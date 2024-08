10 najlepszych narzędzi do nasłuchu społecznościowego, które usprawnią strategię społecznościową w 2024 r

Wyobraź to sobie: Jesteś w 2015 roku. Jako marketer docierasz do niestandardowych klientów z formularzami opinii lub organizujesz spotkania, aby przeprowadzić z nimi wywiady i znaleźć luki w swoim produkcie / usłudze.

Twoi klienci nienawidzą zakończonych ankiet, a uzyskanie szczerej informacji zwrotnej poprzez asynchroniczne rozmowy online w formalnych ustawieniach jest wyzwaniem.

Szybko przejdźmy do dnia dzisiejszego i to samo dotyczy większości marek.

Teraz niestandardowi klienci dają upust swoim emocjom i dzielą się opiniami na temat produktów na Facebooku, Twitterze i Instagramie poprzez historie, tweety lub komentarze. Czy istnieje sposób na usprawnienie zbierania opinii klientów w oparciu o konwersje społecznościowe?

Przy miliardach konwersacji odbywających się w mediach społecznościowych, marketerzy korzystają z narzędzi social listening, aby gromadzić informacje o klientach, dostrzegać trendy i istotne konwersacje oraz odpowiadać na zapytania klientów.

Narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych pozwala markom monitorować konwersacje związane z nimi lub interesującym je tematem i odkrywać bogate spostrzeżenia na potrzeby opartej na danych strategii zaangażowania w mediach społecznościowych.

W tym artykule udostępniamy naszą listę 10 najlepszych narzędzi do nasłuchiwania mediów społecznościowych, które usprawnią strategię mediów społecznościowych.

Czego należy szukać w narzędziach do nasłuchu mediów społecznościowych?

Oto, czego należy szukać w narzędziu do nasłuchiwania mediów społecznościowych.

Holistyczne spostrzeżenia: Narzędzie do social listeningu wykracza poza śledzenie słów kluczowych, oferuje analizę nastrojów, identyfikuje kluczowych influencerów i ujawnia nadchodzące trendy. Najlepsza platforma do zarządzania mediami społecznościowymi zapewnia, że nie tylko słuchasz swoich odbiorców, ale naprawdę rozumiesz, co ich porusza, aby opracować strategię mediów społecznościowych

Narzędzie do social listeningu wykracza poza śledzenie słów kluczowych, oferuje analizę nastrojów, identyfikuje kluczowych influencerów i ujawnia nadchodzące trendy. Najlepsza platforma do zarządzania mediami społecznościowymi zapewnia, że nie tylko słuchasz swoich odbiorców, ale naprawdę rozumiesz, co ich porusza, aby opracować strategię mediów społecznościowych Kompatybilność z głównymi platformami mediów społecznościowych: Narzędzie do monitorowania marki powinno być w stanie monitorować konwersacje na wszystkich platformach mediów społecznościowych, a także śledzić markę online na forach, stronach z wiadomościami i recenzjami oraz forach branżowych

Narzędzie do monitorowania marki powinno być w stanie monitorować konwersacje na wszystkich platformach mediów społecznościowych, a także śledzić markę online na forach, stronach z wiadomościami i recenzjami oraz forach branżowych Analiza nastrojów: Wybierz platformy social listening, które mogą automatycznie wykrywać nastroje klientów i kategoryzować rozmowy online na pozytywne i negatywne bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Wybierz platformy social listening, które mogą automatycznie wykrywać nastroje klientów i kategoryzować rozmowy online na pozytywne i negatywne bez konieczności ręcznego wprowadzania danych Intuicyjny interfejs: Wybrane narzędzie do monitorowania sieci powinno mieć konfigurowalne układy, filtry i łatwy w użyciu interfejs, aby słuchanie mediów społecznościowych było dziecinnie proste

