Whatsapp Business vs Personal: Które narzędzie do przesyłania wiadomości wybrać?

WhatsApp zadebiutował w 2009 roku i wkrótce wszyscy, od nastolatków w liceum po osoby osiągające sukcesy w korporacjach, byli przyklejeni do tekstów.

Przy całym tym szumie, Business zwrócił na to uwagę. Zdały sobie sprawę, że WhatsApp ma prawdziwy potencjał w komunikacji z klientami. Na rynku pojawiła się WhatsApp Business - wersja zaprojektowana specjalnie z myślą o interakcjach biznesowych.

Pozostaje jednak ważne pytanie: Czy WhatsApp lepiej nadaje się do użytku osobistego, czy też może być równie skuteczny dla firm? Czy WhatsApp Business vs. Personal to naprawdę dwie strony tego samego medalu, czy też są to zasadniczo różne platformy?

Przeanalizujmy różnice i odkryjmy, która z nich jest odpowiednia dla Twoich potrzeb.💡

Wprowadzenie do WhatsApp

W czerwcu 2024 roku ulubiona przez wszystkich Nowoczesna rodzina dokonała zaskakującego powrotu - tym razem w postaci Reklama WhatsApp !

Dlaczego? Aby pokazać moc funkcji czatu grupowego WhatsApp.

Dzięki klasycznym dziwactwom postaci i trafnemu scenariuszowi WhatsApp obiecał widzom płynne przesyłanie wiadomości. ale jak dobry jest WhatsApp do codziennego użytku?

Przegląd WhatsApp

To żadna niespodzianka - WhatsApp jest najczęściej używaną aplikacją mobilną na świecie.

Z 2 miliardy aktywnych użytkowników na całym świecie to oczywiste, że WhatsApp trafił w gusta ludzi na całym świecie.

co więc przyciąga?

Oprócz tego, że jest bezpieczna i działa płynnie na iOS i Androidzie, jest Free w użyciu.

Podczas gdy prawie każdy słyszał o WhatsApp, wielu nie zna jego korporacyjnego rodzeństwa: WhatsApp Business.

Rozwój WhatsApp Business

Zanim zagłębimy się w szczegóły opcji WhatsApp, zróbmy szybkie podsumowanie:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

API WhatsApp Business

Każdy z nich służy unikalnemu celowi, dostosowanemu do różnych potrzeb związanych z przesyłaniem wiadomości.

Jak udostępniał Mark Zuckerberg w jednym z wywiadów wywiadzie dla agencji Reuters "Rzeczywistość jest taka, że wiadomości biznesowe prawdopodobnie będzie kolejnym głównym filarem naszego biznesu, ponieważ pracujemy nad większą monetyzacją WhatsApp i Messengera"

I nie mylił się!

W rzeczywistości, więcej niż 40 milionów ludzi przegląda katalog WhatsApp Business każdego miesiąca - imponujący wyczyn dla tego, co zaczęło się jako prosta aplikacja do przesyłania wiadomości

Fun Fact: Po odrzuceniu przez Facebooka w 2009 roku, współzałożyciel WhatsApp Brian Acton nie poddał się. Zamiast tego zbudował WhatsApp - tylko po to, by Facebook kupił go za 19 miliardów dolarów w 2014 roku.

Odkrywanie WhatsApp Personal

WhatsApp Personal jest najczęściej wybieraną aplikacją do przesyłania wiadomości i jest ku temu powód. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Podstawowe funkcje WhatsApp Personal

Jak każda świetna platforma do przesyłania wiadomości, WhatsApp Personal jest pełen podstawowych funkcji, które uczyniły go ulubionym na całym świecie. Te podstawowe funkcje obejmują:

Kompleksowe szyfrowanie : Wiadomości, połączenia i multimedia są chronione, więc tylko ty i odbiorca możecie je odczytać. Nawet sam WhatsApp nie jest w stanie zajrzeć do tak bezpiecznego sejfu bankowego

: Wiadomości, połączenia i multimedia są chronione, więc tylko ty i odbiorca możecie je odczytać. Nawet sam WhatsApp nie jest w stanie zajrzeć do tak bezpiecznego sejfu bankowego Połączenia głosowe i wideo: Możesz wykonywać darmowe połączenia głosowe i wideo, w tym połączenia grupowe dla maksymalnie ośmiu osób. Idealne do wirtualnych spotkań rodzinnych lub niezobowiązujących pogawędek

Wiadomości głosowe : Dla tych, którzy wolą rozmawiać niż pisać, wiadomości głosowe ułatwiają życie. Po prostu nagraj i wyślij - Twój odbiorca usłyszy każdy niuans Twojej historii

: Dla tych, którzy wolą rozmawiać niż pisać, wiadomości głosowe ułatwiają życie. Po prostu nagraj i wyślij - Twój odbiorca usłyszy każdy niuans Twojej historii Udostępnianie dokumentów : Pomiń kłopoty z e-mailem! Wysyłaj pliki PDF, arkusze kalkulacyjne i slajdy bezpośrednio przez WhatsApp. Ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, czasami po prostu nie chcesz uruchamiać kolejnej aplikacji

: Pomiń kłopoty z e-mailem! Wysyłaj pliki PDF, arkusze kalkulacyjne i slajdy bezpośrednio przez WhatsApp. Ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, czasami po prostu nie chcesz uruchamiać kolejnej aplikacji Udostępnianie zdjęć i wideo : Udostępnianie zdjęć i wideo bez problemów z jakością. Wyraźne obrazy i brak pikselizacji - marzenie fotografa

