14 najlepszych narzędzi do analizy nastrojów w 2026 r.

Każdego dnia Twoi klienci udostępniają swoją szczerą opinię na temat Twojej marki poprzez recenzje w aplikacji, odpowiedzi na ankiety, posty w mediach społecznościowych i czaty wsparcia. To prawdziwa kopalnia wiedzy.

Najtrudniejsze jest nadanie temu wszystkiemu sensu. Tysiące komentarzy, dziesiątki kanałów, niekończące się arkusze kalkulacyjne. Twój mózg może przetworzyć tylko ograniczoną ilość informacji.

Narzędzia do analizy nastrojów wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizowania wszystkich opinii i wykrywania powtarzających się wzorców: co sprawia ludziom radość, co ich frustruje i na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Zebraliśmy kilka najlepszych opcji, które pomogą Ci słuchać na dużą skalę. Zaczynamy! 🎧

Oto najlepsze narzędzia do analizy nastrojów. ⚒️

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zarządzanie zadaniami i cykl pracy z informacjami zwrotnymi dla zespołów ds. produktów, wsparcia i obsługi klienta Formularze ClickUp do efektywnego zbierania opinii za pomocą dostosowywalnych ankiet; ClickUp Brain do zadawania pytań w języku naturalnym dotyczących danych; pola AI do automatyzacji klasyfikacji nastrojów; pulpity nawigacyjne z kartami AI do dogłębnej analizy; agenci ClickUp do inteligentnego monitorowania obszaru roboczego. Free Forever; dostępne opcje dostosowania dla Enterprise. IBM Watson Discovery Wielojęzyczna analiza dużych, złożonych zbiorów dokumentów w Enterprise Warstwowanie tonów i szczegółowość emocji; przetwarzanie wsadowe na dużą skalę; wsparcie dla wielu języków; strukturalny eksport do hurtowni danych. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 500 USD. Google Cloud NLP Prosty dostęp do API z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem dla zespołów inżynierów i programistów. Wielkość nastrojów + polaryzacja; nastroje na poziomie podmiotu; automatyczne wykrywanie języka; analiza plików w chmurze Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny Amazon Comprehend Natywna dla AWS analiza nastrojów na poziomie aspektów do analizy produktów i recenzji Analiza nastrojów według aspektów (funkcji); wykrywanie danych osobowych; szkolenie niestandardowych podmiotów; Free miesięczne jednostki do testowania. Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny oparte na jednostkach Talkwalker Wielomodalne monitorowanie marki w zakresie wideo, obrazów, audio i tekstu dla zespołów PR i komunikacji Monitorowanie multimodalne (wideo/obraz/audio); pięcioletnia historia indeksowania; alerty o skokach w czasie rzeczywistym; modele rozpoznające sarkazm. Niestandardowe ceny Lexalytics Nastroje specyficzne dla branży dla zespołów potrzebujących NLP uwzględniającego specyfikę danej dziedziny Modele żargonu branżowego; wdrożenie lokalne/w chmurze/hybrydowe; wielojęzyczne przetwarzanie natywne; integracja API (Semantria) Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny Brandwatch Wykrywanie poziomu emocji i kontekst kulturowy dla globalnych zespołów społecznościowych Taksonomia emocji (radość, gniew, strach itp.); Obsługa emoji i kontekstu kulturowego; Interaktywne pulpity nawigacyjne; Benchmarking Niestandardowe ceny Brand24 Powiadomienia w czasie rzeczywistym o nagłych zmianach nastrojów i odkrywaniu influencerów Powiadomienia o anomaliach w czasie rzeczywistym; Połączone wskaźniki zasięgu/wyświetleń; Identyfikacja influencerów; Filtry platformy/lokalizacji Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie. Sprout Social Teams ds. mediów społecznościowych potrzebujące ujednoliconego publikowania + klasyfikacji nastrojów Sortowanie wiadomości według nastroju; zapytania słuchowe + planowanie; obsługa slangu/emoji; ręczna klasyfikacja do celów szkoleniowych. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD/użytkownik/miesiąc. Hootsuite Ujednolicone monitorowanie mediów społecznościowych i podstawowe monitorowanie nastrojów w różnych kanałach Śledzenie wzmianek na różnych platformach; Porównanie nastrojów konkurencji; Połączenie popularnych tematów i nastrojów; Integracja funkcji słuchania i publikowania Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 149 USD/użytkownik/miesiąc. Qualtrics XM Discover Analiza emocji i intencji w różnych kanałach dla organizacji zajmujących się doświadczeniami klientów Analiza rozmów telefonicznych, czatów i ankiet; gotowe modele dostosowane do konkretnych branż; zautomatyzowane cykle pracy związane z routingiem. Niestandardowe ceny Chattermill Analiza opinii oparta na tematach dla zespołów ds. produktów i zespołu wsparcia technicznego Zapytania w języku naturalnym; automatyczne wyodrębnianie tematów; alerty w czasie rzeczywistym dotyczące nowych problemów; wykrywanie wzorców umożliwiających podjęcie działań. Niestandardowe ceny Meltwater Zespoły ds. PR i mediów zajmujące się śledzeniem nastrojów w mediach zarobionych i udziału w dyskusjach Analiza nastrojów na poziomie zdań; historyczne benchmarki; eksport API dla narzędzi BI; wykrywanie skoków i alerty. Niestandardowe ceny Medallia Rejestrowanie opinii klientów i działania w ramach zamkniętej pętli dla programów CX Zamknięte cykle pracy dotyczące negatywnych opinii; pulpity nawigacyjne dla różnych punktów kontaktu; ekstrakcja tematów z otwartych tekstów; wsparcie dla opinii wideo. Niestandardowe ceny

Przy dziesiątkach narzędzi do analizy nastrojów związanych z marką dostępnych na rynku, znalezienie odpowiedniego rozwiązania może wydawać się przytłaczające. Najlepsze narzędzie dla Twojej firmy będzie zależało od ilości danych, platform, z których korzystasz oraz tego, jak dogłębna ma być analiza. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Dokładność i zrozumienie kontekstu: Poszukaj narzędzi, które wykrywają sarkazm, ironię i niuanse językowe, a nie tylko podstawowe klasyfikacje pozytywne lub negatywne.

Wsparcie dla wielu języków: wybierz platformę, która analizuje zawartość w wielu językach, jeśli obsługujesz odbiorców z całego świata.

Płynna integracja: zapewnij kompatybilność z systemem CRM, platformami społecznościowymi i systemami obsługi klienta.

Głębia analizy: określ, czy potrzebujesz prostej analizy polaryzacji, czy też analizy nastrojów opartej na aspektach, która identyfikuje odczucia związane z konkretnymi funkcjami.

Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny: Priorytetowo traktuj intuicyjne interfejsy, które sprawiają, że informacje są dostępne dla całego zespołu bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych: upewnij się, że narzędzie jest zgodne z przepisami, takimi jak RODO, zwłaszcza w przypadku przetwarzania danych klientów lub danych z mediów społecznościowych.

📮 ClickUp Insight: „Zawsze spada to na te same osoby!” – to opinia podzielana przez 65% pracowników, jeśli chodzi o niewidoczne zadania. (Na przykład w ramach wsparcia nowego pracownika w pierwszym tygodniu pracy lub organizując weekendową akcję, aby zamknąć krytyczne zadania. 👀) Jednak ta nierównomierna dystrybucja może szybko stać się pożywką dla niechęci, wypalenia zawodowego i złej dynamiki zespołu. Rozwiązanie? Zbierz swój zespół na szybką sesję burzy mózgów i zaplanuj wszystkie zadania związane z obsługą klienta za pomocą zadań ClickUp. Sporządź listę zadań z jasno określonymi właścicielami (które mają wystarczające zasoby, aby zapewnić wsparcie) i gotowe!

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi do analizy nastrojów. 👇

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i cyklem pracy dotyczącym informacji zwrotnych)

Szybsza analiza nastrojów dzięki formularzom ClickUp Wykorzystaj sygnały nastrojów dzięki formularzom ClickUp.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej. Zespoły zarządzające obsługą klienta, analizą użytkowników i cyklem pracy często wybierają ClickUp, ponieważ wprowadza on analizę nastrojów do przepływu pracy.

