Wielopodmiotowe cykle pracy oparte na AI: jak działają i jakie są rzeczywiste przykłady

Gartner przewiduje, że do 2028 r. 15% codziennych decyzji biznesowych będzie podejmowanych autonomicznie przez agentową AI, w porównaniu z praktycznie zerowym odsetkiem w 2024 r. To pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy.

W miarę jak cykle pracy stają się coraz bardziej powiązane — obejmując różne narzędzia, zespoły i źródła danych — systemy oparte na pojedynczych agentach zaczynają zawodzić. Są one w stanie wykonywać zadania, ale mają trudności z koordynacją, złożonością działań i równoległym wykonywaniem zadań.

Wielopodmiotowy cykl pracy oparty na AI zmienia tę dynamikę. Zamiast jednego agenta wykonującego wszystkie zadania, wielu wyspecjalizowanych agentów współpracuje, aby realizować złożone zadania.

W tym artykule dowiesz się, jak działają wieloagentowe cykle pracy oparte na AI, gdzie tworzą one rzeczywistą wartość oraz jak skutecznie je projektować.

Czym są wieloagentowe cykle pracy oparte na AI?

Wielopodmiotowy cykl pracy oparty na AI to ustrukturyzowany system, w którym wielu agentów współpracuje w celu osiągnięcia celu, zamiast polegać na jednym modelu, który ma zająć się wszystkim. Zamiast jednego, ogólnego asystenta próbującego zarządzać całym procesem, projektujesz środowisko, w którym inteligentni agenci dzielą się obowiązkami i koordynują wyniki.

W ustawieniach z jednym agentem jeden model odbiera dane wejściowe, analizuje je i generuje dane wyjściowe. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku zadań izolowanych. Jednak w bardziej dynamicznych środowiskach pojedynczy decydent może stać się wąskim gardłem.

Ustawienia wieloagentowe przeprowadzają dystrybucję obowiązków między różnych agentów, z których każdy pełni określoną rolę w ramach szerszego cyklu pracy agentów.

Ci wyspecjalizowani agenci mogą skupiać się na badaniach, analizie, walidacji lub realizacji zadań. Razem tworzą ustrukturyzowaną architekturę wieloagentową, w której cały system działa bardziej jak prawdziwy zespół niż pojedynczy asystent. Siła tkwi w tym, jak agenci współpracują, udostępniają kontekst i przekazują sobie nawzajem wyniki.

Jak działają wieloagentowe systemy oparte na AI

W praktyce systemy wieloagentowe działają w oparciu o ustrukturyzowaną koordynację, a nie izolowane działania. Zamiast polegać na jednym modelu do obsługi Wszystkiego, projektuje się system, w którym poszczególni agenci działają niezależnie, ale pozostają połączeni poprzez wspólną logikę, pamięć i routing.

Typowe ustawienia obejmują agenta nadzorującego, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację. Interpretuje on cel, przeprowadza dystrybucję podzadaniową między agentów wykonawczych i zarządza koordynacją agentów w całym systemie. Każdy agent skupia się na określonym zakresie obowiązków, przyczyniając się jednocześnie do realizacji całego cyklu pracy.

Za kulisami działa kilka mechanizmów zapewniających spójność działań:

Interakcje między agentami gwarantują, że wyniki pracy jednego agenta stają się uporządkowanymi danymi wejściowymi dla innych agentów

Przetwarzanie równoległe pozwala agentom pracować jednocześnie nad różnymi częściami zadania

Dynamiczne kierowanie zleceń określa, który agent zajmuje się daną sprawą, w oparciu o kontekst i stopień złożoności.

Systemy zarządzania stanem i pamięcią pomagają agentom zachować kontekst na wszystkich krokach

Wywołania narzędzi i integracje z narzędziami zewnętrznymi rozszerzają możliwości poza przetwarzanie języka

Dobrze zdefiniowane podpowiedzi systemowe kształtują spójne zachowanie agentów

Wraz ze wzrostem skali koordynacji rośnie jej złożoność. Właśnie wtedy kluczowe znaczenie mają przemyślana koordynacja agentów, kontrolowany dostęp do danych oraz solidne zarządzanie błędami. Niektórzy agenci mogą wstrzymać działanie, czekając na weryfikację, podczas gdy inni kontynuują pracę niezależnie.

