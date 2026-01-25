Jak wybrać superagenta

Zamierzasz zautomatyzować część swojego cyklu pracy za pomocą agenta AI, co oznacza, że musisz wcześniej podjąć kilka przemyślanych decyzji.

Jeśli zrobisz to dobrze, Twój zespół zaoszczędzi wiele godzin tygodniowo. Jeśli popełnisz błąd, spędzisz wtorkowy poranek wyjaśniając, dlaczego agent zarchiwizował 200 aktywnych zadań.

Nauka wyboru superagenta sprowadza się do dopasowania możliwości do zakresu zadań.

ClickUp zapewnia kontrolę, która pozwala precyzyjnie to skonfigurować. Możesz skonfigurować uprawnienia na poziomie szczegółowym, zacząć od ograniczonego zakresu podczas sprawdzania cyklu pracy i rozszerzać dostęp w miarę sprawdzania się agenta.

Co więcej, Super Agent gromadzi wiedzę i doświadczenie w miarę pracy, podobnie jak człowiek. Dzięki temu możesz wdrażać automatyzację w tempie dostosowanym do tolerancji ryzyka i złożoności operacyjnej Twojego zespołu.

W tym przewodniku szczegółowo omówiono kluczowe decyzje. Zaczynamy! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

Czym jest superagent AI?

Jak działa superagent AI (wygenerowane przez ClickUp Brain)

Superagent AI to zaawansowany system sztucznej inteligencji zaprojektowany do samodzielnego wykonywania złożonych zadań, automatyzacji cyklu pracy i interakcji z użytkownikami tak jak człowiek. W przeciwieństwie do podstawowych asystentów AI, superagenci mogą być niestandardowo dostosowywani, uczą się na podstawie danych i wykonują wieloetapowe procesy w różnych narzędziach i platformach.

Superagent ClickUp to Twój współpracownik oparty na AI, który dostosowuje się do Twojego obszaru roboczego ClickUp. Dzięki technologii ClickUp Brain agenci ci pomagają zarządzać powtarzalnymi lub ręcznymi zadaniami, a Ty możesz komunikować się z nimi za pomocą bezpośrednich wiadomości.

🎥 Dowiedz się, jak działają one jak ludzcy współpracownicy i zapewniają Ci supermoce. 👇🏼

Super agenci AI a agenci autopilota: który z nich jest Ci potrzebny?

Wybierz spośród różnych superagentów ClickUp dostępnych w AI Hub

Agenci ClickUp Autopilot i agenci Super Agent automatyzują pracę, ale służą różnym potrzebom. Oto zestawienie, które z nich są potrzebne w zależności od cyklu pracy i celów biznesowych.

Funkcja Super agenci Agenci Autopilot Inteligencja Adaptacyjny, uczy się na podstawie informacji zwrotnych, wieloetapowa logika Oparty na regułach, działa zgodnie z ustalonymi wyzwalaczami Interakcja Podobny do ludzkiego, naturalny język, możliwość dostosowania Brak rozmów, działa cicho Złożoność cyklu pracy Obsługuje złożone, dynamiczne cykle pracy Najlepiej sprawdza się w przypadku prostych, powtarzalnych zadań. Przykłady zastosowań Badania, podsumowania, briefy kreatywne, eskalacja Aktualizacje statusu, powiadomienia, przypomnienia Niestandardowe dostosowanie Wysoka konfigurowalność, uwzględnienie kontekstu Ograniczone do predefiniowanych wyzwalaczy/akcji Elastyczność Potrafi rozumować, dostosowywać się i ewoluować Stała logika, brak konieczności nauki Najlepsze dla Dynamiczna, ewoluująca praca Przewidywalna, rutynowa automatyzacja

🎥 Oto, co sprawia, że Super Agenci są idealnymi wirtualnymi współpracownikami w nowej erze pracy. 👇🏼

Co tak naprawdę wybierasz, wybierając Super Agent

Wybierając Super Agenta, podejmujesz cztery powiązane ze sobą decyzje, które określają, w jaki sposób automatyzacja cyklu pracy wpisuje się w Twoje działania:

