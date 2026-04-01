Pakiet AI dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport Amerykańskiej Izby Handlowej wykazał, że 58% małych firm korzysta jednocześnie z czterech lub więcej platform. Wynik jest przewidywalny: asystent do pisania znajduje się w jednej zakładce, aktualizacje projektów w innej, a informacje o klientach jakoś nie trafiają do żadnej z nich.

Aby rozwiązać ten problem, niniejszy przewodnik przeprowadzi Cię przez proces tworzenia wydajnego, zintegrowanego zestawu rozwiązań AI dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Omówimy, które warstwy mają rzeczywiste znaczenie, jakie narzędzia należą do każdej z nich oraz jak wdrożyć to wszystko bez zakłócania bieżącej pracy Twojego zespołu. 🙌

Krótka odpowiedź: minimalny zestaw rozwiązań AI, który naprawdę działa

Większość rozwijających się zespołów albo kupuje zbyt wiele nakładających się na siebie narzędzi AI, albo polega na jednym chatbocie i nazywa to strategią. W rezultacie kierownicy operacyjni i założyciele ponoszą koszty związane z nadmierną rozbudową narzędzi.

Oto jak możesz zorganizować swój zestaw technologiczny:

Warstwa 1: Jeden Jeden asystent oparty na generatywnej AI do tworzenia szkiców i burzy mózgów

Warstwa 2: Centralny hub pracy, w którym zadania, dokumenty i komunikacja współistnieją

Warstwa 3: Jeden system CRM skierowany do klientów, służący do śledzenia potencjalnych klientów i działań następczych

Warstwa 4: Narzędzia AI do marketingu i publikowania zawartości

Warstwa 5: Automatyzacja przepływu danych między narzędziami bez konieczności ręcznego wysiłku

Poniżej omówimy każdą warstwę, zaproponujemy konkretne narzędzia i przedstawimy plan wdrożenia krok po kroku.

Badania BCG dotyczące AI wykazały, że liderzy w tej dziedzinie koncentrują się średnio na 3,5 przypadkach użycia w porównaniu z 6,1 w innych firmach, a ci skupieni liderzy oczekują 2,1-krotnie większego zwrotu z inwestycji.

Ta rozproszona struktura AI oznacza, że wyniki znajdują się w różnych miejscach, co zmusza Twój zespół do ciągłego przełączania się między zakładkami tylko po to, by znaleźć podstawowy kontekst. Oto dlaczego potrzebujesz stosu AI:

Scentralizuj swoje możliwości w zakresie AI zamiast żonglować niepowiązanymi narzędziami

Popraw spójność danych dzięki ujednoliconemu źródłu informacji

Przyspiesza proces podejmowania decyzji dzięki skonsolidowanym analizom

Skaluj wdrażanie AI bez konieczności przebudowywania systemów w miarę rozwoju firmy

Automatyzuje procesy od początku do końca zamiast pojedynczych zadań

Obniża koszty poprzez eliminację zbędnych narzędzi i nakładania się funkcji

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności 4 razy częściej korzystają z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy na jednej platformie, uzupełnionej o cykle pracy oparte na AI. Gotowy na mądrzejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca staje się widoczna, i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Co Twój zestaw narzędzi AI powinien faktycznie zrobić dla Twojego zespołu

Niezwykle łatwo dać się nabrać na imponujące prezentacje AI, które wyglądają świetnie, ale całkowicie zakłócają funkcjonowanie Twojego zespołu. Narzucanie zespołowi nowych procesów prowadzi do niskiego poziomu ich wdrażania, marnowania budżetu oraz stromej krzywej uczenia się, która wymaga zatrudnienia dedykowanego administratora.

