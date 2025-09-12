Jak mierzyć i śledzić swój udział w rynku?

Czy Adidas jest bardziej popularny niż Nike? Czy ludzie częściej rozmawiają o Netflixie niż Amazon Prime na Instagramie? Czy Taco Bell cieszy się większym zainteresowaniem niż McDonald’s?

Są to pytania, które zespoły zadają sobie codziennie w odniesieniu do własnych marek. Nie ma wątpliwości, że konkurenci równie uważnie obserwują te trendy.

Ten fragment uwagi nazywamy udziałem w dyskusji. Ma to znaczenie, ponieważ ludzie nie kupują tylko produktów; kupują marki, z którymi czują się połączeni. W rzeczywistości 76% klientów woli wybrać markę, z którą czują więź, niż konkurencję.

Wiedza o tym, jak duży udział w rozmowach ma Twoja marka, ułatwia określenie, które kampanie marketingowe są skuteczne, a które wymagają niewielkiego wsparcia.

W tym artykule omówimy, jak skutecznie mierzyć udział w dyskusjach, w tym w mediach społecznościowych, SEO, płatnych reklamach i różnych kanałach marketingowych.

Czym jest udział w dyskusji (SOV)?

W ujęciu podstawowym udział w dyskusji dotyczy tego, ile przestrzeni Twoja marka zajmuje w świadomości ludzi i rozmowach w porównaniu z konkurencją.

Pomyśl o tym jak o staniu w zatłoczonym pomieszczeniu pełnym marek i zwracaniu uwagi na to, jak często pojawia się Twoja nazwa. Im głośniejsza i bardziej znacząca jest Twoja obecność, tym silniejsza jest świadomość Twojej marki.

Ale czy chodzi tylko o hałas? Nie. SOV polega na utrzymaniu widoczności w miejscach, na które Twoja publiczność już zwraca uwagę; różni się to od „udziału w rynku”, który jest również terminem używanym do opisania popularności marki

Poznajmy różnice między nimi na podstawie kilku przykładów.

🧠 Czy wiesz, że: W 2022 roku firma Shiseido postawiła na treści tworzone przez użytkowników w mediach społecznościowych, zachęcając fanów do udostępniania swoich stylizacji z wykorzystaniem produktów marki. W wyniku liczba wzmianek o kosmetykach do makijażu Shiseido znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim, pokazując, jak widoczność w odpowiednich przestrzeniach może radykalnie zwiększyć obecność marki.

Porównanie udziału w rynku z udziałem w dyskusjach

Wyobraź sobie dwie sieci kawiarni: marka A jest wszędzie obecna w mediach społecznościowych, ale sprzedaje mniej filiżanek niż marka B, która dominuje w rzeczywistej sprzedaży. W tym przypadku marka A ma większy udział w rynku, podczas gdy marka B ma większy udział w rynku. Jedna pokazuje widoczność, druga pokazuje siłę przychodów.

Aby lepiej zrozumieć różnice między nimi, oto kompleksowe porównanie:

Aspekt udział w dyskusji (SOV)* Udział w rynku (SOM) Definicja Mierzy widoczność, wzmianki i obecność marki w porównaniu z konkurencją Mierzy sprzedaż lub przychody Twojej firmy na rynku Skup się Świadomość marki i zasięg marketingowy Sprzedaż, przychody i pozyskiwanie klientów Przykład Jeśli na Instagramie Netflix pojawia się w 2000 z 10 000 wszystkich wzmianek dotyczących streamingu, jego udział w głosie wynosi 20% Jeśli Netflix osiąga 2 mld dolarów przychodów ze streamingu na rynku o wartości 10 mld dolarów, jego SOM wynosi 20% Dlaczego ma to znaczenie Pokazuje, jak obecna jest Twoja marka w rozmowach i mediach Pokazuje rzeczywiste wyniki biznesowe i siłę finansową Twojej firmy

Dlaczego udział w dyskusji ma znaczenie w analizie konkurencji

Znajomość udziału w rynku pomaga ocenić pozycję Twojej marki na tle innych.

Jeśli Nike dominuje w rozmowach na temat odzieży sportowej, ale Adidas odnotowuje wzrost liczby wzmianek podczas kampanii, jest to oznaka zmiany widoczności marki.

