Jak korzystać z Meta AI do komunikacji biznesowej w [rok]

Twoi klienci już korzystają z WhatsApp, Messenger i Instagram. Teraz Meta AI również jest gotowa pomóc Ci tworzyć odpowiedzi, obrazy i kampanie bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

W tym przewodniku dowiesz się, jak uzyskać dostęp do Meta AI na każdej platformie, używać jej do przyspieszenia cyklu pracy dotyczącej wiadomości od klientów oraz organizować pracę w ClickUp, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Czym jest Meta AI?

Pomyśl o Meta AI jak o „genialnym pomocniku” mieszkającym w Twoich ulubionych aplikacjach. Jest to uniwersalna sztuczna inteligencja stworzona przez Meta (firmę nadrzędną Facebooka, Instagrama i WhatsApp), zaprojektowana, aby pomóc Ci odpowiadać na pytania, generować obrazy i wykonywać zadania bez opuszczania czatu.

za pośrednictwem Meta AI

Aby zrozumieć, jak Meta AI wpisuje się w szerszy kontekst rozwiązań marketingowych opartych na sztucznej inteligencji, obejrzyj ten przegląd narzędzi marketingowych AI i ich zastosowań w nowoczesnych firmach.

📚 Przeczytaj również: Jak rozwiązywać typowe problemy związane z obsługą klienta niestandardową

Jak uzyskać dostęp do Meta AI na platformach komunikacyjnych

Dobra wiadomość: Meta AI nie wymaga nauki obsługi, ponieważ jest już wbudowana w aplikacje, z których Twój zespół korzysta na co dzień do komunikacji z klientami.

Dostęp i konkretne funkcje mogą się różnić w zależności od regionu, ponieważ usługa jest nadal wdrażana na całym świecie, ale punkty wejścia są zaprojektowane tak, aby były proste i intuicyjne.

Oto jak znaleźć tę funkcję na każdej platformie. 👀

WhatsApp

za pośrednictwem WhatsApp

Aby rozpocząć rozmowę z Meta AI w WhatsApp, otwórz aplikację i poszukaj niebieskiej ikony koła u góry ekranu czatu. Możesz również rozpocząć nowy czat i po prostu wyszukać „Meta AI”, aby rozpocząć.

Dla użytkowników WhatsApp Business Meta AI działa w ramach standardowego interfejsu. Jest to potężne narzędzie do tworzenia odpowiedzi dla klientów, burzy mózgów nad nowymi pomysłami na wiadomości lub generowania szybkiej zawartości na bieżąco.

👀 Ważne jest, aby pamiętać, że rozmowy z Meta AI są prywatne i niezależne od czatów z klientami. Rozmawiasz z AI, aby uzyskać pomoc, a nie w celu zintegrowania jej z automatycznymi przepływami obsługi klienta.

Możesz również wykorzystać Meta AI w dyskusjach zespołowych. W dowolnym czacie grupowym wystarczy wpisać @Meta AI, a następnie swoje pytanie, aby uzyskać pomoc bez opuszczania rozmowy. Dzięki temu jest to narzędzie do współpracy dla Twojego zespołu, a nie automatyczny bot, który odpowiada bezpośrednio klientom.

Aby uzyskać pełną automatyzację, nadal musisz używać WhatsApp Business API do tworzenia oddzielnego chatbota.

Uwaga: Od 15 stycznia 2026 r. Meta zabrania stosowania chatbotów AI ogólnego przeznaczenia w WhatsApp Business API. Nadal można tworzyć boty do konkretnych zadań, takich jak obsługa klienta, rezerwacje i śledzenie zamówień, ale asystenci AI o otwartym charakterze nie są już dozwoleni na platformie.

Messenger

Dostęp do Meta AI w Messengerze jest równie prosty. Otwórz aplikację i dotknij ikony Meta AI na pasku wyszukiwania lub utwórz nową wiadomość i wyszukaj „Meta AI”.