Upewnij się, że Twój zestaw rozwiązań AI:

Dopasowuje się do istniejących cykli pracy: Wpisuje się w dotychczasowy sposób pracy Twojego zespołu, zamiast wymyślać nowe zasady

Eliminuje pracę ręczną: pozwala zaoszczędzić wymierny czas poświęcany obecnie na konkretne zadania wykonywane ręcznie

Kontekst udostępniania: Tworzy połączenie z co najmniej jednym innym narzędziem w Twoim stosie, dzięki czemu przepływ danych odbywa się w naturalny sposób

Nie wymaga administratorów: Nie wymaga dodatkowego wsparcia przy ustawieniach i gwarantuje, że Twój zespół będzie w stanie samodzielnie obsługiwać to narzędzie

Zabezpiecza dane: Gwarantuje, że dokładnie wiesz, gdzie trafiają informacje o klientach i kto ma do nich dostęp

Jeśli narzędzie nie spełnia co najmniej trzech z tych kryteriów, nie powinno znaleźć się w Twoim zestawie.

Warstwy Twojego stosu AI

Skuteczny stos AI to zestaw celowo zaprojektowanych warstw, które współpracują ze sobą, przekształcając dane wejściowe w wyniki. W tej sekcji omówimy kluczowe warstwy nowoczesnego stosu AI oraz zadania, za które każda z nich odpowiada.

Przy okazji przyjrzymy się, jak ClickUp, pierwsza na świecie zintegrowana platforma AI, wpisuje się w każdy z tych obszarów, łącząc zadania, dokumenty, automatyzację i sztuczną inteligencję w jeden, spójny system. 🤩

Warstwa nr 1: Jeden podstawowy asystent AI do myślenia i tworzenia szkiców

Wpatrywanie się w pustą stronę powoduje stratę wielu godzin cennego czasu każdego tygodnia. Kiedy członkowie zespołu muszą od podstaw pisać oferty lub podsumowywać długie wątki, tracą tempo w rzeczywistej pracy strategicznej. Powinno to umożliwić:

Pierwszy szkic: Tworzenie wiadomości e-mail, ofert i dokumentów wewnętrznych, które wymagają punktu wyjścia

Podsumowanie: Skracanie notatek ze spotkań, długich wątków i wyników badań do kluczowych wniosków

Burza mózgów: Wymyślanie pomysłów na kampanie, nazw funkcji i nowe ujęcia problemów

Prosta analiza danych: Wyciąganie wzorców z wklejonego arkusza kalkulacyjnego i porównywanie opcji

Dostosowanie tonu: Przepisanie tej samej wiadomości dla różnych odbiorców

Oto kilka narzędzi, które warto rozważyć:

Narzędzie Atut Najlepsze dla Na co zwrócić uwagę ChatGPT Wszechstronny ekosystem wtyczek Szeroki zakres możliwości Może być ogólne, bez szczegółowych podpowiedzi Claude Wnioskowanie w długim kontekście Praca z dużą ilością dokumentów Mniejszy ekosystem integracji Gemini Głębokie powiązania z Google Workspace Użytkownicy ekosystemu Google Wciąż dojrzewa do złożonych zadań

🚀 Zaleta ClickUp: Dzięki ClickUp Brain MAX uzyskaj dostęp do modeli takich jak ChatGPT, Claude i Gemini bezpośrednio w swoim obszarze roboczym i w sieci, a wszystko to w jednym interfejsie. W ten sposób Twój zespół może wybrać model odpowiedni do zadania i pracować w rzeczywistym kontekście, zamiast przeskakiwać między narzędziami lub za każdym razem zaczynać od zera. Uzyskaj dostęp do wszystkich narzędzi z warstwy 1 swojego stosu AI w jednym interfejsie dzięki ClickUp Brain MAX Na przykład specjalista ds. marketingu produktu przygotowujący plan wprowadzenia produktu na rynek może skorzystać z ChatGPT, aby szybko stworzyć wstępną wersję dokumentu, a następnie przejść do Claude'a, aby streścić obszerny dokument PRD lub raport z badań konsumenckich.

Warstwa nr 2: Centralny hub pracy z wbudowaną AI

Większość zespołów prowadzi działalność, korzystając z mozaiki dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji do czatu i tablic projektowych, które nie komunikują się ze sobą. Ta rozproszona organizacja pracy zmusza wszystkich do ciągłego przełączania się między aplikacjami, co powoduje, że aktualizacje giną gdzieś pomiędzy GitHubem a Dyskiem Google.

