10 najlepszych platform do zarządzania agentami AI, które warto wypróbować w 2026 roku

Firmy potrzebują inteligentnych systemów, które potrafią myśleć, podejmować decyzje i działać w razie potrzeby. W rzeczywistości łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

Ponieważ gdy praca jest rozłożona na zbyt wiele narzędzi, a w procesie bierze udział zbyt wiele osób, zaczynają pojawiać się luki w automatyzacji.

Im bardziej złożony jest Twój cykl pracy, tym trudniej jest wykryć, co się zepsuło i dlaczego.

Ta zmiana sprawiła, że rozwój agentów stał się priorytetem. Nie dlatego, że potrafią oni pisać wiadomości lub streszczać dokumenty (to jest łatwe), ale dlatego, że potrafią działać autonomicznie w ramach Twoich narzędzi.

W tym artykule omówimy najlepsze platformy do zarządzania agentami AI, ich najmocniejsze strony oraz sposoby wyboru odpowiedniej platformy do Twoich cykli pracy.

Na co należy zwrócić uwagę w platformie do zarządzania agentami AI?

Agenci AI nie są przemijającą modą. Firma Gartner przewiduje, że agenci AI będą obsługiwać 15% codziennych decyzji dotyczących pracy.

Jeśli więc Twój zespół rozważa wdrożenie agentów AI, oto, do czego powinna być zdolna platforma do zarządzania agentami:

Łatwość tworzenia cykli pracy: Ułatwia definiowanie kroków, wyzwalaczy, warunków i zatwierdzeń bez przekształcania tego w złożony projekt.

Integracje narzędzi, które naprawdę działają: Tworzy połączenie z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym systemami CRM, narzędziami do obsługi zgłoszeń, aplikacjami do przesyłania wiadomości, bazami danych i narzędziami wewnętrznymi.

Koordynacja i wieloetapowe wykonywanie: Oferuje wsparcie dla wieloetapowych cykli pracy, takich jak „wykryj → zdecyduj → działaj → zaktualizuj → powiadom”, bez przerywania w połowie.

Pełna widoczność i debugowanie: zapewnia logi, historię wykonania i ślady krok po kroku, dzięki czemu Twój zespół może szybko wykrywać problemy.

Zarządzanie i zabezpieczenia: oferuje uprawnienia, dostęp oparty na rolach, zatwierdzanie przez człowieka oraz możliwość limitowania działań agenta.

Niezawodność na dużą skalę: zapewnia wsparcie dla ponownych prób, obsługi kolejek, odzyskiwania po błędach i stabilną wydajność w miarę wzrostu wykorzystania.

Elastyczność kosztów i modeli: umożliwia kontrolowanie kosztów, monitorowanie wykorzystania i wybór odpowiedniego modelu w oparciu o zadanie.

Platformy do zarządzania agentami AI w skrócie

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* (USD/użytkownik/miesiąc) ClickUp Agenci AI, którzy uruchamiają działania na podstawie zdarzeń w obszarze roboczym, gotowe role agentów, podsumowania AI, reguły automatyzacji z logami, połączone wyszukiwanie w dokumentach/zadaniach/aplikacjach. Zespoły, które chcą wykorzystać agentów AI w cyklach pracy związanych z projektami i operacjami (PM, operacje, marketing, zespoły programistów) Free Forever; dostępne niestandardowe dostosowania dla Enterprise. Voiceflow Wizualny kreator przepływów typu „przeciągnij i upuść”, wdrażanie wielokanałowe (czat, głos, internet, IVR), połączenie z bazą wiedzy, integracje za pomocą złączy, testowanie w czasie rzeczywistym, logi analityczne. Teams tworzące agentów AI do rozmów na dużą skalę (zespoły CX, chatbotów, zespoły produktowe) Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 60 USD miesięcznie. Devin AI Agent w zakresie inżynierii AI, który może refaktoryzować, budować funkcje, interfejs podobny do IDE „Ask Devin”, równoległe cykle pracy agentów, automatyczna dokumentacja, zatwierdzanie przez człowieka przed wdrożeniem zmian. Organizacje inżynieryjne, które chcą korzystać z oprogramowania opartego na AI (zespoły programistów, zespoły platformowe) Płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie. LangChain Framework agentów typu open source, dynamiczne wywoływanie narzędzi, interakcja API i źródeł danych, cykle pracy LangGraph z zachowaniem stanu, kreator agentów LangSmith, obserwowalność, logi, testowanie Twórcy, którzy chcą mieć niestandardowych agentów opartych na LLM z pełną elastycznością (programiści, inżynierowie AI) Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie. n8n Otwarta platforma, automatyzacja z możliwością samodzielnego hostingu, wizualne cykle pracy oparte na węzłach, webhooki, zadania LLM (podsumowywanie, klasyfikowanie), niestandardowa logika JS/Python, kontrole zarządzania. Zespoły operacyjne i zespoły zajmujące się automatyzacją, które potrzebują cykli pracy podobnych do agentów w różnych aplikacjach (zespoły RevOps, IT, operacyjne, zespoły zajmujące się automatyzacją) Plany płatne zaczynają się od 24 € miesięcznie. Crew AI Współpraca wielu agentów (członkowie załogi), redaktor wizualny, wbudowany kopilot AI, API, logi, ścieżki rozumowania, RBAC, agenci kontenerowi, opcje lokalne/VPC. Zespoły koordynujące systemy wieloagentowe (dział AI w przedsiębiorstwie, zespoły programistów, właściciele cykli pracy) Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie. Microsoft Copilot Natywna AI w programach Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio dla cykli pracy agentów, kontekst Microsoft Graph, zgodność i bezpieczeństwo dzięki kontrolkom Azure, szablony dla przedsiębiorstw (finanse, prawo, IT) Firmy korzystające przede wszystkim z rozwiązań Microsoft, które chcą korzystać z agentów AI zwiększających wydajność w ramach M365 Ceny płatnych planów zaczynają się od 27,25 USD miesięcznie. Vellum AI Wizualny kreator, generowanie cykli pracy z prostego języka angielskiego, hybrydowy interfejs graficzny i kod, podpowiedzi obok siebie, wywołania funkcji, cykli wieloetapowych, kontrole bezpieczeństwa (SSO, HIPAA, chmura prywatna) Zespoły tworzące cykle pracy i agentów na poziomie Enterprise (zespoły produktowe, operacyjne, twórcy AI) Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie. IBM watsonx watsonx Orchestrate przepływy pracy typu „przeciągnij i upuść”, zarządzanie agentami w przedsiębiorstwie, wewnętrzna wyszukiwarka AI, połączenie z Db2, Cloud Pak for Data, pulpity nawigacyjne, logi, ścieżki audytu, szablony branżowe Enterprise potrzebujące regulowanej AI, koordynacji i zgodności (organizacje CIO, duże operacje) Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 1050 USD miesięcznie. Stack AI Arkusze kalkulacyjne, agenci oparci na tabelach, czatowanie na podstawie ustrukturyzowanych zestawów danych, wyzwalacze, działania w narzędziach takich jak ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, branch, przywracanie wersji, pętla informacji zwrotnej, bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i uprawnienia. Zespoły, które chcą w prosty sposób wdrożyć agentów AI w danych cyklach pracy (operacje, Airtable, użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych) Dostępny jest bezpłatny Free Plan; ceny niestandardowe.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze platformy do zarządzania agentami AI

