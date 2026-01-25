Stan agentów AI w [roku]: kluczowe trendy dotyczące rozwoju i wzrostu znaczenia agentowej sztucznej inteligencji

W ciągu ostatniego roku słowo „Agent” było wszechobecne. Jednak dla wielu osób doświadczenie to było mieszanką ciekawości i zdrowego sceptycyzmu dotyczącego zwrotu z inwestycji, łatwości obsługi i rzeczywistych korzyści w zakresie oszczędności czasu.

Widzieliśmy chatboty, które potrafią napisać wiersz, ale nie potrafią wykonać zadania, oraz narzędzia „agenckie”, które są w zasadzie interfejsami wymagającymi więcej pomocy niż nowy stażysta.

Chcieliśmy sprawdzić, co myślą czytelnicy naszego bloga o agentach AI. Przeprowadziliśmy więc ankietę wśród setek profesjonalistów, aby dowiedzieć się, w jakich obszarach agenci AI odnoszą sukcesy, a w jakich ponoszą porażki oraz co jest potrzebne, aby stali się stałym elementem zespołu.

Byliśmy oszołomieni wynikami.

1. Rozbieżność definicji: ciekawość a rzeczywistość

40% respondentów naszej ankiety twierdzi, że są ciekawi, ale nadal nie są pewni, co właściwie oznacza termin „agent”.

To pokazuje, jak szybko rozprzestrzenia się idea agentów, ale także jak abstrakcyjna jest ta kategoria w praktyce. Wiele narzędzi twierdzi, że jest agentowych w teorii, ale nie może naprawdę uczestniczyć w codziennej pracy.

Super agenci w ClickUp działają w obszarze roboczym i mogą działać samodzielnie zgodnie z określonymi przez Ciebie zasadami i zatwierdzeniami. A co najlepsze? Nie przypominają oni „sztucznej inteligencji”, a raczej wirtualnego współpracownika, który po cichu dba o to, aby praca przebiegała zgodnie z planem.

2. Problem „pewnego zgadywacza”

30% osób twierdzi, że największą frustracją związaną z agentami AI jest to, że brzmią oni pewnie, ale popełniają błędy.

Większość agentów pracuje w izolacji. Odpowiadają na pojedyncze podpowiedzi, nie wiedząc, jak lubisz robić rzeczy, jak pracujesz ani jakie procesy preferujesz.

Super agenci ClickUp działają inaczej. Pracują w oparciu o 100% kontekstu pobieranego bezpośrednio z Twoich zadań, dokumentów, czatów, spotkań i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Zachowują również pamięć o ostatnich wydarzeniach, preferencjach, a nawet epizodycznych wydarzeniach.

I to właśnie sprawia, że agent z pewnego siebie zgadującego staje się proaktywnym współpracownikiem, który potrafi nadążyć za ewolucją pracy.

🎥 Jak niedawno udostępnił Zeb Evans, dyrektor generalny ClickUp, przyszłość pracy nie polega wyłącznie na sztucznej inteligencji, która myśli — chodzi o sztuczną inteligencję, która działa.

Super agenci to pierwsi cyfrowi współpracownicy, którzy nie tylko mieszkają w oknie czatu — mieszkają tam, gdzie odbywa się Twoja praca. Posiadają pamięć, kontekst i uprawnienia, aby faktycznie odciążyć Cię w pracy.

3. Poszukiwanie ukojenia od „nudnej” pracy

24% osób twierdzi, że chce korzystać z agentów AI głównie w celu automatyzacji nudnych zadań.

Oczekuje się tutaj ulgi od pracy o niskiej wartości, co jest sprawiedliwe. Jeśli agent wymaga ciągłych ustawień, nadzoru lub podpowiedzi, przestaje być pomocny, a zaczyna sprawiać wrażenie dodatkowej pracy.

W ClickUp super agenci działają nieprzerwanie w tle, aktualizując zadania, tworząc dokumenty i posuwając pracę do przodu przy użyciu tych samych narzędzi, z których korzysta Twój zespół. Możesz wysłać im prywatną wiadomość, aby uzyskać jednorazową pomoc, a nawet dodać do dokumentu wzmiankę, aby przekształcić burzę mózgów w jasny plan!