Typ agenta: Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązania reagującego na wyzwalacze, działającego zgodnie z harmonogramem, czy obsługującego określone działania w cyklu pracy. Każdy typ rozwiązuje inne problemy operacyjne. Zakres: Co agent może faktycznie zrobić: aktualizować pola, przenosić zadania między statusami, przydzielać zadania osobom lub pobierać dane z innych narzędzi. Zakres bezpośrednio determinuje użyteczność agenta i potencjał powodowania problemów w przypadku nieprawidłowej konfiguracji. Uprawnienia: Obszar działania agenta: do których przestrzeni, folderów i list ma dostęp. Ścisłe uprawnienia oznaczają mniejsze ryzyko, ale potencjalnie mniejszą użyteczność. Szerokie uprawnienia oznaczają większy potencjał automatyzacji, ale wymagają większego nadzoru. Integracja cyklu pracy: Jak włączyć ją do istniejących procesów. Agent musi współpracować z obecnymi cyklami pracy Twojego zespołu, nie powodując zamieszania co do tego, kto lub co spowodowało konkretne zmiany.

Najważniejsze kryteria decyzyjne

Przed wdrożeniem Super Agenta należy ocenić konkretny przypadek użycia w oparciu o określone kryteria. Czynniki te decydują o tym, jak dobrze automatyzacja pasuje do rzeczywistych wzorców pracy zespołu i tolerancji ryzyka. 📋

Częstotliwość powtarzania zadań

Zacznij od sprawdzenia, jak często wykonywana jest dana praca:

Jeśli Twój zespół wykonuje tę samą czynność 50 razy w tygodniu lub nawet co miesiąc, masz mocny argument za automatyzacją procesów biznesowych i powinieneś stworzyć Super Agenta do tego celu.

Kiedy coś wymaga głębokiej oceny ludzkiej, jak decyzja o ocenie wyników członka zespołu, możesz użyć agenta do podsumowania danych, ale ostateczną decyzję powinien podjąć człowiek.

Agenci AI mogą z łatwością wykonywać zadania administracyjne lub powtarzalne. Jednak zadania wymagające głębokiej ludzkiej oceny powinny być pozostawione ludziom.

🔍 Czy wiesz, że... W badaniach dotyczących podejmowania decyzji naukowcy odkryli, że gdy ludzie mieli mniejsze zaufanie do doradców ludzkich (np. rówieśników lub ekspertów), byli bardziej skłonni polegać na wskazówkach AI, zwłaszcza gdy systemy AI były postrzegane jako neutralne lub bezstronne.

Tolerancja błędów

Następnie oceń, co dzieje się, gdy agent popełnia błąd:

Dodawanie etykiet lub aktualizowanie statusów wiąże się z minimalnym ryzykiem.

Usuwanie zakończonych zadań lub ponowne przydzielanie kluczowych projektów w trakcie przedłużania terminu może powodować problemy.

Twoja gotowość do akceptowania drobnych błędów powinna decydować o tym, jak dużą autonomię otrzyma agent i jak restrykcyjnie skonfigurujesz jego uprawnienia.

30% pracowników uważa, że automatyzacja może zaoszczędzić im 1-2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że może to dać im 3-5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — cenny czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w praktyczne kolejne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

Wrażliwość danych

Weź pod uwagę informacje, do których agent ma dostęp i które modyfikuje.

Wewnętrzne zarządzanie zadaniami wiąże się z innymi wyzwaniami niż procesy dotyczące danych klientów, dokumentacji finansowej lub poufnych dokumentów strategicznych. Informacje wrażliwe wymagają bardziej rygorystycznych ograniczeń uprawnień i ścieżek audytu, które prowadzą do śledzenia każdego działania.

Wymagania dotyczące widoczności zespołu

Zdecyduj, jak przejrzysta powinna być automatyzacja:

Przetwarzanie w tle sprawdza się dobrze w przypadku rutynowych aktualizacji statusu, które nie mają wpływu na bieżącą pracę innych osób.

Zmiany przypisania zadań lub przesunięcia priorytetów wymagają powiadomień, aby Twój zespół rozumiał, dlaczego ich obciążenie pracą wygląda inaczej.

Widoczność zapobiega nieporozumieniom i buduje zaufanie do systemu.

Złożoność przywracania poprzednich wersji

Na koniec zaplanuj, jak cofnąć działania agenta, jeśli coś pójdzie nie tak.

