Najlepsze alternatywy dla Glue AI zapewniające inteligentniejszy czat zespołowy i automatyzację

Zespoły polegają na Glue AI, aby posuwać pracę do przodu, ale rosnące zespoły wiążą się z nowymi wymaganiami.

Inżynierowie chcą mieć większą kontrolę, specjaliści ds. automatyzacji dążą do bardziej przejrzystej koordynacji, a kierownictwo potrzebuje platformy, która można skalować bez powodowania konfliktów.

W pewnym momencie ograniczenia stają się odczuwalne, a poszukiwanie alternatyw dla Glue AI staje się praktycznym kolejnym krokiem.

Jeśli Twoje cykle pracy wydają się ograniczone lub Twoi agenci potrzebują elastyczności, która odpowiada Twoim celom technicznym, warto rozważyć inne opcje. Lepsze dopasowanie może wzmocnić współpracę, usprawnić proces podejmowania decyzji i zapewnić wsparcie dla tempa pracy oczekiwanego przez Twój zespół.

W tym wpisie na blogu przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla Glue AI. Zaczynamy! 💪🏼

Najlepsze alternatywy dla Glue AI w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Glue AI i ich zalet. 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Automatyzacja projektów oparta na AI oraz koordynacja zadań poprzez czat dla zespołów ds. produktów, operacji i PMO w przedsiębiorstwach. ClickUp Brain dla kontekstowych odpowiedzi AI, automatyzacja dla cykli pracy opartych na wyzwalaczach i obsługi powtarzalnych zadań, Agents dla wykonywania zadań AI w różnych projektach i dokumentach. Free Forever; personalizacja dostępna dla Enterprise. Coworker. AI Tworzenie agentów bez kodowania w celu szybkiej automatyzacji cyklu pracy w wielu działach Wizualny kreator agentów typu „przeciągnij i upuść”, wyzwalacze webhooków, testowanie w środowisku sandbox z możliwością przywrócenia poprzedniej wersji, pulpity monitorujące wydajność, uprawnienia oparte na rolach. Niestandardowe ceny Slack Automatyzacja procesów w czacie i inteligencja komunikatów dla współpracy w czasie rzeczywistym i rozwijających się zespołów. Wyzwalacze emoji i słów kluczowych, podsumowania AI, obszary robocze dla kontekstu projektu, wsparcie CLI dla wdrażania niestandardowych aplikacji, przypinanie kanałów. Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 8,75 USD miesięcznie za użytkownika. Microsoft Teams Współpraca w przedsiębiorstwie i automatyzacja AI dla organizacji korzystających z Microsoft 365 Copilot AI do tworzenia podsumowań i szkiców, integracja z Power Automate, kontrola przechowywania eDiscovery, moderacja kanałów, synchronizacja SharePoint + Outlook. Free; płatne plany zaczynają się od 7,20 USD miesięcznie za użytkownika. Google Chat Lekkie wiadomości AI i komunikacja natywna dla Chrome dla zespołów Google Workspace Podsumowania wiadomości Gemini, konwersja wiadomości na zadania, przypinanie przestrzeni, filtrowanie słów kluczowych, boty Apps Script. Bezpłatna wersja próbna; plany zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika. Mattermost Bezpieczna, samodzielnie hostowana komunikacja zespołowa dla branż podlegających regulacjom lub wymogom zgodności. Wdrożenie lokalne, kontrolki SSO/SAML, scenariusze postępowania w przypadku incydentów, pełne logowanie eksportu, rynek wtyczek umożliwiający głęboką integrację. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie). Rocket. Chat Wielokanałowa komunikacja między zespołami wewnętrznymi i publicznymi kanałami czatu w celu zapewnienia wsparcia i operacji terenowych. Tłumaczenia w czasie rzeczywistym, uprawnienia oparte na rolach, automatyzacja chatbotów, pulpity analityczne, zasady przechowywania wiadomości Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie). Twist Asynchroniczna komunikacja typu „thread-first” dla zespołów rozproszonych oraz zorientowane na cel i złożone cykle pracy. Dedykowane przestrzenie wątków, przypomnienia o wątkach, długie aktualizacje z bogatym formatowaniem, eksport wątków do plików PDF, selektywne powiadomienia. Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika. CrewAI Koordynacja wielu agentów dla zespołów technicznych tworzących systemy AI w języku Python Zachowania agentów zdefiniowane według ról, sekwencyjne/równoległe/hierarchiczne procedury, wybór wielu modeli LLM, logi wykonania, systemy pamięci. Niestandardowe ceny AutoGen Rozwiązywanie problemów przez agentów konwersacyjnych dla grup badawczych i inżynieryjnych Rozumowanie agenta oparte na dialogu, piaskownice do wykonywania kodu, możliwość odtworzenia rozmów, buforowanie odpowiedzi, warunki zakończenia. Bezpłatne (open source)

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Glue AI?

Szukając alternatyw dla Glue AI, potrzebujesz narzędzia, które rozumie kontekst, głęboko łączy się z Twoimi systemami i wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań bez konieczności ciągłego nadzoru. To określa jasny zestaw kryteriów:

Wyciąga intencję wiadomości na podstawie pełnej historii wątku, a nie pojedynczych wyzwalaczy wiadomości.

