Szablony Notion do śledzenia książek

Według badania Pew Research 23% dorosłych Amerykanów twierdzi, że nie przeczytało żadnej książki od ponad roku.

Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że gubią się w tym, co zaczęli, co chcą przeczytać dalej i w spostrzeżeniach, które zebrali po drodze.

W tym artykule przedstawiamy osiem szablonów Notion do śledzenia książek, które pomogą Ci uporządkować swoje czytelnicze życie.

PS: Omówimy również potężne alternatywy dla ClickUp, które rozwiązują największe limity Notion: powolne działanie w przypadku dużych bibliotek, ograniczony dostęp offline i nieporęczna współpraca dla klubów książki.

Na co zwrócić uwagę w szablonie do śledzenia książek

Postanowiłeś się zorganizować, więc kierujesz się do galerii szablonów.

Problem polega na tym, że nie wszystkie szablony są takie same. Możesz stracić wiele godzin na pobieranie ładnego szablonu listy lektur, który wygląda świetnie, ale nie obsługuje więcej niż 20 książek, lub skomplikowanego systemu z dziesiątkami właściwości, których nigdy nie wykorzystasz.

To właśnie ta niedogodność sprawia, że większość ludzi rezygnuje z nawyku śledzenia. Twoje narzędzie powinno sprawiać, że czytanie staje się bardziej przyjemne, a nie czuć się jak obowiązek. Zanim cokolwiek pobierzesz, dowiedz się, czego szukać. Dobry szablon do śledzenia książek zapewnia strukturę, ale nie jest sztywny.

Elastyczne widoki: dobry szablon to nie tylko lista. Powinien oferować wiele sposobów przeglądania danych, takich jak galeria okładek, tabela do sortowania i kalendarz do planowania czasu na czytanie.

Niezbędne właściwości: Potrzebujesz co najmniej pól na tytuł książki, autora, status czytania (np. do przeczytania, w trakcie czytania, przeczytane), ocenę w postaci gwiazdek oraz datę zakończenia.

Miejsce na notatki: Najlepsze pomysły często przychodzą podczas czytania. Twój tracker powinien mieć przestrzeń na dłuższe refleksje z Najlepsze pomysły często przychodzą podczas czytania. Twój tracker powinien mieć przestrzeń na dłuższe refleksje z notatkami i cytatami, a nie tylko podstawowe metadane.

Skalowalność: system powinien działać równie płynnie, niezależnie od tego, czy masz 10, czy 200 książek. Jeśli wraz ze wzrostem biblioteki system działa coraz wolniej, nie jest to odpowiednie narzędzie.

Równowaga między estetyką a funkcjonalnością: piękny wygląd motywuje, ale nie wtedy, gdy odbywa się to kosztem użyteczności. Najlepsze szablony łączą estetyczny wygląd z zaawansowanymi funkcjami.

Mając na uwadze te kryteria, przyjrzyjmy się najlepszym dostępnym szablonom Notion do śledzenia książek.

Szablony Notion do śledzenia książek dla list lektur i notatek

Znalezienie w Notion narzędzia do śledzenia przeczytanych książek, które pasuje do Twojego stylu, może być trudne.

Być może jesteś osobą wizualną, która uwielbia oglądać okładki książek, czytelnikiem kierującym się danymi, który prowadzi śledzenie każdej strony, lub minimalistą, który po prostu chce mieć prosty dziennik. W tej sekcji omówiono pięć wyróżniających się szablonów, z których każdy został zaprojektowany z myślą o innym typie czytelnika.

1. Szablon Book Tracker autorstwa Notion

Jeśli chcesz zacząć od razu, bez skomplikowanych ustawień, podstawowy szablon Book Tracker Template jest dla Ciebie. Jest to przejrzysta, pozbawiona zbędnych dodatków baza danych, która zawiera tylko niezbędne elementy, co czyni ją idealnym punktem wyjścia dla każdego czytelnika. Jest prosta, funkcjonalna i gotowa do użycia w ciągu kilku minut.

W zestawie znajduje się:

Gotowa baza danych zawierająca wszystkie niezbędne pola: tytuł, autor, gatunek, status, ocena oraz daty rozpoczęcia/zakończenia.

Wiele widoków, dzięki czemu możesz przeglądać swoje książki wizualnie w galerii lub sortować je i filtrować w tabeli.

Możliwość dostosowania, dzięki czemu możesz dodawać własne pola bez obawy o naruszenie struktury.

Ten szablon jest idealny dla czytelników, którzy cenią sobie prostotę i szybkość.

