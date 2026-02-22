Monday vs. Asana vs. ClickUp: które rozwiązanie pozwala małym firmom zaoszczędzić najwięcej pieniędzy?

Otwierasz stronę rozliczeniową i zatrzymujesz się na chwilę. Kwota jest wyższa niż się spodziewałeś. Nic się nie zmieniło, ale z jakiegoś powodu Twoje narzędzie do zarządzania projektami kosztuje więcej niż kilka miesięcy temu. Dodano kilku nowych użytkowników, potrzebna Ci była funkcja dostępna w droższym planie, a kolejna aktualizacja wydawała się łatwiejsza niż zmiana procesu.

W ten sposób większość małych firm przepłaca za narzędzia. To, co zaczyna się jako „zwykła organizacja zadań”, zamienia się w wiele subskrypcji, ograniczenia funkcji i płacenie za rzeczy, o których nie wiedziałeś, że będą Ci potrzebne.

W tym wpisie na blogu porównujemy Monday, Asana i ClickUp, aby pomóc Ci uzyskać jak najwięcej wartości przy jak najmniejszych nakładach finansowych. 🤩

Ceny Monday, Asana i ClickUp w skrócie

Każda platforma ma inną cenę i inny zestaw funkcji. Jedna stosuje ceny za licencje, inna ma minimalną liczbę licencji, a trzecia udostępnia kluczowe funkcje tylko w drogich planach.

Oto krótkie porównanie tych usług. 👇

Kategoria ClickUp Monday.com Asana Free pakiet Free Forever Plan z nieograniczoną liczbą zadań i członków oraz 60 MB przestrzeni dyskowej. Bezpłatnie dla maksymalnie 2 licencji z ograniczonymi funkcjami Personal plan is free for up to 2 licenses. Płatny plan podstawowy Unlimited Plan z nieograniczoną przestrzenią dyskową, integracjami i wiadomościami czatu Plan startowy bez limitu licencji użytkowników Plan startowy z widokiem osi czasu i narzędziem do tworzenia cyklu pracy Ceny AI ClickUp Brain jest dostępny jako dodatek do wszystkich płatnych planów. Asana AI jest zawarta w wyższych planach. Kredyty na funkcje AI są zawarte w płatnych planach. Wielkość zespołu Skalowalność od użytkowników indywidualnych do Enterprise bez minimalnej liczby licencji Skalowalność od użytkowników indywidualnych po Enterprise Skalowalność od użytkowników indywidualnych po Enterprise Model cenowy Miesięczne/roczne opłaty za użytkownika; dostępna opcja Free Forever Ceny miesięczne/roczne Ceny miesięczne/roczne za użytkownika

Przegląd ClickUp

Praca Twojego zespołu jest wszędzie. Plany projektów są w jednym narzędziu, dokumenty w innym, a rozmowy giną w trzeciej aplikacji. To rozproszenie pracy, które zabija wydajność, zmuszając Cię do ciągłego przełączania się między kontekstami tylko po to, aby znaleźć informacje.

Ta fragmentacja kosztuje Cię pieniądze poprzez wiele subskrypcji narzędzi, które nie komunikują się ze sobą.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, to bezpieczna platforma, na której znajdują się Twoje projekty, dokumenty, rozmowy i analizy, z kontekstową sztuczną inteligencją wbudowaną jako warstwa inteligencji, która rozumie Twoją pracę i pomaga ją rozwijać.

Oto niektóre z jego zalet:

Hojność planu Free Forever Plan: otrzymujesz nieograniczoną liczbę zadań i możesz dodawać nieograniczoną liczbę członków w ramach bezpłatnego pakietu.

Integracja AI: ClickUp Brain , wbudowana sztuczna inteligencja platformy, działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, pomagając w tworzeniu zadań, pisaniu i wyszukiwaniu informacji.

Platforma typu „wszystko w jednym”: Zmniejsz zapotrzebowanie na oddzielne narzędzia i obniż całkowity koszt dzięki ClickUp Tablice, ClickUp Chat i ClickUp Pulpity. Zmniejsz zapotrzebowanie na oddzielne narzędzia i obniż całkowity koszt dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp Dokumenty

Elastyczne widoki bez konieczności aktualizacji: Uzyskasz dostęp do ponad 15 Uzyskasz dostęp do ponad 15 widoków ClickUp , w tym widoków listy, Tablicy, kalendarza, wykresu Gantt i osi czasu, we wszystkich planach.