Oferuje wsparcie dla zagnieżdżonych warunków, transformacji danych, filtrów wyrażeń regularnych i logiki wieloetapowej.

Tworzy zadania z polami takimi jak priorytet, sprint, etykiety, osoby przypisane i połączone zasoby.

Podsumowuje długie wątki, wskazując punkty decyzyjne, przeszkody, działania następcze i znaczniki czasu.

Umożliwia automatyzację zarządzania projektami na dużą skalę dzięki obsłudze kolejek, równoległemu wykonywaniu zadań i braku nagłych ograniczeń szybkości.

Oferuje SSO, provisioning SCIM, listę dozwolonych adresów IP, dzienniki audytowe i kontrolę lokalizacji danych.

Zawiera wizualny kreator z trybem testowym, historią wersji i opcjami przywracania.

Najlepsze alternatywy dla Glue AI

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Glue AI. 📝

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów, które chcą korzystać z AI i automatyzacji w zarządzaniu projektami i zadaniami)

Skorzystaj z pomocy ClickUp AI, aby stworzyć niestandardowych agentów, którzy będą w stanie obsłużyć Twoje cykle pracy od początku do końca.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Twoje zadania, projekty, dokumentacja, automatyzacje i sztuczna inteligencja pozostają połączone w jednym systemie, dzięki czemu Twój zespół unika chaosu w pracy i przechodzi przez proces planowania i realizacji w jednym przepływie.

Glue AI usprawnia automatyzację, ale nie działa w oparciu o rzeczywiste dane projektowe. ClickUp zapewnia sztuczną inteligencję, cykle pracy i widoczność projektów w jednym miejscu, co oznacza, że wystarczy wprowadzić zmiany raz, aby cały zespół był na bieżąco bez konieczności ponownego budowania kontekstu.

Przyjrzyjmy się im bliżej! 👀

Przyspiesz codzienne decyzje dzięki kontekstowej AI

ClickUp Brain wzmacnia Twoje decyzje operacyjne, ponieważ rozumie Twoje obciążenie pracą, zależności, historię zadań i działania między zespołami. Prosisz o jasność i otrzymujesz odpowiedzi, które odzwierciedlają pracę już zakończoną przez Twój zespół.

Załóżmy, że zarządzasz operacjami w firmie realizującej kilka równoległych inicjatyw.

Prosisz Brain o przeanalizowanie aktywności w ramach nowego projektu wdrożeniowego. Brain odczytuje zadania, komentarze i połączone dokumenty, a następnie przedstawia jasny opis statusu: co jest na dobrej drodze, którzy właściciele potrzebują wsparcia i jakie nadchodzące ryzyka należy przeanalizować przed kolejnym spotkaniem.

Działasz szybciej, ponieważ pomijasz żmudne poszukiwania.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przejrzyj ten projekt wdrożeniowy. Pokaż aktualny postęp, wskaż ryzyka i przygotuj listę kolejnych kroków, które powinienem przydzielić przed jutrzejszą oceną.

Zachowaj spójność procesów dzięki automatyzacji

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Zespoły operacyjne tracą czas, gdy rutynowe czynności umykają ich uwadze. ClickUp Automatyzacja zajmuje się takimi sytuacjami, dzięki czemu cykl pracy przebiega bez konieczności wykonywania wysiłku ręcznego.

Załóżmy na przykład, że zespół PMO zarządza przyjmowaniem projektów.

Nowe zgłoszenie przychodzi przez formularz ClickUp. Automatyzacja tworzy zadanie projektowe, przypisuje właściciela, ustawia termin wykonania i dodaje listę kontrolną w oparciu o typ projektu.

Kolejna automatyzacja aktualizuje pulpit nawigacyjny Twojego portfolio, gdy zadanie zostanie zatwierdzone. Zapewniasz spójność bez dodatkowego nadzoru.

Skaluj swoje działania za pomocą agentów AI

Agenci ClickUp pomagają zarządzać dużymi, powtarzalnymi obciążeniami pracą bez rozpraszania narzędzi. Agenci wykonują rutynowe czynności, skanują obszar roboczy i zapewniają wsparcie dla zadań nadzorczych, które zazwyczaj spowalniają pracę zespołów PMO i operacyjnych.

Załóżmy na przykład, że nadzorujesz portfolio ponad 40 aktywnych projektów.

Tworzysz agenta, który każdego ranka przegląda pulpity nawigacyjne projektu, sprawdza opóźnienia w harmonogramie i publikuje krótką aktualizację w ramach cotygodniowego zadania przeglądu. Inny agent odczytuje zmiany statusu zadań inżynieryjnych i przygotowuje podsumowanie, które udostępniasz podczas synchronizacji kierownictwa.

Zyskujesz warstwę wsparcia, która monitoruje Twój obszar roboczy, dzięki czemu możesz poświęcić swój czas na podejmowanie decyzji zamiast na poszukiwanie informacji. Oto jak stworzyć własną:

Najlepsze funkcje ClickUp

Niech każda dyskusja będzie powiązana z pracą strategiczną: omawiaj zadania, udostępniaj pomysły i dodawaj decyzje jako załączniki do wyników pracy dzięki omawiaj zadania, udostępniaj pomysły i dodawaj decyzje jako załączniki do wyników pracy dzięki ClickUp Chat.

