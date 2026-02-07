10 najlepszych alternatyw dla Cluely w zakresie analizy zawartości i wniosków AI

Cluely zostało stworzone z myślą o bardzo konkretnej sytuacji: prowadzisz rozmowę na żywo i chcesz uzyskać odpowiedzi w czasie rzeczywistym oraz notatki AI, bez dodawania do rozmowy widocznego bota AI pełniącego rolę asystenta spotkania.

To rozwiązanie sprawdza się w przypadku niektórych rozmów handlowych i ogólnych spotkań. Jednak jeśli pracujesz w dziale marketingu, GTM (Go-To-Market) lub analizy danych, prawdziwy problem zaczyna się po zakończeniu rozmowy.

Potrzebujesz odpowiedzi, którym możesz zaufać, notatek z możliwością wyszukiwania, które możesz cytować, oraz badań, które można przekształcić w briefy i e-maile z dalszymi informacjami.

W tym przewodniku porównano najlepsze alternatywy dla Cluely, które oferują lepsze funkcje AI w zakresie analizy i zawartości oraz są bardziej odpowiednie dla zespołów badawczych i marketingowych.

10 najlepszych alternatyw dla Cluely w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Cluely, dzięki czemu możesz dopasować odpowiednie narzędzie do swojego cyklu pracy, zanim zagłębisz się w szczegółowe recenzje.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Przekształcanie wniosków ze spotkań w poparte badaniami działania GTM w jednym zintegrowanym obszarze roboczym. Podsumowania AI i kolejne kroki, aktualizowane briefy i wiki, czat powiązany z pracą, zadania powiązane z decyzjami, wyszukiwanie w wielu obszarach roboczych. Free Forever; dostępne opcje dostosowywania dla Enterprise. Notion AI Lekkie badania i pisanie w hubie wiedzy Podsumowania i przeróbki w dokumentach, pytania i odpowiedzi w całym obszarze roboczym, automatyczne wypełnianie baz danych, szybkie szkice briefów i stron. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika. Airtable AI Pomoc AI w zakresie ustrukturyzowanych danych dotyczących kampanii i badań /AI zapewniające spójne wyniki, ekstrakcja z notatek do ustrukturyzowanych rekordów, powtarzalne cykle pracy badawczej. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie za użytkownika. Claude 3. 5 Sonnet Długie uzasadnienia, analizy i dopracowane teksty Podsumowania długich kontekstów, strukturalna analiza nieuporządkowanych źródeł, solidne pisanie i synteza briefów. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika. ChatGPT (GPT-5. 1) Szybkie tworzenie pomysłów, przepisywanie i wsparcie badawcze Streszczenia i punkty do omówienia, pytania uzupełniające, warianty zawartości, wielojęzyczne przeróbki, ustrukturyzowane wyniki, takie jak FAQ. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika. Jasper Zawartość marketingowa w stylu marki na dużą skalę Sterowanie głosowe marki, generowanie tekstów kampanii, cykle pracy zespołu dotyczące przeglądu i zatwierdzania, przeróbki tekstów w celu zwiększenia przejrzystości i konwersji. Płatne plany już od 69 USD miesięcznie za użytkownika. Surfer AI Analiza i optymalizacja zawartości pod kątem SEO Wytyczne oparte na SERP, kreator konspektów, kontrole optymalizacji, cykle pracy Dokumentów Google, uzupełnianie luk w zawartości. Płatne plany już od 59 USD miesięcznie za użytkownika. Writer. com Zarządzanie zawartością na poziomie Enterprise i wyniki spójne z wizerunkiem marki Egzekwowanie zasad marki, podstawy wiedzy, regulowane cykle pracy dla Teams, kontrola administratora i zabezpieczenia. Niestandardowe ceny Copy. ai Cykl pracy GTM dla zawartości sprzedażowej i marketingowej Powtarzalne cykle pracy GTM, uporządkowane briefy na podstawie chaotycznych notatek, spójne wyniki dla zespołów marketingowych i sprzedażowych. Płatne plany już od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Perplexity AI Badania z cytatami i szybkimi podsumowaniami Badania internetowe z cytowanymi odpowiedziami, szybkie sprawdzanie roszczeń po rozmowach telefonicznych, przejrzyste wyniki, które można wkleić do briefów. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika.

Czego należy szukać w alternatywach dla Cluely?

Jeśli rozważasz alternatywy dla Cluely, zdecyduj, czy potrzebujesz asystenta AI do rozmów na żywo, czy systemu, który przekształca analizy w działania.

Szukaj:

Wysoka jakość odpowiedzi dzięki źródłom i podpowiedziom uwzględniającym kontekst (dzięki czemu Twoje „wnioski” nie będą oparte na domysłach).

Notatki z funkcją wyszukiwania oraz transkrypcja w czasie rzeczywistym , które można ponownie wykorzystać w prezentacjach, dokumentach komunikacyjnych i planach wprowadzenia produktu na rynek.

Jasne stanowisko w sprawie przejrzystości i prywatności danych

Obsługa wielu platform w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Ścieżka od punktów dyskusji do zadań z właścicielami, terminami, pytaniami uzupełniającymi i e-mailami uzupełniającymi.

Funkcje takie jak wykrywanie udostępniania ekranu i nagrywanie ekranu.

Całkowicie przejrzyste ceny z jasnymi planami startowymi i profesjonalnymi. Wsparcie na żywo i funkcje pomocy w czasie rzeczywistym byłyby świetnymi dodatkowymi korzyściami.

10 najlepszych alternatyw dla Cluely

Jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki badań i analizy zawartości oparte na AI, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko odpowiedzi w czasie rzeczywistym podczas rozmów na żywo. Poniższe narzędzia pomogą Ci zebrać informacje i przekształcić je w materiały, które Twój zespół będzie mógł ponownie wykorzystać.