W dalszej części przyjrzyjmy się najlepszym platformom do zarządzania agentami AI i sprawdźmy, gdzie każda z nich najlepiej się sprawdzi.

1. ClickUp (najlepszy do zunifikowanego zarządzania projektami i automatyzacji cyklu pracy)

Kiedy ludzie słyszą „agenci AI”, często wyobrażają sobie samodzielnego bota działającego poza firmą.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy AI, ClickUp zmienia to podejście. Jest to platforma do zarządzania agentami AI, która zawiera informacje potrzebne agentom do działania: zadania, dokumenty, czat, właściciele, terminy, zależności, priorytety i wiele więcej.

Zamiast więc tworzyć agenta, a następnie zastanawiać się, jak włączyć go do swoich procesów, zaczynasz od procesu, a agent włącza się do niego.

Oto, co to umożliwia.

ClickUp Super Agents: gotowe i niestandardowe dla Twoich cykli pracy

Super agenci ClickUp zawsze obserwują Twoje obszary robocze i mogą zostać przeszkoleni do wykonywania określonych czynności w oparciu o wyzwalacze. Agenci ci działają zgodnie z określoną przez Ciebie logiką, ale wykraczają daleko poza podstawowe reguły automatyzacji.

Skorzystaj z Project Manager Agent, aby realizować cykle pracy PM od początku do końca.

Te wyspecjalizowane agenty mogą analizować kontekst, wyzwalać odpowiednie cykle pracy i komunikować się z ludźmi (lub między sobą), aby posuwać pracę do przodu.

ClickUp zawiera kilka gotowych doświadczeń agentów stworzonych z myślą o konkretnych cyklach pracy.

Na przykład:

Project Manager Super Agent zapewnia płynną realizację projektów poprzez organizowanie zadań, aktualizowanie statusów i śledzenie kamieni milowych.

Brand Voice Writer Super Agent przepisuje zawartość, aby dopasować ją do tonu i stylu marki.

Work Breakdown Super Agent dzieli złożone zadania na podzadania i dodaje osoby przypisane oraz terminy wykonania.

Dzięki dedykowanemu agentowi kodowania AI, takim jak Codegen, Twoje cykle pracy staną się szybsze i bardziej wydajne.

Aby efektywnie zarządzać agentami AI, ClickUp umożliwia konfigurację:

Narzędzia , z których agent może korzystać (i które można usunąć, jeśli chcesz wprowadzić bardziej rygorystyczne ograniczenia)

Źródła wiedzy, dzięki którym agent może pobierać kontekst z Twojego obszaru roboczego i zatwierdzonych aplikacji zewnętrznych.

Ponadto, jeśli chcesz stworzyć agenta AI, który będzie działał zgodnie z zasadami Twojej firmy (Twoje reguły, przekazywanie zadań, ścieżki eskalacji), ClickUp obsługuje niestandardowych agentów, którzy mogą działać i wykonywać zadania w oparciu o ustawienie Twojego obszaru roboczego.

Wideo pokazuje, jak stworzyć własnego agenta w mniej niż 20 minut ⏰:

ClickUp Brain: sztuczna inteligencja rozpoznająca kontekst, która stoi za agentami

Jeśli agenci AI są wykonawcami, ClickUp Brain jest warstwą, która pomaga agentom zrozumieć Twoją pracę, ponieważ jest połączona z informacjami o Twoim obszarze roboczym (zadania, dokumenty, właściciele, terminy, komentarze), a nawet połączonymi aplikacjami.