Zamień rozproszone dane wejściowe w użyteczne informacje: użyj użyj ClickUp BrainGPT do interpretacji zadań, czatów i dokumentów, podsumowania najważniejszych informacji i wytyczenia kolejnych kroków w całym obszarze roboczym.

Zapisuj szybkie pomysły bez spowalniania pracy: dyktuj aktualizacje, wymagania lub wnioski ze spotkań, aby pracować 4 razy szybciej dzięki funkcji dyktuj aktualizacje, wymagania lub wnioski ze spotkań, aby pracować 4 razy szybciej dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

Połącz wszystkie narzędzia: Połącz swoje CRM, narzędzia do obsługi zgłoszeń, aplikacje do przesyłania wiadomości i systemy zawartości za pomocą Połącz swoje CRM, narzędzia do obsługi zgłoszeń, aplikacje do przesyłania wiadomości i systemy zawartości za pomocą połączeń ClickUp , aby AI działało w pełnym kontekście.

Przechowuj wiedzę zespołu tam, gdzie odbywa się praca: Twórz wewnętrzne podręczniki, dokumenty klientów, briefy i badania w Twórz wewnętrzne podręczniki, dokumenty klientów, briefy i badania w ClickUp Docs , aby informacje były dostępne i połączone z zadaniami.

Limity ClickUp

Free Plan zawiera limity dotyczące korzystania z AI.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Zadowolony użytkownik ujął to w ten sposób:

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowe narzędzie, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny. Ponadto początkowe ustawienia ClickUp były bardzo łatwe w nawigacji, co sprawiło, że przejście z innych narzędzi przebiegło płynnie. Doceniam również to, że ClickUp integruje się z innymi narzędziami, z których korzystam, takimi jak Slack, Open AI i GitHub, tworząc spójne środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, z tych powodów gorąco polecam ClickUp innym.

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowe narzędzie, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny. Ponadto początkowe ustawienia ClickUp były bardzo łatwe w nawigacji, co sprawiło, że przejście z innych narzędzi przebiegło płynnie. Doceniam również to, że ClickUp integruje się z innymi narzędziami, z których korzystam, takimi jak Slack, Open AI i GitHub, tworząc spójne środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, z tych powodów gorąco polecam ClickUp innym.

🔍 Czy wiesz, że... Jeden z pierwszych modeli opartych na sieciach neuronowych został zaproponowany w 1943 roku przez Warrena McCullocha i Waltera Pitta: był to niewielki „sztuczny neuron", który położył matematyczne podstawy pod to, co znacznie później stało się głębokim uczeniem.

2. Coworker. ai (najlepsze rozwiązanie do tworzenia agentów AI bez kodowania)

za pośrednictwem Coworker.ai / AI

Coworker. ai pozwala tworzyć agentów AI bez konieczności pisania kodu. Wizualny kreator cyklu pracy łączy istniejące narzędzia, dzięki czemu agenci mogą pobierać dane klientów z CRM, sprawdzać stan magazynu w bazie danych i wysyłać aktualizacje do Slacka w jednej zautomatyzowanej sekwencji.

Zasadniczo uczysz agentów, jak radzić sobie z powtarzalnymi czynnościami, które Twój zespół wykonuje ręcznie: przetwarzaniem zgłoszeń do wsparcia technicznego, aktualizowaniem arkuszy kalkulacyjnych i kwalifikowaniem potencjalnych klientów. Alternatywa dla Glue AI śledzi działania każdego agenta za pomocą pulpitów monitorujących, dzięki czemu możesz zobaczyć, które zadania zostały zakończone, a gdzie pojawiły się problemy.

Najlepsze funkcje Coworker.ai

Zaplanuj działanie agentów w określonych odstępach czasu lub używaj ich jako wyzwalaczy na podstawie przychodzących webhooków z istniejących systemów.

Eksportuj wskaźniki wydajności agentów i dzienniki realizacji zadań, aby analizować wąskie gardła w zautomatyzowanych cyklach pracy.

Przypisz członkom zespołu różne poziomy uprawnień, aby mogli przeglądać, edytować lub wdrażać agenty w zależności od pełnionej roli.

Przetestuj cykle pracy agentów w środowiskach sandbox przed wprowadzeniem ich do kanałów produkcyjnych.

Przywróć poprzednie wersje agentów, gdy aktualizacje powodują nieoczekiwane zachowanie w automatyzacjach.

Ograniczenia Coworker.ai

Biblioteka szablonów oferuje mniej punktów wyjścia niż dojrzałe alternatywy dla Glue AI.

Logika cyklu pracy wymaga pewnego technicznego myślenia, nawet jeśli nie piszesz kodu.

Opcje integracji nie obejmują tak wielu niszowych narzędzi, jak platformy Enterprise.

Ceny Coworker.ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coworker.ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Koncepcja inteligencji roju, w której wiele prostych agentów działających lokalnie może tworzyć złożone zachowania zbiorowe, wywodzi się bezpośrednio z obserwacji biologicznych (mrówki, termity, pszczoły, stada ptaków). W dziedzinie AI idea ta została po raz pierwszy sformalizowana w 1989 roku przez Gerardo Beniego i Jinga Wanga w kontekście systemów robotyki komórkowej.

