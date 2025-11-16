Jak przenieść się z Monday do ClickUp: zakończony przewodnik

Przejście z Monday do ClickUp może wydawać się dużym krokiem. Znaczna część pracy Twojego zespołu znajduje się na istniejących tablicach: zadania, własność, komentarze, pliki, cykle pracy i drobne elementy kontekstu, których nie możesz stracić.

Rzeczywistość? Przejście na ClickUp jest znacznie łatwiejsze, niż większość zespołów się spodziewa.

Natywny importer ClickUp wykonuje za Ciebie większość ciężkiej pracy, a dzięki niewielkim przygotowaniom możesz przenieść całą przestrzeń roboczą z czystymi danymi, nienaruszoną historią zadań i strukturami cyklu pracy, które będą Ci znane już od pierwszego dnia. Co więcej, po przejściu do ClickUp Twój zespół zyska bardziej elastyczną hierarchię, potężniejsze automatyzacje i ujednoliconą platformę, która zastąpi wiele niepołączonych ze sobą narzędzi.

Przewodnik ten przeprowadzi Cię przez każdy krok procesu migracji między tymi dwoma narzędziami do zarządzania projektami, od ustawienia struktury ClickUp po sprawdzenie poprawności zaimportowanych danych, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł od razu rozpocząć pracę w nowym obszarze roboczym.

🧠 Ciekawostka: Ponad 4 miliony zespołów korzysta już z ClickUp, a około 97% z nich dokonuje raportowania o większej wydajności od momentu przejścia na ClickUp!

Przygotuj strukturę obszaru roboczego ClickUp przed importem

Poświęcenie czasu na uporządkowanie obszaru roboczego ClickUp przed importowaniem jakichkolwiek danych jest najważniejszym krokiem zapewniającym płynną migrację. Potraktuj to jak ustawienie półek w nowym magazynie przed przybyciem ciężarówek: dobra struktura ogranicza późniejsze porządkowanie i zapobiega zagubieniu danych, powielaniu pól i dezorientacji zespołu.

Klucz jest zrozumieniem hierarchii ClickUp (która jest bardziej elastyczna niż podejście Monday oparte na tablicach). W ClickUp możesz organizować pracę na wielu poziomach, dzięki czemu masz większą kontrolę.

Przestrzenie: Są to najwyższego poziomu kontenery w Twoim obszarze roboczym, idealne do organizowania według działów (marketing, sprzedaż, inżynieria), głównych zespołów lub inicjatyw wysokiego szczebla. Każda przestrzeń może mieć własne ustawienia, co czyni ją samodzielnym obszarem dla określonej grupy.

Foldery: W obszarach przestrzeni możesz używać folderów do grupowania powiązanych projektów. Na przykład obszar przestrzeni „Marketing” może zawierać foldery „Tworzenie zawartości”, „Kampanie w IV kwartale” i „Przeprojektowanie strony internetowej”. Jest to opcjonalny, ale bardzo przydatny sposób organizacji.

Lista: To tutaj znajdują się Twoje zadania i to, czym stanie się (większość) Twoich tablic Monday. Każdy folder może zawierać wiele list, których można używać do zarządzania konkretnymi cyklami pracy lub fazami projektu. Na przykład folder „Tworzenie treści” może zawierać listy „Wpisy na blogu”, „Wideo” i „Media społecznościowe”.

Zorganizuj swój obszar roboczy ClickUp w prosty sposób dzięki przejrzystej hierarchii projektów ClickUp.

Po zaplanowaniu hierarchii skonfiguruj szczegóły migracji danych. Aby zapewnić prawidłowe mapowanie danych, utwórz w ClickUp niestandardowe statusy, które odzwierciedlają etapy przepływu pracy w Monday. Jeśli tablica data powstania w Monday wykorzystuje statusy „Pomysł”, „Pisanie”, „Wymaga zatwierdzenia” i „Opublikowano”, przed importem należy utworzyć dokładnie takie same statusy na listach ClickUp.

Dodaj różne etapy do swojej pracy w toku dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp.