Wybrane narzędzie do monitorowania sieci powinno mieć konfigurowalne układy, filtry i łatwy w użyciu interfejs, aby słuchanie mediów społecznościowych było dziecinnie proste Solidny pulpit analityczny mediów społecznościowych: Wybierz narzędzia do nasłuchu mediów społecznościowych ze szczegółowymi możliwościami analitycznymi, takimi jak dogłębne raportowanie na temat marketingowe OKR ze wskaźnikami zaangażowania, wzmiankami o marce i wynikami kampanii społecznościowych

Wybierz narzędzia do nasłuchu mediów społecznościowych ze szczegółowymi możliwościami analitycznymi, takimi jak dogłębne raportowanie na temat marketingowe OKR ze wskaźnikami zaangażowania, wzmiankami o marce i wynikami kampanii społecznościowych Możliwości integracji: Bezproblemowa integracja z systememcyfrowymi aplikacjami marketingowymi,w tym narzędziem do zarządzania mediami społecznościowymi, jest niezbędna do dokładnego nasłuchu społecznościowego. Narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych powinno być zintegrowane z platformami analitycznymi w celu stworzeniakampanie marketingowe które są oparte na danych

Bezproblemowa integracja z systememcyfrowymi aplikacjami marketingowymi,w tym narzędziem do zarządzania mediami społecznościowymi, jest niezbędna do dokładnego nasłuchu społecznościowego. Narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych powinno być zintegrowane z platformami analitycznymi w celu stworzeniakampanie marketingowe które są oparte na danych Bezpieczeństwo danych: Narzędzie do nasłuchu mediów społecznościowych powinno być zgodne z krajowymi i branżowymi przepisami dotyczącymi prywatności, aby zachować poufność i integralność informacji zwrotnych od klientów lub danych z nasłuchu mediów społecznościowych

10 najlepszych narzędzi do nasłuchu społecznościowego, które wzmocnią Twoją strategię społecznościową w 2024 roku

1. Sprout Social

przez Sprout Social Narzędzie do nasłuchu społecznościowego Sprout Social pomaga śledzić rozmowy na temat marki, zrozumieć odbiorców i zidentyfikować inne wpływowe osoby w swojej niszy. Rozwiązanie Sprout do monitorowania hashtagów i mediów społecznościowych, wraz z analizą nastrojów, dostarcza niestandardowych informacji na temat klientów, monitorowania marki, konkurencji i branży.

Na przykład, platforma ed-tech używałaby narzędzi social listening do śledzenia rozmów w mediach społecznościowych wokół promocji nowego kursu, który uruchomiła.

Możliwości nasłuchu społecznościowego pozwalają marce mierzyć reakcje odbiorców w mediach społecznościowych, popularne hashtagi i ogólną analizę nastrojów odbiorców.

Wyposażona w strategię social listening, marka wie, jak zwiększyć obecność i zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

AI Assist zaleca alternatywne odpowiedzi, aby poprawić ton głosu lub zbudować bardziej rozbudowaną odpowiedź zgodnie z komentarzem

Użyj SproutLink jako rozwiązania połączonego z biografią, aby zwiększyć ruch na swojej stronie internetowej lub stronach docelowych, umieszczając je w swoich profilach społecznościowych

Udostępnianie kalendarza zawartości zewnętrznym interesariuszom, współpraca z notatkami kalendarza i interakcja w czasie rzeczywistym z wewnętrznymi konwersacjami

Limity Sprout Social

Konta w mediach społecznościowych zostają odłączone pomimo regularnego użytkowania

Brak wersji próbnej dla nowych użytkowników

Cennik Sprout Social

Standardowy cennik : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Profesjonalny : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Zaawansowany : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Sprout Social oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

4,4/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (570 recenzji)

Sprawdź te Alternatywy Prout Social !

2. Brandwatch

przez Brandwatch W każdej minucie na Facebooku publikowanych jest około 510 tys. komentarzy, na Instagramie 66 tys. postów, a na X wysyłanych jest 575 tys. tweetów! Śledzenie wszystkiego, co zostało powiedziane w mediach społecznościowych, jest koszmarem marketera marki.