Podobnie, jeśli Taco Bell nagle zyska większą popularność niż McDonald's w wzmiankach w mediach społecznościowych, może to świadczyć o zainteresowaniu konsumentów lub wpływie wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że analiza głosu polega na kopiowaniu konkurencji, ale tak naprawdę chodzi o wykrywanie luk i możliwości. Skoncentruj się na ulepszaniu tego, co jest skuteczne, i uzyskaj wgląd w to, jak obecność Twojej marki ewoluuje w czasie.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych przyznaje , że decyzje często umykają ich uwadze, gdy są one ukryte w czatach, e-mail lub arkuszach kalkulacyjnych. Bez jednego miejsca, w którym można je zapisać, cenne informacje giną w natłoku innych danych. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp każda decyzja może natychmiast stać się zadaniem, które można śledzić. Jednym kliknięciem zamień czaty, komentarze, dokumenty, a nawet wiadomości e-mail w działania

Kanały do pomiaru udziału w rynku

Największą zaletą udziału w dyskusji jest to, że nie jest on powiązany tylko z jedną kampanią lub nawet kanałem. Jeśli pozostajesz w tyle na jednej platformie, możesz nadrobić straty na innej.

Przyjrzyjmy się zatem kluczowym kanałom, w których Twoja marka powinna być obecna i mierzyć swoją obecność.

Wzmianki w mediach społecznościowych

69% osób twierdzi, że najbardziej angażująca zawartość marek widzi na Instagramie, a prawie połowa z nich chciałaby, aby marki częściej korzystały z tej platformy. Już samo to pokazuje, jak ważne są media społecznościowe dla udziału marki w dyskusjach.

Każdy tag, komentarz lub wzmianka to sygnał pokazujący, jak bardzo Twoja marka jest obecna w codziennych rozmowach. Śledzenie tych wzmianek w mediach społecznościowych na platformach takich jak Instagram, X, LinkedIn czy TikTok pomaga nie tylko zobaczyć, jak często pojawia się Twoja marka, ale także co mówią o niej ludzie.

Weźmy pod uwagę lokalną kawiarnię, która pojawia się w opowieściach klientów. Jeden post prowadzi do kolejnego i wkrótce marka staje się częścią większej dyskusji. W ten sposób rośnie udział marki w dyskusjach.

👀 Ciekawostka: Kiedy film o Barbie trafił na ekrany w 2023 roku, wywołał falę kulturową, która wykroczyła daleko poza wyniki kasowe. Część jego magii wynikała z inteligentnej kampanii w mediach społecznościowych: użytkownicy zostali zaproszeni do tworzenia własnych plakatów w stylu Barbie za pomocą narzędzia opartego na AIO, które zyskało 13 milionów użytkowników.

Widoczność w wyszukiwarkach (udział w dyskusjach na temat SEO)

Niektórzy twierdzą, że SEO jest obecnie mniej skuteczne. Ludzie przeglądają streszczenia generowane przez sztuczną inteligencję Google lub korzystają z narzędzi takich jak ChatGPT zamiast przewijać długie listy linków. Nie oznacza to jednak, że widoczność w wyszukiwarkach straciła na znaczeniu. Oznacza to po prostu, że uległa zmianie.

Aby utrzymać widoczność, Twoja marka musi teraz pojawiać się nie tylko w najlepszych wynikach wyszukiwania, ale także w odpowiedziach generowanych przez narzędzia AI. Dlatego tak ważne jest utrzymanie silnego udziału w wynikach wyszukiwania (SEO).

Im częściej Twoja strona pojawia się w wynikach wyszukiwania dla odpowiednich słów kluczowych i tematów, tym większe prawdopodobieństwo, że zarówno wyszukiwarki, jak i asystenci AI wyświetlą Twoją zawartość.

Kiedy większość ruchu organicznego dla danego słowa kluczowego trafia do Twojej witryny, oznacza to, że masz silny udział w rynku w tej przestrzeni.

Płatne media (PPC i reklamy displayowe)

Reklama internetowa to kolejne miejsce, w którym można mierzyć udział w rynku. Konta Google Ads zapewniają wskaźniki, takie jak udział w wyświetleniach, które pokazują, jak często Twoje reklamy pojawiają się w porównaniu z konkurencją.

Jeśli Twoja marka zdobywa więcej wyświetleń dla odpowiednich zapytań, zajmujesz więcej przestrzeni reklamowej i zwiększasz swoją obecność. Spadek udziału w wyświetleniach może wskazywać na potrzebę dostosowania stawek, udoskonalenia kierowania lub ponownego przemyślenia ustawień kampanii.

Jest to ważne, ponieważ badania pokazują, że reklamy i promocje skierowane przyciągają uwagę około jednej trzeciej osób, a w przypadku pokolenia Z liczba ta wzrasta do prawie 50%.