: Udostępnianie zdjęć i wideo bez problemów z jakością. Wyraźne obrazy i brak pikselizacji - marzenie fotografa Dostęp z pulpitu: WhatsApp jest dostępny na komputerach Mac i PC. Ponieważ pisanie na pełnej klawiaturze jest po prostu... przyjemne

Rozsyłanie wiadomości : Wysyłaj jedną wiadomość do wielu osób jednocześnie dzięki funkcji transmisji WhatsApp. To pokój VIP do wysyłania tekstów

: Wysyłaj jedną wiadomość do wielu osób jednocześnie dzięki funkcji transmisji WhatsApp. To pokój VIP do wysyłania tekstów Dwuetapowa weryfikacja: Dodaj dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby uchronić się przed ciekawskimi spojrzeniami. Niezbędne dla każdego, kto poważnie traktuje swoje dane

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy e-mail dla komunikacji Business WhatsApp zrobił krok naprzód, wprowadzając kilka funkcji. Przyjrzyjmy się niektórym z najfajniejszych dodatków:

Edycja wiadomości : Czy kiedykolwiek wysłałeś wiadomość zbyt szybko? Teraz masz do 15 minut na edycję wiadomości, co uchroni Cię przed literówkami lub "ups"

: Czy kiedykolwiek wysłałeś wiadomość zbyt szybko? Teraz masz do 15 minut na edycję wiadomości, co uchroni Cię przed literówkami lub "ups" Tryb cichy dla nieznanych rozmówców : Masz dość spamu? Teraz możesz wyciszyć połączenia od numerów, które nie znajdują się w Twoich kontaktach, aby cieszyć się ciszą

: Masz dość spamu? Teraz możesz wyciszyć połączenia od numerów, które nie znajdują się w Twoich kontaktach, aby cieszyć się ciszą Blokada czatu : Dodaj warstwę prywatności do określonych czatów za pomocą odcisku palca lub kodu dostępu, zachowując niektóre rozmowy jako prywatne

: Dodaj warstwę prywatności do określonych czatów za pomocą odcisku palca lub kodu dostępu, zachowując niektóre rozmowy jako prywatne Spersonalizowane tapety czatu : Niestandardowe tapety czatów pozwalają szybko rozróżniać rozmowy i dodają osobistego charakteru

: Niestandardowe tapety czatów pozwalają szybko rozróżniać rozmowy i dodają osobistego charakteru Naklejki generowane przez AI: Opisz swój pomysł, a AI WhatsApp stworzy niestandardowe naklejki, wnosząc więcej ekspresji do czatów

Przypięte wiadomości w grupach : Przechowuj ważne informacje na górze czatów grupowych dzięki przypinanym wiadomościom, pomagając wszystkim pozostać na bieżąco

: Przechowuj ważne informacje na górze czatów grupowych dzięki przypinanym wiadomościom, pomagając wszystkim pozostać na bieżąco Meta AI czat głosowy: Ręce zbyt zajęte, by pisać? Możesz wysyłać podpowiedzi głosowe do Meta AI na WhatsApp

Osobiste przypadki użycia WhatsApp

Weźmy Emmę, która planuje przyjęcie niespodziankę dla swojej najlepszej przyjaciółki. Oto jak WhatsApp Personal pozwala jej być na bieżąco:

Zarządzanie prywatnością : Ustawienie kontroli prywatności, aby ograniczyć, kto może zobaczyć jej aktualizacje statusu (żadne spoilery imprezowe nie są dozwolone)

: Ustawienie kontroli prywatności, aby ograniczyć, kto może zobaczyć jej aktualizacje statusu (żadne spoilery imprezowe nie są dozwolone) Przypomnienia o wydarzeniach z przypiętymi wiadomościami : Emma przypina adres imprezy i temat bezpośrednio na górze czatu grupowego, aby nikt nie zapomniał o ważnych szczegółach

: Emma przypina adres imprezy i temat bezpośrednio na górze czatu grupowego, aby nikt nie zapomniał o ważnych szczegółach Wysyłanie wskazówek z lokalizacją na żywo : Aby nikt się nie zgubił, Emma udostępnia gościom swoją lokalizację na żywo, gdy zmierzają do miejsca imprezy

: Aby nikt się nie zgubił, Emma udostępnia gościom swoją lokalizację na żywo, gdy zmierzają do miejsca imprezy Naklejki AI na wygraną : Emma tworzy kilka niestandardowych naklejek AI, w tym baner "Czas na imprezę!" i zabawne twarze emoji, aby wzbudzić emocje na czacie

: Emma tworzy kilka niestandardowych naklejek AI, w tym baner "Czas na imprezę!" i zabawne twarze emoji, aby wzbudzić emocje na czacie Udostępnianie ekranu w rozmowach wideo : Emma udostępnia swój ekran podczas rozmowy wideo, aby pokazać układ, który zaplanowała dla dekoracji i licencji

: Emma udostępnia swój ekran podczas rozmowy wideo, aby pokazać układ, który zaplanowała dla dekoracji i licencji Blokowanie czatu grupowego : Emma blokuje czat grupowy, aby zachować prywatne plany imprezy - bez spoilerów dla osób, które nie zostały zaproszone

: Emma blokuje czat grupowy, aby zachować prywatne plany imprezy - bez spoilerów dla osób, które nie zostały zaproszone Reagowanie na RSVP za pomocą ankiet: Zamiast odpowiadać zaproszonym w zalewie wiadomości (co, jak wszyscy wiemy, szybko staje się chaotyczne), Emma tworzy ankietę na czacie grupowym, aby umożliwić wszystkim RSVP, w której goście mogą głosować na takie opcje, jak jedzenie, strój i zajęcia

Znikające wiadomości do czyszczenia: Po imprezie Emma ustawi znikające wiadomości w grupie, aby zdjęcia i aktualizacje wszystkich osób nie zaśmiecały czatu na zawsze

Pro Tip: Zwiększ koordynację grupy dzięki "Zaplanowanym rozmowom grupowym" Planuj rozmowy z wyprzedzeniem dzięki przypomnieniom, aby wszyscy byli zsynchronizowani.