Ręczna aktualizacja pól zajmuje kilka sekund. Operacje zbiorcze lub kaskadowe zmiany w wielu listach mogą zająć wiele godzin, a Ty możesz nie mieć danych potrzebnych do przywrócenia poprzedniego stanu. Przed automatyzacją zapoznaj się ze ścieżką odzyskiwania danych. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🧠 Ciekawostka: Istnieje robot społeczny o imieniu Nadine, który potrafi rozpoznawać ludzi, nawiązywać kontakt wzrokowy, zapamiętywać poprzednie rozmowy, a nawet wykazywać różne nastroje, zachowując się zasadniczo jak długoterminowy wirtualny członek zespołu.

Krok po kroku: jak wybrać superagenta

Wybór superagenta wymaga podobnego poziomu rygoru, jak zatrudnienie nowego menedżera.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Twoja dokumentacja znajduje się obok zadań, projektów i cykli pracy, a nie w oddzielnych narzędziach, które wymagają zmiany kontekstu. Eliminuje to rozproszenie pracy, utrzymując dokumenty w połączeniu z rzeczywistą pracą.

Dostosuj swojego superagenta w ClickUp, aby zapewnić płynną realizację projektów

W przypadku agentów AI musisz upewnić się, że logika jest zgodna z Twoimi celami i że agent ma odpowiedni dostęp do wykonywania swojej pracy. Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać superagenta, który wniesie wartość dodaną bez tworzenia dodatkowej pracy dla Twojego zespołu. 👇

Powiedz twórcy agenta, czego chcesz i gdzie tego chcesz. Wybierz problem, który powoduje tarcia lub ma potencjał do zwiększenia wydajności i poprawy. Celem jest wykazanie wartości w ograniczonym obszarze przed rozszerzeniem zakresu działania narzędzia AI.

Kiedy definiujesz wynik, powiązaj go z czymś mierzalnym. Rozważ następujące typowe cele:

Skróć czas odpowiedzi na zgłoszenia z 4 godzin do 30 minut

Skróć czas przygotowywania cotygodniowych aktualizacji statusu z 2 godzin do 15 minut.

Wykrywaj przeszkody w ciągu 24 godzin od wzmianki w trzech zespołach

Rozpoczynając od wąskiego zakresu, możesz przetestować zachowanie agenta, udoskonalić instrukcje i zbudować zaufanie bez zakłócania szerszych operacji. Gdy wynik będzie jasny, zaplanuj dane wejściowe, decyzje i działania, które agent musi wykonać, aby go osiągnąć.

Unikaj niejasnych celów, takich jak „poprawa wydajności operacyjnej”, ponieważ brakuje im jasności potrzebnej do prawidłowej konfiguracji agenta.

🚀 Zaleta ClickUp: Zarejestruj wszystkie potrzeby, oczekiwania i kryteria powodzenia wszystkich zainteresowanych stron dotyczące cyklu pracy za pomocą szablonu ClickUp Requirements Gathering Template. Pomaga to zapewnić, że wszyscy zgadzają się co do zakresu prac przed wdrożeniem automatyzacji. Pobierz darmowy szablon Zmniejsz niejasności, które prowadzą do błędnych konfiguracji lub niezamierzonych rezultatów, dzięki szablonowi ClickUp do gromadzenia wymagań. Użyj tego szablonu, aby udokumentować: Kto dzisiaj za co odpowiada

Jakie są dostępne dane wejściowe i wyjściowe

Sytuacje wyjątkowe wymagające specjalnego traktowania

Warunki i miary powodzenia. Ponieważ ten szablon znajduje się w ClickUp Docs, możesz połączyć go bezpośrednio z zadaniami, cyklami pracy i pulpitami nawigacyjnymi. Staje się on jednym źródłem informacji, do którego możesz się odwołać podczas definiowania instrukcji, zakresu obowiązków i wyzwalaczy agenta.

Krok 2: Zdecyduj, czy potrzebujesz superagenta, czy agenta autopilota

Super agenci obsługują złożone cykle pracy, które wymagają oceny sytuacji, kontekstu i wieloetapowego rozumowania. Agenci autopilota doskonale nadają się do wykonywania prostych, deterministycznych zadań po ustalonych wyzwalaczach.

Zadaj sobie pytanie: czy ten cykl pracy wymaga od agenta oceny kontekstu, ustalania priorytetów działań lub dostosowywania się do wyjątków? Jeśli tak, potrzebujesz Super Agenta. Jeśli logika jest statyczna, a wynik przewidywalny, wystarczy Autopilot.

