20 oczywistych powodów, dla których warto wybrać ClickUp zamiast Asany

szukam kogoś zajebiste alternatywy dla Asany ?

Jasne, Asana ma kilka świetnych funkcji i jest przyzwoitą alternatywą narzędzie do zarządzania projektami do organizowania podstawowych zadań.

Ale ma limit zarządzanie zadaniami umiejętności, co jest pewnym problemem dla większości teamów, które muszą współpracować. Mówiąc prościej, uważamy, że Asana nie ma wystarczającej liczby kluczowych funkcji, które mogą pomóc w prowadzeniu projektu od początku do zakończenia

Dlatego wiele Teamsów szuka alternatywy, tak jak Ty!

Ale jeśli chodzi o najlepszą, nie szukaj dalej niż ClickUp.

ClickUp jest narzędzie do zarządzania projektami które ma kilka przyjaznych dla użytkownika funkcji, które przebijają Asana na kilku frontach.

nie jesteś przekonany?

nie martw się, nie tylko gadamy i nic nie pokazujemy!

W tym artykule przyjrzymy się 20 powodom, dla których warto przejść na ClickUp z Asany.

Zaczynamy!

20 powodów, dla których warto wybrać ClickUp jako alternatywę dla Asany

1. Alternatywa Forever Free

Asana to darmowe narzędzie do zarządzania projektami, ale jest pewien duży haczyk.

Asana Limit

Większość naprawdę przydatnych funkcji w Asanie jest częścią planu premium. Poza tym, darmowy plan pozwala tylko na 15 użytkowników w zespole. Jeśli więc naprawdę chcesz efektywnie korzystać z Asany, będziesz musiał zapłacić... dużo.

Ceny zaczynają się od 10,99 USD za użytkownika miesięcznie co czyni go jednym z najdroższych narzędzi do zarządzania projektami.

Jeśli masz 20 osób w swoim zespole, musisz wydać ponad 200$ miesięcznie tylko na zarządzanie projektami!

To dlatego, że jest, Homer.

Przewaga ClickUp

ClickUp ma lepszy plan Free.

dlaczego?

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami z Na zawsze Free Plan z nieograniczoną liczbą projektów i nieograniczoną liczbą użytkowników. Wersja Free oferuje wszystkie funkcje, których potrzebuje większość małych firm!

A nawet jeśli chcesz uaktualnić i uzyskać więcej miejsca na dane, dostęp do raportowania i nielimitowane korzystanie z pól niestandardowych, ceny zaczynają się dopiero od $$$a użytkownika .

*Oszczędzasz 50% tego, co zapłaciłbyś za Asanę zobacz ceny w ClickUp!*

2. Jedna firma, jedno narzędzie dla lepszej hierarchii

Większość narzędzi do zarządzania projektami zapomina o jednym prostym fakcie: ludzie mają różne style wydajności.

Jeśli jesteś jak większość firm, twoi pracownicy ds. wydajności używają Jira podczas gdy marketingowcy i sprzedawcy używają czegoś zupełnie innego: Asana, Trello, Basecamp, cokolwiek. Porównanie Asany i JIRA z ClickUp !

Może to być bardzo mylące, gdy dwa lub więcej teamów pracuje razem nad jednym projektem, np uruchomienie funkcji .

nie chcielibyśmy, żeby twój zespół zamienił się w bandę Szalonych Kapeluszników, prawda?

Wydajność, teams sprzedaży i marketingu musiałyby współpracować, a oto co by się stało:

Różne Teamsy straciłyby mnóstwo czasu na ręczne odtwarzanie określonychprojektów i zadań w swoich własnych narzędziach

Nie byłoby jednego ujednoliconego przeglądu całego projektu, który CXO mógłby śledzić

W związku z tym byłoby więcej pytań: spotkania, wymiana e-maili i wszystko toluki w komunikacji których po prostu nienawidzisz! 😠

Wyzwania na poziomie indywidualnym

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę różne podejścia do wydajności, jakie przyjmują członkowie zespołu.

Na przykład, powiedzmy, że kierownik projektu jest zakochany w Zwinne narzędzia do zarządzania projektami ale podejście Agile nie jest dla Ciebie.

A jeśli jesteś zmuszony do podążania za podejściem do zarządzania projektami, którego nie lubisz, doprowadzi to do dwóch rzeczy..