Zalety WhatsApp Personal

WhatsApp oferuje szereg korzyści, dzięki czemu jest jedną z najpopularniejszych platform do przesyłania wiadomości na świecie:

Globalny zasięg : Z ponad 2 miliardami użytkowników w 180 krajach, WhatsApp jest wszędzie. Żegnajcie, międzynarodowe opłaty SMS

: Z ponad 2 miliardami użytkowników w 180 krajach, WhatsApp jest wszędzie. Żegnajcie, międzynarodowe opłaty SMS Dostępność na wielu platformach : WhatsApp działa płynnie na Androidzie, iOS, a nawet na pulpitach, więc zawsze jesteś w kontakcie, niezależnie od urządzenia

: WhatsApp działa płynnie na Androidzie, iOS, a nawet na pulpitach, więc zawsze jesteś w kontakcie, niezależnie od urządzenia Ad-free : W przeciwieństwie do większości aplikacji, WhatsApp pozostaje wolny od reklam, pozwalając ci cieszyć się wiadomościami bez rozpraszania uwagi

: W przeciwieństwie do większości aplikacji, WhatsApp pozostaje wolny od reklam, pozwalając ci cieszyć się wiadomościami bez rozpraszania uwagi Opłacalność : WhatsApp jest Free dla tekstów, połączeń głosowych i wideo, co pozwala zaoszczędzić na kosztach komunikacji międzynarodowej

: WhatsApp jest Free dla tekstów, połączeń głosowych i wideo, co pozwala zaoszczędzić na kosztach komunikacji międzynarodowej Wysoki wskaźnik otwarć wiadomości : Wiadomości WhatsApp są chętniej otwierane i czytane, co sprawia, że jest to najlepszy wybór dla ważnych aktualizacji i zaangażowania klientów

: Wiadomości WhatsApp są chętniej otwierane i czytane, co sprawia, że jest to najlepszy wybór dla ważnych aktualizacji i zaangażowania klientów Kompleksowe szyfrowanie : Prywatność jest priorytetem numer jeden, a solidne funkcje bezpieczeństwa zapewniają ochronę konwersacji

: Prywatność jest priorytetem numer jeden, a solidne funkcje bezpieczeństwa zapewniają ochronę konwersacji Listy i grupy : Łatwe zarządzanie wieloma konwersacjami, zarówno w przypadku aktualizacji Business, jak i spotkań towarzyskich

: Łatwe zarządzanie wieloma konwersacjami, zarówno w przypadku aktualizacji Business, jak i spotkań towarzyskich Udostępnianie lokalizacji na żywo : Świetne rozwiązanie do śledzenia spotkań lub zapewniania bezpieczeństwa bliskim

: Świetne rozwiązanie do śledzenia spotkań lub zapewniania bezpieczeństwa bliskim Przyjazny dla użytkownika: Interfejs jest prosty i zaprojektowany dla wszystkich grup wiekowych, dzięki czemu jest dostępny i intuicyjny

Limity WhatsApp Personal

Choć WhatsApp jest fantastyczny, warto zwrócić uwagę na kilka limitów:

Zależność od Internetu : Bez dostępu do Internetu WhatsApp jest bezużyteczny, w przeciwieństwie do zwykłych SMS-ów

: Bez dostępu do Internetu WhatsApp jest bezużyteczny, w przeciwieństwie do zwykłych SMS-ów Ryzyko zawieszenia konta : Naruszenie zasad WhatsApp może prowadzić do zawieszenia konta, co jest niepokojące dla firm polegających na tej aplikacji

: Naruszenie zasad WhatsApp może prowadzić do zawieszenia konta, co jest niepokojące dla firm polegających na tej aplikacji Wpływ na zdrowie psychiczne : Presja bycia stale dostępnym może prowadzić do stresu i "zmęczenia powiadomieniami"

: Presja bycia stale dostępnym może prowadzić do stresu i "zmęczenia powiadomieniami" Wykorzystanie pamięci : Częste udostępnianie multimediów może szybko pochłonąć pamięć masową, wymagając regularnego czyszczenia

: Częste udostępnianie multimediów może szybko pochłonąć pamięć masową, wymagając regularnego czyszczenia Obsługa klienta: Obsługa klienta dla niestandardowych użytkowników może być ograniczona i powolna

Zagłębianie się w WhatsApp Business

Z 56% marketerów zgadzając się, że wiadomości biznesowe pomagają klientom poczuć większe połączenie z firmami, zbadajmy podstawowe funkcje WhatsApp Business i sprawdźmy, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

czy wiesz, że ludzie sprawdzają swoje telefony do zrobienia 58 razy dziennie? Dla użytkowników Androida oznacza to około 38 minut dziennie na samym WhatsApp - tworząc doskonałą okazję dla marek do angażowania klientów na zaufanej platformie.

