10 darmowych szablonów do oceny potencjalnych klientów (i jak stworzyć własny)

Jeśli Twój zespół traktuje każdego potencjalnego klienta w ten sam sposób, Twój proces sprzedaży traci czas. 🕰️

W dzisiejszych czasach ocena potencjalnych klientów polega na tym, aby odpowiednie leady były traktowane priorytetowo, a działania następcze były podejmowane na czas.

Aby to dobrze zrobić, potrzebujesz spójnego systemu punktacji, z którego Twój zespół będzie mógł korzystać w różnych źródłach i kampaniach.

W tym poście udostępnimy 10 darmowych szablonów do oceny potencjalnych klientów, opiszemy, do czego najlepiej się nadaje każdy z nich oraz podpowiemy, jak wybrać odpowiednie ustawienia dla Twojego lejka sprzedażowego.

Czym jest szablon do oceny potencjalnych klientów?

Szablon oceny potencjalnych klientów to ustrukturyzowany system, który pomaga zespołom sprzedaży i marketingu przypisywać potencjalnym klientom wartości numeryczne w oparciu o prawdopodobieństwo, że staną się oni klientami. System ten porządkuje kryteria stosowane do oceny potencjalnych klientów, takie jak dane demograficzne, informacje o firmie, zachowania związane z zaangażowaniem oraz zamiar zakupu.

Na przykład potencjalny klient może otrzymać punkty za otwarcie marketingowych wiadomości e-mail, odwiedzenie stron z cennikiem, pobranie materiałów lub dopasowanie do profilu idealnego klienta (ICP). Im wyższy wynik, tym bardziej potencjalny klient kwalifikuje się do kontaktu ze strony działu sprzedaży.

Ten model ocenia potencjalnych klientów w dwóch głównych wymiarach:

Dane jawne: informacje podane bezpośrednio przez potencjalnego klienta, takie jak tytuł, wielkość firmy i branża

Dane niejawne: sygnały behawioralne, które śledzisz, takie jak otwarcia wiadomości e-mail, odwiedziny stron i pobrania zawartości

Jak stworzyć model oceny potencjalnych klientów przy użyciu szablonów

Znalazłeś szablon do oceny potencjalnych klientów, ale jest to po prostu pusta kartka.

Aby szablon był skuteczny, musisz dostosować go do swoich danych sprzedażowych i profilu idealnego klienta (ICP). Zobaczmy teraz, jak stworzyć model oceny potencjalnych klientów, który przynosi wyniki. 🛠️

1. Zdefiniuj swój ICP

Skuteczność Twojego modelu oceny potencjalnych klientów zależy od tego, jak dobrze znasz swoich najlepszych klientów. Zacznij od sporządzenia listy cech firmograficznych i demograficznych najbardziej udanych transakcji, które udało Ci się sfinalizować z powodzeniem.

Przeanalizuj posiadane dane o klientach, aby zidentyfikować wzorce dotyczące wielkości firmy, branży, tytułów stanowiskowych i lokalizacji geograficznej.

📝 Przykład: Firma oferująca oprogramowanie SaaS do zarządzania projektami może zdefiniować swój ICP jako menedżerów ds. marketingu lub kierowników operacyjnych w firmach B2B oferujących oprogramowanie SaaS, zatrudniających od 50 do 500 pracowników. Potencjalny klient spełniający te kryteria otrzymałby wyższy wynik dopasowania w modelu oceny potencjalnych klientów.

2. Zidentyfikuj kluczowe sygnały behawioralne

Nie wszystkie działania są sobie równe.

Określ konkretne zachowania, które korelują z drogą potencjalnego klienta do konwersji. Sygnały wskazujące na wysokie zainteresowanie, takie jak prośba o prezentację lub odwiedzenie stron z cennikiem, powinny mieć większą wagę niż sygnały wskazujące na niskie zainteresowanie, takie jak jednokrotne otwarcie e-maila lub krótka wizyta na stronie internetowej.

📝 Przykład: Załóżmy, że potencjalny klient z Twojej grupy docelowej (ICP) odwiedza Twoją stronę internetową i pobiera przewodnik po produkcie (+5 punktów). Kilka dni później bierze udział w webinarium na temat Twojego produktu (+10 punktów), a następnie odwiedza stronę z cennikiem (+15 punktów). Działania te wskazują na rosnące zainteresowanie, więc jego ocena potencjalnego klienta wzrasta w miarę jak zbliża się on do statusu kwalifikowanego potencjalnego klienta.

