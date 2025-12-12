Przewodnik po podpowiedziach dla agentów: jak tworzyć niezawodne cykle pracy AI

Najlepsi agenci AI nie są tworzeni w jednym kroku. Są budowani warstwowo, jak klocki, a każda warstwa zapewnia agentowi większe możliwości i większą niezawodność.

Przejdziemy przez wszystkie bloki tworzenia, od zdefiniowania zadania po napisanie podpowiedzi, debugowanie wyników i testowanie pod presją przed uruchomieniem.

Generatywne podpowiedzi a podpowiedzi agentów

Większość ludzi uważa, że podpowiedź polega tylko na zadawaniu pytań i odczytywaniu odpowiedzi. To prawda. Ale tylko w przypadku podpowiedzi generatywnej.

Poniższy obrazek przedstawia ClickUp Brain odpowiadający na otwartą, kreatywną podpowiedź. Użytkownik pyta: „Czy możesz mi pokazać, jak wyglądałby pies w kapeluszu?” i otrzymuje elastyczną, pomysłową odpowiedź wraz z wygenerowanym obrazem i opisem tekstowym.

Przykład generatywnej podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain, generującej kreatywną i opisową odpowiedź na pytanie otwarte

Generatywne podpowiadanie jest otwarte, kreatywne i elastyczne. Doskonale nadaje się do szybkich pomysłów lub zawartości. Jednak gdy tworzysz coś, co musi działać za każdym razem, w oparciu o rzeczywiste dane klientów, z przewidywalną strukturą i wynikiem, potrzebujesz innego podejścia.

To właśnie podpowiedzi dla agentów . Przejście od proszenia do instruowania, od generowania do wykonywania.

Poniższy obrazek przedstawia podpowiedzi dla agentów w ClickUp. W tym przypadku agent (kierownik projektu) ma jasno określony zakres obowiązków, ustrukturyzowane instrukcje i zdefiniowane zadania. Takie podejście gwarantuje, że agent działa niezawodnie i konsekwentnie za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony przez wyzwalacz.

Przykład podpowiedzi dla agenta, w którym agent otrzymuje ustrukturyzowaną rolę i zestaw instrukcji do powtarzalnego, przewidywalnego wykonania

Kluczowe różnice między podpowiedziami generatywnymi a agentowymi

Atrybut Generatywne podpowiedzi Podpowiedź agentom Cel Eksploracja, kreatywność Niezawodność, struktura Sposób myślenia „Daj mi coś” „Wykonuj tę czynność za każdym razem” Wynik Elastyczne, otwarte Powtarzalne, ustrukturyzowane Przykład zastosowania Napisz wprowadzenie do bloga Segregacja zgłoszeń do wsparcia technicznego

👉 Kiedy podajesz podpowiedź agentowi, nie zadajesz pytania. Podajesz mu opis stanowiska, umowę i zestaw zasad.

Generatywne podpowiedź pyta: „Co może wygenerować model?” Podpowiedź agentów pyta: „Jak sprawić, by model działał spójnie i przewidywalnie?”

Większość zespołów nie zdaje sobie sprawy, że nadal znajduje się po złej stronie luki generatywno-agencyjnej.

Generatywne podpowiedzi są kreatywne, elastyczne i szybkie. Są jednak przeznaczone do jednorazowych wyników.

Podpowiedzi dla agentów to przede wszystkim instrukcje. W ten sposób tworzy się AI, która działa w rzeczywistym świecie, niezawodnie i przewidywalnie.

Generatywne podpowiedzi to chwila. Podpowiedzi agentom to system, a systemy można skalować.

📮 ClickUp Insight: Chociaż 35% respondentów naszej ankiety wykorzystuje AI do podstawowych zadań, zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja (12%) i optymalizacja (10%), nadal wydają się dla wielu nieosiągalne. Większość zespołów czuje się utknąć na „poziomie początkującym AI”, ponieważ ich aplikacje obsługują tylko zadania na poziomie podstawowym. Jedno narzędzie generuje kopie, inne sugeruje przydziały zadań, trzecie podsumowuje notatki — ale żadne z nich nie udostępniają kontekstu ani nie współpracują. Gdy AI działa w izolowanych obszarach, jak ten, generuje wyniki, ale nie efekty. Dlatego tak ważne są ujednolicone cykle pracy. ClickUp Brain zmienia to, wykorzystując kontekst zadań, zawartości i procesów — pomagając w łatwym wykonywaniu zaawansowanej automatyzacji i cykli pracy agentów dzięki wbudowanej inteligencji. To AI, która rozumie Twoją pracę, a nie tylko Twoje podpowiedzi.

Blok 1: Zacznij od podpowiedzi AI o sporządzenie specyfikacji

Przed podpowiedziami, przed strukturą, przed formatem pojawia się specyfikacja. To jest podstawa.

