poświęcić minimum czasu na ustawienie odpowiedniego kontekstu dla wbudowanego narzędzia AI do generowania postów.

Do zrobienia tego za pomocą ChatGPT poświęciłbyś połowę czasu na przekazanie narzędziu niezwykle szczegółowych instrukcji.

Automatyzacja przyziemnych czynności

ClickUp Brain to przydatne narzędzie do tworzenia zawartości. Ale w przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp Brain również wnosi AI do zarządzania projektami marketingowymi i zadaniami

Na przykład, dzięki AI Project Manager w ClickUp, możesz generować dokładne aktualizacje statusu i raportowanie dla dowolnych zadań lub podzadań związanych z konkretnym projektem.

Możesz również poprosić narzędzie o wykonanie określonych działań (takich jak zmiana statusów zadań), tworzenie szczegółowych planów projektów i przekształcanie ich w dokumenty do współpracy, a także automatyczne pobieranie odpowiednich danych i wypełnianie odpowiednich pól dokumentów.

ClickUp Brain może również generować transkrypcje spotkań, ustawić szybkie odpowiedzi podobne do ludzkich, podsumowywać elementy działań i tworzyć szablony dla powtarzających się zadań.

Nic z tego nie uzyskasz dzięki generatywnemu asystentowi AI ChatGPT.

Praca bez limitów

W przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp Brain nie nakłada limitu na liczbę podpowiedzi, które możesz wprowadzić. Oznacza to, że możesz przyjąć bardziej przemyślane podejście do podpowiedzi i tworzyć angażującą zawartość, która jest znacznie bliższa pożądanemu rezultatowi.

ClickUp do zarządzania marketingiem

Szerokość możliwości AI nie jest jedyną zaletą ClickUp różnica między ClickUp i ChatGPT .

Zagłębiając się głębiej, wyłania się prawdziwa różnica, tj. ClickUp jest strategiczną platformą opartą na AI, podczas gdy ChatGPT jest taktycznym asystentem AI.

Innymi słowy, jeśli potrzebujesz świetnego copywritera marketingowego lub kumpla do burzy mózgów w postach społecznościowych, zarówno ClickUp, jak i ChatGPT mogą dobrze wykonać swoją pracę.

Ale jeśli potrzebujesz solidnego zarządzania marketingiem opartego na AI (w tym zarządzanie projektami w mediach społecznościowych ), która ma wbudowaną generatywną AI, ClickUp jest tym, co chcesz dodać do swojego stosu technologicznego.

Oprócz zarządzania mediami społecznościowymi, ClickUp dla zespołów marketingowych dodaje mnóstwo wartości do codziennych operacji marketingowych na wiele sposobów.

Planowanie

twórz i organizuj szczegółowe kalendarze zawartości mediów społecznościowych za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Twórz szczegółowy kalendarz dla swoich kampanii marketingowych w mediach społecznościowych poprzezWidok kalendarza w ClickUp. Planuj zadania i przydzielaj pracę za pomocą kilku kliknięć

dla swoich kampanii marketingowych w mediach społecznościowych poprzezWidok kalendarza w ClickUp. Planuj zadania i przydzielaj pracę za pomocą kilku kliknięć Wizualizuj swoje pomysły marketingowe i plany jako schematy blokowe dziękiMapy myśli ClickUp. Automatycznie zamieniaj schematy blokowe w zadania i niestandardowe według potrzeb

i plany jako schematy blokowe dziękiMapy myśli ClickUp. Automatycznie zamieniaj schematy blokowe w zadania i niestandardowe według potrzeb Śledzenie swoich działań marketingowych dzięki innymWidoki ClickUp- widok Listy do szczegółowego przeglądu zadań, widok Tablicy do raportowania postępów w stylu Kanban, widok Box do zarządzania obciążeniami itd

