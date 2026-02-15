10 najlepszych alternatyw dla Taiga w 2026 r.

Większość zespołów Agile napotyka tę samą przeszkodę w przypadku Taiga: narzędzie, które początkowo jest lekkie i przyjazne dla programistów, staje się uciążliwe w utrzymaniu, gdy potrzebujesz integracji korporacyjnych, widoczności międzyfunkcjonalnej lub cykli pracy opartych na AI, których konfiguracja nie wymaga dyplomu DevOps — jest to szczególnie istotne teraz, gdy 84% organizacji Agile wdrożyło AI.

W tym przewodniku przedstawiono 10 alternatyw dla Taiga. Znajdziesz tu platformy typu „wszystko w jednym”, takie jak ClickUp, które eliminują rozproszenie narzędzi, a także specjalistyczne opcje, takie jak Jira, zapewniające zaawansowaną funkcjonalność Scrum. Celem jest pomoc w znalezieniu rozwiązania odpowiedniego do rzeczywistych potrzeb Twojego zespołu — nie tylko takiego, które sprawdziło się, gdy było Was pięciu inżynierów w garażu.

Alternatywy dla Taiga w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły poszukujące wszechstronnego obszaru roboczego opartego na AI, który zastąpi wiele narzędzi ClickUp Brain, sprints, automatyzacje, ponad 15 widoków, dokumenty, czat Free Forever; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw. monday. com Zespoły potrzebujące tablic wizualnych i szybkiego wdrożenia międzyfunkcjonalnego Konfigurowalne tablice, automatyzacje bez kodowania, wiele widoków Plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc. Jira Zespoły programistów realizujące ustrukturyzowane sprinty Agile Tablice Scrum/Kanban, JQL, ponad 5700 aplikacji Marketplace Bezpłatne; płatne plany od 8,15 USD/użytkownik/miesiąc. Asana Zespoły międzyfunkcyjne wymagające widoczności portfolio i cykli pracy opartych na AI Work Graph, AI Studio, Portfolios, obciążenie pracą Bezpłatne; płatne plany od 10,99 USD/użytkownik/miesiąc Trello Zespoły poszukujące prostych tablic Kanban z minimalnymi ustawieniami Tablice typu „przeciągnij i upuść”, automatyzacja Butler, dodatki Power-Ups Bezpłatne; płatne plany od 5 USD/użytkownik/miesiąc Wrike Zespoły przedsiębiorstw wymagające zarządzania, raportowania i zaawansowanej kontroli projektów Work Intelligence AI, zaawansowane plany działania, weryfikacja Plany zaczynają się od 9,80 USD/użytkownik/miesiąc. Notion Zespoły łączące dokumentację, wiki i lekkie śledzenie zadań Relacyjne bazy danych, Notion AI, elastyczne szablony Bezpłatne; płatne plany od 10 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Projects Teams już korzystające z ekosystemu Zoho Wykresy Gantt, śledzenie czasu, natywne integracje Zoho Płatne plany od 5 USD/użytkownik/miesiąc Smartsheet Zespoły zaznajomione z arkuszami kalkulacyjnymi w branżach regulowanych lub złożonych Interfejs oparty na siatce, centrum sterowania, certyfikaty zgodności Plany zaczynają się od 9 USD/użytkownik/miesiąc. Basecamp Zespoły zdalne, które potrzebują prostej komunikacji asynchronicznej i lekkiego śledzenia projektów Tablice ogłoszeń, check-iny, wykresy Hill Plany zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Taiga

Taiga to narzędzie do zarządzania projektami typu open source stworzone dla zespołów Agile korzystających z cykli pracy Scrum lub Kanban. Jest ono ulubionym narzędziem programistów, którzy poszukują samodzielnie hostowanego rozwiązania bez opłat licencyjnych. Jednak wraz z rozwojem zespołu lub wzrostem złożoności projektów mogą pojawić się pewne problemy.

Być może masz już dość technicznej konserwacji, która wiąże się z samodzielnie hostowanym narzędziem. A może Twoje zespoły marketingowe i projektowe uważają interfejs oprogramowania Taiga za zbyt sztywny i skoncentrowany na programistach, aby nadawał się do ich kreatywnych cykli pracy. To tarcie prowadzi do tworzenia przez Teams własnych systemów w innych narzędziach, co powoduje powstawanie silosów informacyjnych i uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji.

Oto, co zazwyczaj motywuje do poszukiwania alternatyw dla Taiga:

Luki integracyjne: Taiga nie ma natywnych połączeń z wieloma popularnymi narzędziami biznesowymi, co zmusza użytkowników do ręcznego wprowadzania danych i czasochłonnych obejść.

Wyzwania związane ze skalowaniem: Odpowiedzialność za samodzielne hostowanie wymaga zasobów technicznych i konserwacji, których wiele rozwijających się zespołów nie jest w stanie zapewnić.