Brak minimalnej liczby licencji: Płać dokładnie za tych użytkowników, których masz, bez narzucanych pakietów.

Chociaż ClickUp jest potężnym narzędziem, jego szeroki zakres funkcji może stanowić wyzwanie dla zespołów poszukujących jedynie najbardziej podstawowych funkcji zarządzania zadaniami.

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i rozmowy w jednej platformie, uzupełnionej o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na mądrzejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmuje się resztą.

Co otrzymujesz za swoje pieniądze w ClickUp?

Oto krótkie zestawienie wartości:

Free Forever: zacznij korzystać z nieograniczonej liczby zadań, nieograniczonej liczby członków, 60 MB przestrzeni dyskowej i dostępu do wszystkich niezbędnych aplikacji. Unlimited Plan: Uzyskaj nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje i pulpity nawigacyjne, a także dodawaj gości z uprawnieniami i twórz Uzyskaj nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje i pulpity nawigacyjne, a także dodawaj gości z uprawnieniami i twórz formularze ClickUp. Plan biznesowy: dostęp do zaawansowanych funkcji automatyzacji, zarządzania obciążeniem pracą i niestandardowych możliwości eksportowania danych. Enterprise: Uzyskaj zaawansowane uprawnienia, white labeling, dedykowanego Success Managera oraz SSO/SAML zapewniające bezpieczeństwo i wsparcie na dużą skalę.

🚀 Zaleta ClickUp: W przeciwieństwie do niektórych narzędzi, które blokują dostęp do sztucznej inteligencji w najwyższych planach lub traktują ją jako całkowicie oddzielny produkt, ClickUp Brain można dodać do każdego płatnego planu. Oznacza to, że małe firmy nie muszą przechodzić na ceny dla przedsiębiorstw tylko po to, aby wykorzystać sztuczną inteligencję tam, gdzie jest ona najbardziej pomocna.

Natychmiast zrozum kontekst obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Na przykład butikowa agencja marketingowa zatrudniająca pięcioosobowy zespół może wykorzystać narzędzie AI do ograniczenia rutynowych zadań, nakazując Brainowi:

Przekształcaj notatki, czaty lub pomysły w zadania, listy kontrolne, osie czasu i podsumowania.

Twórz i aktualizuj dokumentację roboczą, taką jak opisy projektów, standardowe procedury operacyjne i aktualizacje dla klientów.

Znajdź odpowiedzi w swoim obszarze roboczym i połączonych narzędziach.

Zajmij się powtarzalnym pisaniem i streszczaniem

Przegląd Monday

Kiedy narzędzie jest trudne w użyciu, zespoły często rezygnują z niego i wracają do arkuszy kalkulacyjnych. Monday.com rozwiązuje ten problem dzięki wizualnemu „Work OS”, który kładzie nacisk na łatwość obsługi dzięki intuicyjnym tablicom typu „przeciągnij i upuść”.

Jego kolorowy interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny został zaprojektowany, aby pomóc zespołom nietechnicznym w tworzeniu i dostosowywaniu cykli pracy w sposób wizualny. Oto niektóre z jego zalet:

Intuicyjny interfejs wizualny: oferuje tablice z funkcją „przeciągnij i upuść” oraz statusami oznaczonymi kolorami, dzięki czemu można łatwo sprawdzić postęp projektu na pierwszy rzut oka.

Ekosystem wielu produktów: Oferuje oddzielne produkty dla różnych funkcji biznesowych, takich jak CRM, rozwój i obsługa, umożliwiając specjalistyczne cykle pracy.

Bogata biblioteka szablonów: umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu gotowych szablonów, które przyspieszają proces ustawień dla typowych projektów i zastosowań.

Prosty kreator automatyzacji: zawiera prosty kreator automatyzacji typu „jeśli to, to tamto” do obsługi powtarzalnych zadań.

