Jak zdalnie zarządzać zespołem programistów?

Zdalne zarządzanie zespołem nie jest niczym nowym dla teamów programistycznych. Programiści nie muszą już siedzieć obok siebie, by zrobić to, co do nich należy. Zdalne zespoły programistów są w stanie nie tylko być wydajne, ale pracować nawet bardziej efektywnie niż zespoły pracujące w biurze.

W tym przewodniku na temat zdalnego zarządzania zespołem programistów przyjrzymy się bliżej zaletom i wadom prowadzenia zdalnego zespołu, sposobom budowania i zarządzania zespołem oraz najlepszemu podejściu do komunikacji i bezpieczeństwa. 💻

Rosnący wpływ pracy zdalnej na rozwój oprogramowania

Teams zajmujące się tworzeniem oprogramowania były już tworzone z myślą o powodzeniu pracy zdalnej, ale zmiana ta została przyspieszona przez pandemię COVID-19. Od tego czasu zespoły hybrydowe i zdalne utrzymują popularność z wielu dobrych powodów.

Zalety i wyzwania związane z pracą zdalną przy tworzeniu oprogramowania

Praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla Businessu, jak i pracowników, zwłaszcza biorąc pod uwagę bogactwo talentów dostępnych na całym świecie.

Niektóre z głównych zalet pracy zdalnej w tworzeniu oprogramowania obejmują:

Możliwość zatrudniania najlepszych talentów, bez względu na kraj lub strefę czasową, w której pracują

Obejmowanie szerszego zakresu czasu i harmonogramów pracy, w celu zapewnienia bardziej zakończonego wsparcia produktu

Przyjęcie domyślnej komunikacji asynchronicznej, co daje więcej czasu na dogłębną pracę 💡

Utrzymanie lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym

Zdalne zespoły programistów nie są jednak pozbawione wad. Oto niektóre z wyzwań, które mogą napotkać liderzy teamów:

Brak możliwości kontaktowania się z członkami teamu twarzą w twarz lub w czasie rzeczywistym, a nie asynchronicznie

Trudności z zaplanowaniem spotkań i aktualizacji na żywo dla całego personelu, które działają w wielu różnych strefach czasowych 🌍

Problemy z zapewnieniem, że technologia i obszary robocze wszystkich osób są prawidłowo ustawione i utrzymywane

Trudności w organizowaniu wydarzeń i działań związanych z budowaniem zespołu, zwłaszcza jeśli istnieje mieszanka członków zespołu wewnętrznego i zdalnego

Rola zwinnego tworzenia oprogramowania, DevOps i Scrum w rozwoju zdalnym

Zdalny zespół programistów będzie dobrze prosperował w rozproszonym ustawieniu dzięki narzędziom i metodologiom zarządzania projektami, które może przyjąć. Startupy i firmy programistyczne wdrażające Agile, Scrum lub DevOps odkrywają, że te metody pracy naturalnie pasują do hybrydowego lub zdalnego modelu pracy.

Metodologia Agile (w tym Scrum) dzieli pracę na sprinty, wymagając od teamów szybkiego projektowania, rozwijania, testowania i wdrażania iteracji produktów i usług. Sprinty te obejmują codzienne (lub cotygodniowe) spotkania standup, na których Zespół Agile członkowie przekazują aktualizacje i starają się złagodzić przeszkody. Wszystko to jest nie tylko możliwe w ustawieniu zdalnym, ale często jest znacznie łatwiejsze - dzięki mniejszej liczbie osobistych rozpraszaczy i spotkań.

Utwórz listę zadań, aby zorganizować wszystkie spotkania i ceremonie zwinnych sprintów w ClickUp

Teams, które przyjmują DevOps niezależnie lub równolegle z Agile, cieszą się jeszcze większymi możliwościami przełamywania barier i szybszego działania, dzięki szczuplejszej integracji między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. 🔗

Budowanie i zarządzanie zdalnymi teamami inżynierów oprogramowania

Praca zdalna jest trendem, który pozostanie, więc nigdy nie było lepszego czasu, aby nauczyć się zdalnie zarządzać zespołem programistów. Oto nasze najlepsze porady dotyczące budowania, zarządzania i dbania o to, by Twój team pracował na najwyższym poziomie.

1. Zatrudnij odpowiednich zdalnych członków zespołu 🤝

Kierowanie najlepszym zespołem zaczyna się od zatrudnienia odpowiednich osób. Jeśli masz wpływ na proces rekrutacji, priorytetem jest upewnienie się, że działa on na twoją korzyść, dostarczając najlepszych w swojej klasie kandydatów.