🌏 Słowo lidera: Według badania PwC 88% liderów biznesowych twierdzi, że ich zespoły lub funkcje biznesowe planują zwiększyć budżety związane z AI w ciągu najbliższych 12 miesięcy ze względu na rozwój sztucznej inteligencji agentowej.

4. Dlaczego 62% osób uważa, że agenci AI nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań?

62% respondentów twierdzi, że agenci AI nie spełniają jeszcze pokładanych w nich oczekiwań, opisując ich jako znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju lub nawet powodujących więcej pracy niż jej oszczędzających.

Kiedy agenci czują, że są na zbyt wczesnym etapie lub nawet generują więcej pracy niż ją eliminują, frustracja ta często ujawnia się podczas przekazywania spraw. Agent podsumowuje spotkanie, sugeruje kolejne kroki lub sygnalizuje problem, a następnie zatrzymuje się. Nadal musisz ręcznie tworzyć zadania na podstawie elementów do działania, przypisywać ich właścicieli, aktualizować statusy i monitorować postępy.

Super agenci są zaprojektowani tak, aby zająć się wszystkimi krokami. Mogą oni wykorzystywać działania łańcuchowe, aby przekształcić notatki ze spotkań w zadania, aktualizować statusy projektów, kierować zadania do odpowiednich właścicieli i utrzymywać cykl pracy w tym samym systemie, w którym odbywa się realizacja.

Kiedy agent AI może przejąć pracę od etapu „oto, co powinno się wydarzyć” do etapu „to już jest w trakcie realizacji”, wartość staje się realna.

5. Bezpieczeństwo: bariera zaufania

36% respondentów twierdzi, że obawy dotyczące zaufania i bezpieczeństwa są głównym powodem, dla którego wahają się przed częstszym korzystaniem z agentów AI.

W większości przypadków użytkownik nie wie, gdzie znajduje się agent, do czego ma dostęp ani w jaki sposób są regulowane jego działania po uruchomieniu.

Super agenci są tworzeni jako użytkownicy pierwszej klasy w ramach zarządzanego obszaru roboczego. Odziedziczają oni te same uprawnienia na poziomie użytkownika, co Twój zespół, zapewniając wyraźny, kontrolowany dostęp od pierwszego dnia.

Każde ich działanie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym, a w przypadku decyzji o dużym znaczeniu, człowiek pozostaje w pętli w celu zatwierdzenia.

Wywiad może działać szybciej, działając w ramach zasad, na których Teams opierają się w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

6. Przełom w zakresie „kontekstu”

Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę przydatni, najczęściej udzielaną odpowiedzią nie była szybkość ani moc – prawie 40% respondentów stwierdziło, że potrzebują agenta, który doskonale rozumie kontekst ich pracy.

Ma to sens, ponieważ większość agentów AI zawodzi, gdy nie rozumieją, dlaczego podjęto dane decyzje lub jak chcesz, aby przebiegał przepływ Twojej pracy.

Ponieważ super agenci zachowują kontekst, pamiętają poprzednie decyzje i działają w sposób ciągły, są w stanie działać znacznie bardziej niezawodnie niż agenci oparci na podpowiedziach. Pracują na podstawie historii obszarów roboczych, pozostają aktywni w miarę rozwoju pracy i działają w ramach jasnych granic uprawnień i ścieżek audytu.

Kiedy sztuczna inteligencja zrozumie zadanie i wykona je bezpiecznie, w końcu poczujesz, że pracujesz z wirtualnym współpracownikiem, na którym naprawdę możesz polegać.

7. Najlepszy kierownik zarządzania projektami

19% osób twierdzi, że chce, aby agenci AI pomagali w zarządzaniu cyklem pracy w ramach projektów.

Jednak cykl pracy nad zarządzaniem projektami nie jest zwykłą listą kontrolną. Jest to dynamiczny system kompromisów, przekazywania zadań i zmieniających się priorytetów, w którym wczorajszy plan rzadko odzwierciedla dzisiejszą rzeczywistość.

Super agenci ClickUp są stworzeni, aby reagować na stan Twojej pracy, a nie tylko na instrukcje. Wykonują zadania zgodnie z harmonogramem określonym przez Ciebie i reagują na wyzwalacze, takie jak zadawane pytania, tworzenie nowych zadań lub przesyłanie formularzy, a także mogą proaktywnie sygnalizować problemy!