3. Przypisz wartości punktowe

Po zidentyfikowaniu kluczowych kryteriów nadszedł czas na przypisanie punktów. Należy przypisać wagę każdemu kryterium w oparciu o jego korelację z powodzeniem konwersji.

Na przykład potencjalny klient z tytułem „dyrektora” w docelowej branży może być wart 20 punktów, podczas gdy wizyta na blogu może być warta tylko dwa. Należy również wdrożyć punktację ujemną dla czynników dyskwalifikujących, takich jak potencjalni klienci z domeny e-mailowej konkurencji lub ci z branży, której nie obsługujesz.

💡 Porada eksperta: Przypisuj znacznie wyższe punkty działaniom opartym na intencjach niż tym o charakterze informacyjnym. Prośba o prezentację (50 punktów) powinna znacznie przeważać nad wizytą na blogu (2 punkty), ponieważ różnica w zachowaniu jest ogromna.

4. Ustal progi punktowe

Po wdrożeniu systemu punktowego musisz zdefiniować, co faktycznie oznaczają poszczególne wyniki. Ustal jasne progi punktowe, które określają, kiedy potencjalny klient staje się potencjalnym klientem zakwalifikowanym przez marketing (MQL) lub potencjalnym klientem zakwalifikowanym przez dział sprzedaży (SQL).

Możesz utworzyć poziomy, aby dalej segmentować potencjalnych klientów — na przykład „gorących” (ponad 80 punktów), „ciepłych” (50–79 punktów) i „zimnych” (poniżej 50 punktów). W ClickUp możesz użyć niestandardowych statusów, aby wizualnie przedstawić te poziomy w swoim lejku sprzedażowym.

Twórz niestandardowe statusy w ClickUp, aby śledzić zadania i zachować przejrzystość

5. Testuj i wprowadzaj zmiany

Jedną z najważniejszych najlepszych praktyk w zakresie oceny potencjalnych klientów jest regularna weryfikacja i udoskonalanie modelu. Po upływie 30–60 dni porównaj potencjalnych klientów z przyznaną im oceną z rzeczywistymi danymi dotyczącymi konwersji. Jeśli okaże się, że potencjalni klienci z wysoką oceną nie konwertują w oczekiwanym tempie, nadszedł czas, aby dostosować kryteria i wartości punktowe.

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby śledzić współczynniki konwersji dla różnych poziomów ocen i mieć pewność, że Twój model pozostaje dokładnym wskaźnikiem powodzenia.

Śledź współczynniki konwersji poszczególnych poziomów oceny za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Szablony oceny potencjalnych klientów w skrócie

Oto krótki przegląd szablonów do oceny potencjalnych klientów omówionych w tym przewodniku oraz informacji o tym, do czego najlepiej się nadają:

10 najlepszych szablonów do oceny potencjalnych klientów

Wiesz, czym jest szablon oceny potencjalnych klientów i jak zbudować model, ale gdzie znaleźć ten właściwy, od którego warto zacząć? Wybór może być przytłaczający, a Ty możesz stracić wiele godzin na poszukiwanie szablonu, by w końcu stwierdzić, że jest to nieporęczny arkusz kalkulacyjny lub rozwiązanie dostępne wyłącznie w ramach drogiego oprogramowania.

Takie wyszukiwanie powoduje rozrost pracy, odciągając Cię od ustalania priorytetów potencjalnych klientów.

Aby pomóc Ci przestać szukać i zacząć tworzyć, przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów do oceny potencjalnych klientów. To zestawienie zawiera wszystko — od w pełni zintegrowanych systemów CRM w ClickUp po proste arkusze kalkulacyjne i specjalistyczne szablony — dzięki czemu na pewno znajdziesz szablon idealnie pasujący do cyklu pracy Twojego zespołu.

Przyjrzyjmy się im:

1. Szablon CRM dla działu sprzedaży autorstwa ClickUp

Zarządzaj śledzeniem potencjalnych klientów, procesami sprzedaży i kontaktami dzięki szablonowi CRM dla sprzedaży od ClickUp

Żonglowanie arkuszem kalkulacyjnym do oceny, oddzielnym systemem CRM do kontaktów i narzędziem do zarządzania projektami spowalnia pracę zespołu i tworzy silosy informacyjne. Ciągłe przełączanie się między kontekstami oznacza, że szczegóły i gorące leady są zawsze tracone.