Podczas zatrudniania zdalnych programistów do wirtualnego zespołu , współpracuj ze swoim działem HR i działem rekrutacji, aby wskazać im, czego szukasz. Napisz opis stanowiska i ustaw zadania na rozmowę kwalifikacyjną, które będą zgodne z Twoimi potrzebami. Zasugeruj ważne wartości, takie jak praca zespołowa lub odporność, i poszukaj sposobów na ich odkrycie w procesie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli nie otrzymujesz wysokiej jakości kandydatów, spróbuj zrozumieć, gdzie leży problem. Zastanów się, czy wynagrodzenie jest odpowiednie, zwłaszcza jeśli starasz się przyciągnąć wysokiej jakości talenty z obszarów o wysokich kosztach. Upewnij się, że lista ofert pracy zawiera wszystkie kluczowe korzyści, wzmianki o kultura firmy i daj potencjalnym członkom zespołu szansę na wyobrażenie sobie siebie jako jego części.

2. Ulepsz proces wdrażania 🎉

Po znalezieniu odpowiednich członków zespołu deweloperskiego podróż jeszcze się nie skończyła. Udoskonal swój proces wdrażania, aby nowi pracownicy zostali odpowiednio wprowadzeni w to, kim jesteś, co robisz i jak pracujesz.

Nawet jeśli ktoś był pracownikiem zdalnym przez jakiś czas, Twoja firma prawdopodobnie będzie działać inaczej niż jego poprzednia. Przygotuj podróż wdrożeniową, którą możesz niestandardowo dostosować do każdego nowego pracownika, która odzwierciedla jego doświadczenie, spełnia Twoje wymagania i łagodnie wprowadza go do Twojej organizacji.

Zarządzając zespołami zdalnymi, oferuj możliwość zaplanowania spotkań online z członkami zespołu lub współpracownikami z innych działów. Zapraszaj nowo zatrudnione osoby na spotkania i wydarzenia związane z kulturą organizacyjną. Upewnij się, że mają wszystko, czego potrzebują do jak najlepszego startu.

3. Ustawienie realistycznych celów 🎯

Posiadanie celu do zrobienia pomaga zmotywować członków zespołu i ustawić jasne oczekiwania dotyczące tego, co muszą zrobić w następnej kolejności. Dąż do ustawienia jasnych celów z realistycznymi terminami i kamieniami milowymi, aby zwiększyć motywację i posunąć projekt do przodu.

Ustalanie wymiernych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Aby uzyskać lepszy sposób na ustawienie i monitorowanie postępów w stosunku do celów, użyj Cele ClickUp . ClickUp Goals ma strukturę ułatwiającą zespołowi programistów osiąganie celów dzięki jasnym oś czasu, mierzalnym wskaźnikom KPI i celom oraz automatycznemu śledzeniu postępów.

Ustaw cele sprintu jeszcze szybciej, zamieniając aktywne zadania w osiągalne cele. Śledź swoje postępy w sposób, który ma sens dla Twojego zespołu, czy to za pomocą flag prawda/fałsz, czy wartości numerycznych. Zobacz każdy cel w jednym miejscu lub zajrzyj do niestandardowych folderów, aby skupić się tylko na celach, które chcesz zobaczyć.

4. Korzystaj z najlepszych w swojej klasie narzędzi ⚒️

Wysoko wydajne zdalne zespoły programistów nie walczą o zrobienie czegoś za pomocą archaicznych narzędzi programistycznych, które nie są w stanie sprostać zadaniu. Zamiast tego używają najlepszych w swojej klasie narzędzi programistycznych, takich jak Platforma do zarządzania projektami ClickUp .

ClickUp ma wszystko, czego potrzebuje Twój rozproszony zespół, aby pracować wydajnie, produktywnie i z powodzeniem. Łączy w sobie oprogramowanie do zarządzania projektami z celowymi narzędziami do rozwoju oprogramowania współpraca i praca zdalna .

Korzystaj z podpowiedzi za pomocą ClickUp AI, aby szybko tworzyć dokumenty wymagań produktowych (PDR).