❗Uwaga: Model cenowy Monday.com wymaga minimum trzech licencji we wszystkich płatnych planach i stosuje ceny pakietowe, co zmusza do zakupu licencji w pakietach po pięć, dziesięć lub 15. Oznacza to, że sześcioosobowy zespół musi zapłacić za dziesięć licencji. Kluczowe funkcje, takie jak widok osi czasu i zaawansowane automatyzacje, są również dostępne tylko w droższych planach.

Co otrzymujesz za swoje pieniądze w Monday.com

Oto zestawienie cen Monday.com

Free: ograniczone do maksymalnie dwóch stanowisk i trzech tablic z podstawowymi funkcjami. Podstawowy: Uzyskaj nieograniczoną liczbę tablic i funkcji AI, ale nie będziesz mieć dostępu do widoku osi czasu ani automatyzacji. Standard: Odblokuj widoki osi czasu i kalendarza, dostęp dla gości oraz limit 250 działań automatyzacyjnych miesięcznie. Pro: Dostęp do prywatnych tablic, natywne śledzenie czasu, kolumna formuł i do 25 000 działań automatycznych miesięcznie. Enterprise: Obejmuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dziennik audytowy i integracje premium.

🧠 Ciekawostka: System autostrad międzystanowych w Stanach Zjednoczonych był jednym z pierwszych megaprojektów zarządzanych na dużą skalę. Projekt ten, kierowany przez Dwighta D. Eisenhowera, wymagał ustandaryzowanych osi czasu, śledzenia kosztów i koordynacji między stanami.

Przegląd Asany

za pośrednictwem Asana

Asana pozycjonuje się jako platforma do zarządzania pracą na poziomie przedsiębiorstwa, oferująca autorski model danych „Work Graph”, który mapuje relacje między zadaniami, projektami i osobami, zapewniając głębszy wgląd w dane.

Oto, co ma do zaoferowania ta platforma:

Model danych Work Graph: ta autorska technologia pomaga zrozumieć, w jaki sposób połączenia pracy występują w całej organizacji, zapewniając lepszy wgląd strategiczny.

AI w planach płatnych: Asana AI, która obejmuje inteligentne pola i generowane przez AI aktualizacje statusu, jest dołączona do planów płatnych bez dodatkowych kosztów.

Zaawansowane funkcje planowania: Uzyskasz dostęp do funkcji zarządzania portfolio i obciążeniem pracą w wyższych poziomach, umożliwiających zaawansowane Uzyskasz dostęp do funkcji zarządzania portfolio i obciążeniem pracą w wyższych poziomach, umożliwiających zaawansowane planowanie zasobów.

Silne uznanie w branży: status lidera wśród czołowych firm analitycznych świadczy o niezawodności dla dużych organizacji i upraszcza proces zakupowy.

❗Uwaga: Minusem jest to, że Asana wymaga co najmniej dwóch licencji w płatnych planach, co może być kosztowne dla użytkowników indywidualnych. Kluczowe funkcje, takie jak natywne śledzenie czasu i portfolio, są dostępne tylko w droższych planach (Advanced i Enterprise).

Co otrzymujesz za swoje pieniądze w Asanie?

Zapoznaj się z opcjami cenowymi:

Osobisty (Free): dla maksymalnie dwóch członków zespołu z podstawowym zarządzaniem zadaniami w widokach listy i tablicy.

Starter: Dodaje widok osi czasu, narzędzie do tworzenia cykli pracy, formularze i nieograniczoną liczbę automatyzacji.

Zaawansowane: odblokowuje portfolio, zarządzanie obciążeniem pracą i zaawansowane raportowanie.

Enterprise/Enterprise+: zapewnia zaawansowane funkcje dla administratorów, opcje eksportu danych, SAML i niestandardowe brandowanie.

🔍 Czy wiesz, że... Po pożarze Apollo 1 w 1967 roku, w którym zginęli astronauci, NASA zdała sobie sprawę, że jej procesy zarządzania i bezpieczeństwa są nieodpowiednie. Dochodzenie komisji Apollo 204 Review Board ujawniło poważne problemy związane z „gorączką startu” (priorytetowe traktowanie harmonogramu nad bezpieczeństwem), słabą dokumentacją i brakiem kontroli nad podwykonawcami. W wyniku sformalizowano rejestry ryzyka, śledzenie zależności i udokumentowano cykle pracy.