Marketerzy polegają na najlepszych narzędziach social listening, aby analizować wszystkie te rozmowy i uzyskać cenne spostrzeżenia. Korzystają z platformy social listening Brandwatch do zarządzania wieloma kanałami mediów społecznościowych w jednym miejscu poprzez śledzenie konwersacji z bazy danych 1,6 biliona historycznych konwersacji i monitorowanie mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym.

Śledzenie kluczowych wskaźników social listening, takich jak świadomość marki, nastroje społeczne i społeczny udział w głosie, w celu zwiększenia obecności w mediach społecznościowych i zarządzania reputacją na wszystkich platformach.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Analiza segmentów umożliwia kategoryzowanie konwersacji według informacji zwrotnych, skarg, opinii i innych

Łatwy w użyciu interfejs z funkcjami social listening do zarządzania organiczną i płatną zawartością we wszystkich kanałach społecznościowych

Narzędzie do marketingu influencerów z bazą danych ponad 30 milionów twórców do prowadzenia, mierzenia i raportowania wielokanałowych kampanii influencer marketingowych oraz mierzenia wydajności za pomocą wskaźnika wpływu

Intuicyjny, dogłębny pulpit analityczny znarzędzia do analizy konkurencji aby zrozumieć swoją wydajność na tle konkurencji

Limity Brandwatch

Brandwatch nie pozwala na planowanie tego samego postu na wszystkich platformach

Wolny czas pobierania i aktualizacji pulpitu

Cennik Brandwatch

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brandwatch

G2: 4.1/5 (789 opinii)

4.1/5 (789 opinii) Capterra: 4.3/5 (224 opinie)

3. Wzmianki

przez Wzmianki Wzmianka to narzędzie do nasłuchu społecznościowego, które umożliwia śledzenie ponad miliarda źródeł danych w całej sieci, w tym Twittera, Facebooka i Instagrama, oraz tworzenie i zapisywanie filtrów, aby łatwo znaleźć to, czego szukasz.

Jedno z najlepszych narzędzi do social listeningu, Mention umożliwia marketerom marek i agencjom marketingu cyfrowego przeprowadzanie dogłębnej analizy wzmianek, śledzenie wzmianek o Twojej marce w mediach społecznościowych lub na dowolny temat przez okres do dwóch lat, a także ustawienie alertów w przypadku jakiejkolwiek nietypowej aktywności.

Najlepsze funkcje wzmianek

Śledzenie wzmianek na temat marki dzięki alertom w czasie rzeczywistym i funkcjom social listening

Wszechstronne narzędzie do nasłuchu społecznościowego z analityką i filtrami umożliwiającymi dogłębną analizę konkurencji, marki, produktu lub tematów branżowych

Zaplanuj szczegółowe raportowanie dla różnych interesariuszy, aby otrzymywać je w okresach na e-mail

Kontakt z odbiorcami na głównych platformach mediów społecznościowych (takich jak Twitter, Instagram i Facebook) oraz tworzenie, planowanie i publikowanie postów z wielu kanałów

Limity wzmianek

Nie przechwytuje danych historycznych po utworzeniu wyszukiwania logicznego

Brak narzędzia do analizy predykcyjnej

Ceny wzmianek

Solo : 41 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 41 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro : $83/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $83/miesiąc (rozliczane rocznie) ProPlus: $149/miesiąc (rozliczane rocznie)

Wzmianki, oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (439 recenzji)

4.3/5 (439 recenzji) Capterra: 4.7/5 (286 recenzji)

4. Agorapulse

przez Agorapulse Agorapulse jest alternatywa dla Hootsuite która pozwala marketerom przejąć pełną kontrolę nad zarządzaniem mediami społecznościowymi.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi publikowania, narzędziom do nasłuchu społecznościowego i wnikliwym analizom, Agorapulse jako platforma do zarządzania mediami społecznościowymi gwarantuje, że nigdy nie przegapisz żadnych wzmianek o swojej marce, czy to od odbiorców, czy od kolegów z branży.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Zarządzanie mediami społecznościowymi, publikowanie, raportowanie, monitorowanie mediów społecznościowych i współpraca zespołowa z poziomu ujednoliconej skrzynki odbiorczej Agorapulse