Oto jak dostrzec różnicę:

Zakres obowiązków superagenta: segregowanie spersonalizowanych zgłoszeń wsparcia technicznego według pilności i historii, sporządzanie podsumowań projektów na podstawie rozproszonych aktualizacji, przydzielanie odpowiednich członków zespołu oraz koordynowanie przekazywania zadań między zespołami w przypadku zmian zależności.

Obszar autopilota: automatyczne przypisywanie zadań po zmianie statusu, wysyłanie przypomnień 24 godziny przed terminem wykonania, przenoszenie zakończonych elementów do listy archiwum.

Super agenci interpretują, a agenci autopilota wykonują. Wybierz na podstawie obciążenia decyzyjnego wymaganego przez cykl pracy.

Prawdziwy użytkownik udostępnia swoje przemyślenia na temat korzystania z ClickUp:

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowy, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i skuteczna komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny.

Krok 3: Określ zakres obowiązków agenta, dozwolone działania i warunki zakończenia pracy

Określ granice tego, co agent może robić, gdzie działa i kiedy musi wstrzymać się lub eskalować. Zapobiega to rozszerzaniu zakresu zadań i zapewnia, że agent pozostaje użyteczny, nie przekraczając swoich uprawnień.

Zakres obejmuje narzędzia, do których ma dostęp, dane, które może odczytywać, oraz decyzje, które może podejmować. Warunki zatrzymania określają, kiedy agent powinien przekazać sprawę człowiekowi, np. w przypadku braku informacji, sprzecznych priorytetów lub decyzji o dużym znaczeniu.

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy rozplanować te trzy warstwy:

Co widzi agent: określone przestrzenie, foldery lub listy, które musi monitorować Co może zmienić agent: tworzenie zadań, aktualizowanie statusów, oznaczanie członków zespołu, publikowanie komentarzy Co zatrzymuje agent: brakujące pola obowiązkowe, przekroczone limity budżetowe, wykryte słowa kluczowe wymagające eskalacji

Jasno określone granice sprawiają, że agent jest przewidywalny i bezpieczny. Pomijając ten krok, ryzykujesz niezamierzone działania, które szybko podkopują zaufanie.

Jak to działa w ClickUp

Uzyskaj dostęp do AI Hub, aby tworzyć superagentów ClickUp i zarządzać nimi

Możesz zarządzać i tworzyć superagentów ClickUp za pomocą scentralizowanego AI Hub, gdzie możesz również przeglądać, filtrować i edytować wszystkich swoich agentów AI.

Podczas tworzenia lub edytowania superagenta należy wyraźnie zdefiniować:

Instrukcje: Zdefiniuj rolę agenta, cele i kroki prowadzące do powodzenia, używając jasnego, uporządkowanego języka naturalnego.

Wyzwalacze: Ustal, kiedy i jak agent ma działać. Wyzwalacze obejmują @wzmianki w komentarzach lub czacie, bezpośrednie wiadomości, przypisania zadań, zaplanowane czasy lub automatyzacje. Każdy wyzwalacz może mieć dodatkowe, specyficzne dla niego Ustal, kiedy i jak agent ma działać. Wyzwalacze obejmują @wzmianki w komentarzach lub czacie, bezpośrednie wiadomości, przypisania zadań, zaplanowane czasy lub automatyzacje. Każdy wyzwalacz może mieć dodatkowe, specyficzne dla niego instrukcje dla superagenta

Narzędzia: Przypisz narzędzia, których agent może używać do wykonywania czynności (np. tworzenie zadań, wyszukiwanie dokumentów, wysyłanie wiadomości). W dowolnym momencie możesz dodawać lub usuwać narzędzia, a dostęp do narzędzi określa, co można nimi robić.

Wiedza: Określ, do jakich źródeł danych agent ma dostęp. Obejmuje to publiczne dane obszaru roboczego, wybrane przestrzenie/listy/dokumenty, aplikacje zewnętrzne za pośrednictwem Connected Search, a nawet wyszukiwanie w Internecie lub artykuły Centrum pomocy ClickUp.

Te ustawienia razem określają zakres działania agenta, co może on zmieniać (jakie działania może podejmować) oraz jakie konteksty lub wydarzenia będą jego wyzwalaczami.

Krok 4: Celowo ustaw uprawnienia i dostęp

Przyznaj agentowi minimalny dostęp wymagany do zakończenia cyklu pracy, aby chronić poufne dane i ograniczyć skutki ewentualnych błędów.