Porównanie cen ClickUp, Monday i Asana

Limity planów bezpłatnych, minimalna liczba stanowisk i dostęp do AI mają wpływ na to, ile faktycznie wydasz w dłuższej perspektywie.

Aby to porównanie było przydatne, w tej sekcji ceny podzielono na trzy konkretne obszary, które mają bezpośredni wpływ na budżety małych firm. 📊

Poziom nr 1: Free Plan

Ograniczenia dotyczące liczby użytkowników, brakujące funkcje lub nagłe wprowadzenie płatności mogą zmusić Cię do wcześniejszej aktualizacji lub całkowitej zmiany narzędzia po rozpoczęciu korzystania z Free Plan. Porównajmy:

ClickUp

Dzięki planowi Free Forever otrzymujesz nieograniczoną liczbę zadań i możesz dodawać nieograniczoną liczbę członków, więc nie musisz martwić się o limit miejsc. Obejmuje on 60 MB całkowitej przestrzeni dyskowej, wszystkie podstawowe widoki, takie jak lista, Tablica i wykres Gantt, nagrywanie wideo w aplikacji oraz dostęp do ClickUp Docs w celu podstawowej współpracy.

Bezpłatny plan Monday.com jest ograniczony do maksymalnie dwóch licencji, trzech tablic i ponad 200 szablonów, co utrudnia korzystanie z niego zespołom. Oferuje podstawowe widoki, bez osi czasu i kalendarza, i nie obejmuje automatyzacji ani integracji.

Asana

Plan Personal Asany jest bezpłatny dla maksymalnie dwóch członków zespołu i obejmuje nieograniczoną liczbę zadań i projektów. Oferuje jednak tylko widoki listy i tablicy, bez dostępu do osi czasu, pól niestandardowych ani portfeli.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Jego bezpłatny plan zapewnia rozbudowaną funkcjonalność, która zapewnia wsparcie dla rozwijających się zespołów bez sztucznych ograniczeń.

🚀 Zaleta ClickUp: bez dodatkowych opłat uzyskaj dostęp do ClickUp Super Agents, swoich współpracowników wspomaganych AI. Możesz przydzielać im zadania w ramach swojego obszaru roboczego, obejmujące zadania, dokumenty, czaty i cykle pracy.

Stwórz niestandardowego superagenta ClickUp, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Podczas gdy Asana i Monday oferują jedynie automatyzację opartą na regułach, ClickUp oferuje agentów AI, którzy podejmują działania, przestrzegają reguł i działają nieprzerwanie w tle. Super Agent może:

Monitoruj terminy zadań w przestrzeniach klientów

Oznaczaj zaległe zadania , zanim staną się problemem dla klienta.

Automatycznie generuj cotygodniowe aktualizacje statusu na podstawie rzeczywistej aktywności zadań.

Zadaj dodatkowe pytania , gdy zadania utkną w martwym punkcie.

Określ ryzyko i przygotuj podsumowania przekazania, gdy zmiana właściciela pracy.

Poziom 2: Płatna struktura poziomów zapewniająca skalowalność

Gdy zrezygnujesz z Free Planu, decyzje dotyczące cen zaczynają mieć znacznie większe znaczenie. Minimalna liczba licencji, ceny pakietów i ograniczenia funkcji mogą szybko spowodować, że koszty będą wyższe niż oczekiwano. Oto jak te trzy narzędzia wypadają w porównaniu ze sobą, gdy zaczniesz za nie płacić:

ClickUp

Plany ClickUp są skalowane według liczby użytkowników, więc płacisz dokładnie za tyle licencji, ile potrzebujesz. Dodatkowo plan Business Plan oferuje zaawansowane funkcje dla rozwijających się zespołów.

Wszystkie płatne plany wymagają minimum trzech licencji. Po tym jesteś zmuszony do wyboru cen z przedziałami co pięć, dziesięć i 15 licencji. Często oznacza to, że płacisz za więcej licencji, niż faktycznie wykorzystujesz.