Podstawowe funkcje WhatsApp Business

Profil WhatsApp Business : Zaprezentuj swój biznes za pomocą profilu, który zawiera logo, opis firmy, godziny pracy i link do strony internetowej, tworząc mini witrynę sklepową bezpośrednio w WhatsApp

: Zaprezentuj swój biznes za pomocą profilu, który zawiera logo, opis firmy, godziny pracy i link do strony internetowej, tworząc mini witrynę sklepową bezpośrednio w WhatsApp Wiadomości powitalne: Automatycznie wysyłaj spersonalizowaną wiadomość powitalną do nowych klientów, aby rozpocząć konwersację na właściwej stopie

Szybkie odpowiedzi : Oszczędzaj czas dzięki konfigurowalnym szybkim odpowiedziom na często zadawane pytania, umożliwiając szybsze odpowiadanie za pomocą jednego dotknięcia

: Oszczędzaj czas dzięki konfigurowalnym szybkim odpowiedziom na często zadawane pytania, umożliwiając szybsze odpowiadanie za pomocą jednego dotknięcia Wiadomości wyjazdowe: Ustaw automatyczne odpowiedzi poza godzinami pracy, aby informować klientów, kiedy wrócisz, utrzymując ich w pętli

Etykiety : Organizuj i kategoryzuj rozmowy za pomocą etykiet, aby szybko lokalizować i odpowiadać na ważne wiadomości

: Organizuj i kategoryzuj rozmowy za pomocą etykiet, aby szybko lokalizować i odpowiadać na ważne wiadomości Meta-weryfikowana odznaka : Buduj wiarygodność za pomocą odznaki weryfikacji, pomagając niestandardowym użytkownikom zidentyfikować Twoje oficjalne konto i zwiększając zaufanie

: Buduj wiarygodność za pomocą odznaki weryfikacji, pomagając niestandardowym użytkownikom zidentyfikować Twoje oficjalne konto i zwiększając zaufanie Katalog i koszyk: Wyświetlaj swoje produkty i usługi za pomocą katalogu i umożliwiaj niestandardowym klientom dodawanie elementów do koszyka w celu łatwego przeglądania i zamawiania

Wysyłanie wiadomości : Docieraj do wielu klientów jednocześnie, wysyłając wiadomości z ogłoszeniami lub promocjami do swojej listy kontaktów

: Docieraj do wielu klientów jednocześnie, wysyłając wiadomości z ogłoszeniami lub promocjami do swojej listy kontaktów Reklamy, które klikają do WhatsApp: Przekierowuj nowych klientów z reklam na Facebooku i Instagramie bezpośrednio do czatu WhatsApp, tworząc płynny punkt wejścia do konwersacji

Przyciski wezwania do działania w mediach społecznościowych: Umieść przyciski "Wyślij wiadomość" na swoich profilach na Facebooku i Instagramie, aby zachęcić potencjalnych klientów do natychmiastowego rozpoczęcia rozmowy z Tobą

Najlepsze praktyki WhatsApp Business

Podaj jasne godziny pracy : Poinformuj niestandardowych klientów, kiedy jesteś dostępny, a poza godzinami pracy korzystaj z wiadomości wyjazdowych, aby utrzymać spójną komunikację

: Poinformuj niestandardowych klientów, kiedy jesteś dostępny, a poza godzinami pracy korzystaj z wiadomości wyjazdowych, aby utrzymać spójną komunikację Korzystaj z szybkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania : Ustaw szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby zaoszczędzić czas i usprawnić interakcje z klientami

: Ustaw szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby zaoszczędzić czas i usprawnić interakcje z klientami Promocja kanału WhatsApp : Używaj kodów QR, krótkich połączonych linków i przycisków mediów społecznościowych, aby niestandardowi klienci wiedzieli, że mogą skontaktować się z Tobą przez WhatsApp

: Używaj kodów QR, krótkich połączonych linków i przycisków mediów społecznościowych, aby niestandardowi klienci wiedzieli, że mogą skontaktować się z Tobą przez WhatsApp Wykorzystaj odznakę Meta-verified: Uzyskaj odznakę, aby zwiększyć zaufanie, co jest szczególnie pomocne w branżach, w których autentyczność ma kluczowe znaczenie

Przypadki użycia WhatsApp Business

Bank Mandiri (bankowość): Bank Mandiri wykorzystuje WhatsApp Business do ponownego angażowania klientów poprzez automatyzację powiadomień dotyczących weryfikacji kart kredytowych i ofert płatności ratalnych. Platforma zwiększyła nettodochód z odsetek marżowych o 42% a wskaźnik odpowiedzi na weryfikację karty kredytowej o 56%, czyniąc WhatsApp najlepszym kanałem konwersji banku, przewyższając SMS-y, telesprzedaż i stronę internetową

Max Life Insurance (Ubezpieczenia) : Aby zaangażować klientów w całych Indiach, Max Life Insurance współpracował z Haptik w celu wdrożenia funkcji wsparcia językowego WhatsApp Business Platform, oferując usługi w siedmiu językach regionalnych. Ta podróż za pomocą dwóch dotknięć umożliwia klientom wybór preferowanego języka, co prowadzi do40% wskaźnik zakończonych transakcji dla interakcji z klientami w wybranym przez nich języku

