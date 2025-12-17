Darmowe szablony gier wideo do planowania, projektowania i śledzenia rozwoju gry

Twoja gra ma zabójczą pętlę rdzeniową, unikalną grafikę i konstrukcję, która w większości działa. Ale lista błędów znajduje się w Discordzie, notatki dotyczące poziomów są zakopane w Dokumentach Google, a nikt nie wie, gdzie podziała się ta jedna ostateczna „zatwierdzona” wersja scenariusza cutscenki.

To nie jest proces produkcyjny. To chaotyczna praca.

W miarę jak coraz więcej niezależnych zespołów i studiów tworzy gry szybciej i w sposób bardziej efektywny, Twoja umiejętność planowania i sprawnego wykonywania zadań staje się przewagą konkurencyjną. Niezależnie od tego, czy tworzysz pojedynczy poziom, czy przygotowujesz się do premiery, potrzebujesz systemów, które nadążą za Twoim tempem pracy.

W tym przewodniku zebrano najlepsze szablony gier wideo — od dokumentów projektowych po tablice sprintów — które pomogą Ci tworzyć mądrzej, skoordynować pracę zespołu i uniknąć bolesnych przeróbek przed premierą.

12 najlepszych szablonów gier wideo dla twórców gier w skrócie

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym deweloperem, studiem, czy dopiero zaczynasz swoją pierwszą grę, te szablony pomogą Ci zorganizować, zaplanować i usprawnić każdy etap tworzenia gry wideo.

Czym są szablony gier wideo?

Szablon gry wideo to gotowa struktura służąca do planowania jednej z części procesu tworzenia gry, takiej jak dokumentacja projektowa, śledzenie błędów, sprinty lub listy kontrolne przed premierą.

Zamiast za każdym razem zaczynać od pustej strony, możesz skorzystać z gotowego formatu, który zawiera sekcje, o których łatwo zapomnieć, gdy jesteś pochłonięty produkcją.

Większość szablonów gier pomaga rejestrować decyzje i zachować spójność kluczowych elementów, takich jak mechanika, poziomy, zasoby, notatki z testów i zadania związane z wydaniem. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w zespole, szablony te pomogą Ci uniknąć pominięcia szczegółów i szybciej przejść od pomysłu do wydania.

Co sprawia, że szablon gry wideo jest dobry?

Dobry szablon gry wideo powinien zapewniać przejrzystość planowania, oferując jednocześnie funkcje dostosowane do gatunku i cyklu pracy.

Oto, co powinien zawierać idealny szablon gry wideo:

Przejrzyste sekcje dotyczące koncepcji, rozgrywki, mechaniki, postaci, zasobów i testowania.

Łatwa w obsłudze struktura do planowania i dokumentacji

Przestrzeń na zapisywanie zmian, opinii i poprawek

Kompatybilność z popularnymi narzędziami projektowymi i cyklami pracy

Pola z możliwością dostosowania, aby dopasować szablon do różnych zespołów i stylów gier.

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym dla zespołów lub studiów

Wbudowane listy kontrolne i osie czasu zapewniają pełne śledzenie projektu.

12 najlepszych szablonów gier wideo

Tworzenie gier nie polega już tylko na zarządzaniu plikami i zadaniami — chodzi o zarządzanie inteligencją. Jednak gdy narzędzia AI do obsługi dokumentów, czatu, notatek i planowania znajdują się w oddzielnych systemach, dochodzi do czegoś, co nazywamy rozproszeniem AI: niepowiązane informacje, rozproszone aktualizacje i brak jednego źródła prawdy.

Właśnie w tym zakresie zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp zmienia zasady gry. Łączy wszystko — zadania, dokumenty, zasoby, osie czasu, a teraz także AI — w jednym miejscu, które rozumie Twoją pracę. Dzięki temu nie tylko działasz szybciej, ale także mądrzej.

Poniżej znajdziesz 12 szablonów dotyczących tworzenia gier, które zostały opracowane w celu ograniczenia konieczności ponownej pracy, wyeliminowania martwych punktów i rzeczywistego wsparcia w procesie wprowadzania produktu na rynek — niezależnie od tego, czy szkicujesz swoją pierwszą mechanikę, czy planujesz globalną premierę.

1. Szablon dokumentu projektowego gry ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, dokumentuj i zarządzaj każdym elementem gry w jednym miejscu dzięki szablonowi dokumentu projektowego ClickUp Game Design Document Template.

Kiedy jesteś głęboko zaangażowany w produkcję, bardzo łatwo jest zapomnieć, co faktycznie uzgodnił zespół. Szablon ClickUp Game Design Doc pozwala przechowywać podstawowe pętle, mechanikę, funkcje i plany dotyczące zasobów w jednym edytowalnym hubie, dzięki czemu decyzje nie znikają w trakcie sprintu.