Podobnie, skonfiguruj pola niestandardowe ClickUp, aby pasowały do kolumn Monday. Dzięki temu ważne dane, takie jak budżety, nazwy klientów lub poziomy priorytetów, będą miały swoje miejsce. Masz dedykowane pola na tekst, liczby, daty, adresy URL i nie tylko, dzięki czemu możesz stworzyć przejrzystą podstawę dla nowej, ujednoliconej przestrzeni roboczej swojego zespołu. ✨

Skonfiguruj pola niestandardowe w ClickUp, aby dopasować je do kolumn Monday i zapewnić płynniejszy import.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sposób mapy grup/kolumn tablicy Monday w ClickUp może się różnić w zależności od struktury tablicy i wybranych opcji mapy podczas importu. Przeprowadź testowy import, aby potwierdzić oczekiwane wyniki. (Więcej informacji wkrótce!)

Po uporządkowaniu obszaru roboczego ClickUp możesz rozpocząć proces importowania.

Rozpocznij import z Monday do ClickUp

Aby rozpocząć import z Monday.com:

W lewym górnym rogu kliknij awatar swojego obszaru roboczego i wybierz ustawienie .

W pasku bocznym Wszystkie ustawienia wybierz Importy/Eksporty . Jeśli Twoje miejsce pracy nie ma historii importów ani eksportów, otworzy się strona Wybierz źródło importu. W sekcji Importuj z aplikacji wybierz Monday . Jeśli Twoje miejsce pracy ma historię importów lub eksportów, otworzy się strona Importy/Eksporty. Wybierz Importuj elementy . Na stronie Wybierz źródło importu wybierz Monday .

Jeśli Twoje obszarowe robocze nie ma historii importów lub eksportów, otworzy się strona Wybierz źródło importu. W sekcji Importuj z aplikacji wybierz Monday .

Jeśli Twój obszar roboczy ma historię importów lub eksportów, otworzy się strona Importy/Eksporty. Wybierz Importuj elementy. Na stronie Wybierz źródło importu wybierz Monday.

Jeśli Twoje obszarowe robocze nie ma historii importów lub eksportów, otworzy się strona Wybierz źródło importu. W sekcji Importuj z aplikacji wybierz Monday .

Jeśli Twoje obszar roboczy ma historię importów lub eksportów, otworzy się strona Importy/Eksporty. Wybierz Importuj elementy. Na stronie Wybierz źródło importu wybierz Monday.

Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, upoważnij ClickUp do importowania elementów z Monday.com, kopiując osobisty token API i wprowadzając go do ClickUp.

⚡️ Szybka wskazówka: Jeśli nie masz uprawnień administratora, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skopiować token API GraphQL. Umożliwi to importowanie tylko tych danych z Monday.com, do których masz dostęp.

Aby przeprowadzić import, musisz mieć uprawnienia administratora na koncie Monday i co najmniej uprawnienia członka w obszarze roboczym ClickUp.

Migracja krok po kroku z Monday do ClickUp

Gotowy na zmianę? Oto zakończony przewodnik, który poprowadzi Cię przez każdy etap migracji, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. 🛠️

Krok 1: Przejrzyj swoje miejsce pracy w Monday

Zanim zaczniesz przenosić dane, poświęć chwilę na sporządzenie spisu tablic Monday. Określ, które z nich są aktywnie używane, a które są nieaktualne lub zarchiwizowane. Jest to również doskonała okazja, aby wykryć zduplikowane tablice i zrobić notatkę wszelkich krytycznych automatyzacji lub integracje (lustra, połączone tablice, kolumny formuł), które należy odtworzyć w ClickUp.

Krok 2: Wyczyść dane z Monday

Zarchiwizuj wszystkie stare projekty, które nie były używane od miesięcy, aby zmniejszyć ilość danych do zaimportowania. Skorzystaj z okazji, aby ujednolicić nazewnictwo na wszystkich tablicach — jeśli niektóre projekty mają nazwy „Q1 2024”, a inne „2024 Q1”, wybierz jeden format i zastosuj go wszędzie, aby zachować spójność.

Krok 3: Utwórz hierarchię ClickUp

Teraz nadszedł czas, aby zbudować fundamenty nowego obszaru roboczego. Na podstawie przeprowadzonej kontroli utwórz przestrzenie, foldery i listy ClickUp.

Pamiętaj, że każda tablica Monday zostanie zazwyczaj przekształcona w listę w ClickUp. Jednak w zależności od mapowania możesz importować tablice do folderów lub tworzyć listy z grup Monday. Przed importem utwórz pasujące niestandardowe statusy i pola niestandardowe. Przejdź do ustawień listy i skonfiguruj niestandardowe statusy i pola niestandardowe, aby pasowały do kolumn i etapów przepływu pracy z tablic Monday.