Ograniczona funkcjonalność: Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowych tablic. Zaawansowane raportowanie, Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowych tablic. Zaawansowane raportowanie, zarządzanie zasobami i funkcje oparte na AI stają się niezbędne, a model open source Taiga pozostaje w tyle.

Słaba współpraca między zespołami: Gdy zespoły niezwiązane z programowaniem nie mogą łatwo korzystać z głównego narzędzia projektowego, przestają go używać. Powoduje to przeniesienie komunikacji do innych aplikacji i sprawia, że prawdziwa koordynacja działań staje się ciągłą walką. Gdy zespoły niezwiązane z programowaniem nie mogą łatwo korzystać z głównego narzędzia projektowego, przestają go używać. Powoduje to przeniesienie komunikacji do innych aplikacji i sprawia, że prawdziwa koordynacja działań staje się ciągłą walką.

Właściwa alternatywa zależy od wielkości zespołu i jego umiejętności technicznych. Zależy również od tego, czy chcesz uniknąć rozproszenia narzędzi — fragmentacji pracy między wieloma niepołączonymi narzędziami, która obecnie dotyka firmy wdrażające 101 różnych aplikacji SaaS — dzięki kompleksowemu obszarowi roboczemu, czy po prostu potrzebujesz bardziej przyjaznego dla użytkownika specjalistycznego narzędzia.

Najlepsze alternatywy dla Taiga

Każde z poniższych narzędzi rozwiązuje konkretne problemy, które sprawiają, że Teams rezygnują z Taiga. io. Uporządkowaliśmy je według ich głównych zalet, abyś mógł szybko znaleźć to, które odpowiada Twoim potrzebom.

Uzyskaj kompleksowy widok na swoje plany rozwoju dzięki ClickUp.

Czy rezygnujesz z Taiga, ponieważ masz dość rozproszenia pracy między różnymi aplikacjami? Twoje zadania znajdują się w jednym miejscu, dokumenty w innym, a rozmowy zespołu w jeszcze innym. To rozproszenie kontekstu — gdy zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji w niepołączonych aplikacjach — oznacza, że więcej czasu poświęcasz na poszukiwanie informacji niż na rzeczywistą pracę, co znacznie obniża wydajność, ponieważ 70% pracowników spędza ponad godzinę na poszukiwaniu jednej informacji.

Wyeliminuj ten chaos i przenieś zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołu na jedną platformę dzięki ClickUp, pierwszej na świecie zintegrowanej przestrzeni roboczej AI — ujednoliconej platformie, na której projekty, dokumenty i rozmowy współistnieją z kontekstową sztuczną inteligencją wbudowaną jako warstwa inteligencji. Została zaprojektowana, aby zastąpić wiele narzędzi, przenosząc zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołu na jedną platformę. Zamiast płacić za oddzielne aplikacje i zarządzać nimi, otrzymujesz jedno zunifikowane środowisko, w którym znajduje się cała Twoja praca i gdzie wszystko jest połączone.

Przejdź od rozproszenia pracy do konwergencji dzięki ClickUp.

Nie trać czasu na ręczne aktualizacje statusu i przeglądanie wątków komentarzy. Skorzystaj z asystenta AI, który rozumie całą Twoją przestrzeń roboczą dzięki ClickUp Brain. Możesz poprosić go o podsumowanie aktywności zadania, wygenerowanie briefów projektowych lub udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przeszkód. Ponieważ jest on zintegrowany wszędzie, wystarczy @wspomnieć Brain w zadaniu lub wiadomości czatu, aby uzyskać natychmiastową, kontekstową odpowiedź opartą na rzeczywistych projektach.

@Brain opublikuje odpowiedź na Twój komentarz lub wiadomość w formie wątku.

Dla zespołów, które potrzebują solidnych funkcji Agile, zarządzaj całym cyklem rozwoju za pomocą ClickUp Sprints. Możesz tworzyć dedykowane Foldery sprintu, zarządzać zaległościami i używać punktów sprintu do szacowania nakładu pracy. Wizualizuj postępy swojego zespołu za pomocą wykresów Velocity, które śledzą średnią pracę zakończoną w ciągu kilku sprintów, pomagając w dokładniejszym planowaniu.

Zarządzaj sprintami programistycznymi i zaległościami za pomocą ClickUp Sprints.

Super agenci ClickUp działają na poziomie obszaru roboczego, stale monitorując projekty, aktywność i sygnały w całym środowisku. W tym widoku super agent analizuje dane sprintu, wykrywa ryzyka, takie jak zaległe priorytety, i przedstawia praktyczne wnioski bez konieczności ręcznego śledzenia. Zamiast tylko raportować, proaktywnie sugeruje kolejne kroki, takie jak tworzenie planów działania lub skupienie zespołów na zadaniach o największym znaczeniu.