Określa ono:

Zadanie do zrobienia

Pola wprowadzania danych

Oczekiwane wyniki

Ograniczenia i wymagania

Jak wygląda „dobry” przykład

Generujemy to za pomocą AI, a nie ręcznie.

✅ Podpowiedź dotycząca tworzenia specyfikacji:

Daje to solidny plan działania. Reszta to już tylko warstwowanie i udoskonalanie.

Blok 2: Warstwowość — stopniowe rozszerzanie jednej podpowiedzi

Warstwowość to sposób, w jaki przechodzisz od pomocnego asystenta AI do niezawodnego członka zespołu. Zacznij od najmniejszych możliwych zadań. Przetestuj je. Następnie rozszerz zakres.

Poziom A: Podstawowe zachowania

Zacznij od prostych rozwiązań. Tylko to, co niezbędne.

Gdy wszystko będzie już dobrze ugruntowane i spójne, dodamy kolejną warstwę.

Warstwa B: Dodaj strukturę

Teraz rozszerz to samo podpowiedź, dodając ustrukturyzowany kontekst.

Struktura staje się bardziej przejrzysta. Teraz otrzymujesz rzeczywiste wyniki segregacji.

Warstwa C: Dodaj logikę o wyższej wartości

Teraz dodajemy ostatnią warstwę: rekomendacje i brakujące informacje.

W tym momencie mamy w pełni funkcjonalnego agenta wielopoziomowego.

Kolejny krok: utrzymanie stabilnego zachowania.

Blok 3: Dodawanie ograniczeń

Gdy wielopoziomowe zachowanie działa, dodajemy ograniczenia. Ograniczenia zapewniają spójność i zapobiegają halucynacjom. Ograniczenia te są dodawane bezpośrednio do rosnącej podpowiedzi.

🔐 Przykład bloku ograniczeń

Teraz zachowanie jest stabilne, przewidywalne i bezpieczne.

⚙️ Wgląd agenta: ograniczenia zapewniają niezawodność W systemach agencyjnych ograniczenia nie są przeszkodami, lecz infrastrukturą. Nadają one modelowi jasne granice, dzięki czemu przestaje on improwizować i zaczyna zachowywać się spójnie — za każdym razem w tej samej strukturze i zgodnie z tą samą logiką. Ta spójność pozwala agentom pracować w ramach rzeczywistych cykli pracy. Gdy wyniki nigdy nie ulegają zmianie, zespoły mogą polegać na narzędziach takich jak ClickUp Agents do segregowania, kierowania lub podsumowywania zadań bez konieczności ponownego sprawdzania lub przepisywania swojej pracy. Agenci ClickUp AI Ograniczenia nie ograniczają możliwości; sprawiają one, że agent jest wystarczająco stabilny, aby można go było zautomatyzować, i wystarczająco niezawodny, aby można go było skalować.

Blok 4: Dodaj przykłady (podpowiedzi wielokrotne)

Dodając przykłady, uczysz agenta, jak wygląda „dobry” wynik, ustalając oczekiwania dotyczące tonu, głębi i rozumowania. Każdy przykład wzmacnia spójność wyników.

Przykładowy bilet (dla podpowiedzi wielokrotnych)

Przykładowy wynik

Blok 5: Zdefiniuj format wyjściowy (schemat)

Sformalizuj swoje wyniki w przewidywalnym schemacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Do podpowiedzi dołączamy instrukcje schematu:

Definicja schematu:

Dzięki temu agent staje się spójnym generatorem wyników, który może być odczytywany przez maszyny.

Ostatni blok składowy: połącz wszystko w jedną podpowiedź produkcyjną

Oto połączone podpowiedzi, które obejmują:

Wielopoziomowe zachowanie

Ograniczenia

Przykład wielokrotnego działania

Schemat

Chcesz zobaczyć to w praktyce?

🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak zautomatyzować typowe zapytania, usprawnić przekazywanie czatów na żywo, skonfigurować pętle informacji zwrotnych i utrzymać jakość poprzez odpowiednie szkolenia w zakresie danych i ścieżki eskalacji, tak aby AI faktycznie pomagała Twojemu zespołowi, a nie frustrowała go.

Od podpowiedzi do produkcji: co naprawdę jest potrzebne

Różnica między kruchą podpowiedzią a solidnym agentem polega na strukturyzacji.

Tworzysz systemy, a nie tylko tekst. Oznacza to, że:

Starannie buduj warstwy

Dodaj ograniczenia

Testuj obsesyjnie

Pozwól AI pomóc Ci w debugowaniu

Myśl jak inżynier, a nie tylko jak pisarz.

W ten sposób przejdziesz od sprytnych wyników do niezawodnych agentów, których możesz wysyłać z pewnością.

Innymi słowy: Twórz. Testuj. Ulepszaj.