PR i relacje w mediach

Za każdym razem, gdy Twoja marka pojawia się w artykule lub na stronie z wiadomościami, zwiększa to jej udział w dyskusji. Ten rodzaj mediów zarobionych buduje wiarygodność i kształtuje reputację marki w sposób, w jaki nie są w stanie tego zrobić reklamy.

Śledzenie wzmianek w wiadomościach i relacji PR pomaga sprawdzić, czy Twój wysiłek sprawia, że Twoja marka jest widoczna dla odpowiednich odbiorców.

Fora branżowe i dyskusje społecznościowe

Niszowe fora, serwisy z recenzjami i społeczności internetowe to często miejsca, w których ludzie udostępniają szczere opinie.

Monitorując dyskusje w tych przestrzeniach, możesz zmierzyć, jak często pojawia się Twoja marka w porównaniu z konkurencją.

Wzmianki te są cenne, ponieważ pokazują rzeczywiste zainteresowanie konsumentów i nastroje użytkowników. Obecność i reagowanie w tych rozmowach pomaga wzmocnić pozycję Twojej marki.

📌 Przykład: Wyobraź sobie nową aplikację fitness, o której dyskutuje się na forum Reddit r/Fitness. Dziesiątki użytkowników polecają ją zamiast produktów większych konkurentów, co znacznie zwiększa udział marki w dyskusjach w tej społeczności.

Jak obliczyć udział w dyskusji: przewodnik krok po kroku

Wyobraźmy sobie, że właśnie wprowadziłeś na rynek nową markę kawy. W tym miesiącu ludzie wspomnieli o niej około 50 razy w Internecie. W tym samym czasie Twoi konkurenci otrzymali łącznie 450 wzmianek. Chcesz wiedzieć, jaką przestrzeń zajmujesz w tej większej dyskusji. Tutaj właśnie pojawia się udział w dyskusji.

Oto jak możesz to zrobić krok po kroku:

Krok 1: Zdecyduj, co chcesz mierzyć

Mogą to być wzmianki w mediach społecznościowych, wyświetlenia reklam, ruch na stronie internetowej, a nawet relacje w mediach. Wybierz kanał (lub kanały), w którym chcesz ocenić obecność swojej marki.

Krok 2: Zbierz dane dotyczące Twojej marki

Policz, ile razy pojawiła się wzmianka o Twojej marce, ile kliknięć otrzymała Twoja reklama lub ile ruchu uzyskała Twoja strona w tym kanale.

Krok 3: Zbierz dane liczbowe

Teraz dodaj te same dane dla wszystkich konkurentów w tej przestrzeni. Dzięki temu uzyskasz pełny obraz rynku.

Krok 4: Oblicz

Oto prosta formuła:

Udział w rynku = (liczba Twojej marki ÷ całkowita liczba) × 100 W naszym przykładzie marki kawy: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Oznacza to, że Twoja marka ma obecnie 10-procentowy udział w rozmowach na tym rynku.

zaletą tej formuły jest to, że działa wszędzie. * W mediach społecznościowych można mierzyć liczbę wzmianek. W przypadku reklam można skorzystać z udziału w wyświetleniach z Google Ads. W przypadku wyszukiwania można sprawdzić, jak często Twoja strona pojawia się w porównaniu z innymi. A w przypadku PR można śledzić, jak często Twoja marka pojawia się w artykułach lub wiadomościach.

Kluczowe wskaźniki i KPI do śledzenia udziału w rynku

Chcesz naprawdę zrozumieć, jak mierzyć udział w dyskusji dotyczącej Twojej marki? Oto podstawowe informacje, ich znaczenie i sposób wykorzystania.

1. Łączna liczba wzmianek w porównaniu z konkurencją

Jest to klasyczny widok udziału w dyskusji. Policz wzmianki o swojej marce w danym kanale, dodaj wzmianki o konkurencji, a następnie oblicz swój udział procentowy.

formuła: SOV = (liczba wzmianek o Twojej marce ÷ całkowita liczba wzmianek na rynku) × 100* Ta sama zasada dotyczy również innych sygnałów, takich jak kliknięcia lub ruch na stronie. Oto, jak to pomaga: Pokazuje obecność Twojej marki w rozmowach w porównaniu z innymi

Działa w przypadku wzmianek w mediach społecznościowych, relacji PR, a nawet płatnego lub organicznego ruchu, gdy potrzebujesz prostego sposobu na pomiar i obliczenie udziału w rynku

2. Wyświetlenia i zasięg

Zasięg to liczba unikalnych osób, które widziały Twoją zawartość. Wyświetlenia to łączna liczba wyświetleń, w tym powtórzenia. Śledź oba te wskaźniki, aby zrozumieć, jak szeroko postrzegana jest Twoja marka i jak często się pojawia.