Dostęp do narzędzi social listening Agorapulse za pośrednictwem aplikacji mobilnej na Androida i iOS

Funkcje zarządzania projektami pozwalające wdrożyć procesy publikowania, udostępniać notatki, śledzić elementy działań i przypisywać zawartość do zatwierdzenia

Limity Agorapulse

Brak możliwości eksportowania zaplanowanych postów w celu udostępniania ich klientom

Ustawienie limitu znaków na 300 znaków dla postów na LinkedIn, podczas gdy sama platforma pozwala na użycie większej liczby znaków

Ceny Agorapulse

Standard : $49/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $49/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Profesjonalny : $79/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $79/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Zaawansowany : $119/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $119/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Rozwiązania niestandardowe zgodnie z potrzebami Twojego biznesu

Oceny i recenzje Agorapulse

G2: 4.5/5 (919 opinii)

4.5/5 (919 opinii) Capterra: 4.5/5 (706 opinii)

5. Digimind

przez Digimind Jak łatwe byłoby Twoje życie jako marketera lub właściciela marki, gdybyś mógł być na bieżąco z rozmowami klientów na różnych kanałach mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym?

Narzędzia do nasłuchu społecznościowego Digimind zapewniają kompleksowe zrozumienie odbiorców i postów społecznościowych konkurencji.

Na przykład, startup zajmujący się dostawą jedzenia online może korzystać z narzędzi do nasłuchu społecznościowego, takich jak Digitmind, dla swoich zespołów ds. marketingu w mediach społecznościowych, aby monitorować rozmowy społecznościowe na Facebooku i Instagramie oraz tworzyć kampanię marketingową opartą na trendach wirusowych. Te dane klientów pomagają również zidentyfikować luki w doświadczeniach i oczekiwaniach klientów.

Najlepsze funkcje Digimind

Silnik oparty na sztucznej inteligencji, AI Sense, pomaga w automatyzacji i zalecanych działaniach dla marketerów

Digimind Social Analytics do analizowania i porównywania dowolnej liczby kont społecznościowych

Opatentowany moduł Top Reputation umożliwia śledzenie tego, co klienci chcą wiedzieć o Twojej marce, produktach i konkurencji

Tworzenie raportów przy użyciu wstępnie zaprojektowanych przez Digimind Socialszablonów mediów społecznościowych do oceny kluczowych wskaźników

Limity Digimind

Interfejs użytkownika nie jest łatwy w użyciu i wymaga szkolenia, aby zrozumieć platformę

Szczegółowość danych nie jest wyczerpująca

Ceny Digimind

Niestandardowy cennik

Digimind oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (180 recenzji)

4.6/5 (180 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Emplifi

przez Emplifi Narzędzia social listening Emplifi oferują tworzenie i publikowanie treści, analitykę, UGC, influencer marketing, zarządzanie społecznością, live commerce, zarządzanie reputacją i opiekę.

Najlepsze funkcje Emplifi

Otrzymywanie zautomatyzowanych alertów o nagłych zmianach i anomaliach w aktywności w mediach społecznościowych bezpośrednio na platformie lub za pośrednictwem poczty e-mail

Funkcje nasłuchu społecznościowego i konfigurowalny pulpit z dynamicznymi kluczowymi danymi nasłuchu w czasie rzeczywistym i spostrzeżeniami konsumentów

Narzędzia AI do automatyzacji etykiet, analizy nastrojów i zaawansowanego kierowania

Emplifi ograniczenia

Narzędzie nie rejestruje kluczowych wskaźników, takich jak widoki TikTok dla konkurentów lub IGS swipe-ups

Uciążliwe i frustrujące edytowanie zaplanowanych postów

Ceny Emplifi

Essential: $2400/rok (10 profili)

$2400/rok (10 profili) Standard : Wycena niestandardowa

: Wycena niestandardowa Business: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Wycena niestandardowa

Emplifi oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (202 opinie)

4.3/5 (202 opinie) Capterra: 4.2/5 (38 recenzji)

7. YouScan

przez YouScan YouScan to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do nasłuchiwania mediów społecznościowych, które jest wyposażone w technologię rozpoznawania obrazów, pomagając firmom analizować opinie konsumentów, odkrywać przydatne spostrzeżenia i zarządzać reputacją marki.