3. Slack (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy opartego na czacie)

za pośrednictwem Slack

Dzięki Slackowi możesz uruchamiać automatyzacje, gdy ktoś umieści określony emoji w wiadomości, zrobi wzmiankę o słowie kluczowym lub opublikuje post w określonym kanale. Programista z Twojego zespołu może przesłać commit do GitHub, a Slack automatycznie utworzy wątek w kanale inżynieryjnym, oznaczy odpowiednie osoby i doda go do tablicy sprintu.

Ponadto sztuczna inteligencja Slacka podsumowuje długie wątki, dzięki czemu nie musisz przewijać 200 wiadomości, aby dowiedzieć się, jaka decyzja została podjęta. Dla zespołów technicznych interesujący jest ekosystem API. Możesz przesyłać dane z narzędzi wewnętrznych do kanałów i tworzyć niestandardowe automatyzacje, które reagują na zdarzenia w całym stosie.

Najlepsze funkcje Slacka

Przypnij ważne wiadomości lub pliki do nagłówków kanałów, aby nowi członkowie zespołu mogli od razu zobaczyć istotne dokumenty i linki.

Twórz dokumenty typu canvas, które łączą notatki ze spotkań, harmonogramy projektów i osadzone pliki w jednej przestrzeni współpracy.

Skonfiguruj preferencje powiadomień dla poszczególnych kanałów, aby wyciszyć przestrzenie o niskim priorytecie, jednocześnie pozostając czujnym w przypadku kanałów o charakterze pilnym.

Archiwizuj nieaktywne kanały, aby uporządkować swój obszar roboczy, zachowując jednocześnie historię wiadomości z możliwością wyszukiwania.

Użyj Slack CLI, aby wdrożyć i przetestować niestandardowe aplikacje lokalnie przed ich dystrybucją w całej organizacji.

Ograniczenia Slacka

Podsumowanie AI i zaawansowane funkcje wymagają płatnych planów.

Bezpłatny pakiet ma limit na historię wiadomości, co oznacza, że z czasem tracisz kontekst.

Poziom automatyzacji nie dorównuje dedykowanym platformom cyklu pracy przeznaczonym do złożonych sekwencji.

Ceny Slack

Free

Pro: 7,25 USD/miesiąc na użytkownika

Business+: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 37 045 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 910 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Slacku w praktyce?

Według recenzji G2:

Korzystam ze Slacka głównie w pracy i uważam, że jest on niezwykle cenny dla komunikacji w całej organizacji. Jego możliwości w zakresie tworzenia czatów grupowych, bezpośrednich wiadomości i automatyzacji zadań są imponujące. Bardzo doceniam przepływy automatyzacji, które umożliwia Slack, pozwalając mi automatycznie przechwytywać krytyczne dane, co usprawnia wiele moich zadań. […] Wstępne ustawienia były niezwykle łatwe, a ustawienia są intuicyjne, co znacznie poprawia komfort użytkowania.

Korzystam ze Slacka głównie w pracy i uważam, że jest on niezwykle cenny dla komunikacji w całej organizacji. Jego możliwości w zakresie tworzenia czatów grupowych, bezpośrednich wiadomości i automatyzacji zadań są imponujące. Bardzo doceniam przepływy automatyzacji, które umożliwia Slack, pozwalając mi automatycznie przechwytywać krytyczne dane, co usprawnia wiele moich zadań. […] Wstępne ustawienia były niezwykle łatwe, a ustawienia są intuicyjne, co znacznie poprawia komfort użytkowania.

Znajdź najlepsze alternatywy dla Slacka:

4. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do integracji automatyzacji opartej na AI Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Usługa Teams ma sens, gdy Twoja organizacja już korzysta z pakietu Microsoft 365. Copilot znajduje się w interfejsie i może tworzyć wiadomości, generować podsumowania spotkań lub odpowiadać na pytania, przeszukując dokumenty SharePoint i wiadomości e-mail programu Outlook. Połączenie z usługą Power Automate oznacza, że można tworzyć przepływy reagujące na aktywność w usłudze Teams — gdy ktoś zrobi wzmiankę o terminie w czacie, zadanie automatycznie pojawi się w aplikacji Planner.

Zespoły inżynierów mogą osadzać niestandardowe aplikacje bezpośrednio w Teams za pomocą zestawu narzędzi, który zapewnia dostęp do zastrzeżonych narzędzi bez konieczności zmiany kontekstu. Kontrola zgodności jest szczególnie pomocna dla przedsiębiorstw podlegających regulacjom prawnym. Można ustanowić zasady przechowywania danych, przeprowadzać śledzenie aktywności użytkowników i egzekwować zarządzanie danymi we wszystkich kanałach.

Najlepsze funkcje Teams

Nagrywaj sesje szkoleniowe lub spotkania wszystkich pracowników, a Teams automatycznie wygeneruje rozdziały na podstawie zmian tematu rozmowy.

Przypnij zakładki często odwiedzanych witryn SharePoint, pulpitów nawigacyjnych Power BI lub narzędzi wewnętrznych bezpośrednio w kanałach zespołu.

Skonfiguruj ustawienia eDiscovery, aby wyszukiwać i eksportować dane czatu na potrzeby audytów prawnych lub zgodności z przepisami.

Przypisuj uprawnienia moderacyjne w kanałach, aby wyznaczeni członkowie mogli usuwać wiadomości lub kontrolować, kto publikuje ogłoszenia.