W końcu możesz pozbyć się ręcznej, żmudnej pracy. Twórz reguły cyklu pracy bez kodowania, korzystając z prostych wyzwalaczy i działań za pomocą ClickUp Automatyzacji. Na przykład możesz ustawić regułę automatycznej zmiany statusu zadania po upływie terminu lub przypisania nowego zadania konkretnej osobie po jego utworzeniu.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain: Uzyskaj podsumowania zadań oparte na sztucznej inteligencji, generuj raporty i odpowiadaj na pytania w kontekście zadań, dokumentów i rozmów, korzystając z tego asystenta AI zintegrowanego z całym obszarem roboczym ClickUp.

ClickUp Sprints: planuj i realizuj sprinty dzięki dedykowanym funkcjom zarządzania zaległościami, planowania sprintów i śledzenia prędkości, a także korzystaj z punktów sprintu, aby oszacować wysiłek i monitorować obciążenie zespołu.

Automatyzacje ClickUp: Zautomatyzuj rutynowe zadania, takie jak zmiana statusów, przydzielanie zadań lub publikowanie komentarzy, aby zaoszczędzić czas, korzystając z prostego kreatora wyzwalaczy i akcji bez konieczności pisania kodu.

Ponad 15 widoków: Wyjdź poza podstawowe tablice. Wizualizuj swoją pracę za pomocą ponad 15 różnych opcji, w tym Wyjdź poza podstawowe tablice. Wizualizuj swoją pracę za pomocą ponad 15 różnych opcji, w tym widoku Kanban widoku Gantta , widoku listy, widoku kalendarza i widoku osi czasu, wszystkie wykorzystujące te same dane bazowe.

ClickUp Docs: Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami bezpośrednio połączonymi z zadaniami, aby Twoje briefy projektowe, notatki ze spotkań i wiki były połączone z pracą, do której się odnoszą. Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami bezpośrednio połączonymi z zadaniami, aby Twoje briefy projektowe, notatki ze spotkań i wiki były połączone z pracą, do której się odnoszą.

ClickUp Chat: Przenieś dyskusje związane z projektem z rozproszonych wątków e-mailowych do jednego miejsca z możliwością wyszukiwania, korzystając z rozmów w czasie rzeczywistym na kanałach lub bezpośrednich wiadomościach bezpośrednio przy swojej pracy. Przenieś dyskusje związane z projektem z rozproszonych wątków e-mailowych do jednego miejsca z możliwością wyszukiwania, korzystając z rozmów w czasie rzeczywistym na kanałach lub bezpośrednich wiadomościach bezpośrednio przy swojej pracy.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Prawdziwa platforma typu „wszystko w jednym”: zastępuje oddzielne narzędzia do zarządzania projektami, dokumentacji i komunikacji, ograniczając rozproszenie narzędzi i koszty subskrypcji. zastępuje oddzielne narzędzia do zarządzania projektami, dokumentacji i komunikacji, ograniczając rozproszenie narzędzi i koszty subskrypcji.

Sztuczna inteligencja uwzględniająca kontekst: Uzyskaj odpowiedzi i podsumowania oparte na danych z konkretnego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain, który jest znacznie bardziej użyteczny niż ogólne chatboty oparte na AI.

Niezrównana elastyczność: platforma dostosowuje się do każdej metodologii, od ścisłego Scruma po Kanban, a nawet tradycyjne zarządzanie projektami, nie narzucając jednego cyklu pracy.

Wady:

Ogromna liczba funkcji może stanowić trudność dla nowych użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do prostszych narzędzi.

Aplikacja mobilna jest funkcjonalna, ale nie oferuje jeszcze pełnej mocy środowiska pulpitowego.

Aby w pełni wykorzystać możliwości platformy, konieczne jest celowe ustawienie i wdrożenie procesu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. monday. com (Najlepsze rozwiązanie dla wizualnych, intuicyjnych tablic projektowych, które szybko zyskują popularność wśród zespołów)

Jeśli Twoi nietechniczni współpracownicy uważają interfejs Taiga za skomplikowany, monday.com będzie dla nich powiewem świeżego powietrza. Jest znany z kolorowego, wizualnego i intuicyjnego projektu, dzięki któremu zarządzanie projektami nie wydaje się już tak uciążliwe. Tablice typu „przeciągnij i upuść” są łatwe w obsłudze dla każdego, co oznacza szybsze wdrożenie w całej organizacji.