ClickUp oferuje jedną, bezpieczną platformę, na której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją, a AI stanowi warstwę analityczną, która naprawdę rozumie Twoją pracę.

Przeszukuj wszystkie zadania, dokumenty i rozmowy oraz zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki ClickUp Brain, warstwie AI wbudowanej bezpośrednio w ten obszar roboczy. Przeszukuje ona wszystkie zadania, dokumenty i rozmowy na Twoim koncie, aby zautomatyzować rutynowe zadania bez opuszczania platformy.

Zyskaj sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst, która pobiera informacje z całego Twojego stosu technologicznego dzięki ClickUp Brain

Pomoże Ci to w:

Nadrabianie zaległości po przerwie: Podsumowuje zmiany, jakie zaszły w Twoich projektach, dzięki czemu unikniesz niekończących się rozmów na czacie

Tworzenie aktualizacji statusu: pobiera ostatnio zakończone zadania i tworzy podsumowanie, które można edytować w kilka sekund

Odnajdywanie ukrytych decyzji: Wykorzystaj funkcję wyszukiwania Wykorzystaj funkcję wyszukiwania ClickUp Enterprise Search w dokumentach i komentarzach, aby natychmiast znaleźć odpowiedzi

Automatyczna klasyfikacja przychodzących zgłoszeń: sugeruje osoby przypisane i priorytety na podstawie wcześniejszych wzorców

Transkrypcja spotkań: Dzięki ClickUp AI Notetaker otrzymujesz pełne Dzięki ClickUp AI Notetaker otrzymujesz pełne podsumowania wszystkich spotkań standupowych wraz z konkretnymi zadaniami do wykonania.

Tworzenie pierwszych wersji: Pomaga w pisaniu pierwszych wersji wiadomości e-mail, tekstów marketingowych, blogów, esejów, standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz wszystkiego, czego potrzebuje Twój zespół

Warstwa nr 3: Jedno narzędzie CRM lub narzędzie do komunikacji z klientami oparte na AI

Śledzenie potencjalnych klientów i utrzymywanie z nimi kontaktu często kończy się chaotyczną plątaniną rozproszonych skrzynek odbiorczych i karteczek samoprzylepnych. Gdy informacje o klientach są fragmentaryczne, handlowcy zapominają o dalszych działaniach, a obiecujące transakcje całkowicie tracą na znaczeniu.

Najlepszy system CRM to taki, z którego Twój zespół będzie faktycznie korzystał regularnie:

Automatycznie generowane e-maile z przypomnieniem: oszczędzają przedstawicielom handlowym konieczności pisania tej samej wiadomości 40 razy w tygodniu

Ocena potencjalnych klientów: Wskazuje najbardziej obiecujących potencjalnych klientów na podstawie wzorców zaangażowania Wskazuje najbardziej obiecujących potencjalnych klientów na podstawie wzorców zaangażowania

Podsumowanie spotkania: rejestruje kluczowe punkty i kolejne kroki bez konieczności ręcznego sporządzania notatek

Inteligentne przypomnienia: Oznaczaj szanse, które tracą na aktualności, zanim znikną

Oto kilka narzędzi, które warto wypróbować:

Narzędzie Najlepsze dla Możliwości AI Nawiązuje połączenie z HubSpot CRM Bezpłatny punkt wyjścia Tworzenie wiadomości e-mail, ocena potencjalnych klientów Większość głównych platform Pipedrive Małe zespoły skupione na sprzedaży Prognozy dotyczące transakcji Zapier, główni dostawcy e-maila Zoho CRM Zespoły dbające o budżet Sugestie dotyczące cyklu pracy Pakiet Zoho, aplikacje innych producentów

🚀 Zaleta ClickUp: Połącz warstwę CRM bezpośrednio z realizacją zadań, przekształcając dane klientów w aktualne, wizualne raporty za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Konfigurowalne karty stanowią podstawę śledzenia powiązań i podejmowania działań w oparciu o nie, dynamicznie pobierając rzeczywiste dane z obszaru roboczego. Możesz na przykład stworzyć pulpit nawigacyjny z kartą wykresu słupkowego pokazującą etap transakcji, kartą obliczeniową prognozującą przychody oraz kartą listy zadań zawierającą oczekujące działania następcze. W praktyce zmienia to sposób, w jaki zespół sprzedaży lub obsługi klienta przygotowuje się do komunikacji z klientem. Przyjdź na spotkanie z gotowymi do udostępnienia podsumowaniami danych dzięki ClickUp Brain w ClickUp Dashboards