Zsynchronizuj kalendarz Teams z programem Outlook, aby pokazać swoją dostępność i automatycznie odrzucać spotkania, które kolidują z innymi.

Limity Teams

Koszty licencji Copilot są doliczane do subskrypcji Microsoft 365.

Interfejs staje się nieuporządkowany po dodaniu wielu zakładek i aplikacji do kanałów.

Wydajność spada w kanałach, w których gromadzi się obszerna historia wiadomości, w przeciwieństwie do alternatyw dla Teams

Ceny Teams

Free

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla biznesu: 9,90 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Teams

G2: 4,4/5 (ponad 16 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Teams w praktyce?

Recenzja G2 udostępnia następującą informację:

Największą zaletą Microsoft Teams jest doskonała integracja z pozostałymi aplikacjami pakietu Microsoft 365. Przechodzenie między aplikacjami Teams, Outlook, SharePoint i OneDrive jest płynne, co naprawdę zwiększa wydajność…

Największą zaletą Microsoft Teams jest doskonała integracja z pozostałymi aplikacjami pakietu Microsoft 365. Przechodzenie między aplikacjami Teams, Outlook, SharePoint i OneDrive jest płynne, co naprawdę zwiększa wydajność…

🔍 Czy wiesz, że... Nawet w środowiskach o wysokim poziomie stresu lub wysokiej stawce (takich jak szpitale) lepsze praktyki komunikacyjne bezpośrednio poprawiają pracę zespołową i wyniki.

5. Google Chat (najlepszy do prostej współpracy w obszarze roboczym Google Workspace)

za pośrednictwem Google Chat

W Google Chat masz dostęp do przestrzeni do dyskusji zespołowych, bezpośrednich wiadomości i podstawowych wątków. Gemini AI zajmuje się tworzeniem wiadomości i podsumowaniami rozmów, ale prawdziwa użyteczność tego narzędzia przejawia się w sposobie, w jaki Chat łączy się z pozostałymi aplikacjami Google. Przeglądasz arkusz kalkulacyjny i zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz opinii swojego zespołu. Możesz więc rozpocząć czat bezpośrednio z tego arkusza, a wszyscy będą mieli natychmiastowy dostęp do kontekstu.

Apps Script pozwala programistom tworzyć niestandardowe boty, które wyszukują określone słowa kluczowe i automatycznie na nie reagują, ale do skonfigurowania tej funkcji potrzebna jest pewna wiedza z zakresu kodowania. Dostęp gościnny sprawdza się dobrze w przypadku tymczasowej współpracy przy projektach, zwłaszcza gdy trzeba zaangażować zewnętrznych wykonawców lub klientów na określony okres.

Najlepsze funkcje Google Chat

Przypnij ważne przestrzenie do górnej części paska bocznego, aby nie stracić z oczu aktywnych projektów w zatłoczonej przestrzeni roboczej.

Filtruj wiadomości według konkretnych osób, zakresów dat lub słów kluczowych, aby znaleźć odpowiednie dyskusje sprzed miesięcy.

Wzmiankuj o całych przestrzeniach, używając @space, aby powiadomić wszystkich subskrybentów tego wątku rozmowy.

Skonfiguruj odpowiedzi poza biurem, które automatycznie odpowiadają na bezpośrednie wiadomości, gdy jesteś niedostępny.

Konwertuj wiadomości na zadania Google Tasks, które synchronizują się z istniejącą listą zadań i kalendarzem.

Limity Google Chat

Automatyzacja wymaga niestandardowego rozwoju lub narzędzi innych firm dla wszystkiego, co wykracza poza podstawowe funkcje.

Ceny Google Chat

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Chat

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 2365 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Chat w praktyce?

Jeden z recenzentów Capterra notatkuje:

Google Chat to dla nas świetne oprogramowanie do komunikacji z klientami, współpracownikami i testerami. Używam go od ponad roku i uważam, że jest niezwykle pomocny, zwłaszcza dzięki połączeniu z naszym kontem Gmail.

Google Chat to dla nas świetne oprogramowanie do komunikacji z klientami, współpracownikami i testerami. Używam go od ponad roku i uważam, że jest niezwykle pomocny, zwłaszcza dzięki połączeniu z naszym kontem Gmail.

📮 ClickUp Insight: Kiedy zadanie ginie w czacie, 41% pracowników przeszukuje wątki, aby je znaleźć, 22% twierdzi, że nigdy nie zostanie zrobione, a 19% próbuje odtworzyć je później z pamięci. Zasadniczo pracujesz z systemem, w którym 40% dyskusji ginie w próżni. Zespoły zaczynają robić zrzuty ekranu wiadomości, wysyłać przypomnienia w wiadomościach prywatnych lub tworzyć dokumenty zastępcze, aby zrekompensować niestabilność czatu. ClickUp AI, działający w ramach ClickUp Chat, zmienia tę dynamikę. Automatycznie wyświetla zobowiązania, oznacza nieprzypisane elementy i łączy je z odpowiednimi projektami. Koniec z utratą szczegółów. Tylko zapis, który nadąża za rozmową.

