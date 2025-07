Agent AI a generatywna sztuczna inteligencja: kluczowe różnice i przykłady zastosowań

Obecnie prawie 75% pracowników korzysta ze sztucznej inteligencji (AI) w miejscu pracy.

Dni pojedynczej, tradycyjnej sztucznej inteligencji służącej do rozpoznawania wzorców i analizy danych już minęły. Od kodowania po pisanie i badania — to początek kontekstowej sztucznej inteligencji, przyszłości pracy.

Obecnie różne typy AI zasilają szeroki zakres rzeczywistych zastosowań. Dwie główne kategorie AI kształtujące współczesne branże to AI agentowa i generatywna AI.

Różnica polega na sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych szkoleniowych. Podczas gdy jeden działa jako wysoko wykwalifikowany wirtualny asystent, drugi jest bardziej kreatywnym współpracownikiem.

W tym artykule omówiono unikalne cechy, zalety i przykłady zastosowań agentów AI w porównaniu z generatywną sztuczną inteligencją.

Czym różnią się generatywne modele AI od agentów AI pod względem funkcji?

Oto kluczowe różnice między agentami AI a generatywnym AI:

Funkcja Agent AI Generatywna sztuczna inteligencja Funkcjonalność Samodzielnie wykonuje zadania, podejmuje decyzje i wchodzi w interakcje z użytkownikami lub systemami Specjalizuje się w tworzeniu nowych treści, takich jak tekst, obrazy, muzyka i kod, w oparciu o wyuczone wzorce Wynik Generuje działania, decyzje i odpowiedzi w oparciu o z góry określone reguły lub uczenie się przez wzmocnienie Tworzy kreatywne treści, w tym tekst, grafiki, muzykę i realistyczne rozmowy przypominające ludzkie Przykłady zastosowań Obsługuje chatboty, wirtualnych asystentów, pojazdy autonomiczne, boty obsługi klienta i zautomatyzowane systemy transakcyjne Generuje obrazy oparte na AI, kreatywne teksty, kompozycje muzyczne, spersonalizowane treści marketingowe i pomoc w kodowaniu Cel Wydajne i dokładne wykonywanie z góry zdefiniowanych zadań Naśladuje ludzką kreatywność, aby generować wysokiej jakości, oryginalną zawartość Interakcja z użytkownikiem Działa w sposób zorientowany na cel, odpowiadając na konkretne komendy lub zapytania Wsparcie dla otwartych poszukiwań, umożliwiające użytkownikom udoskonalanie i dostosowywanie wyników Proces uczenia się Działa w oparciu o logikę reguł, uczenie się przez wzmocnienie lub adaptację danych w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności Wyszkolony na ogromnych zbiorach danych przy użyciu modeli uczenia maszynowego, takich jak GPT i modele dyfuzji Przykłady z życia wzięte Siri, Alexa, samochody autonomiczne, oprogramowanie do analizy predykcyjnej i systemy rekomendacji ChatGPT, Midjourney, DALL·E i kompozytorzy muzyki AI

Przejdźmy teraz do szczegółów.

Czym jest agent AI?

Agent AI to program komputerowy skupiony na wykonywaniu określonych zadań, który działa autonomicznie. Podejmuje decyzje i wchodzi w interakcje z otoczeniem w oparciu o wcześniej zdefiniowane cele.

Pomyśl o agencie AI jako o cyfrowym pomocniku z własnym mózgiem. W przeciwieństwie do podstawowego oprogramowania działającego zgodnie z ustalonymi regułami, ten system AI podejmuje niezależne decyzje na podstawie tego, co obserwuje i czego uczy się z otoczenia.

Agent AI działa metodycznie, wykonując szereg kroków i realizując złożone zadania na podstawie danych wejściowych, co czyni go idealnym narzędziem do zarządzania projektami. Działa niezależnie, analizuje otoczenie, dostosowuje się do nowych informacji i nieustannie ulepsza się w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Oto wizualne wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie „czym jest agent AI?” 🎥

Praktyczne zastosowania agentów AI

Praktyczne zastosowania narzędzi AI w automatyzacji są różnorodne. Porównajmy i zestawmy zastosowania generatywnej AI i agentów AI w różnych branżach:

Obsługa klienta: Firmy wykorzystują agentów AI do obsługi rutynowych pytań klientów, dzięki czemu zespoły wsparcia mogą zająć się bardziej złożonymi problemami

Na przykład szpital w Ottawie wykorzystuje agentów AI, aby zmniejszyć niepokój pacjentów, dostarczając im szybkie i dokładne informacje na temat procedur.

Osobista asysta: Duże modele językowe zasilają asystentów AI, którzy zarządzają kalendarzami, ustawiają przypomnienia i odpowiadają na pytania na żądanie. Ci cyfrowi pomocnicy usprawniają codzienne zadania, rozumiejąc język naturalny i odpowiadając na niego

Na przykład asystentka AI Bank of America, Erica, codziennie obsługuje ponad milion pytań klientów. Pomaga w zadaniach takich jak sprawdzanie sald kont i śledzenie wzorców wydatków. Erica wykorzystuje sztuczną inteligencję do uczenia się, dostosowywania i reagowania w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zmieniające się warunki.

Automatyzacja: Technologie AI napędzają wszystko, od samojeżdżących samochodów, które przetwarzają warunki drogowe w czasie rzeczywistym, po systemy detaliczne, które analizują wzorce zakupowe i sugerują produkty

🧠 Ciekawostka: Łazik Mars Curiosity Rover należący do NASA wykorzystuje AI do analizy terenu. Samodzielnie wybiera trasy eksploracji, udowadniając, że agenci AI mogą działać niezależnie — nawet w ekstremalnych warunkach.

Czym jest generatywna AI?

Generatywna sztuczna inteligencja to podzbiór sztucznej inteligencji, który generuje zawartość poprzez badanie i uczenie się na podstawie istniejących wzorców danych. Wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego, w szczególności algorytmy głębokiego uczenia, do tworzenia tekstu, obrazów, wideo, audio, a nawet kodu oprogramowania.

Kilka aplikacji AI wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia oryginalnych wyników w odpowiedzi na podpowiedzi lub prośby. Technologia ta jest pomocna w zadaniach kreatywnych i związanych z treścią, od komponowania muzyki i obrazów po strategie marketingowe i projektowe.

Praktyczne zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji

Prawdziwe firmy już wykorzystują generatywną AI w fascynujący sposób:

Tworzenie treści: Generatywna sztuczna inteligencja może tworzyć posty na blogi, reklamy i treści w mediach społecznościowych, generując tekst, obrazy i wideo na podstawie podpowiedzi

Weźmy na przykład Akbank. Ten bank komercyjny wykorzystał narzędzia AI do pisania, aby przyspieszyć tworzenie treści o 40% i zwiększyć współczynnik klikalności kampanii o imponujące 70%. Duże marki również wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję jako strategię marketingową. Coca-Cola nawiązała współpracę z OpenAI w celu stworzenia platformy, na której fani mogą tworzyć unikalne dzieła sztuki, wykorzystując kultowe elementy marki.

Generowanie wideo: Podobnie, generatywna sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do tworzenia filmów wideo. Generuje animacje, ulepsza materiał filmowy i syntetyzuje realistyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych lub obrazowych

Wydajność agencji kreatywnej Lucid Dream Network wzrosła o 350% dzięki narzędziom wideo AI.

Projektowanie produktów: Generatywna sztuczna inteligencja przyspiesza projektowanie produktów poprzez generowanie prototypów i optymalizację struktur. Sugeruje również innowacyjne projekty w oparciu o wprowadzone parametry

W branży modowej projekty takie jak ClothingGAN na GitHub pokazują, jak generatywna AI może pobudzać nowe pomysły projektowe.

Która sztuczna inteligencja jest odpowiednia dla Twoich potrzeb?

To, kiedy należy użyć agenta AI, a kiedy generatywnej AI, zależy od celów biznesowych lub osobistych projektów.

Agent AI: Twój inteligentny cyfrowy asystent

Agenci AI świetnie sprawdzają się w zwiększaniu wydajności. Ich siła leży w analizie danych i podejmowaniu błyskawicznych decyzji na podstawie ustalonych parametrów. Na przykład wykorzystanie agenta AI w obsłudze klienta może pomóc w natychmiastowym udzielaniu odpowiedzi na typowe pytania i przekazywaniu złożonych problemów do konsultantów.

Zobaczmy, jak agenci AI mogą być wykorzystywani w narzędziach zwiększających wydajność:

✅ Automatyzacja zadań

Agenci AI automatyzują zadania, takie jak wprowadzanie danych i zarządzanie pocztą e-mail, zwalniając czas na pracę strategiczną. Usprawniają również planowanie i koordynację.

✅ Wsparcie w podejmowaniu decyzji i wgląd w dane

Agenci AI analizują dane w celu identyfikacji trendów i dostarczają informacji umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji. Przewidują również popyt, aby zoptymalizować zarządzanie zapasami.

✅ Obsługa klienta i wsparcie

Uczą się one na podstawie interakcji i mogą oferować spersonalizowane odpowiedzi, skutecznie rozwiązując problemy.

✅ Zarządzanie projektami

Agent AI może zautomatyzować zarządzanie zadaniami, przydzielanie zadań i terminy. Usprawnia współpracę poprzez organizację wiedzy, czasu i celów. Może również pomóc w budżetowaniu, śledzeniu wydatków, planowaniu inwestycji i alokacji zasobów.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do zadań osobistych każdego dnia, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A jak wygląda sytuacja w pracy? Dzięki ClickUp Brain, który wspiera wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w innym przypadku poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji, podobnie jak 60% użytkowników ClickUp!

Generatywna sztuczna inteligencja: kreatywna potęga

Generatywna sztuczna inteligencja jest najlepszym wyborem, jeśli potrzebujesz generować świeżą zawartość, zapewnić kreatywną inspirację lub pomoc w pisaniu, projektowaniu lub kodowaniu. Technologia ta wykorzystuje ludzką kreatywność i jest szeroko stosowana w marketingu, mediach i rozrywce.

Oto jak to zrobić:

✅ Automatyczne tworzenie treści

Generatywna sztuczna inteligencja automatyzuje tworzenie tekstów marketingowych, postów w mediach społecznościowych, treści wideo i kampanii reklamowych, znacznie skracając czas produkcji. Media wykorzystują tę funkcję do tworzenia artykułów i streszczeń, a branża rozrywkowa do pisania scenariuszy, projektowania postaci i komponowania muzyki.

✅ Wnioski oparte na danych i personalizacja

Marketerzy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do personalizacji doświadczeń klientów, poprawiając zaangażowanie i współczynniki konwersji. Systemy rekomendacji oparte na sztucznej inteligencji mogą sugerować dostosowaną zawartość, poprawiając doświadczenia użytkowników.

Ponadto, jeśli jesteś twórcą gier, możesz wykorzystać Gen AI do przewidywania preferencji odbiorców, aby dostosować proces tworzenia.

✅ Zwiększanie zaangażowania odbiorców

Ponieważ generatywna AI koncentruje się na personalizacji, można ją wykorzystać do dostosowywania kampanii e-mail marketingowych, reklam i sugestii dotyczących produktów. Może to pomóc w zwiększeniu interakcji z klientami oraz poprawie retencji i zaangażowania.

✅ Usprawnienie produkcji i cyklu pracy

Marketerzy mogą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję do dostosowywania kampanii w czasie rzeczywistym i kierowania reklam do odpowiednich odbiorców. Specjaliści ds. mediów mogą również korzystać z narzędzi do edycji wideo i generowania obrazów opartych na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć wydajność i skrócić czas oprac

👀 Czy wiesz, że... Duże modele językowe (LLM) to rodzaj generatywnych modeli AI zaprojektowanych specjalnie do zadań tekstowych, takich jak konwersacje, streszczanie i tłumaczenie. Podobnie agenci AI są zaprojektowani do automatyzacji zadań, podejmowania decyzji i interakcji z użytkownikami lub środowiskiem.

Agenci AI i generatywna sztuczna inteligencja łączą się w ClickUp

AI to przyszłość pracy. Widzieliśmy wiele przykładów tego, jak agenci AI i generatywna AI mogą zaoszczędzić pracownikom dziesiątki godzin tygodniowo.

Jednak przechodzenie między wieloma narzędziami AI zakłóca przepływ pracy. Co gorsza, brakuje kontekstu i prawdziwej pomocy. Twoja baza wiedzy, czaty, kalendarz i praca znajdują się na różnych, niepołączonych platformach, a udzielenie wielu narzędziom AI dostępu do danych roboczych nie zawsze jest łatwe (lub wskazane).

Jak ClickUp eliminuje rozprzestrzenianie się narzędzi AI

Potrzebujesz jednego potężnego rozwiązania AI, które łączy w sobie moc agentów AI, wiele generatywnych modeli AI, PEŁNY kontekst szerszego ekosystemu pracy i połączonych aplikacji oraz gwarancję prywatności.

Właśnie to oferuje ClickUp Brain. Jako sieć neuronowa oparta na sztucznej inteligencji, płynnie łączy zadania, dokumenty, ludzi i cały system wiedzy Twojej firmy, dzięki czemu praca staje się bardziej inteligentna i wydajna.

Używaj głosu do tworzenia zadań, podsumowywania spotkań, automatyzacji działań następczych lub generowania obrazów dzięki funkcji „Mów do tekstu”

Wyszukuj i pobieraj informacje z dowolnej połączonej aplikacji, a następnie podejmuj działania dzięki AI

Rozmawiaj z najnowszymi modelami AI, takimi jak ChatGPT, Claude i Gemini, w celu kodowania, pisania, złożonego rozumowania i nie tylko, bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Generuj obrazy, zadania, wiadomości, projekty i nie tylko — bez podsuwania podpowiedzi lub ręcznego wprowadzania danych.

Idziemy o krok dalej dzięki ClickUp Brain MAX: dedykowanemu komputerowemu asystentowi AI, który łączy AI, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich aplikacjach roboczych, wprowadzając nową erę kontekstowej AI i kończąc chaos niepołączonych narzędzi AI.

Używaj ClickUp Brain do zadań, dokumentów i czatów

ClickUp Brain oferuje możliwość korzystania z wielu modeli Gen AI, takich jak Claude, ChatGPT i Gemini, dzięki czemu otrzymujesz najlepsze odpowiedzi za pomocą Brain. Nie ma też potrzeby korzystania z wielu modeli LLM.

Nancy Hamlet, właścicielka Kokua Creative Group, użytkowniczka ClickUp, cytuje:

ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla każdej agencji, która chce zarządzać projektami z udziałem wielu członków zespołu. Używamy go do zarządzania kreatywnymi projektami, treścią, mediami społecznościowymi, projektami stron internetowych i wieloma innymi projektami. Każdy klient ma swoją własną tablicę, a my możemy przeglądać projekty według klienta lub w całym przedsiębiorstwie. ”

ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla każdej agencji, która chce zarządzać projektami z udziałem wielu członków zespołu. Używamy go do zarządzania kreatywnymi projektami, treścią, mediami społecznościowymi, projektami stron internetowych i wieloma innymi projektami. Każdy klient ma własną tablicę, a my możemy przeglądać projekty według klienta lub w całym przedsiębiorstwie. ”

Uprość planowanie projektów i automatyzację zadań

Potrzebujesz szybkich odpowiedzi dotyczących zadań, dokumentów lub aktualizacji zespołu? ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi poprzez analizę danych obszaru roboczego. Koniec z pingowaniem współpracowników i przeszukiwaniem starych wiadomości.

Uzyskaj natychmiastowe raporty o statusie zadań, dokumentów i członków zespołu dzięki ClickUp Brain

AI może podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania części. Załóżmy, że planujesz wprowadzenie produktu na rynek. ClickUp Brain pomaga tworzyć podzadania, ustalać terminy i przypisywać obowiązki. Generuje nawet podsumowania postępów w czasie rzeczywistym, bez konieczności otwierania poszczególnych zadań.

Oprócz Brain, ClickUp oferuje również dwa rodzaje agentów AI

1. Gotowi agenci AI ClickUp

Te agenci autopilota są wstępnie skonfigurowani, aby reagować na określone wyzwalacze, a następnie publikować aktualizacje, raporty lub odpowiedzi w określonej lokalizacji.

Na przykład zespół ds. zarządzania projektami ma kanał poświęcony inicjatywie wdrożenia nowych procesów. Członek zespołu konfiguruje agenta automatycznych odpowiedzi. Interesariusz z innego zespołu pyta: Kto jest kierownikiem tego projektu? Kilka sekund później agent automatycznych odpowiedzi kanału odpowiada, podając nazwisko kierownika projektu oraz dwa źródła, w których znalazł informacje.

Wzbogać swój cykl pracy dzięki gotowym agentom AI ClickUp, zaprojektowanym w celu automatyzacji zadań i zwiększenia wydajności bez wysiłku.

Oto różne typy gotowych do użycia agentów AI w ClickUp:

2. Niestandardowi agenci autopilota ClickUp

Niestandardowi agenci autopilota ClickUp dostosowują się do zmian w obszarze roboczym, aby samodzielnie działać zgodnie z podanymi instrukcjami. Skorzystaj z naszego kreatora bez kodowania, aby skonfigurować niestandardowych agentów autopilota w wielu przestrzeniach, folderach, listach i czatach w obszarze roboczym.

Odblokuj automatyzację dzięki niestandardowemu agentowi AI ClickUp, umożliwiającemu inteligentne rozmowy i wydajną pracę zespołową

Na przykład kanał zespołu HR otrzymuje wiele pytań. Kierownik ds. partnerów ds. zasobów ludzkich chce wykorzystać AI do udzielania odpowiedzi na niektóre z tych pytań i zwolnić czas swojego zespołu. Tworzy niestandardowego agenta Autopilot w kanale, instruując go, aby odpowiadał na pytania tylko wtedy, gdy odpowiedź znajduje się w wiedzy, do której ma dostęp. Następnie określają, że agent Autopilot powinien odpowiadać tylko wtedy, gdy wiadomość użytkownika zawiera jasny i bezpośredni przykład. Podają nawet agentowi Autopilot przykłady pytań.

Pisz mądrzej, twórz szybciej i komunikuj się skuteczniej

Asystent pisania w ClickUp Brain działa jak osobisty redaktor. Pomaga dopracować treść dzięki wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni i sugeruje poprawki na podstawie stylu pisania i kontekstu.

Skorzystaj z narzędzi AI ClickUp Brain w swoich dokumentach, aby pisać, generować pomysły, streszczać, tłumaczyć, edytować i nie tylko

Chcesz szybciej odpowiadać na wiadomości? Funkcja szybkiej odpowiedzi AI pozwala wpisać krótką notatkę, a następnie tworzy profesjonalną odpowiedź dopasowaną do zamierzonego tonu.

W przypadku wiadomości głosowych ClickUp Brain automatycznie tworzy transkrypcje tekstowe, ułatwiając późniejsze odniesienie się do punktów dyskusji. Możesz również skorzystać z generatywnych możliwości AI ClickUp Brain, generując obrazy z podpowiedziami na tablicach, aby Twoje prezentacje były atrakcyjne wizualnie.

Twórz obrazy z łatwością dzięki generatorowi obrazów AI w ClickUp Tablice

Wykorzystaj automatyzację w zarządzaniu projektami

ClickUp Brain działa jako menedżer projektów AI, który:

Tworzy codzienne raporty podkreślające kluczowe punkty postępu

Generuje aktualizacje zadań podsumowujące ostatnie zmiany i kolejne kroki

Analizuj dokumenty i wątki komentarzy, aby wcześnie wykrywać potencjalne problemy

Pomaga budować automatyzację cyklu pracy za pomocą prostych komend w języku angielskim

Ustaw swoje zadania w trybie automatycznym dzięki automatyzacji ClickUp

📖 Przeczytaj również: Jak pokonać typowe wyzwania związane z AI

Zespoły mogą również korzystać z szablonów podpowiedzi AI, aby przyspieszyć wykonywanie codziennych zadań. Podczas pisania raportów o błędach lub tworzenia aktualizacji projektów szablony te zapewniają uporządkowane punkty wyjścia, które pozwalają zachować spójność i zaoszczędzić cenny czas.

Umożliwiaj współpracę i połączenia w czasie rzeczywistym

ClickUp Chat to narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym, oparte na agentach AI. Nie tylko ułatwia rozmowy, ale także aktywnie je wzbogaca, wykorzystując istotne informacje z projektów, zadań i dokumentów.

Skorzystaj z ClickUp Brain w czacie ClickUp, aby pozostać w kontakcie i efektywnie współpracować nad wszystkimi zadaniami

Dzięki sztucznej inteligencji ClickUp Chat może podsumowywać dyskusje, pobierać kluczowe szczegóły projektu, a nawet tworzyć zadania bezpośrednio z rozmów.

Oto, jak zmienia to współpracę w miejscu pracy:

✅ Natychmiastowe wyszukiwanie informacji: Potrzebujesz pliku z Google Drive? Po prostu poproś o podpowiedź w czacie ClickUp (upewnij się, że Drive jest połączony z Twoim kontem ClickUp) ✅ Szybkie podsumowania: Jeśli przegapisz ważny wątek, możesz kliknąć „catch me up”, aby uzyskać podsumowanie wygenerowane przez AI✅ Tworzenie zadań w podróży: Przypisuj zadania w trakcie rozmowy, łącz je z projektami i automatycznie przypisuj członków zespołu — wszystko to bez opuszczania czatu✅ Usprawnione cykle pracy: Łatwo łącz zadania i dokumenty w czacie, aby zminimalizować przełączanie się między aplikacjami

📖 Przeczytaj również: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

Przyszłość AI: kompletne rozwiązanie ClickUp AI do pracy

Różnice między agentami AI a generatywną AI jasno pokazują ich wyjątkowe zalety. Agenci AI doskonale radzą sobie z samodzielnym wykonywaniem zadań i podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym, co widać na przykładzie samochodów autonomicznych i inteligentnych asystentów.

Generatywna sztuczna inteligencja doskonale sprawdza się w tworzeniu nowych treści. Uczy się na podstawie obszernych zbiorów danych, zasilając wszystko, od przetwarzania języka naturalnego po tworzenie dzieł sztuki.

ClickUp łączy obie te technologie!

Na jednej platformie zyskujesz analityczną wydajność agentów AI oraz kreatywną elastyczność generatywnej AI. Od automatycznego wykonywania zadań po zarządzanie projektami z uwzględnieniem kontekstu — ClickUp Brain to odpowiedź na potrzeby ewoluującego cyklu pracy.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!