Platforma została zbudowana w oparciu o koncepcję „Work OS”, która pozwala dostosować tablice do niemal każdego cyklu pracy, od kampanii marketingowych po tworzenie oprogramowania. Możesz dodać ponad 20 różnych typów kolumn, aby śledzić wszystko, od statusu i osób przypisanych do zadań po formuły i śledzenie czasu. Ta przejrzystość wizualna pomaga wszystkim zobaczyć, co jest w trakcie postępu, co utknęło, a co jest zrobione, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

monday. com oferuje również funkcje AI, które pomagają generować zadania, podsumowywać aktualizacje i pisać zawartość. Jego kreator automatyzacji wykorzystuje prostą logikę „jeśli to, to tamto”, umożliwiając tworzenie reguł bez pisania kodu.

monday. com najlepsze funkcje

Konfigurowalne tablice: dostosuj tablice projektów za pomocą ponad 20 typów kolumn, aby dopasować je do konkretnego cyklu pracy.

Automatyzacja bez kodowania: skonfiguruj proste reguły, aby zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak powiadamianie członków zespołu lub zmiana statusu zadania.

Wiele widoków: łatwo przełączaj się między różnymi sposobami wizualizacji swojej pracy, w tym widokami tabeli, Kanban, osi czasu i kalendarza.

monday. com – zalety i wady

Zalety:

Bardzo intuicyjny interfejs: nowi użytkownicy mogą rozpocząć pracę w ciągu kilku minut, po minimalnym przeszkoleniu.

Elastyczność dla różnych działów: platforma oferuje specjalistyczne produkty dla CRM, Dev i Service, umożliwiając standaryzację w całej firmie.

Obszerna biblioteka szablonów: szeroki zakres gotowych szablonów pomaga szybko skonfigurować system.

Wady:

Ceny mogą być skomplikowane, z minimalną licencją i poziomami cenowymi, które mogą być kosztowne dla mniejszych zespołów.

Dostęp gości jest płatny, co może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów.

Niektóre kluczowe funkcje, takie jak śledzenie czasu, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny Monday.com

Podstawowy: 12 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Standard: 17 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Pro: 28 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4800 recenzji)

3. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistów stosujących sprinty Agile)

za pośrednictwem Jira

Jeśli szukasz porównania Taiga z narzędziem dla przedsiębiorstw, często pierwszą nazwą, która pojawia się, jest Jira. Oba są przeznaczone do cyklu pracy Agile, ale Jira zapewnia poziom szczegółowości, konfigurowalności i integracji, którego Taiga, jako narzędzie open source, nie jest w stanie dorównać. Nie bez powodu jest to standard branżowy.

Jira została stworzona specjalnie dla zespołów programistycznych i doskonale sprawdza się w przypadku tablic Scrum i Kanban dzięki funkcjom planowania sprintów, porządkowania zaległości i śledzenia prędkości. Zaawansowanym użytkownikom JQL (Jira Query Language) umożliwia tworzenie bardzo szczegółowych niestandardowych filtrów i raportów. Prawdziwa moc platformy ujawnia się dzięki jej ekosystemowi, obejmującemu ponad 5700 aplikacji w Atlassian Marketplace i płynną integrację z narzędziami takimi jak Confluence i Bitbucket.

Ta moc ma jednak swoją cenę: złożoność. Interfejs może być przytłaczający dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej, a odpowiednie ustawienia wymagają znacznego nakładu czasu i wiedzy specjalistycznej.

Najlepsze funkcje Jira

Tablice Scrum i Kanban: Zarządzaj sprintami dzięki szczegółowym funkcjom, takim jak zarządzanie zaległościami, wykresy burndown i limity WIP.

JQL (Jira Query Language): Twórz zaawansowane, niestandardowe zapytania, aby budować precyzyjne filtry i raporty dla swoich pulpitów nawigacyjnych.

Ponad 5700 aplikacji w Marketplace: Rozszerz możliwości Jira dzięki ogromnej bibliotece integracji innych firm, które zaspokoją niemal każdą potrzebę.

Zalety i wady Jira

Zalety:

Zaawansowana funkcjonalność Agile: jego funkcje planowania sprintów, śledzenia prędkości i zarządzania wydaniami są dojrzałe i cieszą się zaufaniem tysięcy zespołów programistycznych.

Wysoce konfigurowalne cykle pracy: Możesz zdefiniować dokładną ścieżkę, jaką przechodzą Twoje problemy, za pomocą niestandardowych warunków, walidatorów i funkcji po zakończeniu.

Silny ekosystem Atlassian: natywne integracje z Confluence, Bitbucket i Trello tworzą potężne, ujednolicone środowisko do tworzenia oprogramowania.

Wady:

Krzywa uczenia się jest stroma, szczególnie dla członków zespołu nieposiadających wiedzy technicznej lub osób, które dopiero zaczynają przygodę z metodologiami Agile.

Złożoność konfiguracji może z czasem prowadzić do nadmiernego rozrostu i trudności w utrzymaniu instancji.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak SSO/SCIM, są częścią oddzielnej, dodatkowej subskrypcji.