1. ClickUp (najlepszy do przekształcania wniosków ze spotkań w poparte badaniami działania GTM w jednym zintegrowanym obszarze roboczym)

Twórz, zarządzaj i skaluj analizy GTM w jednej przestrzeni współpracy dzięki ClickUp

Każda decyzja dotycząca wprowadzania produktów na rynek zaczyna się od rozmowy, ale dowody rzadko pozostają w jednym miejscu. Opuszczasz spotkanie Google Meet, ktoś wrzuca notatki AI do dokumentu, a „ostateczne” punkty rozmowy pozostają w wątku czatu.

Kiedy musisz napisać brief lub opis produktu, szukasz kontekstu w wielu różnych narzędziach. To rozproszenie pracy, kiedy każdy krok badań i cyklu pracy z zawartością odbywa się w innej aplikacji. Spowalnia to przeglądanie i utrudnia udowodnienie, skąd pochodzą spostrzeżenia.

Dodajmy do tego niepołączone narzędzia AI i samodzielnego asystenta AI do spotkań. To właśnie jest rozrost AI , który często generuje wyniki, które w danej chwili wydają się szybkie, ale później trudno im zaufać.

Dzięki ClickUp dla zespołów marketingowych otrzymujesz zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, który łączy badania, dokumenty, współpracę i realizację w jednym miejscu. Możesz rejestrować wypowiedzi, śledzić źródła kluczowych twierdzeń i przekształcać wnioski w zadania, które Twój zespół może przeglądać i realizować bez konieczności odtwarzania kontekstu od podstaw.

Zamień wnioski ze spotkań w przydatne informacje dotyczące wprowadzania produktów na rynek.

Rejestruj rozmowy, a następnie przekształcaj je w notatki i kolejne kroki dzięki ClickUp Brain

Kończysz rozmowę, a do Twojej Skrzynki odbiorczej trafia to samo pytanie. Co zdecydowaliśmy i co będzie dalej? ClickUp Brain może przekształcić rozmowę w przeszukiwalny zapis, podsumowanie i przejrzystą listę kolejnych kroków, dzięki czemu nie musisz ponownie odtwarzać nagrania.

Następnie przejdź od notatek do działania, nie tracąc przy tym wątku. Przygotuj krótki brief, stwórz e-maile z dalszymi działaniami i zamień punkty do omówienia w zadania, które można śledzić. W ten sposób ograniczysz rozproszenie pracy, jednocześnie skupiając się na jakości odpowiedzi.

📽️ Obejrzyj wideo: Jeśli chcesz mieć notatki ze spotkań, które faktycznie można wykorzystać po rozmowie, obejrzyj ten krótki film, który pokazuje, jak ClickUp AI Notetaker i ClickUp Brain rejestrują decyzje i elementy do wykonania podczas wszystkich spotkań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień każde podsumowanie po rozmowie telefonicznej w brief GTM dzięki ClickUp Super Agents. Twórz konfigurowalnych agentów AI, którzy mogą wykonywać różne zadania dzięki ClickUp Super Agents*. Zamiast przechowywać notatki AI w dokumencie, do którego nikt nie wraca, skonfiguruj dedykowanego agenta ClickUp Super Agent do realizacji działań GTM. Agenci ClickUp Super Agent mogą przeprowadzać badania, przedstawiać sugestie, a nawet powiadamiać zespół o opóźnieniach w realizacji projektów, dzięki czemu wnioski ze spotkań zamieniają się w gotowe do przeglądu zadania, a nie luźne wątki. Stwórz Super Agenta „Podsumowanie GTM”, który przekształca transkrypcje i notatki w krótkie streszczenie zawierające decyzje, ryzyka, pytania uzupełniające i punkty do omówienia.

Niech aplikacja tworzy projekty e-maili z podsumowaniem i udostępnia przejrzyste streszczenie w czacie, aby interesariusze mogli dowiedzieć się „co” i „dlaczego” bez konieczności organizowania kolejnego spotkania.

Poproś o utworzenie zadań na podstawie podsumowania, przypisz właścicieli i zaznacz, co jest opóźnione, aby zespół mógł skupić się na realizacji zadań.

Zabezpiecz dostęp, przyznając agentom uprawnienia tylko do odpowiednich dokumentów, zadań i przestrzeni, aby zapewnić ścisłą ochronę prywatności danych.

Skorzystaj z ClickUp AI, aby pomóc Ci w pisaniu instrukcji dla agentów, dzięki czemu podpowiedzi będą spójne i dostosowane do kontekstu we wszystkich projektach.

Twórz gotowe do przeglądu briefy i huby wiedzy.

Dokumentuj swoje badania, koordynuj działania interesariuszy i ułatwiaj podejmowanie decyzji dzięki ClickUp Docs

Asystent spotkań może dostarczać notatki oparte na AI, ale Twój zespół nadal potrzebuje miejsca, w którym będzie mógł je weryfikować i ponownie wykorzystywać. ClickUp Docs pozwala tworzyć aktualne briefy, wiki i bazy wiedzy, dzięki czemu wyniki Twoich badań nie znikną po zakończeniu spotkania.

Możesz współpracować w czasie rzeczywistym, oznaczać członków zespołu w komentarzach i przypisywać elementy bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu recenzje nie utkną w wątkach czatu.

Jeśli chcesz udostępnić swoją pracę poza zespołem, możesz ustawić uprawnienia i kontrolować, kto może przeglądać lub edytować określone dokumenty i strony.

Zadbaj o to, aby opinie interesariuszy były powiązane z pracą.

Wysyłaj wiadomości do swojego zespołu i przekształcaj decyzje w działania dzięki ClickUp Chat

Kiedy asystent spotkania zapisuje notatki w jednym miejscu, a zespół omawia je w innym, poświęcasz więcej czasu na poszukiwanie kontekstu niż na realizację zadań.