Przykład: załóżmy, że firma zajmująca się pielęgnacją skóry chce zrozumieć, jak klienci postrzegają markę, a tradycyjne metody badawcze nie dają rady.

Narzędzie do nasłuchu społecznościowego, takie jak YouScan, pomaga marce uzyskać informacje zwrotne na podstawie rozmów społecznościowych, śledzić wzmianki bez znaczników i uwzględniać opinie użytkowników w promocjach w mediach społecznościowych, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Najlepsze funkcje YouScan

Funkcja Visual Insights oparta na sztucznej inteligencji YouScan wykrywa logotypy, obiekty, sceny, działania i informacje demograficzne na obrazach

Automatyczna kategoryzacja przychodzących wzmianek i komentarzy na kategorie, takie jak komplementy, pochwały lub skargi

Niestandardowe etykiety do segmentacji i filtry do kategoryzacji wzmianek na kategorie

Alerty w czasie rzeczywistym do wykrywania potencjalnych zagrożeń, wykrywania niepożądanego użycia produktu i wykrywania negatywnych wzmianek wizualnych w celu ochrony wizerunku marki

Limity YouScan

Limit hashtagów dostępnych w widoku chmury słów

Analiza nastrojów nie zawsze jest dokładna

Ceny YouScan

Starter : 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Plany Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje YouScan

G2: 4.8/5 (92 opinie)

4.8/5 (92 opinie) Capterra: 4.9/5 (61 opinii)

8. BrandMentions

przez BrandMentions Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której niezadowolony klient skarżył się na Twoją markę online, ale nie otrzymałeś powiadomienia, a tym samym przegapiłeś rozwiązanie problemu?

Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych śledzą wzmianki o marce, nawet jeśli klient zapomni śledzić Twoją markę na platformach społecznościowych. Zwłaszcza, gdy niezadowolony klient wyrazi swoje niezadowolenie, musisz być na szczycie swojej gry, a narzędzia do nasłuchu społecznego, takie jak BrandMentions, są przydatne.

BrandMentions przeszukuje wszystkie cyfrowe zakątki w poszukiwaniu wzmianek o Twojej marce, odpowiednich słów kluczowych dla Twojego biznesu oraz hashtagów i słów kluczowych konkurencji, aby upewnić się, że Twoja strategia marketingowa w mediach społecznościowych jest na najwyższym poziomie.

Najlepsze funkcje BrandMentions

Narzędzie do nasłuchiwania mediów społecznościowych śledzi wzmianki w różnych kanałach mediów społecznościowych, na forach, w serwisach informacyjnych, wiadomościach i innych źródłach internetowych, w tym w recenzjach

Monitorowanie marki w czasie rzeczywistym, powiadomienia na e-mail o kluczowych wzmiankach i o tym, czy jakiś nowy link kieruje ruch do Twojej witryny

Automatyczne wykrywanie tonu i analiza negatywnych wzmianek na temat marki

Zaplanuj raporty z białą etykietą na temat wzmianek o Twojej marce dla różnych interesariuszy

Limity BrandMentions

Brak możliwości śledzenia konwersacji w zamkniętych grupach na Facebooku

Szybko osiągniesz miesięczne limity śledzenia, jeśli nie ustawisz prawidłowo słów kluczowych

Cennik BrandMentions

**Rozwijający się Business:$79/miesiąc (rozliczane rocznie)

Firma: 249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise/Agencja: $399/miesiąc (rozliczane rocznie)

BrandMentions oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (42 opinie)

4,6/5 (42 opinie) Capterra: Za mało recenzji

9. Hootsuite

przez Hootsuite Zgodnie z raportem McKinsey, marki, które nie reagują na klientów na platformach społecznościowych, mają o 15% wyższy wskaźnik rezygnacji w porównaniu do biznesów, które reagują. Chcesz być po zwycięskiej stronie. Do tego potrzebne jest narzędzie do nasłuchiwania mediów społecznościowych, takie jak Hootsuite.