Ponadto ClickUp Brain rozszerza tę warstwę z „przeglądania danych” do „ich wyjaśniania”. Korzystając z kart AI, takich jak „Podsumowanie wykonawcze” lub „Aktualizacja projektu”, może automatycznie generować zwięzły opis tego, co dzieje się na danym koncie klienta.

Ciągła presja związana z publikowaniem zawartości sprawia, że małe zespoły z trudem zastanawiają się, co opublikować jako następne. Bez jasnego systemu liczba potencjalnych klientów z kanałów inboundowych maleje, a widoczność marki gwałtownie spada.

Nowoczesne narzędzia do tworzenia stron internetowych, takie jak Squarespace, Wix i Webflow, oferują teraz wbudowane funkcje projektowania wspomaganego przez AI, generowania treści oraz sugestii dotyczących SEO. W przypadku większości małych i średnich przedsiębiorstw sama platforma internetowa obsługuje znaczną część zadań, które wcześniej wymagały użycia oddzielnych narzędzi.

Jeśli zależy Ci na ruchu organicznym, narzędzia takie jak Surfer, Clearscope czy Semrush pomogą Twojemu zespołowi tworzyć zawartość, która odpowiada temu, czego faktycznie szukają użytkownicy. Jeśli jednak nie publikujesz co najmniej dwóch do czterech jednostek zawartości miesięcznie, nie warto jeszcze wykupywać subskrypcji tych narzędzi.

🚀 Zalety ClickUp: Twórz szkice, edytuj i współpracuj nad całym procesem tworzenia zawartości w płynny sposób, korzystając z ClickUp Docs. Dokumenty te zapewniają wsparcie dla zagnieżdżonych stron, współpracy w czasie rzeczywistym, osadzonych zadań oraz zaawansowanego formatowania. Oznacza to, że szkice blogów, teksty stron docelowych i briefy kampanii mogą współistnieć z osiami czasu, właścicielami i aktualizacjami statusu. Podpowiedź ClickUp Brain o przygotowanie tekstów marketingowych w ClickUp Dokumentach W połączeniu z ClickUp Brain (który jest wbudowany w platformę!) zyskujesz wbudowaną warstwę do pisania i edycji. Możesz poprosić go o wygenerowanie pierwszych szkiców postów na blogu, przeredagowanie fragmentów w celu poprawy jasności lub tonu, streszczenie długiej zawartości lub rozwinięcie luźnych notatek w uporządkowane artykuły. Ponieważ ma dostęp do kontekstu Twojego obszaru roboczego, wyniki są oparte na Twoich rzeczywistych projektach, a nie na ogólnych podpowiedziach.

📌 Przykładowa podpowiedź: Napisz wpis na blogu o długości 1200 słów dla właścicieli małych firm na temat „Jak zbudować stos AI bez nadmiernych wydatków”. Utrzymaj praktyczny i nietechniczny ton. Uwzględnij sekcje dotyczące typowych błędów, prostego 4-warstwowego modelu oraz praktycznych rekomendacji dotyczących narzędzi. Dodaj krótkie wprowadzenie, przejrzyste podtytuły i zwięzłe podsumowanie.

Warstwa nr 5: Prosta automatyzacja zapewniająca połączenie Twojego zestawu rozwiązań AI

Ręczne przenoszenie danych między różnymi platformami sprawia, że Twój zespół staje się ludzką warstwą integracyjną. Wiele platform posiada wbudowane narzędzia do automatyzacji. Na przykład, gdy klient podpisze umowę w Twoim systemie CRM, wbudowana automatyzacja może natychmiast utworzyć projekt wdrożeniowy, przydzielić zespół i ustalić terminy.