ClickUp Chat utrzymuje Twoje rozmowy połączone z pracą, dzięki czemu możesz omawiać pomysły w kanałach lub wiadomościach prywatnych lub w powiązanych zadaniach ClickUp bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Gdy tylko decyzja zostanie podjęta, jednym kliknięciem utwórz zadanie na podstawie wiadomości, aby jasno określić właścicieli i kolejne kroki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zamień decyzje z czatu ClickUp na natychmiastowe, możliwe do udostępnienia podsumowania GTM dzięki ClickUp Brain Zmień wszystkie swoje czaty w praktyczne elementy, aby osiągać lepsze wyniki dzięki ClickUp Brain Kiedy opinie i decyzje pojawiają się w czacie ClickUp, kolejne ryzyko jest oczywiste. Ktoś przegapi wątek, a Ty powtórzysz tę samą rozmowę na innym spotkaniu. Użyj ClickUp Brain, aby utrzymać tempo bez zasypywania ludzi zrzutami ekranu lub długimi podsumowaniami. Generuj przejrzyste podsumowanie z wątku czatu, aby interesariusze mogli w ciągu kilku sekund zrozumieć „co” i „dlaczego”.

Wyciągnij wnioski dotyczące decyzji, właścicieli i kolejnych kroków, aby Twój zespół mógł szybciej przejść od rozmów do działania.

Twórz wiadomości z przypomnieniem, które możesz wkleić z powrotem do czatu ClickUp, dzięki czemu cały zespół będzie na bieżąco w tym samym miejscu.

ClickUp Tasks pozwala rejestrować zadania wraz z właścicielami, terminami i statusami, dzięki czemu wyniki pracy asystenta spotkań nie pozostają tylko notatkami AI.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień zadania ClickUp w stale aktualizowane centrum dowodzenia GTM dzięki ClickUp Brain MAX Zmień aktualizacje zadań w podsumowania GTM, które można udostępniać, dzięki ClickUp Brain MAX Gdy Twój zespół przekształci wnioski ze spotkań w zadania ClickUp, kolejnym wyzwaniem będzie utrzymanie spójności w miarę zmian priorytetów. ClickUp Brain MAX pomaga utrzymać połączenie realizacji zadań z kontekstem pierwotnym bez konieczności śledzenia aktualizacji w różnych narzędziach. Szybciej rejestruj postępy dzięki funkcji Talk to Text : Po rozmowie telefonicznej lub wewnętrznym spotkaniu podaj krótką aktualizację, np. „Blokada, następny krok, właściciel, termin”. ClickUp Brain MAX zamieni ją w przejrzystą aktualizację zadania, dzięki czemu Twój zespół utrzyma tempo pracy bez konieczności wpisywania długich notatek. Talk to TextPo rozmowie telefonicznej lub wewnętrznym spotkaniu podaj krótką aktualizację, np. „Blokada, następny krok, właściciel, termin”. ClickUp Brain MAX zamieni ją w przejrzystą aktualizację zadania, dzięki czemu Twój zespół utrzyma tempo pracy bez konieczności wpisywania długich notatek.

Zadawaj zapytania dotyczące całego strumienia zadań: zapytaj ClickUp Brain MAX, wpisując np. „Jakie zadania są zagrożone w tym tygodniu i dlaczego?” lub „Podsumuj wszystkie otwarte elementy związane z narracją dotyczącą wprowadzenia produktu na rynek”. Pomaga to uzyskać jasność w czasie rzeczywistym bez konieczności przeglądania każdej listy.

Znajdź powód wykonania zadania dzięki funkcji ClickUp Enterprise Search : gdy ktoś zapyta „Dlaczego to robimy?”, użyj funkcji ClickUp Enterprise Search, aby wyświetlić pierwotną decyzję, notatki ze spotkania lub dokument, na podstawie którego utworzono zadanie. Dzięki temu przeglądy przebiegają szybciej, a profesjonalne rozmowy nie opierają się na domysłach. gdy ktoś zapyta „Dlaczego to robimy?”, użyj funkcji ClickUp Enterprise Search, aby wyświetlić pierwotną decyzję, notatki ze spotkania lub dokument, na podstawie którego utworzono zadanie. Dzięki temu przeglądy przebiegają szybciej, a profesjonalne rozmowy nie opierają się na domysłach.

Wybierz odpowiedni model dla potrzebnych wyników: zmieniaj modele w zależności od zadania. Użyj jednego do tworzenia zwięzłych podsumowań statusu, drugiego do głębszej analizy, a trzeciego do przepisywania aktualizacji dla interesariuszy, dzięki czemu każda aktualizacja zadania zamieni się w podsumowanie GTM, które można udostępnić.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestruj prośby dotyczące kampanii, wyniki badań i opinie interesariuszy za pomocą formularzy ClickUp , a następnie przekształcaj przesłane zgłoszenia w konkretne działania zamiast kopiować i wklejać szczegóły w wielu narzędziach.

Wizualnie zaplanuj pozycjonowanie, komunikaty i plany wprowadzenia produktu na tablicach ClickUp , a następnie przekształć pomysły w zadania i dokumenty, aby planowanie nie utknęło w fazie burzy mózgów.

Automatycznie kieruj briefy i działania następcze po rozmowach dzięki ClickUp automatyzacjom , w tym AI Automation Builder, który może generować wyzwalacze i działania na podstawie prostego żądania.

Przyspiesz przeglądanie materiałów kreatywnych i zasobów dzięki ClickUp Proofing , gdzie możesz dodawać adnotacje do obrazów, wideo i plików PDF oraz dodawać komentarze bezpośrednio do plików.