Zespoły programistyczne mają wszystko, czego potrzebują, jeśli chodzi o funkcje w ClickUp. Usprawnij cały cykl rozwoju od początku do końca dzięki automatyzacji pracy, rejestrom sprintów, śledzeniu problemów, mapom drogowym i pulpitom Agile. Możesz używać ClickUp AI aby szybciej tworzyć pomysły na produkty i mapy drogowe.

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia na jednej scentralizowanej platformie

Twój zespół nie musi rozpraszać swojej uwagi na wiele narzędzi, dzięki Integracje ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi. Połącz wszystko razem wewnątrz najlepsze narzędzie do tworzenia oprogramowania dla jeszcze bardziej skoncentrowanego cyklu pracy, który pozwala zespołowi pracować na najwyższym poziomie.

5. Sprawdzaj regularnie 💬

Ludzie często myślą, że pracownicy zdalni są pozostawieni sami sobie i pracują niezależnie. Chociaż może to być prawdą, najlepsi liderzy zdalnych zespołów programistycznych starają się regularnie sprawdzać swoich członków.

Regularne spotkania pomagają członkom zespołu poczuć większe połączenie i są niezbędną częścią tworzenia oprogramowania - zwłaszcza jeśli korzystasz z Agile. Regularne spotkania, takie jak codzienne standupy, pozwalają rozwiązywać problemy, zanim staną się one poważne.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat, udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku.

Poza praktycznymi kwestiami związanymi z wydajnością i rozwojem oprogramowania, regularne meldowanie się jest koniecznością dla dobrych liderów. Poświęć czas na zaplanowanie indywidualnych spotkań z członkami zespołu, aby zapytać, jak sobie radzą, sprawdzić, czy jest coś, w czym możesz pomóc, i omówić ich plany rozwoju - w ten sposób możesz uzyskać cenne informacje zwrotne i wesprzeć ich cele związane z rozwojem kariery.

6. Korzystanie z ram zarządzania projektami 🧰

Zaczynanie od zera ze swoim podejściem do zarządzania projektami jest generalnie kiepskim pomysłem. Chociaż można osiągnąć bardzo niestandardowy cykl pracy, przyjęcie wypróbowanej i przetestowanej metodologii i dostosowanie jej do własnych potrzeb ma większy sens.

Większość zespołów programistycznych pracuje zgodnie z metodyką Agile, ponieważ ma ona sens - zwłaszcza w przypadku zespołów hybrydowych lub zdalnych. Ta struktura pozwala na szybką wysyłkę, wydajne testowanie i szybki postęp w kierunku celu końcowego. Obejmuje również wiele standupów i komunikacji, niezbędnych dla każdego zdalnego zespołu programistów.

Nie zaczynaj pracy od zera - wybierz gotowe opcje z Centrum szablonów lub stwórz własny szablon, z którego będzie mógł korzystać Twój zespół

ClickUp jest zbudowany w oparciu o Zwinna inżynieria teams. Nie będziesz musiał spędzać tygodni na tworzeniu własnych cykli pracy od zera wewnątrz narzędzie do zarządzania projektami (chociaż możesz, jeśli chcesz). Zamiast tego można użyć wbudowanego szablonów rozwoju oprogramowania i szablony inżynieryjne aby być gotowym do pracy w kilka chwil.

7. Kultywowanie właściwej kultury firmy ✨

Najlepsze zdalne teamy programistyczne nie istnieją przypadkowo. Są one wspierane przez solidną i przyjazną kulturę firmy, która promuje wartości, najlepsze praktyki, cykle pracy i cechy, które są zgodne z celami i potrzebami zespołu.

Posiadanie odpowiedniej kultury firmy i zespołu jest koniecznością w każdym środowisku pracy zdalnej. Zdrowa równowaga ducha zespołu i szczerych informacji zwrotnych często łączy się w najlepszy sposób, tworząc środowisko, w którym ludzie czują się mile widziani, wspierani, wzmacniani i zachęcani do zrobienia jak najlepszej pracy.

Indywidualni liderzy nie zawsze mają duży wpływ na kulturę firmy, ale pamiętaj, aby wykorzystać wszelkie wpływy, jakie masz, aby wprowadzić zmiany, które przyniosą korzyści Twojemu zespołowi. Naciskaj na otwartą komunikację, szybsze podejmowanie decyzji, przyjęcie aplikacji do budowania zespołu i wszelkie inne funkcje, które ułatwiają zdalnemu zespołowi programistycznemu wygodną pracę.

Komunikacja i współpraca w teamach zdalnych

Nie można prowadzić silnego i efektywnego teamu bez celowej komunikacji. Najlepsi liderzy wiedzą, co komunikować, kiedy i jak często, dzięki czemu zachowują właściwą równowagę między zbyt dużą i niewystarczającą komunikacją.

Nadmierna komunikacja a komunikacja wyczyszczona: Znalezienie równowagi

Wyczyszczona i skuteczna komunikacja jest niezbędna podczas kierowania zdalnym zespołem programistów. Niektórzy liderzy podążają zbyt daleko w jednym kierunku, przytłaczając obecnych i nowych członków zespołu zbyt dużą ilością szczegółów. Określa się to mianem nadmiernej komunikacji. 🗨️

Aby uzyskać właściwą równowagę, liderzy zespołów programistycznych powinni:

Promować otwartą komunikację i udostępniać wszystkie istotne aktualizacje w kanałach zespołu, a nie w prywatnych wiadomościach

Ustawić wytyczne dotyczące tego, co dobre komunikacja w zespole wygląda

Unikaj mikrozarządzania i wspieraj członków zespołu w samodzielnym rozwiązywaniu problemów

Wybierz platformę do wideokonferencji, taką jak Zoom lub Google Meet, i konsekwentnie z niej korzystaj

Ustaw wyczyszczone oczekiwania dotyczące skutecznej komunikacji podczas omawiania i zarządzania pull requestami w narzędziach programistycznych, takich jak GitHub

Korzystaj z komunikacji asynchronicznej, aby przekazywać komunikaty w sposób jasny i zwięzły, bez konieczności oczekiwania na więcej szczegółów

Wprowadzenie narzędzia do zdalnej współpracy i narzędzia komunikacyjne, które uzupełniają styl pracy i preferencje zespołu, takie jak Slack lub Microsoft Teams

Wykorzystanie informacji zwrotnych do ulepszenia istniejących procesów, cykli pracy i nawyków komunikacyjnych

Unikaj przeskakiwania między platformami i utwórz branch lub nowy pull request w ramach zadania, korzystając z integracji GitHub

Nie zawsze uda Ci się osiągnąć idealną równowagę, ale chodzi o przyjęcie zasad i codzienne ich demonstrowanie. Oferuj jasne wytyczne, nadawaj ton i współpracuj ze swoim zespołem, aby opracować zespołowe podejście do komunikacji, które ma sens dla wszystkich.

Bezpieczeństwo i zgodność w zdalnym rozwoju oprogramowania

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to priorytety dla zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania, a skupienie się na nich jest jeszcze ważniejsze, jeśli zarządzasz zespołem zdalnym. 🔐

W przypadku zespołu zamkniętego, działowi IT łatwiej jest monitorować i chronić przed niewłaściwym użyciem lub przypadkową niezgodnością. Jeśli oprogramowanie wprowadzi kluczową poprawkę błędu lub łatkę, zespół IT może osobiście upewnić się, że wszystkie urządzenia zostały zaktualizowane.

W zdalnym ustawieniu nie będziesz mieć fizycznego dostępu do całego sprzętu lub oprogramowania, z którego korzysta twój zespół. Można jednak zdalnie zabezpieczyć urządzenia, co daje możliwość proaktywnego zapewnienia bezpiecznego środowiska i działania jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Teams pracujący zdalnie muszą również wziąć pod uwagę inne kwestie związane ze zgodnością z przepisami, zwłaszcza jeśli zatrudniają pracowników na całym świecie. Podczas gdy zespoły HR i prawne powinny wziąć na siebie większość odpowiedzialności w tym zakresie, proaktywni liderzy zespołów będą chcieli wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą zrobić w zakresie outsourcingu talentów, zarządzania zachowaniem i zwalniania członków zespołu.

Umożliwienie Teamsowi pracy na najwyższym poziomie

Wiedza o tym, jak zdalnie zarządzać zespołem programistów, zawsze będzie pomocna, zwłaszcza że zespoły hybrydowe i zdalne są tutaj na stałe. Skorzystaj z tego przewodnika, aby wesprzeć swój rozwój jako menedżera i lidera, abyś mógł wesprzeć i umożliwić swojemu zespołowi programistów robienie tego, co robią najlepiej.

Jeśli szukasz platformy, która pozwala zarządzać projektami i cyklami pracy związanymi z tworzeniem oprogramowania i została zaprojektowana z myślą o zespołach Agile, wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . Nic go nie przebije w zarządzaniu zespołem programistycznym. 🤖