💡 Wskazówka dla specjalistów ds. marketingu efektywnościowego: w Google Ads dodaj kolumny udziału w wyświetleniach, aby sprawdzić, jaki procent kwalifikujących się wyświetleń faktycznie udało Ci się uzyskać. Twoje wyświetlenia podzielone przez całkowitą liczbę kwalifikujących się wyświetleń dają przejrzysty sygnał widoczności w stylu SOV dla płatnych kampanii.

umieść wszystkie swoje dane liczbowe w pulpit ClickUp , aby wizualnie skoordynować swój wysiłek:*

3. Wskaźnik zaangażowania

Wskaźnik zaangażowania informuje, jak aktywnie użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją zawartością w stosunku do wielkości lub zasięgu Twojej grupy odbiorców. Weź pod uwagę polubienia, komentarze, udostępnianie, zapisania i kliknięcia. Jest to pomocna kontrola jakości obok surowej liczby wzmianek.

Stałe zaangażowanie jest silnym wskaźnikiem kondycji marki i aktywnej obecności w Internecie.

formuła: Zaangażowanie według zasięgu = (całkowite zaangażowanie/zasięg na post) X 100* Szybkie sposoby czytania: Rosnące zaangażowanie przy stałym zasięgu zazwyczaj oznacza, że Twoja zawartość spotyka się z pozytywnym odbiorem

Aby porównanie było sprawiedliwe, zastosuj tę samą metodę zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do konkurencji

4. Analiza nastrojów

Nie wszystkie wzmianki są jednakowe. Analiza nastrojów klasyfikuje rozmowy jako pozytywne, negatywne lub neutralne, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak ludzie się czują, gdy mówią o Tobie.

Połączenie wielkości z tonem daje prawdziwszy obraz obecności Twojej marki.

Oto jak z niego korzystać: Obserwuj wahania po wprowadzeniu produktu na rynek lub po wysiłkach PR

Porównaj opinie swoich klientów z opiniami konkurencji, aby dostrzec możliwości w zakresie komunikacji

5. Rankingi słów kluczowych i widoczność w wyszukiwarce

Jak widzieliśmy wcześniej, udział w rynku SEO szacuje proporcję potencjalnego ruchu organicznego dla określonego zestawu słów kluczowych kierowanych do Twojej witryny w porównaniu z ruchem otrzymywanym przez konkurentów.

Łączy rankingi i kliknięcia z prostym udostępnianiem widoczności, dzięki czemu możesz sprawdzić swoją pozycję na stronie wyników.

Tematy, w których często zajmujesz wysokie pozycje i zdobywasz kliknięcia, wskazują na wysoką widoczność w wynikach wyszukiwania, natomiast luki, w których konkurenci zajmują wyższe pozycje, pokazują, gdzie należy wprowadzić ulepszenia lub stworzyć nową zawartość.

Oto kilka przydatnych miejsc, które warto sprawdzić: google Search Console* do wyświetleń, kliknięć i średniej pozycji, które opierają szacunki udziału w głosie na rzeczywistych danych

narzędzia do śledzenia pozycji w rankingach, takie jak Ahrefs *i inne, służące do monitorowania pozycji konkurencji i automatyzacji pomiaru wskaźników widoczności typu SOV

Martwisz się, czy w swoich tekstach używasz wystarczającej liczby słów kluczowych? Ten wątek na Reddicie przedstawia pomocną równowagę. Jedna z opinii stanowi przypomnienie, aby pisać dla ludzi, a nie na siłę wplatać konkretne frazy:

Jeśli w całym tekście będziesz nienaturalnie używać frazy słowo w słowo, prawdopodobnie zaszkodzi to Ci w dłuższej perspektywie. Nie pisz dla Google, pisz dla ludzi.

Jeśli w całym tekście będziesz nienaturalnie używać frazy słowo w słowo, prawdopodobnie zaszkodzi to Ci w dłuższej perspektywie. Nie pisz dla Google, pisz dla ludzi.

Inny widok zakłada nadanie każdemu artykułowi jasnego celu, aby zachować jego spójność:

Cel każdego artykułu powinien być skierowany do jednego konkretnego słowa kluczowego. Pomoże Ci to w pisaniu, ponieważ pozwoli Ci się skupić.

Cel każdego artykułu powinien być skierowany do jednego konkretnego słowa kluczowego. Pomoże Ci to w pisaniu, ponieważ pozwoli Ci się skupić.