Uprawnienia powinny odzwierciedlać rolę agenta. Załóżmy, że zajmuje się on segregowaniem zgłoszeń; potrzebuje on dostępu do odczytu do przestrzeni zgłoszeń oraz dostępu do zapisu do listy segregacyjnej.

Stosuj te zasady podczas przydzielania dostępu:

Zacznij od poziomu przestrzeni lub folderu, nigdy od całego obszaru roboczego.

Co 30 dni sprawdzaj uprawnienia, ponieważ zakres obowiązków agenta może ulegać zmianom.

Cofnij dostęp do wszystkich narzędzi lub źródeł danych, z których agent nie korzystał przez ostatnie dwa tygodnie.

Traktuj agenta jak członka zespołu: zapewnij mu to, czego potrzebuje, ale nic ponadto. Ogólny dostęp stwarza niepotrzebne ryzyko.

Jak to działa w ClickUp

Zapewnij swojemu superagentowi ClickUp dostęp do określonej wiedzy i pamięci

Super Agent Memory umożliwia agentom zapamiętywanie i wykorzystywanie kontekstu z poprzednich interakcji, preferencji użytkowników i zdobytej wiedzy w celu poprawy ich wydajności w miarę upływu czasu. Jest również wysoce konfigurowalny:

Pamięć krótkotrwała przechowuje szczegóły ostatnich rozmów i działań, umożliwiając agentowi odwołanie się do wcześniejszych wydarzeń w odpowiednim kontekście.

Preferencje obejmują wymagania lub instrukcje specyficzne dla użytkownika, takie jak preferowane języki lub style formatowania, które agent będzie uwzględniał w przyszłych odpowiedziach.

Intelligence pozwala agentowi samodzielnie decydować, które informacje warto zachować do wykorzystania w przyszłych zadaniach, zwiększając jego zdolność do zapewniania proaktywnego wsparcia uwzględniającego kontekst.

Możesz włączyć lub wyłączyć każdy typ pamięci w profilu Super Agenta oraz przeglądać lub edytować przechowywane dane, aby zapewnić odpowiednie postępowanie z informacjami poufnymi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pamięć Super Agenta może przechowywać informacje zarówno z lokalizacji publicznych, jak i prywatnych. Należy jednak zachować ostrożność przy wprowadzaniu danych; przechowuj informacje poufne lub prywatne tylko wtedy, gdy jest to konieczne i bezpieczne. W każdej chwili możesz przejrzeć i edytować pamięć agenta, aby usunąć poufne dane.

Krok 5: Wybierz źródła wiedzy, na których agent powinien się opierać

Określ dokumenty, pulpity nawigacyjne, zadania i zasoby zewnętrzne, do których agent powinien się odwoływać podczas podejmowania decyzji.

Źródła wiedzy kształtują kontekst agenta AI i decydują o jakości jego wyników. Silne źródła są aktualne, dokładne i dostosowane do cyklu pracy. Słabe źródła są nieaktualne, niejasne lub niezwiązane z zakresem działania agenta.

Sprawdź swoją bazę wiedzy przed połączeniem jej:

Usuń zbędne lub sprzeczne dokumenty, które mogą dezorientować agenta.

Potwierdzaj znaczniki czasu w przewodnikach procesów i dziennikach decyzji (nieaktualna zawartość obniża wydajność).

Połącz agenta z dokumentami, które Teams regularnie aktualizuje.

Na przykład, jeśli agent zajmuje się segregowaniem wniosków dotyczących funkcji, skieruj go do planu rozwoju produktu, schematu ustalania priorytetów i pulpitu interakcji z klientami. Upewnij się, że agent zawsze ma jasną ścieżkę do prawdy.

Jak to działa w ClickUp

Sprawdź dokładnie, do czego ma dostęp Twój superagent ClickUp

Superagenci są traktowani jak użytkownicy ClickUp, więc ich dostęp jest regulowany przez uprawnienia obszaru roboczego. Domyślnie mają dostęp do wszystkich danych publicznych, ale możesz ograniczyć lub rozszerzyć ich dostęp w sekcji Wiedza.

Możesz ustawić je jako prywatne (widoczne tylko dla Ciebie) lub udostępnić je określonym osobom lub zespołom oraz ustawić szczegółowe uprawnienia (możliwość uruchamiania, możliwość zarządzania jako wyzwalacz).