Ograniczenia ClickUp

Na początku należy spodziewać się krzywej uczenia się, ponieważ platforma jest bogata w funkcje.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7 / 5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6 / 5 (ponad 4600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzent G2 udostępnił:

„W ClickUp najbardziej podoba mi się jego elastyczność i szeroki zakres funkcji, które pozwalają nam zarządzać zadaniami, projektami i dokumentacją w jednym miejscu. Jest łatwy w obsłudze, można go w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dobrze integruje się z innymi narzędziami i używamy go codziennie, aby zapewnić spójność i wydajność zespołów”.

„W ClickUp najbardziej podoba mi się jego elastyczność i szeroki zakres funkcji, które pozwalają nam zarządzać zadaniami, projektami i dokumentacją w jednym miejscu. Jest łatwy w obsłudze, można go w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dobrze integruje się z innymi narzędziami i używamy go codziennie, aby zapewnić spójność i wydajność zespołów”.

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do przekształcania rozproszonych badań w uporządkowane huty zawartości)

Za pośrednictwem Notion AI

Jeśli największym problemem Twojego zespołu jest to, że „mamy notatki AI, ale nikt nie może ich później znaleźć”, Notion AI jest praktycznym wyborem.

Cykl pracy AI Meeting Notes rejestruje przebieg spotkań i generuje podsumowanie zaraz po zakończeniu rozmowy. Zapisuje również transkrypcje, decyzje i elementy do wykonania w Twoim obszarze roboczym, dzięki czemu pozostają one łatwe do wyszukania, a nie rozproszone po różnych miejscach.

Dla zespołów marketingowych i badawczych jest to przydatne podczas łączenia wątków z wywiadów z interesariuszami, rozmów z klientami i wewnętrznych synchronizacji. Możesz przechowywać fragmenty badań, punkty do omówienia i szkice obok materiałów źródłowych i ponownie wykorzystywać je w briefach.

Najlepsze funkcje Notion AI

Podsumowuj długie strony i zamieniaj nieuporządkowane notatki AI w jasne wnioski.

Twórz i przerabiaj zawartość marketingową bezpośrednio w dokumentach i wiki.

Automatyczne wypełnianie baz danych i wyodrębnianie ustrukturyzowanych pól z nieustrukturyzowanego tekstu

Odpowiadaj na pytania, korzystając z kontekstu ze swojego obszaru roboczego Notion.

W razie potrzeby tłumacz i dostosowuj ton wypowiedzi dla zespołów globalnych.

Limits of Notion AI

Poświęć czas na ustawienia i zarządzanie, ponieważ niestandardowe ustawienia mogą spowolnić pracę zespołów.

W większych obszarach roboczych i przy dużych bazach danych występują spowolnienia wydajności.

Ograniczenia planu Free Plan, takie jak mniejsze limity przesyłania plików.

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,6/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI

Użytkownik Reddita powiedział:

„Uważam, że warto zapoznać się z narzędziem AI firmy Notion i wypróbować je przez jakiś czas, aby sprawdzić, czy może być pomocne w Twojej pracy”.

„Uważam, że warto zapoznać się z narzędziem AI firmy Notion i wypróbować je przez jakiś czas, aby sprawdzić, czy może być dla Ciebie pomocne”.

3. Airtable AI (najlepsze rozwiązanie do przekształcania wyników badań w uporządkowane zbiory danych i powtarzalne cykle pracy GTM)

Za pośrednictwem Airtable AI

Airtable AI ma sens, gdy Twój zespół już korzysta ze strukturalnych danych: narzędzi do śledzenia uruchomień, matryc konkurencji, kalendarzy kampanii i repozytorii badań.

Zamiast traktować AI jak oddzielne okno czatu, Airtable dodaje ją do systemu, z którego już korzystasz. Możesz używać Airtable AI do generowania lub analizowania zawartości w polach i standaryzowania nieuporządkowanych danych wejściowych, aby raportowanie pozostało spójne.

W przypadku zespołów GTM wyróżnia się tworzenie cykli pracy. Airtable Omni jest pozycjonowane jako narzędzie do tworzenia konwersacji, które pomaga tworzyć tabele i automatyzacje poprzez opisanie potrzeb. Jest to przydatne, gdy próbujesz skalować powtarzalną zawartość i cykle pracy badawczej w ramach planu zespołu.

Najlepsze funkcje Airtable AI

Podsumowuj teksty i wyciągaj wnioski z wyników badań w Airtable.

Wykorzystaj pole AI, aby uzyskać spójne, oparte na tekście wyniki AI w ramach cykli pracy.

Twórz aplikacje i cykle pracy oparte na AI , korzystając z możliwości AI oferowanych przez Airtable.

Ustandaryzuj tagowanie i analizę opinii dla zespołów GTM i zawartości.

Ograniczenia AI w Airtable

Wymaga poświęcenia czasu na zaprojektowanie odpowiedniej struktury bazowej, zanim cykli pracy zaczną przebiegać płynnie.

Wraz z rozwojem zespołu i wzrostem liczby redaktorów potrzebujących dostępu rosną koszty.

Jeśli Twój zespół jest przyzwyczajony do prostych dokumentów zamiast baz danych, może to wymagać pewnego nakładu pracy, aby się tego nauczyć.

Ceny Airtable AI

Free

Teams: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 54 USD/miesiąc na użytkownika

Skala Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable AI

G2: 4,5/5 (ponad 3100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Airtable AI

Recenzent Capterra napisał :

„Airtable to niezwykle cenne narzędzie do organizowania danych, zarządzania produktami i usprawniania cyklu pracy w różnych branżach i zastosowaniach, które wykorzystuje funkcje współpracy, możliwości integracji, funkcje automatyzacji, dostępność mobilną oraz wsparcie społeczności i zasobów”.