Doskonałym punktem wyjścia dla tego rodzaju cyklu pracy są formularze ClickUp, więc zacznijmy od nich.

Zbieraj uporządkowane opinie

Formularze w ClickUp to uporządkowany sposób na zbieranie opinii, które trafiają bezpośrednio do zadań ClickUp. Zespoły polegają na tych ustawieniach do śledzenia nastrojów, ponieważ każda przesłana opinia trafia do praktycznego cyklu pracy.

Załóżmy, że Success Manager wysyła potencjalnym klientom formularz po prezentacji, aby ocenić postrzeganą wartość i punkty wahania. Odpowiedzi są automatycznie przekształcane w zadania z oznaczonym nastrojem. Zespół CS co tydzień przegląda te zadania, wybierając przesłane zgłoszenia o negatywnym nastroju w celu natychmiastowej własności i podjęcia działań.

Teraz, gdy opinie są już uwzględnione w zadaniach, kolejnym naturalnym krokiem jest interpretacja nastrojów.

Zrozum sygnały nastrojów

Klasyfikuj ton opinii za pomocą pól AI opartych na technologii ClickUp Brain

ClickUp Brain wzbogaca zadania o automatyczne wykrywanie nastrojów.

Zespoły mogą skonfigurować pole AI dla nastrojów na swojej liście opinii. Pole AI działa na podstawie opisów zadań, odpowiedzi w formularzach i komentarzy, a następnie zapisuje etykietę, taką jak pozytywna, neutralna lub negatywna, dla każdego zadania.

Wykorzystaj analizę nastrojów za pomocą ClickUp Brain do analizy ankiet

Co więcej, ClickUp Brain analizuje opinie klientów w całym obszarze roboczym i natychmiast odpowiada na pytania dotyczące nastrojów. Możesz zadawać bezpośrednie zapytania, a narzędzie pobiera kontekst z odpowiedzi w formularzach, ankietach, dokumentach lub dowolnych elementach z połączeniem. Następnie ClickUp Brain przedstawia trendy emocjonalne, oceny i ogólny ton opinii.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj ogólny nastrój w ostatnich odpowiedziach klientów z tej listy. Podkreśl główne emocje, najczęściej powtarzające się tematy i wszelkie zmiany tonu, które zespoły powinny wziąć pod uwagę w następnym cyklu przeglądu.

Przepływ płynnie przechodzi do etapu pomiaru, dzięki czemu Teams mogą weryfikować trendy.

Dowiedz się więcej o AI Fields:

Śledź trendy nastrojów

Podsumuj nastroje w cyklach informacji zwrotnych za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Tworzysz pulpit nawigacyjny, dodajesz karty pokazujące wskaźniki, takie jak zadania według statusu, wartości pól niestandardowych lub godziny śledzone w czasie, a następnie filtrujesz je według zdefiniowanego pola nastroju.

Monitoruj zmiany nastrojów klientów za pomocą niestandardowych kart w panelach ClickUp Dashboards.

Na przykład, jeśli skonfigurowałeś pole AI w zadaniach, które oznaczają nastrój jako pozytywny, neutralny lub negatywny, możesz utworzyć kartę w panelu, aby policzyć, ile zadań w ostatnim tygodniu zostało oznaczonych każdą z tych etykiet.

Być może zauważyłeś, że w tym miesiącu na liście „Opinie klientów” wzrosła liczba negatywnych elementów. Ta informacja skłania Cię do zgłębienia tych zadań i planowania kroków naprawczych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź zmiany nastrojów w jednym widoku: użyj użyj kart AI w panelach ClickUp , aby wizualizować trendy nastrojów w opiniach, zgłoszeniach do wsparcia technicznego i logach czatów, dzięki czemu wcześnie wykryjesz spadki emocjonalne.

Reaguj, zanim problemy się nasilą: Pozwól Pozwól agentom ClickUp monitorować słowa kluczowe, takie jak „frustracja” lub „anuluj” w czatach i zgłoszeniach, a następnie automatycznie tworzyć zadania lub alerty.

Zautomatyzuj reakcje na sygnały nastrojów: Skonfiguruj Skonfiguruj ClickUp automatyzację , aby wywoływać cykle pracy eskalacyjne, gdy negatywne nastroje przekroczą próg, bez konieczności czekania na ręczne sprawdzenie.

Rejestruj rzeczywiste odczucia ludzi na żywo: dodaj dodaj ClickUp AI Notetaker do rozmów telefonicznych lub sesji wsparcia, aby podkreślić zmiany tonu, zaznaczone problemy i elementy wymagające dalszych działań, które odzwierciedlają nastroje.

Zadbaj o spójność interpretacji między zespołami: omawiaj spostrzeżenia dotyczące nastrojów w jednym wątku i przekształcaj te wiadomości w zadania powiązane z odpowiednim kontem za pomocą omawiaj spostrzeżenia dotyczące nastrojów w jednym wątku i przekształcaj te wiadomości w zadania powiązane z odpowiednim kontem za pomocą ClickUp Chat.

Skorzystaj z wielu silników AI: przeprowadzaj analizy nastrojów w różnych modelach LLM (ChatGPT, Claude, Gemini), porównuj interpretacje i wybieraj najbardziej wiarygodne sygnały emocjonalne dzięki przeprowadzaj analizy nastrojów w różnych modelach LLM (ChatGPT, Claude, Gemini), porównuj interpretacje i wybieraj najbardziej wiarygodne sygnały emocjonalne dzięki ClickUp Brain MAX

Rejestruj wypowiedziane reakcje bez żadnych problemów: dyktuj wypowiedzi klientów, reakcje po prezentacji lub wewnętrzne odczyty za pomocą funkcji dyktuj wypowiedzi klientów, reakcje po prezentacji lub wewnętrzne odczyty za pomocą funkcji ClickUp Talk to Text w Brain MAX, aby pracować 4 razy szybciej.

Połącz wszystkie punkty kontaktu z klientami: zgromadź notatki CRM, logi czatów, opinie e-mailowe i zgłoszenia do pomocy technicznej w jednym obszarze roboczym, aby uzyskać kompletną analizę nastrojów dzięki zgromadź notatki CRM, logi czatów, opinie e-mailowe i zgłoszenia do pomocy technicznej w jednym obszarze roboczym, aby uzyskać kompletną analizę nastrojów dzięki integracjom ClickUp.

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może wymagać pewnego nakładu pracy, aby się ich nauczyć, ale bezpłatne kursy ClickUp University pomagają w tym.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 655 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4510 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi wszystko:

Po wypróbowaniu różnych platform w trakcie mojej kariery jako kierownik projektu mogę powiedzieć, że ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które pozwala mi organizować wszystkie moje projekty w jednym miejscu dzięki wielu przestrzeniom, tablicom i konfigurowalnym widokom. […] Szczególnie podoba mi się funkcja AI Notetaker: jako kierownik projektu uważam tę funkcję za bezcenną. Mogę skupić się na sesji bez rozpraszania się robieniem notatek, ponieważ system generuje przejrzyste podsumowania z kluczowymi punktami, zarówno podczas krótkich spotkań, jak i długich, podczas których trudno jest śledzić cały wątek. Dodatkowo, jego formularze znacznie ułatwiają mi zbieranie wymagań, a jakby tego było mało, integracja z innymi narzędziami (takimi jak systemy zgłoszeń) pozwala na znacznie bardziej elastyczny cykl pracy, automatycznie generując zadania w ClickUp.

Po wypróbowaniu różnych platform w trakcie mojej kariery jako kierownik projektu mogę powiedzieć, że ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które pozwala mi organizować wszystkie moje projekty w jednym miejscu dzięki wielu przestrzeniom, tablicom i konfigurowalnym widokom. […] Szczególnie podoba mi się funkcja AI Notetaker: jako kierownik projektu uważam tę funkcję za bezcenną. Mogę skupić się na sesji bez rozpraszania się robieniem notatek, ponieważ system generuje przejrzyste podsumowania z kluczowymi punktami, zarówno podczas krótkich spotkań, jak i długich, podczas których trudno jest śledzić cały wątek. Dodatkowo, jego formularze znacznie ułatwiają mi zbieranie wymagań, a jakby tego było mało, integracja z innymi narzędziami (takimi jak systemy zgłoszeń) pozwala na znacznie bardziej elastyczny cykl pracy, automatycznie generując zadania w ClickUp.