: Aby zaangażować klientów w całych Indiach, Max Life Insurance współpracował z Haptik w celu wdrożenia funkcji wsparcia językowego WhatsApp Business Platform, oferując usługi w siedmiu językach regionalnych. Ta podróż za pomocą dwóch dotknięć umożliwia klientom wybór preferowanego języka, co prowadzi do40% wskaźnik zakończonych transakcji dla interakcji z klientami w wybranym przez nich języku Mercedes-Benz Turcja (Motoryzacja) : Mercedes-Benz Turcja zintegrował platformę WhatsApp Business w celu promocji samochodów dostawczych, generowania leadów i bezpośredniego angażowania klientów. Dzięki hybrydowym kampaniom łączącym WhatsApp z tradycyjnymi kanałami, osiągnięto wskaźnik63% inwzrost intencji zakupu i wzrost sprzedaży o 93%, a wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu kosztu na wykwalifikowanego leada o 78%

: Mercedes-Benz Turcja zintegrował platformę WhatsApp Business w celu promocji samochodów dostawczych, generowania leadów i bezpośredniego angażowania klientów. Dzięki hybrydowym kampaniom łączącym WhatsApp z tradycyjnymi kanałami, osiągnięto wskaźnik63% inwzrost intencji zakupu i wzrost sprzedaży o 93%, a wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu kosztu na wykwalifikowanego leada o 78% Lenovo (technologia): Lenovo Indonesia uruchomiło WhatsApp Flows, aby usprawnić rezerwacje wizyt serwisowych, co doprowadziło do 8,2-krotnie wyższego współczynnika konwersji w porównaniu do ich strony internetowej oraz do wzrostu kosztów sprzedaży o 78%44.5% wzrost zaangażowania na WhatsApp. Ten bezproblemowy kanał samoobsługowy pozwala niestandardowym klientom rezerwować, przekładać lub anulować spotkania całkowicie w WhatsApp

Zalety WhatsApp Business

Zwiększone zaangażowanie niestandardowych klientów : Kanały wiadomości pozwalają Businessowi pozostać w połączeniu przez cały czas niestandardowej podróży klienta. Dzięki szybkiej reakcji i automatyzacji, Business może wchodzić w interakcje z niestandardowymi klientami na ich warunkach

: Kanały wiadomości pozwalają Businessowi pozostać w połączeniu przez cały czas niestandardowej podróży klienta. Dzięki szybkiej reakcji i automatyzacji, Business może wchodzić w interakcje z niestandardowymi klientami na ich warunkach Wysoki wskaźnik otwarć : WhatsApp może pochwalić się imponującym98% wskaźnik otwarć dla Business wiadomości, przewyższając inne kanały

: WhatsApp może pochwalić się imponującym98% wskaźnik otwarć dla Business wiadomości, przewyższając inne kanały Zadowolenie niestandardowe : Spotykając się z klientami tam, gdzie czują się najbardziej komfortowo, WhatsApp Business zwiększa ich zadowolenie i lojalność

: Spotykając się z klientami tam, gdzie czują się najbardziej komfortowo, WhatsApp Business zwiększa ich zadowolenie i lojalność Ekonomiczna komunikacja : Automatyzacja i szybkie odpowiedzi zmniejszają koszty operacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności

: Automatyzacja i szybkie odpowiedzi zmniejszają koszty operacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności Wzrost przychodów: WhatsApp Business zwiększa współczynniki konwersji, a badania pokazują, że czaty na żywo mogą pozytywnie wpływać na sprzedaż i lojalność klientów

Ograniczenia WhatsApp Business

Limit wiadomości : Bez weryfikacji, wysyłanie wiadomości jest ograniczone do 5000 miesięcznie, co może być restrykcyjne dla większych firm

: Bez weryfikacji, wysyłanie wiadomości jest ograniczone do 5000 miesięcznie, co może być restrykcyjne dla większych firm Brak integracji z innymi aplikacjami : WhatsApp Business nie ma wsparcia API, co ogranicza integrację z innymi aplikacjami i zmniejsza wydajność cyklu pracy

: WhatsApp Business nie ma wsparcia API, co ogranicza integrację z innymi aplikacjami i zmniejsza wydajność cyklu pracy Limit automatyzacji : Opcje automatyzacji w WhatsApp Business są podstawowe w porównaniu do API WhatsApp Business, które oferuje bardziej zaawansowane chatboty i kierowanie wiadomości

: Opcje automatyzacji w WhatsApp Business są podstawowe w porównaniu do API WhatsApp Business, które oferuje bardziej zaawansowane chatboty i kierowanie wiadomości Ograniczone korzystanie z urządzeń : WhatsApp Business obsługuje tylko dwa urządzenia, co ogranicza liczbę agentów, którzy mogą zarządzać rozmowami z klientami

: WhatsApp Business obsługuje tylko dwa urządzenia, co ogranicza liczbę agentów, którzy mogą zarządzać rozmowami z klientami Limity katalogu : Funkcja katalogu ma ograniczony zakres, wymagając od klientów odwiedzenia witryny internetowej lub platformy e-commerce w celu uzyskania większej liczby opcji

: Funkcja katalogu ma ograniczony zakres, wymagając od klientów odwiedzenia witryny internetowej lub platformy e-commerce w celu uzyskania większej liczby opcji Brak zielonego znacznika wyboru: Bez weryfikacji, konta WhatsApp Business nie posiadają zielonego znacznika wyboru, co może wpłynąć na zaufanie klientów ze względu na zwiększoną świadomość phishingu

Pro Tip: Jeśli Twój zespół osiąga limit wiadomości WhatsApp Business lub ma trudności z uporządkowaniem rozmów z klientami, rozważ API WhatsApp Business. Bez limitów urządzeń i z zaawansowaną automatyzacją, jest on przeznaczony dla większych teamów potrzebujących dużej ilości wiadomości.