Ustaw swoją hierarchię zgodnie z tym krótkim wyjaśnieniem:

Krok 4: Połączenie Monday z ClickUp

Wróć do sekcji Import/Eksport w ustawieniach ClickUp i wybierz Monday.com. Uwierzytelnij połączenie za pomocą danych logowania do Monday. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz listę swoich obszarów roboczych i tablic Monday, gotowych do importu.

Krok 5: Mapa pól i użytkowników

Jest to kluczowy krok dla zapewnienia dokładności danych. ClickUp poprowadzi Cię przez proces mapowania kolumn Monday do odpowiednich pól niestandardowych ClickUp. Zmapujesz również użytkowników Monday do odpowiadających im kont ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby wszystko działało bezproblemowo, upewnij się, że adresy e-mail wszystkich członków zespołu w Monday są identyczne z adresami e-mail w ClickUp. Jeśli adresy e-mail nie będą się zgadzać, zadania mogą zostać zaimportowane jako wpisy nieprzypisane.

Krok 6: Uruchom import (najpierw przetestuj)

Nie próbuj importować wszystkiego naraz. Zacznij od jednej, niekrytycznej tablicy testowej, aby sprawdzić, czy mapowanie pól jest prawidłowe, a transfer danych przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Postęp importu można monitorować w czasie rzeczywistym na stronie ustawień importu. Zwracaj uwagę na wszelkie komunikaty o błędach, ponieważ mogą one pomóc w szybkim zidentyfikowaniu i naprawieniu problemów z mapowaniem. Importer ClickUp przeprowadzi import i wyśle e-mail po jego zakończeniu.

Po zakończeniu importu testowego otwórz nową listę w ClickUp i przejrzyj zaimportowane zadania. Sprawdź, czy dane dotyczące osób przypisanych, dat i pól niestandardowych są poprawne. Użyj paska narzędzi zbiorczych ClickUp, aby skorygować wszelkie systematyczne problemy dotyczące wielu zadań. Gdy będziesz już pewien swoich ustawień, przejdź do importowania pozostałych tablic.

Natychmiast edytuj wiele zadań ClickUp za pomocą paska narzędzi zbiorczych ClickUp.

Oto krótki opis tego, jak przebiegał ten proces dla użytkowników ClickUp, którzy faktycznie dokonali zmiany:

Doceniam ClickUp za jego szeroką funkcjonalność, która obejmuje zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, rozwiązywanie problemów i komunikację zespołową, co pokrywa niemal wszystkie aspekty moich potrzeb biznesowych. Przejście z Monday i Slack na ClickUp przebiegło płynnie, ponieważ oferuje on kompleksowy zestaw funkcji, które spełniają wiele wymagań jednocześnie.

Doceniam ClickUp za jego szeroką funkcjonalność, która obejmuje zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, rozwiązywanie problemów i komunikację zespołową, co pokrywa niemal wszystkie aspekty moich potrzeb biznesowych. Przejście z Monday i Slack na ClickUp przebiegło płynnie, ponieważ oferuje on kompleksowy zestaw funkcji, które spełniają wiele wymagań jednocześnie.

Wypróbowałem już Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday i wiele innych narzędzi do zarządzania projektami... ale nic nie przebije Clickup. Clickup pozwala pracować tak, jak chcesz. Dzięki wielu funkcjom możesz dostosować swoją przestrzeń do własnych potrzeb i korzystać z niej w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Najlepszą częścią są automatyzacje.

Wypróbowałem już Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday i wiele innych narzędzi do zarządzania projektami... ale nic nie przebije ClickUp. ClickUp pozwala pracować tak, jak chcesz. Dzięki wielu funkcjom możesz dostosować swoją przestrzeń do własnych potrzeb i korzystać z niej w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Najlepszą częścią są automatyzacje.

Co można przenieść z Monday do ClickUp, a czego nie można przenieść

Wiedza o tym, co zostanie przeniesione automatycznie, a co trzeba będzie odtworzyć, pomoże Ci planować migrację bez żadnych niespodzianek. Dobra wiadomość jest taka, że większość Twoich podstawowych danych zostanie przeniesiona bez żadnych problemów.

Oto, czego możesz się spodziewać podczas przenoszenia:

Zadania i podzadania: Wszystkie elementy i podelementy z Monday zostaną zaimportowane jako Wszystkie elementy i podelementy z Monday zostaną zaimportowane jako zadania ClickUp i podzadania , zachowując strukturę projektu.