W przypadku połączeń między oddzielnymi aplikacjami narzędzia takie jak Zapier lub Make wypełniają tę lukę. Przesłanie formularza na Twojej stronie internetowej może jednocześnie utworzyć potencjalnego klienta w systemie CRM oraz zadanie w Twoim obszarze roboczym.

🚀 Zaleta ClickUp: Natychmiastowo obsługuj powtarzające się przekazywanie zadań dzięki automatyzacjom ClickUp. Reguły oparte na wyzwalaczach przenoszą zadania, przydzielają pracę, wysyłają powiadomienia i aktualizują pola bez konieczności naciskania jakiegokolwiek przycisku. Stwórz niestandardowy cykl pracy z automatyzacją, korzystając z prostych reguł typu „jeśli to, to zrób tamto” za pomocą ClickUp Automations

Prosty, ale wydajny cykl pracy, który pozwala na automatyzację ręcznych procesów biznesowych, może wyglądać następująco:

Nowy potencjalny klient wypełnia formularz zapytania o prezentację na Twojej stronie internetowej

Przesłane zadanie automatycznie tworzy zadanie ClickUp

Dodaje wszystkie zebrane dane, w tym imię i nazwisko, nazwę firmy oraz wymagania

Zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami zadanie jest przypisywane do odpowiedniego przedstawiciela handlowego

Jest przyczepiona do niego etykieta według typu leadu (High Intent) i ma wyznaczony termin na podjęcie dalszych działań w ciągu 24 godzin

W naszym przewodniku „Small Business AI Playbook” wyjaśniamy, jak wykorzystać AI do uporządkowania procesów operacyjnych, usprawnienia pracy i uniknięcia niepotrzebnego rozrostu narzędzi.

Podręcznik AI dla małych firm

Ocena nowego oprogramowania często prowadzi do powstania rozbudowanych stosów technologicznych, które dezorientują cały zespół. Płacenie za skomplikowane narzędzia, których nikt nie rozumie, wyczerpuje budżet i obniża morale zespołu.

Zanim dokonasz wyboru, zadaj sobie następujące pytania:

Czy to zastępuje pracę ręczną?: Eliminuje czynności, które już teraz wykonujesz ręcznie co tydzień

Czy można to połączyć?: Integruje się z co najmniej jednym innym narzędziem w Twoim zestawie

Czy łatwo się tego nauczyć?: Gwarantuje, że Twój zespół opanuje to w mniej niż godzinę

Czy potrzebny jest administrator?: Eliminuje potrzebę zatrudniania osoby odpowiedzialnej za zarządzanie systemem

Czy będzie można to skalować?: Ma to sens, jeśli firma podwoi swoją wielkość

Jeśli narzędzie nie spełnia co najmniej dwóch z tych kryteriów, jest to raczej miły dodatek udający niezbędny element. Dodaj te najlepsze narzędzia do zakładek, aby wdrożyć GenAI do procesów biznesowych, i wróć do nich za sześć miesięcy.

🚀 Zaleta ClickUp: Rozszerz swój zestaw narzędzi AI z pasywnej pomocy do aktywnego wykonywania zadań dzięki ClickUp Super Agents. Ci agenci AI mogą podejmować działania w całym Twoim obszarze roboczym, a nie tylko generować odpowiedzi. Zaprojektowane z myślą o Twoich zadaniach, dokumentach i cyklach pracy, mogą monitorować aktywność, być wyzwalaczem działań i obsługiwać wieloetapowe procesy w oparciu o kontekst, przekształcając AI w warstwę operacyjną. Twórz niestandardowych superagentów ClickUp, aby zarządzać cyklem pracy bez ręcznej interwencji Monitoruj cykle pracy w sposób ciągły i interweniuj, gdy spełnione zostaną określone warunki. Na przykład wykrywaj, kiedy zadanie jest opóźnione, i automatycznie eskaluj je do odpowiedniej osoby.

Prosty plan wdrożenia stosu AI dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wdrożenie całego stosu technologicznego naraz przytłacza pracowników i zakłóca codzienne działania. Zbyt wiele zmian wprowadzanych zbyt szybko ma dla nich wynikiem częściowe wdrożenie narzędzi i ogromne tarcie między działami.