Oba pomysły dobrze się uzupełniają. Wybierz jasny temat, napisz coś naprawdę przydatnego i używaj naturalnego języka. Następnie skorzystaj z technik udostępniania, aby sprawdzić, czy Twoje strony uzyskują odpowiedni udział w organicznym ruchu wyszukiwania.

Oto krótkie podsumowanie wskaźników, które właśnie omówiliśmy:

Wskaźnik Co pokazuje Dlaczego ma to znaczenie Łączna liczba wzmianek w porównaniu z konkurencją Jak często Twoja marka jest przedmiotem wzmianek w porównaniu z innymi Ujawnia Twój udział w rozmowach i pomaga obliczyć udział w rynku Wskaźnik zaangażowania Jak ludzie wchodzą w interakcję z Twoją zawartością Pokazuje, czy Twoja publiczność uważa Twoją zawartość za znaczną i angażującą Wyświetlenia i zasięg Ile osób widziało Twoją zawartość i jak często Podkreśl widoczność swojej marki i skuteczność reklam Analiza nastrojów Niezależnie od tego, czy wzmianki są pozytywne, negatywne czy neutralne Pomaga monitorować reputację marki i nastroje klientów Rankingi słów kluczowych i widoczność w wyszukiwarce Twoja pozycja w wynikach wyszukiwania i udział w ruchu Wskazuje udział w dyskusjach SEO i możliwości poprawy widoczności

Pomiar udziału w dyskusji może wydawać się na początku trudny, ale istnieje wiele narzędzi, które znacznie ułatwiają to zadanie. Narzędzia te gromadzą wzmianki, wyświetlenia i dane dotyczące wyszukiwań, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na zrozumienie historii kryjącej się za liczbami.

Gotowy, aby poznać dostępne opcje? Zacznijmy.

1. Platformy monitorowania mediów społecznościowych

za pośrednictwem Brandwatch

Jednym z najprostszych sposobów śledzenia udziału marki w dyskusjach są narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych. Zamiast ręcznie przewijać niekończące się wpisy, skorzystaj z tych platform, aby zebrać wszystkie rozmowy na temat Twojej marki i konkurencji, dzięki czemu uzyskasz szerszy obraz sytuacji.

Narzędzia takie jak Brandwatch i Sprout Social pozwalają na śledzenie wzmianek o marce, hashtagów, a nawet opinii klientów na różnych kontach w mediach społecznościowych. Pokazują one, kiedy ludzie mówią o Tobie, co mówią i jak Twoja obecność wypada na tle innych w Twojej przestrzeni.

Dzięki analizie nastrojów klientów możesz zrozumieć, czy ludzie są podekscytowani, sfrustrowani lub neutralni, gdy pojawia się wzmianka o Twojej marce. Ten kontekst pomaga podejmować mądrzejsze decyzje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prawdziwą wartością tych platform jest możliwość pokazania trendów w czasie. Śledź je, aby dowiedzieć się, które tematy budzą największe zainteresowanie, jak zmienia się udział w udostępnianiu podczas kampanii i gdzie masz największe możliwości rozwoju obecności swojej marki.

za pośrednictwem Ahrefs

Jeśli chcesz zrozumieć, jak duża jest Twoja widoczność w wyszukiwarce, narzędzia SEO są Twoim najlepszym przyjacielem.

Platformy takie jak Semrush i Ahrefs pozwalają obliczyć udział w rynku SEO, pokazując, jaka część potencjalnego ruchu wyszukiwania dla zestawu słów kluczowych trafia do Twojej witryny w porównaniu z innymi.

Możesz sprawdzić, w jakich obszarach osiągasz przewagę, gdzie konkurenci są przed Tobą i jakie nowe słowa kluczowe warto wykorzystać w tworzeniu zawartości.

To, co sprawia, że narzędzia te są szczególnie pomocne, to fakt, że umieszczają one wyniki wyszukiwania w odpowiednim kontekście. Zamiast po prostu wiedzieć, że zajmujesz 5. miejsce dla danego słowa kluczowego, możesz sprawdzić, ile ruchu prawdopodobnie generujesz na tej pozycji i jak zmieni się to, jeśli awansujesz wyżej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Semrush lub Ahrefs, aby znaleźć luki, w których konkurenci zajmują wyższe pozycje niż Ty. Luki te często wskazują na tematy, które interesują Twoich odbiorców, dając Ci jasny plan działania dotyczący nowej zawartości.

za pośrednictwem Cision

Kiedy Twoja marka pojawia się w wiadomościach, blogach lub publikacjach branżowych, musisz zadbać o to, aby prowadzić śledzenie wszystkich tych wzmianek. Jednak samodzielne wykonywanie tego zadania może wydawać się przytłaczające. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do monitorowania PR.