Jeśli Twój zespół zarządza stroną biznesową, może używać Meta AI do bardziej efektywnego prowadzenia rozmów w Messengerze. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia odpowiedzi na często zadawane pytania, uzyskiwania pomysłów na wiadomości promocyjne, a nawet tworzenia prostych obrazów, które można udostępniać klientom.

Podobnie jak w WhatsApp, możesz również skorzystać z tej funkcji w czatach grupowych, wpisując @Meta AI.

👀 Ta funkcja różni się od automatycznych botów, które można skonfigurować za pomocą Meta Business Suite. Te boty są przeznaczone do automatycznego odpowiadania, podczas gdy Meta AI służy jako asystent w czasie rzeczywistym dla osoby zarządzającej wiadomościami.

📚 Przeczytaj również:

Instagram

Meta AI znajdziesz w swoich bezpośrednich wiadomościach na Instagramie. Otwórz swoje wiadomości i dotknij ikony Meta AI lub utwórz nową wiadomość i wyszukaj ją.

Dla firm oznacza to znacznie szybsze zarządzanie obecnością na Instagramie. Wykorzystaj tę funkcję do burzy mózgów nad pomysłami na sprytne podpisy, tworzenia szybkich odpowiedzi na typowe pytania lub generowania unikalnych obrazów do swoich relacji i postów.

Funkcja @Meta AI jest również dostępna w grupowych wiadomościach prywatnych, co ułatwia współpracę z zespołem nad zawartością.

Meta AI działa jako Twój kreatywny i wydajny partner w aplikacji. Nie odpowiada automatycznie na wiadomości prywatne od klientów, ale pomaga robić to szybciej i z większą kreatywnością.

👀 Wszystkie generowane obrazy zostaną automatycznie oznaczone przez Meta jako zawartość wygenerowaną przez AI, co zapewni przejrzystość wobec odbiorców.

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać Meta AI do tworzenia zawartości na Instagramie

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy ClickUp i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym ClickUp. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Sposoby wykorzystania Meta AI do komunikacji biznesowej

Kluczem do sukcesu jest skupienie się na zadaniach, które powodują utrudnienia w komunikacji z klientami. Meta AI została zaprojektowana, aby pomóc Ci w tworzeniu szkiców, burzy mózgów i tworzeniu materiałów wizualnych. Te praktyczne aplikacje działają w WhatsApp, Messengerze i Instagramie, zmieniając sztuczną inteligencję z nowinki w niezbędne narzędzie dla Twojego zespołu. 🛠️

Oto cztery praktyczne sposoby wykorzystania Meta AI w komunikacji biznesowej.

Zautomatyzuj odpowiedzi obsługi klienta

Słysząc słowo „automatyzacja”, możesz pomyśleć o botach, które całkowicie przejmują kontrolę nad rozmowami. Meta AI nie działa w ten sposób. Pomaga ona członkom Twojego zespołu odpowiadać szybciej i bardziej spójnie, umożliwiając im obsługę większej liczby rozmów bez utraty jakości. Chodzi o wzmocnienie Twojego zespołu, a nie o jego zastąpienie.

Cykl pracy jest prosty. Gdy pojawia się pytanie klienta, możesz otworzyć Meta AI, opisać sytuację i poprosić o przygotowanie odpowiedzi.

Oto kilka przykładowych podpowiedzi, które pomogą Ci zacząć:

„Sporządź przyjazną odpowiedź dla klienta pytającego o naszą politykę zwrotów”.

„Napisz profesjonalną odpowiedź wyjaśniającą, że wysyłka jest opóźniona z powodu warunków pogodowych”.

„Stwórz krótką, pomocną odpowiedź dla osoby pytającej o dostępność produktu”.

Możesz nawet poprosić Meta AI o dostosowanie tonu wiadomości, aby była bardziej formalna lub nieformalna, albo o skrócenie lub wydłużenie wiadomości. Dzięki temu Twój zespół zyska solidną podstawę, którą będzie mógł spersonalizować przed wysłaniem.