8. „Ale co to właściwie robi?”

25% respondentów twierdzi, że nie jest jeszcze pewnych, do czego mogliby wykorzystać agenta AI.

To zamieszanie jest zrozumiałe. Termin „agent” jest często używany w odniesieniu do narzędzi, które sugerują pomysły lub generują tekst, ale nie wnoszą znaczącego wkładu w samą pracę.

Bardziej praktyczna definicja brzmi następująco: agent obserwuje, co się dzieje, rozumie kontekst i działa w Twoim imieniu, aby praca przebiegała płynnie. Super agenci zostali stworzeni właśnie po to, aby wykonywać te zadania w obszarze roboczym, gdzie znajdują się Twoje zadania, aktualizacje i cykle pracy.

Ich wartość staje się oczywista dzięki jasno zdefiniowanym działaniom, ponieważ zajmują się oni kontynuacją zadań, takimi jak podsumowywanie działań, aktualizowanie zadań i wspieranie cyklu pracy, bez konieczności każdorazowej podpowiedzi.

9. Wzrost wydajności FTW!

46% osób twierdzi, że największą potencjalną korzyścią płynącą z zastosowania agentów AI jest oszczędność czasu, o którym nie wiedzieli, że wciąż go mają.

Tego rodzaju oszczędność czasu rzadko wynika z przyspieszenia pojedynczego kroku pracy. Wynika ona raczej z redukcji wieloetapowych cykli pracy: przekazywania zadań, działań następczych i koordynacji, które niepostrzeżenie wypełniają dzień pracy.

Super agenci w ClickUp mogą łączyć działania, aby realizować zadania od momentu ich przyjęcia do zakończenia w jednym przepływie, bez konieczności ręcznego uruchamiania każdego kroku.

Ponieważ czas można odzyskać jedynie poprzez dziesiątki niewielkich zmian, które nie wymagają już stałego przeglądu ze strony człowieka!

10. Agenci potrzebują prawdziwej agencji, aby być skutecznymi

25% osób uważa, że agenci AI mogą pomóc im w utrzymaniu porządku.

I mają rację. Agenci AI mogą pomóc Ci zachować porządek, realizując zadania, przypisując własność, ustalając terminy i zajmując się rutynowymi czynnościami, które w przeciwnym razie zostałyby opóźnione.

Jednak działa to tylko wtedy, gdy agent może podjąć działania w imieniu kogoś innego w odpowiednich granicach.

Działając w ramach zunifikowanego obszaru roboczego, w którym zadania, pliki i rozmowy są już połączone, Super Agenci dziedziczą te same uprawnienia na poziomie użytkownika, co osoby, którym świadczą wsparcie.

Oznacza to, że mogą podejmować działania (przesuwać zadania do przodu, aktualizować statusy lub odpowiedzialnie przekazywać informacje) bez przekraczania uprawnień lub konieczności ciągłego nadzoru.

11 i 12. Agenci AI nie powinni powodować dodatkowej pracy związanej z pracą

Dane muszą być wprowadzane ręcznie, uprawnienia muszą być ponownie definiowane, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może ulec przerwaniu lub zmianie.

Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp z zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są oni natywnie osadzeni w Twoim obszarze roboczym i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik.

Ponieważ integracje, kontrole dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności stosowania niestandardowych połączeń. Nie musisz już konfigurować agentów od podstaw!

Spotkanie z Twoim nowym wirtualnym kolegą z zespołu

Dane są jednoznaczne: era ogólnej sztucznej inteligencji dobiegła końca. Wysokowydajne zespoły poszukują agentów AI, którzy:

Zrozum dogłębnie ich konkretny kontekst. Działaj w ramach bezpiecznych granic uprawnień, tak jak zrobiłby to człowiek. Wykonuj wieloetapowe cykle pracy bez ciągłych podpowiedzi.

ClickUp Super Agents zostało stworzone, aby zapewnić Twojemu zespołowi właśnie tę przewagę. Możesz stworzyć agenta praktycznie dla każdego zastosowania. Wzmiankuj agenta, przypisuj zadania i wysyłaj wiadomości bezpośrednio. Agenci ci nieustannie się doskonalą, dysponując nieskończoną wiedzą i pamięcią, więc będą rozwijać się razem z Tobą.