🧠 Ciekawostka: Ponad 5% angielskich słów używanych obecnie całkowicie zmieniło swoje znaczenie w ciągu ostatnich 150 lat (np. słowo „awful” kiedyś oznaczało „budzący podziw”, a obecnie ma negatywne znaczenie).

2. IBM Watson Discovery (najlepsze rozwiązanie dla wielojęzycznych Enterprise analizujących złożone dokumenty)

za pośrednictwem IBM Watson

Podejście IBM Watson Discovery koncentruje się na zrozumieniu niuansów emocjonalnych, a nie tylko na klasyfikacji na poziomie powierzchniowym. Platforma wykrywa jednocześnie wiele tonów w tym samym fragmencie tekstu, identyfikując pewność siebie, radość, strach i analityczne myślenie w rzeczywistej komunikacji z klientami.

System sprawnie przetwarza ogromne ilości dokumentów bez żadnych problemów, co jest ważne, gdy codziennie masz do czynienia z tysiącami interakcji. Globalne zespoły mogą korzystać z natywnego wsparcia dla ponad 10 języków, co oznacza, że nie musisz tworzyć nowych zapytań ani integrować oddzielnych narzędzi dla różnych rynków.

Platforma ta płynnie integruje się z szerszym ekosystemem chmury IBM, jeśli już się na nią komitujesz.

Najlepsze funkcje IBM Watson Discovery

Przetwarzaj partię ponad 10 000 dokumentów w ramach jednego zadania, aby jednocześnie analizować opinie klientów dotyczące całego kwartalnego zaległości.

Zmieniaj pary językowe w trakcie cyklu pracy, dzięki czemu wielojęzyczne opinie są przetwarzane w ramach jednego cyklu pracy bez konieczności dzielenia zbiorów danych.

Dodaj wykrywanie tonu do istniejących wyników analizy nastrojów, aby jednocześnie wyodrębnić gniew, pewność siebie i analityczne myślenie.

Eksportuj dane dotyczące tonu wypowiedzi w formie przystosowanej do dalszej analizy w hurtowni danych lub platformie CRM.

Limity IBM Watson Discovery

Wymaga ustawień infrastruktury chmury za pośrednictwem ekosystemu IBM, co może być kłopotliwe, jeśli już korzystasz z innych rozwiązań.

Bezpłatny pakiet obejmuje maksymalnie 30 000 elementów miesięcznie, co dla większości organizacji oznacza konieczność szybkiego przejścia na płatny plan.

Szkolenie modeli niestandardowych wymaga znacznej wiedzy specjalistycznej i inwestycji czasu na początku.

Ceny IBM Watson Discovery

Bezpłatna wersja próbna

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 500 USD.

Enterprise: Ceny zaczynają się od 5000 USD.

Premium: Ceny niestandardowe

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (ponad 95 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o IBM Watson Discovery w praktyce?

Z recenzji G2:

Łatwe w użyciu i połączone z dokumentami, zaawansowane funkcje przetwarzania języka naturalnego (NLP). Watson Discovery wykorzystuje NLP do pozyskiwania informacji z danych nieustrukturyzowanych, takich jak dokumenty tekstowe, e-maily i posty w mediach społecznościowych. Można to wykorzystać do identyfikacji trendów, wzorców i powiązań w danych, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykrycia przy użyciu tradycyjnych metod.

Łatwe w użyciu i połączone z dokumentami, zaawansowane funkcje przetwarzania języka naturalnego (NLP). Watson Discovery wykorzystuje NLP do pozyskiwania informacji z danych nieustrukturyzowanych, takich jak dokumenty tekstowe, e-maili i posty w mediach społecznościowych. Można to wykorzystać do identyfikacji trendów, wzorców i powiązań w danych, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykrycia przy użyciu tradycyjnych metod.

📖 Przeczytaj również: Jak mierzyć i śledzić swój udział w dyskusjach

3. Google Cloud Natural Language API (najlepsze dla zespołów, które chcą prostych cen API bez umów)

za pośrednictwem Google Cloud NLP

API języka naturalnego Google eliminuje złożoność, dostarczając dokładnie to, o co prosisz, bez dodatkowych warstw. Wysyłasz tekst i otrzymujesz zarówno wynik nastroju (gdzie plasuje się on na skali pozytywno-negatywnej), jak i jego intensywność (jak silne jest to uczucie).

Platforma umożliwia wykonywanie zapytań dotyczących plików przechowywanych w chmurze bez konieczności ponownego ich przesyłania lub wysyłanie surowego tekstu za pośrednictwem interfejsów API REST, w zależności od cyklu pracy. Wykrywanie języka odbywa się automatycznie, więc nie ma potrzeby wstępnego kategoryzowania przychodzącego tekstu.

Analiza nastrojów podmiotów pozwala zrozumieć, co klienci sądzą o konkretnych kwestiach, takich jak konkurenci, funkcje produktów i osoby z wymienionymi w recenzjach wzmiankami.

Najlepsze funkcje interfejsu API Google Cloud Natural Language

Żądaj jednocześnie wielkości i polaryzacji nastrojów, aby odróżnić umiarkowanie pozytywne opinie od entuzjastycznych rekomendacji za pomocą tego samego wywołania API.

Analizuj pliki przechowywane w Google Cloud Storage bez konieczności ich oddzielnego pobierania lub przesyłania, oszczędzając przepustowość przy dużych zbiorach dokumentów.

Przekaż tekst przez wykrywanie języka, aby automatycznie obsługiwać wielojęzyczne opinie bez konieczności wstępnego sortowania zbioru danych.

Skieruj analizę nastrojów na konkretne podmioty, aby zrozumieć odczucia klientów dotyczące poszczególnych konkurentów, funkcji lub osób według nazwiska.

Ograniczenia interfejsu API Google Cloud Natural Language

Analiza nastrojów podmiotów działa tylko w języku angielskim, co ogranicza możliwości zespołów wielojęzycznych, które potrzebują szczegółowych informacji na poziomie aspektów.

Dokładność zależy od stopnia złożoności tekstu lub specyfiki dziedziny — terminologia medyczna lub język prawniczy mogą utrudniać analizę.

Ograniczenie do jednego żądania na dokument oznacza, że nie można analizować różnych sekcji niezależnie w ramach jednego wywołania.

Brak wbudowanej wizualizacji lub pulpitu nawigacyjnego, więc tworzysz własną warstwę raportowania od podstaw.

Ceny API Google Cloud Natural Language

Bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Cloud Natural Language API

G2: 4,3/5 (ponad 95 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Cloud Natural Language API?

Recenzja G2 udostępnia następujące informacje:

Ostatnio pracowałem nad projektem o nazwie „Analiza nastrojów” w połączeniu z Google Cloud Natural Language API. Kiedy użyłem go do analizy danych tekstowych dla mojego projektu „Analiza nastrojów”, świetnie się sprawdził, prawidłowo identyfikując, czy nastrój był pozytywny, negatywny czy neutralny. Najbardziej podobała mi się sama dokumentacja, która pozwoliła mi szybko zacząć pracę. Dodatkowo funkcja wsparcia dla wielu języków była miłym dodatkiem, który może się przydać w przyszłych analizach tekstu.

Ostatnio pracowałem nad projektem o nazwie „Analiza nastrojów” w połączeniu z Google Cloud Natural Language API. Kiedy użyłem go do analizy danych tekstowych dla mojego projektu „Analiza nastrojów”, świetnie się sprawdził, prawidłowo identyfikując, czy nastrój był pozytywny, negatywny czy neutralny. Najbardziej podobała mi się sama dokumentacja, która pozwoliła mi szybko zacząć pracę. Dodatkowo funkcja wsparcia dla wielu języków była miłym dodatkiem, który może się przydać w przyszłych analizach tekstu.