Ceny Jira

Free

Standard: od 8,15 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: od 16 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

4. Asana (najlepsza dla zespołów międzyfunkcyjnych potrzebujących widoczności portfolio i cykli pracy opartych na AI)

za pośrednictwem Asana

Jeśli Twoja organizacja wyrosła już z koncentracji Taigi na programistach, Asana oferuje rozwiązanie o szerszym zastosowaniu. Jest to platforma do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie, która kładzie nacisk na automatyzację opartą na AI i jest przeznaczona nie tylko dla inżynierów, ale także dla zespołów marketingowych, operacyjnych i produktowych.

Kluczowym wyróżnikiem Asany jest model danych Work Graph, który mapuje relacje między zadaniami, projektami, osobami i celami. Zapewnia to wgląd w powiązania między zadaniami w całej organizacji, czego nie są w stanie zaoferować narzędzia działające w izolacji. AI Studio pozwala tworzyć niestandardowe, bezkodowe cykle pracy AI w celu automatyzacji zadań, takich jak kierowanie pracą, wysyłanie aktualizacji statusu i przypominanie członkom zespołu o terminach.

Dzięki widokom takim jak listy, tablice i oś czasu w stylu Gantta, Asana oferuje wiele sposobów wizualizacji pracy. Dla kadry kierowniczej Portfolios zapewniają widok ogólny na status projektów w całej firmie.

Najlepsze funkcje Asany

Model danych Work Graph: zobacz, jak praca jest połączona w całej organizacji, automatycznie ujawniając zależności i przeszkody.

AI Studio: Twórz cykle pracy AI bez kodowania, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i usprawnić procesy.

Portfolios i obciążenie pracą: Uzyskaj widoczność na poziomie kierowniczym w stanie projektów i zarządzaj obciążeniem zespołu, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Zalety i wady Asany

Zalety:

Silne uznanie w branży: Asana jest liderem w raportach analitycznych Gartnera i Forrestera, co potwierdza jej możliwości w zakresie obsługi Enterprise.

Elastyczność dla wszystkich działów: sprawdza się równie dobrze w kampaniach marketingowych i wprowadzaniu produktów na rynek, jak i w tworzeniu oprogramowania.

Solidne integracje: tworzy połączenia z ponad 200 popularnymi aplikacjami, w tym Microsoft, Google, Slack i HubSpot.

Wady:

Płatne plany mają minimalną liczbę licencji, co może stanowić wyzwanie dla mniejszych zespołów.

Niektórzy użytkownicy wyrazili frustrację związaną z polityką rozliczeniową platformy i automatycznym odnawianiem subskrypcji.

Zaawansowane funkcje, takie jak Portfolios, są dostępne tylko w droższych planach.

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 10,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Zaawansowany: 24,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 800 recenzji)

5. Trello (najlepsze rozwiązanie dla prostych tablic Kanban wymagających minimalnych ustawień)

za pośrednictwem Trello

Trello jest synonimem prostoty i to właśnie jest jego największym atutem. Jeśli Taiga wydaje się zbyt skomplikowana w stosunku do rzeczywistych potrzeb Twojego zespołu, Trello oferuje prostą alternatywę: tablice, listy i karty. Jest to system wizualny , który można zrozumieć w ciągu kilku minut — wystarczy przeciągnąć zadania między kolumnami, aby pokazać postępy.

Jako produkt firmy Atlassian, Trello płynnie integruje się z Jira i Confluence, co jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują zarówno prostego narzędzia do niektórych projektów, jak i bardziej zaawansowanego do innych. Funkcja automatyzacji Butler może obsługiwać powtarzalne czynności, takie jak przenoszenie kart lub ustawianie terminów, a funkcja Power-Ups pozwala dodawać integracje i pola niestandardowe.

Głównym ograniczeniem Trello jest to, że nie próbuje ono być rozwiązaniem typu „wszystko w jednym”. Dla zespołów, które potrzebują jedynie wizualnego sposobu śledzenia zadań bez dodatkowych kosztów związanych z planowaniem sprintów lub zaawansowanym raportowaniem, Trello jest idealnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban typu „przeciągnij i upuść”: interfejs jest niezwykle intuicyjny, dzięki czemu każdy może od razu zacząć z niej korzystać.

Automatyzacja Butler: Zautomatyzuj proste, powtarzalne czynności za pomocą wyzwalaczy opartych na regułach, aby Twoje tablice były zawsze aktualne.

Ulepszenia: Rozszerz funkcjonalność Trello, dodając integracje, pola niestandardowe i różne widoki do swoich tablic.

Zalety i wady Trello

Zalety:

Niezwykle niska krzywa uczenia się: wizualna metafora tablic i kart jest powszechnie zrozumiała, więc prawie nie wymaga szkolenia.

Łatwe wdrożenie: wizualna metafora tablic i kart nie wymaga prawie żadnego szkolenia dla nowych członków zespołu.