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze stosuj zasadę minimalnych uprawnień: przyznaj agentom AI dostęp tylko do tych danych i narzędzi, które są im potrzebne do wykonywania zadań. Jeśli superagent otrzyma dostęp do danych prywatnych lub zewnętrznych, może wykorzystać te dane, odpowiadając każdemu, kto ma uprawnienia do ich wyzwalacza, nawet jeśli użytkownicy ci nie mają bezpośredniego dostępu do oryginalnych danych.

Krok 6: Wybierz odpowiedni model wdrożenia: piaskownica > pilotaż > skalowanie

Przetestuj agenta w kontrolowanym środowisku przed udostępnieniem go całemu zespołowi. Pozwoli to na wczesne wykrycie problemów i udoskonalenie działania bez zakłócania bieżących cykli pracy.

Zacznij od przestrzeni testowej wypełnionej danymi testowymi i małą grupą testową. Sprawdź, czy agent działa zgodnie z oczekiwaniami. Następnie przejdź do pilotażu z wykorzystaniem rzeczywistych cykli pracy i podgrupy użytkowników. W ten sposób możesz zebrać opinie, dostosować instrukcje i monitorować skrajne przypadki. Gdy agent okaże się niezawodny, rozszerz go na cały zespół.

Jak to działa w ClickUp

@wzmianka o superagencie ClickUp na kanałach czatu, aby przyspieszyć działanie

Po sprawdzeniu działania Super Agenta w kontrolowanym środowisku, następnym krokiem jest włączenie go do rutynowych działań zespołu, aby jego wpływ był widoczny, mierzalny i budził zaufanie.

Super agenci są zaprojektowani tak, aby współpracować z ludźmi, ucząc się z każdej interakcji i dostosowując się do unikalnych potrzeb Twojego obszaru roboczego. Można je wyzwalać w czacie ClickUp, odwoływać się do nich w dokumentach i monitorować za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp, dzięki czemu ich działania są zawsze przejrzyste i możliwe do realizacji.

Skonfiguruj superagenta Lead Scoring Qualifier w ClickUp dla potencjalnych klientów CRM

Oto, jak Teams korzystają z ClickUp Super Agents na co dzień:

Zespół wsparcia @wzmiankuje superagenta „Ticket Triage”, aby natychmiast przydzielić pilne zgłoszenia i opublikować podsumowanie dzisiejszych zaległości.

Podczas spotkania inauguracyjnego superagent „Launch Planner” generuje listę kontrolną i dodaje ją bezpośrednio do wspólnego dokumentu planu uruchomienia, tworzy poszczególne zadania i podzadania oraz przypisuje je odpowiednim członkom zespołu.

Zespół sprzedaży korzysta z widżetu pulpitu nawigacyjnego, aby sprawdzić, ile potencjalnych klientów superagent „Lead Qualifier” zdobył i przypisał w tym tygodniu.

Jeśli oceniasz wiele cykli pracy pod kątem automatyzacji, skorzystaj z rubryki, aby obiektywnie ustalić priorytety. Zapobiega to zmęczeniu decyzyjnym i gwarantuje, że najpierw zainwestujesz w agenta o największym wpływie.

Oceń każdego kandydata pod kątem następujących kryteriów:

Częstotliwość: Jak często ten cykl pracy ma miejsce w ciągu tygodnia?

Oszczędność czasu: Ile czasu zaoszczędzi agent w każdej instancji?

Ograniczenie błędów: Czy obecny proces regularnie zawodzi lub wymaga ponownej pracy?

Dostosowanie zespołu: Czy agent zmniejszy tarcia związane z przekazywaniem zadań lub Czy agent zmniejszy tarcia związane z przekazywaniem zadań lub zatory w projekcie

Przypisz punkty od 1 do 5 do każdego wymiaru, a następnie zsumuj wyniki. Cykl pracy z najwyższą liczbą punktów stanie się Twoim pierwszym agentem.

Załóżmy, że wybierasz między podsumowującym notatki ze spotkań a agentem zajmującym się segregacją zgłoszeń. Rubryka podpowie Ci, które z tych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić więcej czasu i zmniejszyć liczbę konfliktów.