Oto jak skutecznie wykorzystać AI w swojej firmie:

Płynnie wdrażaj zmiany, przenosząc aktywne projekty do ClickUp krok po kroku Wybierz swojego asystenta AI w ciągu pierwszych dwóch tygodni i przenieś swoje aktywne projekty do centralnego hubu. Zaimportuj istniejące zadania i pozwól systemowi stworzyć indeks dla Twojego obszaru roboczego, aby od pierwszego dnia był gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania. Zadbaj o to, aby członkowie zespołu czuli się swobodnie pod koniec drugiego tygodnia. Stwórz połączenie między swoim systemem CRM a systemem, w którym znajdują się kontakty. Skonfiguruj swoje pierwsze automatyzacje w trzecim i czwartym tygodniu. Skonfiguruj funkcje AI swojego kreatora stron internetowych i opublikuj jedną zawartość, jeśli narzędzia marketingowe są odpowiednie. Nie optymalizuj jeszcze, po prostu stwórz proces. Zidentyfikuj najbardziej powtarzalne procesy przekazywania zadań między narzędziami i stwórz dla nich automatyzacje w okresie od piątego do ósmego tygodnia. Przeprowadź krótką retrospektywę, aby sprawdzić, co działa, i wyeliminuj wszystko, co powoduje utrudnienia.

🔍 Czy wiesz, że? Clippy, oficjalnie nazywany Clippit, został wprowadzony przez Microsoft w pakiecie Office 97 jako część funkcji „Office Assistant” i był pierwszym powszechnie rozpoznawalnym asystentem AI w miejscach pracy. Chociaż miał on na celu ułatwienie korzystania z komputerów i pomoc w zadaniach takich jak formatowanie, obecnie jest pamiętany jako „świadome narzędzie biurowe”, które poniosło porażkę z powodu niemożności zrozumienia intencji użytkownika lub kontekstu.

Błędy związane ze stosem AI, które powodują stratę czasu i pieniędzy

Firmy często kupują oprogramowanie, zanim jeszcze zorientują się, jaki problem próbują rozwiązać. Ta pułapka kosztów utopionych zmusza Teams do dalszego korzystania z niezintegrowanych narzędzi tylko dlatego, że już za nie zapłaciły.

Unikaj tych błędów, aby zaoszczędzić pieniądze:

Zakup narzędzi przed zdefiniowaniem cykli pracy: Najpierw potrzebujesz Najpierw potrzebujesz procesu zarządzania cyklem pracy , a dopiero potem narzędzia, które zapewniają jego wsparcie

Traktowanie oddzielnych narzędzi AI jako całościowej strategii: Chatbot bez kontekstu biznesowego to tylko fantazyjna funkcja autouzupełniania

Automatyzacja niesprawnych procesów: Wprowadzenie automatyzacji, zanim zespół wypracuje spójne nawyki, tylko przyspiesza chaos

Pomijanie testu połączenia: Izolowane narzędzia powodują większy, a nie mniejszy rozrost narzędzi

Zaniedbywanie bezpieczeństwa: Przed wprowadzeniem danych klientów do jakiegokolwiek systemu AI przeznaczonego dla klientów upewnij się, dokąd trafiają te dane, aby zapewnić Przed wprowadzeniem danych klientów do jakiegokolwiek systemu AI przeznaczonego dla klientów upewnij się, dokąd trafiają te dane, aby zapewnić ich prywatność

Zatrzymywanie nieużywanych narzędzi: Trzymanie się subskrypcji tylko dlatego, że już za nie zapłaciłeś, nadwyręża Twój budżet

🔍 Czy wiesz, że... W 1890 roku maszyna tabulacyjna Hermana Holleritha wykorzystywała karty perforowane do automatyzacji przetwarzania danych spisu ludności, skracając 10-letni wysiłek ręcznego przetwarzania do zaledwie dwóch lat.