Platformy takie jak Meltwater i Cision gromadzą wzmianki o Twojej marce w serwisach informacyjnych, magazynach internetowych, a nawet podcastach.

Narzędzia te pokazują również zasięg każdego elementu i nastroje z nim związane. Pomaga to ocenić, czy wysiłek PR sprawia, że Twoja marka jest widoczna dla właściwych odbiorców i buduje pozytywną reputację.

📌 Przykład: Wyobraź sobie start-up technologiczny, który właśnie wprowadził na rynek nową aplikację. Korzystając z Cision, zespół zauważa, że informacja o nim została podchwycona przez trzy główne blogi branżowe, generując pozytywne opinie i tysiące wyświetleń. Widzą również wzmiankę o konkurencji w ogólnokrajowej gazecie, co pomaga im zdecydować, gdzie należy podjąć kolejne działania, aby zwiększyć swój udział w rynku.

4. ClickUp do centralizacji śledzenia i raportowania udziału w rynku

Śledzenie udziału w zakładkach (SOV) we wszystkich kanałach może łatwo wymknąć się spod kontroli. Problem polega na tym, że wzrosty aktywności w mediach społecznościowych, spadki SEO, wzmianki i rozmowy konkurencji pojawiają się jednocześnie... a dane często znajdują się w różnych narzędziach.

ClickUp łączy te wątki w jedną spójną całość, dzięki czemu Twój zespół może przestać się miotać i zacząć kierować rozmową.

Scentralizuj śledzenie i raportowanie udziału w rynku

Dokumentuj cotygodniowe raporty SOV, aby wszyscy mieli dostęp do tych samych informacji w jednym miejscu, korzystając z ClickUp Dokuments

Pomyśl o ClickUp Dokumentach jak o żywym notatniku swojego zespołu. Zamiast rozproszonych plików lub statycznych plików PDF, możesz przechowywać wszystkie raporty SOV w jednym miejscu, które aktualizuje się na bieżąco.

Stwórz pulpit nawigacyjny na żywo, który zbiera wzmianki, widoczność SEO i nastroje, dzięki czemu zmiany są natychmiast wykrywane za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Dodaj i skompiluj dane dotyczące udziału w dyskusjach w pulpitach ClickUp Dashboards, a liczby te nagle ożyją. Wykres przedstawiający wzmianki w mediach społecznościowych znajduje się obok wykresu przedstawiającego aktywność konkurencji, a oba są połączone z surowymi notatkami i spostrzeżeniami zebranymi przez Twój zespół.

📌 Przykład: Wyobraź sobie zespół marketingowy w firmie SaaS. Tworzy on folder „Udział w dyskusji” w ClickUp z oddzielnymi listami dla mediów społecznościowych, SEO, PR i płatnych mediów. Każdy raport staje się zadaniem na tych listach, zakończonym z polami dotyczącymi wzmianek, nastrojów i udziału konkurencji. Kiedy zespół przegląda swój pulpit podczas poniedziałkowego spotkania, może dokładnie zobaczyć, jak zmienia się jego udział w każdym kanale, bez konieczności przeglądania kilkunastu arkuszy kalkulacyjnych.

zautomatyzuj import danych z monitorowania mediów społecznościowych*

*Korzystając z ClickUp Automations, skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadanie za każdym razem, gdy konkurencja odnotowuje wzmiankę o wzroście popularności

Piękno ClickUp polega na tym, że nie ogranicza się on tylko do organizacji.

Ręczne kopiowanie danych z różnych pulpitów marketingowych jest nie tylko męczące, ale także sprzyja popełnianiu błędów. Właśnie w tym zakresie doskonale sprawdzają się integracje i automatyzacje ClickUp.

Łącząc ClickUp z narzędziami takimi jak Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs, a nawet Arkusze Google, Twoje dane mogą przepływać bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego. Następnie uruchamiane są automatyzacje aktualizujące zadania, pola niestandardowe, a nawet pulpity w momencie pojawienia się nowych danych.

📌 Przykład: Agencja cyfrowa łączy Brandwatch z ClickUp za pomocą integracji. Za każdym razem, gdy Brandwatch wykrywa nagły wzrost liczby wzmianek o konkurencji, automatyzacja natychmiast tworzy nowe zadanie na liście „Obserwacja konkurencji”. Zadanie to zawiera wzmianki, liczbę, nastroje i link do oryginalnych postów.