Część ekosystemu Atlassian: zapewnia natywne połączenie z Jira i Confluence, oferując dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi w razie potrzeby.

Wady:

Brakuje w nim zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantt, zależności i zarządzanie zasobami.

Funkcje raportowania i analizy są bardzo podstawowe w porównaniu z bardziej kompleksowymi platformami.

W przypadku złożonych projektów obejmujących wiele zadań może to prowadzić do braku organizacji i utrudniać zarządzanie.

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: od 17,50 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

6. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla zespołów korporacyjnych o złożonych potrzebach w zakresie portfolio i zarządzania)

za pośrednictwem Wrike

Wrike jest przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które wymagają zaawansowanego zarządzania, zarządzania portfolio i widoczności między działami. Jeśli rezygnujesz z Taiga, ponieważ Twoja organizacja rozrosła się ponad możliwości narzędzia Agile dla jednego zespołu, Wrike zapewnia infrastrukturę do zarządzania pracą w całej firmie.

Warstwa AI, Work Intelligence, oferuje funkcje takie jak Copilot do odpowiadania na pytania, przewidywanie ryzyka dla projektów i automatyzację podsumowań. Dla zespołów kreatywnych funkcja sprawdzania Wrike oferuje wsparcie dla ponad 30 formatów plików, umożliwiając wspólną weryfikację i zatwierdzanie bezpośrednio na platformie.

Siła Wrike jest jednocześnie jego głównym wyzwaniem. Wymaga znacznych nakładów na ustawienia i konfigurację, a krzywa uczenia się jest bardziej stroma niż w przypadku wielu alternatywnych rozwiązań.

Najlepsze funkcje Wrike

Work Intelligence AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby uzyskać podsumowania projektów, przewidywać ryzyko i zautomatyzować rutynowe zadania.

Zaawansowane plany działania: planuj pracę wielu zespołów dzięki mapowaniu zależności i planowaniu obciążenia.

Korekta ponad 30 formatów plików: usprawnij proces przeglądu kreatywnego dzięki wbudowanym narzędziom do oznaczania i kontroli wersji.

Zalety i wady Wrike

Zalety:

Bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa: Wrike oferuje certyfikaty SOC 2 i ISO, a także wsparcie HIPAA, dzięki czemu nadaje się do stosowania w branżach podlegających regulacjom.

Wysokie oceny analityków: firma została uznana za lidera przez Gartnera, co potwierdza jej pozycję jako platformy gotowej do użytku w przedsiębiorstwach.

Zaawansowane zarządzanie portfolio: Centrum kontroli zapewnia biurom zarządzania projektami (PMO) widoczność i kontrolę niezbędną do zarządzania programami na dużą skalę.

Wady:

Platforma charakteryzuje się stromą krzywą uczenia się i wymaga złożonych ustawień początkowych.

Wiele z najpotężniejszych funkcji jest dostępnych tylko jako płatne dodatki, co może znacznie zwiększyć całkowity koszt.

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla mniejszych zespołów lub tych o prostszych potrzebach.

Ceny Wrike

Free

Teams: 9,80 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 24,80 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowy

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

7. Notion (najlepsze rozwiązanie dla zespołów łączących dokumenty, wiki i lekkie śledzenie projektów)

za pośrednictwem Notion

Notion nie jest tradycyjnym narzędziem do zarządzania projektami; jest to modułowa przestrzeń robocza, w której można budować własne systemy przy użyciu stron, baz danych i bloków. Jest to idealny wybór dla zespołów, które potrzebują zaawansowanych funkcji dokumentacyjnych oraz śledzenia zadań, ponieważ łączy wiki, dokumenty i projekty w jednym elastycznym środowisku.

Sercem Notion jest system relacyjnych baz danych. Możesz tworzyć tabele, które łączą się ze sobą, co pozwala na gromadzenie danych z różnych projektów i tworzenie niestandardowych widoków, takich jak Kanban, Kalendarz i Lista, z tego samego źródła danych. Notion AI wzbogaca tę funkcję, zapewniając podsumowania, generowanie zawartości i możliwości wyszukiwania w całym obszarze roboczym.

Ta elastyczność jest zarówno zaletą, jak i wadą. Chociaż można stworzyć niemal każdy możliwy do wyobrażenia cykl pracy, trzeba to zrobić samodzielnie.

Najlepsze funkcje Notion

Relacyjne bazy danych: Twórz połączone tabele, które łączą zadania, projekty i członków zespołu, z automatycznym sumowaniem danych.

Notion AI: Podsumowuj strony, generuj zawartość i przeszukuj cały obszar roboczy za pomocą języka naturalnego.

Elastyczne bloki i szablony: Twórz strony od podstaw lub skorzystaj z jednego z ponad 5000 szablonów, aby szybko rozpocząć pracę.