Lista kontrolna dotycząca stosu AI dla małych i średnich przedsiębiorstw

Łatwo jest stracić orientację, które narzędzia są potrzebne, a które tylko powodują bałagan. Brak kluczowych elementów powoduje luki w cyklu pracy, a nakładające się na siebie narzędzia to strata pieniędzy.

Z łatwością sprawdź swoje ustawienia, upewniając się, że podstawowe operacje działają:

Jeden asystent AI do tworzenia szkiców i myślenia

Jedno centralne hub pracy, w którym zadania, dokumenty i czat współistnieją

Jeden system CRM do komunikacji z klientami i śledzenia potencjalnych klientów

Jedno narzędzie marketingowe do publikowania treści

Pięć lub mniej procesów automatyzacji łączących Twoje podstawowe narzędzia

Każde narzędzie tworzy połączenie z co najmniej jednym innym narzędziem

Nie ma dwóch narzędzi, które robiłyby dokładnie tę samą pracę

Teams dokonuje przeglądu tego zestawu co kwartał

Oto, co John Watson, dyrektor ds. rozwoju nieklinicznego w Auregen BioTherapeutics, powiedział o ClickUp:

Nasza firma to małe przedsiębiorstwo biotechnologiczne i korzystamy z ClickUp w całej organizacji, aby planować i monitorować postępy naszego programu rozwoju. Pozwala nam to koordynować różnorodne działania, od produkcji, przez testy, aż po badania kliniczne, planować ich harmonogramy i przydzielać obowiązki pracownikom. Dzięki temu możemy ustalać priorytety i skupiać zasoby, aby jak najszybciej osiągnąć kluczowe cele.

Nasza firma to małe przedsiębiorstwo biotechnologiczne i korzystamy z ClickUp w całej organizacji, aby planować i monitorować postępy naszego programu rozwoju. Pozwala nam to koordynować różnorodne działania, od produkcji, przez testy, aż po badania kliniczne, planować ich harmonogramy i przydzielać obowiązki pracownikom. Dzięki temu możemy ustalać priorytety i skupiać zasoby, aby jak najszybciej osiągnąć kluczowe cele.

Czy ClickUp nie jest najlepszym rozwiązaniem?

Gdy każda warstwa Twojego stosu AI jest przemyślana, Twój zespół poświęca mniej czasu na łączenie elementów, a więcej na rzeczywisty postęp w pracy.

Właśnie w tym ClickUp wyróżnia się na tle innych. Zamiast dodawać kolejne narzędzie do Twojego zestawu, zastępuje całe kategorie, skupiając Wszystko w jednym miejscu.

Dzięki Docs Twoja zawartość i planowanie pozostają połączone z realizacją, a dzięki Dashboards Twój CRM i kontekst klienta stają się widoczne i możliwe do wykorzystania. A dzięki ClickUp Brain i Super Agents AI wykracza poza tworzenie szkiców, faktycznie wspierając decyzje i napędzając cykle pracy.

Często zadawane pytania

Koszty różnią się znacznie w zależności od wielkości zespołu i tego, które warstwy są potrzebne. Wiele małych i średnich firm tworzy funkcjonalny stos, łącząc narzędzia z różnymi planami taryfowymi, wybierając oprogramowanie, które konsoliduje wiele funkcji.

Tak, ponieważ wbudowana AI obsługuje tworzenie szkiców, wyszukiwanie, streszczanie i automatyzację bez konieczności wykupywania oddzielnych subskrypcji dla każdej z tych funkcji. Dzięki temu kilka warstw stosu zostaje skutecznie połączonych w jeden zunifikowany system.

ChatGPT to uniwersalny asystent, który nie ma wiedzy na temat Twoich projektów, klientów ani dokumentów wewnętrznych. Stos łączy specjalnie zaprojektowane narzędzia, które udostępniają kontekst w całej firmie, dzięki czemu wyniki są oparte na rzeczywistej pracy.

Oczywiście, ponieważ mniejsze zespoły jeszcze bardziej odczuwają uciążliwość zmiany kontekstu i ręcznego przekazywania zadań. Sprawny, zintegrowany zestaw narzędzi to jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji, jaką może poczynić mały zespół, ponieważ nie ma nikogo, komu można by zlecić rutynowe zadania.