Współpraca

współpracuj szybciej i efektywniej z ClickUp Docs_

Automatycznie twórz zawartość za pomocą AI i edytuj projekty treści marketingowych ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pośrednictwemClickUp Docs. Dodawaj komentarze, przydzielaj i śledź zadania, twórz zagnieżdżone strony i nie tylko

i edytuj projekty treści marketingowych ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pośrednictwemClickUp Docs. Dodawaj komentarze, przydzielaj i śledź zadania, twórz zagnieżdżone strony i nie tylko Przestań żonglować narzędziami komunikacyjnymi i współpracuj ze swoimi Teamsami szybciej i efektywniej dziękiWidok czatu w ClickUp. Udostępnianie połączonych linków i multimediów na czatach oraz etykieta komentarzy na czacie dla określonych członków zespołu

Raportowanie

Ustawienie i udostępnianie celów zespołowych i indywidualnych za pomocąCele ClickUp dla przejrzystości i odpowiedzialności

za pomocąCele ClickUp dla przejrzystości i odpowiedzialności Zapewnij wszystkim synchronizację i śledzenie celów dziękiPulpity ClickUp które wizualizują wyniki kampanii i postępy w realizacji celów zespołu

Szablony

Szeroki zakres automatyzacji ClickUp nie jest jedynym sposobem, w jaki platforma oszczędza czas - możesz również zaoszczędzić cenne godziny dzięki naszym ogromnej bibliotece szablonów dla konkretnych zadań i cykli pracy w projektach.

Poniżej znajduje się kilka szablonów, z którymi marketerzy mediów społecznościowych mogą rozpocząć pracę w ClickUp.

Szablon dla mediów społecznościowych ClickUp

Szablon mediów społecznościowych ClickUp

Szablon dla mediów społecznościowych ClickUp pomaga wizualizować strategię mediów społecznościowych w zorganizowanych blokach. Każdy blok wyszczególnia każdy pojedynczy post, w tym osoby przypisane do zadań, daty publikacji, platformy, na których mają być publikowane, połączone z wersjami roboczymi zawartości, hashtagi, które mają być używane i wiele więcej.

Aby uzyskać inny sposób wizualizacji tych informacji, można również skorzystać z szablonu Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp . Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych ClickUp również stanowi świetny punkt wyjścia do opracowania i zorganizowania kampanii w mediach społecznościowych.

Integracje

ClickUp to wysoce rozszerzalna platforma i wsparcie dla ponad 1000 integracji w tym CRM, help deski, narzędzia wydajności i współpracy, bazy danych i wiele innych.

Chcesz przypisać zadania związane z mediami społecznościowymi w ClickUp za pośrednictwem wiadomości Slack? Możesz! Chcesz przenieść szkice zawartości z Google Drive do ClickUp? To proste. Masz plik projektu Figma lub tablicę Miro, które chcesz uwzględnić w briefie copywriterskim? Zaimportuj je. Chcesz pomóc swoim copywriterom zachować spójność gramatyczną? Zsynchronizuj ClickUp z Grammarly.

Dzięki szerokiemu zakresowi konektorów aplikacji ClickUp możesz zrobić naprawdę wiele. Nie dotyczy to jednak ChatGPT, który jest w dużej mierze użyteczny jako samodzielny asystent AI. Integruje się z innymi narzędziami za pośrednictwem API, ale jest to skomplikowane, a nawet kosztowne do zrobienia.

Ty jesteś mózgiem, niech AI będzie mózgiem

Dobry marketing to dobre myślenie.

Podczas gdy niektóre z najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych, takie jak ChatGPT, są świetnymi wykonawcami, ale nie są świetnymi myślicielami. Jako marketerzy czasami o tym zapominamy i zakładamy, że generatywna AI ma tyle samo kontekstu i zdolności twórczych, co my. Tak nie jest.

Niezależnie od tego, czy używasz Narzędzia AI do generowania podpisów w mediach społecznościowych lub do wymyślania pomysłów na tematyczne kampanie, zawsze myśl o nich jako o potężnym narzędziu, które sprawi, że zrobisz wszystko szybciej i wydajniej. **Kreatywna kontrola musi jednak spoczywać na tobie

Pamiętaj też, że prawdziwa wydajność procesu nie wynika tylko ze skrócenia czasu tworzenia zawartości z dwóch godzin do dwóch minut (choć to pomaga) - wynika ona również ze wsparcia przez AI innych cykli pracy w ciągu dnia roboczego i odciążenia cię z zadań.

Do tego właśnie służą narzędzia takie jak ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo i zwiększ wydajność swojej pracy!