Generuj szablony szybkich odpowiedzi

Zespoły obsługi klienta spędzają nawet 40% czasu na odpowiadaniu na te same 10 pytań. Meta AI pomoże Ci w ciągu kilku minut stworzyć bibliotekę spójnych odpowiedzi zgodnych z wizerunkiem marki. Dzięki temu Twoje wiadomości będą spójne, a zespół będzie mógł skupić się na bardziej złożonych problemach klientów.

Podpowiedź do Meta AI z najczęściej zadawanymi pytaniami klientów i poproś o wygenerowanie wielu opcji odpowiedzi.

Aby zachować spójność: „Podaj mi pięć różnych sposobów odpowiedzi na pytanie „W jakich godzinach działa Twoja firma?””.

Aby uzyskać różnorodność tonu: „Utwórz trzy przyjazne, ale profesjonalne odpowiedzi dla klientów pytających, czy oferujemy rabaty”.

Dla jasności: „Napisz jasną, prostą szablonową odpowiedź dla klientów pytających o status swojego zamówienia”.

Gdy już masz zestaw odpowiedzi, które Ci się podobają, możesz je zapisać we wspólnym dokumencie lub bezpośrednio w funkcji szybkiej odpowiedzi platformy komunikacyjnej. Dzięki temu odpowiedzi będą łatwo dostępne dla wszystkich członków Twojego zespołu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szybkie odpowiedzi pozwalają zaoszczędzić czas — ale tylko wtedy, gdy Twój zespół potrafi szybko znaleźć odpowiednią. Agent Ambient Answers w ClickUp może monitorować rozmowy i zadania w czasie rzeczywistym oraz automatycznie wyświetlać odpowiednie szablony odpowiedzi, często zadawane pytania lub poprzednie rozwiązania na podstawie słów kluczowych lub intencji klienta.

Burza mózgów na temat zawartości wiadomości i kampanii

Wychodząc poza obsługę klienta w trybie jeden na jeden, możesz wykorzystać Meta AI do planowania proaktywnych strategii komunikacyjnych.

Wymyślanie nowych pomysłów na kampanie promocyjne, wprowadzanie produktów na rynek lub sezonowe działania marketingowe może być trudnym zadaniem. Zdarza się, że brakuje pomysłów, a terminy zbliżają się wielkimi krokami, przez co działania marketingowe wydają się nudne lub pospieszne. Meta AI może pełnić rolę partnera podczas burzy mózgów, pomagając generować pomysły i tworzyć zawartość dla większych kampanii.

Poproś o pomoc w następujących kwestiach:

Pomysły na kampanię: „Podaj mi pięć kreatywnych pomysłów na kampanię w WhatsApp w ramach promocji naszej nadchodzącej letniej wyprzedaży”.

Ponowne zaangażowanie: „Sporządź serię trzech wiadomości, które zostaną wysłane do klientów, którzy nie dokonali zakupu w ciągu ostatnich 60 dni”.

Wiadomości dotyczące wprowadzenia produktu: „Zaproponuj kilka różnych podejść do wiadomości dotyczących wprowadzenia naszej nowej usługi subskrypcyjnej dla obecnych klientów”.

Możesz nawet używać go do tworzenia wariantów do testów A/B. Poproś go o napisanie dwóch lub trzech różnych wersji tej samej wiadomości promocyjnej, aby sprawdzić, która z nich działa najlepiej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz teksty marketingowe w kilka sekund bez opuszczania ClickUp, korzystając z wbudowanego asystenta AI, ClickUp Brain.

Twórz elementy wizualne do rozmów na czacie

Czasami obraz naprawdę jest wart tysiąca słów, ale tworzenie niestandardowych materiałów wizualnych dla każdej interakcji z klientem jest niemożliwe. Twój zespół może być skazany na używanie ogólnych zdjęć stockowych lub, co bardziej prawdopodobne, całkowity brak materiałów wizualnych. To stracona szansa na uatrakcyjnienie i uczynienie komunikatów bardziej pomocnymi.