6. Mattermost (najlepszy do samodzielnie hostowanej komunikacji zespołowej)

za pośrednictwem Mattermost

Mattermost działa na Twojej własnej infrastrukturze, co ma znaczenie, gdy nie możesz pozwolić, aby dane komunikacyjne trafiały na serwery zewnętrzne. Korzystają z niego firmy z branży opieki zdrowotnej, kontrahenci z sektora obronnego i instytucje finansowe, ponieważ kontrolują one, gdzie przechowywane są wiadomości i kto ma do nich dostęp.

Podręczniki prowadzą zespoły przez standardowe procesy; gdy inżynier dyżurny otrzymuje zgłoszenie o awarii, Mattermost przeprowadza go przez listę kontrolną reagowania na incydenty, rejestrując jednocześnie każde działanie. Możesz podłączyć narzędzia AI za pomocą webhooków i tworzyć niestandardowe boty, które współdziałają w kanałach.

Najlepsze funkcje Mattermost

Skonfiguruj uwierzytelnianie SSO i SAML, aby zintegrować je z istniejącymi systemami zarządzania tożsamością.

Skonfiguruj dedykowane kanały dla każdego uruchomionego scenariusza, aby komunikacja dotycząca incydentów była uporządkowana i łatwa do wyszukiwania.

Wdrażaj wtyczki z rynku lub twórz niestandardowe, aby rozszerzyć funkcje konkretnych cykli pracy.

Eksportuj kompletne archiwa wiadomości w standardowych formatach do celów raportowania zgodności lub migracji danych.

Skonfiguruj białą listę adresów IP i ograniczenie szybkości, aby chronić swoją instancję przed nieautoryzowanymi próbami dostępu.

Ograniczenia Mattermost

Samodzielne hostowanie oznacza, że potrzebujesz zasobów DevOps do obsługi konserwacji serwerów, aktualizacji zabezpieczeń i skalowania.

Katalog integracji stron trzecich jest mniejszy niż w przypadku natywnych dla chmury platform czatowych.

Ceny Mattermost

Bezpłatna wersja próbna

Profesjonalna: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise Advanced: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 165 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mattermost w praktyce?

Z postu na Reddicie:

Używamy Mattermost jako naszego głównego narzędzia komunikacyjnego. Działa ono naprawdę solidnie. Jednak ich funkcja zarządzania projektami (nazywają ją „Tablicami”) jest dość ograniczona i okrojona.

Używamy Mattermost jako naszego głównego narzędzia komunikacyjnego. Działa ono naprawdę solidnie. Jednak ich funkcja zarządzania projektami (nazywają ją „Tablicami”) jest dość ograniczona i okrojona.

7. Rocket. Chat (najlepszy do komunikacji wielokanałowej)

za pośrednictwem Rocket.Chat

Rocket. Chat łączy komunikację zespołową z kanałami komunikacji z klientami w jednej platformie. Możesz obsługiwać wewnętrzne czaty zespołowe, jednocześnie zarządzając zapytaniami klientów z WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram i widżetów czatu na żywo. Alternatywa dla Glue AI oferuje zarówno opcje wdrożenia w chmurze, jak i samodzielnego hostingu, zapewniając elastyczność w zależności od potrzeb infrastrukturalnych.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym przełamuje bariery językowe w zespołach globalnych, automatycznie konwertując wiadomości między dziesiątkami języków podczas rozmów. Ponadto rynek aplikacji do komunikacji zespołowej oferuje setki aplikacji i integracji, od systemów CRM po narzędzia pomocy technicznej.

Najlepsze funkcje Rocket. Chat

Twórz niestandardowe role, które dokładnie określają uprawnienia każdego członka zespołu w różnych kanałach i funkcjach administracyjnych.

Skonfiguruj automatyczne wyzwalacze, które przenoszą rozmowy między agentami na podstawie słów kluczowych, czasu oczekiwania lub poziomu priorytetu klienta.

Monitoruj wydajność agentów za pomocą pulpitów analitycznych pokazujących czasy odpowiedzi, wskaźniki rozwiązań i liczbę rozmów.

Skonfiguruj zasady przechowywania wiadomości, które automatycznie usuwają lub archiwizują rozmowy po upływie określonego okresu.

Wdrażaj chatboty, które obsługują niestandardowe zapytania klientów, a następnie przekazują złożone problemy do konsultantów.

Limity Rocket. Chat

Interfejs może wydawać się zagmatwany podczas jednoczesnego zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami komunikacji.

Funkcje wielokanałowe wymagają planów wyższego poziomu, co limituje dostęp dla mniejszych zespołów.

Ceny Rocket. Chat

Free

Pro: 8 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (ponad 335 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 155 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Rocket. Chat w praktyce?

Na podstawie recenzji G2:

Doceniam Rocket. Chat za jego elastyczność i zdolność do skutecznego wspierania naszego cyklu pracy. Pozwala nam tworzyć niemal nieograniczoną liczbę kanałów i integrować różne boty, co znacznie poprawia nasze możliwości komunikacyjne. Platforma zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym z różnych systemów biznesowych, co ma kluczowe znaczenie dla bycia na bieżąco.

Doceniam Rocket. Chat za jego elastyczność i zdolność do skutecznego wspierania naszego cyklu pracy. Pozwala nam tworzyć niemal nieograniczoną liczbę kanałów i integrować różne boty, co znacznie poprawia nasze możliwości komunikacyjne. Platforma zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym z różnych systemów biznesowych, co ma kluczowe znaczenie dla bycia na bieżąco.