Pola niestandardowe: Większość standardowych typów pól, w tym tekst, liczby, daty i listy rozwijane, zostanie automatycznie przypisana do pól niestandardowych ClickUp.

Osoby przypisane do zadań: Jeśli adresy e-mail członków zespołu są takie same na obu platformach, wszystkie Jeśli adresy e-mail członków zespołu są takie same na obu platformach, wszystkie przypisane zadania zostaną poprawnie przeniesione.

Komentarze: Cała historia komentarzy i rozmowy związane z zadaniami zostaną zachowane, więc nie utracisz żadnego kontekstu.

Statusy/daty: Kolumny statusów i pola daty są zazwyczaj mapowane, chociaż sposób mapowania zależy od struktury tablicy.

Chociaż większość danych zostanie przeniesiona, niektóre elementy wymagają nowego początku — ale często jest to okazja do stworzenia czegoś jeszcze lepszego w ClickUp.

Załączniki : Załączniki zazwyczaj nie są importowane w sposób niezawodny za pomocą natywnego importu Monday→ClickUp. Plan ponowne dołączenie ważnych plików lub przenieś je za pomocą alternatywnych metod.

Automatyzacje: Twoje automatyzacje z Monday nie zostaną przeniesione, ale możesz je łatwo odtworzyć za pomocą Twoje automatyzacje z Monday nie zostaną przeniesione, ale możesz je łatwo odtworzyć za pomocą automatyzacji ClickUp . Dzięki ponad 100 gotowym wyzwalaczom i akcjom możesz tworzyć bardziej zaawansowane i niestandardowe automatyzacje przepływu pracy , które pomogą Ci radzić sobie z powtarzalnymi zadaniami.

Pulpitki: Będziesz musiał ponownie utworzyć swoje raporty, ale dzięki Będziesz musiał ponownie utworzyć swoje raporty, ale dzięki pulpitkom ClickUp zyskasz większą moc i elastyczność. Możesz tworzyć widoki ogólne z ponad 50 konfigurowalnymi typami kart, które pobierają dane z całego obszaru roboczego, a nie tylko z jednej tablicy.

Integracje: ponownie połącz swoje ulubione aplikacje, takie jak Slack, Google Drive i Figma, dzięki obszernej bibliotece integracji ClickUp.

Wpisy dotyczące śledzenia czasu: historyczne rejestry czasu mogą wymagać ręcznego wprowadzenia, ale możesz zacząć od nowa, korzystając z funkcji historyczne rejestry czasu mogą wymagać ręcznego wprowadzenia, ale możesz zacząć od nowa, korzystając z funkcji śledzenia czasu ClickUp , aby rejestrować godziny bezpośrednio w zadaniach.

Zależności/połączone zadania/pola specjalistyczne: Nie we wszystkich przypadkach mogą one zostać przeniesione; przetestuj je i planuj ich odbudowę w razie potrzeby.

Jak dane z Monday zazwyczaj tworzą mapę do ClickUp

Skorzystaj z tego gotowego kalkulatora, aby przygotować się do importu:

Element Monday Co to oznacza w Monday Jak to wygląda w formie mapy do ClickUp Notatki/zastrzeżenia Tablica Główny obiekt obszaru roboczego zawierający grupy i elementy Zazwyczaj staje się listą (najczęściej), ale w zależności od ustawień importu może stać się folderem. Mapa różni się w zależności od tego, jak zorganizujesz swoją przestrzeń ClickUp. Aby to potwierdzić, skorzystaj z importu testowego. Grupa Kolorowe sekcje na tablicy (np. „do zrobienia”, „W trakcie”, „zrobione”) Można przypisać do statusów lub oddzielnych list. Zachowanie zależy od tego, w jaki sposób Twoja tablica wykorzystuje kolumny statusu w porównaniu z grupami; potwierdź to poprzez import testowy. Element Zadanie lub wpis dotyczący pracy Zadanie w ClickUp Większość pól jest mapowana w sposób przejrzysty (tytuł, daty, osoby przypisane). Podpunkt Element zagnieżdżony pod elementem nadrzędnym Podzadanie w ClickUp Zachowaj strukturę, ale podczas importu testowego sprawdź format. Kolumna: status Etykiety takie jak „Pracuję nad tym” lub „Utknąłem” Status niestandardowy w ClickUp Aby zapewnić dokładne mapowanie, utwórz wcześniej pasujące statusy w ClickUp. Kolumna: Tekst / Długi tekst Notatki, szczegóły, etykiety Pole tekstowe niestandardowe lub Opis zadania Często mapuje się do pól niestandardowych; dłuższe notatki czasami mapują się do opisu. Kolumna: Data Terminy / wskaźniki osi czasu Termin, Data rozpoczęcia lub Pole niestandardowe daty Mapa zależy od sposobu wykorzystania dat na tablicy. Kolumna: Ludzie Przypisani członkowie zespołu Osoby przypisane Wymagane jest posiadanie tego samego e-mail w Monday i ClickUp. Kolumna: Liczby Budżet, godziny, liczby, szacunki Pola niestandardowe „Numer” Pola numeryczne są mapowane w sposób przejrzysty; sprawdź format. Kolumna: Lista rozwijana Etykiety kategoryzacyjne Lista rozwijana niestandardowa Wybór wielu elementów działa zgodnie z oczekiwaniami. Kolumna: Pliki / Załączniki Obrazy, dokumenty, pliki Niezawodny import (często nieobsługiwany) Zaplanuj ręczną migrację ważnych plików. Kolumna: Etykiety Etykietowanie metadanych Nieobsługiwane z wbudowanym wsparciem Ręcznie odtworzyć tagi w ClickUp lub przekonwertować je na listy rozwijane. Kolumna: Oś czasu / Czas trwania Zakresy czasowe Nie zawsze może się zgadzać mapa Często wymaga ponownego utworzenia w ClickUp poprzez start + terminy. Kolumna: Formuła Wartości obliczone Nieobsługiwane wsparcie Odtwórz za pomocą formuł ClickUp lub pól niestandardowych. Połączone tablice Odniesienia do elementów na innych tablicach Nieobsługiwane wsparcie Odbuduj strukturę, korzystając z funkcji powiązań lub zależności ClickUp. Automatyzacje Zasady cyklu pracy w Monday Należy przebudować za pomocą automatyzacji ClickUp. Automatyzacje ClickUp są bardziej elastyczne; odtworzyć po imporcie. Widżety pulpitu nawigacyjnego Raportowanie, wykresy, wskaźniki KPI Należy przebudować za pomocą pulpitów ClickUp. Większe możliwości w ClickUp; odtwarzaj ręcznie. Śledzenie czasu Zarejestrowane wpisy czasu Częściowo zaspokojone wsparcie — różni się w zależności od tablicy Przetestuj na jednej tablicy; historyczne logi mogą wymagać alternatywnych metod importowania.

🧠 Ciekawostka: W 2025 roku użytkownicy ClickUp stworzyli ponad 3,6 miliarda zadań! 🤯

Jak długo trwa import z Monday do ClickUp?

Czas potrzebny do zaimportowania danych zależy od wielkości i złożoności obszaru roboczego Monday. Może on mieścić się w zakresie od kilku minut do kilku godzin. Jednak w przypadku większości zespołów rozpoczęcie importu przebiega zaskakująco szybko, zazwyczaj trwa od 2 do 10 minut. 🤩

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Na szybkość importu może wpływać kilka czynników, w tym łączna liczba zadań i podzadań, rozmiar załączonych plików oraz aktualny ruch w API lub ograniczenia szybkości API Monday. Aby uzyskać najszybsze wyniki, zalecamy przeprowadzanie dużych importów poza godzinami szczytu, np. wieczorem lub w weekendy.

Wykorzystaj ClickUp AI, aby przyspieszyć ustawienia i porządkowanie

Chcesz zamienić godziny ręcznego porządkowania na kilka prostych kliknięć?

Pomyśl o ClickUp Brain jako o swoim osobistym asystencie migracji, który to umożliwia.

Wbudowana w obszar roboczy ClickUp, jest to najbardziej zakończony i kontekstowy AI na świecie, który pomoże Ci bez wysiłku organizować, podsumowywać i standaryzować importowane dane.

📮ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na AI w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje e-mail. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje Twoją pocztę e-mail i inne cykle pracy komunikacyjne, kalendarz, zadania i dokumentację. Po prostu zapytaj: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twoje miejsce pracy i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, biorąc pod uwagę pilność i ważność zadań. W ten sposób ClickUp łączy ponad 5 aplikacji w jedną superaplikację!