Szablon ten, stworzony jako szablon ClickUp Docs, został zaprojektowany tak, aby obejmował cele, funkcje, instrukcje dotyczące rozgrywki, mechanikę i zasoby, a także umożliwia tworzenie szerszego cyklu pracy dzięki takim funkcjom, jak listy, wykresy Gantt, obciążenie pracą, kalendarz i inne. Został również stworzony, aby zapewnić wsparcie dla śledzenia dzięki wspólnej edycji, automatyzacji, nagrywaniu ekranu i AI w ramach procesu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ cele rozwoju, aby zespół mógł uzgodnić, co oznacza „zrobione”.

Określ funkcje i mechanikę, aby decyzje dotyczące zakresu zostały zapisane na wczesnym etapie.

Dokumentuj zasoby, aby nie trzeba było wielokrotnie planować od nowa prac związanych z grafiką, dźwiękiem i interfejsem użytkownika.

Stwórz cykl pracy wykraczający poza dokument, korzystając z widoków listy, wykresu Gantt, obciążenia pracą i kalendarza.

Śledź postępy dzięki wspólnej edycji, automatyzacji i nagrywaniu ekranu, dzięki czemu aktualizacje pozostają widoczne.

✨ Idealne dla: niezależnych twórców gier, użytkowników oprogramowania do projektowania gier, studentów i studiów, które potrzebują jednego szablonu do gier wideo, aby dokumentować decyzje i śledzić realizację w jednym miejscu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Doskonały dokument projektowy gry jest przydatny tylko wtedy, gdy jest aktualizowany wraz z ewolucją mechaniki, poziomów i zakresu gry. Twórz, edytuj i uzyskuj dostęp do wszystkich dokumentów związanych z grą dzięki ClickUp Docs Wykorzystaj ClickUp Docs jako „źródło prawdy” dla swoich dokumentów. Następnie połącz je bezpośrednio z pracą produkcyjną, aby nie kopiować sekcji do zadań w każdym sprincie. ClickUp Docs oferuje wsparcie dla zagnieżdżonych stron, tabeli, osadzonych elementów i szablonów, a także umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i przekształcanie tekstu w zadania, które można śledzić bezpośrednio z poziomu dokumentu. Aby Twój zespół mógł płynnie przejść od pomysłów do realizacji: Sporządź dokument projektowy gry w ClickUp Docs , a następnie przekształć kluczowe akapity w zadania dotyczące walki, interfejsu użytkownika, dźwięku i projektowania poziomów. , a następnie przekształć kluczowe akapity w zadania dotyczące walki, interfejsu użytkownika, dźwięku i projektowania poziomów.

Naszkicuj podstawowe pętle, przepływy zadań lub scenki przerywnikowe w ClickUp Tablicach , a następnie połącz klatki z zadaniami ClickUp, aby „dlaczego” pozostało powiązane z „czym”.

W dokumencie należy utworzyć sekcję „Zmiany” i przyczepiać etykiety do właścicieli, gdy zmienia się mechanika, aby wszyscy byli na bieżąco. AI może ułatwić pisanie dokumentów, od instrukcji obsługi i standardowych procedur operacyjnych po umowy prawne i opisy produktów.

📽️ W tym wideo pokażemy, jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji, posługując się przykładami z życia wziętych i sprawdzonymi podpowiedziami.

2. Szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów

Pobierz darmowy szablon Szybko śledź, przypisuj i naprawiaj błędy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, korzystając z szablonu ClickUp Bug and Issue Tracking Template.

Nawet świetna wersja może wydawać się wadliwa, gdy błędy są zgłaszane w Discordzie, odtwarzane w wiadomościach i „śledzone” w osobistych notatkach. Szablon ClickUp Bug and Issue Tracking Template zapewnia Twojemu zespołowi jeden wspólny dziennik problemów, dzięki czemu nic nie ginie między testowaniem a naprawą.

Zostały one stworzone w celu wspierania ustrukturyzowanego raportowania, przydzielania zadań, ustalania priorytetów i śledzenia rozwiązań, dzięki czemu zespoły ds. kontroli jakości i rozwoju nie tracą czasu na ponowne analizowanie tych samych problemów. Możesz przechowywać kroki reprodukcji, zrzuty ekranu, logi i aktualizacje statusu powiązane z rekordem problemu, dzięki czemu każdy może się włączyć bez zgadywania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj zgłoszenia błędów, korzystając z przejrzystych pól dotyczących ważności, właściciela i platformy.

Przydzielaj problemy odpowiednim członkom zespołu, aby naprawy nie utknęły w martwym punkcie.

Śledź status od otwarcia do rozwiązania, aby dział kontroli jakości zawsze wiedział, co należy ponownie przetestować.

Przechowuj zrzuty ekranu, logi i kroki odtwarzania w rejestrze problemów, aby zapewnić przejrzystość przekazywania zadań.

Grupuj problemy według funkcji, poziomu lub kompilacji, aby szybciej dostrzegać powtarzające się wzorce.

✨ Idealne dla: testerów jakości, programistów i studiów, które potrzebują niezawodnego dziennika błędów, który mogą aktualizować na bieżąco w różnych wersjach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz ClickUp Agents z kilkoma ukierunkowanymi automatyzacjami, aby proces kontroli jakości pozostawał spójny, nawet gdy zespół działa w szybkim tempie. Otrzymuj łatwe aktualizacje i wiadomości dzięki wstępnie skonfigurowanym cyklom pracy z ClickUp Agents Agenci ClickUp mogą działać samodzielnie na podstawie przekazanych im instrukcji (w tym gotowych opcji i kreatora bez kodowania). Doskonale nadają się również do powtarzalnych, czasochłonnych cykli pracy, takich jak podsumowywanie aktualizacji w kanale kierowniczym lub tworzenie zadań na podstawie działań do wykonania. Oto praktyczne ustawienia, które nadają się do testowania gier: Skorzystaj z ClickUp Agent, aby podsumować codzienne działania związane z błędami (nowe krytyczne problemy, przeszkody, co zostało rozwiązane) i opublikuj przejrzystą aktualizację na swoim kanale deweloperskim.

Wykorzystaj automatyzację do przewidywalnych kroków takich jak reguły przypisywania zadań, zmiany statusu i przypomnienia o zaległościach, korzystając z wyzwalaczy i akcji.

Jeśli Twój zespół przechowuje artefakty w innych narzędziach, agenci ClickUp mogą pobrać kontekst z połączonych aplikacji (takich jak Google Drive lub GitHub), dzięki czemu wraz z raportem o błędzie wyświetlane są odpowiednie linki.

3. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj zadania związane z tworzeniem gry i przeprowadź automatyzację cyklu pracy dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp.

Jeśli Twój plan rozwoju pozostaje w Twojej głowie, będziesz go przebudowywać za każdym razem, gdy coś się nie uda. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp pomaga przekształcić pracę w rzeczywisty plan, który można przydzielać i przeglądać, niezależnie od tego, czy tworzysz samodzielnie, czy koordynujesz pracę małego studia.

Jest to elastyczna podstawa do organizowania zadań według kamieni milowych, ról lub obszarów funkcjonalności. Szablon ten sprawdza się wyjątkowo dobrze, gdy chcesz utrzymać tempo produkcji, jednocześnie prowadząc śledzenie testów i przygotowań do kompilacji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel produkcję na zadania według funkcji, poziomu i kamieni milowych, aby zakres był widoczny.

Przypisz właścicieli i terminy, aby praca nie utknęła w martwym punkcie w przypadku zmiany priorytetów.

Śledź zależności, aby „zablokowane” zadania były widoczne przed upływem terminu.

Przejrzyj kolejne kroki w układach typu lista, Tablica lub kalendarz w zależności od sposobu pracy Twojego zespołu.

Rejestruj postępy w jednym miejscu, dzięki czemu aktualizacje nie będą rozdzielone między czatem i dokumentami.

✨ Idealne dla: niezależnych twórców i małych studiów, które chcą mieć jedno miejsce do planowania zadań, śledzenia postępów i zachowania spójności od prototypu do premiery.

🧠 Ciekawostka: Badania pokazują, że w inżynierii oprogramowania programiści wprowadzają 15–30 błędów na 1000 linii kodu, a ich naprawianie często zajmuje więcej czasu niż napisanie początkowej funkcji.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę kluczowych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. W tym pomoże Ci ClickUp. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami możesz natychmiast przekształcić rozmowy w działania. Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości czatu, komentarzy, dokumentów, a nawet e-maili — wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Oto opinia jednego z naszych klientów!

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

4. Szablon scenariusza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj sceny i dopracowuj fabułę swojej gry wspólnie z innymi dzięki szablonowi ClickUp Storyboard.

Gry z bogatą fabułą stają się chaotyczne, gdy fabuła znajduje się w dokumencie, lista scenek filmowych w arkuszu kalkulacyjnym, a odniesienia wizualne są rozrzucone po różnych folderach. Szablon scenariusza ClickUp pomaga mapować sceny i sekwencje, dzięki czemu narracja pozostaje spójna podczas iteracji.

Przydaje się do planowania scenek przerywnikowych, samouczków, zadań, a nawet przepływu interfejsu użytkownika. Ten szablon scenariusza jest szczególnie przydatny, gdy wiele osób musi przejrzeć tę samą scenę w kontekście i zostawić swoje uwagi bez konieczności przepisywania wszystkiego od nowa.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj sceny i sekwencje, aby struktura narracji pozostała jasna.

Śledź zmiany w poszczególnych scenach, aby poprawki nie wymazały wcześniejszych decyzji.

Zbieraj referencje dla poszczególnych sekwencji, aby zespoły graficzne i scenarzysty mogli przeglądać te same materiały.

Przypisz właścicieli do scen, aby pisanie, nagrywanie głosów i wdrażanie pozostawały skoordynowane.

Zachowaj widoczność zatwierdzeń, aby uniknąć niejasności związanych z „ostateczną wersją”.

✨ Idealne dla: Projektantów narracji i zespołów kreatywnych tworzących gry fabularne z wieloma scenami i poprawkami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Najtrudniejszą częścią tworzenia gry jest zachowanie spójności — zwłaszcza podczas dokumentowania opinii w trakcie produkcji. ClickUp BrainGPT ułatwia to dzięki funkcji Talk to Text, która pozwala rejestrować notatki z testów, podsumowywać aktualizacje i zadawać pytania, takie jak „Który poziom ma najwięcej otwartych błędów?”, bez utraty koncentracji. Używaj głosu do dyktowania notatek, podsumowań i aktualizacji dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT. Możesz nawet przeszukiwać GitHub, Google Drive i swoje obszary robocze za pomocą rozszerzenia Chrome, wybierać spośród wielu modeli AI (takich jak Claude lub ChatGPT) i polegać na projektowaniu ClickUp, które stawia prywatność na pierwszym miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej własności intelektualnej.

5. Szablon dokumentu briefu kreatywnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ jasno wizję, ton i cele gry za pomocą szablonu dokumentu ClickUp Creative Brief.

Kiedy Twój zespół nie jest zgodny co do tego, co gra ma osiągnąć, kończy się to świetną pracą, która nie pasuje do siebie. Szablon dokumentu ClickUp Creative Brief pomaga zdefiniować wizję na wczesnym etapie, dzięki czemu grafika, scenariusz, projekt UX (user experience) i rozwój są ukierunkowane na ten sam cel.

Zapewniają one uporządkowaną strukturę do określenia celów, odbiorców, tonu, kluczowych rezultatów i ograniczeń, a także łatwo je aktualizować w miarę rozwoju projektu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ cele, odbiorców i techniki kreatywne , aby zespół mógł się wcześnie dostosować.

Zapisz ograniczenia, takie jak cele platformowe i zakres, aby decyzje były oparte na realiach.

Udostępnij brief wszystkim zainteresowanym stronom, aby opinie były oparte na tym samym cyklu pracy zarządzania dokumentami.

Połącz brief z zadaniami produkcyjnymi, aby pozostawało nawiązane połączenie z realizacją.

Zachowaj widoczność zmian, aby „aktualny kierunek” nigdy nie był niejasny.

✨ Idealne dla: studiów i niezależnych zespołów, które potrzebują zwięzłego briefu, aby uzgodnić kierunek kreatywny przed rozpoczęciem produkcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy w briefie kreatywnym zostaną określone podstawowe elementy (cele, pożądane wyniki, oś czasu, budżet), użyj ClickUp Brain, aby przekształcić ten dokument w gotowy do realizacji plan. Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i przeglądy swoich dokumentów dzięki ClickUp Brain Poproś ClickUp Brain o podsumowanie briefu w formie „gwiazdy polarnej”, którą Twój zespół może wykorzystać jako punkt odniesienia, a następnie poproś o wyodrębnienie rezultatów i ograniczeń do krótkiej listy kontrolnej, która ułatwi śledzenie wszystkich elementów. ClickUp Brain może również podsumować dokumenty w ciągu kilku sekund, co jest idealnym rozwiązaniem, aby wszyscy byli na bieżąco, gdy brief nieuchronnie ewoluuje w trakcie produkcji.

6. Szablon ClickUp do planowania scrumowego i sprintowego

Pobierz darmowy szablon Przeprowadzaj zwinne sprinty i efektywnie śledź cykle rozwoju dzięki szablonom ClickUp Scrum i Sprint Planning.

Terminy tworzenia gier są przekraczane, gdy planowanie sprintów jest niejasne, zaległości nie są uszeregowane według priorytetów, a przeszkody są wykrywane zbyt późno. Szablon ClickUp Scrum i Sprint Planning zapewnia powtarzalną strukturę sprintów, dzięki czemu można planować iteracje, wprowadzać ulepszenia i zapewnić widoczność prac od zaległości do zrobionych.

Zostały one zaprojektowane z myślą o organizowaniu pracy sprintowej i przeglądaniu wyników, aby zespół mógł wyciągać wnioski z każdego cyklu, zamiast powtarzać te same błędy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkuj zaległe elementy, aby planowanie sprintów rozpoczynało się od jasnych priorytetów.

Śledź prace sprintowe według statusu, aby postępy były widoczne z dnia na dzień.

Rejestruj przeszkody, aby „utknięte” prace były wcześnie sygnalizowane.

Przejrzyj wyniki sprintu, aby usprawnić planowanie w kolejnych iteracjach.

Zachowaj spójność planowania sprintów i zadań związanych z dostawą, aby przekazywanie zadań przebiegało sprawnie.

✨ Idealne dla: zwinnych zespołów programistów i producentów, którzy potrzebują systemu sprintów wspierającego częste kompilacje i ustrukturyzowane iteracje.

7. Szablon listy kontrolnej planu wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj wszystkie zadania związane z premierą, od zapowiedzi po opinie, dzięki szablonowi listy kontrolnej planu premiery produktu ClickUp.

Premiera staje się stresująca, gdy terminy premiery zwiastuna, kontrole jakości, zasoby sklepu, informacje o aktualizacjach i aktualizacje społeczności są śledzone w różnych miejscach. Szablon listy kontrolnej premiery produktu ClickUp zapewnia przejrzystą oś czasu i listę kontrolną, dzięki czemu każde zadanie związane z premierą jest uwzględnione, a postępy pozostają widoczne.

Zostały one zaprojektowane, aby pomóc zespołom w dostosowaniu harmonogramów i zasobów oraz wspierać śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu interesariusze zawsze wiedzą, na jakim etapie są prace. Zawierają one niestandardowe statusy, takie jak Zakończone, Do przeglądu, W trakcie realizacji, Wstrzymane i Oczekujące, a także pola niestandardowe, takie jak Kategoria zadania i Czas trwania, które pomagają w organizacji prac związanych z wprowadzeniem produktu na rynek.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz efektywną oś czasu dla zadań związanych z premierą, aby terminy były jasne.

Zorganizuj prace przygotowawcze, aby przed premierą nie przeoczyć żadnych ważnych elementów.

Śledź postępy w czasie rzeczywistym, aby wszyscy widzieli, co blokuje pracę.

Używaj statusów takich jak „Zakończone” i „Do przeglądu”, aby zarządzać zatwierdzeniami.

Rejestruj kategorię i czas trwania zadań, aby prace związane z wprowadzeniem na rynek były łatwe do prześledzenia.

✨ Idealne dla: niezależnych studiów i wydawców koordynujących działania marketingowe, kontrolę jakości, ustawienia sklepu i działania po premierze w ramach jednej listy kontrolnej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp AI Notetaker do rozmów dotyczących gotowości do premiery i podsumowań testów gry. Uzyskaj transkrypcje i szczegółowe podsumowania swoich spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker Możesz rejestrować dyskusje, podsumowywać decyzje i wyświetlać elementy do wykonania, dzięki czemu „powinniśmy to naprawić przed premierą” można natychmiast przekształcić w przypisane zadania.

8. Szablon zarządzania zasobami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj wszystkie zadania związane z premierą, od zapowiedzi po opinie, dzięki szablonowi listy kontrolnej planu premiery produktu ClickUp.

Pliki gier szybko się gromadzą. Jeśli nie prowadzisz śledzenia, co jest ostateczną wersją, kto jest właścicielem poszczególnych elementów i gdzie się one znajdują, w końcu będziesz musiał ponownie tworzyć zasoby, które już stworzyłeś. Szablon zarządzania zasobami ClickUp pomaga organizować i przechowywać dane dotyczące zasobów, śledzić ich wykorzystanie oraz wizualizować osie czasu (w tym za pomocą prostych wykresów Gantta).

Chociaż szablon ten został stworzony z myślą o ogólnym śledzeniu zasobów, dobrze dostosowuje się do potrzeb związanych z produkcją gier, takich jak śledzenie pakietów graficznych, bibliotek audio, licencji, urządzeń i sprzętu. Zawiera niestandardowe statusy, takie jak Zakończone, Funkcjonalne, Zakupione, Naprawiane i Sprzedane, a także wiele widoków (w tym kalendarz napraw i widoki kosztów), które pozwalają śledzić aktualizacje i koszty w czasie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj i przechowuj dane zasobów w bazie danych, aby pliki nie były rozproszone.

Śledź wykorzystanie, aby wiedzieć, co jest aktualne, a co przestarzałe.

Wizualizuj osie czasu za pomocą prostych wykresów Gantt dla prac związanych z zasobami.

Śledź status zasobów za pomocą niestandardowych etykiet, takich jak „Funkcjonalny” lub „Naprawa”.

Korzystaj z wielu widoków, aby monitorować naprawy i koszty w jednym miejscu.

✨ Idealne dla: zespołów zarządzających rosnącą biblioteką zasobów graficznych/audio, narzędzi, licencji i sprzętu produkcyjnego, które muszą być uporządkowane aż do momentu premiery.

9. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skutecznie planuj, uruchamiaj i mierz kampanie marketingowe dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Nawet świetna gra może nie osiągnąć oczekiwanych wyników, jeśli nie śledzi się działań marketingowych i nie analizuje wyników. Szablon planu marketingowego ClickUp pomaga planować i optymalizować kampanie w jednym miejscu. Pomaga również stworzyć przestrzeń do wyznaczania celów i dzielenia pracy na wykonalne zadania, które można następnie śledzić za pomocą zadań ClickUp.

Szablon ClickUp zawiera niestandardowe statusy, takie jak Anulowane, Zakończone, W trakcie realizacji, Wymaga wkładu i Planowane, a także niestandardowe widoki, takie jak Kluczowe wyniki, Oś czasu, Cele i Tablica postępów, które służą do monitorowania i śledzenia postępów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyznacz osiągalne cele marketingowe, aby plan pozostał mierzalny.

Podziel promocję na zadania, aby prace związane z premierą nie pozostawały tylko „w głowie” jednej osoby.

Śledź postępy za pomocą wskaźników, aby móc dostosowywać kampanie w oparciu o wyniki.

Korzystaj z wielu widoków, aby zarządzać osiami czasu i kluczowymi wynikami w ramach jednego planu.

Śledź pracę za pomocą funkcji śledzenia czasu, etykiet i zależności, gdy kampanie nakładają się na siebie.

✨ Idealne dla: niezależnych zespołów i studiów planujących strony sklepów, zawartość społecznościową, działania prasowe i działania społecznościowe wraz z osiami czasu premier.

🧠 Ciekawostka: Jedna z najwcześniejszych i najbardziej znanych ukrytych funkcji w grach wideo pojawiła się w grze Adventure dla Atari 2600 z 1980 roku, ukryta przez programistę Warrena Robinetta.

10. Szablon scenariusza gry wideo autorstwa Template.net

Za pośrednictwem Template.net

Gdy skrypty dialogów i scenek przerywnikowych są rozrzucone po różnych plikach, pisanie staje się trudniejsze do przejrzenia, a jeszcze trudniejsze do wdrożenia. Szablon skryptu gry wideo autorstwa Template.net zapewnia gotowy układ, który można edytować online i udostępniać współpracownikom, zamiast formatować go od podstaw.

Oferuje również wsparcie dla cyklu pracy dotyczącej pobierania online plików w popularnych formatach, takich jak Microsoft Word, Dokumenty Google i PDF. Może to być szczególnie pomocne, gdy musisz przekazać scenariusze scenarzystom, aktorom lub partnerom lokalizacyjnym korzystającym z różnych narzędzi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Sporządź dialogi i scenki przerywnikowe w jednym uporządkowanym pliku scenariusza.

Dbaj o czytelność dialogów postaci, aby recenzje były szybsze.

Udostępnij wersję swojemu zespołowi bez konieczności kopiowania i wklejania do wielu dokumentów.

Eksportuj do popularnych formatów, takich jak Word, Dokumenty Google i PDF, aby przekazać projekt innym osobom.

Zapisz ostateczny scenariusz wraz z zadaniami, aby implementacja pozostała w połączeniu.

✨ Idealne dla: projektantów narracji i niezależnych twórców, którzy potrzebują przejrzystego formatu skryptu, który można edytować online i eksportować dla współpracowników.

11. Szablon harmonogramu kręcenia gier wideo autorstwa Template.net

Za pośrednictwem Template.net

Sesje nagrywania głosów i przechwytywanie scenek filmowych przebiegają płynnie, gdy dostępność i harmonogram są śledzone w wiadomościach i pamięci. Szablon harmonogramu nagrywania gier wideo autorstwa Template.net pomaga zaplanować sesje w formacie harmonogramu, dzięki czemu dni produkcji są dobrze zorganizowane.

Podobnie jak inne pliki Template.net, opiera się on na cyklu pracy z redaktorem, z opcjami eksportu obsługującymi popularne formaty pobierania. Jest to przydatne, gdy harmonogram musi być udostępniony poza głównym zespołem.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj sesje nagrywania głosu, przechwytywania ruchu lub przechwytywania obrazu, korzystając z przejrzystych bloków czasowych.

Śledź, kto jest potrzebny do każdej sesji, aby nie pominąć żadnych ról.

Zapewnij widoczność planów sesji, aby łatwiej było koordynować zmiany wprowadzane w ostatniej chwili.

Udostępnij harmonogram jako plik do pobrania, gdy współpracownicy potrzebują dostępu offline.