Zalety i wady Notion

Zalety:

Doskonałe do dokumentacji: utrzymuj wiki, specyfikacje i notatki ze spotkań w połączeniu z zadaniami bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Wysoka konfigurowalność: Możesz zbudować system dokładnie dostosowany do potrzeb swojego zespołu, bez obciążania go funkcjami, których nie używasz.

Silny ekosystem szablonów: duża społeczność użytkowników jest dostawcą szablonów do niemal każdego zastosowania.

Wady:

Konfiguracja złożonych baz danych i zaawansowanych formuł wymaga długiego okresu nauki.

Wydajność może ulec spowolnieniu w przypadku bardzo dużych baz danych.

Tradycyjne funkcje zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantt i zależności, często wymagają kreatywnych rozwiązań.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 18 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

va Zoho Projects

Zoho Projects to praktyczne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje największą wartość zespołom już zainwestowanym w ekosystem Zoho. Integruje się płynnie z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak Zoho CRM, Zoho Desk i Zoho Analytics, tworząc ujednoliconą platformę dla Twojej działalności biznesowej.

Zestaw funkcji obejmuje wykresy Gantta z zależnościami, tablice Kanban, śledzenie czasu i śledzenie problemów. W przypadku firm usługowych integracja z Zoho Invoice umożliwia łatwe zarządzanie kartami czasu pracy i rozliczaniem klientów. Chociaż interfejs może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu z niektórymi konkurentami, jest prosty i spełnia swoje zadanie.

Zoho Projects to niezawodna i konkurencyjna cenowo opcja, która jest naturalnym wyborem dla małych i średnich zespołów, które już korzystają z innych produktów Zoho.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wykresy Gantta z zależnościami: wizualizuj osie czasu projektów i identyfikuj ścieżkę krytyczną, aby utrzymać projekty na właściwym torze.

Śledzenie czasu i karty czasu pracy: rejestruj czas poświęcony na zadania i generuj karty czasu pracy do celów rozliczeniowych lub wewnętrznego raportowania.

Integracja ekosystemu Zoho: Stwórz połączenie z innymi aplikacjami Zoho bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm, zapewniając płynny przepływ danych w całej firmie.

Zalety i wady Zoho Projects

Zalety:

Solidna wartość ekosystemu: zespoły, które już korzystają z produktów Zoho, czerpią korzyści z płynnego przepływu danych między narzędziami biznesowymi.

Natywna integracja z Zoho: jeśli jesteś już użytkownikiem Zoho, rozwiązanie to idealnie pasuje do Twojego istniejącego zestawu narzędzi.

Solidne podstawowe funkcje: Obejmuje wszystkie niezbędne potrzeby związane z zarządzaniem projektami, w tym wykresy Gantt, tablice Kanban i śledzenie czasu.

Wady:

Interfejs użytkownika wydaje się mniej nowoczesny niż w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów.

Brakuje mu zaawansowanych funkcji, takich jak AI, zaawansowana automatyzacja i zarządzanie portfolio.

Wzory projektowe mogą być mniej intuicyjne dla użytkowników, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z produktami Zoho.

Ceny Zoho Projects pro projekty

Free

Premium: 5 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

9. Smartsheet (najlepszy dla zespołów znających arkusze kalkulacyjne w branżach podlegających regulacjom)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet jest przeznaczony dla zespołów, które czują się komfortowo z arkuszami kalkulacyjnymi, ale potrzebują większych możliwości zarządzania projektami. Jego interfejs oparty na siatce przypomina Excel, ale dodatkowo oferuje takie funkcje, jak wykresy Gantta, automatyzacje i narzędzia do współpracy. Dzięki temu zespoły przyzwyczajone do pracy z wierszami i kolumnami mogą łatwo przejść na ten system.

Platforma ta jest doskonałym wyborem dla branż podlegających regulacjom, oferując certyfikat FedRAMP Moderate dla zadań rządowych oraz zgodność z HIPAA dla służby zdrowia. Centrum kontroli zapewnia zarządzanie na poziomie PMO, umożliwiając organizacjom standaryzację szablonów projektów i utrzymanie spójności na dużą skalę.

Wiele funkcji premium Smartsheet jest dostępnych jako płatne dodatki. Jednak unikalne połączenie znajomości arkuszy kalkulacyjnych i certyfikatów zgodności sprawia, że jest to cenne narzędzie dla określonej grupy odbiorców.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Interfejs oparty na siatce: znany układ wierszy i kolumn ułatwia użytkownikom programu Excel rozpoczęcie pracy.

Centrum kontroli: Standaryzacja szablonów projektów i zarządzania w całej organizacji w celu uzyskania większej spójności.

Certyfikaty zgodności: Spełnia szeroki zakres wymagań regulacyjnych, w tym FedRAMP, DoD IL4 i HIPAA.