Otrzymasz dwie duże korzyści:

🎯 Lepszy kontekst (agenci nie zgadują). Podejmują decyzje oparte na rzeczywistej historii projektu, zależnościach i priorytetach zespołu. Zamiast więc wysyłać wiadomości do losowych członków zespołu lub powtarzać zadania, działają w sposób odzwierciedlający cykl pracy Twojego zespołu.

🎯 Szybsze wykonywanie zadań (agenci mogą podsumowywać, planować i działać w tym samym miejscu). Ponieważ wszystko odbywa się w ramach tego samego systemu, agenci mogą czytać aktualizacje, generować podsumowania i przydzielać zadania bez konieczności przełączania się między platformami lub pobierania danych z odłączonych źródeł.

Podsumowania projektów oparte na AI: kontekstowe, praktyczne podsumowania na wielu poziomach projektu.

Podsumowania projektów oparte na AI ClickUp sprawiają, że rozproszone aktualizacje stają się natychmiast jasne. Możesz szybko zrozumieć postępy i przeszkody bez konieczności ręcznego czytania każdego elementu w swoim obszarze roboczym.

Oprócz aktualizacji projektów funkcja ta aktywnie wspiera realizację zadań. ClickUp Brain automatyzuje zadania przy użyciu AI, takie jak automatyczne generowanie podzadań, definiowanie zależności i dostosowywanie osi czasu w oparciu o postępy projektu. Działając jak inteligentny koordynator projektu, nie tylko podsumowuje to, co się wydarzyło, ale także wskazuje, na co należy zwrócić uwagę, umożliwiając szybką korektę kursu.

Wystarczy poprosić o przegląd projektu, a otrzymasz inteligentne podsumowanie zawierające informacje uwzględniające kontekst oraz gotowe do wdrożenia sugestie.

Automatyzacja: usprawnij rutynowe zadania i ogranicz wysiłek ręczny

ClickUp Automatyzacje pozwalają tworzyć cykle pracy typu „wyzwalacz-warunek-akcja” w prostym wizualnym kreatorze.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Aby przyspieszyć ustawienia, otrzymujesz bibliotekę gotowych szablonów automatyzacji do obsługi typowych cykli pracy, takich jak przydzielanie zadań, publikowanie komentarzy, zmiana statusów, przenoszenie list i wiele innych.

Możesz również zautomatyzować wiadomości e-mail wyzwalane przez zdarzenia ClickUp, takie jak przesłanie formularza lub zmiana statusu zadania. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz utrzymać proaktywną komunikację z interesariuszami lub klientami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników, a opanowanie niektórych zaawansowanych konfiguracji AI może wymagać czasu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Oto recenzja ClickUp Super Agents napisana przez jednego z użytkowników Reddit:

Obecnie mamy jednego agenta skonfigurowanego tak, aby uruchamiał się, gdy funkcja lub błąd zostanie oznaczony jako wydany. Odczytuje on zadanie ClickUp i porównuje je z GitHub, a następnie automatycznie aktualizuje nasz dokument z informacjami o aktualizacjach i powiadamia zespół sprzedaży i marketingu. Jak dotąd świetnie radzi sobie z przekształcaniem wszystkich rozproszonych opisów zadań i komentarzy programistów w przejrzyste, czytelne notatki, sformatowane w sposób łatwo zrozumiały dla naszego nietechnicznego zespołu marketingowego.

Obecnie mamy jednego agenta skonfigurowanego tak, aby uruchamiał się, gdy funkcja lub błąd zostanie oznaczony jako wydany. Odczytuje on zadanie ClickUp i porównuje je z GitHub, a następnie automatycznie aktualizuje nasz dokument z informacjami o aktualizacjach i powiadamia zespół sprzedaży i marketingu. Jak dotąd świetnie radzi sobie z przekształcaniem wszystkich rozproszonych opisów zadań i komentarzy programistów w przejrzyste, czytelne notatki, sformatowane w sposób łatwo zrozumiały dla naszego nietechnicznego zespołu marketingowego.

📌 Czy wiesz, że... Większość AI opartej na agentach nie działa w pełni w trybie automatycznym. 70% decyzji podejmowanych przez AI są nadal weryfikowane przez ludzi, a 87% firm korzystających z AI opartej na agentach twierdzi, że wymaga ona nadzoru.

2. Voiceflow (najlepsze rozwiązanie do tworzenia i skalowania agentów AI do rozmów)

za pośrednictwem Voiceflow

Voiceflow jest przeznaczony do tworzenia agentów konwersacyjnych, zarówno do czatu, jak i głosu. Interfejs z wykresami blokowymi typu „przeciągnij i upuść” sprawia, że przypomina to bardziej szkicowanie pomysłów niż kodowanie. Możesz zaplanować pełną interakcję z klientem w ciągu kilku minut, natychmiast ją przetestować i dostosować bez konieczności zaczynania od nowa.

Narzędzie to pozwala zaprojektować jednego agenta i wdrożyć go w wielu kanałach, takich jak czat internetowy, aplikacje do przesyłania wiadomości, a nawet telefon (IVR), bez konieczności ponownego tworzenia logiki. Tego rodzaju obsługa wielokanałowa pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia spójność, zwłaszcza jeśli próbujesz zbudować zespół AI, który będzie w stanie obsługiwać wsparcie i zapytania we wszystkich punktach kontaktu.

Agenci mogą w czasie rzeczywistym korzystać z często zadawanych pytań, dokumentów pomocy i zawartości dotyczącej produktów, więc gdy zespół operacyjny aktualizuje coś, odpowiedzi agenta również ulegają aktualizacji.