🔍 Czy wiesz, że... Pomimo wszystkich osiągnięć technologicznych narzędzia do analizy nastrojów nadal mają trudności z rozpoznawaniem sarkazmu, idiomów i kontekstu. Na przykład wyrażenie „Świetnie, kolejna usterka!” może zostać błędnie zinterpretowane jako pozytywne tylko ze względu na słowo „świetnie”.

4. Amazon Comprehend (najlepsze rozwiązanie dla firm korzystających z AWS, które potrzebują analizy nastrojów na poziomie poszczególnych aspektów)

za pośrednictwem Amazon Comprehend

Jeśli Twoja infrastruktura już działa w AWS, Amazon Comprehend jest naturalnym kolejnym krokiem.

Prawdziwym wyróżnikiem platformy jest analiza nastrojów oparta na aspektach. Zamiast tylko wiedzieć, czy klienci mają ogólnie pozytywne lub negatywne odczucia, można dokładnie określić, które elementy produktu powodują zadowolenie lub skargi.

Recenzja może chwalić żywotność baterii i wygląd, jednocześnie krytykując obsługę klienta, a Comprehend rozdziela te opinie na odrębne sygnały nastrojów.

Oferuje wsparcie dla 12 języków, wykrywa dane osobowe i oferuje funkcję wyodrębniania kluczowych fraz jako wbudowaną funkcję, dzięki czemu uzyskujesz wiele perspektyw analitycznych bez konieczności korzystania z wielu różnych narzędzi. Szkolenie modeli niestandardowych umożliwia klasyfikację lub rozpoznawanie podmiotów dostosowane do słownictwa i specyfiki Twojej branży.

Najlepsze funkcje Amazon Comprehend

Podziel opinie według aspektów, aby jeden komentarz klienta dostarczał wielu sygnałów dotyczących funkcji produktu, projektu i wsparcia technicznego.

Wytrenuj niestandardowe modele encji w taksonomii produktów, aby platforma automatycznie oznaczać wzmianki o konkretnych numerach SKU, funkcjach lub nazwach konkurentów.

Usuń dane osobowe z tekstu przed zapisaniem go w systemach w celu zapewnienia zgodności z przepisami i ochrony prywatności.

Skorzystaj z 50 000 bezpłatnych jednostek miesięcznie przez pierwszy rok, aby przetestować rozwiązanie na skalę produkcyjną przed optymalizacją struktury kosztów.

Limity Amazon Comprehend

Modele niestandardowe i rozpoznawanie podmiotów wymagają gromadzenia danych szkoleniowych i dostosowywania modeli; nie jest to sytuacja, w której wystarczy raz skonfigurować i zapomnieć.

Przetwarzanie wsadowe jest podstawowym modelem; strumieniowanie w czasie rzeczywistym wymaga prac architektonicznych po Twojej stronie.

Koszty szybko rosną powyżej limitów bezpłatnego pakietu, zwłaszcza w przypadku zespołów analizujących miliony tekstów miesięcznie.

Ceny Amazon Comprehend

Bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny (w oparciu o jednostki)

Oceny i recenzje Amazon Comprehend

G2: 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Amazon Comprehend mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Łatwy w użyciu interfejs API, który zwraca ważne informacje na temat nastroju wyrażonego w zdaniu. Wynik pewności pomaga zrozumieć dokładność nastroju, który zwraca Comprehend.

Łatwy w użyciu interfejs API, który zwraca ważne informacje na temat nastroju wyrażonego w zdaniu. Wynik pewności pomaga zrozumieć dokładność nastroju, który zwraca Comprehend.

5. Talkwalker (najlepsze narzędzie do wykrywania wzmianek o marce w wideo, obrazach i plikach audio)

za pośrednictwem Talkwalker

Większość narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych ogranicza się do analizy tekstu i na tym kończy swoją działalność. Talkwalker zakłada, że internet jest multimodalny; ludzie dyskutują o markach za pomocą wideo, obrazów, plików audio i tekstu w ponad 30 sieciach społecznościowych i 150 milionach stron internetowych jednocześnie.

Indeksuje zawartość wideo i może analizować wypowiedzi osób bez konieczności ręcznego transkrybowania. To samo dotyczy obrazów z podpisami lub fragmentami audio.

Silnik AI Blue Silk osiąga 90% dokładności w wykrywaniu nastrojów i rozumie sarkazm. Dodatkowo, alerty w czasie rzeczywistym natychmiast powiadamiają Cię o nagłym spadku lub wzroście nastrojów, dając Ci kilka minut na reakcję, zamiast odkrywać problemy dopiero po tym, jak rozprzestrzeniły się one w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Talkwalker

Monitoruj zawartość wideo, obrazową i audio pod kątem wzmianek o marce bez konieczności ręcznego transkrybowania, rejestrując nastroje w różnych mediach społecznościowych.

Zidentyfikuj wizualne wzmianki o swojej marce za pomocą rozpoznawania obrazów opartego na AI, aby przeprowadzić śledzenie ponad 30 000 logo marek.

Pobierz dane historyczne z pięciu lat, aby porównać trendy postrzegania w ujęciu rok do roku i zidentyfikować cykliczne wzorce nastrojów klientów.

Skonfiguruj progi, które uruchamiają alerty tylko wtedy, gdy nastroje spadną o określony procent w określonych regionach lub kanałach.

Limity Talkwalker

Konfiguracja dokładnych zapytań wymaga specjalistycznej wiedzy; musisz znać operatory wyszukiwania logicznego i wiedzieć, jak konstruować zapytania, które pozwolą Ci uchwycić interesujące Cię rozmowy.

Dokładność analizy nastrojów różni się znacznie w zależności od branży i specyfiki tematu, co czasami wymaga ręcznego udoskonalenia w przypadku niszowych dyskusji.

Ceny Talkwalker

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Talkwalker

G2: 4,3/5 (ponad 135 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Talkwalker mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

To narzędzie pozwala mi zaoszczędzić czas, ponieważ nie muszę już ręcznie przeszukiwać Internetu w poszukiwaniu wzmianek o mojej firmie. TalkWalker robi to za mnie. […] Podoba mi się to, że po ustawieniu słów kluczowych do śledzenia otrzymuję codzienne podsumowania e-mailowe zawierające wzmianki o tych słowach kluczowych w mediach społecznościowych i w Internecie.

To narzędzie pozwala mi zaoszczędzić czas, ponieważ nie muszę już ręcznie przeszukiwać Internetu w poszukiwaniu wzmianek o mojej firmie. TalkWalker robi to za mnie. […] Podoba mi się to, że po ustawieniu słów kluczowych do śledzenia otrzymuję codzienne podsumowania e-mailowe zawierające wzmianki o tych słowach kluczowych w mediach społecznościowych i w Internecie.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia dla historyków wykorzystują obecnie analizę nastrojów do badania starszych tekstów. Wizualizacja „Nastroje w czasie ” pomaga badaczom śledzić zmiany nastrojów społecznych na przestrzeni dziesięcioleci poprzez analizę gazet, przemówień i listów.

6. Lexalytics (najlepsze narzędzie do analizy nastrojów w żargonie branżowym)

za pośrednictwem Lexalytics

W przeciwieństwie do narzędzi oferujących kompleksowy pakiet do zarządzania mediami społecznościowymi, Lexalytics koncentruje się wyłącznie na dokładności i dogłębności analizy danych nieustrukturyzowanych, odkrywając głębokie wnioski na podstawie tekstu, w tym danych z mediów społecznościowych.

Analiza tekstu Lexalytics obejmuje biblioteki nastrojów, które rozumieją język niszowy. Terminologia medyczna jest przetwarzana inaczej niż żargon finansowy lub dialekty regionalne, ponieważ kontekst ma ogromne znaczenie dla dokładnej klasyfikacji.

Możesz dostosować sposób działania wskaźników nastrojów do konkretnej działalności. Na przykład termin „agresywny” ma zupełnie inne znaczenie w marketingu sportowym niż w bankowości lub obsłudze klienta.