Prawidłowo zaprojektowane systemy wieloagentowe działają jako warstwa inteligencji rozproszonej — wykonując złożone zadania z większą elastycznością, odpornością i wydajnością systemu niż tradycyjna automatyzacja.

Korzyści płynące z wieloagentowych cykli pracy dla Teams

Wraz ze wzrostem skali działalności wzrasta jej złożoność. Pojedyncza reguła automatyzacji lub odizolowany asystent mają ograniczone możliwości.

Systemy wieloagentowe są tworzone z myślą o środowiskach, w których liczy się koordynacja, specjalizacja i szybkość działania. Gdy wielu wyspecjalizowanych agentów działa wspólnie, Twój zespół zyskuje przewagę bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Właśnie tutaj wpływ staje się namacalny:

✅ Szybsza realizacja dzięki przetwarzaniu równoległemu: Dzięki równoległej pracy agentów zajmujących się różnymi częściami zadania jednocześnie, złożone inicjatywy są realizowane bez konieczności oczekiwania na jeden zasób, który stanowi wąskie gardło

✅ Lepsza obsługa złożonych systemów: Koordynacja agentów dystrybucyjnych pozwala rozdzielić złożone zadania na łatwiejsze do opanowania elementy w całym systemie

✅ Lepsza wydajność systemu i oszczędność kosztów: Dystrybucja obciążeń pracy jest inteligentna, co ogranicza nadmiarowość i optymalizuje wykorzystanie zasobów

✅ Lepsze wsparcie decyzyjne: Ustawienia wieloagentowe mogą pomóc w ocenie ryzyka, ocenie dostawców i innych zadaniach o wysokiej stawce, w których wielopoziomowa weryfikacja zwiększa dokładność

✅ Skalowalna automatyzacja z uwzględnieniem kontekstu: Dzięki wspólnej pamięci i ustrukturyzowanym cyklom pracy agenci działają niezależnie, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia wspólnego celu

Przykłady zastosowań cyklu pracy z udziałem wielu agentów w różnych branżach

Systemy wieloagentowe zmieniają sposób wykonywania pracy w zespołach operacyjnych, usługowych i opartych na wiedzy. Gdy wielu agentów współpracuje w ramach ustrukturyzowanego cyklu pracy, wpływ tego rozwiązania jest niezależny od branży, ale konkretny pod względem wyników.

Zarządzanie projektami i operacje

W środowiskach o dużej intensywności operacyjnej złożoność szybko się nasila. Niezależnie od tego, czy zarządzasz tworzeniem oprogramowania, śledzeniem zgodności z przepisami czy wdrożeniami międzyfunkcyjnymi, poleganie na jednej warstwie automatyzacji często okazuje się niewystarczające.

Ustawienia wieloagentowe przeprowadzają dystrybucję obowiązków między wyspecjalizowanymi agentami, którzy koordynują poszczególne etapy zakończonego cyklu pracy:

Jeden agent monitoruje aktualizacje sprintów w różnych repozytoriach i sygnalizuje opóźnienia

Inny zarządza dokumentacją procesów i synchronizuje zmiany między narzędziami

Agent walidacyjny sprawdza zależności przed wydaniem

Agenci działający równolegle zajmują się jednocześnie raportowaniem i podsumowaniami dla interesariuszy

Taka struktura usprawnia automatyzację cyklu pracy i wzmacnia automatyzację procesów biznesowych w różnych zespołach. W dużych organizacjach zapewnia ona również wsparcie dla procesów przetwarzania dokumentów, weryfikacji umów oraz ustrukturyzowanych procesów zatwierdzania, nie przeciążając przy tym żadnego węzła systemu.

Tworząc agentów AI do obsługi operacyjnej, celem nie jest zastąpienie ludzi. Celem jest koordynacja. Dzięki dystrybucji logiki na systemy wieloagentowe zespoły eliminują wąskie gardła i poprawiają widoczność w całym systemie.