WhatsApp Business API

API WhatsApp Business różni się od aplikacji WhatsApp Business.

Stworzony dla średnich i dużych firm, otwiera drzwi do zaawansowanych narzędzi marketingowych i łatwych integracji zaprojektowanych do obsługi zaangażowania klientów na dużą skalę.

W przeciwieństwie do aplikacji Business, API nie ma natywnego interfejsu - zamiast tego łączy się bezpośrednio z front-endem dowolnej zintegrowanej platformy za pośrednictwem partnera biznesowego Meta.

Takie ustawienie pozwala osadzić zasięg i moc WhatsApp bezpośrednio w istniejących systemach.

Zaintrygowany? Oto więcej informacji:

Połączenie z klientami, gdziekolwiek są : Spotkaj się z klientami tam, gdzie są już aktywni na WhatsApp - znajoma i wygodna przestrzeń do zaangażowania

: Spotkaj się z klientami tam, gdzie są już aktywni na WhatsApp - znajoma i wygodna przestrzeń do zaangażowania Dwukierunkowe rozmowy: Wspieraj interaktywny marketing, sprzedaż i wsparcie, prowadząc niestandardowych klientów przez całą podróż

Niezapomniane interakcje: Korzystaj z bogatych multimediów, dynamicznych list produktów i interaktywnych wezwań do działania, aby dostarczać angażujące, unikalne doświadczenia na dużą skalę

Skalowanie wysiłków marketingowych za pomocą WhatsApp Business API

Oto popularne przypadki użycia ilustrujące, w jaki sposób firmy wykorzystują API do napędzania wzrostu i poprawy jakości obsługi klienta:

Powiadomienia : Niestandardowe aktualizacje, takie jak potwierdzenia zamówień, śledzenie czasu wysyłki lub przypomnienia o spotkaniach

: Niestandardowe aktualizacje, takie jak potwierdzenia zamówień, śledzenie czasu wysyłki lub przypomnienia o spotkaniach Spersonalizowane promocje : Zwiększ możliwości sprzedaży, rozwiązuj problem porzuconych koszyków i wysyłaj bardzo trafne oferty, aby zmaksymalizować marketingowy zwrot z inwestycji

: Zwiększ możliwości sprzedaży, rozwiązuj problem porzuconych koszyków i wysyłaj bardzo trafne oferty, aby zmaksymalizować marketingowy zwrot z inwestycji Handel : Pozwól klientom przeglądać, zadawać pytania i składać zamówienia bezpośrednio w WhatsApp, tworząc niestandardowe doświadczenie zakupowe

: Pozwól klientom przeglądać, zadawać pytania i składać zamówienia bezpośrednio w WhatsApp, tworząc niestandardowe doświadczenie zakupowe Obsługa niestandardowa: Automatyzacja rutynowych zapytań za pomocą przepływów konwersacyjnych i kierowanie niestandardowych klientów do agentów na żywo tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zmniejszając koszty wsparcia

Weryfikacje : Uprość uwierzytelnianie konta za pomocą bezpiecznych haseł jednorazowych lub podpowiedzi wieloskładnikowych

: Uprość uwierzytelnianie konta za pomocą bezpiecznych haseł jednorazowych lub podpowiedzi wieloskładnikowych Niestandardowe przepływy: Zaprojektuj własne unikalne doświadczenia konwersacyjne, aby zwiększyć zaangażowanie i lojalność

Przykład: Zendesk przeprowadził migrację z lokalnego API do API w chmurze na WhatsApp Business, eliminując 100% kosztów aktywacji i skracając czas inżynierii o 90%. Dzięki Cloud API, Zendesk podwoił wskaźnik wysyłanych wiadomości, poprawiając rozwiązywanie zgłoszeń i zwiększając niestandardowy popyt na WhatsApp wśród klientów.

Integracja ClickUp z API WhatsApp Business ClickUp jest synonimem zarządzania projektami.

Tak więc połączenie wszechstronnych funkcji automatyzacji i integracji ClickUp z API WhatsApp Business otwiera nowe drzwi do automatyzacji zadań i skalowania komunikacji w sprzedaży, marketingu i wysiłkach związanych z obsługą klienta.

Oto jak najlepiej wykorzystać to potężne połączenie:

Sprzedaż i prospecting : W przypadku zespołów sprzedażowych integracja ta pomaga w automatyzacji zadań w ClickUp za każdym razem, gdy nowy potencjalny klient zostanie zidentyfikowany na platformach takich jak LinkedIn. Powiadomienia mogą być następnie wysyłane za pośrednictwem WhatsApp, gdy transakcja postępuje, umożliwiając przedstawicielom handlowym szybszą reakcję i poprawę konwersji potencjalnych klientów

: W przypadku zespołów sprzedażowych integracja ta pomaga w automatyzacji zadań w ClickUp za każdym razem, gdy nowy potencjalny klient zostanie zidentyfikowany na platformach takich jak LinkedIn. Powiadomienia mogą być następnie wysyłane za pośrednictwem WhatsApp, gdy transakcja postępuje, umożliwiając przedstawicielom handlowym szybszą reakcję i poprawę konwersji potencjalnych klientów CRM : Użyj ClickUp CRM do organizowania interakcji z klientami i łatwego śledzenia procesu sprzedaży. Automatyzacja może tworzyć kolejne zadania i wysyłać przypomnienia na WhatsApp, aby zapewnić szybkie zaangażowanie klientów przez przedstawicieli handlowych