2. Estetyczny tracker książek od Notion

Dla czytelników, których motywują elementy wizualne, Aesthetic Book Tracker zamienia listę lektur w cyfrową półkę z książkami. Ten szablon stawia na piękno i osobiste doświadczenia, sprawiając, że chcesz do niego wracać. Jest idealny dla tych, którzy uważają, że narzędzie powinno być tak samo inspirujące jak książki, które zawiera.

Ten uroczy szablon listy lektur został zaprojektowany z myślą o wizualnej organizacji: ✨

Widok galerii wyraźnie wyświetla okładki książek, tworząc przyjemną dla oka bibliotekę.

Kolorowe etykiety statusu i niestandardowe ikony dodają osobowości i ułatwiają szybkie sprawdzenie, co czytasz.

Kreatywne etykiety dotyczące „nastroju” lub „klimatu”, które pozwalają kategoryzować książki poza standardowymi gatunkami.

Uwaga: bardzo estetyczne szablony mogą czasami poświęcać zaawansowane funkcje na rzecz wyglądu. Upewnij się, że atrakcyjność wizualna nie przeszkadza Ci w śledzeniu tego, co naprawdę jest dla Ciebie ważne.

3. Reading Book Tracker autorstwa Notion

Jeśli jesteś czytelnikiem zorientowanym na cel, to jest to śledzenie czytania w Notion dla Ciebie. Śledzenie czytania książek opiera się na dynamice i posiada funkcje zaprojektowane tak, aby pokazać Ci, jakie postępy robisz. Pomaga to zachować odpowiedzialność, zwłaszcza gdy podejmujesz duże wyzwanie związane z czytaniem.

Ten szablon służy do śledzenia postępów i osiągania celów:

Pola na liczbę stron i procentowy postęp, dzięki czemu dokładnie wiesz, na jakim etapie czytania każdej książki jesteś.

Funkcje śledzenia codziennych serii czytania, które pomogą Ci wyrobić stały nawyk.

Liczniki rocznych celów czytelniczych , idealne do wyzwania 52 książek lub celu Goodreads, gdzie oddani czytelnicy często spędzają średnio 1,61 godziny w dni, w które czytają.

Skonfigurowanie śledzenia postępów zajmuje trochę więcej czasu, ale odpowiedzialność, jaką zapewnia, jest ogromną korzyścią dla oddanych czytelników.

4. Szablon do śledzenia książek z biblioteki autorstwa Notion

Kiedy Twoja osobista biblioteka zaczyna przypominać bibliotekę publiczną, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko prostego dziennika czytelniczego. Szablon My Library Book Tracker został zaprojektowany z myślą o zapalonych czytelnikach posiadających duże kolekcje, którzy potrzebują kompleksowego systemu zarządzania. Wykorzystuje on relacyjne bazy danych do stworzenia potężnej, połączonej biblioteki.

Ten szablon jest przeznaczony dla czytelników, którzy chcą zarządzać dużą kolekcją. Zawiera: 📚

Relacyjne bazy danych umożliwiające połączenie książek z dedykowanymi stronami autorów, serii i gatunków.

Oddziel książki, które posiadasz, od listy życzeń, aby zarządzać swoją kolekcją i przyszłymi zakupami.

Funkcja śledzenia wypożyczeń, dzięki której nigdy nie zapomnisz, kto pożyczył Twoją ulubioną powieść.

Krótka notatka: Ten szablon jest najlepszy dla osób, które już dobrze znają bardziej zaawansowane funkcje Notion, ponieważ relacyjne bazy danych mogą wymagać pewnego nakładu pracy, aby się ich nauczyć.

5. Szablon automatyzacji śledzenia książek autorstwa Notion

Dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą poświęcać mniej czasu na wprowadzanie danych, a więcej na czytanie, szablon automatyzacji śledzenia książek pomaga zautomatyzować powtarzalne czynności, dzięki czemu można skupić się na książkach. Wykorzystuje on funkcje automatyzacji Notion do usprawnienia powtarzalnych czynności, dzięki czemu cykl pracy przebiega szybciej i wydajniej.

Ten szablon został zaprojektowany w celu ograniczenia pracy ręcznej. Pomaga on w:

Akcje wyzwalane przyciskiem, umożliwiające dodawanie nowych książek lub aktualizowanie ich statusu jednym kliknięciem.

Przyciski szablonów zapewniają spójny format notatek dla każdej zarejestrowanej książki.

Funkcje umożliwiające połączenie z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Readwise lub Goodreads, za pomocą złączy innych firm, co jest ważne, biorąc pod uwagę, że formaty cyfrowe stanowią 14% całkowitych przychodów wydawnictw w Stanach Zjednoczonych, a czytelnicy coraz częściej potrzebują synchronizacji cyfrowych zaznaczeń.