Najlepsze funkcje Voiceflow

Natychmiastowa integracja z narzędziami takimi jak Zendesk, Shopify i Arkusze Google dzięki gotowym łącznikom.

Rozszerz funkcjonalność dzięki niestandardowej logice, korzystając z wbudowanego redaktora kodu i API.

Organizuj agentów i pracę zespołową za pomocą wspólnych obszarów roboczych, wersjonowania i przypisywania zadań.

Testuj rozmowy w czasie rzeczywistym i udoskonalaj przepływy dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym i logom rozmów.

Ograniczenia Voiceflow

Brakuje w nim funkcji „human-in-the-loop”, co utrudnia zespołom kontrolę jakości.

Ceny Voiceflow

Bezpłatna wersja próbna

Starter : Free

Pro : 60 USD/miesiąc

Business: 150 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Voiceflow

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Voiceflow użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia jednego z użytkowników G2 na temat Voiceflow:

W Voiceflow najbardziej podoba mi się jego niezwykła intuicyjność i elastyczność! Wizualny kreator przepływów sprawia, że projektowanie złożonych doświadczeń konwersacyjnych jest niezwykle łatwe i nie przytłacza użytkownika. Bardzo podoba mi się możliwość szybkiego prototypowania, testowania i wdrażania zarówno asystentów głosowych, jak i czatowych w jednym miejscu.

W Voiceflow najbardziej podoba mi się jego niezwykła intuicyjność i elastyczność! Wizualny kreator przepływów sprawia, że projektowanie złożonych doświadczeń konwersacyjnych jest niezwykle łatwe i nie przytłacza użytkownika. Bardzo podoba mi się możliwość szybkiego prototypowania, testowania i wdrażania zarówno asystentów głosowych, jak i czatowych w jednym miejscu.

⭐ Zaleta ClickUp: Większość zespołów ma trudności z uzyskaniem rzeczywistych wyników dzięki sztucznej inteligencji. Tylko 7,2% twierdzi, że ich strategia zapewnia wysoki zwrot z inwestycji, a prawie połowa z nich zrezygnowała już z narzędzi, które przyjęła w zeszłym roku. Najważniejszy powód? Rozrost AI, tj. zbyt wiele niepowiązanych narzędzi, brak koordynacji. ClickUp BrainGPT zmienia zasady gry. Łączy wszystko, w tym wyszukiwanie, automatyzację i tworzenie, w jednym inteligentnym obszarze roboczym, dzięki czemu nie musisz szukać kilkunastu aplikacji, aby wykonać swoją pracę. Możesz z nim rozmawiać, pisać na nim i pozwolić mu działać w tle. Dzięki wsparciu dla komend głosowych (za pośrednictwem ClickUp Talk-to-Text ), najlepszym modelom (takim jak ChatGPT, Claude i Gemini) oraz głębokiej integracji z narzędziami takimi jak Google Drive, Notion, GitHub i SharePoint, ClickUp Brain MAX został stworzony, aby ujednolicić i uprościć Twoją pracę. Oszczędzaj kilka godzin dziennie dzięki funkcji Talk-to-Text w ClickUp Brain.

3. Devin AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji inżynierii oprogramowania dla przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Devin AI

Devin AI zostało stworzone specjalnie do automatyzacji cykli pracy inżynierów oprogramowania za pomocą agentów AI. Możesz podać narzędziu instrukcje, takie jak „przekształć ten moduł” lub „utwórz pulpit raportowania”, a ono po prostu wykona zadanie w całym kodzie źródłowym. Wiele rodzajów agentów AI działa równolegle, aby obsługiwać zadania, takie jak migracje ETL lub duże przekształcenia.

Interfejs wizualny „Ask Devin” działa jak asystent IDE oparty na AI. Możesz przesyłać kod, zadawać pytania lub po prostu uzyskać szybkie wyjaśnienia. Ponieważ zachowuje kontekst podczas interakcji, jest bardziej płynny niż ciągłe przełączanie się między dokumentacją a narzędziami.

Wszystko jest rejestrowane. Jeśli więc Devin raz rozwiąże jakiś problem, następnym razem będzie można go wyszukać. To tak, jakby mieć agenta programisty, który koduje, dokumentuje i uczy się w trakcie pracy.

Najlepsze funkcje Devin AI

Wysyłaj zapytania dotyczące kodu i danych za pośrednictwem Devin w Slacku lub Teams, np. „pobierz statystyki użytkowników” lub „debuguj ten log”.

Automatycznie dokumentuj duże bazy kodu za pomocą generowanych diagramów systemowych i prostych objaśnień w języku angielskim.

Skaluj cykle pracy agentów w różnych zespołach dzięki kontrolkom obliczeniowym dla kolejki zadań wykonywanych jednocześnie.

Przed wdrożeniem jakichkolwiek zmian zapewnij ludziom dostęp do informacji dzięki wbudowanym krokom zatwierdzania.

Limits of Devin AI

Jakość wyników może być różna w zależności od złożoności zadania i kontekstu.

Ceny Devin AI

Podstawowy pakiet: Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem, już od 20 USD

Zespół: 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Devin AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Devin AI prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Devin AI napisana przez jednego z użytkowników serwisu Reddit:

Jedna z moich firm dość wcześnie wdrożyła Devin. Na pierwszy rzut oka wyglądało to imponująco. Integracja ze Slackiem sprawiła, że było to niezwykle dostępne. Ich UX był naprawdę fajny. Czułem, że było to warte stosunkowo wysokiej ceny.