Funkcja generowania obrazów Meta AI pozwala tworzyć niestandardowe grafiki na bieżąco, bezpośrednio w czacie. Wystarczy opisać żądany obraz, a AI stworzy go dla Ciebie.

To idealne rozwiązanie dla:

Makiety produktów: „Stwórz obraz naszej nowej butelki na wodę na biurku obok laptopa”.

Grafika promocyjna: „Wygeneruj obraz świątecznego pudełka z prezentem z niebieską wstążką do promocji świątecznej”.

Ikony ilustracyjne: „Stwórz prostą, przejrzystą ilustrację samochodu dostawczego, którą można wykorzystać do aktualizacji informacji o wysyłce”.

Te obrazy najlepiej nadają się do szybkiego, nieformalnego wykorzystania w czatach. Nie zastąpią one dopracowanych materiałów promocyjnych tworzonych przez zespół projektantów, ale są potężnym narzędziem ułatwiającym codzienne rozmowy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz niestandardowe obrazy do swoich kampanii za pomocą kilku prostych podpowiedzi w ClickUp Brain. Możesz również zapisywać, udostępniać i ponownie wykorzystywać swoje podpowiedzi. Generowanie obrazów za pomocą ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wskazuje na wyraźne wyzwanie: 54% zespołów pracuje w rozproszonych systemach, 49% rzadko udostępniają kontekst między narzędziami, a 43% ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji. Gdy praca jest rozdrobniona, narzędzia AI nie mają dostępu do pełnego kontekstu, co oznacza niekompletne odpowiedzi, opóźnienia w reakcjach oraz wyniki pozbawione głębi i dokładności. To właśnie efekt rozproszenia pracy, który kosztuje firmy miliony w postaci utraconej wydajności i straconego czasu. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, działając w ramach ujednoliconego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, w którym zadania, dokumenty, czaty i cele są ze sobą powiązane. Funkcja Enterprise Search natychmiast ujawnia wszystkie szczegóły, a agenci AI działają na całej platformie, gromadząc kontekst, udostępniając aktualizacje i posuwając pracę do przodu. W rezultacie otrzymujemy sztuczną inteligencję, która jest szybsza, bardziej przejrzysta i konsekwentnie informowana, czego nie są w stanie zapewnić niepołączone narzędzia.

Zarządzaj cyklem pracy wiadomości biznesowych za pomocą ClickUp

Wykorzystanie Meta AI do tworzenia odpowiedzi lub burzy mózgów nad kampanią to świetny pierwszy krok, ale nie rozwiązuje ono podstawowego problemu chaosu.

Twoje szablony szybkich odpowiedzi są zagubione w losowym dokumencie, plan kampanii znajduje się w arkuszu kalkulacyjnym, a Twój zespół próbuje koordynować, kto odpowiada na co w oddzielnym czacie grupowym. Jest to rozproszenie pracy — fragmentacja pracy między niepołączonymi narzędziami, które nie komunikują się ze sobą — i zabija wydajność, zmuszając zespół do ciągłego przełączania się między narzędziami, tracąc kontekst przy każdym kliknięciu.

Ta fragmentacja prowadzi do straty czasu — 51 minut tygodniowo, niespójnych wiadomości i przerwanych rozmów. Aby naprawdę skorzystać z AI, musisz zarządzać całym cyklem pracy — od pomysłu, przez realizację, po analizę — w jednym miejscu.

Zorganizuj wszystkie zadania związane z komunikacją biznesową dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp — jednej platformie, na której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją z kontekstową sztuczną inteligencją wbudowaną jako warstwa inteligencji — która uzupełnia Meta AI.

Scentralizuj szablony wiadomości i biblioteki odpowiedzi

Scentralizuj wszystkie swoje wspólne zasoby w jednym miejscu dzięki Docs Hub.

Gdy Twój zespół zacznie używać Meta AI do generowania odpowiedzi, szybko zgromadzisz wiele różnych wariantów — zasady zwrotów, aktualizacje statusu zamówień, odpowiedzi w ramach promocji, wersje dostosowane do konkretnego tonu.