Zaczniesz używać innego prostego narzędzia do zarządzania projektami. Zasadniczo ręcznie kopiując każde zadanie z jednego do drugiego i tracąc czas

Albo zaniedbasz korzystanie z "oficjalnego" narzędzia do zarządzania. Statusy projektów nie będą regularnie aktualizowane, na czym ucierpi komunikacja w zespole

Asana Limit

Z limitem widoków do zrobienia, Asana nie oferuje pełnej elastyczności dla każdego rodzaju pracy, tak jak ClickUp.

Hierarchia Asany obejmuje zespoły, projekty, zadania, zagnieżdżone podzadania, portfolia i zagnieżdżone portfolia. Chociaż może się to wydawać dużą liczbą warstw, nie jest łatwo zobaczyć wizualne reprezentacje poza pierwszym poziomem zagnieżdżenia.

Zamiennik Asany powinien zapewnić wysoce wizualne warstwy organizacji. Dlaczego? Konieczne może być utworzenie jednostek biznesowych i działów, które mogą być połączone, ale wymagają pewnej separacji, tak jak w przypadku ClickUp.

Przewaga ClickUp

Kolejnym powodem, dla którego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Asany, jest jego Wiele widoków projektów . Pozwala również na przełączanie się między widokami za pomocą jednego kliknięcia.

Dzięki ponad 10 widokom do wyboru, zawsze możesz przeglądać swoje projekty tak, jak chcesz!

ClickUp Hierarchia jest liderem z najbardziej wszechstronnymi możliwościami:

Oto hierarchia ClickUp: Teams > Przestrzenie > Projekty > Listy > Zadania > Podzadania

Zobacz, jakie to wspaniałe?

Możesz nawet porównać, jak wszystkie wiodące systemy zarządzania projektami są ustawione.

Słabość Asany w tym miejscu była ogromnym limitem dla naszych założycieli przed stworzeniem ClickUp i jest jednym z głównych czynników napędzających istnienie naszej firmy.

Napotkaliśmy na problemy ze skalowaniem, a także brak spójności w sposobie, w jaki musieliśmy obejść ich strukturę. Mieliśmy projekty funkcji, ludzi, backlogów itp. bez spójnych kontenerów.

Hierarchia ClickUp zapewnia Teamsom lepsze zarządzanie cyklem pracy, ponieważ cała praca będzie miała swoje miejsce, pozwalając Ci być tak szczegółowym, jak tylko potrzebujesz.

ClickUp's Wiele widoków sprawiają, że jest to również fantastyczny system śledzenia problemów.

Dzięki dostosowanym widokom ClickUp i specyficznym dla roli pulpity teams mogą dostrzec przeszkody w projekcie, zanim przerodzą się one w prawdziwe problemy.

Przyjrzyjmy się temu:

Wiele widoków Widok Tablicy

6. Zarządzanie wielozadaniowością

Jak często musisz dokonywać tej samej zmiany w kilku zadaniach?

zazwyczaj będziesz musiał:_

Ponownie przypisać wiele projektów do innego członka Teams

Zaktualizować status wielu projektów i zadań

Przenieść zadania do innej przestrzeni

Dodać inną osobę jako obserwującą (follower) do kilku zadań

Asana Limit

W Asanie można obecnie masowo wybierać i edytować statusy, terminy, osoby przypisane, pola edycji i współpracowników. Możesz wprowadzać podstawowe zmiany za pomocą masowego wyboru Asany, ale to wszystko.

ale po co zadowalać się podstawami, skoro można zrobić o wiele więcej dzięki paskowi narzędzi wielozadaniowych ClickUp?

Przewaga ClickUp

W ClickUp możesz wprowadzić wszystkie te zmiany za pomocą jednego kliknięcia.

Wystarczy wybrać wiele zadań lub grup zadań za pomocą przycisku Pasek narzędzi wielozadaniowych i masowo wprowadzać wszystkie zmiany według własnego uznania:Etykiety

9. Zapisane filtry

masz dość szukania w kółko tych samych zadań lub statusów projektów?

Gdybyś tylko mógł zagrać w Marco Polo ze swoimi zadaniami!

Nie martw się, oto coś jeszcze lepszego! 😉

Filtruj listę zadań według priorytetu, terminu, pola niestandardowego i nie tylko, a następnie zapisz ten widok, aby móc do niego wielokrotnie wracać.