Chociaż natywne automatyzacje Notion są przydatne, nadal są one bardziej ograniczone niż te, które można znaleźć w dedykowanej platformie wydajności.

Ograniczenia korzystania z szablonów Notion do śledzenia książek

Znalazłeś idealny szablon Notion, ale po kilku miesiącach napotkałeś przeszkodę.

Twoja baza danych działa wolno, nie możesz zarejestrować książki, którą przeczytałeś podczas lotu, a próba prowadzenia dyskusji klubowej w komentarzach jest chaotyczna. Narzędzie, które miało ułatwić życie, stało się nowym źródłem frustracji.

Notion jest niezwykle elastyczny, ale ta elastyczność wiąże się z pewnymi kompromisami, zwłaszcza w przypadku śledzenia książek.

Wydajność na dużą skalę: Gdy masz setki książek z obrazami okładek, Gdy masz setki książek z obrazami okładek, bazy danych Notion mogą działać wolno i z opóźnieniami, szczególnie na urządzeniach mobilnych.

Dostęp offline ma limit: Notion wymaga połączenia z Internetem, aby korzystać z większości funkcji. Jest to poważna wada, jeśli chcesz zapisywać notatki podczas podróży lub czytania na plaży.

Brak natywnych integracji z czytnikami: w przeciwieństwie do dedykowanych aplikacji do czytania, Notion nie synchronizuje się automatycznie z zaznaczeniami w Kindle ani profilem Goodreads bez nieporęcznych, zewnętrznych rozwiązań.

Trudności we współpracy: Udostępnianie trackera klubowi książki jest możliwe, ale edycja w czasie rzeczywistym nie jest płynna, a wątki komentarzy mogą szybko stać się nieuporządkowane. Udostępnianie trackera klubowi książki jest możliwe, ale edycja w czasie rzeczywistym nie jest płynna, a wątki komentarzy mogą szybko stać się nieuporządkowane.

Korzystanie z aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna Notion jest funkcjonalna, ale nie jest zoptymalizowana pod kątem szybkiego wprowadzania danych. Dodawanie nowej książki może wydawać się nieporęczne w porównaniu z korzystaniem z aplikacji komputerowej.

Jeśli te limity brzmią znajomo, być może nadszedł czas, aby rozważyć platformę stworzoną z myślą o szybkości, współpracy i niezawodności.

Szablony ClickUp do śledzenia książek

Twój system czytania nie powinien generować dodatkowej pracy.

Jeśli masz dość powolnych baz danych i nieporęcznych aplikacji mobilnych, ClickUp oferuje lepsze rozwiązanie.

Nasze Centrum szablonów jest pełne potężnych szablonów, które rozwiązują typowe problemy związane ze śledzeniem książek, oferując dodatkowe korzyści, takie jak prawdziwa współpraca w czasie rzeczywistym, niezawodny tryb offline oraz ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, który pomaga łączyć pomysły.

Szablony te można w pełni dostosować do własnych potrzeb, natychmiast synchronizować na wszystkich urządzeniach i są gotowe do użycia w ciągu kilku sekund.

1. Szablon listy autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Śledź swoje postępy w czytaniu dzięki temu prostemu szablonowi listy.

Masz dość zbyt skomplikowanych szablonów? Zacznij od przejrzystej, prostej listy książek, korzystając z szablonu listy ClickUp™. Zapewnia on elastyczną strukturę, na której możesz się oprzeć, umożliwiając ustalenie priorytetów listy lektur dzięki intuicyjnej organizacji metodą „przeciągnij i upuść”.

Ten szablon jest idealny dla czytelników, którzy chcą minimalnych ustawień i maksymalnej elastyczności.

2. Szablon do śledzenia projektów autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje zadania związane z czytaniem dzięki temu szablonowi.

Dla czytelników zajmujących się zorganizowanymi projektami, takimi jak badania naukowe, prace semestralne lub tematyczne wyzwania czytelnicze, prosta lista nie wystarczy.

Musisz spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy. Przekształć swoją listę lektur w łatwy do zarządzania projekt z przejrzystą widocznością postępów, korzystając z szablonu Project Tracker Template firmy ClickUp™. Pomoże Ci on:

Śledź postępy w czytaniu każdej książki dzięki wbudowanej funkcji śledzenia postępów, obejmującej kolumny statusu i procent ukończenia.

Skonfiguruj zależności ClickUp , aby mieć pewność, że czytasz serię w odpowiedniej kolejności.