Zintegruj cały proces sprzedaży w jednym obszarze roboczym dzięki szablonowi Sales CRM od ClickUp. Jest to w pełni funkcjonalny system CRM, który łączy w sobie ocenę potencjalnych klientów, śledzenie, zarządzanie lejkiem sprzedażowym oraz zarządzanie kontaktami, eliminując potrzebę korzystania z wielu oddzielnych narzędzi.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp , aby rejestrować i śledzić wszystkie atrybuty oceny, w tym źródło potencjalnego klienta, poziom zaangażowania, wielkość firmy i wynik dopasowania, tuż obok danych kontaktowych i informacji o transakcji

Przeglądaj potencjalnych klientów uporządkowanych według oceny, statusu lub priorytetu, korzystając z elastycznych widoków ClickUp , takich jak listy, tabele, tablice Kanban i inne.

Pozyskuj nowych potencjalnych klientów za pomocą formularzy ClickUp i kieruj ich do systemu CRM, korzystając z bardziej przejrzystych i spójnych danych

✅ Idealne dla: Zespołów sprzedaży i menedżerów ds. operacji przychodowych tworzących pulę potencjalnych klientów na podstawie prostych danych do oceny.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji ClickUp Super Agents, aby automatycznie klasyfikować i kierować przychodzące leady. Możesz wyznaczyć agenta do monitorowania nowych wpisów w CRM, sprawdzania atrybutów leadów, takich jak źródło lub aktywność, oraz aktualizowania pól lub przydzielania zadań follow-up odpowiednim sprzedawcom. A to nie wszystko. Narzędzie do segmentacji listy adresów e-mail umożliwia analizę historii interakcji i atrybutów oraz segmentację listy na potrzeby kampanii ukierunkowanych na cele

Kreator kampanii Drip pozwala tworzyć wieloetapowe sekwencje wiadomości e-mail, które pomogą pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami i poprowadzić ich dalej w lejku sprzedażowym. Zapoznaj się z całą biblioteką agentów ClickUp AI, aby dowiedzieć się, jakie inne zadania możesz zlecić swojemu wirtualnemu współpracownikowi.

2. Szablon lejka sprzedażowego autorstwa ClickUp

Wizualizuj etapy transakcji i szybko identyfikuj wąskie gardła dzięki szablonowi „Sales Pipeline" od ClickUp

Bez jasnego widoku na proces sprzedaży nie da się stwierdzić, na którym etapie utknęli potencjalni klienci. Potencjalni klienci mogą gromadzić się na jednym etapie, podczas gdy inny pozostaje pusty. A bez wizualnej reprezentacji pozostaje Ci jedynie zgadywanie, gdzie znajdują się wąskie gardła.

Zyskaj przejrzystość, której potrzebujesz, dzięki szablonowi Sales Pipeline od ClickUp. Został on zaprojektowany dla zespołów, które chcą na pierwszy rzut oka śledzić postępy potencjalnych klientów i szybko identyfikować, gdzie transakcje utknęły w martwym punkcie.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przeciągaj i upuszczaj potencjalnych klientów z jednego etapu do następnego w widoku tablicy ClickUp , dzięki czemu zarządzanie lejkiem sprzedażowym staje się intuicyjne i wydajne

Utwórz niestandardowe statusy, takie jak „Nowy potencjalny klient”, „MQL”, „SQL” i „Szansa sprzedaży”, aby sprawdzić, ilu potencjalnych klientów znajduje się w każdej kategorii kwalifikacyjnej

Skorzystaj z funkcji zależności w ClickUp , aby zapewnić wykonanie kluczowych kroków kwalifikacji w odpowiedniej kolejności, np. uniemożliwiając zamknięcie zadania dotyczącego rozmowy wstępnej , dopóki lista kontrolna kwalifikacji nie zostanie zakończona

✅ Idealne dla: menedżerów SDR nadzorujących etapy kwalifikacji potencjalnych klientów.