Asana Limit

W Asanie możesz zapisywać filtry dla widoków Listy, Tablicy, Osi czasu i Kalendarza. ClickUp umożliwia zapisywanie filtrów dla dowolnego widoku!

Zaleta ClickUp

W ClickUp możesz zastosować te same filtry, co w Asanie zapisane filtry do wszystkich widoków, od listy po mapę i nie tylko! Możesz zapisać dowolny filtr jako szablon i zastosować go do dowolnego wybranego widoku.

Zobacz jak działają zapisane filtry w ClickUp!

10. Śledzenie czasu

Jeśli śledzisz czas na swoich zadaniach dla menedżera lub klienta, będziesz musiał skorzystać z dodatkowej integracji w Asanie.

Być może masz swoją ulubioną, jak np Harvest lub Everhour (które można użyć w ClickUp ) do wykorzystania w Asanie, ale nie mają one natywnej możliwości śledzenia czasu.

Asana Limit

Bez natywnego śledzenia czasu, musisz wgrać i zainstalować inną wtyczkę, dając swojemu zespołowi inną do wykorzystania. Cały zespół nie może korzystać z tego samego narzędzia.

W wyniku tego, Twój zespół mógłby czuć się tak:

Przewaga ClickUp

Dzięki natywnemu rozwiązaniu ClickUp Globalny timer można uruchamiać i zatrzymywać śledzenie czasu z dowolnego komputera, do którego jesteś zalogowany.

Wybierz timer w trybie mini, aby nie zapomnieć nacisnąć stop po zrobieniu zadania. Jeśli chcesz przetestować swoje umiejętności wielozadaniowości, możesz przeskakiwać między zadaniami, klikając poprzedni wpis zadania.

A jeśli chcesz być naprawdę fantazyjny, użytkownicy Business + mogą śledzić czas bez wybierania zadania.

Produktywność przede wszystkim; szczegóły później!👋 dowiedz się więcej o śledzeniu czasu w ClickUp_ .

11. Przejrzysta mapa drogowa

Oceniasz oprogramowanie i zauważasz, że nie ma ono funkcji, której potrzebujesz.

do zrobienia?

Patrzysz na mapę drogową produktu.

Mówi ona dokładnie, jakie funkcje zostaną wydane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Asana Limit

asana nie ma publicznie wyświetlanej mapy drogowej produktu. Do tej pory zaoferowali tylko wideo, które mówi o ich nadchodzących funkcjach, ale nie mówi, kiedy je otrzymasz.

A jeśli sprawdzisz ich fora, otrzymasz ogólną odpowiedź typu "Weźmiemy to pod uwagę"

nie odpowiada to na pytanie, prawda?

ClickUp Advantage

Czy ClickUp posiada mapę drogową? Oczywiście!

Chcemy być całkowicie transparentni w kwestii tego, co możemy dostarczyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Możesz również sprawdzić niektóre z innowacji, nad którymi pracowaliśmy w naszej mapie drogowej. zobacz naszą mapę drogową tutaj_ .

A jeśli szukasz funkcji, której nie widzisz, możesz głosowanie dla funkcji, które chcesz zobaczyć.

12. Udostępnianie i prywatność

Udostępnianie i prywatność są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.

Firmy muszą upewnić się, że odpowiednie osoby mają odpowiednie dane, aby zapobiec wąskim gardłom lub wyciekom uprzywilejowanych informacji.

Pomyśl o udostępnianiu i prywatności jak o superbohaterach, którzy chronią Twoją firmę przed wszystkim innym!

Asana Limit

Asana nie pozwala na ukrywanie prywatnych zadań wewnątrz publicznego projektu. Jest to bardzo ważne, jeśli chcesz dokładnie kontrolować, kto i co może zobaczyć w udostępnianych widokach!

Zaleta ClickUp

ClickUp pozwala na uczynić dowolne zadanie prywatnym niezależnie od listy lub projektu, w którym się znajduje.

_Masz całą listę zadań, które muszą być prywatne?

Nie ma problemu.

Dzięki ClickUp możesz przejść tak duży lub tak mały, jak chcesz, od prywatnych zadań aż po prywatne przestrzenie.

13. Tryb offline

Jeśli ty lub twój zespół często podróżujecie, wybrane oprogramowanie do zarządzania projektami powinno mieć jakąś funkcję offline.

Asana Limit

Houston, mamy problem!