Jedna z moich firm dość wcześnie wdrożyła Devin. Na pierwszy rzut oka wyglądało to imponująco. Integracja ze Slackiem sprawiła, że było to niezwykle dostępne. Ich UX był naprawdę fajny. Czułem, że było to warte stosunkowo wysokiej ceny.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to istotny, niewykorzystany czynnik wpływający na wydajność — większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki gotowym do użycia szablonom i komendom w języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

4. LangChain (najlepszy do dostosowywalnych frameworków agentów opartych na LLM)

za pośrednictwem LangChain

LangChain jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że możesz w pełni dostosować sposób działania swoich agentów AI. Zawiera gotowe szablony, takie jak ReAct, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Wystarczy przeprowadzić połączenie między podpowiedziami, narzędziami i działaniami, a narzędzie koordynuje przepływ w tle.

Agenci mogą aktywnie podejmować decyzje, wywoływać zewnętrzne interfejsy API, przeszukiwać bazy wiedzy i wchodzić w interakcje ze źródłami danych w zależności od danych wprowadzonych przez użytkownika. Dzięki LangGraph agenci mogą zapisywać stan, wstrzymywać swoją pracę i kontynuować ją od miejsca, w którym ją przerwali, bez utraty kontekstu, co idealnie sprawdza się w przypadku procesów biznesowych, których nie można zakończyć za jednym razem.

Najlepsze funkcje LangChain

Twórz agentów wizualnie, korzystając z obszaru roboczego Canva w narzędziu Agent Builder firmy LangSmith.

Łatwo nawiąż połączenie z różnymi modelami lub narzędziami AI dzięki ponad 1000 integracjom, w tym GPT, Claude, bazom danych i API wyszukiwania.

Monitoruj i debuguj za pomocą LangSmith: uzyskaj pełne logi, wskaźniki wydajności i narzędzia testowe.

Szybko twórz prototypy dzięki gotowym szablonom agentów do podsumowywania, kontroli jakości i nie tylko.

Ograniczenia LangChain

Dla początkujących może wydawać się skomplikowane, ponieważ krzywa uczenia się jest stroma, a dokumentacja obszerna.

Aktualizacje następują szybko, więc niektóre klasy/funkcje szybko stają się przestarzałe i powodują uszkodzenie starszego kodu.

Ceny LangChain

Twórca: Free

Dodatkowo: 39 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangChain

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o LangChain użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia jednego z użytkowników G2 na temat LangChain:

Jest to mój ulubiony framework do wszystkich zastosowań sztucznej inteligencji opartej na agentach lub generatywnej AI, które stworzyłem przy użyciu języka Python. Jest łatwy w instalacji, wystarczy użyć komendy pip install, a dokumentacja jest obszerna, liczba funkcji i elastyczność, jaką zapewnia, są również dobre.

Jest to mój ulubiony framework do wszystkich zastosowań sztucznej inteligencji opartej na agentach lub generatywnej AI, które stworzyłem przy użyciu języka Python. Jest łatwy w instalacji, wystarczy użyć komendy pip install, a dokumentacja jest obszerna, liczba funkcji i elastyczność, jaką zapewnia, są również dobre.

5. n8n (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy opartego na AI typu open source)

za pośrednictwem n8n

Jeśli chcesz tworzyć automatyzacje cykli pracy oparte na AI bez uzależnienia od dostawcy, n8n jest dobrym wyborem. Jest to rozwiązanie typu open source, które można samodzielnie hostować, dzięki czemu można uruchamiać wszystko we własnej infrastrukturze i mieć pełną kontrolę nad danymi i cyklami pracy. Można podłączyć dowolny duży model językowy, ustawić własne reguły biznesowe i rozpocząć pracę.

Edytor wizualny jest niezwykle intuicyjny. Każdy krok jest węzłem na obszarze roboczym. Wystarczy przeciągnąć zadania AI, stworzyć połączenia między nimi a wyzwalaczami lub bazami danych, aby uzyskać agenta.

Kontrola dostępu oparta na rolach pozwala określić, kto może tworzyć, przeglądać lub uruchamiać cykle pracy, a wersjonowanie ułatwia śledzenie zmian i cofanie błędów. Dzięki rozdzieleniu środowisk (dev, staging, prod) zespoły mogą bezpiecznie testować i iterować automatyzacje przed ich wdrożeniem.

Najlepsze funkcje n8n

Twórz automatyzacje dzięki ponad 500 gotowym łącznikom obejmującym CRM, bazy danych, narzędzia z chmury i wiele innych.

Wyzwalacze cykli pracy AI za pomocą webhooków, harmonogramów lub zdarzeń z dowolnego zintegrowanego systemu.

Dodaj zadania AI, takie jak streszczanie lub klasyfikacja, korzystając z interfejsów API LLM.

Ograniczenia n8n

Komunikaty o błędach mogą być zbyt ogólne, więc naprawianie problemów wymaga dodatkowych prób i wysiłku.

Ceny n8n

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 24 € miesięcznie

Pro: 60 € miesięcznie

Business: 800 € miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o n8n w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników Capterra na temat n8n:

Opcja samodzielnego hostingu tej platformy jest niesamowita. Ponadto umożliwia ona pisanie skryptów automatyzacji w języku typescript lub javascript. Jako programista stron internetowych uważam to za zaletę, ponieważ nie ma potrzeby uczenia się oddzielnego języka do automatyzacji.