📮ClickUp Insight: 16% profesjonalistów chce prowadzić małą firmę jako część swojego portfolio, ale obecnie robi to tylko 7%. Obawa przed koniecznością samodzielnego wykonania wszystkich zadań jest jednym z wielu powodów, dla których ludzie często się wstrzymują. Jeśli jesteś samodzielnym założycielem firmy, ClickUp Brain MAX będzie Twoim partnerem biznesowym. Poproś go o ustalenie priorytetów potencjalnych klientów, przygotowanie wiadomości e-mailowych lub śledzenie stanów magazynowych — podczas gdy Twoi agenci AI zajmą się rutynowymi zadaniami. Każde zadanie, od promocji usług po realizację zamówień, można zarządzać za pomocą cykli pracy opartych na AI — dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju firmy, a nie tylko na jej prowadzeniu.

3. Szybki start: szablon sprzedaży i CRM autorstwa ClickUp

Szybko rozpocznij pracę dzięki szablonowi „Szybki start: sprzedaż i CRM" od ClickUp

Stworzenie systemu CRM i systemu oceny potencjalnych klientów od podstaw może być trudnym zadaniem, zwłaszcza dla małych zespołów lub tych, które dopiero zaczynają. Złożoność konfiguracji pól niestandardowych, procesów sprzedaży i automatyzacji może powodować opóźnienia, zmuszając Twój zespół do zbyt długiego polegania na nieefektywnych metodach ręcznych.

Dzięki szablonowi „Szybki start: Sprzedaż i CRM” od ClickUp Twój zespół będzie mógł zarządzać potencjalnymi klientami i oceniać ich w ciągu kilku minut.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wstępnie skonfigurowane pola na podstawowe dane potencjalnych klientów i punktację, dzięki czemu możesz od razu zacząć wprowadzać i ustalać priorytety potencjalnych klientów

Uniknij paraliżu analitycznego wynikającego z rozbudowanego dostosowywania niestandardowego. Ten szablon zapewnia prostą, skuteczną strukturę, która działa od razu po wdrożeniu.

W miarę rozwoju Twojego zespołu i procesów, z coraz bardziej złożonymi kryteriami oceny, automatyzacjami i integracjami

✅ Idealne dla: Małych zespołów sprzedaży, które po raz pierwszy wdrażają system oceny potencjalnych klientów.

🧠 Ciekawostki: Jedna z najczęściej stosowanych metod sprzedaży, SPIN Selling, została opracowana na podstawie analizy 35 000 rozmów sprzedażowych. Metoda ta polega dosłownie na „sprzedaży opartej na faktach”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Automatyzacje ClickUp mogą przyspieszyć zarządzanie CRM i śledzenie potencjalnych klientów poprzez wyeliminowanie ręcznych kroków, takich jak aktualizacje statusu, przekazywanie między listami i przypomnienia o działaniach następczych. Zamiast polegać na tym, że ktoś zapamięta, że „gdy wydarzy się X, należy wykonać Y”, automatyzacje konsekwentnie stosują te reguły. Zautomatyzuj przydzielanie zadań, powiadomienia i cykle pracy za pomocą ClickUp Automations Wykorzystaj je do: Automatycznie przesuwaj potencjalnych klientów przez proces sprzedaży dzięki automatycznej aktualizacji statusów zadań

Ujednolicaj działania następcze, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Powiadamiaj odpowiednich interesariuszy o gorących leadach lub sprawach wymagających natychmiastowego działania

4. Szablon wskaźników KPI dla sprzedaży autorstwa ClickUp

Śledź wskaźniki KPI sprzedaży, aby zweryfikować swój model oceny potencjalnych klientów, korzystając z szablonu wskaźników KPI sprzedaży od ClickUp

Wdrożyłeś model oceny potencjalnych klientów, ale skąd wiesz, czy działa?

Szablon wskaźników KPI sprzedaży firmy ClickUp pomaga śledzić wskaźniki KPI sprzedaży, które posłużą do oceny modelu oceny potencjalnych klientów, w tym aktywność związaną z ofertami, sygnały dotyczące przychodów oraz wyniki w zakresie sprzedaży dodatkowej. Każdy wskaźnik KPI jest skonfigurowany jako zadanie ClickUp z niestandardowymi statusami umożliwiającymi śledzenie postępów.