Utwórz połączenie między przygotowaniami do produkcji a zadaniami związanymi z premierą, aby były widoczne zależności.

✨ Idealne dla: studiów i niezależnych zespołów koordynujących nagraną zawartość, taką jak nagrania głosowe, motion capture i scenki przerywnikowe, w ograniczonym czasie.

12. Szablon karty postaci autorstwa Genially

Za pośrednictwem Genially

Postacie stają się niespójne, gdy „prawdziwa wersja” historii znajduje się w jednym dokumencie, a odniesienia wizualne są gdzie indziej. Szablon karty postaci autorstwa Genially zapewnia uporządkowaną kartę postaci, którą można udostępniać, dzięki czemu scenarzyści i projektanci mogą pracować w oparciu o te same informacje.

Ten szablon Genially został stworzony z myślą o tworzeniu interaktywnej zawartości, którą można udostępniać bez konieczności kodowania, co jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zbierz szczegóły dotyczące tożsamości postaci w jednym arkuszu, aby scenarzyści i graficy mogli je ze sobą uzgodnić.

Zapisuj spójne notatki dotyczące wyglądu i osobowości, aby uniknąć rozbieżności podczas wprowadzania poprawek.

Udostępniaj jedną kartę postaci na rolę, aby duże obsady pozostały uporządkowane.

Przedstaw arkusze w formacie, który ułatwi przeglądanie ich przez cały zespół.

Wykorzystaj tę samą strukturę dla postaci niezależnych (NPC), aby Twoja dokumentacja była spójna.

✨ Idealne dla: projektantów gier, artystów i nauczycieli, którzy potrzebują arkusza postaci, który mogą udostępniać i aktualizować w miarę powiększania się obsady.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli ciągle przełączasz się między dokumentami, zadaniami i notatkami, użyj ClickUp Brain, aby podsumować zmiany. Wrzuć opinie z testów do dokumentu, poproś ClickUp Brain o wyodrębnienie najważniejszych problemów i przygotuj zadania ClickUp z właścicielami i priorytetami, aby Twoje szablony były aktualne bez ręcznego kopiowania i wklejania.

Dlaczego zespoły tworzące gry potrzebują systemu szablonów

Tworzenie gier wideo to wysoce zespołowy, wielodyscyplinarny proces — bez ustrukturyzowanego systemu łatwo przeoczyć kluczowe szczegóły.

Oto dlaczego szablony są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek:

Szybka iteracja = rosnący chaos: Wraz ze wzrostem liczby deweloperów dostarczających produkty w coraz krótszym czasie, dokumentacja i śledzenie zadań nie mogą pozostawać w tyle. Szablony zapewniają Twojemu zespołowi uporządkowany punkt wyjścia za każdym razem.

Rozproszenie pracy jest faktem: gdy dokumentacja projektowa znajduje się w jednej aplikacji, notatki ze sprintów w innej, a raporty o błędach na czacie, postępy są spowolnione. Szablony pomagają skonsolidować cykl pracy i ograniczyć marnowanie wysiłków.

Łatwiejsze skalowanie: niezależne zespoły przekształcają się w studia. Im wcześniej ujednolicisz sposób rejestrowania decyzji, zasobów i zadań produkcyjnych, tym łatwiej będzie Ci skalować działalność w spójny sposób.

Niezależnie od tego, czy tworzysz swoją pierwszą, czy pięćdziesiątą grę, korzystanie ze strukturalnych szablonów pomoże Ci działać szybciej bez utraty kontekstu.

Dlaczego ClickUp tak dobrze sprawdza się w tworzeniu gier

Większość zespołów programistów wyrasta z arkuszy kalkulacyjnych i podstawowych list zadań, zanim gra osiągnie fazę beta. Właśnie w tym zakresie ClickUp daje Ci prawdziwą przewagę.

Oto, co wyróżnia ten produkt w zakresie tworzenia gier:

Wszechstronny obszar roboczy: przechowuj dokumenty, scenariusze, dzienniki błędów, zasoby, plany sprintów i briefy kreatywne — koniec z przełączaniem się między zakładkami i nadmiarem narzędzi.

Wbudowane opcje dostosowywania: skorzystaj z skorzystaj z pól niestandardowych , widoków i automatyzacji ClickUp , aby dostosować ClickUp do swojego gatunku, wielkości zespołu i cyklu pracy.

Widoczność w czasie rzeczywistym: pulpity nawigacyjne ClickUp i widoki Gantta pomagają w śledzeniu wszystkiego, od produkcji po cykle kontroli jakości, w jednym miejscu.

ClickUp Brain: Skorzystaj z pomocy AI przy pisaniu dokumentów projektowych, podsumowywaniu opinii, przekształcaniu decyzji w zadania i wyszukiwaniu informacji w różnych narzędziach — nawet za pomocą głosu. Skorzystaj z pomocy AI przy pisaniu dokumentów projektowych, podsumowywaniu opinii, przekształcaniu decyzji w zadania i wyszukiwaniu informacji w różnych narzędziach — nawet za pomocą głosu.