Opcja samodzielnego hostingu tej platformy jest niesamowita. Ponadto umożliwia ona pisanie skryptów automatyzacji w języku typescript lub javascript. Jako programista stron internetowych uważam to za zaletę, ponieważ nie ma potrzeby uczenia się oddzielnego języka do automatyzacji.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI typu agenty do automatyzacji złożonych cykli pracy

6. Crew AI (najlepsze rozwiązanie dla Enterprise koordynujących pracę zespołów agentów AI)

za pośrednictwem Crew AI

CrewAI zostało stworzone, aby umożliwić wielu agentom AI współpracę jak prawdziwy zespół. Użytkownik konfiguruje członków załogi, przypisuje im role, określa sposób współpracy, a platforma koordynuje wszystko w tle. Ustawienia są łatwe dzięki wizualnemu redaktorowi i wbudowanemu kopilotowi AI, który przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia cykli pracy.

Inżynierowie mogą zagłębić się w API, aby dostosować logikę, podczas gdy osoby nieposiadające wiedzy technicznej, takie jak kierownicy zarządzania projektami, nadal mogą konfigurować agentów i zarządzać nimi za pośrednictwem interfejsu użytkownika bez konieczności dotykania kodu.

Narzędzie tworzy również połączenia z takimi narzędziami, jak CRM, e-mail i webhooki, więc gdy Twoja ekipa będzie gotowa, będzie mogła odpowiadać na wiadomości, aktualizować systemy i być wyzwalaczem działań w różnych aplikacjach. W celu monitorowania otrzymujesz pełne logi działań każdego agenta i powodów ich podjęcia, co ułatwia debugowanie.

Najlepsze funkcje Crew AI

Skorzystaj z wbudowanego w CrewAI narzędzia AI Copilot, aby generować cykle pracy agentów na podstawie prostych instrukcji w języku angielskim.

Symuluj zachowanie agentów, ustalaj zasady i centralnie zarządzaj konfiguracjami LLM, aby zapewnić zgodność z celami biznesowymi.

Zarządzaj wdrożeniami wielu zespołów za pomocą RBAC, agentów kontenerowych i scentralizowanych pulpitów nawigacyjnych.

Wybierz wdrożenie lokalne lub VPC, z funkcjami klasy korporacyjnej, takimi jak zgodność z SOC2 i integracja Azure AD/SSO.

Limitations of Crew AI

Stroma krzywa uczenia się dla nowicjuszy, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w systemach wieloagentowych.

Debugowanie i udoskonalanie wyników może wymagać dodatkowych działań, zanim będą one gotowe do produkcji.

Ceny Crew AI

Podstawowa : Free

Profesjonalna: 25 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Crew AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Crew AI w praktyce?

Oto recenzja Crew AI napisana przez jednego z użytkowników serwisu Reddit:

Ostatnio używam CrewAI do tworzenia cykli pracy z wieloma agentami i ogólnie jestem zadowolony. Rozkładanie zadań i koordynacja agentów działają bez problemów.

Ostatnio używam CrewAI do tworzenia cykli pracy z wieloma agentami i ogólnie jestem zadowolony. Dzielenie zadań i koordynacja agentów działają bez problemów.

📚 Czytaj więcej: Jeśli korzystasz z CrewAI lub podobnych platform, rozważ połączenie ich z wtyczką AI Agent, aby rozszerzyć funkcje agentów na narzędzia, z których już korzysta Twój zespół.

7. Microsoft Copilot (najlepszy do zintegrowanej wydajności AI w całym pakiecie Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Jeśli pracujesz w ekosystemie Microsoft 365, Microsoft Copilot będzie naturalnym rozszerzeniem Twojego cyklu pracy.

Jest to jeden z najprostszych sposobów na rozpoczęcie pracy z agentami AI w celu zwiększenia wydajności, ponieważ Copilot jest wbudowany w narzędzia takie jak Word, Excel, Outlook i Teams. Wystarczy użyć Copilot Studio, aby zdefiniować, co agent powinien robić (np. automatyzować uzgadnianie finansowe lub obsługiwać wewnętrzne zgłoszenia), wybrać dane, do których powinien mieć dostęp, a następnie skonfigurować wszystko z uwzględnieniem stosu Microsoft.

Użytkownicy mogą również rozmawiać z Copilotem w tych aplikacjach i otrzymywać przydatne, dostosowane do kontekstu odpowiedzi. A ponieważ korzysta on z Microsoft Graph, rozumie dane z całej organizacji, a nie tylko z jednej aplikacji naraz.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Pracuj natywnie w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Word, Excel, Teams i Outlook, aby tworzyć podsumowania lub analizy bez konieczności zmiany kontekstu.

Zapewnij bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na poziomie Enterprise dzięki kontrolom opartym na platformie Azure, w tym zasadom DLP i kontroli dostępu opartej na rolach za pośrednictwem usługi Azure AD.

Wdrażaj agentów za pomocą gotowych szablonów dla cykli pracy takich jak finanse, prawo lub IT i dostosowuj je do potrzeb swojego zespołu.

Limity Microsoft Copilot

Odpowiedzi mogą być niepewne i często wymagają dopracowania, więc nie zawsze pozwalają zaoszczędzić tyle czasu, ile oczekiwano.

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (plan przedzakupowy): Ceny niestandardowe

Microsoft Copilot Studio (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników G2 na temat Microsoft Copilot:

Copilot Studio pomaga rozwiązać problem tworzenia agentów AI do rozmów bez konieczności pisania mnóstwa kodu. Mogę projektować i wdrażać agentów AI, którzy obsługują wewnętrzne zapytania, automatyzują powtarzalne zadania lub prowadzą użytkowników przez procesy — wszystko to przy minimalnym nakładzie technicznym.