📮 ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI; 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby móc wykonywać bardziej zaawansowane zadania. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu, który przypomina pisanie tekstów SMS-owych. Zespoły mogą od razu zacząć od prostych pytań i wniosków, a następnie w naturalny sposób odkrywać coraz bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności pokonywania trudnej krzywej uczenia się, która powstrzymuje tak wiele osób.

Automatyzacja obsługi klienta

W obszarze obsługi klienta koordynacja wielu agentów wykazuje swoją potęgę w najbardziej widoczny sposób. Zamiast podstawowego chatbota odpowiadającego na najczęściej zadawane pytania, wdrażasz równoległych agentów, którzy interpretują intencje, weryfikują działania i rozwiązują zgłoszenia w czasie rzeczywistym.

Wyobraź sobie następujący przepływ:

Agent A analizuje wniosek o zwrot kosztów i sprawdza historię zamówień

Agent weryfikacyjny potwierdza uprawnienia, jednocześnie chroniąc dane wrażliwe

Inny agent aktualizuje rekordy CRM i wysyła potwierdzenie

Agent podsumowujący rejestruje informacje o interakcjach na potrzeby szkolenia

Ta wielowarstwowa koordynacja pracy agentów zwiększa szybkość reakcji przy jednoczesnym zachowaniu kontroli. Dzięki wbudowanej funkcji zapamiętywania informacji o kliencie agenci personalizują odpowiedzi w oparciu o wcześniejsze interakcje, zamiast rozpoczynać każdą rozmowę od nowa.

Co ważne, systemy o dużym znaczeniu nadal uwzględniają udział człowieka w sytuacjach wymagających eskalacji. Wynikiem jest skoordynowana inteligencja, która poprawia wskaźnik zadowolenia klientów (CSAT), jednocześnie zachowując odpowiedzialność.

Badania i praca oparta na wiedzy

Zespoły oparte na wiedzy czerpią ogromne korzyści ze strukturalnych, wieloagentowych cykli pracy. Badania rzadko przebiegają w sposób liniowy. Obejmują one gromadzenie danych, weryfikację źródeł, syntezę spostrzeżeń oraz prezentację wyników.

W ustrukturyzowanym systemie badawczym cykl pracy może wyglądać następująco:

Jeden agent przeprowadza ustrukturyzowane wyszukiwania w Internecie i gromadzi surowe dane

Inny zajmuje się analizą i filtrowaniem pod kątem wiarygodności

Agent pisarski tworzy szkice podsumowań

Agent ds. zgodności weryfikuje cytaty

Jest to szczególnie przydatne w przypadku złożonych zadań badawczych, w których pojedynczy model ma trudności z zachowaniem głębi i struktury. Skuteczna funkcja badawcza polega na podziale pozyskiwania danych, wnioskowania i prezentacji na modułowe etapy.

W zaawansowanych ustawieniach zespoły mogą wdrożyć wielu agentów Claude lub inne wyspecjalizowane modele w celu wzajemnej weryfikacji wyników. Takie podejście zapewnia wsparcie dla procesu badawczego opartego na wielopoziomowej walidacji, a nie na generowaniu wyników w jednym przejściu.

W przypadku tworzenia systemów wieloagentowych do pracy opartej na wiedzy wartość leży w koordynacji. Agenci zachowują kontekst, zmniejszają obciążenie poznawcze i precyzyjnie realizują cały cykl badawczy.

⚡ Szybka wskazówka: Zawsze szukaj skalowalnych rozwiązań AI, które integrują się z istniejącą infrastrukturą technologiczną. Pamiętaj też o szczegółowej dokumentacji cyklu pracy. Aby zgłębić ten temat, warto zadać sobie kilka pytań: ✅ Jak zmienia się wydajność systemu (czas odpowiedzi, przepustowość) przy 10- lub 100-krotnym wzroście obciążenia? ✅ Czy istnieją konkretne progi obciążenia użytkowników lub limity dotyczące liczby jednoczesnych połączeń, o których powinniśmy wiedzieć? ✅ Jak efektywnie rozwiązanie to skaluje się pod względem kosztów infrastruktury (obliczeniowej, pamięci masowej, sieciowej)? ✅ Jak często aktualizowane są integracje, aby dostosować je do cyklu życia stosu technologicznego (np. nowych wersji oprogramowania)? ✅ Jakie ukryte koszty lub koszty związane z wykorzystaniem mogą pojawić się w miarę skalowania rozwiązania?