Zamiast zapisywać je w losowych notatkach lub wątkach czatu, przechowuj je w ClickUp Dokumentach:

Stwórz uporządkowaną bibliotekę odpowiedzi podzieloną na kategorie (zwroty, wysyłka, rozliczenia, promocje).

Zachowaj wytyczne dotyczące głosu marki wraz z szablonami

Korzystaj z uprawnień, aby kontrolować, kto może edytować zatwierdzone wiadomości.

Połącz dokumenty bezpośrednio z zadaniami, aby agenci mieli natychmiastowy dostęp do odpowiednich szablonów.

Zapobiega to niespójności między WhatsApp, Messengerem i Instagramem, zwłaszcza gdy odpowiedzi udzielają różni członkowie zespołu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Meta AI

Zamień rozmowy w zadania, które można śledzić

Zautomatyzuj swoje zadania i kontynuuj pracę dzięki zadaniom ClickUp.

Rozmowy z klientami wymagają nie tylko odpowiedzi — często wymagają również podjęcia działań.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz:

Przekształcaj rozmowy o wysokim priorytecie w przypisane zadania.

Przypisuj rozmowy lub obowiązki związane z kampanią konkretnym członkom zespołu.

Dodaj pola niestandardowe, takie jak platforma (WhatsApp, Messenger, Instagram), poziom pilności i segment klientów.

Korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak „Nowe zapytanie”, „Tworzenie odpowiedzi”, „Oczekiwanie na klienta”, „Przekazane dalej”, „Rozwiązane”.

Ustaw terminy i umowy SLA dotyczące czasu odpowiedzi.

Załącz odpowiedni kontekst (zrzuty ekranu, transkrypcje wiadomości, szczegóły zamówienia).

Twórz komentarze wewnętrzne oddzielone od wiadomości kierowanych do klientów.

Planuj i realizuj kampanie komunikacyjne dzięki ustrukturyzowanym cyklom pracy.

Stwórz pulpit nawigacyjny kampanii marketingowej za pomocą ClickUp Dashboards.

Meta AI może pomóc w burzy mózgów nad komunikatami kampanii. Jednak uruchomienie kampanii wymaga koordynacji.

Dzięki ClickUp możesz:

Twórz foldery kampanii (np. Wyprzedaż letnia, Wprowadzenie produktu, Seria ponownego zaangażowania).

Podziel kampanie na zadania: tworzenie kopii, przegląd prawny, tworzenie zasobów, ustawienia reklam, planowanie uruchomienia.

Wykorzystaj zależności, aby zapewnić, że wiadomości nie zostaną wysłane przed zatwierdzeniem.

Wizualizuj osie czasu w widoku Gantta lub kalendarza.

Śledź wyniki w konfigurowalnych pulpitach ClickUp

Jest to szczególnie ważne w przypadku kampanii typu „kliknij, aby wysłać wiadomość”, w których reklamy są wyzwalaczami rozmów na dużą skalę.

Zautomatyzuj powtarzalne kroki cyklu pracy

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automations.

Powtarzalna koordynacja spowalnia pracę zespołów bardziej niż tworzenie wiadomości. Automatyzacje ClickUp pozwalają:

Automatycznie przypisuj nowe zadania związane z komunikacją w oparciu o platformę lub kampanię.

Uruchamiaj wyzwalacze przypomnień dla wiadomości uzupełniających.

Aktualizuj statusy po upływie terminów

Powiadamiaj menedżerów o przekroczeniu progów SLA

Wynik? Twój zespół skupia się na komunikacji z klientami, a nie na wewnętrznych sprawach administracyjnych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz w ClickUp Super Agenta przeszkolonego w zakresie szablonów wiadomości, wytycznych dotyczących marki, zasad SLA i polityki eskalacji. Następnie pozwól mu: Sugeruj odpowiedzi bezpośrednio w zadaniach

Automatyczne przypisywanie etykiet do rozmów według kategorii lub pilności

Zalecaj kolejne kroki dla agentów

Oznaczaj zaległe działania następcze, zanim zostaną pominięte. Super Agent jest jak współpracownik AI: rozumie kontekst, można go dokonać wzmianki, aby tworzył aktualizacje, podsumowywał opinie, a nawet automatycznie podejmował działania na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie wyzwalaczy. Zautomatyzuj cykl pracy od początku do końca dzięki bezkodowym superagentom AI w ClickUp.