Copilot Studio pomaga rozwiązać problem tworzenia agentów AI do rozmów bez konieczności pisania ogromnej ilości kodu. Mogę projektować i wdrażać agentów AI, którzy obsługują wewnętrzne zapytania, realizują automatyzację powtarzalnych zadań lub prowadzą użytkowników przez procesy — wszystko to przy minimalnym nakładzie technicznym.

🔍 Czy wiesz, że... Izolowani agenci stają się prawdziwym zagrożeniem, gdy mają bezpośredni dostęp do systemów produkcyjnych. W poważnych ustawieniach agenci powinni najpierw działać w środowisku sandbox, aby nawet w przypadku popełnienia błędu nie wpłynęło to na produkcyjną bazę danych ani nie zakłóciło rzeczywistych cykli pracy.

8. Vellum AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia cykli pracy i agentów AI na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Vellum AI

Aby stworzyć agenta, opisz zadanie prostym językiem, a Vellum wygeneruje działającego agenta, który nawiąże połączenie z narzędziami, zajmie się logiką i pokaże dokładnie, co robi przy każdym uruchomieniu.

Wizualny kreator umożliwia przeciąganie i upuszczanie podpowiedzi, modeli i źródeł danych w graficznym interfejsie użytkownika lub osadzanie ich w kodzie. To hybrydowe podejście oznacza, że zespoły techniczne i nietechniczne mogą współpracować nad tymi samymi projektami agentów.

W redaktorze poleceń można porównać wyniki poleceń obok siebie, dostosować je i natychmiast ponownie uruchomić. Wsparcie dla wywołania funkcji jest dostępne, dzięki czemu agenci mogą korzystać z interfejsów API lub uruchamiać logikę w trakcie przepływu.

Najlepsze funkcje Vellum AI

Skonfiguruj agentów tak, aby działali w krokach lub jednocześnie, w tym mniejszych agentów, którzy współpracują w dużych cyklach pracy.

Wypróbuj i śledź swoich agentów za pomocą wbudowanych narzędzi, aby porównywać wersje, mierzyć wydajność i sprawdzać, co zrobili.

Pozwól agentom pobierać informacje z dokumentów lub baz danych Twojej firmy, aby mogli podejmować inteligentniejsze i bardziej świadome decyzje.

Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki funkcjom takim jak SSO, wsparcie HIPAA, ustawienia prywatnej chmury i pomoc dla zespołów o rygorystycznych zasadach dotyczących danych.

Limits of Vellum AI

Skalowanie agentów w zbyt wielu narzędziach zmniejsza niezawodność, ponieważ koordynacja narzędzi staje się trudniejsza do kontrolowania.

Ceny Vellum AI/AI

Free

Pro: 25 USD/miesiąc

Business: 50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vellum AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Vellum AI w praktyce?

Oto recenzja Vellum AI napisana przez jednego z użytkowników Reddit:

Vellum jest niezwykle praktycznym narzędziem do tworzenia agentów, ponieważ wystarczy opisać, czego potrzebujesz, a ono samo zbuduje dla Ciebie cykl pracy. Nie wymaga to praktycznie żadnej nauki. Ich podejście do automatyzacji AI oparte na kodowaniu wibracji ma sens, jeśli nie chcesz poświęcać czasu inżynierów na takie zadania.

Vellum jest niezwykle praktycznym narzędziem do tworzenia agentów, ponieważ wystarczy opisać, czego potrzebujesz, a ono samo zbuduje dla Ciebie cykl pracy. Nie wymaga to praktycznie żadnej nauki. Ich podejście do automatyzacji AI oparte na kodowaniu wibracji ma sens, jeśli nie chcesz poświęcać czasu inżynierów na takie zadania.

📊 Stat Alert: Koordynacja agentów nie polega tylko na uporządkowaniu cykli pracy; może ona zmienić wyniki. Niektóre szacunki sugerują, że dobrze skoordynowane systemy agentów mogą poprawić wyniki rynkowe o 15–30%. Co to oznacza? Przewagę konkurencyjną zapewniają wyłącznie agenci, którzy współpracują ze sobą, mają jasno określone role, procedury przekazywania zadań i zabezpieczenia.

9. IBM WatsonX (najlepszy do rozwoju i zarządzania AI w Enterprise)

za pośrednictwem IBM watsonx

IBM WatsonX to kompleksowa platforma AI, która zawiera narzędzia do koordynacji agentów. Dzięki WatsonX Orchestrate możesz tworzyć cykle pracy, przeciągając i upuszczając kolejne kroki, oraz automatyzować złożone zadania, takie jak przeglądanie umów lub przekazywanie spraw do obsługi klienta. Te wieloetapowe agenty łączą się zarówno z narzędziami IBM, jak i narzędziami innych firm.

Możesz dostosować wstępnie wyszkolone modele domenowe IBM, takie jak watsonx. data, do własnych zastosowań AI i tworzyć agentów dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji. Jeśli bardziej interesujesz się stroną inżynieryjną, dostępny jest również zestaw SDK, który pozwala tworzyć skrypty, wersje i zarządzać agentami tak jak w prawdziwych projektach oprogramowania.

Najlepsze funkcje IBM WatsonX

Odpowiadaj na pytania dotyczące konkretnej firmy, korzystając z wyszukiwarki AI Search, która bezpiecznie pobiera informacje z wewnętrznych dokumentów i baz danych.

Połącz się bezpośrednio ze źródłami danych przedsiębiorstwa, takimi jak Cloud Pak for Data lub Db2, aby agenci mogli pobierać dane na żywo i pracować w ramach istniejącego stosu analitycznego.