Asana

Asana wymaga minimum dwóch licencji w swoich płatnych planach. Po tym minimalnym progu ceny są ustalane na użytkownika, ale zaawansowane funkcje, takie jak portfolio i zarządzanie obciążeniem pracą, są dostępne tylko w planie Advanced.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa! Jego liniowa struktura cenowa bez minimalnej liczby licencji pozwala zespołom na przewidywalną skalowalność w miarę rozwoju.

🧠 Ciekawostka: Frederick Winslow Taylor wprowadził badania czasu i ruchu pod koniec XIX wieku, dzieląc pracę na mierzalne, zoptymalizowane i czasowe elementy.

Poziom 3: Dodatki AI

Każde narzędzie twierdzi, że posiada AI, ale nie wiadomo, ile to faktycznie kosztuje. Ta niepewność może sprawić, że wybierzesz narzędzie, które albo nie posiada potrzebnej AI, albo wiąże się z niespodziewanymi kosztami, przyczyniając się do rozrostu AI. Oto krótki przegląd:

ClickUp

W ClickUp Brain funkcje AI są dostępne jako dodatek do płatnych planów. Dzięki temu zyskujesz dostęp do wspomagania pisania opartego na sztucznej inteligencji, tworzenia zadań w języku naturalnym oraz wyszukiwania wiedzy w całym obszarze roboczym. Dla bardziej zaawansowanych potrzeb ClickUp Brain MAX oferuje funkcje takie jak dostęp do wielu modeli LLM oraz zamianę mowy na tekst.

Asystent AI Monday jest dostępny tylko w planach Pro i Enterprise, a nie w planach Basic lub Standard. Może pomóc w generowaniu opisów zadań i podsumowywaniu zawartości.

Asana

Sztuczna inteligencja Asana jest zawarta we wszystkich płatnych planach, od Starter do Enterprise. Oznacza to, że funkcje takie jak inteligentne pola i generowane przez AI aktualizacje statusu są dostępne bez dodatkowych kosztów.

🏆 Zwycięzca: Remis między Asaną a ClickUp! Asana oferuje funkcje AI bezpośrednio w ramach płatnych planów, natomiast ClickUp oferuje głęboką integrację AI z cyklem pracy jako opcję dodatkową.

🚀 Zaleta ClickUp: Jeśli prowadzisz małą firmę, która w dużym stopniu opiera się na AI, ClickUp Brain MAX jest właśnie dla Ciebie. Jest przeznaczony dla zespołów, które chcą mieć większą moc, elastyczność i kontrolę nad tym, jak AI wpisuje się w ich obszar roboczy.

Unikaj wydawania pieniędzy na wiele narzędzi AI, korzystając z ClickUp Brain MAX .

Otrzymasz:

Dostęp do wielu modeli LLM w jednym miejscu: przełączaj się między różnymi modelami AI, takimi jak GPT, Claude i Gemini, w zależności od zadania

Zaawansowane rozumowanie: lepiej zrozum swoje dane, aby łatwiej planować, analizować i podejmować zadania związane z podejmowaniem decyzji

Przekształcanie głosu na tekst: natychmiast zamieniaj notatki głosowe na skrypty, notatki i zadania dzięki funkcji ClickUp Talk-to-Text

Ukryte koszty i kwestie związane z cenami

Obliczyłeś koszt na użytkownika, ale co z wydatkami, których nie ma na stronie z cennikiem? Takie rzeczy jak dostęp dla gości, limity pamięci i szkolenia mogą szybko podwyższyć całkowity koszt własności.

Uważaj na te ukryte koszty:

Koszty związane z gośćmi i zewnętrznymi współpracownikami: Sposób naliczania opłat za zewnętrznych współpracowników jest różny. W przypadku ClickUp goście z określonymi uprawnieniami są dostępni w płatnych planach. Natomiast Sposób naliczania opłat za zewnętrznych współpracowników jest różny. W przypadku ClickUp goście z określonymi uprawnieniami są dostępni w płatnych planach. Natomiast Monday.com traktuje czterech gości jako jedną licencję i automatycznie podwyższa poziom konta, gdy przekroczysz ten limit.