Tryb offline Asany jest dostępny tylko za pośrednictwem aplikacji Asana na Androida i iOS. Ograniczenie do urządzenia mobilnego w przypadku pracy offline nie jest idealnym rozwiązaniem dla większości teamów.

Przewaga ClickUp

Dzięki ClickUp możesz pracować w trybie offline z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu (tak, nawet na laptopie podczas jazdy Uberem!) Twoje zadania pozostają zsynchronizowane, gdy tylko uzyskasz połączenie z Internetem. Tryb offline jest dostępny dla:

Web

PulpitiOS Notatka: Chcesz porównać ClickUp z innymi alternatywami dla Asany? Sprawdź, jak wypadamy na tle Podio , Wrike , Monday.com i Airtable lub sprawdź naszą recenzję na Bitrix24 .

17. Widok wszystko

Jedną z największych bolączek dzisiejszych narzędzi do zarządzania projektami jest to, że niewiarygodnie trudno jest znaleźć to, czego szukasz.

Asana Limit

Asana ma wiele widoków, ale nie ma jednego widoku, aby znaleźć wszystko w jednym miejscu, bez względu na to, gdzie się znajduje. Będziesz musiał przełączać się między wieloma widokami i korzystać z funkcji wyszukiwania, aby znaleźć wszystko, czego szukasz.

ClickUp Advantage Widok Wszystko w ClickUp sprawia, że łatwo jest zobaczyć duży obraz bez pomijania szczegółów. Funkcja ta zapewnia prawdziwy widok z lotu ptaka dla wszystkich zadań na każdym poziomie hierarchii. Zobacz swoje zadania, zadania swojego Teams lub wszystkich w jednym - bez względu na to, gdzie się znajdują!

18. E-mail

Masz dość przełączania się między pracą a skrzynką odbiorczą e-mail?

Asana Limit

Asana, podobnie jak inne narzędzia do zarządzania projektami, promuje funkcję e-mail. Oferuje możliwość tworzenia i zarządzania zadaniami ze Skrzynki odbiorczej, poprzez wysyłanie e-maili do Asany. Fajnie, prawda? Tak, my też zasypialiśmy. 😴

Czy oferuje przełomowy sposób zarządzania rzeczywistymi wiadomościami e-mail, równolegle z pracą - w celu ograniczenia największego zabójcy czasu ze wszystkich (skrzynki odbiorczej e-mail)?

Nie. Czy można ich za to winić? To niezwykle trudna integracja.

Chyba że Twój zespół ds. produktów to zespół ClickUp.

Zalety ClickUp

Dzięki nowemu rozwiązaniu ClickUp E-mail ClickApp wreszcie możesz zarządzać swoimi e-mailami i pracować w tym samym miejscu!

Tak, oznacza to, że możesz wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio z ClickUp tak łatwo, jak wysyłanie odpowiedzi na komentarz do członka zespołu!

Pomaga to Twojemu Teamsowi zaoszczędzić czas od sprawdzania e-maili poza ClickUp, organizuj konwersacje wraz z odpowiednią pracą i stwórz widoczność w komunikacji udostępnianej Twojemu zespołowi.

Oto jak to działa:

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio w ramach zadań ClickUp

Organizuj i dołączaj wątki e-mail do komentarzy lub komentarzy w wątkach

Dodawaj załączniki, formularze, szablony odpowiedzi, podpisy, automatyzacje i nie tylko

Możesz używać tej funkcji do przypisywania e-maili do członków zespołu, współpracować nad wysyłkami i odpowiedziami, a nawet wyzwalać automatyzacje w oparciu o pola niestandardowe!

ClickUp umożliwia integrację dowolnego konta e-mail z Gmail, Outlook, Office 365 lub IMAP.

19. Listy kontrolne zadań

Kolejną istotną funkcją każdego zakończonego rozwiązania do zarządzania projektami jest posiadanie listy kontrolnej.

Asana Limit

Może się to wydawać szalone, ale Asana nie posiada prawdziwych list kontrolnych w ramach zadań. Czy można tworzyć listy w widoku list? Oczywiście.

Ale rzeczywiste listy kontrolne do usprawnić procesy w ramach zadania lub podzadania zadania? Nie!

ClickUp Advantage

ClickUp's Listy kontrolne zadań pomagają nakreślić kroki i procesy dla zakończenia większych projektów i mogą być tworzone lub osadzane w niemal każdej lokalizacji, od zadań i Dokumentów po komentarze i nie tylko.