Hootsuite to kompleksowy pakiet do zarządzania mediami społecznościowymi, który umożliwia markom planowanie postów na wielu kanałach mediów społecznościowych, zarządzanie organiczną i płatną zawartością społecznościową, monitorowanie wzmianek o marce, śledzenie wzmianek o marce i uzyskiwanie wglądu - wszystko z jednego intuicyjnego pulpitu.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Hootsuite Streams monitoruje wzmianki, słowa kluczowe i hashtagi

Odpowiadanie, zapisywanie i polubienie publicznych komentarzy bezpośrednio z pulpitu Hootsuite

Integracja z najlepszymi narzędziami social listening, takimi jak Brandwatch i Talkwalker

Limity Hootsuite

Raportowanie analityczne nie odbywa się w czasie rzeczywistym

Istnieją limity liczby konkurentów, których można śledzić dla każdego poziomu cenowego

Cennik Hootsuite

Profesjonalny: 99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Teams: 249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4.1/5 (4102 recenzji)

4.1/5 (4102 recenzji) Capterra: 4.3/5 (3620 opinii)

10. BuzzSumo

przez BuzzSumo Czy podczas publikowania zawartości na różnych platformach mediów społecznościowych nadal polegasz na domysłach, aby zrozumieć, co rezonuje z Twoimi celami?

Zacznij odkrywać popularne pomysły na zawartość w swojej niszy na Facebooku, Twitterze, Reddicie i YouTube oraz zidentyfikuj kluczowych influencerów dla swojej strategii mediów społecznościowych dzięki platformie social listening Buzzsumo.

BuzzSumo jest oprogramowanie do marketingu zawartości które monitoruje konkurencję i analizuje posty w mediach społecznościowych, wzmianki i aktualizacje branżowe. Jedno z najlepszych narzędzi social listening,

Buzzsumo dostarcza alerty pozwalające dostrzec ważne wydarzenia, które nie giną w milionach rozmów toczących się na platformach mediów społecznościowych. Filtruj i badaj udostępnianie, połączone linki i trendy, aby sprawdzić, jaki rodzaj zawartości rezonuje z odbiorcami i jak zbudować przewagę nad konkurencją.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Śledzenie wzmianek na temat zawartości związanej z Twoją branżą, aby zrozumieć użytkowników i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami

Integracja z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack, aby otrzymywać powiadomienia o wzmiankach o marce lub słowach kluczowych

Sortuj historie według Trending Scores, aby dostrzec nadchodzące trendy wirusowe i działać zgodnie z nimi. Porównywanie trendów poprzez skanowanie danych dotyczących wydajności zawartości z ostatnich pięciu lat

Alerty powiadomień w czasie rzeczywistym do śledzenia nowych połączeń i wzmianek w miarę ich pojawiania się

Limity BuzzSumo

Alerty w narzędziu do nasłuchiwania mogą się powtarzać

Drogie dla właścicieli małych firm

Ceny BuzzSumo

Tworzenie zawartości: $199/użytkownik/miesiąc

$199/użytkownik/miesiąc PR & Comms : 299 USD/5 użytkowników/miesiąc

: 299 USD/5 użytkowników/miesiąc Suite : 499 USD/10 użytkowników/miesiąc

: 499 USD/10 użytkowników/miesiąc Enterprise: $999/30 użytkowników/miesiąc

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4.5/5 (102 opinie)

4.5/5 (102 opinie) Capterra: 4.5/5 (141 opinii)

Inne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

ClickUp

Podczas gdy narzędzia do nasłuchiwania mediów społecznościowych koncentrują się na nasłuchiwaniu i monitorowaniu mediów społecznościowych, ClickUp jest oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy dla teams marketingowe co zwiększa ogólną wydajność. ClickUp wspiera strategię marketingową, pomagając w zarządzaniu projektami, kampaniami i zadaniami w mediach społecznościowych.