Limity pamięci i załączników: Darmowe plany często mają ograniczoną pojemność pamięci. ClickUp oferuje 60 MB w planie darmowym i nieograniczoną pamięć we wszystkich planach płatnych.

Szkolenia i wdrażanie: Wszystkie trzy platformy wymagają nauki obsługi, co przekłada się na czas poświęcony na wdrożenie. Aby zmniejszyć ten ukryty koszt, możesz skorzystać z bezpłatnych zasobów, takich jak ClickUp University oraz strona wsparcia Asana i Monday, które oferują kursy i certyfikaty pomagające Twojemu zespołowi szybko opanować obsługę platformy.

🧠 Ciekawostka: W 1971 roku, pracując w BBN, Ray Tomlinson zmodyfikował dwa istniejące programy: SNDMSG (do lokalnej wymiany wiadomości) i CPYNET (do przesyłania plików), aby umożliwić wymianę wiadomości między komputerami w sieci ARPANET. Wybrał znak „@” do oddzielenia nazwy użytkownika od komputera hosta, tworząc standardowy format „użytkownik@host”, który jest nadal używany na całym świecie. Pierwsza wiadomość testowa, wysłana między dwoma sąsiadującymi komputerami, oznaczała narodziny e-maila.

Najlepsza wartość w zależności od wielkości zespołu

Najlepsze narzędzie dla firmy zatrudniającej 500 osób nie będzie odpowiednie dla pięcioosobowego startupu. Wybór niewłaściwego narzędzia dla wielkości zespołu oznacza albo zakup zbyt złożonego systemu, albo wybór prostego narzędzia, które za kilka miesięcy stanie się niewystarczające.

Aby tego uniknąć, przedstawiamy nasze rekomendacje dostosowane do konkretnej wielkości i potrzeb Twojego zespołu. ⚓

Użytkownicy indywidualni i freelancerzy (jedna osoba): skorzystaj z planu Free Forever ClickUp, aby uzyskać pełną funkcjonalność dla użytkowników indywidualnych.

Małe zespoły (od dwóch do dziesięciu osób): Wybierz plan Unlimited Plan ClickUp, aby uzyskać rozbudowane funkcje dla rozwijających się zespołów, lub poziom Starter Asany, aby uzyskać podstawowe funkcje i łatwe wdrożenie.

Średniej wielkości zespoły (11–50 osób): skorzystaj z planu Business ClickUp, aby efektywnie skalować działalność i uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Możesz również skorzystać z planu Pro Monday i planów Advanced Asana tutaj.

Przedsiębiorstwa (ponad 50 osób): Wszystkie trzy platformy oferują pakiety dla przedsiębiorstw z niestandardowymi cenami. ClickUp Enterprise obejmuje zaawansowane uprawnienia i SSO, plan Enterprise Wszystkie trzy platformy oferują pakiety dla przedsiębiorstw z niestandardowymi cenami. ClickUp Enterprise obejmuje zaawansowane uprawnienia i SSO, plan Enterprise Monday.com dodaje funkcje bezpieczeństwa, a Asana Enterprise+ zapewnia zaawansowane opcje administracyjne.

Oto, co Brian McGary, dyrektor IT w 3A Composites, miał do powiedzenia na temat ClickUp:

Chociaż Asana sprawdzała się dobrze dla tych, którzy wiedzieli, jak z niej korzystać, pierwotne wdrożenie nie obejmowało szkoleń, co ostatecznie doprowadziło do słabej akceptacji użytkowników… ClickUp ma bardzo konkurencyjne ceny i jest ogólnie bardziej opłacalny niż jego konkurenci na każdym poziomie funkcji.

Chociaż Asana sprawdzała się dobrze dla tych, którzy wiedzieli, jak z niej korzystać, pierwotne wdrożenie nie obejmowało szkoleń, co ostatecznie doprowadziło do słabej akceptacji użytkowników... ClickUp ma bardzo konkurencyjne ceny i jest ogólnie bardziej opłacalny niż jego konkurenci na każdym poziomie funkcji.