Wykorzystaj AI do tworzenia i udoskonalania zawartości w swoim obszarze roboczym.

Korzystaj z AI w miejscu pracy w ClickUp Docs.

Podczas gdy Meta AI działa w aplikacjach do przesyłania wiadomości, ClickUp Brain działa w ramach Twojego cyklu pracy.

Możesz go używać do:

Twórz wiadomości kampanii bezpośrednio w zadaniach lub Dokumentach.

Podsumuj opinie klientów z wielu rozmów

Generuj alternatywne wersje do testów A/B.

Dopracuj ton i strukturę wiadomości przed ich opublikowaniem.

Zamiast przełączać się między narzędziami, Twoje pomysły i realizacja pozostają ze sobą połączone.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Odpowiadaj na pilne wiadomości w podróży dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp. Wystarczy dotknąć mikrofonu w zadaniu lub komentarzu, wypowiedzieć odpowiedź w naturalny sposób, a ClickUp przekształci ją w czysty, edytowalny tekst. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pilnych eskalacji lub zatwierdzeń — możesz podyktować odpowiedź, w razie potrzeby dostosować sformułowania i kontynuować cykl pracy w ciągu kilku sekund.

Wykorzystaj Meta AI do przyspieszenia pracy, ale stwórz system umożliwiający skalowanie

Meta AI — oparta na modelach Llama firmy Meta — zapewnia firmom szybszy sposób obsługi rozmów z klientami w WhatsApp, Messengerze i Instagramie. Możesz tworzyć odpowiedzi w ciągu kilku sekund, generować szybkie wizualizacje, przeprowadzać burzę mózgów na temat kampanii i zmniejszyć obciążenie umysłowe związane z ciągłą komunikacją biznesową.

Ale rzeczywistość jest taka: Meta AI usprawnia indywidualne interakcje. Nie zarządza cyklem pracy.

Nie będzie:

Śledź, kto odpowiada poszczególnym klientom.

Przechowuj zatwierdzone szablony wiadomości w uporządkowany sposób.

Koordynuj osie czasu kampanii między zespołami

Zapewnij terminowe realizowanie działań następczych

Zapewnij sobie widoczność w zakresie czasów odpowiedzi lub obciążenia pracą.

Wraz ze wzrostem ilości wiadomości biznesowych sama szybkość nie wystarcza.

Właśnie w tym przypadku kluczowe znaczenie ma scentralizowane środowisko pracy, takie jak ClickUp. Meta AI pomaga tworzyć wiadomości. ClickUp pomaga zarządzać systemem stojącym za wiadomościami — szablonami, zadaniami, kampaniami, regułami automatyzacji, pulpitami nawigacyjnymi i koordynacją pracy zespołu — wszystko w jednym miejscu.

Ujednolicenie cykli pracy komunikacji biznesowej. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo.

Często zadawane pytania

Tak, Meta AI jest obecnie bezpłatna w WhatsApp, Messengerze i Instagramie. W styczniu 2026 r. Meta ogłosiła plany przetestowania subskrypcji premium, które będą oferować rozszerzone możliwości AI, chociaż podstawowe funkcje pozostaną bezpłatne.

Aby korzystać z Meta AI, potrzebujesz konta Meta, ale możesz uzyskać do niego dostęp przez WhatsApp bez profilu na Facebooku. WhatsApp używa weryfikacji numeru telefonu zamiast logowania przez Facebooka.

Meta AI to osobisty asystent, który pomaga tworzyć zawartość i uzyskiwać odpowiedzi. Chatbot WhatsApp to zautomatyzowany system, który odpowiada bezpośrednio w Twoim imieniu na pytania klientów.