🚀 Zaleta ClickUp: Porównaj opcje wizualnie i obiektywnie w tabeli 2×2, korzystając z szablonu matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid. Pobierz bezpłatny szablon Porównaj pomysły dotyczące automatyzacji cyklu pracy z pewnością i ryzykiem, korzystając z szablonu matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid. Zacznij od zebrania wszystkich cykli pracy AI, takich jak potencjalni super agenci, na karteczkach samoprzylepnych w Puli pomysłów. Następnie przenieś każdy z nich do odpowiedniego kwadrantu siatki w oparciu o to, jak dobrze rozumiesz proces (pewność) i jak ryzykowne wydaje się jego zautomatyzowanie (ryzyko).

Najlepsze praktyki dotyczące wyboru superagentów AI, aby pozostali oni w firmie

Rodzaje agentów AI, które wybierzesz, muszą pasować do sposobu pracy Twojego zespołu. Te najlepsze praktyki pomogą Ci wybrać i wdrożyć superagentów, z których ludzie będą korzystać długo po początkowym uruchomieniu. 📨

Zacznij od zadań o wysokiej widoczności i niskim ryzyku

Starannie wybierz swoją pierwszą automatyzację. Najlepiej wybrać coś, co Twój zespół robi regularnie i na co często narzeka, ale co nie spowoduje chaosu, jeśli się zepsuje.

Automatyczne tagowanie zadań na podstawie słów kluczowych lub zaplanowane aktualizacje statusu dla powtarzających się cykli pracy pasują do tego profilu. Twój zespół od razu widzi wartość, a Ty minimalizujesz straty, jeśli agent wymaga dostosowania. Wczesne sukcesy tworzą impuls do szerszego wdrożenia.

🔍 Czy wiesz, że... W badaniach z zakresu psychologii społecznej termin „echoborg” oznacza sytuację, w której mowa człowieka jest sterowana w czasie rzeczywistym przez AI, a obserwatorzy prawie tego nie zauważają. Pokazuje to, jak bardzo prezentacja i sygnały wysyłane przez człowieka wpływają na to, jak interpretujemy działania agenta.

Zaangażuj swój zespół w podejmowanie decyzji dotyczących zakresu

Osoby wykonujące pracę wiedzą, gdzie automatyzacja jest pomocna, a gdzie przeszkadza.

Zanim skonfigurujesz lub zbudujesz agenta AI, porozmawiaj z członkami zespołu, którzy będą z nim codziennie współpracować. Zapytaj, które powtarzalne zadania pochłaniają ich czas i które procesy wymagają ludzkiej oceny. Ta rozmowa ujawni przypadki graniczne, które możesz przeoczyć, i da Twojemu zespołowi własność nad automatyzacją.

Opisz, czym zajmuje się agent i dlaczego

Opisz cel, zakres i warunki wyzwalaczy agenta prostym językiem. Udostępnij tę dokumentację zespołowi, aby mógł się z nią zapoznać w razie pytań, i dołącz przykłady tego, czym agent będzie się zajmował, a czym nie.

Przejrzysta dokumentacja procesów zapobiega nieporozumieniom, gdy ktoś zauważy, że zadania są wykonywane automatycznie lub pola aktualizują się samodzielnie. Usprawnia to również wdrażanie nowych członków zespołu, którzy zastanawiają się, dlaczego niektóre zadania są aktualizowane automatycznie.

Uważnie obserwuj pierwsze dwa tygodnie

Obserwuj, jak agent działa w początkowym okresie wdrażania. Sprawdź, czy nie występują nieoczekiwane zachowania, przejrzyj podejmowane działania i zwróć uwagę na wszelkie niejasności zgłaszane przez zespół. W ten sposób wykryjesz problemy związane z konfiguracją lub odkryjesz cykle pracy, które wymagają dostosowania.

Wczesne monitorowanie pozwala rozwiązywać problemy, zanim staną się nawykiem, i pokazuje zespołowi, że aktywnie zarządzasz automatyzacją.

🔍 Czy wiesz, że? Badania dotyczące zaufania do automatyzacji wykazały, że te same ramy poznawcze, które stosujemy w odniesieniu do zaufania do ludzi, przenoszą się na sposób, w jaki ufamy agentom, w tym przewidywalność, postrzegana kompetencja i dotychczasowa niezawodność.

Typowe błędy, których należy unikać

Większość wdrożeń Super Agent kończy się niepowodzeniem z przewidywalnych powodów. Oto błędy, które sprawiają kłopoty zespołom, oraz sposoby ich uniknięcia.