„Airtable to niezwykle cenne narzędzie do organizowania danych, zarządzania produktami i usprawniania cykli pracy w różnych branżach i zastosowaniach, które wykorzystuje funkcje współpracy, możliwości integracji, funkcje automatyzacji, dostępność mobilną oraz wsparcie społeczności i zasobów”.

4. Claude 3. 5 Sonnet (najlepszy do syntezy długich badań w celu uzyskania jasnych wniosków dotyczących GTM)

Za pośrednictwem Claude 3.5 Sonnet

Claude 3. 5 Sonnet to świetna opcja, gdy masz do czynienia z długimi, chaotycznymi danymi wejściowymi i potrzebujesz jasnego myślenia. Dla marketerów produktów i analityków często oznacza to połączenie transkrypcji wywiadów, dokumentów produktów i badań rynkowych w jedną narrację z jasnymi twierdzeniami i szczegółowym wsparciem.

Anthropic zajmuje pozycję, w której Claude 3. 5 Sonnet jest silny również w zakresie wnioskowania wizualnego, w tym interpretacji wykresów i diagramów oraz wyodrębniania tekstu z niedoskonałych obrazów. Jest to przydatne, gdy raporty są dostarczane w formie zrzutów ekranu lub plików PDF.

Jednak Claude nie jest asystentem spotkań AI w sensie „dołącza do Google Meet”. Lepiej sprawdza się jako warstwa analityczna, z której korzystasz po rozmowach, zwłaszcza gdy potrzebujesz podpowiedzi uwzględniających kontekst i bardziej przemyślanych wniosków w dużych oknach kontekstowych.

Claude 3. 5 Najlepsze funkcje Sonnet

Podsumuj długie wyniki badań i przekształć surowe notatki w gotowe do przeglądu wnioski.

Obsługuj duże okna kontekstowe do syntezy wielu dokumentów źródłowych.

Oferuj wsparcie dla analizy strukturalnej w cyklach pracy takich jak raporty konkurencyjne i testowanie komunikatów.

Oferuj dostęp do API z opublikowanymi cenami opartymi na tokenach, aby umożliwić przewidywalne planowanie wykorzystania.

Claude 3. 5 Ograniczenia Sonnet

Wymaga dostarczenia własnej transkrypcji lub notatek, ponieważ nie jest to rejestrator spotkań.

W przypadku częstych, intensywnych cykli pracy badawczej osiąga limity użytkowania w tańszych planach.

Czasami wydaje się ostrożny lub rozwlekły, na podstawie opinii użytkowników.

Claude 3. 5 Ceny Sonnet

Free

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Max: Od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Claude 3. 5 Oceny i recenzje Sonnet

G2: 4,4/5 (90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Claude 3. 5 Sonnet

Użytkownik Reddita powiedział:

„Claude 3. 5 Sonnet zaimponował mi swoimi umiejętnościami kodowania, dokładnym streszczaniem i naturalnym stylem komunikacji”.

„Claude 3. 5 Sonnet zaimponował mi swoimi umiejętnościami kodowania, dokładnym streszczaniem i naturalnym stylem komunikacji”.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby prowadzić śledzenie elementów, ale 36% nadal korzysta z innych, fragmentarycznych metod. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. ClickUp pozwala na natychmiastowe przekształcanie rozmów w zadania, które można wykonać, we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie przeoczone.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Najlepszy do szybkiego tworzenia szkiców, syntezy i gotowych do podjęcia decyzji podsumowań na podstawie nieuporządkowanych danych wejściowych)

ChatGPT to rozwiązanie „wszechstronne” do zrobienia zadań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek: iteracje wiadomości, porównania konkurencji, często zadawane pytania dotyczące wprowadzenia produktu, pytania uzupełniające i przeróbki tekstów dostosowane do tonu.

OpenAI pozycjonuje GPT-5. 1 jako flagowy model z konfigurowalnym rozumowaniem, który dobrze wpisuje się w sposób działania zespołów marketingowych: czasami potrzebne są szybkie opcje, a innym razem bardziej szczegółowy zarys z silniejszą logiką.

Jest również często używany do przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli jesteś menedżerem szkolącym kandydatów lub kandydatem biorącym udział w próbnych rozmowach kwalifikacyjnych, możesz ćwiczyć odpowiedzi na pytania behawioralne, rozmowy techniczne, testy kodowania, a nawet podpowiedzi dotyczące analizy danych.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Podsumowuj długie transkrypcje i zamień rozproszone notatki w jasne wnioski.

Twórz szkice struktur komunikatów, briefy dotyczące wprowadzenia produktu na rynek oraz narracje gotowe do przedstawienia interesariuszom.

Twórz listy pytań do rozmów badawczych i udoskonalaj pytania uzupełniające.

Przepisz tekst, dostosowując ton, jasność i regionalne warianty w wielu językach.

Twórz uporządkowane materiały, takie jak FAQ, karty bitewne i porównania konkurencji.

Ograniczenia ChatGPT

Wymaga jasnych podpowiedzi i czystych danych źródłowych, aby zapewnić wysoką jakość odpowiedzi.

Czasami generuje pewne błędy, więc nadal konieczna jest weryfikacja przez człowieka i sprawdzanie faktów.

Jeśli Twój proces jest zależny od asystenta spotkań, który automatycznie rejestruje kontekst w cyklu pracy, integracja wydaje się mniej płynna.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 200 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT

Użytkownik Reddita powiedział:

„Wybrałbym GPT 5. 1 pro, ponieważ jest naprawdę dobry… Używam 5. 1 Pro na wielu zakładkach non stop, a także 5. 1 thinking high do innych zadań równoległych i nigdy nie osiągnąłem limitu”.