: Użyj ClickUp CRM do organizowania interakcji z klientami i łatwego śledzenia procesu sprzedaży. Automatyzacja może tworzyć kolejne zadania i wysyłać przypomnienia na WhatsApp, aby zapewnić szybkie zaangażowanie klientów przez przedstawicieli handlowych Zarządzanie kampaniami marketingowymi : Usprawnij tworzenie, śledzenie i raportowanie kampanii, zarządzając zadaniami w ClickUp i używając WhatsApp do wysyłania natychmiastowych aktualizacji do interesariuszy i członków Teams, dzięki czemu wszyscy są ze sobą w zgodzie

: Usprawnij tworzenie, śledzenie i raportowanie kampanii, zarządzając zadaniami w ClickUp i używając WhatsApp do wysyłania natychmiastowych aktualizacji do interesariuszy i członków Teams, dzięki czemu wszyscy są ze sobą w zgodzie Śledzenie celów: Ustaw wymierne cele sprzedażowe lub marketingowe dzięki ClickUp Cele i śledź ich postępy za pomocą pól niestandardowych i widoków wizualnych, a także używaj WhatsApp do wysyłania aktualizacji statusu lub świętowania kamieni milowych z zespołem

Ceny API WhatsApp i uwagi dla firm

Ceny API WhatsApp Business opierają się na modelu konwersacyjnym, naliczając opłaty za 24-godzinną sesję. Oto zestawienie:

Rodzaje konwersacji

Każdy typ konwersacji służy innemu celowi i punktowi cenowemu:

Konwersacje marketingowe : Używane do promocji produktów lub usług, są droższe, ponieważ mają na celu zwiększenie zaangażowania klientów i sprzedaży

: Używane do promocji produktów lub usług, są droższe, ponieważ mają na celu zwiększenie zaangażowania klientów i sprzedaży Konwersacje użytkowe : Wiadomości związane z transakcjami, takie jak potwierdzenia zamówień lub aktualizacje dotyczące wysyłki, są bardziej przyjazne dla budżetu niż wiadomości marketingowe

: Wiadomości związane z transakcjami, takie jak potwierdzenia zamówień lub aktualizacje dotyczące wysyłki, są bardziej przyjazne dla budżetu niż wiadomości marketingowe Konwersacje uwierzytelniające : Do bezpiecznej weryfikacji dostawców (np. OTP), zapewniając równowagę między bezpieczeństwem a przystępną ceną

: Do bezpiecznej weryfikacji dostawców (np. OTP), zapewniając równowagę między bezpieczeństwem a przystępną ceną Konwersacje serwisowe: Interakcje inicjowane przez klientów są kategoryzowane jako konwersacje serwisowe, co jest opłacalnym wyborem dla wsparcia i zapytań

Kluczowe czynniki kosztowe

Inicjacja konwersacji : Koszty różnią się w zależności od tego, czy rozmowę inicjuje Business, czy klient

: Koszty różnią się w zależności od tego, czy rozmowę inicjuje Business, czy klient Ceny krajowe : Oceny różnią się w zależności od kraju odbiorcy, więc w przypadku odbiorców globalnych należy wziąć pod uwagę regionalne różnice w kosztach

: Oceny różnią się w zależności od kraju odbiorcy, więc w przypadku odbiorców globalnych należy wziąć pod uwagę regionalne różnice w kosztach Długość sesji: Wszystkie wymiany w ciągu 24-godzinnego okna liczą się jako jedna rozmowa, dzięki czemu ceny są stabilne dla kompleksowych interakcji

Porównanie WhatsApp, WhatsApp Business i WhatsApp Business API

Kluczowa różnica sprowadza się do użytkowników docelowych: WhatsApp Messenger jest przeznaczony do użytku osobistego, WhatsApp Business dla małych i średnich firm, a WhatsApp Business API dla większych przedsiębiorstw z zaawansowanymi potrzebami marketingowymi.

Oto tabela do szybkiego porównania:

Funkcja WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Przeznaczenie Osobiste Małe i średnie firmy (SMB) Średni i duży Business Komunikacja 1:1, obsługa klienta ad hoc, marketing na małą skalę masowe kampanie komunikacyjne, strategiczna obsługa klienta Dostęp Aplikacja, przeglądarka Aplikacja, przeglądarka Wymaga interfejsu dostawcy rozwiązań Limit urządzeń Jeden użytkownik, dwa urządzenia (telefon i pulpit) Jeden użytkownik, dwa urządzenia (telefon i pulpit) Unlimited użytkowników i urządzeń Narzędzia biznesowe Brak Profil biznesowy, katalog produktów, limit emisji i automatyzacja wiadomości Profil biznesowy, katalog produktów, emisja wiadomości, automatyzacja chatbotów Weryfikacja Green Tick Niedostępne Niedostępne Dostępne dla oficjalnych kont Źródło kontaktów Kontakty z telefonu Kontakty z telefonu Zaimportowane z listy opt-in Cena Free Płatne

Dokonywanie właściwego wyboru

Teksty to nasz główny sposób komunikacji w dzisiejszych czasach - a skuteczna komunikacja może zwiększyć wydajność nawet o 72% .

Wybór odpowiedniej platformy ma więc znaczenie.

Podczas gdy WhatsApp jest niezaprzeczalnie fantastyczną aplikacją do przesyłania wiadomości, Teams często potrzebują oddzielnego narzędzia do zarządzania projektami, aby śledzić, organizować i utrzymywać rozmowy w działaniu.

Ale dzięki ClickUp możesz dodać to wszystko w jednym miejscu.

ClickUp Chat: Potężna alternatywa dla biznesu

ClickUp przenosi całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-mail, czat i WhatsApp w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie się udać, aby znaleźć potrzebne informacje.

Rosana Hungria, kierownik projektu

Think of Czat ClickUp -The Wszystko App - jako platforma, która gromadzi wszystko, czego potrzebujesz - od czatów zespołowych po aktualizacje zadań - w jednej uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni, która pozwala:

💬 Natychmiastową komunikację: Dzięki czatowi w czasie rzeczywistym możesz prowadzić rozmowy indywidualne lub grupowe bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp.

współpracuj efektywnie, udostępniaj pliki i twórz ukierunkowane kanały dyskusyjne dla konkretnych projektów_ z ClickUp Chat

Przypisuj zadania i komentarze: Używaj @wzmianek, aby przypisywać komentarze lub powiadamiać członków zespołu i zapewnić płynny przepływ pracy

Udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami: Bezproblemowe połączenie czatów z zadaniami, udostępnianie dokumentów i przypisywanie elementów działań - wszystko z widoku czatu

ClickUp Clips: Pomiń niepotrzebne spotkania i wyślij klip wideo za pomocą ClickUp Clips aby udostępniać swoje przemyślenia wizualnie

uprość komunikację dzięki ClickUp Clips_

Tworzenie atmosfery współpracy staje się łatwiejsze dzięki narzędziom takim jak ClickUp Docs, ClickUp Tablica i ClickUp Brain

ClickUp Docs : Idealny do współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp Docs oferują solidne opcje formatu, osadzanie multimediów i komentarze, umożliwiając Teams wspólne tworzenie, udostępnianie i udoskonalanie pomysłów

: Idealny do współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp Docs oferują solidne opcje formatu, osadzanie multimediów i komentarze, umożliwiając Teams wspólne tworzenie, udostępnianie i udoskonalanie pomysłów Tablice ClickUp : Do burzy mózgów i planowania wizualnego, Tablice ClickUp umożliwiają zespołom interaktywną mapę pomysłów i strategii, dzięki czemu spotkania są bardziej angażujące i wydajne

: Do burzy mózgów i planowania wizualnego, Tablice ClickUp umożliwiają zespołom interaktywną mapę pomysłów i strategii, dzięki czemu spotkania są bardziej angażujące i wydajne Automatyzacja ClickUp : Zaplanuj przypomnienia, wysyłaj aktualizacje i zarządzaj działaniami następczymi automatycznie za pomocą Automatyzacja ClickUp informowanie wszystkich na bieżąco bez konieczności ciągłego meldowania się

: Zaplanuj przypomnienia, wysyłaj aktualizacje i zarządzaj działaniami następczymi automatycznie za pomocą Automatyzacja ClickUp informowanie wszystkich na bieżąco bez konieczności ciągłego meldowania się ClickUp Asystent AI: ClickUp Brain pomaga tworzyć wyczyszczone, dopracowane wiadomości, zapewniając płynną komunikację w zespole i sprawiając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie - dosłownie

Automatyzuj i planuj wiadomości za pomocą ClickUp Brain

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Szablon Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w natychmiastowym rozpoczęciu komunikacji w zespole.

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Ustaw oddzielne projekty dla każdego tematu i zaproś odpowiednich członków zespołu do zorganizowanych dyskusji.

Aby utrzymać porządek w obszarze roboczym, użyj paska wyszukiwania szablonu, aby znaleźć kluczowe wiadomości i szybko zarchiwizować stare. Włącz również powiadomienia, aby być na bieżąco i mieć pewność, że odpowiedzi są udzielane na czas.

WhatsApp, co dalej? komunikacja 360 stopni z ClickUp

Teraz, gdy znasz już pakiet WhatsApp - Personal, Business i API - spójrzmy prawdzie w oczy: Twój Teams nie doceni korzystania z WhatsApp do komunikacji w pracy.

Świetnie nadaje się do swobodnych pogawędek, ale w prawdziwym biznesie może być kłopotliwy. ciągłe pingi? Tak. trudno śledzić wątki? Jasne.

Do tego dochodzi przestrzeń dyskowa, która znika szybciej niż happy hour po pracy. Jest powód, dla którego dedykowane rozwiązania oprogramowanie do komunikacji Business istnieje!

Jeśli potrzebujesz platformy, która pozwoli Twojemu zespołowi odłączyć się podczas kolacji i pozostać zorganizowanym w biurze, ClickUp jest Twoją odpowiedzią. ClickUp łączy wszystkie aktualizacje projektów, śledzenie zadań i komunikację zespołową w jednym hubie.

Dzięki komunikatorom ClickUp, zadaniom ClickUp, Tablicom do burzy mózgów, a nawet AI w celu usprawnienia przepływu pracy i komunikacji, Twój zespół może cieszyć się idealnym środowiskiem pracy, które nie wpływa na ich czas osobisty.

gotowy, aby ułatwić sobie życie zawodowe? Zarejestruj się na ClickUp za Free!