🧠 Ciekawostka: Jedne z pierwszych autonomicznych robotów, Elmer i Elsie, zostały zbudowane w latach 1948–49 przez neurofizjologa Williama Greya Waltera. Te małe roboty w kształcie żółwi wykorzystywały proste czujniki światła i przełączniki zderzeniowe (podłączone do obwodów lamp elektronowych) do poruszania się w kierunku światła i omijania przeszkód.

8. Twist (najlepszy do komunikacji asynchronicznej opartej na wątkach)

za pośrednictwem Twist

Twist organizuje wszystko w wątki zamiast kanałów czasu rzeczywistego. Każda rozmowa odbywa się w dedykowanej przestrzeni, dzięki czemu nie musisz śledzić wiadomości pojawiających się w chronologicznym chaosie. Taka struktura zmniejsza zmęczenie powiadomieniami, ponieważ odpowiadasz na wątki wtedy, gdy jest to zgodne z Twoim harmonogramem, a nie natychmiast po opublikowaniu wiadomości.

Ta alternatywa dla Glue AI oddziela pilne wiadomości prywatne od dyskusji w wątkach, pomagając odróżnić sprawy wymagające natychmiastowej odpowiedzi od tych, na które można odpowiedzieć w dogodnym momencie. Każda wiadomość zamienia się w zadanie, które pojawia się na liście rzeczy do zrobienia, wypełniając lukę między rozmową a działaniem.

Najlepsze funkcje Twist

Oznacz wątki jako nieprzeczytane po ich przejrzeniu, aby pozostały widoczne w Skrzynce odbiorczej do momentu, aż będziesz gotowy do udzielenia odpowiedniej odpowiedzi.

Subskrybuj konkretne wątki, które są istotne dla Twojej pracy, ignorując inne w tym samym kanale, aby ograniczyć liczbę powiadomień.

Załączaj pliki o rozmiarze do 100 MB bezpośrednio do wiadomości w wątku, bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług udostępniania plików.

Eksportuj całe wątki jako dokumenty PDF, gdy chcesz udostępnić kontekst decyzji poza platformą.

Ustaw przypomnienia, które będą wysyłać powiadomienia o określonych porach, abyś mógł śledzić wątki wymagające Twojej uwagi w późniejszym czasie.

Limity Twist

Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym wydaje się celowo wolniejsza niż w przypadku platform komunikatorów internetowych.

Opcje integracji mają limit w porównaniu z popularnymi narzędziami komunikacyjnymi.

Ceny Twist

Free

Unlimited: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Twist

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 35 recenzji)

Co o Twist mówią prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Doceniam sposób, w jaki Twist organizuje komunikację zespołu w wątki, co znacznie ułatwia śledzenie rozmów bez przytłaczającego bałaganu typowego dla czatów.

Doceniam sposób, w jaki Twist organizuje komunikację zespołu w wątki, co znacznie ułatwia śledzenie rozmów bez przytłaczającego bałaganu typowego dla czatów.

9. CrewAI (najlepsze rozwiązanie do koordynacji wielu agentów AI)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI oferuje framework Python do tworzenia zespołów agentów AI, którzy faktycznie współpracują ze sobą. Definiujesz agentów o określonych rolach: jeden bada konkurencyjne ceny, drugi tworzy teksty marketingowe, a trzeci sprawdza zgodność z marką.

Struktura oferuje wsparcie dla różnych wzorców cyklu pracy: sekwencyjnego (agenci pracują po kolei), równoległego (agenci pracują jednocześnie) lub hierarchicznego (agent zarządzający koordynuje pracę agentów wykonawczych). Możesz skierować różnych agentów do różnych dostawców LLM, łącząc ChatGPT do złożonego rozumowania z szybszymi, tańszymi modelami do rutynowych zadań.

Systemy pamięci pozwalają agentom uczyć się na podstawie poprzednich zadań, dzięki czemu z czasem doskonalą się w swoich konkretnych rolach, zamiast zaczynać od nowa przy każdym zadaniu.

Najlepsze funkcje CrewAI

Zdefiniuj niestandardowe zależności zadań, które określają, którzy agenci muszą zakończyć swoją pracę, zanim inni będą mogli rozpocząć przypisane im kroki.

Skonfiguruj historie agentów, które kształtują sposób, w jaki podchodzą do problemów i komunikują się z innymi agentami w zespole.

Zastąp domyślne zachowania agentów dla określonych zadań, gdy potrzebujesz innych podejść do wnioskowania w skrajnych przypadkach.

Eksportuj dzienniki wykonania zadań zespołu, które pokazują pełną historię rozmów między przykładowymi agentami AI a ich procesem podejmowania decyzji.

Limity CrewAI

Aby skutecznie konfigurować systemy agentów i cykle pracy, wymagana jest znajomość programowania w języku Python.

Dokumentacja opiera się w dużej mierze na przykładach kodu, co może stanowić wyzwanie dla zespołów, które dopiero zaczynają przygodę z koordynacją AI

Interakcje między wieloma agentami stają się trudne do debugowania, gdy agenci koordynują swoje działania w nieoczekiwany sposób.

Ceny CrewAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CrewAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 45 recenzji)

Co mówią o CrewAI użytkownicy w praktyce?