„Wybrałbym GPT 5. 1 pro, ponieważ jest naprawdę dobry… Używam 5. 1 Pro na wielu zakładkach non stop, a także 5. 1 thinking high do innych zadań równoległych i nigdy nie osiągnąłem limitu”.

🤔 Czy wiesz, że: Liczba spotkań odbywających się późnym wieczorem wzrosła o 16% w ciągu roku, a 30% spotkań obejmuje obecnie wiele stref czasowych. Jeśli Twoje badania i notatki są przechowywane w oddzielnych narzędziach, kontekst szybko znika.

6. Jasper (najlepszy do tworzenia spójnej zawartości marketingowej dla marki we wszystkich kampaniach)

Za pośrednictwem Jasper.ai

Jasper powstał w odpowiedzi na znany problem marketingowy: potrzebujesz dużej ilości zawartości, która za każdym razem musi brzmieć tak, jak Twoja marka. Jasper koncentruje się głównie na kontroli głosu marki i komunikatach dostosowanych do odbiorców, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć materiały kampanii bez ryzyka, że każdy projekt będzie miał inny ton.

Dla zespołów GTM jest to przydatne, gdy tworzysz różne warianty dla różnych kanałów (e-mail, strony docelowe, płatne, społecznościowe) i zależy Ci na spójności oraz szybkości działania.

Jasper również opiera swoją platformę na cyklach pracy marketingowych i agentach, co sprawia, że jest ona odpowiednia dla zespołów próbujących ujednolicić powtarzalną produkcję zawartości, a nie tylko generować jednorazowe kopie.

Najlepsze funkcje Jasper

Twórz projekty marketingowe reklam, stron docelowych i wiadomości e-mail na podstawie wstępnych danych.

Zachowaj spójność głosu dzięki kontrolom marki i stylu.

Przepisz tekst, aby był bardziej przejrzysty, miał odpowiedni ton i skupiał się na konwersji.

Oferuj wsparcie dla cykli pracy w zakresie przeglądów i zatwierdzania.

Jasper limits

Wydaje się drogie w porównaniu z ogólnymi narzędziami AI dla mniejszych zespołów.

Wymaga zarządzania, aby zapewnić spójność wyników dla wielu użytkowników.

Nadal wymaga weryfikacji przez człowieka w zakresie twierdzeń opartych na faktach i niuansów w zakresie pozycji.

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jasper

Recenzent Capterra napisał:

„Jasper pozwala przeprowadzać burzę mózgów, przeformułowywać pomysły, porządkować myśli i pisać znacznie szybciej niż w przypadku rozpoczynania pracy od zera. Ogólnie rzecz biorąc, wprowadził on wymierną poprawę wydajności pracy indywidualnej i zespołowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ciągłych ulepszeń wprowadzanych do platformy!”

„Jasper pozwala przeprowadzać burzę mózgów, przeformułowywać pomysły, porządkować myśli i pisać znacznie szybciej niż w przypadku pracy od podstaw. Ogólnie rzecz biorąc, wprowadził on wymierną poprawę wydajności pracy indywidualnej i zespołowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ciągłych ulepszeń wprowadzanych do platformy!”

7. Surfer AI (najlepszy do analizy zawartości i optymalizacji pod kątem SEO)

Za pośrednictwem Surfer AI

Jeśli Twój zespół publikuje dużo zawartości, najtrudniejsze jest zazwyczaj napisanie czegoś, co odpowiada intencjom wyszukiwania, odpowiednio obejmuje temat i nie pomija terminów oczekiwanych przez Google. Surfer AI został stworzony z myślą o takim cyklu pracy.

Zaczynasz od słowa kluczowego, a Surfer AI generuje szkic na podstawie wskazówek opartych na SERP, a następnie udoskonalasz go w redaktorze treści Surfer , aby strona pozostała zgodna z zaleceniami dotyczącymi zawartości na stronie.

W przypadku zespołów GTM i marketingu produktów Surfer AI sprawdza się najlepiej, gdy już wiesz, co chcesz opublikować (strony startowe, posty porównawcze, blogi BOFU) i chcesz, aby warstwa SEO była częścią procesu pisania, a nie oddzielnym krokiem.

Najlepsze funkcje Surfer AI

Generuj konspekty za pomocą narzędzia Outline Builder, aby szybciej planować projekty.

Optymalizuj projekty, korzystając z wytycznych dotyczących zawartości powiązanych z widocznością w wyszukiwarce Google i AI.

Zachowaj spójność marki dzięki szablonom i niestandardowym opcjom dostosowywania głosu.

Współpracuj ze swoim zespołem na jednej platformie i podłącz się do Dokumentów Google.

Ograniczenia Surfer AI

Aby uzyskać spójne wyniki na dużą skalę, wymagana jest dobra znajomość ustawień i SEO.

Przejście z Free Plan na płatny w celu zwiększenia wykorzystania wydaje się kosztowne.

Generuje wyniki, które nadal wymagają weryfikacji przez człowieka, zwłaszcza gdy istotne są fakty i odniesienia.

Ceny Surfer AI

Odkrywanie: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 119 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Pro: 219 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Pewność: 359 USD miesięcznie dla 10 użytkowników

Enterprise: od 999 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Surfer AI

G2: 4,8/5 (ponad 530 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 420 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Surfer AI

Recenzent Capterra napisał:

„Surfer to świetne, kompleksowe narzędzie SEO… Surfer to moje ulubione narzędzie do optymalizacji podmiotów. Jednak oprócz optymalizacji podmiotów, jego narzędzie do badania słów kluczowych, tworzenia map tematycznych i audytów jest równie solidne”.

„Surfer to świetne, kompleksowe narzędzie SEO… Surfer to moje ulubione narzędzie do optymalizacji podmiotów. Jednak oprócz optymalizacji podmiotów, jego narzędzie do badania słów kluczowych, tworzenia map tematycznych i audytów jest równie solidne”.