Zostały one stworzone z myślą o zespołach, które muszą mierzyć skuteczność swojego systemu oceny potencjalnych klientów i bezpośrednio powiązać ją z wynikami sprzedaży.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Skorzystaj z widżetów pulpitu nawigacyjnego ClickUp, aby uzyskać widok ogólny na najważniejsze wskaźniki sprzedaży, takie jak współczynniki konwersji potencjalnych klientów na szanse sprzedaży, długość cyklu sprzedaży oraz wskaźniki skuteczności transakcji

Śledź współczynniki konwersji leadów z różnych poziomów ocen. Jeśli Twoje gorące leady nie konwertują się w wyższym stopniu niż leady zimne, wiesz, że nadszedł czas, aby dostosować swój model

Wykorzystaj pola niestandardowe do śledzenia wartości transakcji powiązanych z potencjalnymi klientami na różnych poziomach punktacji, co pomoże Ci zrozumieć, które kryteria pozwalają przewidzieć klientów o najwyższej wartości

✅ Idealne dla: kierowników ds. operacji sprzedaży przeprowadzających cotygodniowe przeglądy wskaźników KPI powiązanych z wynikami w zakresie potencjalnych klientów i przychodów.

5. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży autorstwa ClickUp

Stwórz podręcznik sprzedaży zawierający połączoną strategię i zadania, korzystając z szablonu przewodnika po strategii sprzedaży od ClickUp

Szablon przewodnika po strategii sprzedaży autorstwa ClickUp to podręcznik oparty na dokumentach, służący do tworzenia strategii sprzedaży dla Twojego zespołu.

A ponieważ są one oparte na ClickUp Docs, możesz połączyć strategię i realizację w tym samym obszarze roboczym. Dodawaj podstrony dla segmentów lub regionów i łącz połączone zadania ClickUp w dokumencie w miarę rozwoju strategii.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Aktualizuj dokument w miarę zdobywania wiedzy o tym, co się sprawdza, korzystając z historii wersji i edycji wspólnej

Opracuj swoją strategię, korzystając z dedykowanych stron poświęconych marketingowi przychodzącemu i wychodzącemu, kluczowym elementom, 7-krokowemu procesowi tworzenia oraz najlepszym praktykom

Skorzystaj z funkcji „Przypisane komentarze” w ClickUp , aby gromadzić opinie od działów sprzedaży, marketingu i produktu w sekcji, której dotyczą.

✅ Idealne dla: kierowników sprzedaży i liderów RevOps, którzy tworzą powtarzalny proces sprzedaży i wdrażają go w rosnącym zespole.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przyspieszyć tworzenie strategii, gdy strona jest pełna pomysłów, ale nic nie wydaje się jeszcze uporządkowane. Pomaga to podsumować notatki, doprecyzować sekcje i przekształcić decyzje zawarte w dokumencie w kolejne kroki — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego ClickUp. To się nazywa konwergencja! Podsumuj notatki dotyczące strategii i przekształć decyzje w kolejne kroki dzięki ClickUp Brain

6. Szablon zrównoważonej karty wyników autorstwa ClickUp

Wizualizuj wielowymiarową ocenę potencjalnych klientów na Tablicy dzięki szablonowi zrównoważonej karty wyników od ClickUp

Prosty, jednowymiarowy system punktowy bywa zbyt sztywny. Może nie odzwierciedlać niuansów związanych z potencjalnym klientem, który idealnie pasuje pod względem demograficznym, ale wykazuje niskie zaangażowanie, lub odwrotnie.

Wizualizuj wiele wymiarów oceny dzięki szablonowi zrównoważonej karty wyników od ClickUp. Przedstawia on logikę oceny na jednej Tablicy ClickUp, z Wizją i strategią w centrum oraz czterema blokami karty wyników wokół niej — Klient, Finanse, Procesy wewnętrzne oraz Uczenie się i rozwój.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dostosuj cztery kwadranty szablonu, aby odzwierciedlić różne wymiary oceny, takie jak dopasowanie demograficzne, poziom zaangażowania, intencja zakupu oraz uprawnienia budżetowe.