Ponadto narzędzie do analizy nastrojów oferuje elastyczność wdrożenia — ustawienia w chmurze, lokalne lub hybrydowe, w zależności od wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych i lokalizacji.

Najlepsze funkcje Lexalytics

Analizuj teksty w 29 językach przy użyciu natywnego przetwarzania, dzięki czemu tłumaczenie nie pozbawia opinii klientów niuansów.

Zwiększ dokładność analizy dzięki gotowym pakietom konfiguracyjnym dostosowanym do konkretnych branż (np. hotele, farmaceutyka).

Przekształcaj hashtagi, slang i niepoprawną gramatykę w uporządkowane dane i przydatne informacje.

Stwórz unikalne dla swojej firmy wzorce podmiotów, aby wzmianki o konkretnych liniach produktów, konkurentach lub terminach branżowych pojawiały się automatycznie w wynikach.

Zintegruj je za pomocą interfejsów API (np. Semantria API) lub skorzystaj z silnika NLP typu full-stack, aby podłączyć tę technologię do istniejących systemów i szybko wykorzystać uzyskane informacje.

Limity Lexalytics

Koszty wdrożenia i niestandardowego dostosowania są wyższe niż w przypadku gotowych rozwiązań konkurencji, co wymaga przydzielenia budżetu z góry.

Wdrożenie lokalne oznacza, że Twój zespół IT zajmuje się infrastrukturą, aktualizacjami i rozwiązywaniem problemów; potrzebuje on zasobów do zapewnienia ciągłego wsparcia.

Dokumentacja techniczna zakłada podstawową wiedzę z zakresu przetwarzania języka naturalnego, co stanowi utrudnienie dla zespołów bez doświadczenia w dziedzinie nauki o danych.

Ceny Lexalytics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lexalytics

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Lexalytics mówią prawdziwi użytkownicy?

Na stronie G2 jeden z użytkowników napisał:

Mogę wdrożyć je w dowolny sposób, np. lokalnie, w chmurze, a nawet w modelu hybrydowym. Ponadto przetwarzanie danych za pomocą uczenia maszynowego znacznie ułatwia mi codzienne zadania!

Mogę wdrożyć je w dowolny sposób, np. lokalnie, w chmurze, a nawet w modelu hybrydowym. Ponadto przetwarzanie danych za pomocą uczenia maszynowego znacznie ułatwia mi codzienne zadania!

🔍 Czy wiesz, że... W wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w latach 2024-2025 jedno z badań wykazało, że mimika twarzy w postach na Instagramie dostarczała dodatkowych informacji, wykraczających poza to, co przekazywał sam tekst, co oznacza, że przyszła analiza nastrojów może wymagać nie tylko odczytywania emocji, ale także ich obserwowania.

📖 Przeczytaj również: Free szablony formularzy opinii do zbierania informacji

7. Brandwatch (najlepsze narzędzie do wykrywania konkretnych emocji wraz z oceną nastrojów)

za pośrednictwem Brandwatch

Brandwatch wykorzystuje zaawansowaną AI, w tym własną technologię BrightView, do doskonałej segmentacji danych i automatycznej automatyzacji wykrywania wniosków. Dzięki temu platforma wykracza poza podstawowe etykiety pozytywne, negatywne i neutralne, nazywając konkretne emocje: gniew, obrzydzenie, strach, radość, smutek, zaskoczenie.

Platforma obsługuje 22 języki i rozpoznaje znaczenie emoji oraz kontekst kulturowy, które większość narzędzi całkowicie pomija.

Co więcej, monitorowanie w czasie rzeczywistym mediów społecznościowych, blogów, wiadomości i forów pozwala wyprzedzać problemy związane z reputacją marki, umożliwiając wychwycenie pojawiających się zmian nastrojów, zanim przerodzą się one w poważniejsze problemy.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Zastąp klasyfikacje algorytmiczne niestandardowymi regułami, gdy system błędnie interpretuje terminologię branżową lub slang.

Segmentuj nastroje według funkcji produktu lub atrybutów marki, aby zobaczyć, które elementy wpływają na satysfakcję niezależnie od ogólnego postrzegania marki.

Porównaj skuteczność zawartości (swojej i konkurencji) i wykorzystaj podsumowania AI, aby odkryć, jakie tematy generują zaangażowanie lub rozmowy.

Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne i eksportuj dane, aby udostępniać spostrzeżenia interesariuszom, prezentować je w formie wizualnej i łączyć z innymi narzędziami, z których już korzystasz.

Limity Brandwatch

Ustawienia zapytań wymagają starannego opracowania, aby uniknąć przechwytywania niepowiązanych rozmów i zanieczyszczania danych szumem.

Zakres dokładności analizy nastrojów wynosi 60–75% w przypadku języka nieobsługiwanego lub silnie sarkastycznego, co wymaga ręcznej weryfikacji skrajnych przypadków.

Ceny Brandwatch

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Brandwatch

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 235 recenzji)

Co o Brandwatch mówią prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników Reddit pisze:

Tak, uwielbiam Brandwatch! Jest łatwy w użyciu, a raportowanie jest świetne. Mogę łatwo eksportować i dostosowywać wykresy i diagramy niestandardowo. Używałem go tylko do monitorowania mediów społecznościowych, ale oferuje on mnóstwo innych funkcji dla marketerów mediów społecznościowych.

Tak, uwielbiam Brandwatch! Jest łatwy w użyciu, a raportowanie jest świetne. Mogę łatwo eksportować i dostosowywać wykresy i diagramy niestandardowo. Używałem go tylko do monitorowania mediów społecznościowych, ale oferuje on mnóstwo innych funkcji dla marketerów mediów społecznościowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twitter jest bardziej surowy niż e-mail. Tweet, który brzmi normalny, może w rzeczywistości wyrażać gniew. Traktuj wyniki na Twitterze jako bardziej negatywne niż wyniki z innych kanałów.

8. Brand24 (najlepsze do udostępniania alertów w czasie rzeczywistym, które wychwytują nagłe zmiany nastrojów)

za pośrednictwem Brand24

Brand24 skanuje 25 milionów źródeł internetowych w czasie rzeczywistym i wykorzystuje AI do sygnalizowania nagłych zmian nastrojów lub nieoczekiwanych wzrostów liczby wzmianek.

Impact Score, wskaźnik służący do pomiaru wpływu konkretnej wzmianki, pomaga użytkownikom ustalić priorytety rozmów wymagających natychmiastowej uwagi lub odpowiedzi.

Zyskasz widoczność w zakresie tego, kto prowadzi rozmowy, jaki jest ich zasięg i poziom wpływu oraz gdzie dokładnie pojawiły się wzmianki w różnych kanałach. Ta widoczność ma znaczenie, ponieważ momenty wirusowe nie czekają; odkrywanie problemów w codziennym podsumowaniu zamiast w danej chwili oznacza utratę okazji do skutecznego reagowania.

Narzędzie do analizy nastrojów konsoliduje również wskaźniki zasięgu, aby pokazać rzeczywistą skalę rozmów w mediach społecznościowych, serwisach informacyjnych, forach i innych kanałach.

Najlepsze funkcje Brand24

Ustaw progi alertów, aby otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, gdy nastroje spadną poniżej określonego poziomu tolerancji lub liczba wzmianek znacznie odbiega od wartości bazowej.

Zidentyfikuj influencerów aktywnie napędzających rozmowy, aby nadać priorytet zaangażowaniu z kontami o dużym zasięgu nad przypadkowymi wzmiankami.

Zobacz łączny zasięg i potencjał wyświetleń wszystkich wzmianek o marce na różnych platformach jednocześnie w jednym wskaźniku.

Filtruj cały zbiór danych według platformy, lokalizacji, nastrojów i słów kluczowych, aby przeanalizować rozmowy, które mają rzeczywisty wpływ na Twoją działalność.

Limity Brand24

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak wzmianek z niszowych forów lub społeczności branżowych, pomimo szerokiego ogólnego zasięgu.

Ceny odzwierciedlają zakres monitorowania, co sprawia, że są one poza zasięgiem organizacji o mniejszych budżetach.