Chcesz śledzić swój kalendarz mediów społecznościowych lub kreatywne sposoby na tworzenie skutecznych kampanii w mediach społecznościowych? ClickUp sprawi, że zadanie zostanie zrobione.

Użyj ClickUp, aby hostować wszystkie swoje promocje i inicjatywy w mediach społecznościowych w jednym miejscu. To narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi umożliwia członkom zespołu i interesariuszom współpracę w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów na temat pomysłów na kampanię, budujesz cele zespołu, czy pracujesz nad kalendarzem zawartości na nowy kwartał, ClickUp pomaga na każdej scenie procesu.

Użyj ClickUp do zarządzania odpowiedziami na posty społecznościowe i zbierać opinie znalezione za pomocą narzędzi social listening.

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja procesów w mediach społecznościowych dzięki gotowym rozwiązaniom ClickUpszablony kampanii w mediach społecznościowych* Burza mózgów pomysłów na zawartość, budowanie kalendarza treści i pisanie podpisów w mediach społecznościowych za pomocąClickUp AI

ClickUp AI to Twój kreatywny partner do pisania e-maili dla klientów, planów mediów społecznościowych i angażujących podpisów w mediach społecznościowych

Dodawaj flagi priorytetów i powiadomienia o alertach, aby zespół był na bieżąco informowany o zmianach

ClickUp'sSzablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych odciąża od gruntownej pracy związanej z budowaniem strategii promocji w mediach społecznościowych

Skorzystaj z konfigurowalnego szablonu cyklu pracy strategii mediów społecznościowych firmy ClickUp, aby planować i realizować ważne zadania związane z mediami społecznościowymi

SzablonSzablon tablicy analizy konkurencji pozwala monitorować kampanie marketingowe konkurencji i poziom zadowolenia z produktu

Zidentyfikuj swoich głównych konkurentów za pomocą szablonu analizy konkurencji ClickUp's WhiteBoard i śledź wydajność ich produktów

Zbieraj dane społecznościowe i internetowe z narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, aby wyciągać wnioski

Limity ClickUp

Wersja darmowa ogranicza dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak ClickUp AI

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

Wybierz odpowiednie narzędzia do nasłuchu społecznościowego, aby ulepszyć swoją strategię społecznościową

Wybierz narzędzie do nasłuchu społecznościowego, które umożliwia śledzenie konwersacji i monitorowanie wzmianek o marce we wszystkich kanałach mediów społecznościowych w skonsolidowanym pulpicie.

Możliwości social listeningu w ClickUp i zarządzanie projektami w mediach społecznościowych narzędzia AI mają kluczowe funkcje, takie jak szablony zawartości, funkcje AI i możliwości współpracy zespołowej, aby umożliwić zespołowi społecznościowemu zarządzanie kampaniami, projektami i zadaniami w mediach społecznościowych w jednym miejscu.

Od śledzenia opinii klientów i rozmów społecznościowych w czasie rzeczywistym do zrobienia szablonów kampanii marketingowych, ClickUp robi to wszystko.

Najlepsze jest to, że ClickUp integruje się z najlepszymi narzędziami do nasłuchu społecznościowego w celu zapewnienia przepływu danych między różnymi źródłami, eliminując ręczną pracę związaną z eksportowaniem danych z wielu kanałów.

Zamiast żonglować między różnymi narzędziami do social listeningu, skorzystaj z ClickUp, aby łatwo zarządzać projektami z zakresu social listeningu i insightów. Planuj, zarządzaj, śledź i współpracuj nad wszystkimi strategiami mediów społecznościowych w ClickUp za pomocą gotowych szablonów.

Zacznij od ClickUp dla bezpłatnej wersji próbnej.