Oto niektóre z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia wieloagentowych cykli pracy:

LangChain: Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli nad agentami AI — stanem, narzędziami i zabezpieczeniami — LangChain zapewnia framework do projektowania cykli pracy agentów w formie grafów i ich niezawodnego uruchamiania. Modelujesz stan, definiujesz węzły i wyznaczasz trasy za pomocą krawędzi, dzięki czemu wieloetapowe decyzje są jasne i możliwe do przetestowania. Obsługuje wzorce jedno-, wieloagentowe i hierarchiczne, z pętlami moderacji i kontroli jakości, aby zachowanie pozostało na właściwym torze.

CrewAI : CrewAI koncentruje się na zespołach agentów AI, które współpracują w celu wykonania złożonych zadań. Możesz tworzyć rozwiązania przy użyciu frameworka open source lub korzystać z redaktora wizualnego CrewAI Studio, a następnie wdrożyć te „zespoły” do produkcji za pomocą platformy Agent Management Platform (AMP), aby monitorować przebieg zadań, testować ulepszenia i bezpiecznie wprowadzać zmiany.

AutoGen: AutoGen to otwarta platforma Microsoftu do tworzenia systemów wieloagentowych opartych na AI. Możesz tworzyć prototypy w AutoGen Studio (bez kodowania), pisać skrypty rozmów za pomocą AgentChat, a gdy potrzebujesz rozproszonych, długotrwałych cykli pracy, przejść do koordynacji opartej na wydarzeniach za pomocą Core. Platforma jest oparta na języku Python i zapewnia wyraźną kontrolę nad stanem, narzędziami i przekazywaniem zadań.

W celu koordynacji w środowisku produkcyjnym można również zintegrować się z:

Celery / Prefect / Airflow do planowania cykli pracy

Bazy danych wektorowych (Pinecone, Weaviate, Chroma) do pamięci długotrwałej

API i narzędzia (Wyszukiwarka Google, SQL, e-mail, Slack) do wykonywania działań

Jak tworzyć wieloagentowe cykle pracy w ClickUp

Wiele zespołów z entuzjazmem podchodzi do wdrażania agentów AI w celu automatyzacji pracy. Jednak gdy zaczynają się eksperymenty, rzeczywistość daje o sobie znać. Zamiast zwiększenia wydajności organizacje borykają się z rozrostem zadań, fragmentacją narzędzi, izolacją procesów automatyzacji i rozłączonymi cyklami pracy agentów.

Poszczególne systemy mogą działać dobrze w izolacji, jednak bez koordynacji mają trudności z zapewnieniem wsparcia dla złożonych cykli pracy w całym systemie.

Właśnie w tym miejscu ClickUp staje się nieoceniony. Jako zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji, pełni rolę centralnego hubu, w którym cykle pracy z udziałem wielu agentów mogą funkcjonować w ramach wspólnego środowiska. Zamiast rozproszonych narzędzi działających niezależnie, ClickUp pomaga agentom koordynować działania, utrzymywać wspólny kontekst użytkownika i realizować zadania w ramach jednej przestrzeni roboczej.

Wykorzystaj ClickUp Brain jako warstwę koordynacyjną

Usprawnij koordynację cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pełni rolę silnika koordynującego, który łączy różnych agentów i cykle pracy. Zamiast ręcznie konfigurować skomplikowaną logikę, zespoły mogą opisać pożądaną automatyzację w języku naturalnym.

Na przykład menedżer produktu może opisać cykl pracy, w którym pilne zadania są automatycznie kierowane do zespołu z priorytetem. ClickUp Brain interpretuje to żądanie, konfiguruje wyzwalacze i ustala logikę, która kieruje zachowaniem agentów.

Ponieważ Brain analizuje aktywność w zakresie zadań, terminów i zależności, zapewnia wsparcie dla dynamicznego przydzielania zadań między różnymi agentami. Może również utrzymywać wspólny kontekst użytkownika, pomagając agentom zrozumieć priorytety w ramach projektów, zamiast działać w izolacji.