Wizualizuj postępy w czytaniu wszystkich książek dzięki zaawansowanym pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Ten szablon jest idealny dla każdego, kto ma „projekt” czytelniczy, a nie zwykłą listę.

3. Szablon codziennych notatek autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco ze swoimi zadaniami dzięki szablonowi ClickUp Daily Notes Template, który pozwala zapisywać pomysły, prowadzić śledzenie postępów i zachować porządek.

Najlepsze spostrzeżenia z książki często giną, jeśli nie zostaną natychmiast zapisane. Zapisuj myśli, cytaty i refleksje podczas czytania, korzystając z szablonu Daily Notes Template firmy ClickUp™. Szablon ten zapewnia wsparcie dla aktywnego czytania poprzez:

Ustrukturyzowany format codziennych wpisów zapewnia spójność i porządek w sporządzaniu notatek.

Rozwiń swoje myśli w dłuższych dziennikach czytelniczych dzięki naszej zintegrowanej funkcji ClickUp Docs.

Użyj ClickUp Brain, aby automatycznie podsumować swoje notatki i odkryć wzorce i motywy w historii swoich lektur.

🎥 Niezależnie od tego, czy zapisujesz najważniejsze fragmenty książek, czy też zastanawiasz się nad połączeniami między różnymi ideami, skuteczna organizacja notatek ma kluczowe znaczenie dla maksymalnego wykorzystania lektury. Obejrzyj ten praktyczny przewodnik, aby poznać sprawdzone strategie organizowania notatek, dzięki którym nigdy nie stracisz swoich spostrzeżeń. 👇🏼

4. Szablon notatek Cornell autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Śledź kluczowe punkty i notatki, aby generować spostrzeżenia do prezentacji dzięki szablonowi ClickUp Cornell Note Template.

Jeśli czytasz, aby się uczyć i zapamiętywać informacje, potrzebujesz systemu zaprojektowanego specjalnie do tego celu. Twórz notatki ukierunkowane na zapamiętywanie, korzystając z akademickiej struktury szablonu Cornell Note Template firmy ClickUp™. Jest on szczególnie przydatny dla czytelników literatury faktu, którzy muszą syntetyzować złożone argumenty i idee.

Ten szablon pomoże Ci dowiedzieć się więcej o lekturze:

Wykorzystuje klasyczny format Cornell z kolumną podpowiedzi, sekcją głównych notatek i obszarem podsumowania.

Struktura jest zoptymalizowana pod kątem analizy i zrozumienia gęstych materiałów non-fiction.

Wszystkie notatki można w pełni przeszukiwać, co ułatwia znalezienie konkretnych informacji, gdy są one potrzebne.

5. Szablon osobistej wydajności autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Zwiększ swoją wydajność i prowadź śledzenie sesji czytania dzięki szablonowi ClickUp Personal Productivity Template.

Czytanie nie odbywa się w próżni, jest częścią Twojego życia i celów. Zintegruj swoje nawyki czytelnicze z ogólnym systemem zarządzania życiem dzięki szablonowi Personal Productivity Template od ClickUp™. Przestań traktować swoją listę lektur jako oddzielną listę rzeczy do zrobienia i połącz ją z tym, co naprawdę ma znaczenie.

Ten szablon tworzy połączenie między Twoim czytaniem a większymi celami. Użyj go, aby:

Śledź swoje cele czytelnicze wraz z innymi celami osobistymi i zawodowymi.

Zaplanuj dedykowane sesje czytania w ciągu tygodnia, korzystając z blokowania czasu.

Wypracuj stały nawyk czytania dzięki powtarzającym się przypomnieniom o zadaniach i funkcjom śledzenia nawyków.

6. Szablon cotygodniowej listy kontrolnej autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Organizuj cotygodniowe zadania związane z czytaniem i śledź rutynowe przygotowania za pomocą ClickUp Weekly.

Duże cele czytelnicze mogą być onieśmielające. Podziel je na małe, łatwe do zrealizowania, powtarzające się zadania dzięki szablonowi cotygodniowej listy kontrolnej ClickUp™. Pomaga on wyrobić silny nawyk czytania poprzez codzienne osiąganie kolejnych sukcesów. Wykorzystaj go do:

Skonfiguruj powtarzające się zadania ClickUp dla cotygodniowych celów czytelniczych, takich jak „Czytaj codziennie przez 30 minut”.

Ciesz się satysfakcją z odhaczania zadania za każdym razem, gdy zakończysz sesję czytania.