Określ wskaźniki, które potwierdzają Twoją ocenę — konwersję MQL→SQL, wskaźnik dyskwalifikacji, utworzoną ścieżkę sprzedaży, wskaźnik skuteczności oraz szybkość reakcji na lead

Zainstaluj połączenie swojej karty wyników z pulpitami nawigacyjnymi ClickUp, aby uzyskać szybki widok na dystrybucję potencjalnych klientów w różnych kwadrantach

✅ Idealne dla: zespołów zajmujących się generowaniem popytu, które potrzebują wizualnego sposobu na sprawdzenie, czy ich model oceny potencjalnych klientów poprawia jakość lejka sprzedażowego.

👀 Czy wiesz, że... Słynne 4 P (produkt, cena, miejsce, promocja) zostały wprowadzone w 1960 roku przez profesora marketingu E. Jerome'a McCarthy'ego.

7. Szablon oceny potencjalnych klientów HubSpot

Dla zespołów, które już działają w ekosystemie HubSpot, tworzenie modelu punktacji w narzędziu zewnętrznym może wydawać się niepasujące.

Właśnie wtedy przyda Ci się szablon oceny potencjalnych klientów HubSpot. Jest to uporządkowane narzędzie offline, które pozwala planować model oceny przed wdrożeniem go bezpośrednio w HubSpot CRM.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Arkusze do pobrania przeprowadzą Cię krok po kroku przez proces definiowania kryteriów oceny i przypisywania wag.

Skorzystaj z dołączonego kalkulatora, aby przetestować różne scenariusze oceny i sprawdzić, jak różne kombinacje atrybutów i zachowań wpływają na ostateczny wynik potencjalnego klienta

Logika i terminologia używana w arkuszach jest zgodna z natywnymi funkcjami oceny potencjalnych klientów w HubSpot

✅ Idealne dla: administratorów HubSpot tworzących lub aktualizujących reguły oceny potencjalnych klientów.

8. Szablon oceny potencjalnych klientów autorstwa Demand Metric

Czasami wystarczy proste narzędzie, niezależne od platformy, aby rozpocząć proces oceny potencjalnych klientów.

Skorzystaj z klasycznego rozwiązania opartego na arkuszach kalkulacyjnych, idealnego dla potrzeb niezależnych od platformy, dzięki szablonowi oceny potencjalnych klientów Demand Metric. Zapewnia on gotową do użycia strukturę w znanym formacie Excel lub Arkuszy Google.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Gotowe kategorie punktacji oparte na kryteriach demograficznych, firmograficznych i behawioralnych, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera

Dostosuj wartości punktowe i wagę poszczególnych kryteriów do konkretnych potrzeb Twojej firmy

Ponieważ jest to prosty arkusz kalkulacyjny, możesz wyeksportować dane i wykorzystać je praktycznie w każdym systemie CRM lub platformie do automatyzacji marketingu.

✅ Idealne dla: menedżerów ds. operacji marketingowych, którzy potrzebują arkusza do oceny potencjalnych klientów niezależnego od systemu CRM.

💡 Porada eksperta: Przypisuj agresywnie punkty ujemne za wyraźne czynniki dyskwalifikujące, takie jak domeny e-mailowe uczelni lub rezygnacje z subskrypcji. Odliczaj od razu 50–100 punktów zamiast niewielkich potrąceń — chcesz, aby te leady szybko wypadły z Twojego lejka, a nie pozostawały w nim jako kontakty o średnim priorytecie.

9. Arkusz kalkulacyjny do automatycznej oceny potencjalnych klientów autorstwa Belkins

Podstawowe arkusze kalkulacyjne są co prawda elastyczne, ale wymagają całkowicie ręcznej obsługi. Ciągłe ręczne aktualizowanie ocen jest czasochłonne i podatne na błędy, co w gruncie rzeczy mija się z celem posiadania systemu oceny.

Skorzystaj z prostoty arkusza kalkulacyjnego z automatycznymi obliczeniami, korzystając z szablonu arkusza kalkulacyjnego do automatycznej oceny potencjalnych klientów firmy Belkins. Jest to szablon Arkuszy Google z wbudowanymi formułami, które zajmą się obliczeniami wyników za Ciebie.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Gotowe formuły automatycznie obliczają wynik potencjalnego klienta po wprowadzeniu jego danych

Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj kolumny kryteriów, aby dopasować je do swojego unikalnego modelu punktacji

Jako Arkusze Google jest on łatwo dostępny dla każdego, kto posiada konto Google, a ponadto można go udostępniać i współpracować nad nim z zespołem

✅ Idealne dla: kierowników sprzedaży i liderów RevOps, którzy tworzą powtarzalny proces sprzedaży i wdrażają go w rosnącym zespole.