Śledź wydajność swoich agentów dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym, logom i narzędziom zapewniającym zgodność, takim jak ścieżki audytu i kontrole stronniczości.

Zyskaj przewagę dzięki gotowym szablonom agentów dostosowanym do branż takich jak obsługa klienta lub łańcuch dostaw.

Ograniczenia IBM WatsonX

Wydaje się bardzo rozbudowane dla Enterprise, więc szybkie eksperymenty i tworzenie lekkich agentów może przebiegać wolniej niż oczekiwano.

Ceny IBM WatsonX

Bezpłatna wersja próbna

Free: do 300 000 tokenów miesięcznie

Niezbędne: Niestandardowe ceny

Standard: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM WatsonX

G2 : 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o IBM WatsonX w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników G2 na temat IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate robi wrażenie, ponieważ eliminuje złożoność automatyzacji i sprawia, że staje się ona intuicyjna. Zamiast polegać na skomplikowanym kodowaniu lub wielu niepołączonych narzędziach, pozwala delegować zadania w prostym języku i sprawia, że agenci AI współpracują ze sobą płynnie.

IBM Watson x orchestrate robi wrażenie, ponieważ eliminuje złożoność automatyzacji i sprawia, że staje się ona intuicyjna. Zamiast polegać na skomplikowanym kodowaniu lub wielu niepołączonych narzędziach, pozwala delegować zadania w prostym języku i sprawia, że agenci AI współpracują ze sobą płynnie.

📚 Czytaj więcej: Interesują Cię inteligentniejsze narzędzia do planowania? Poznaj popularne aplikacje do cyfrowego planowania i dowiedz się, jak z nich korzystać.

za pośrednictwem Stack AI

Stack AI nadaje się do automatyzacji zadań, które zazwyczaj wymagają ręcznego wysiłku lub głębokiej wiedzy technicznej. Agenci AI mogą analizować dane, odpowiadać na pytania, wyciągać ustrukturyzowane wnioski i działać na podstawie informacji bez konieczności kodowania.

Otrzymasz wizualny kreator cyklu pracy typu low-code, który pozwala komponować logikę i tworzyć połączenia między systemami na obszarze roboczym. Dzięki temu eksperci merytoryczni mogą tworzyć rozwiązania bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych.

Platforma posiada wbudowane narzędzia do konwersji dokumentów nieustrukturyzowanych (pliki PDF, skany, formularze) na dane ustrukturyzowane. Aby zapewnić wydajne pozyskiwanie danych, można tworzyć agentów, którzy pobierają odpowiedzi z baz wiedzy firmy wraz z cytatami, korzystając z generowania wspomaganego wyszukiwaniem (RAG).

Najlepsze funkcje Stack AI

Wyzwalacz automatycznych działań w narzędziach takich jak ClickUp, Slack, Gmail lub Zapier działa, gdy w tabelach danych zostaną spełnione określone warunki.

Popraw dokładność agentów w miarę upływu czasu dzięki pętli informacji zwrotnej, która prowadzi śledzenie podpowiedzi i dostosowuje się do preferencji Twojego zespołu.

Zapewnij bezpieczeństwo na poziomie Enterprise dzięki SSO, szczegółowym uprawnieniom i szyfrowaniu. Agenci mają dostęp tylko do danych, które użytkownicy mogą zobaczyć.

Limitacje AI typu stack

Niektóre integracje/wtyczki mogą być mylące lub niespójne, co spowalnia automatyzację cyklu pracy agentów w rzeczywistym użyciu.

Cykle pracy agentów mogą bardziej przypominać zaawansowaną automatyzację niż prawdziwie autonomicznych agentów.

Ceny Stack AI

Free

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stack AI

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Stack AI w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników G2 na temat Stack AI:

Korzystam głównie ze Stack AI do tworzenia agentów, którzy pomagają mi organizować i przyspieszać cykle pracy, takie jak przekształcanie notatek klientów w briefy lub wyciąganie szybkich wniosków z raportów. Używałem go również do ustawiania prostych chatbotów — zarówno do użytku wewnętrznego (odpowiadanie na pytania zespołu), jak i do projektów klientów, w których chatbot ma sens.

Korzystam głównie ze Stack AI do tworzenia agentów, którzy pomagają mi organizować i przyspieszać cykle pracy, takie jak przekształcanie notatek klientów w briefy lub wyciąganie szybkich wniosków z raportów. Używałem go również do ustawiania prostych chatbotów — zarówno do użytku wewnętrznego (odpowiadanie na pytania zespołu), jak i do projektów klientów, w których chatbot ma sens.

Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie pracy z agentami AI? Wypróbuj ClickUp.

Jeśli dopiero zaczynasz poszukiwania najlepszych platform agentów AI, łatwo możesz poczuć się przytłoczony. Niektóre platformy są potężne, ale zbyt złożone. Inne wyglądają na proste, ale brakuje im kluczowych funkcji.

ClickUp to idealne rozwiązanie. Jest wystarczająco elastyczny dla zespołów, które chcą mieć kontrolę, ale też przyjazny dla początkujących, jeśli chcesz szybko zrobić sprawy.

Możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, wbudować AI i przeprowadzać śledzenie w jednym miejscu (żegnajcie rozproszone narzędzia 👋🏻). Niezależnie od tego, czy działasz samodzielnie, czy skalujesz działalność, to rozwiązanie sprawdzi się w każdym przypadku.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp.