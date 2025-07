Wtyczka AI Agent: co to jest i jak z niej korzystać (z samouczkami wideo)

Wyobraź sobie cyfrowego współpracownika, który nie śpi, nie zapomina i nigdy nie zawodzi — wtyczki AI agent są właśnie tym.

Narzędzia te zwiększają wydajność, łącząc potężne modele AI z codziennymi aplikacjami, umożliwiając automatyzację cyklu pracy, podejmowanie decyzji w kontekście oraz inteligentną obsługę zadań.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą tworzącym niestandardowych agentów, startupem skalującym działalność bez zwiększania zatrudnienia, czy menedżerem produktu usprawniającym procesy między aplikacjami, wtyczki agentów AI otwierają nowe możliwości w zakresie wydajności.

Dzięki interfejsom języka naturalnego, dostępowi do źródeł danych w czasie rzeczywistym i gotowym do integracji interfejsom API, wypełniają one lukę między intencjami człowieka a wykonaniem zadania przez maszynę — często za pomocą jednego kliknięcia.

W tym blogu omówimy, czym jest wtyczka agenta AI, gdzie ma zastosowanie w nowoczesnych cyklach pracy, które platformy przodują w tej dziedzinie oraz jak można już dziś zacząć tworzyć lub używać taką wtyczkę.

🧠 Ciekawostka: Logic Theorist, często opisywany jako „pierwszy program sztucznej inteligencji”, to program komputerowy napisany w 1956 roku przez Allena Newella, Herberta A. Simona i Cliffa Shawa. Był to pierwszy program celowo zaprojektowany do automatycznego wnioskowania.

Czym jest wtyczka agenta AI?

Wtyczka agenta AI to modułowe rozszerzenie oprogramowania, które łączy autonomicznego agenta z zewnętrznymi systemami, API lub usługami, umożliwiając mu wykonywanie takich czynności, jak pobieranie plików, wyzwalanie cykli pracy, aktualizowanie rekordów lub komunikacja między aplikacjami. Wtyczki zasadniczo wypełniają lukę między rozumowaniem a wykonaniem.

Agenci AI, zgodnie z projektem, mogą przetwarzać dane wejściowe, podejmować decyzje i wyzwalać dane wyjściowe. Jednak samodzielnie są często izolowani lub ograniczeni do rozumowania. Wtyczki działają jak mosty, łącząc ich z źródłami danych, platformami przedsiębiorstwa lub niestandardowymi usługami. Rozszerza to zarówno ich zakres działania, jak i użyteczność w świecie rzeczywistym.

Jednak ewoluują one od pasywnych narzędzi językowych do aktywnych rozwiązań problemów, zdolnych do zarządzania zadaniami, przepływem danych i decyzjami na wielu platformach. Jednak samodzielnie większość agentów ma ograniczone możliwości do rozumienia języka i podstawowej logiki. W tym miejscu pojawiają się wtyczki.

W kontekście platformy takiej jak ClickUp — aplikacji do wszystkiego, co związane z pracą — wyobraź sobie wykorzystanie AI do zarządzania operacjami projektowymi. Agent z wtyczką mógłby:

Interpretuj wiadomość przychodzącą w Slacku z prośbą o aktualizację zadania

Użyj ClickUp, aby znaleźć odpowiednie zadanie

Automatycznie aktualizuj status, oznaczaj odpowiedni zespół i publikuj aktualizacje we wspólnym Arkuszu Google

Wysyłaj powiadomienia e-mailem lub czatem

Wszystko to bez udziału człowieka — wystarczy połączone systemy, logika agenta i zautomatyzowane cykle pracy.

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp

Wtyczki nie tylko zwiększają możliwości — zapewniają również autonomię. Dzięki nim agenci mogą przejść od „zrozumienia” tego, co chcesz zrobić, do wykonania zadania przy użyciu istniejących narzędzi.

📚 Przeczytaj również: Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność biznesową

Przykłady zastosowań wtyczek AI Agent

Wtyczki AI Agent to narzędzia do rozwiązywania problemów, które można włączyć do istniejących narzędzi i cykli pracy w celu usunięcia rzeczywistych problemów. Oto, w jaki sposób sprawiają, że praca jest mniej ręczna i bardziej znacząca.

1. Koordynacja zadań z uwzględnieniem kontekstu

Problem: Teams tonie w zadaniach — od e-maili, przez Slack, po arkusze kalkulacyjne i CRM. Ważne aktualizacje są często pomijane.

Rozwiązanie: Agenci AI mogą łączyć istniejące narzędzia i automatyzować działania między platformami. Wyobraź sobie: umowa przechodzi do statusu „zamknięta” w systemie CRM, a agent AI natychmiast aktualizuje status projektu w ClickUp, uruchamia wyzwalacz wiadomości e-mail z powitaniem i rejestruje zadanie do wdrożenia.

2. Analiza procesu sprzedaży i kierowanie potencjalnych klientów

Problem: Ręczne wyodrębnianie danych sprzedażowych z rozproszonych źródeł zabija wydajność i tempo pracy.

Rozwiązanie: Wtyczka agenta AI może wyodrębniać dane z formularzy, wiadomości e-mail lub Arkuszy Google, analizować je za pomocą precyzyjnie dostrojonych modeli AI oraz automatyzować ocenę potencjalnych klientów lub priorytetyzację transakcji. Może również przekazywać gorące leady do odpowiedniego przedstawiciela w czasie rzeczywistym — bez konieczności nadzorowania CRM.

3. Recenzowanie kodu wspomagane przez AI w cyklu pracy programistów

Problem: Pull requesty się piętrzą. Recenzenci są wyczerpani lub przeoczają subtelne błędy.

Rozwiązanie: Agenci AI mogą być szkoleni na podstawie bazy kodu i cyklu pracy nad rozwojem, aby proaktywnie przeglądać PR, sygnalizować problemy logiczne, a nawet automatycznie sugerować testy. Dzięki wtyczkom GitHub lub agentom LangChain zyskujesz w swoim zespole niestrudzonego młodszego programistę.

4. Spersonalizowane wsparcie e-commerce na dużą skalę

Problem: Agenci wsparcia nie nadążają za rosnącą liczbą zgłoszeń ani nie są w stanie wystarczająco szybko personalizować odpowiedzi.

Rozwiązanie: agenci AI osadzeni w widżetach czatu uzyskują dostęp do historii zakupów, wyodrębniają kontekst z poprzednich interakcji i udzielają dostosowanych odpowiedzi lub przekazują sprawę do człowieka, gdy jest to naprawdę ważne. Potraktuj to jako automatyzację 80% zadań przy zachowaniu 20%, które wymagają empatii.

5. Operacje łańcucha dostaw bez chaosu

Problem: Dostawcy, magazyny, logistyka, dostawy, śledzenie i koordynacja ręcznie to koszmar.

Rozwiązanie: Agenci AI mogą synchronizować się z systemami inwentaryzacyjnymi, monitorować anomalie i automatyzować uzupełnianie zapasów lub zmianę trasy dostaw na podstawie źródeł danych w czasie rzeczywistym. W przypadku pojawienia się flagi opóźnienia agent może powiadomić odpowiedniego kierownika i zainicjować plan awaryjny.

👀 Czy wiesz, że... W maju 1997 r. komputer IBM Deep Blue przeszedł do historii, stając się pierwszym systemem komputerowym, który pokonał aktualnego mistrza świata w szachach, Garry'ego Kasparowa, w standardowych warunkach turniejowych. Zwycięstwo w sześciu partiach stanowiło punkt zwrotny w historii informatyki, sugerując przyszłość, w której AI będzie w stanie naśladować ludzkie myślenie.

6. Wdrażanie nowych pracowników bez zbędnych formalności

Problem: Zespoły HR śledzą nowych pracowników za pomocą e-maili, formularzy i narzędzi, powtarzając te same pytania i gubiąc dokumenty.

Rozwiązanie: Agenci AI mogą automatyzować listy kontrolne onboardingowe w ClickUp, wyodrębniać dane z przesłanych formularzy, łączyć się z usługami weryfikacji tożsamości i wysyłać powiadomienia Slack, gdy dokumenty są w toku. To onboarding bez chaosu.

7. Realizacja kampanii na autopilocie

Problem: Zespoły marketingowe muszą zajmować się zasobami, zatwierdzaniem, e-mailami, postami w mediach społecznościowych — często w ponad 5 niepołączonych aplikacjach.

Rozwiązanie: Agenci AI mogą pisać teksty kampanii, łączyć ClickUp z platformą e-mail, automatycznie planować posty w mediach społecznościowych, a nawet monitorować wyniki w pulpitach nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Stwórz raz, skaluj w nieskończoność.

🚗 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz inteligentniejsze agenty dzięki Brain MAX Brain MAX to aplikacja komputerowa ClickUp oparta na sztucznej inteligencji, która rozumie cały obszar roboczy — zadania, dokumenty, czaty i połączone aplikacje. Kiedy tworzysz agenta Autopilot za pomocą Brain MAX, otrzymuje on pełny kontekst z Twojego obszaru roboczego. Oznacza to, że może on automatyzować pracę z większą dokładnością i podejmować mądrzejsze decyzje niż standardowy agent.

Uzyskaj dostęp do informacji, rozmawiaj z wieloma modelami LLM, uruchamiaj zadania, twórz agentów i nie tylko — wszystko to bezpośrednio z pulpitu, bez dodatkowych narzędzi

Wtyczki AI Agent w skrócie

Oto krótkie porównanie wtyczek AI Agent, w którym możesz przeglądać opcje, aby wybrać najlepszą dla siebie:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Wtyczka ClickUp AI Agent Kierownicy operacyjni i kierownicy projektów automatyzujący cykle pracy w ClickUp Automatyzacja aktualizacji zadań i przekazywania zadań dzięki integracji AINative ClickUp i samodzielnej aplikacji komputerowej (wyzwalacze, pola, statusy), ustawienia bez kodowania i kontekstowe rozumowanie zadań OpenAI GPT Założyciele, zespoły produktowe i badacze tworzący elastyczne, gotowe do użycia agenty GPT Dostosowywanie języka naturalnego Obsługa przeglądania, wykonywania kodu i wtyczek API Idealne rozwiązanie do lekkich zastosowań asystentów LangChain Programiści i inżynierowie ML tworzący złożonych agentów wieloetapowych Modułowa struktura logiki agentów Obsługa narzędzi, API, magazynów wektorowych, pamięci Idealna do cyklu pracy na poziomie produkcyjnym AutoGen (Microsoft) Zespoły Enterprise AI tworzące bezpieczne, oparte na współpracy ekosystemy agentów Koordynacja agentów planujących i wykonawczych — natywna integracja z platformą Azure (LLM, Fabric, SharePoint) — wykonywanie kodu i kontrola wielu agentów CrewAI Twórcy, marketerzy i analitycy zarządzający wielozadaniowymi cyklami pracy AI Przypisywanie agentów na podstawie ról (autor, badacz, recenzent) Zachowywanie pamięci między zadaniami Wyszukiwanie w Internecie i generowanie treści

📚 Przeczytaj również: Najlepsi agenci AI zwiększający wydajność i automatyzujący pracę

Najlepsze platformy wtyczek AI Agent

Teraz przyjrzyjmy się niektórym z wiodących platform oferujących funkcje agentów AI, zaczynając od ClickUp, aby zobaczyć, jak wypadają w porównaniu.

Agent AI ClickUp

Odpowiadaj na powtarzające się pytania w kanałach czatu ClickUp, automatyzuj raporty dzienne i tygodniowe, segreguj i przypisuj wiadomości, dodawaj przypomnienia i nie tylko dzięki agentom ClickUp Autopilot

Spójrzmy prawdzie w oczy — zarządzanie zadaniami w oddzielnych narzędziach, zespołach i zakładkach jest wyczerpujące. Tworzysz pomysł w Notion, wysyłasz wiadomość do członka zespołu na Slacku, aktualizujesz status w Trello i wysyłasz e-mail z linkiem do Arkusza Google… Brzmi znajomo? To nie tylko nieefektywne — to utrudnia wydajność.

ClickUp nie tylko zmniejsza koszty związane z przełączaniem między aplikacjami — automatyzuje również księgowość. Chociaż nie jest to tradycyjna platforma wtyczek agentów AI, ClickUp jest prawdopodobnie bardziej wydajny dla tych, którzy chcą uzyskać zachowanie podobne do agenta bez pisania ani jednej linii kodu.

W swej istocie ClickUp łączy obsługę zadań AI, automatyzację i integracje w płynnym obszarze roboczym, zapewniając narzędzia do symulacji zachowań agentów bez zewnętrznych wtyczek i czasu poświęconego na programowanie.

Chcesz stworzyć agenta od podstaw, przeszukać internet lub porozmawiać z Claude'em? Wszystko to i wiele więcej możesz zrobić dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może pisać, streszczać, a nawet szybciej tworzyć pomysły dzięki sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst.

Pomyśl o tym jak o wbudowanym asystencie zadań, który wie, nad czym pracujesz, co jest przeterminowane i jak pomóc Ci to zrobić. Niezależnie od tego, czy piszesz e-maile, tworzysz raporty, czy aktualizujesz historie użytkowników, ta sztuczna inteligencja zrobi to za Ciebie!

Ale to automatyzacje ClickUp i agenci Autopilot dodają mózg. Chcesz przypisać kierownika ds. kontroli jakości, gdy zostanie zgłoszony błąd? Gotowe. Potrzebujesz zadań o wysokim priorytecie, aby natychmiast powiadomić kanał inżynierów w Slacku? To tylko kilka kliknięć. Te automatyzacje działają jak wbudowana logika agenta — monitorują zmiany, wykonują reguły i dbają o to, aby nic nie umknęło uwadze.

Cichą gwiazdą tego programu jest ClickUp Webhooks, który może pomóc Ci uwolnić głębszy potencjał agentów. Za każdym razem, gdy zmienia się status, tworzone jest zadanie lub przesyłany jest formularz, ClickUp może uruchomić webhooki w czasie rzeczywistym, które łączą się z innymi aplikacjami lub API.

W ten sposób zaawansowani użytkownicy tworzą złożone cykle pracy — na przykład wyzwalacz Zap, który synchronizuje zadania ClickUp z Arkuszami Google, lub automatyczne wysyłanie podsumowań projektów pocztą e-mail po zamknięciu zadań. Webhooki łączą obszar roboczy ClickUp ze światem zewnętrznym, umożliwiając zachowanie podobne do działania agenta w różnych narzędziach bez konieczności stosowania tradycyjnego modelu wtyczek.

Współpracuj z kodem GitHub za pomocą integracji ClickUp

Od Google Drive, Outlook i Slack po GitHub — integracje ClickUp łączą aplikacje, z których już korzystają Twoje zespoły, pomagając agentom komunikować się z całym stosem narzędzi. Te połączenia są podstawą automatyzacji przypominającej pracę agentów, która zapewnia synchronizację zespołów, danych i zadań.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że ClickUp jest potężnym narzędziem do tworzenia agentów AI bez kodowania. Nie tylko organizujesz pracę — uczysz obszar roboczy myślenia, reagowania i wykonywania zadań zgodnie z Twoimi intencjami.

ClickUp ułatwia tworzenie agentów AI, którzy zarządzają cyklami pracy i ograniczają przekazywanie zadań między pracownikami. Przykłady:

Wspieraj agentów , którzy automatycznie tworzą zadania na podstawie zgłoszeń klientów i przypisują je na podstawie słów kluczowych (takich jak „błąd” lub „cena”)

Agenci HR , którzy wdrażają nowych pracowników, wysyłając im dokumenty, zadania powitalne i zaproszenia do kalendarza

Agenci marketingowi, którzy śledzą statusy kampanii i co tydzień wysyłają podsumowania do interesariuszy, generowane i planowane za pomocą AI

Każdy z tych „agentów” to inteligentna koordynacja modeli AI, automatyzacji i istniejących narzędzi — połączonych logiką ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. To prawie połowa pracowników, którzy czują się zablokowani twórczo i niedoceniani. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwym w konfiguracji agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania na podstawie wyzwalaczy. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia zadań. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

OpenAI GPT

za pośrednictwem OpenAI GPTs

OpenAI GPT pozwala tworzyć dostosowane agenty AI przy użyciu języka naturalnego. Możesz dostosowywać instrukcje, przesyłać pliki wiedzy i wybierać z rosnącej biblioteki narzędzi, takich jak przeglądanie stron internetowych, wykonywanie kodu i analiza plików.

Potrzebujesz agenta, który rezerwuje loty przez Expedia lub podsumowuje umowy prawne? Możesz go stworzyć w kilka minut, a następnie udostępnić w sklepie GPT Store.

GPT naprawdę wyróżnia się tym, jak ułatwia tworzenie agentów. Zamiast łączyć API lub hostować logikę, wystarczy opisać to, czego chcesz, prostym językiem.

Jednak zaawansowani użytkownicy powinni pamiętać, że głębsza integracja (np. wywoływanie API) nadal wymaga ustawień technicznych. I chociaż sklep GPT Store przeżywa prawdziwy rozkwit kreatywności, badania bezpieczeństwa wykazały luki w zabezpieczeniach, takie jak wstrzykiwanie podpowiedzi i wyciek kontekstu, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego w przedsiębiorstwie.

Ceny są proste: GPT są częścią planów ChatGPT Free i Plus, a funkcje premium, takie jak GPT-4. 5 i narzędzia do obsługi plików, są zarezerwowane dla użytkowników Plus. Dla zaawansowanych użytkowników OpenAI oferuje poziomy Pro i Team z wyższymi limitami użytkowania i funkcjami współpracy.

LangChain

za pośrednictwem LangChain

LangChain to nie tylko kolejne narzędzie do tworzenia sztucznej inteligencji — to szwajcarski scyzoryk do tworzenia agentów, którzy potrafią więcej niż tylko rozmawiać. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się plikami PDF, wywołujesz API, czy aktualizujesz tablicę Notion, LangChain umożliwia to wszystko dzięki połączeniu modeli LLM z prawdziwymi narzędziami, pamięcią i logiką.

W swej istocie LangChain wyposaża agentów AI w mózg i zestaw narzędzi. Mogą oni samodzielnie decydować, kiedy pobrać dane, wysłać zapytanie do bazy danych lub wywołać API — zasadniczo realizując cykle pracy, które naśladują przemyślane zachowania ludzkie. Wyobraź sobie agenta badawczego, który czyta dokument, odpowiada na pytania, a następnie rejestruje wyniki w narzędziu do śledzenia projektów — bez żadnej pomocy z zewnątrz.

Co naprawdę wyróżnia tę wtyczkę? Trwała pamięć. Agenci nie tylko reagują — oni pamiętają. Oznacza to dłuższe rozmowy, lepszy kontekst i mniej sytuacji, w których trzeba prosić o przypomnienie. Jeśli poważnie myślisz o tworzeniu cykli pracy AI na poziomie produkcyjnym (a nie tylko zabawek), LangChain jest tym, czego potrzebujesz.

AutoGen

za pośrednictwem AutoGen

Jeśli LangChain jest szwajcarskim scyzorykiem, AutoGen jest raczej kierownikiem produkcji — koordynuje pracę wielu agentów AI w ramach różnych zadań, narzędzi i harmonogramów. Stworzony przez Microsoft i udostępniony deweloperom na licencji open source, AutoGen jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które potrzebują cyklu pracy agentów z wbudowanymi funkcjami zarządzania, bezpieczeństwa i mocy obliczeniowej.

AutoGen doskonale sprawdza się w koordynacji wielu agentów. Oznacza to ustawienia planisty-wykonawcy, przekazywanie komunikatów między agentami i asynchroniczne cykle pracy — wszystko to z kompatybilnością typu plug-and-play z usługą Azure AI Agent Service.

Możesz tworzyć agentów LLM za pomocą Llama 3, Mistral lub dowolnego innego LLM odpowiedniego do zadania, a następnie podłączać je do systemów takich jak SharePoint, Microsoft Fabric, a nawet narzędzi wewnętrznych za pośrednictwem Python lub C#.

Jest to framework z zabezpieczeniami: modułowy, obserwowalny i wystarczająco elastyczny, aby obsłużyć rzeczywiste, międzyzespołowe obciążenia pracą agentów. A ponieważ jest natywny dla platformy Azure, ceny są uzależnione od skali, co idealnie sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw, które chcą mieć kontrolę bez nadmiernych kosztów.

CrewAI

Za pośrednictwem CrewAI

Zapomnij o samotnych botach. CrewAI pozwala zbudować cały zespół AI, w którym każdy agent ma swoje zadanie, cel, a nawet pamięć o dotychczasowej pracy. Możesz stworzyć badacza, pisarza i recenzenta, a następnie przypisać im role we wspólnym cyklu pracy. Rozmawiają, delegują zadania i podejmują decyzje wspólnie — wszystko to dzięki dużym modelom językowym i dostępowi do narzędzi.

Każdy agent zna swój cel, pamięta kontekst poszczególnych kroków i komunikuje się z innymi, aby wykonać złożone zadania. Niezależnie od tego, czy tworzysz dokumentację, czy koordynujesz publikację treści, CrewAI zapewnia plan automatyzacji całego procesu produkcji za pomocą agentów AI opartych na rolach.

A co najlepsze? Agenci AI mogą przeszukiwać internet, czytać dokumenty, streszczać zawartość i przekazywać zadania — zupełnie jak ludzki zespół, ale bez spotkań. To już hit wśród twórców, marketerów i zespołów startupowych, którzy potrzebują szybkich, niezawodnych treści lub cyklu pracy badawczej bez konieczności każdorazowego wymyślania koła na nowo.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi do automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to istnienie znacznego niewykorzystanego potencjału w zakresie wydajności — większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki szablonom typu plug-and-play i komendom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w informacje dostępne w czasie rzeczywistym.

Jak stworzyć lub używać wtyczkę agenta AI

Stwórz niestandardowe cykle pracy agentów, korzystając z poniższego procesu. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać sztuczną inteligencję nie tylko do odpowiadania na pytania. Będzie ona rozumować, pobierać dane, a nawet automatyzować powtarzalne zadania w całym stosie.

Tworzenie wtyczki AI Agents od podstaw

Myślisz o stworzeniu wtyczki agenta AI. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć pomocnego asystenta, który zajmie się powtarzalnymi zadaniami, czy coś bardziej zaawansowanego, takiego jak bot badawczy, oto ogólny plan działania, który pomoże Ci zacząć.

Krok 1: Określ cel swojej wtyczki

Każda udana wtyczka zaczyna się od solidnego przypadku użycia:

Jakie konkretne zadanie ma wykonać Twój agent AI?

Z jakimi narzędziami zewnętrznymi lub platformami należy je połączyć?

Jakiego rodzaju dane lub interakcje są potrzebne?

Na przykład możesz chcieć, aby wtyczka automatyzowała kierowanie zgłoszeń, integrowała API z bazami danych klientów lub pobierała informacje finansowe z arkusza kalkulacyjnego.

Krok 2: Wybierz odpowiednią strukturę lub infrastrukturę

Aby stworzyć wtyczkę agenta AI, potrzebujesz odpowiedniej podstawy. Popularne frameworki, które wspierają rozszerzalność opartą na wtyczkach, to między innymi:

LangChain – idealne rozwiązanie do łączenia kroków i narzędzi opartych na LLM

Crew AI – umożliwia współpracę agentów dzięki integracji wtyczek

AutoGen – warstwa koordynacyjna Microsoftu dla agentów opartych na LLM

Systemy te umożliwiają rejestrowanie wtyczek i zarządzanie nimi, dzięki czemu automatyzacja cyklu pracy AI jest solidna i modułowa.

Krok 3: Opracuj logikę wtyczki

Napisz podstawową logikę w języku Python, JavaScript lub innym języku obsługiwanym przez Twoje środowisko programistyczne. Twoja wtyczka powinna:

Obsługa danych wejściowych agenta (takich jak podpowiedzi użytkownika lub komendy)

Pobieraj lub przetwarzaj dane za pomocą zewnętrznych narzędzi lub usług

Zwracaj przejrzyste, uporządkowane wyniki, które agent może zrozumieć

Przykład: Wtyczka AI, która pobiera wiadomości z API.

z langchain. agents import Tool def fetch_news(query): # logika wywołania API wiadomości i zwrócenia najlepszych wyników powrót do top_headlines news_tool = Tool( name=”NewsFetcher”, func=fetch_news, opis=”Pobieranie nagłówków wiadomości w czasie rzeczywistym na podstawie zapytania użytkownika. ” )

Krok 4: Połącz wtyczkę z agentem AI

Gdy wtyczka będzie gotowa, nadszedł czas, aby osadzić ją w agencie AI:

Zarejestruj wtyczkę jako narzędzie w środowisku swojego agenta

Zdefiniuj reguły wywoływania (kiedy agent powinien z nich korzystać)

Sprawdź strukturę odpowiedzi, aby Twój agent mógł ją inteligentnie obsłużyć

agent = initialize_agent( tools=[news_tool], llm=llm, agent=AgentType. ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION )

Umożliwia to tworzenie wtyczek agentów AI, które dynamicznie reagują na rzeczywiste scenariusze.

Krok 5: Testuj na poważnie

Nie wysyłaj jeszcze produktu. Wtyczki powinny przejść:

Testy jednostkowe logiki

Testy integracyjne interakcji między wtyczką LLM-agent a wtyczką LLM-agent

Testy wydajności zapewniające szybkie i dokładne odpowiedzi

Symuluj skrajne przypadki. Niech agent trochę się napoci.

Krok 6: Wdrożenie, monitorowanie, iteracja

Teraz, gdy masz już działającą wtyczkę AI, czas zacząć:

Hostuj w funkcji chmury lub na serwerze zaplecza

Monitoruj wydajność i logi

Regularnie aktualizuj ją pod kątem zmian API lub potrzeb biznesowych

📚 Przeczytaj również: Najlepsze rozszerzenia AI dla Chrome zwiększające wydajność

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia niestandardowego agenta Autopilot w ClickUp

Oto przewodnik krok po kroku, który pozwoli Ci dowiedzieć się, jak zbudować osobistego agenta AI w ClickUp:

Krok 1: Uzyskaj dostęp do narzędzia Autopilot Agent Builder

Zacznij tworzyć za pomocą Autopilot Agent Builder

Przejdź do obszaru roboczego : Otwórz obszar roboczy ClickUp, w którym ma działać agent Autopilot

Otwórz panel Automatyzacja : w wybranej przestrzeni, folderze, liście lub kanale czatu kliknij zakładkę Agenci

Utwórz nowego agenta Autopilot: wybierz + Dodaj automatyzację i wybierz Niestandardowy agent Autopilot z dostępnych opcji

Krok 2: Zdefiniuj wyzwalacz

Określ wyzwalacze i działania za pomocą języka naturalnego i komend

Wyzwalacze to wydarzenia, które inicjują działania agenta Autopilot. Wybierz wyzwalacz, który odpowiada Twoim potrzebom w zakresie cyklu pracy. Przykłady:

Utworzono zadanie lub podzadanie : Aktywuje się po dodaniu nowego zadania lub podzadania

Zmiany statusu : reaguje na zmiany statusu zadania

Dodano komentarz : Uruchamia się po opublikowaniu komentarza do zadania

Wiadomość opublikowana na czacie: Wyzwalacz uruchamiany, gdy nowa wiadomość pojawi się na kanale czatu

Notatka: Niektóre wyzwalacze mogą wymagać dodania określonych narzędzi, aby agent działał poprawnie.

Krok 3: Ustaw warunki (opcjonalnie, ale zalecane)

Warunki precyzują, kiedy agent Autopilot powinien podjąć działanie. Chociaż nie są one obowiązkowe dla wszystkich wyzwalaczy, pomagają zapobiegać niepotrzebnym działaniom

Zdefiniuj konkretne kryteria : Użyj języka naturalnego, aby określić warunki. Na przykład: „Odpowiadaj tylko wtedy, gdy priorytet zadania jest wysoki”

Zapobieganie niepożądanym działaniom: jasno określ scenariusze, w których agent nie powinien podejmować działań

Notatka: Warunki są wymagane dla wszystkich wyzwalaczy z wyjątkiem „Co… Według harmonogramu”

Krok 4: Podaj jasne instrukcje

Instrukcje kierują zachowaniem agenta Autopilot. Jasno określ, co ma zrobić agent.

Używaj języka naturalnego : jasno sformułuj pożądaną czynność. Na przykład: „Podsumuj opis zadania i opublikuj go jako komentarz”

Wzmianki o konkretnych elementach : @wzmianki o osobach, zadaniach, dokumentach lub czatach, aby skierować uwagę agenta

Określ format odpowiedzi: Jeśli potrzebny jest określony format, podaj go w instrukcjach

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podaj szablon lub przykład. Pomoże to agentowi generować odpowiedzi zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Krok 5: Skonfiguruj źródła wiedzy

Określ, do jakich informacji agent Autopilot może uzyskać dostęp, aby skutecznie wykonywać swoje zadania.

Dane obszaru roboczego : domyślnie agenci mają dostęp do publicznych dokumentów, zadań i czatów w każdej publicznej przestrzeni. Możesz edytować te ustawienia, aby ograniczyć lub rozszerzyć dostęp

Konkretne lokalizacje : wybierz poszczególne przestrzenie, foldery, listy, zadania, dokumenty lub czaty, do których agent ma mieć dostęp

Źródła zewnętrzne: w razie potrzeby uwzględnij aplikacje zewnętrzne połączone za pośrednictwem funkcji wyszukiwania połączonego obszaru roboczego

Notatka: Ograniczenie dostępu agenta tylko do niezbędnych danych może poprawić wydajność i trafność wyników.

Narzędzia umożliwiają agentowi Autopilot wykonywanie określonych czynności. Do działania agenta wymagane jest co najmniej jedno narzędzie.

Odpowiedz na wątek : umożliwia agentowi udzielenie odpowiedzi w kanałach czatu

Zarządzanie zadaniami i podzadaniami : umożliwia agentowi : umożliwia agentowi zarządzanie zadaniami , właściwościami zadań i podzadaniami

Tworzenie zadań: umożliwia agentowi tworzenie nowych zadań i ustawianie ich właściwości

Notatka: Wymagane narzędzie zależy od wybranego wyzwalacza. Na przykład „Odpowiedz na wątek” jest konieczne, gdy wyzwalaczem jest „Wysłano wiadomość”

Krok 7: Zapisz i aktywuj agenta Autopilot

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień:

Sprawdź konfiguracje : upewnij się, że wszystkie pola są poprawnie wypełnione, a narzędzia zostały odpowiednio dodane

Zapisz agenta : kliknij Zapisz , aby zakończyć ustawienia

Aktywuj: Agent Autopilot jest teraz aktywny i będzie działał w oparciu o zdefiniowane wyzwalacze i warunki

Wykonując poniższe kroki, możesz skutecznie stworzyć niestandardowego agenta Autopilot w ClickUp, umożliwiając inteligentną automatyzację dostosowaną do cyklu pracy Twojego zespołu.

Obejrzyj film instruktażowy, który pomoże Ci szybciej opanować tę funkcję! 👇🏼

Ograniczenia i uwagi

Chociaż wtyczki AI znacznie zwiększają możliwości agentów AI, umożliwiając im wykonywanie złożonych zadań i integrację z różnymi systemami, wiążą się one również z pewnymi wyzwaniami.

Zrozumienie tych ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla programistów i organizacji, które chcą wdrożyć skuteczne i niezawodne rozwiązania w zakresie automatyzacji AI.

❌ Złożoność systemów opartych na wtyczkach

Zintegrowanie wielu wtyczek w jednym agencie AI może prowadzić do zwiększenia złożoności systemu. Każda wtyczka może mieć własne zależności i wzorce interakcji, co utrudnia zarządzanie całym systemem i debugowanie. Ta złożoność może utrudniać tworzenie niestandardowych cykli pracy agentów i wymagać znacznego wysiłku w celu utrzymania stabilności systemu.

❌ Problemy z opóźnieniami i wydajnością

Wtyczki agentów AI często wykorzystują zewnętrzne narzędzia i API do pobierania danych lub wykonywania działań. Ta zależność może powodować opóźnienia, zwłaszcza jeśli usługi zewnętrzne są powolne lub zawodne. W aplikacjach, w których czas ma kluczowe znaczenie, takie opóźnienia mogą wpływać na komfort użytkowania i skuteczność automatyzacji AI.

❌ Kwestie bezpieczeństwa i prywatności

Wtyczki, które współpracują z systemami zewnętrznymi, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mogą one nieumyślnie ujawnić poufne dane lub stać się punktem wejścia dla złośliwych ataków. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji i praktyk przetwarzania danych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zarówno agenta AI, jak i systemów, z którymi współpracuje.

❌ Koszty utrzymania

Zewnętrzne API i narzędzia, od których zależą wtyczki, mogą ulegać zmianom w czasie, co może prowadzić do problemów z kompatybilnością. Aby zapewnić prawidłowe działanie wtyczek, konieczne są regularne aktualizacje i konserwacja, co zwiększa koszty operacyjne.

❌ Propagacja błędów w procesach wieloetapowych

W złożonych cyklach pracy, w których wykorzystywanych jest wiele wtyczek, błędy mogą rozprzestrzeniać się w systemie, utrudniając identyfikację i usunięcie ich przyczyny. Wdrożenie solidnych mechanizmów obsługi błędów i rejestrowania jest niezbędne do utrzymania niezawodności systemu.

❌ Brak standaryzacji

Ekosystem wtyczek AI nie posiada standardowych protokołów i interfejsów, co prowadzi do problemów z kompatybilnością między różnymi wtyczkami i frameworkami agentów AI. Ta fragmentacja może utrudniać płynną integrację wtyczek i ograniczać skalowalność rozwiązań AI.

❌ Konsekwencje etyczne i prawne

Agenci AI wyposażeni w potężne wtyczki mogą podejmować autonomiczne decyzje, które mają istotne konsekwencje etyczne i prawne. Zapewnienie przejrzystości, odpowiedzialności i zgodności z przepisami ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia potencjalnego ryzyka związanego z automatyzacją AI.

Chociaż wtyczki agentów AI oferują znaczne korzyści w zakresie rozszerzania funkcjonalności agentów AI i umożliwiają zaawansowaną automatyzację, wymagają one dokładnego rozważenia pod kątem złożoności systemu, wydajności, bezpieczeństwa, konserwacji, standaryzacji i implikacji etycznych.

ClickUp: najlepsza wtyczka AI Agent do pracy

Wtyczki AI agent rewolucjonizują sposób automatyzacji pracy, wprowadzając inteligentne, kontekstowe podejmowanie decyzji do codziennych zadań. Jednak ich tworzenie wymaga przemyślanej konstrukcji, solidnej integracji i starannego nadzoru.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki specjalnie zaprojektowanej wtyczce AI Agent Plugin ClickUp upraszcza cały proces — od tworzenia niestandardowych cykli pracy po łączenie narzędzi zewnętrznych — a wszystko to w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, automatyzujesz aktualizacje, czy tworzysz wieloetapowe cykle pracy agentów, ClickUp oferuje elastyczność i inteligencję potrzebną do inteligentniejszego skalowania.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poznaj przyszłość wydajności opartej na sztucznej inteligencji.