W wyniku powstaje system, w którym równolegle działające agenty zarządzają wprowadzaniem danych, przydzielaniem zadań, raportowaniem i analizą bez zakłócania ciągłości cyklu pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp Brain stanowi podstawę większości automatyzacji, którą widziałeś powyżej — ale dzięki ClickUp Brain MAX możesz pójść o krok dalej. ClickUp Brain MAX udostępnia szczegóły zadania ClickUp Brain Max to bardziej adaptacyjni agenci AI. Przełączając się między wiodącymi modelami, takimi jak GPT-4, Claude 3.7 i inne, zespoły mogą wybrać odpowiedni „mózg” dla każdego cyklu pracy — szybkość do podejmowania błyskawicznych decyzji, wyczucie niuansów do delikatnej komunikacji lub głębię do złożonych analiz. A dzięki funkcji Talk to Text, będącej częścią ClickUp Brain MAX, możesz dyktować pomysły bezpośrednio w ClickUp. Wypowiedziane myśli natychmiast zamieniają się w zadania, dokumenty lub elementy działania — eliminując utrudnienia związane z pisaniem na klawiaturze i sprawiając, że cykli pracy agentów są tak naturalne jak rozmowa. ClickUp Brain MAX i Talk to Text łączą wkład ludzki z autonomicznymi agentami — dzięki temu pomysły płyną szybciej, kontekst pozostaje nienaruszony, a cykle pracy oparte na AI skalują się bez przeszkód.

Wykorzystaj automatyzacje ClickUp do koordynowania cykli pracy opartych na działaniach agentów

Tworzenie niestandardowej automatyzacji w ClickUp

Podczas gdy ClickUp Brain pomaga interpretować intencje i kierować zachowaniem agentów, ClickUp Automatyzacje zapewniają warstwę wykonawczą, która przekształca te spostrzeżenia w działania. Razem tworzą praktyczne środowisko do uruchamiania wieloagentowych cykli pracy w Twoim obszarze roboczym ClickUp.

ClickUp Brain analizuje Twoje projekty, terminy i zależności, a funkcje automatyzacji zapewniają, że zadania przechodzą przez cały cykl pracy bez konieczności ręcznej interwencji. Takie połączenie pozwala różnym agentom koordynować działania w ramach różnych strumieni pracy, zachowując wspólny kontekst użytkownika.

Oto, jak zazwyczaj wygląda ta współpraca:

Inteligentne automatyczne wypełnianie i kierowanie zadań: AI Fields może analizować przychodzące dane projektowe i automatycznie wypełniać kluczowe informacje. Następnie AI Assign kieruje zadanie do odpowiedniego członka zespołu, zapewniając, że agenci pracujący równolegle obsługują różne części cyklu pracy bez tworzenia wąskich gardeł

Wnioski oparte na AI w różnych projektach: ClickUp Brain nieustannie analizuje aktywność projektową i przedstawia wnioski za pośrednictwem pulpitów. Sygnały te pomagają zespołom wcześnie wykrywać potencjalne opóźnienia lub anomalie, poprawiając wydajność całego systemu

Dynamiczne ustalanie priorytetów zadań: ClickUp Brain ocenia pilność, zależności i terminy, aby zaproponować priorytety. Umożliwia to dynamiczne przydzielanie zadań, w ramach którego zadania są przekazywane między wieloma wyspecjalizowanymi agentami lub członkami zespołu w oparciu o bieżące potrzeby projektu

Zamiast rozbieżnych reguł automatyzacji, Brain i Automations tworzą skoordynowany system, w którym agenci współpracują, zadania są inteligentnie kierowane, a praca przebiega płynnie między zespołami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Możesz wykorzystać Super Agentów ClickUp jako swoich współpracowników opartych na AI, którzy są wbudowani bezpośrednio w Twój obszar roboczy ClickUp. Wyglądają oni dokładnie tak samo jak członkowie zespołu, ponieważ w rzeczywistości są modelowani jako prawdziwi użytkownicy. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak tworzyć konfigurowalnych agentów AI za pomocą ClickUp Super Agents: Możesz: Przydzielaj im zadania : powierzaj im własność nad powtarzającymi się zadaniami, projektami lub całymi cyklami pracy