Znajdź wzorce w danych

ClickUp Brain łączy sztuczną inteligencję z wiedzą kontekstową, aby wychwycić rzeczy, które mogłyby umknąć Twojej uwadze. Może on wskazywać nietypowe skoki w liczbie wzmianek, podsumowywać tygodniową aktywność lub sugerować kolejne działania.

Na przykład sprzedawca odzieży zauważa stabilne wyniki na swoim pulpicie nawigacyjnym, ale ClickUp Brain wskazuje, że liczba wzmianek w TikTok szybko rośnie po opublikowaniu postu przez mikroinfluencera. Sygnalizuje ten trend, sugerując jednocześnie podwojenie nakładów na treści w TikTok. Jednym kliknięciem zespoły marketingowe korzystające z ClickUp mogą przydzielić zadania zespołowi ds. zawartości, aby wykorzystać tę okazję.

Przeanalizuj trendy w danych dotyczących udziału w rynku, a następnie opracuj jasne kolejne kroki za pomocą ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kiedy jesteś zasypany raportami dotyczącymi udziału w dyskusjach, łatwo przeoczyć historię kryjącą się za liczbami. W tym przypadku ClickUp Brain MAX ułatwia zadanie. Wystarczy zadać pytanie, np. „Kto najczęściej dokonał wzmianek w tym tygodniu?”, aby uzyskać jasną odpowiedź bez konieczności przeglądania raportów. zespoły korzystające z ClickUp Brain Max oszczędzają około jednego pełnego dnia w tygodniu, wykonują swoją pracę nawet trzy razy szybciej i obniżają koszty nawet o 86%. * Działa w kilku najlepszych modelach sztucznej inteligencji, w tym GPT-5, Claude i Gemini, dzięki czemu otrzymujesz różne perspektywy zamiast jednego wąskiego widoku. oto rzeczywisty przykład tego, jak ClickUp Brain MAX może pomóc*: Przygotowujesz się do cotygodniowego spotkania. Zamiast zbierać notatki z kilku narzędzi, prosisz Brain o zebranie najważniejszych informacji. W ciągu kilku sekund otrzymujesz zgrabne podsumowanie, które możesz wrzucić do dokumentu ClickUp Doc i udostępnić zespołowi. Nie jest to kolejne zadanie, a raczej pomoc, która pozwala Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Jak zwiększyć swój udział w rynku udostępniania

Prawdziwą sztuką pamięci jest sztuka uwagi.

Prawdziwą sztuką pamięci jest sztuka uwagi.

Dla marek uwaga jest wszystkim. Ludzie pamiętają nazwy, które pojawiają się często, we właściwych miejscach i w sposób, który wydaje się autentyczny.

Oto kilka wskazówek, jak zdobyć znaczącą uwagę, która pozostanie na dłużej:

Dołącz do trendów kulturowych lub branżowych w sposób naturalny dla Twojej marki, dodając własną perspektywę, zamiast po prostu kopiować to, co robią wszyscy inni

Twórz zawartość, którą ludzie chcą przekazywać swoim znajomym, niezależnie od tego, czy jest to pomocna porada, inspirująca historia, czy po prostu coś, co wywołuje uśmiech na ich twarzy

Nawiąż współpracę z influencerami lub markami o podobnych poglądach, aby Twoje przesłanie dotarło do odbiorców poprzez osoby, którym już ufają

Zachęcaj swoich pracowników do udostępniania swoich doświadczeń i historii, ponieważ wzmianki od prawdziwych osób często wydają się bardziej autentyczne niż dopracowane kampanie

Obserwuj działania konkurencji, a następnie poszukaj luk lub punktów, które przeoczyli, aby Twoja marka mogła pojawić się w miejscach, w których nie ma ich marek

Typowe błędy popełniane podczas mierzenia udziału w rynku

W 2017 roku linie lotnicze United Airlines spotkały się z ogromną falą krytyki po tym, jak jeden z pasażerów został siłą usunięty z samolotu. Liczba wzmianek o liniach lotniczych gwałtownie wzrosła, ale nie z właściwych powodów.

Gdyby ktoś spojrzał tylko na wielkość udziału w dyskusjach, mogłoby się wydawać, że United dominuje w rozmowach. W rzeczywistości reputacja marki poważnie ucierpiała, ponieważ nastroje były w przeważającej mierze negatywne.

Udostępnianie to nie tylko bycie przedmiotem rozmów. Chodzi o to, co ludzie faktycznie mówią.