8. Writer. com (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością na poziomie Enterprise i tworzenia materiałów spójnych z wizerunkiem marki)

Za pośrednictwem Writer.com

Gdy wiele zespołów dostarcza zawartość, ryzyko może obejmować niewłaściwą terminologię i przypadkowe naruszenia zasad, które przedostają się do materiałów przeznaczonych dla klientów.

Writer.com ma pozycję platformy AI dla przedsiębiorstw, która koncentruje się na zarządzaniu i kontroli marki, w tym takich kwestiach, jak profile marki i głosu oraz nadzór administracyjny nad zespołami.

Writer również opiera się na „wykorzystaniu zatwierdzonej wiedzy” jako sposobie na ograniczenie wymyślanych odpowiedzi. Ich Knowledge Graph wspiera generowanie oparte na wyszukiwaniu, dzięki czemu zespoły mogą opierać wyniki na wewnętrznych źródłach i pisać zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez firmę.

Jeśli zależy Ci na prywatności danych, możliwości kontroli i spójności komunikatów w dużych obszarach zawartości, Writer jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Writer.com

Egzekwuj zasady dotyczące głosu marki i stylu, aby zawartość była spójna we wszystkich zespołach.

Wykorzystaj Knowledge Graph do uzyskania lepszej identyfikowalności i zmniejszenia liczby błędów.

Twórz powtarzalne cykle pracy z agentami i podręcznikami dla typowych zadań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek.

Wsparcie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i kontroli administracyjnej w celu zapewnienia zgodnego z przepisami wdrażania.

Ograniczenia Writer.com

Wydaje się zbyt rozbudowany dla mniejszych zespołów, które potrzebują jedynie szybkich szkiców.

Wymaga ustawień, aby uzyskać odpowiednią kontrolę nad marką i podstawową wiedzę.

Zależność od wewnętrznych danych wejściowych, aby zapewnić wysoką jakość odpowiedzi.

Ceny Writer.com

Starter: bezpłatna wersja próbna; ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writer.com

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Writer.com

Recenzent G2 napisał:

„Doceniam to, że Writer.com zapewnia spójność wszystkich naszych zawartości pisemnej z wizerunkiem naszej marki. …platforma ułatwia również zespołom współpracę i zarządzanie cyklami pracy, co pomaga wszystkim zachować spójność i wydajność”.

„Doceniam to, że Writer.com zapewnia spójność całej naszej zawartości pisemnej z wizerunkiem naszej marki. …platforma ułatwia również zespołom współpracę i zarządzanie cyklami pracy, co pomaga wszystkim zachować spójność i wydajność”.

9. Copy. ai (najlepsze rozwiązanie do przekształcania cykli pracy GTM w powtarzalne wyniki badań i zawartości)

Za pośrednictwem Copy.ai

Jeśli Twoje działania GTM są zależne od szybkości i trafności, to już wiesz, jak to wygląda: badanie kont, sprawdzanie kontaktów, wysyłanie pierwszych wiadomości, wysyłanie e-maili z przypomnieniem, a potem powtarzanie tego dla kolejnego segmentu.

Copy. ai ma pozycję w roli platformy GTM AI, oferując takie zastosowania jak „Prospecting Cockpit”, które koncentrują się na analizie kont i tworzeniu projektów komunikatów dostosowanych do konkretnego konta.

Copy. AI może również czerpać wnioski z transkrypcji rozmów sprzedażowych w celu szkolenia sprzedawców i tworzenia prognoz. Nie podaje wskazówek na żywo podczas rozmowy, ale lepiej przekłada te rozmowy na rzeczywiste wyniki sprzedaży i zorganizowane procesy zespołowe.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Twórz powtarzalne cykle pracy GTM dla podsumowań, briefów i wariantów zawartości.

Zamień nieuporządkowane notatki w uporządkowane wyniki, które są łatwiejsze do przejrzenia.

Wsparcie procesów marketingowych i sprzedażowych opartych na spójnych punktach dyskusji.

Ogranicz powtórne prace, organizując wyniki w ramach cykli pracy, a nie rozproszonych szkiców.

Limitations of Copy.ai

Wymaga czasu na ustawienia, aby cykle pracy były dopasowane do procedur Twojego zespołu.

Wyniki zależą od jakości źródła, więc nadal konieczne jest szybkie sprawdzenie dokładności.

Staje się kosztowne po przejściu z planu Free Plan na płatny dla większych zespołów.

Ceny Copy.ai AI

Czat: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Copy. ai

Recenzent Capterra napisał:

„… Copy. AI oferuje wsparcie dla różnych typów zawartości, od tekstów sprzedażowych po posty na blogu i teksty reklam cyfrowych, dzięki czemu zawsze możesz tworzyć zawartość dostosowaną do potrzeb odbiorców, niezależnie od ich rodzaju. 3. Łatwa integracja z istniejącymi cyklami pracy…”

„… Copy. AI zapewnia wsparcie dla różnych typów zawartości, od tekstów sprzedażowych po posty na blogu i teksty reklam cyfrowych, dzięki czemu zawsze możesz tworzyć zawartość dostosowaną do potrzeb odbiorców, niezależnie od ich rodzaju. 3. Łatwa integracja z istniejącymi cyklami pracy…”

🤔 Czy wiesz, że: Od lutego 2020 r. średni czas spotkań w Teams wzrósł o 252%, a liczba cotygodniowych spotkań wzrosła o 153%. Dlatego „jasność po rozmowie” jest równie ważna jak sama rozmowa.

10. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do badań z cytatami, które można wykorzystać w pracy GTM)

Za pośrednictwem Perplexity

Dla specjalistów ds. marketingu produktów i analityków badawczych „szybkie odpowiedzi” są pomocne tylko wtedy, gdy można pokazać, skąd pochodzą.