Zamiast ręcznie sortować setki zaimportowanych zadań, możesz skorzystać z ClickUp AI, która zrobi to za Ciebie — podobnie jak zintegrowane narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, które dzięki inteligentnej automatyzacji pozwalają skrócić czas poświęcany na obsługę e-maila o trzy godziny tygodniowo.

📌 Na przykład możesz zaznaczyć grupę zadań i użyć podpowiedzi typu „Uporządkuj te zadania w listy według nazw projektów”. Sztuczna inteligencja przeanalizuje tytuły zadań i automatycznie pogrupuje je w odpowiednich listach.

Uprość zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp Brain

Po zaimportowaniu danych możesz je również wzbogacić. Jeśli zadania w Monday miały minimalne opisy, ClickUp Brain może wygenerować szczegółowe podsumowania, działania do wykonania i kontekst na podstawie tytułu zadania, komentarzy i podzadań. Pomaga to zapewnić, że żadne ważne szczegóły nie zostaną utracone.

Generuj opisy zadań w ClickUp za pomocą ClickUp Brain.

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp AI może przyspieszyć ustawienia po migracji:

Automatyczna organizacja zadań: Pozwól AI pogrupować powiązane elementy w logiczną strukturę na podstawie nazw, dat lub innych atrybutów.

Generowanie opisów: automatycznie uzupełniaj brakujące szczegóły zadań i twórz kompleksowe podsumowania na podstawie minimalnej ilości danych.

Podsumuj aktywność w zadaniach, listach, folderach i przestrzeniach w ClickUp za pomocą ClickUp Brain.

Twórz szablony: przekształć swoje najskuteczniejsze zaimportowane cykle pracy w szablony ClickUp, które można ponownie wykorzystać, aby przekształć swoje najskuteczniejsze zaimportowane cykle pracy w szablony ClickUp, które można ponownie wykorzystać, aby ujednolicić procesy

Utwórz szablon dziennika RAID za pomocą ClickUp Brain.

Standaryzacja danych: użyj AI wraz z paskiem działań zbiorczych, aby jednocześnie uporządkować niespójne konwencje nazewnictwa i format w tysiącach zadań.

Tworzenie dokumentacji: Generuj dokumenty procesowe i standardowe procedury operacyjne (SOP) w Generuj dokumenty procesowe i standardowe procedury operacyjne (SOP) w ClickUp Docs , prosząc AI o analizę listy zaimportowanych zadań.

Ciekawi Cię, co jeszcze AI może zrobić dla Twoich projektów? Dowiedz się z tego wideo:

Typowe wskazówki dotyczące migracji i rozwiązywanie problemów

Nawet przy najlepszym planowaniu możesz napotkać kilka przeszkód po drodze. Oto kilka szybkich rozwiązań najczęstszych problemów, z którymi borykają się zespoły podczas migracji. 👀

Duplikaty zadań: Jeśli po imporcie widzisz duplikaty zadań, często wynika to z tego, że import został przeprowadzony więcej niż raz. Możesz to łatwo naprawić, przechodząc do widoku listy ClickUp, grupując zadania według nazwy, aby znaleźć duplikaty, a następnie używając paska narzędzi zbiorczych, aby je zaznaczyć i usunąć za pomocą jednej czynności.

Brakujące pola niestandardowe: Czy któreś pole nie zostało przeniesione? Zazwyczaj wskazuje to na problem z mapowaniem. Wróć do importera, sprawdź ponownie, jak kolumny Monday są mapowane do pól ClickUp, i ponownie zaimportuj tylko tę tablicę, której dotyczy problem.

Błąd przypisania użytkowników: Jeśli zadania są przenoszone jako nieprzypisane, prawie zawsze wynika to z tego, że adres e-mail użytkownika w Monday nie jest identyczny z adresem e-mail w ClickUp. Sprawdź, czy adresy e-mail są identyczne, a następnie użyj paska narzędzi akcji zbiorczych, aby szybko przypisać zadania do właściwych osób.

Uszkodzone zależności: Zależności zadań z Monday nie są przenoszone automatycznie. Musisz ręcznie ponownie połączyć je w ClickUp, ale daje to możliwość przejrzenia i potwierdzenia osi czasu projektów.

👀 Czy wiesz, że... Podczas całego procesu importowania Twoje dane są chronione za pomocą kompleksowego szyfrowania. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trwałe problemy, nasz zespół wsparcia jest zawsze gotowy do pomocy, a dla kont korporacyjnych oferujemy dedykowanych specjalistów ds. migracji.