Ceny Brand24

Bezpłatna wersja próbna

Indywidualny: 199 USD/miesiąc

Zespół: 299 USD/miesiąc

Pro: 399 USD/miesiąc

Business: 599 USD/miesiąc

Enterprise: Od 999 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Brand24

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 245 recenzji)

Co o Brand24 mówią prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Szczególne wrażenie zrobiły na mnie możliwości Brand24 w zakresie monitorowania mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym oraz śledzenia wzmianek na wielu platformach. Funkcja analizy nastrojów była również niezwykle przydatna w zrozumieniu tonu i kontekstu rozmów online na temat mojej marki. Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiał nawigację i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Szczególne wrażenie zrobiły na mnie możliwości Brand24 w zakresie monitorowania mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym oraz śledzenia wzmianek na wielu platformach. Funkcja analizy nastrojów była również niezwykle przydatna w zrozumieniu tonu i kontekstu rozmów online na temat mojej marki. Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiał nawigację i podejmowanie decyzji opartych na danych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Porównaj, jak wypowiadają się różne segmenty: użytkownicy bezpłatni vs. płatni, nowi klienci vs. lojalni klienci, grupy o wysokiej wartości LTV vs. niskiej wartości LTV. Różnice między segmentami wskazują, gdzie rozbieżności w oczekiwaniach są największe.

9. Sprout Social (najlepsze narzędzie do zarządzania reakcjami w mediach społecznościowych oraz analizy nastrojów)

za pośrednictwem Sprout Social

Sprout Social wprowadza analizę nastrojów do pulpitu nawigacyjnego zarządzania mediami społecznościowymi, eliminując konieczność ciągłego przełączania się między narzędziami.

Głęboka sieć neuronowa automatycznie klasyfikuje przychodzące wiadomości jako pozytywne, negatywne, neutralne lub niesklasyfikowane. Twórz zapytania do śledzenia konkretnych kampanii lub poszczególnych etapów podróży klienta, a następnie filtruj je według nastrojów, aby najpierw wyświetlić rozmowy o wysokim priorytecie.

Zamiast zmuszać Cię do sprawdzania wielu pulpitów nawigacyjnych, wszystko jest dostępne w jednym miejscu: Twoje zaplanowane posty, aktywność zaangażowania i zapytania oparte na nastrojach – wszystko razem.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Sortuj przychodzące wiadomości według polaryzacji nastrojów, aby nadać priorytet pilnym rozmowom przed obsługą rutynowych zapytań w porządku chronologicznym.

Znajdź i sprawdź twórców i influencerów bezpiecznych dla marki według tematu, korzystając z narzędzi marketingowych opartych na AI.

Przetwarzaj niestandardowy język klientów, w tym slang, emoji, literówki i skróty internetowe, aby uchwycić prawdziwe nastroje, które nie są widoczne w formalnym tekście.

Ręcznie koryguj klasyfikacje poszczególnych wiadomości, aby nauczyć platformę terminologii stosowanej w Twojej branży i stale poprawiać jej dokładność.

Limity Sprout Social

Funkcje analizy nastrojów wymagają planu Advanced, co ustala limit dostępności dla zespołów o ograniczonym budżecie, korzystających z niższych poziomów.

Sarkazm i specyficzny język branżowy nadal sprawiają systemowi trudności bez ręcznego udoskonalania i ciągłej korekty.

Platforma jest zoptymalizowana przede wszystkim pod kątem zarządzania mediami społecznościowymi, a w drugiej kolejności pod kątem analizy nastrojów, co oznacza, że funkcje monitorowania są udostępniane razem z narzędziami do planowania i publikowania treści.

Połączenie narzędzi zewnętrznych wymaga dodatkowych ustawień poza samą platformą.

Ceny Sprout Social

Bezpłatna wersja próbna

Marketing w mediach społecznościowych Standard: 199 USD/miesiąc za użytkownika

Marketing w mediach społecznościowych Profesjonalny: 299 USD/miesiąc za użytkownika

Marketing w mediach społecznościowych Zaawansowany: 399 USD/miesiąc na użytkownika

Marketing w mediach społecznościowych Enterprise: Ceny niestandardowe

Marketing influencerski: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 5700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sprout Social w praktyce?

Na stronie Capterra jeden z użytkowników napisał:

Warto korzystać z mediów społecznościowych, aby poszerzać swoje doświadczenie i umiejętności. Dzięki Sprout Social udało mi się znaleźć najlepsze pomysły dla mojej kariery. Jeśli chodzi o zaangażowanie klientów, Sprout Social to najlepsza platforma do dyskusji na ten temat. Jest ogólnie łatwa w użyciu. Bardzo przystępna cenowo, z miesięczną wersją próbną dla wszystkich.

Warto korzystać z mediów społecznościowych, aby poszerzać swoje doświadczenie i umiejętności. Dzięki Sprout Social udało mi się znaleźć najlepsze pomysły dla mojej kariery. Jeśli chodzi o zaangażowanie klientów, Sprout Social to najlepsza platforma do dyskusji na ten temat. Jest ogólnie łatwa w użyciu. Bardzo przystępna cenowo, z miesięczną wersją próbną dla wszystkich.

10. Hootsuite (najlepsze narzędzie do ujednoliconego monitorowania nastrojów w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Hootsuite

Hootsuite osadza analizę nastrojów bezpośrednio w swoim pulpicie monitorowania. Każdy plan Hootsuite obejmuje śledzenie wzmianek, identyfikację popularnych tematów i klasyfikację nastrojów bez konieczności aktualizacji w celu odblokowania funkcji monitorowania.

Monitorujesz w czasie rzeczywistym, co ludzie faktycznie mówią o Twojej marce w otwartym internecie, a następnie filtrujesz te rozmowy według nastrojów, aby zrozumieć zmiany postrzegania w miarę ich występowania.

Narzędzie do badania rynku pozwala przeszukiwać miliony rozmów jednocześnie, aby wychwycić wzmianki o marce, które w innym przypadku zostałyby pominięte. Śledzenie nastrojów konkurencji odbywa się równolegle z analizą własnych wskaźników, dzięki czemu można porównać postrzeganie marki względem innych graczy na rynku.

Warstwa słuchania płynnie integruje się z narzędziami do publikowania, planowania i angażowania, co oznacza, że nie musisz przełączać się między różnymi platformami.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Filtruj wszystkie monitorowane wzmianki według polaryzacji nastrojów, aby skupić się najpierw na reagowaniu na negatywne rozmowy.

Identyfikuj popularne tematy według kategorii i lokalizacji bezpośrednio w interfejsie monitorowania, aby tworzyć zawartość dotyczącą tematów budzących pozytywne emocje.

Połącz popularne hashtagi i tematy z powiązanymi wskaźnikami nastrojów, aby prowadzić kampanie reklamowe ze świadomością kontekstu emocjonalnego.

Współpracuj efektywnie, przypisując odpowiedzi i zadania różnym członkom zespołu w ramach platformy.

Limity Hootsuite

Funkcje słuchania są szerokie, ale nie głębokie; otrzymujesz podstawowe śledzenie nastrojów, a nie wykrywanie emocji lub analizę opartą na aspektach.

Migracja z samodzielnych narzędzi do monitorowania wymaga ustawień danych i zmian w cyklu pracy, co wymaga dużo czasu, aby te zmiany były zakończone.

Ceny Hootsuite

Bezpłatna wersja próbna

Standard: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 399 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,3/5 (ponad 6610 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3780 recenzji)

Co o Hootsuite mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Bardzo podoba mi się to, że interfejs Hootsuite jest łatwy w obsłudze i bardzo intuicyjny, co upraszcza zarządzanie zawartością i naukę dla nowych członków zespołu. Platforma jest stale aktualizowana, dostosowując się do nowych sieci społecznościowych i funkcji, co ma kluczowe znaczenie dla mojej pracy jako koordynatora mediów społecznościowych. Doceniam również to, że Hootsuite pozwala mi na kompletną i scentralizowaną analizę wskaźników wszystkich sieci społecznościowych organizacji, ułatwiając dostęp i konsultacje, kiedy tylko tego potrzebuję.

Bardzo podoba mi się to, że interfejs Hootsuite jest łatwy w obsłudze i bardzo intuicyjny, co upraszcza zarządzanie zawartością i naukę dla nowych członków zespołu. Platforma jest stale aktualizowana, dostosowując się do nowych sieci społecznościowych i funkcji, co ma kluczowe znaczenie dla mojej pracy jako koordynatora mediów społecznościowych. Doceniam również to, że Hootsuite pozwala mi na kompletną i scentralizowaną analizę wskaźników wszystkich sieci społecznościowych organizacji, ułatwiając dostęp i konsultacje, kiedy tylko tego potrzebuję.

11. Qualtrics XM Discover (najlepsze narzędzie do analizy emocji we wszystkich kanałach interakcji z klientami)

za pośrednictwem Qualtrics XM Discover

Qualtrics włącza analizę konwersacji do swojej większej platformy opinii. Połączony system analizuje emocje, intencje i wysiłki klientów na podstawie interakcji zachodzących w mediach społecznościowych, rozmowach telefonicznych z działem wsparcia, transkrypcjach czatów i ankietach dotyczących produktów jednocześnie.

Zawiera ponad 150 gotowych modeli dla konkretnych branż, co oznacza, że nastroje w służbie zdrowia są interpretowane zupełnie inaczej niż w hotelarstwie lub usługach finansowych, w zależności od kontekstu branżowego.

Ponadto automatyczne cykle pracy mogą być wyzwalane na podstawie progów nastrojów, dzięki czemu negatywne interakcje są automatycznie eskalowane do przełożonych lub kierowane do wyspecjalizowanych zespołów ds. rozwiązywania problemów bez konieczności ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje Qualtrics XM Discover

Pobieraj bezpośrednio nagrania rozmów telefonicznych w zakresie wsparcia technicznego i transkrypcje czatów, aby platforma mogła wyodrębnić nastroje bez konieczności ręcznego przepisywania.

Zrozum wysiłki i intencje klientów wraz z nastrojami, aby zdiagnozować, dlaczego interakcje zakończyły się niepowodzeniem lub sukcesem, wykraczając poza pozytywne lub negatywne oceny.

Automatycznie kieruj interakcje na podstawie progów nastrojów, dzięki czemu negatywne rozmowy będą eskalowane do przełożonych bez konieczności ręcznej selekcji.

Limity Qualtrics XM Discover

Złożoność platformy i szeroki zakres funkcji sprawiają, że Teams muszą poświęcić dużo czasu na naukę obsługi.

Niestandardowe dostosowanie często wymaga interwencji profesjonalnych usług, a nie samodzielnej konfiguracji.

Ceny Qualtrics XM Discover

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics XM Discover

G2: 4,3/5 (ponad 735 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Qualtrics XM Discover w praktyce?

Recenzent Capterra dodaje:

Qualtrics XM zapewnia nam doskonałe usługi. Możemy tworzyć dowolne ankiety. Bardzo podobała mi się łatwość integracji tego narzędzia z reklamami w mediach społecznościowych lub komunikatami promocyjnymi we wszystkich kanałach komunikacji. Bardzo podobało mi się to, że Qualtrics XM sprawia, że pytania w formularzu są jasne i uporządkowane, a respondenci mogą łatwo poruszać się po nich i rejestrować odpowiedzi. Bardzo podobała mi się możliwość sprawdzania respondentów i upewniania się, że są oni prawdziwi i należą do grupy docelowej.

Qualtrics XM zapewnia nam doskonałe usługi. Możemy tworzyć dowolne ankiety. Bardzo podobała mi się łatwość integracji tego narzędzia z reklamami w mediach społecznościowych lub komunikatami promocyjnymi we wszystkich kanałach komunikacji. Bardzo podobało mi się to, że Qualtrics XM sprawia, że pytania w formularzu są jasne i uporządkowane, a respondenci mogą łatwo poruszać się po nich i rejestrować odpowiedzi. Bardzo podobała mi się możliwość sprawdzania respondentów i upewniania się, że są oni prawdziwi i należą do grupy docelowej.

🔍 Czy wiesz, że... W badaniu dotyczącym projektów oprogramowania open source naukowcy wykorzystali analizę nastrojów w komentarzach programistów, aby przewidzieć, czy błąd zostanie naprawiony (i jak szybko). Okazało się, że bardziej negatywne nastroje w dyskusji często oznaczały, że błąd zostanie prawdopodobnie szybko rozwiązany.

12. Chattermill (najlepsze narzędzie do przekształcania danych z opinii w precyzyjne, praktyczne wzorce)

za pośrednictwem Chattermill

Chattermill łączy opinie z ankiet, recenzji, zgłoszeń do wsparcia technicznego i wzmianek w mediach społecznościowych w silniku analitycznym.

Lyra AI automatycznie dzieli opinie na konkretne tematy, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, które funkcje produktu lub elementy usługi powodują zadowolenie, a które skargi. Zamiast uzyskiwać wynik nastrojów i samodzielnie zastanawiać się, co on oznacza, platforma kładzie nacisk na zrozumienie przyczyny nastrojów.

Ponadto alerty w czasie rzeczywistym powiadamiają Cię o pojawieniu się nowych problemów lub zmianach trendów nastrojów. Dzięki temu możesz wyprzedzać pojawiające się problemy, zamiast odkrywać je w raportach retrospektywnych.

Najlepsze funkcje Chattermill

Połącz wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, aby analizować komentarze, wzmianki i hashtagi w jednym miejscu.

Zadaj zapytania dotyczące danych zwrotnych w prostym języku angielskim, zamiast ręcznie tworzyć raporty, aby dowiedzieć się, dlaczego klienci są niezadowoleni z procesu wdrażania, i uzyskać odpowiedzi.

Skonfiguruj alerty, które pojawiają się, gdy pojawiają się nowe tematy lub zmieniają się trendy nastrojów, aby reagować na problemy, zanim się pogłębią.

Zidentyfikuj mieszane nastroje w jednej opinii, aby dokładniej zrozumieć złożone opinie klientów.

Limity Chattermill

Ustawienia integracji danych wymagają szczególnej uwagi, aby dokładnie skonsolidować strumienie informacji zwrotnych z wielu systemów źródłowych.

Platforma kładzie nacisk na jakościowe informacje dotyczące doświadczeń klientów, a nie na śledzenie i monitorowanie dużej liczby wzmianek w mediach społecznościowych.

Ceny Chattermill

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Chattermill

G2: 4,5/5 (ponad 210 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 25 recenzji)

Co o Chattermill mówią prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Chattermill znacznie ułatwia zarządzanie klientami i ich opiniami. Pomaga w zapewnieniu klientom lepszej i wyjątkowej obsługi. Dla wewnętrznych interesariuszy oferuje świetne funkcje, takie jak analiza nastrojów, która pomaga w wprowadzaniu lepszych zmian w produktach i podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych. Można go płynnie wdrożyć w nowym zespole i łatwo zintegrować z innymi istniejącymi narzędziami. Wszystkie opinie naszych klientów są codziennie zarządzane za pomocą Chattermill.

Chattermill znacznie ułatwia zarządzanie klientami i ich opiniami. Pomaga w zapewnieniu klientom lepszej i wyjątkowej obsługi. Dla wewnętrznych interesariuszy oferuje świetne funkcje, takie jak analiza nastrojów, która pomaga w wprowadzaniu lepszych zmian w produktach i podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych. Można go płynnie wdrożyć w nowym zespole i łatwo zintegrować z innymi istniejącymi narzędziami. Wszystkie opinie naszych klientów są codziennie zarządzane za pomocą Chattermill.

13. Meltwater (najlepsze dla zespołów PR zajmujących się śledzeniem zmian w mediach i postrzeganiu publicznym)

za pośrednictwem Meltwater

Meltwater przetwarza codziennie ponad miliard dokumentów, wykorzystując modele nastrojów oparte na transformatorach, czyli tę samą architekturę sieci neuronowych, która napędza nowoczesne przełomy w dziedzinie AI. Śledzi nastroje w wiadomościach online, mediach społecznościowych, blogach, podcastach, a nawet transkrypcjach programów telewizyjnych, dzięki czemu zespoły PR uzyskują widoczność w postrzeganiu marki w kanałach mediów zarobionych.