Oto najczęstsze błędy, na które należy zwrócić uwagę: Patrząc wyłącznie na ilość i ignorując nastroje, można sprawić, że zalew negatywnych wzmianek będzie wyglądał jak postęp, podczas gdy w rzeczywistości jest to sygnał ostrzegawczy

Śledź wszystkie platformy w równym stopniu, zamiast skupiać się na kanałach, w których Twoja grupa docelowa faktycznie spędza czas i angażuje się w interakcje z Twoją marką

Porównując się wyłącznie z największymi graczami w swojej branży, możesz sprawić, że małe, ale ważne sukcesy staną się niewidoczne

Traktowanie udziału w dyskusji jako jednorazowego raportu, a nie jako wskaźnika, który zmienia się wraz z trendami, kampaniami i zachowaniami konsumentów

Zapominając o połączeniu udziału w dyskusji z rzeczywistymi wynikami, takimi jak zaangażowanie, ruch na stronie internetowej lub sprzedaż, pozostawiając analizę bez jasnego kolejnego kroku

Mierz i zwiększaj swoje udostępnianie dzięki ClickUp

Udział w dyskusji (SOV) służy jako platforma, dzięki której narracja Twojej marki może się wyróżnić w hałaśliwym świecie. Kiedy mierzysz go starannie i działasz zgodnie z zamierzeniami, dajesz swojej firmie szansę nie tylko na dołączenie do dyskusji, ale także na jej prowadzenie.

W tym zakresie ClickUp naprawdę się wyróżnia ✨.

Dzięki możliwości zgromadzenia wszystkich danych dotyczących udziału w rynku w jednym miejscu, automatyzuje żmudne czynności i ujawnia informacje, które mogłyby zostać przeoczone.

kolejną zaletą ClickUp są funkcje współpracy i asystent AI. *Dzięki nim możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby między innymi udoskonalać ustawienia słów kluczowych i kampanii reklamowych, zarządzać wydatkami reklamowymi w różnych kanałach marketingowych oraz przeglądać całkowite wydatki reklamowe na rynku.

W połączeniu z możliwością przeglądania danych z monitoringu mediów społecznościowych i generowania wniosków dotyczących SEO za pomocą ClickUp Brain, ClickUp ułatwia sprawdzenie, jak dana marka radzi sobie w różnych kanałach.

Zobacz, o ile łatwiejsze staje się śledzenie udziału w dyskusjach, gdy wszystkie dane dotyczące udostępniania głosów są zgromadzone w jednej prostej, ale potężnej przestrzeni. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Nie w sensie technicznym. Zawsze będzie to procent całości. Ale jeśli większość wzmianek o Tobie ma charakter negatywny, może to wydawać się negatywne, ponieważ uwagę, którą przyciągasz, nie jest taka, jakiej byś sobie życzył.

Pomyśl o tym jak o sprawdzaniu swojego samopoczucia. Comiesięczne śledzenie daje przyjemny, stabilny obraz sytuacji, a cotygodniowe sprawdzanie pomaga dostrzec niespodzianki związane z nowymi kampaniami lub najświeższymi wiadomościami. Możesz użyć formuły udostępniania, aby dokładnie i konsekwentnie mierzyć wzrost swojego udziału w rynku.

Najprostszym sposobem jest podzielenie liczby wzmianek o Twojej marce przez wszystkie wzmianki w Twojej branży, a następnie pomnożenie tego wyniku przez 100. Jeśli więc miałeś 500 wzmianek, a konkurenci łącznie 1500, Twój udział w dyskusji wyniósłby 2%. Istnieją narzędzia, które mogą wykonać te obliczenia za Ciebie, ale warto zrozumieć podstawowe zasady działania tego wskaźnika

Zaangażowanie sprawia, że Twój głos staje się głośniejszy. Kiedy ludzie polubią, udostępniają lub skomentują, zwiększa to Twój zasięg i pomaga dotrzeć do większej liczby osób. Ten rodzaj efektu domina naprawdę zwiększa Twoją widoczność w rozmowach. Możesz skorzystać z narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, aby uzyskać dokładniejsze dane.

Nie zawsze. Częstsze rozmowy o Twojej marce sprawiają, że jest ona bardziej rozpoznawalna, ale sprzedaż pojawia się dopiero wtedy, gdy uwaga ta idzie w parze z zaufaniem, dobrymi doświadczeniami i produktami, których ludzie naprawdę chcą. Wykorzystaj badania rynku, aby zrozumieć trendy konsumenckie, a następnie przeprowadź kampanie marketingu cyfrowego, aby zwiększyć sprzedaż wśród odbiorców celowych.

Tak. AI może przeszukiwać ogromne ilości postów, wiadomości, a nawet obrazów zawierających Twoje logo. Pomaga nie tylko zliczać wzmianki, ale także zrozumieć, co ludzie czują, gdy mówią o Tobie.