Co więcej, możesz dodawać listy kontrolne zadań do dowolnego pola edycji tekstu sformatowanego, od wątków komentarzy po dokumenty ClickUp!

Listy kontrolne zadań ClickUp są również w pełni konfigurowalne.

Możesz:

Dodawać zagnieżdżone elementy pod elementami listy, aby tworzyć podpunkty

Przeciągać i upuszczać elementy między różnymi wierszami

Przypisywać elementy listy kontrolnej do zespołu

Dodawać bezpośrednio połączone zadania

Zapisywanie szablonów list kontrolnych do ponownego wykorzystania

...i wiele więcej!

20. Sprinty

Niegdyś używany wyłącznie przez teams inżynieryjne, termin zalety zwinnego zarządzania projektami jest obecnie stosowane w wielu innych przypadkach użycia, a nawet w zespołach nietechnicznych, takich jak Marketing . Rdzeniem tej metodologii są sprinty, unikalne podejście do zarządzania zasobami i zespołem udowodniono, że zwiększa wydajność w każdym zespole, w którym ważne są procesy iteracyjne.

Asana Limit

Asana, podobnie jak wiele innych narzędzi do zarządzania projektami, nie posiada dedykowanej funkcji Sprintów. Czy mają szablon do zrobienia sprintu? Tak. Ale jest to po prostu szablon istniejącego widoku, w którym trzeba tworzyć obejścia funkcji nie zaprojektowanych dla przypadków użycia Agile jako obejścia.

Zalety ClickUp

Jeśli Twój zespół korzysta z którejkolwiek z metodologii Agile, aby zakończyć pracę i iterować bardziej efektywnie, z przyjemnością dowiesz się, że ClickUp jest dostarczany z w pełni natywnym Funkcję sprintów! Dzięki ClickApp Sprints możesz stworzyć idealny system punktów sprintu, aby usprawnić zasoby swojego zespołu, a wszystko to bez ręcznej pracy.

Oto co można zrobić za pomocą aplikacji ClickApp:

Ustawić daty i punkty sprintu dla swojego zespołu

Oznaczać priorytety dla każdego sprintu

Automatyzacja niedokończonej pracy do następnego cyklu sprintu

Łączenie punktów sprintu z podzadań

Rozdzielanie punktów sprintu pomiędzy wiele osób przypisanych do zadań

Sortuj sprinty według osób przypisanych, aby łatwo śledzić, kto co robi

ClickUp jest również wyposażony w dedykowane pulpity sprintów, które mogą automatycznie śledzić i pomagać zespołowi wizualizować postępy w sprintach!

Możesz dodać i niestandardowo skonfigurować cztery różne widżety Sprintu Pulpit dając ci inny kąt pracy dla każdej potrzeby:

Wykres spalania

Wykres spalania

Skumulowany wykres przepływu

Wykres prędkości

Funkcja sprintów ClickUp może być również zintegrowana z projektami GitHub, Bitbucket i GitLab - więc jeśli Twój zespół używa sprintów do rozwoju, możesz śledzić wszystko automatycznie w ClickUp!

Podsumowanie

Chociaż możesz wypróbować Basecamp, Todoist, Jira, Trello lub Monday jako alternatywa dla Asany , nie zapewniają wszystkich funkcji zarządzania projektami, których potrzebujesz, aby skutecznie zarządzać zespołem. Porównanie Todoist i Asany z ClickUp !

W przypadku ClickUp tak nie jest.

ClickUp jest najszybciej rozwijającym się konkurentem Asany, ponieważ jego intuicyjny interfejs użytkownika został zaprojektowany przez ludzi, którzy naprawdę rozumieją niuanse współpracy zespołowej i wydajności.

Przekonany, ale nadal chcesz korzystać z Asany?

Możesz zintegrować ClickUp z Asaną i tworzyć zadania za każdym razem, gdy są one dodawane lub edytowane w Asanie. Pomoże to w pracy z działami w całej organizacji, które nadal mogą korzystać z Asany.

A kiedy w końcu będziesz chciał przejść na rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami, po prostu zaimportować wszystkie dane z Asany do ClickUp . Pobierz ClickUp za darmo i zakończ swoje poszukiwania, aby zastąpić Asanę już dziś.