Z łatwością powielaj swoją listę kontrolną co tydzień, aby utrzymać tempo bez konieczności ręcznych ustawień.

7. Szablon Getting Things Done (GTD) autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Twórz, organizuj i śledź zadania dzięki szablonowi ClickUp „Getting Things Done” (prosta lista).

Jeśli jesteś fanem metodologii Getting Things Done (GTD), dlaczego nie zastosować jej w swoim życiu czytelniczym? Natychmiast zapisuj rekomendacje książek i przetwarzaj je na uporządkowane, praktyczne listy lektur dzięki szablonowi Getting Things Done (GTD) firmy ClickUp™.

Ten szablon przenosi moc GTD na Twoją półkę z książkami:

Użyj „Skrzynki odbiorczej”, aby zapisywać rekomendacje książek, gdy tylko o nich usłyszysz, nie tracąc przy tym koncentracji.

Przenieś książki, które aktualnie czytasz, do listy „Następne działania”.

Przenieś swoją ogromną listę „Do przeczytania” do listy „Kiedyś/Może”, aby nie powodowała bałaganu.

8. Szablon planowania książek autorstwa ClickUp™

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj rozdziały, fabułę i losy bohaterów za pomocą widoku procesu pisania w szablonie ClickUp Book Planning Template.

Gotowy na specjalnie zaprojektowany system zapewniający wsparcie dla procesu pisania? Skorzystaj z najbardziej kompleksowego systemu śledzenia przeznaczonego specjalnie do pisania dzięki szablonowi planowania książek ClickUp™. Łączy on najlepsze funkcje śledzenia celów związanych z czytaniem/pisaniem, aktualnie czytanych książek i inspirujących pozycji w jednym gotowym do użycia szablonie, eliminując wszelkie ustawienia.

Ten szablon to najlepszy system do czytania typu „wszystko w jednym”. 🤩

Zawiera gotową strukturę i pola niestandardowe ClickUp do ocen, recenzji i etykiet gatunkowych.

Jest zintegrowany z ClickUp Brain, który może podsumowywać Twoje notatki dotyczące książek, a nawet generować rekomendacje czytelnicze na podstawie Twojej historii.

Dzięki temu Twoje aktualnie czytane książki, lista książek do przeczytania i książki zakończone są wyraźnie rozdzielone, co ułatwia organizację.

Utrzymaj passę czytania dzięki ClickUp

Odpowiedni tracker książek zamieni rozproszone nawyki czytelnicze w system, z którego faktycznie będziesz korzystać.

Może to być prosta, minimalistyczna baza danych. Lub może to być w pełni ustrukturyzowany obszar roboczy ClickUp, który łączy listę lektur, notatki, cele i postępy w jednym miejscu.

Nie chodzi o złożoność, ale o ciągłość.

Solidny system śledzenia to coś więcej niż tylko katalogowanie tytułów. Pomaga on czytać z zamierzeniem, dostrzegać wzorce w wyborach i uchwycić spostrzeżenia, zanim znikną. Z czasem czytanie przestaje wydawać się losowe, a zaczyna mieć charakter kumulacyjny. Każda książka opiera się na poprzedniej.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejść od „powinienem więcej czytać” do systemu, który zapewnia wsparcie, zacznij bezpłatnie korzystać z ClickUp i stwórz cykl pracy czytania, który będzie rozwijał się wraz z Tobą.

Gotowy do stworzenia własnego systemu czytania? Zacznij bezpłatnie z ClickUp.

Często zadawane pytania dotyczące szablonów do śledzenia książek

Udostępnij szablon swojej grupie, przypisz książki członkom za pomocą osób przypisanych do zadań ClickUp, używaj komentarzy do wątków dyskusyjnych i twórz widoki współdzielone ClickUp filtrowane według czytelników. Współpraca w czasie rzeczywistym i automatyczna synchronizacja między urządzeniami w ClickUp sprawiają, że jest to płynne dla wszystkich.

Lista lektur to prosta lista książek, które chcesz przeczytać (Twoja lista TBR). Narzędzie do śledzenia lektur to bardziej rozbudowany system, który dodaje monitorowanie postępów, daty ukończenia, oceny i notatki — potraktuj to jako listę życzeń w przeciwieństwie do pełnego dziennika lektur.

Tak. ClickUp automatycznie synchronizuje wszystkie dane w czasie rzeczywistym w aplikacjach internetowych, komputerowych i mobilnych. Ponadto dzięki trybowi offline możesz rejestrować postępy w czytaniu bez połączenia z Internetem, a Twoje aktualizacje zostaną zsynchronizowane, gdy tylko ponownie połączysz się z Internetem.