Zalety i wady Smartsheet

Zalety:

Znany interfejs: Krzywa uczenia się jest minimalna dla każdego, kto wcześniej korzystał z arkusza kalkulacyjnego.

Silna pozycja w zakresie zgodności z przepisami: jest to realna opcja dla organizacji rządowych i opieki zdrowotnej, które muszą spełniać surowe wymogi regulacyjne.

Wydajny w przypadku cykli pracy wymagających przetwarzania dużych ilości danych: Obsługuje złożone scenariusze danych dzięki formułom międzyarkuszowym i funkcjom importu danych.

Wady:

Wiele z najpotężniejszych funkcji jest dostępnych tylko jako drogie dodatki.

Poza podstawową siatką, zaawansowane formuły i funkcje wymagają długiego okresu nauki.

Interfejs może wydawać się nieuporządkowany dla zespołów o prostych potrzebach w zakresie zarządzania zadaniami.

Ceny Smartsheet

Pro: 9 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 19 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,5/5 (ponad 16 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)

10. Basecamp (najlepszy dla zespołów zdalnych, które potrzebują prostego, zdecydowanego komunikatora projektowego)

za pośrednictwem Basecamp

Basecamp opiera się na filozofii „mniej znaczy więcej”. Celowo unika nadmiaru funkcji, skupiając się zamiast tego na prostocie i przejrzystej komunikacji. Jest przeznaczony dla zespołów pracujących zdalnie, które cenią sobie pracę asynchroniczną. Funkcje takie jak fora dyskusyjne zastępują wątki e-mailowe, a automatyczne meldunki pozwalają uzyskać aktualne informacje o zespole bez konieczności organizowania spotkań.

Jedną z najbardziej unikalnych funkcji jest wykres Hill Charts. Oferuje on inny sposób wizualizacji postępów projektu, pokazując, czy praca jest nadal na etapie „rozwiązywania problemu”, czy też przeszła do etapu „realizowania”. Zapewnia to bardziej rzetelny obraz rzeczywistego stanu projektów.

Kolejnym czynnikiem wyróżniającym Basecamp jest stała cena. Płacisz jedną cenę za cały zespół, co może być bardzo opłacalne dla większych organizacji.

Najlepsze funkcje Basecamp

Tablice dyskusyjne: Uporządkuj rozmowy według tematów i ułatw wyszukiwanie w ramach każdego projektu.

Automatyczne sprawdzanie: zaplanuj powtarzające się pytania, aby regularnie otrzymywać aktualizacje od swojego zespołu bez konieczności organizowania spotkań.

Wykresy Hill: unikalny sposób wizualizacji postępów projektu, który pokazuje poziom niepewności pozostający w projekcie.

Zalety i wady Basecamp

Zalety:

Prosty, skoncentrowany interfejs: wykonuje kilka zadań bardzo dobrze, bez złożoności platform typu „wszystko w jednym”.

Unlimited liczba członków zespołu: dodaj całą swoją organizację bez martwienia się o skalowanie na licencję.

Silne wsparcie dla komunikacji asynchronicznej: zaprojektowany od podstaw z myślą o zespołach zdalnych i rozproszonych.

Wady:

Brakuje w nim zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta, zależności i szczegółowe raportowanie.

Nie nadaje się do złożonych cykli pracy Agile ani procesów tworzenia oprogramowania.

Opcje niestandardowego dostosowywania są bardzo ograniczone w porównaniu z bardziej elastycznymi konkurentami.

Ceny Basecamp

Basecamp: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 400 recenzji)

Wybierz odpowiednią alternatywę dla Taiga dla swojego zespołu ✨

Znalezienie odpowiedniej alternatywy dla Taiga sprowadza się do zrozumienia rzeczywistych potrzeb Twojego zespołu, a nie tylko tego, co brzmi imponująco na stronie z funkcjami. Jeśli jesteś zespołem programistów, który potrzebuje Agile dla przedsiębiorstw, trudno jest przebić bogactwo funkcji Jira. Jeśli priorytetem jest prostota, Trello lub Basecamp eliminują złożoność.

Jeśli jednak masz dość żonglowania wieloma narzędziami do zadań, dokumentów i komunikacji, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Otrzymujesz również sztuczną inteligencję, która naprawdę rozumie Twoją pracę. Koniec z rozproszeniem kontekstu, koniec z przeszukiwaniem pięciu aplikacji w poszukiwaniu tego, czego potrzebujesz. Najlepszym narzędziem jest to, z którego Twój zespół będzie faktycznie korzystał konsekwentnie.

Zacznij od największego problemu, dopasuj do niego rozwiązanie, które bezpośrednio go rozwiązuje, i rozwijaj się dalej. Zacznij bezpłatnie z ClickUp i zobacz, jak zintegrowany obszar roboczy ClickUp zmienia sposób działania Twojego zespołu.