Główną zaletą Perplexity są weryfikowalne badania: dostarcza ono odpowiedzi wraz z cytatami oraz inteligentnymi pytaniami uzupełniającymi, dzięki czemu można pogłębiać analizę bez konieczności rozpoczynania od nowa. Dzięki temu doskonale nadaje się do badań konkurencji, pozycjonowania i briefów dotyczących zawartości, które wymagają podania źródeł.

Perplexity wspiera również współpracę poprzez przestrzenie, które pozwala zespołom organizować wyszukiwania i wątki według projektów, dzięki czemu wyniki badań nie gubią się w wielu narzędziach.

Może przeszukiwać internet i pliki wewnętrzne z kontrolą uprawnień, co jest przydatne, gdy badania muszą obejmować zarówno źródła publiczne, jak i dokumenty firmowe.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Uzyskaj odpowiedzi wraz z cytatami, aby przyspieszyć weryfikację badań.

Przeszukuj internet w czasie rzeczywistym, aby Twoje podsumowanie było zawsze aktualne.

Twórz przejrzyste, dobrze sformatowane materiały, które możesz ponownie wykorzystać w briefingach i prezentacjach.

Oferuj wsparcie dla dogłębnych pytań uzupełniających bez konieczności ponownego uruchamiania wątku.

Limits of Perplexity AI

Jeśli chcesz automatycznie rejestrować dane podczas spotkań, potrzebujesz osobnego asystenta spotkań.

Nadal konieczne jest szybkie sprawdzenie źródła, gdy cytaty są skąpe lub niezgodne z twierdzeniem.

W przypadku przejścia z Free Plan na płatny w celu intensywniejszego wykorzystania funkcji badawczych koszty ulegają zwiększeniu.

Ceny Perplexity AI / AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Pro : 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Max: 325 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,5/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI / AI

Recenzent serwisu G2 napisał:

„Źródła są wiarygodne, a informacje dokładne. Korzystam z tego [Perplexity. AI] na co dzień do marketingu zawartości. Było to pomocne na wiele sposobów. Pisanie blogów i artykułów, tworzenie tekstów i treści jest łatwe”.

„Źródła są wiarygodne, a informacje dokładne. Korzystam z tego [Perplexity. AI] na co dzień do marketingu zawartości. Było to pomocne na wiele sposobów. Pisanie blogów i artykułów, tworzenie tekstów i zawartości jest łatwe”.

Jeśli nadal porównujesz opcje wykraczające poza główne alternatywy dla Cluely, te trzy narzędzia mogą wypełnić typowe luki po zakończeniu rozmowy na żywo.

Są one przydatne, gdy potrzebujesz bardziej przejrzystych notatek AI, szybszego przywoływania informacji lub bardziej ustrukturyzowanej praktyki przed rozmowami kwalifikacyjnymi.

fireflies.ai : Asystent spotkań oparty na AI, który nagrywa spotkania i przekształca je w przeszukiwalne transkrypcje, podsumowania i elementy do wykonania. Działa na platformach wideo, takich jak Google Meet, i oferuje opcję rozszerzenia do przeglądarki Chrome, która umożliwia przechwytywanie i podsumowywanie treści bez dodawania bota do spotkania.

Otter.ai : asystent spotkań, który rejestruje transkrypcję w czasie rzeczywistym i tworzy uporządkowane notatki ze spotkań, które można szybko przejrzeć. Może automatycznie dołączać do spotkań w Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, co jest przydatne, jeśli rozmowy odbywają się co tydzień za pomocą różnych narzędzi.

Final Round AI : stworzone z myślą o symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych opartych na AI i ustrukturyzowanych ćwiczeniach z rozmów kwalifikacyjnych, dzięki czemu możesz przećwiczyć odpowiedzi i poprawić ich jakość przed ważnymi rozmowami. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz ćwiczyć w warunkach zbliżonych do prawdziwych rozmów wideo i jeśli przygotowujesz się do rozmów kwalifikacyjnych dotyczących kodowania w ramach cyklu rozmów kwalifikacyjnych.

ClickUp dostarcza potwierdzenia (i cykl pracy)

Wybór spośród alternatyw dla Cluely nie polega tylko na uzyskaniu odpowiedzi w czasie rzeczywistym podczas rozmów na żywo za pośrednictwem asystenta AI. Jeśli kupujesz dla zespołów sprzedaży, wydajność zespołu i coaching w czasie rzeczywistym są równie ważne jak jakość notatek.

Dla zespołów marketingowych i GTM najlepszym wyborem będą narzędzia oferujące analizy w czasie rzeczywistym dla ogólnych spotkań, które oferują więcej niż tylko podpowiedzi w stylu wywiadów.

Poszukaj narzędzi, które zapewniają kompleksowe wsparcie dla Twojego cyklu pracy na wielu platformach. Idealne narzędzia powinny również obejmować możliwość wyszukiwania notatek, sugestie w czasie rzeczywistym oparte na AI oraz informacje zwrotne w czasie rzeczywistym wspomagane przez AI.

ClickUp wyróżnia się, gdy potrzebujesz jednego zintegrowanego obszaru roboczego i asystenta AI, który zapewni połączenie analiz AI, dokumentów, współpracy i realizacji zadań. Możesz:

Podsumowuj spotkania za pomocą ClickUp Brain.

Dokumentuj swoje przemyślenia w ClickUp Docs.

Szybko znajdź dowody dzięki ClickUp Enterprise Search.

Zautomatyzuj powtarzalne działania następcze dzięki ClickUp Agents.

Skorzystaj z wielojęzycznego wsparcia i ulepszonych funkcji tworzenia notatek opartych na AI.

Szukasz solidnej alternatywy dla Cluely? Zarejestruj się w ClickUp już teraz.