Błąd Dlaczego tak się dzieje Jak tego uniknąć Automatyzacja niejasnych procesów Próbujesz zautomatyzować cykl pracy, który zespół obsługuje w sposób niekonsekwentny lub który ma zbyt wiele wyjątków. Najpierw udokumentuj i ujednolic proces. Jeśli ludzie nie mogą dojść do porozumienia co do tego, jak to działa, agent nie rozgryzie tego w magiczny sposób. Zbyt szerokie ustawienia uprawnień Aby zaoszczędzić czas podczas ustawień, możesz dać agentowi dostęp do wszystkich przestrzeni lub wszystkich list. Przyznaj dostęp tylko do określonych folderów i list, których potrzebuje agent. Rozszerz uprawnienia później, po sprawdzeniu cyklu pracy. Pomijanie fazy testowej Wdrażasz bezpośrednio do produkcji, ponieważ konfiguracja wygląda dobrze i chcesz uzyskać szybkie wyniki. Najpierw uruchom agenta w środowisku testowym lub na niewielkiej podgrupie zadań. Wykryj problemy, zanim wpłyną one na rzeczywistą pracę. Brak jasno określonej własności Skonfigurowałeś agenta, ale nie przypisałeś nikogo do monitorowania go, odpowiadania na pytania lub wprowadzania zmian. Wyznacz jednego właściciela odpowiedzialnego za konserwację, rozwiązywanie problemów i pętle informacji zwrotnej. Zbytnia automatyzacja Wdrażasz wielu wyspecjalizowanych agentów w różnych cyklach pracy jednocześnie, aby zmaksymalizować wzrost wydajności. Wdrażaj jednego agenta na raz. Pozwól zespołowi dostosować się przed wprowadzeniem kolejnej automatyzacji. Ignorowanie opinii zespołu Zakładasz, że opór oznacza, że ludzie nie rozumieją wartości, więc nie zmieniasz agenta. Traktuj opinie poważnie. Powtarzające się problemy sygnalizują, że agent wymaga dostosowania, a nie dodatkowych wyjaśnień.

🔍 Czy wiesz, że... Agenci AI zaprojektowani z osobowością o wysokim poziomie ugodowości są statystycznie bardziej narażeni na pomylenie z ludźmi w testach typu Turinga. Pokazuje to, jak postrzegane cechy osobowości wpływają na akceptację użytkowników.

Nie siedź bezczynnie, weź się do roboty z ClickUp-per Hand

Nauka wyboru superagenta nie musi być trudnym skokiem w nieznane. Kiedy dopasujesz odpowiednie możliwości do jasno określonego zakresu, przekształcisz automatyzację z ryzykownego eksperymentu w niezawodnego członka zespołu.

ClickUp sprawia, że przejście to przebiega płynnie, oferując zintegrowany obszar roboczy, w którym znajdują się konkretne zadania, dokumenty i agenci AI. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz superagenta do analizowania złożonych podsumowań projektów, czy agenta autopilota do obsługi rutynowych powiadomień, masz szczegółową kontrolę nad tym, ile autonomii chcesz przyznać.

Zapewnij swojemu zespołowi współpracownika AI, na którego czekali. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Super Agent to inteligentny współpracownik oparty na AI, który może wykonywać złożone, elastyczne zadania i komunikować się w języku naturalnym. Z kolei agent Autopilot działa zgodnie z ustalonymi zasadami i wyzwalaczami, automatyzując proste, powtarzalne czynności.

Superagent powinien mieć tylko te uprawnienia, które są mu potrzebne do wykonywania swojej pracy. Zacznij od ograniczonego dostępu i rozszerzaj go w miarę potrzeb.

Zacznij od superagenta, który wykonuje pomocne zadania o niskim ryzyku, takie jak wysyłanie przypomnień, podsumowywanie aktualizacji lub odpowiadanie na typowe pytania.

Jeśli cykl pracy wymaga rozumowania, dostosowuje się do zmieniających się informacji lub korzysta z interakcji w języku naturalnym, to jest to dobre zastosowanie dla Super Agenta.

Ogranicz uprawnienia, sprawdź instrukcje i wymagaj zatwierdzenia przez człowieka w przypadku wrażliwych lub krytycznych działań.

Jasne instrukcje, odpowiednie narzędzia i dobra pamięć pomagają superagentowi podejmować lepsze decyzje, pracować wydajniej i zapewniać dokładniejsze wyniki.