@wzmiankuj ich gdziekolwiek : zapraszaj ich do Dokumentów, zadań lub czatów, aby uzupełnić kontekst, odpowiedzieć na pytania lub przyspieszyć realizację zadań

Napisz do nich bezpośrednio : poproś o pomoc, deleguj rutynowe zadania lub otrzymuj aktualizacje, tak jak w przypadku współpracownika

Ustal harmonogramy i wyzwalacze: Niech generują raporty każdego ranka, klasyfikują nowe zgłoszenia w miarę ich napływania lub monitorują cykle pracy w tle Oddeleguj swoje cele i cykle pracy agentom z zespołu dzięki ClickUp Super Agent

Sztuczna inteligencja osiąga największą moc, gdy tworzy połączenie z narzędziami, z których Twój zespół już korzysta. ClickUp umożliwia integrację z platformami takimi jak ChatGPT, Make, Twilio i Zapier, pozwalając narzędziom zewnętrznym uczestniczyć w szerszych systemach wieloagentowych działających w Twoim obszarze roboczym.

Ta warstwa integracyjna oferuje wsparcie dla wywołania narzędzi, zewnętrznych wyzwalaczy oraz dostępu do danych strukturalnych w różnych systemach. Aktualizacje z serwisu GitHub mogą automatycznie tworzyć zadania, a wnioski generowane przez narzędzia AI mogą być bezpośrednio wykorzystywane w cyklach pracy projektów.

Gdy systemy te współpracują ze sobą, zespoły wychodzą poza izolowaną automatyzację w kierunku skoordynowanej pracy systemów wieloagentowych — gdzie agenci współpracują, przetwarzają informacje równolegle i szybciej dostarczają wyniki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz pulpit nawigacyjny, aby monitorować wpływ cykli pracy opartych na AI. Śledzenie wskaźników, takich jak oszczędność czasu, zmniejszenie liczby błędów i wzrost wydajności, pomaga określić, w jakim stopniu systemy wieloagentowe poprawiają efektywność operacyjną w różnych zespołach.

Wykorzystaj inteligencję wieloagentową w praktyce dzięki ClickUp

Przejście na systemy wieloagentowe to nie tylko trend techniczny — to nowy sposób wykonywania pracy. W miarę jak organizacje wdrażają agentów AI do obsługi złożonych zadań, nacisk przenosi się z izolowanej automatyzacji na skoordynowane systemy, w których wielu agentów współpracuje, udostępnia kontekst i osiąga wyniki w całym systemie.

Od operacji i rozwoju oprogramowania po badania i obsługę klienta — dobrze zaprojektowane cykle pracy agentów pomagają zespołom usprawnić proces podejmowania decyzji, poprawić wydajność systemu i efektywniej zarządzać złożonymi systemami. Jednak prawdziwą zaletą jest zgromadzenie tych agentów w jednym, ujednoliconym środowisku, w którym praca, kontekst i koordynacja współistnieją.

Właśnie w tym miejscu pojawia się ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

System jednoagentowy opiera się na jednym modelu do interpretacji danych wejściowych i zakończenia zadań. Natomiast systemy wieloagentowe wykorzystują wielu agentów specjalizujących się w różnych rolach, współpracujących poprzez interakcje między sobą i koordynujących działania w całym systemie w celu obsługi bardziej złożonych cykli pracy.

Nie zawsze. Chociaż programiści mogą tworzyć niestandardową logikę podczas tworzenia agentów AI, wiele nowoczesnych platform oferuje narzędzia wizualne, które obsługują cykle pracy z udziałem wielu agentów bez konieczności intensywnego kodowania. Narzędzia te pomagają zespołom koordynować pracę wielu wyspecjalizowanych agentów w ramach zadań korporacyjnych i operacyjnych.

Tradycyjna automatyzacja opiera się na stałych regułach dotyczących z góry określonych zadań. Koordynacja agentów pozwala jednak agentom AI na dynamiczne dostosowywanie się, współpracę z innymi agentami oraz zarządzanie złożonymi cyklami pracy przy użyciu kontekstu, pamięci i logiki decyzyjnej zamiast statycznych wyzwalaczy.