Oto, co miał do powiedzenia recenzent G2:

ClickUp całkowicie zmienił sposób działania naszej kreatywnej agencji marketingowej. Korzystam z niego codziennie! Pomaga nam utrzymać porządek we wszystkich zadaniach i projektach, a widok obciążenia pracą w połączeniu z szacowanym czasem ułatwia zarządzanie obciążeniem naszego zespołu. Bardzo podoba nam się możliwość dostosowania wszystkich elementów — dzięki temu możemy naprawdę dopasować platformę do naszego cyklu pracy. Świetnie nadaje się również do współpracy i śledzenia postępów w wielu projektach jednocześnie.

ClickUp całkowicie zmienił sposób działania naszej kreatywnej agencji marketingowej. Korzystam z niego codziennie! Pomaga nam utrzymać porządek we wszystkich zadaniach i projektach, a widok obciążenia pracą w połączeniu z szacowanym czasem ułatwia zarządzanie obciążeniem naszego zespołu. Bardzo podoba nam się możliwość dostosowania wszystkich elementów — dzięki temu możemy naprawdę dopasować platformę do naszego cyklu pracy. Świetnie nadaje się również do współpracy i śledzenia postępów w wielu projektach jednocześnie.

Jeśli Twój zespół korzysta już z narzędzi takich jak GitHub, Drive, Unity lub Figma, ClickUp zapewnia połączenie również z nimi, zapewniając spójność ekosystemu od pomysłu do premiery.

Każda świetna gra wideo zaczyna się od planu i dobrego szablonu.

Większość zespołów tworzących gry zaczyna od systemu patchworkowego. Jeden zespół może mieć brief kreatywny w jednym dokumencie, notatki dotyczące mechaniki w innym, a aktualizacje dotyczące produkcji ukryte na czacie.

Po kilku iteracjach coraz trudniej jest zapamiętać, co się zmieniło. To właśnie rozrost pracy, który po cichu spowalnia wszystko, od decyzji projektowych po zatwierdzanie kontroli jakości.

Darmowe szablony zapewniają przejrzysty sposób planowania i tworzenia. Możesz wcześnie udokumentować swoją wizję i zapewnić wszystkim spójność w miarę rozwoju gry. Kiedy nadejdzie czas premiery, lista kontrolna premiery i plan marketingowy pomogą Ci śledzić każdy element, dzięki czemu prace związane z premierą nie zamienią się w gorączkowe przygotowania w ostatniej chwili.

ClickUp zapewnia tym szablonom prawdziwy dom.

Możesz przechowywać dokumenty, zadania, zasoby i zatwierdzenia w jednym obszarze roboczym, a następnie korzystać z funkcji ClickUp AI, aby ograniczyć ilość pracy w miarę rozwoju projektu.

Chcesz pracować wydajniej? Zarejestruj się w ClickUp i uzyskaj dostęp do konfigurowalnych szablonów oraz współpracy w czasie rzeczywistym.

Często zadawane pytania

Szablon dokumentu projektu gry pomaga w planowaniu gry. Obejmuje on takie elementy, jak mechanika, postacie, poziomy i fabuła. Szablony zapewniają gotowy układ, dzięki czemu nie zapomnisz o kluczowych elementach gry podczas jej tworzenia.

Tak. Niezależni twórcy często sami zarządzają wszystkim — od projektowania po marketing. Szablony pomagają uporządkować pomysły, śledzić postępy i zaoszczędzić czas, zapewniając przewagę na początku planowania.

Powinien zawierać sekcje dotyczące koncepcji, systemów rozgrywki, postaci, zasobów i notatek z testów. Dobry szablon umożliwia również śledzenie zmian, ułatwia pracę zespołową i pasuje do narzędzi, z których już korzystasz.

Skorzystaj z szablonu do śledzenia błędów, aby rejestrować problemy wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak platforma, stopień ważności i zrzuty ekranu. Dzięki temu wszystkie problemy są gromadzone w jednym miejscu, a zespoły mogą szybciej naprawiać błędy bez nieporozumień.

Tak. Wiele szablonów jest elastycznych. Na przykład gra RPG może wymagać sekcji dotyczących zadań i drzewek umiejętności, podczas gdy platformówka może wymagać szczegółowych informacji dotyczących czasu trwania poziomów i układu.

ClickUp pozwala przechowywać dokumentację gry, zadania, błędy i sprinty w jednym miejscu. Szablony służą do planowania, śledzenia i zarządzania każdym elementem tworzenia gry — niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym programistą, czy członkiem zespołu.