Według opinii udostępnianych na G2:

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa jego wydajność. Oferuje wsparcie dla wszystkich dostawców LLM, takich jak OpenAI, Groq, Nvidia Nemo itp. Dokumentacja jest bardzo przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Oferuje wsparcie dla wielu narzędzi i serwerów MCP, których możemy używać do tworzenia systemów wieloagentowych.

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa jego wydajność. Oferuje wsparcie dla wszystkich dostawców LLM, takich jak OpenAI, Groq, Nvidia Nemo itp. Dokumentacja jest bardzo przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Oferuje wsparcie dla wielu narzędzi i serwerów MCP, których możemy używać do tworzenia systemów wieloagentowych.

🔍 Czy wiesz, że... Jakość komunikacji ma znacznie większe znaczenie niż jej częstotliwość. Zespoły osiągały więcej, gdy poświęcały czas na jasne i przemyślane udostępnianie pomysłów, a nie tylko na częste rozmowy.

10. AutoGen (najlepsze rozwiązanie do rozwiązywania problemów w trybie konwersacyjnym z udziałem wielu agentów)

za pośrednictwem AutoGen

AutoGen, opracowany przez Microsoft Research, koncentruje się na agentach, którzy rozwiązują problemy poprzez dialog, a nie sztywne cykle pracy.

Agenci dyskutują nad podejściami, kwestionują wzajemnie swoje rozumowanie i negocjują rozwiązania w ramach rozmów. Ma to znaczenie w przypadku złożonych zadań, w których droga do rozwiązania nie jest z góry jasna; agenci mogą badać różne podejścia i krytykować wzajemnie swoją logikę, aż osiągną konsensus.

Narzędzie AI agent wykonuje kod Python podczas rozmów, dzięki czemu może przeprowadzać obliczenia, analizować dane lub testować hipotezy bez opuszczania dyskusji. W dowolnym momencie możesz dołączyć do rozmowy agenta, aby udzielić wskazówek lub podjąć decyzję, zachowując kontrolę nad sytuacją w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje AutoGen

Ustaw maksymalną liczbę zwrotów w rozmowie, aby zapobiec niekończącym się dyskusjom agentów, którzy nie mogą osiągnąć konsensusu.

Skonfiguruj piaskownice do wykonywania kodu, które izolują kod generowany przez agenta od środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zdefiniuj warunki zakończenia rozmowy agenta, gdy osiągnie on określone cele lub osiągnie powodzenie.

Buforuj odpowiedzi agentów, aby uniknąć zbędnych wywołań API, gdy agenci wielokrotnie omawiają podobne problemy.

Wprowadź niestandardowe funkcje wyboru rozmówcy, które kontrolują, który agent będzie mówił jako następny, w oparciu o kontekst rozmowy.

Limity AutoGen

Rozbudowane rozmowy z wieloma agentami zużywają znaczną ilość tokenów, co szybko zwiększa koszty API.

Przejście od fazy rozwoju do wdrożenia produkcyjnego wymaga dodatkowej infrastruktury wykraczającej poza ramy frameworku.

Ceny AutoGen

Free (oprogramowanie typu open source)

Oceny i recenzje AutoGen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o AutoGen w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

W przypadku prostych zadań, takich jak generowanie kodu za pomocą LLM (np. generowanie skryptów za pomocą ChatGPT4), jest to dość wydajne rozwiązanie. Warstwa UserProxyAgent usprawnia weryfikację, ocenę i wykonywanie kodu (nawet w Dockerze). Eliminuje to żmudny cykl kopiowania i wklejania kodu do IDE, uruchamiania go, sprawdzania wyników, wskazywania problemów, wysyłania ich z powrotem do LLM w celu poprawy i wielokrotnego powtarzania tego procesu. UserProxyAgent zajmuje się tą automatyzacją.

W przypadku prostych zadań, takich jak generowanie kodu za pomocą LLM (np. generowanie skryptów za pomocą ChatGPT4), jest to dość wydajne rozwiązanie. Warstwa UserProxyAgent usprawnia weryfikację, ocenę i wykonywanie kodu (nawet w Dockerze). Eliminuje to żmudny cykl kopiowania i wklejania kodu do IDE, uruchamiania go, sprawdzania wyników, wskazywania problemów, wysyłania ich z powrotem do LLM w celu poprawy i wielokrotnego powtarzania tego procesu. UserProxyAgent zajmuje się tą automatyzacją.

Podnieś poprzeczkę dzięki ClickUp

Zespoły szybko się rozwijają, a narzędzia, które kiedyś działały płynnie, zaczynają sprawiać trudności, gdy praca staje się coraz cięższa, stawka rośnie, a wszyscy chcą mieć bardziej przejrzyste sposoby komunikacji i automatyzacji.

Poszukiwanie alternatyw dla Glue AI polega przede wszystkim na znalezieniu rozwiązania, które będzie pasowało do sposobu działania Twojego zespołu.

ClickUp zapewnia taką elastyczność. Otrzymujesz AI, która rozumie rzeczywisty kontekst projektu, automatyzację zgodną z Twoimi procesami oraz agentów, którzy zajmują się powtarzalnymi zadaniami nadzorczymi bez dodawania kolejnej warstwy złożoności. Wszystko pozostaje połączone, dzięki czemu Twój zespół pracuje w sposób przejrzysty.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i stwórz obszar roboczy, który będzie rosł wraz z Tobą.