Które narzędzie do zarządzania projektami ma najlepszą cenę dla Twojego zespołu?

Zapoznałeś się ze wszystkimi szczegółami, ale nadal nie możesz podjąć decyzji. Potrzebujesz prostego schematu, który pomoże Ci wybrać narzędzie do zarządzania projektami w oparciu o wartość, która jest najważniejsza dla Twojego zespołu.

Ta struktura pomoże Ci dopasować najważniejsze priorytety do odpowiedniego narzędzia.

Wybierz ClickUp, jeśli:

Chcesz mieć dostęp do wszystkich funkcji we wszystkich planach

Wielkość zespołu nie pasuje do gotowych pakietów licencji.

Musisz wyeliminować rozproszenie narzędzi , skupiając dokumenty, czat i zarządzanie projektami na jednej platformie.

AI, która zapewnia bezpośrednie połączenie z Twoją pracą, jest priorytetem.

Wybierz Monday.com, jeśli:

Prostota wizualna i łatwość wdrożenia to Twoje priorytety.

Konieczne są oddzielne produkty do CRM, rozwoju lub usług.

Wielkość Twojego zespołu jest dostosowana do pakietów licencji

Wybierz Asana, jeśli:

Uznanie Enterprise i weryfikacja analityków są ważne dla procesu zakupowego.

Funkcje AI muszą być bezpośrednio włączone do Twojego planu.

Twoje cykle pracy mogą skorzystać z modelu danych Work Graph.

Porównaj wszystkie trzy narzędzia, aby znaleźć idealne rozwiązanie:

Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Gdy pominąć strony z cennikami, listy funkcji i nazwy planów, prawdziwa różnica między tymi narzędziami sprowadza się do przewidywalności.

Monday i Asana sprawdzają się dobrze w określonych przypadkach, ale ich modele cenowe mogą wymusić szybszą niż oczekiwano aktualizację. Może to mieć formę pakietów licencji, blokad funkcji lub wymagań dotyczących wyższego poziomu.

ClickUp wyróżnia się tym, że daje Ci więcej swobody działania, zanim pieniądze staną się problemem. Możesz zacząć za darmo, nie martwiąc się o limity użytkowników, skalować bez płacenia za niewykorzystane licencje i uzyskać dostęp do podstawowych funkcji bez przechodzenia na wyższy poziom.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅

Często zadawane pytania

Jak Free Forever Plan ClickUp wypada w porównaniu z bezpłatnymi pakietami Monday i Asana?

Free Forever Plan ClickUp obejmuje nieograniczoną liczbę zadań i nieograniczoną liczbę członków oraz 60 MB przestrzeni dyskowej. Przewyższa on bezpłatny plan Monday, który obejmuje dwie licencji i trzy tablice, oraz bezpłatny poziom Personal Asana, który oferuje wsparcie dla maksymalnie dwóch członków zespołu z widokami listy i tablicy.

Jak ClickUp i Asana wypadają w porównaniu dla zespołów liczących ponad 10 użytkowników?

ClickUp sprawdza się dobrze w zespołach liczących co najmniej dziesięć osób, ponieważ nie ma minimalnej liczby licencji i oferuje rozbudowane funkcje we wszystkich planach, umożliwiając zespołom dostęp do potrzebnych funkcji bez konieczności wymuszanych aktualizacji.

Które narzędzie najlepiej sprawdzi się w przypadku start-upów przechodzących z planów bezpłatnych na płatne?

ClickUp oferuje płynną ścieżkę skalowania dla start-upów. Jego plan Free Forever nie ma ograniczeń dotyczących liczby stanowisk, a plan Unlimited zapewnia pełną funkcjonalność, umożliwiając zespołom rozwój bez napotykania nieoczekiwanych ograniczeń.

Jak ClickUp Brain wypada w porównaniu z funkcjami AI Asany?

ClickUp Brain oferuje głęboką integrację obszaru roboczego, łącząc sztuczną inteligencję z Twoimi zadaniami, dokumentami i wyszukiwaniem wiedzy w całej platformie. Z kolei Asana AI koncentruje się bardziej na inteligentnych polach i aktualizacjach statusu.