Przygotuj swój zespół do powodzenia w ClickUp

Udana migracja to nie tylko przeniesienie danych — to także pomoc zespołowi w odnalezieniu się w nowym środowisku, co jest szczególnie ważne, gdy 69% osób twierdzi, że ciągłe przerwy zakłócają ich koncentrację z powodu rozproszenia pracy spowodowanego fragmentacją narzędzi. Wdrożenie po migracji ma kluczowe znaczenie, więc poświęć trochę czasu, aby ustawić swój zespół do powodzenia od pierwszego dnia.

Zamiast po prostu wysyłać zaproszenie, stwórz przewodnik „Witamy w ClickUp” w ClickUp Dokumenty. Możesz osadzić wideo instruktażowe, dołączyć zrzuty ekranu i linki do ważnych list, aby stworzyć centralne hub zasobów, z którego Twój zespół będzie mógł korzystać w dowolnym momencie.

Zaplanuj kilka sesji szkoleniowych na żywo, aby zapoznać wszystkich z nowym obszarem roboczym. Pokaż im, jak znane im tablice Monday istnieją teraz jako potężne tablice Kanban w ClickUp. Ta wizualna znajomość pomaga ułatwić przejście i buduje zaufanie.

Skorzystaj z widoku tablic ClickUp, aby ułatwić przejście z Monday do ClickUp.

Oto krótka lista kontrolna, która zapewni płynne wdrożenie w zespole:

Utwórz dokumenty wprowadzające: Stwórz pomocne przewodniki dla początkujących i często zadawane pytania w ClickUp Docs.

Zaplanuj sesje szkoleniowe: zorganizuj prezentacje na żywo, aby odpowiedzieć na pytania i zademonstrować kluczowe cykle pracy.

Konfiguracja powiadomień: pomóż każdemu członkowi zespołu pomóż każdemu członkowi zespołu dostosować niestandardowe ustawienia powiadomień , aby ograniczyć ilość niepotrzebnych informacji i zachować koncentrację.

Twórz znane widoki: odtworzyć najczęściej używane układy tablic Monday w ClickUp, aby pomóc zespołowi poczuć się jak w domu.

Ustal nowe cykle pracy: Wprowadź zaawansowane funkcje ClickUp, aby usprawnić swoje procesy.

Przechodząc na ClickUp, nie tylko znajdujesz alternatywę dla Monday.com — przyjmujesz pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które może zastąpić wiele aplikacji i ograniczyć konieczność przełączania się między różnymi narzędziami, które nie komunikują się ze sobą.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa czterech lub więcej narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w e-mailu, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain, wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swój wydajny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Gotowy na zmianę? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i przekonaj się, jak potężne jest prawdziwie zunifikowane miejsce pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak, możesz uruchomić importer wielokrotnie, aby przenieść tablice/obszary robocze do jednego obszaru roboczego ClickUp i uporządkować je w przestrzeniach. Zwróć szczególną uwagę na mapowanie użytkowników, uprawnienia i nazewnictwo, aby uniknąć kolizji.

Nie, automatyzacje z Monday nie zostaną przeniesione bezpośrednio, ale można je łatwo odtworzyć, a nawet ulepszyć, korzystając z elastycznego narzędzia do tworzenia automatyzacji ClickUp. Większość zespołów uważa, że dzięki naszej obszernej bibliotece wyzwalaczy i działań mogą tworzyć bardziej wydajne cykle pracy.

ClickUp zawiera natywne narzędzia do importowania we wszystkich planach, ale dostępność funkcji i limit mogą się różnić w zależności od planu i roli. Sprawdź swój plan ClickUp i, jeśli to konieczne, skontaktuj się z wsparciem ClickUp lub specjalistą ds. wdrażania w przypadku migracji przedsiębiorstw.

Tak, oczywiście. Zdecydowanie zalecamy, aby przed migracją całego obszaru roboczego najpierw zaimportować jedną, niekrytyczną tablicę, aby przetestować mapowanie pól i upewnić się, że wszystko zostało poprawnie przeniesione.

Możesz przeprowadzać import stopniowo lub skorzystać z dwukierunkowej synchronizacji za pośrednictwem integracji stron trzecich (Unito, Zapier itp.), aby zachować synchronizację obu systemów podczas przejścia. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą narzędzi integracyjnych, a nie natywnego importera jednorazowego użytku.