Analiza na poziomie zdania pozwala wychwycić subtelne zmiany i sprzeczności, które są całkowicie pomijane w podejściu opartym na poziomie dokumentu. Pojedynczy artykuł prasowy może krytykować jeden aspekt Twojej firmy, jednocześnie chwaląc inny, a analiza na poziomie zdania ujawnia oba sygnały, zamiast uśredniać je w jednym wyniku nastrojów.

Jego mocną stroną jest całościowe pokrycie mediów, co pozwala użytkownikom zrozumieć, jak kampanie w mediach zarobionych, własnych i społecznościowych wpływają na ogólną reputację i wyniki marki.

Najlepsze funkcje Meltwater

Porównaj swoje nastroje i udział w dyskusjach z konkurencją na podstawie trendów historycznych, aby zwizualizować względną trajektorię w czasie.

Uzyskaj nieograniczony dostęp do zapytań wyszukiwania i obszernego, 15-miesięcznego archiwum, które pozwoli Ci przeprowadzić szeroko zakrojone badania trendów i konkurencji.

Eksportuj wszystkie dane dotyczące nastrojów za pośrednictwem API do Tableau, Power BI lub Looker Studio, aby mieć własne pulpity nawigacyjne i nie być uzależnionym od interfejsu Meltwater.

Skonfiguruj alerty w czasie rzeczywistym i wykrywanie skoków, aby otrzymywać powiadomienia w momencie, gdy rozmowa lub trend zyskują na znaczeniu, dzięki czemu możesz szybko podjąć działania.

Limity Meltwater

Dokładność analizy nastrojów różni się w zależności od języka i branży, co czasami wymaga ręcznej kontroli wyrywkowej i udoskonalenia.

Przetwarzanie danych na ogromną skalę generuje przytłaczające ilości danych — potrzebujesz skutecznej strategii filtrowania i segmentacji, aby skupić się na sygnałach, a nie na szumie.

Ceny Meltwater

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Meltwater

G2: 4/5 (ponad 2395 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 95 recenzji)

Co o Meltwater mówią prawdziwi użytkownicy?

Zgodnie z recenzją G2 dotyczącą oprogramowania do analizy nastrojów:

Meltwater znacznie poprawił naszą zdolność do śledzenia zarządzania reputacją, zarówno naszej organizacji, jak i naszych konkurentów. Wygoda otrzymywania alertów bezpośrednio w Teams pomaga nam być na bieżąco z szerokim zakresem ważnych tematów, ułatwiając skuteczne i efektywne nadzorowanie postrzegania naszej organizacji przez opinię publiczną. Oprócz alertów, funkcje raportowania Meltwater oferują cenne informacje na temat trendów, kluczowych tematów, wzmianek i udziału w dyskusjach dotyczących nas i naszych konkurentów, a raporty te można łatwo udostępniać kierownictwu.

Meltwater znacznie poprawił naszą zdolność do śledzenia zarządzania reputacją, zarówno naszej organizacji, jak i naszych konkurentów. Wygoda otrzymywania alertów bezpośrednio w Teams pomaga nam być na bieżąco z szerokim zakresem ważnych tematów, ułatwiając skuteczne i efektywne nadzorowanie postrzegania naszej organizacji przez opinię publiczną. Oprócz alertów, funkcje raportowania Meltwater oferują cenne informacje na temat trendów, kluczowych tematów, wzmianek i udziału w dyskusjach dotyczących nas i naszych konkurentów, a raporty te można łatwo udostępniać kierownictwu.

14. Medallia (najlepsze narzędzie do rejestrowania nastrojów we wszystkich punktach kontaktu i interakcji z klientami)

za pośrednictwem Medallia

Medallia specjalizuje się w gromadzeniu i analizowaniu opinii z ankiet, centrów kontaktowych, kanałów społecznościowych i interakcji cyfrowych, zamiast przechowywać te źródła danych oddzielnie.

Jego NLP automatycznie wykrywa tematy i wzorce nastrojów na podstawie otwartych komentarzy klientów, bez konieczności ręcznego przypisywania każdej odpowiedzi etykietą. Ponadto opinie wideo dodają wymiar, który większość platform całkowicie pomija.

Zamknięte cykle pracy przekształcają spostrzeżenia w rzeczywiste działania, zamiast pozostawiać informacje zwrotne w bazach danych. Gdy wyniki analizy nastrojów wskazują na problem, można skonfigurować system tak, aby automatycznie powiadamiał zespoły, eskalował problem do przełożonych lub uruchamiał działania następcze bez interwencji człowieka.

Najlepsze funkcje Medallia

Skonfiguruj cykle pracy, aby negatywne opinie były automatycznie eskalowane do przełożonych lub były wyzwalaczem działań następczych bez konieczności ręcznej weryfikacji.

Stwórz pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym, które jednocześnie prowadzą śledzenie nastrojów we wszystkich punktach kontaktu z klientami, aby monitorować postępy w stosunku do celów.

Automatycznie wyodrębniaj powtarzające się tematy z otwartych opinii, aby identyfikować pojawiające się trendy i wzorce bez konieczności ręcznego przeglądania setek tekstów.

Limity Medallia

Złożoność funkcji platformy oznacza, że wdrożenie i szkolenie zajmują dużo czasu, nawet w przypadku wyspecjalizowanych zespołów ds. doświadczeń klientów i powodzenia klientów.

Pozycja Enterprise sprawia, że ceny są poza zasięgiem mniejszych organizacji lub działów o ograniczonych budżetach.

Ceny Medallia

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Medallia

G2: 4,5/5 (ponad 165 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Medallia mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisano w recenzji G2:

Medallia pomaga zespołowi marketingowemu powiązać rzeczywiste nastroje klientów z konkretnymi elementami kampanii. Możemy filtrować opinie według kanału, którym są przekazywane, i czytać komentarze bezpośrednio związane z ich skutecznością, np. dotyczące wysyłki e-maili. To naprawdę zmieniło sposób, w jaki przeprowadzamy przeglądy kreatywnych zasobów przed dużymi premierami. Kolejną fascynującą funkcją jest to, że cytaty klientów dotyczące konkretnych tematów można łatwo wyodrębnić i udostępniać zespołowi podczas zwinnych sprintów.

Medallia pomaga zespołowi marketingowemu powiązać rzeczywiste nastroje klientów z konkretnymi elementami kampanii. Możemy filtrować opinie według kanału, którym są przekazywane, i czytać komentarze bezpośrednio związane z ich skutecznością, np. dotyczące wysyłki e-maili. To naprawdę zmieniło sposób, w jaki przeprowadzamy przeglądy kreatywnych zasobów przed dużymi premierami. Kolejną fascynującą funkcją jest to, że cytaty klientów dotyczące konkretnych tematów można łatwo wyodrębnić i udostępniać zespołowi podczas zwinnych sprintów.

Wszystkie sygnały wskazują na ClickUp

Wybór odpowiednich narzędzi do analizy nastrojów sprowadza się do przejrzystości. Teraz wiesz, co każda platforma robi dobrze, gdzie się sprawdza i jak radzi sobie z prawdziwymi opiniami klientów. Dzięki temu możesz w praktyczny sposób dopasować swoje potrzeby do funkcji, które naprawdę pomagają w śledzeniu tonu wypowiedzi, wykrywaniu wzorców i podejmowaniu szybszych decyzji.

ClickUp łączy wszystkie te elementy w jednym cyklu pracy.

Formularze zbierają opinie, ClickUp Brain odczytuje nastroje, pulpity nawigacyjne pokazują trendy, a agenci AI obserwują zmiany, dzięki czemu można wcześnie wychwycić ważne zmiany. Wszystko pozostaje połączone, więc Twój zespół pracuje na podstawie wiarygodnych informacji, bez konieczności przełączania się między narzędziami. To zaleta zintegrowanego obszaru roboczego AI, takiego jak ClickUp.

Jeśli chcesz w bardziej przejrzysty i skoncentrowany sposób reagować na nastroje klientów, możesz zacząć już teraz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