10. Matryca kwalifikacji potencjalnych klientów opracowana na podstawie szablonu Template.net

Oceny liczbowe nie zawsze są najbardziej intuicyjnym sposobem przekazania priorytetu potencjalnego klienta, zwłaszcza podczas dynamicznych spotkań sprzedażowych. Potencjalny klient z oceną 78 może nie wydawać się zbytnio różnić od tego z oceną 81, nawet jeśli jest to Twój próg SQL.

Skorzystaj z prostej, wizualnej alternatywy dla punktowej oceny dzięki szablonowi matrycy kwalifikacji potencjalnych klientów od Template.net. Jest on idealny dla zespołów, które preferują podejście oparte na kwadrantach do kwalifikacji potencjalnych klientów.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dwuosiowa matryca do przedstawiania potencjalnych klientów w oparciu o ich dopasowanie (np. stopień zgodności z profilem idealnego klienta) oraz poziom zainteresowania (np. zaangażowanie)

Podziel potencjalnych klientów na jasne poziomy priorytetów: wysoka zgodność/wysokie zainteresowanie (najwyższy priorytet), wysoka zgodność/niskie zainteresowanie (pielęgnowanie), niska zgodność/wysokie zainteresowanie (monitorowanie) oraz niska zgodność/niskie zainteresowanie (odrzucenie).

Wykorzystaj dołączony obszar wykresu, aby wyróżnić potencjalnych klientów o najwyższym priorytecie podczas spotkań stand-upowych lub przeglądów pipeline'u

✅ Idealne dla: kierowników sprzedaży przeprowadzających cotygodniowe przeglądy pipeline'u, którzy potrzebują wizualnej matrycy w stylu arkusza kalkulacyjnego.

Zacznij szybciej oceniać potencjalnych klientów dzięki ClickUp

Oczywiście kryteria oceny i waga mają znaczenie przy wyborze szablonu oceny potencjalnych klientów. Jednak to, jak ta ocena przekłada się na rzeczywiste działania następcze, ma rzeczywisty wpływ na Twój proces sprzedaży.

Dzięki ClickUp oceny potencjalnych klientów są bezpośrednio powiązane z realizacją działań. Gdy potencjalny klient osiągnie odpowiedni próg, możesz skierować go do właściwego właściciela, uruchomić kolejny krok i powiązać każdy punkt kontaktu z tym samym rekordem — wszystko to w ramach Twojego obszaru roboczego ClickUp.

Zamiast zarządzać oceną w jednym miejscu, a działaniami następczymi w innym, wszystko pozostaje połączone — od pierwszego pozyskania potencjalnego klienta, przez kolejne działania, aż po postępy w procesie sprzedaży.

Wyjdź poza statyczną ocenę potencjalnych klientów i zacznij korzystać z systemu, który Twój zespół będzie w stanie faktycznie stosować.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo. ✅

Często zadawane pytania

Szablon to pusty projekt z predefiniowanymi polami i kategoriami. Model to w pełni zbudowany system, dostosowany do konkretnych kryteriów, wartości punktowych i progów odzwierciedlających specyfikę Twojej firmy.

Najlepszym podejściem jest analiza danych z poprzednich zamkniętych transakcji w celu zidentyfikowania wspólnych cech demograficznych i firmograficznych. Następnie należy przyporządkować te cechy decydujące o powodzeniu do kryteriów w szablonie i przypisać wyższe wartości punktowe tym, które najsilniej korelują z powodzeniem.

Arkusze kalkulacyjne świetnie sprawdzają się w małych zespołach lub podczas przeprowadzania wstępnych eksperymentów z oceną potencjalnych klientów. Jednak wraz ze wzrostem liczby potencjalnych klientów i wielkości zespołu niezbędny staje się system oparty na CRM, który automatyzuje aktualizacje ocen w czasie rzeczywistym i pozwala skalować proces bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Model punktacji należy weryfikować co najmniej raz na kwartał. Co ważniejsze, należy planować weryfikację za każdym razem, gdy zauważysz spadek jakości konwersji potencjalnych klientów z wysoką punktacją lub gdy zmieni się strategia wejścia na rynek Twojej firmy.