15 najlepszych narzędzi do badań rynkowych wspomagających podejmowanie decyzji opartych na danych

Czy kiedykolwiek wprowadziłeś produkt lub kampanię, a reakcja była zerowa? Tak właśnie dzieje się, gdy pomijasz badania rynku.

Załóżmy, że tworzysz linię produktów do pielęgnacji skóry dla nastolatków, ale okazuje się, że Twoja grupa docelowa preferuje opakowania ekologiczne i etykiety potwierdzające, że produkty nie były testowane na zwierzętach. Przegapiłeś to? Właśnie straciłeś swoich klientów.

Oto rozwiązanie: skorzystaj z bezpłatnych narzędzi do badania rynku. Te zaawansowane technologicznie zasoby pomogą Ci odkryć, czego naprawdę chce Twoja grupa docelowa, bez zgadywania.

Ignorowanie trendów rynkowych, opinii konsumentów lub sytuacji konkurencji może szybko spowodować, że Twoja marka zostanie w tyle. Nie martw się jednak.

W tym przewodniku przedstawiono najlepsze narzędzia do badań rynkowych, które pomogą Ci gromadzić dane, dostrzegać trendy i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

🔍 Czy wiesz, że... 69% badaczy korzysta z syntetycznych punktów danych, aby uzyskać lepszy wgląd w sytuację. A około 47% regularnie korzysta z AI w swoich badaniach rynkowych.

Najlepsze bezpłatne narzędzia do badań rynku pomogą Ci zrozumieć odbiorców, dostrzec pojawiające się trendy i podejmować pewne decyzje bez nadwyrężania czasu i budżetu.

Oto kilka funkcji, na które warto zwrócić uwagę podczas oceny oprogramowania do badań rynkowych:

Segmentacja odbiorców: Znajdź narzędzie marketingowe AI, które pozwoli Ci podzielić rynek docelowy na szczegółowe profile klientów, aby precyzyjnie kierować reklamy i lepiej zrozumieć konsumentów

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: szukaj aktualnych informacji na temat trendów rynkowych, zachowań klientów i zapytań wyszukiwania w momencie ich pojawienia się, aby podejmować świadome decyzje

Narzędzia do tworzenia ankiet: Wybierz oprogramowanie badawcze, które umożliwia tworzenie ankiet przy użyciu szablonów lub niestandardowych pytań w celu zbierania odpowiedzi, opinii i identyfikowania problemów klientów

Analiza nastrojów: Wybierz narzędzie do analizy opinii klientów, które umożliwia śledzenie opinii publicznej i nastrojów klientów w recenzjach, na forach i w kanałach mediów społecznościowych, aby kierować komunikaty dotyczące produktów

Analiza konkurencji: Rozważ oprogramowanie, które monitoruje wyniki, strategie i nastroje klientów konkurencji, aby utrzymać przewagę w konkurencyjnej branży

Funkcja badania słów kluczowych: Wybierz narzędzia do badania rynku, które pomogą Ci odkryć liczbę wyszukiwań, dane autouzupełniania i popularne zapytania, aby dostosować zawartość do zainteresowań klientów

Wizualizacja danych: sprawdź, czy narzędzie umożliwia wizualizację danych za pomocą wykresów, map cieplnych i pulpitów nawigacyjnych, aby szybko interpretować surowe dane i dostrzegać wzorce

Solidna analityka: Wybierz oprogramowanie do analizy marketingowej, aby analizować trendy kształtujące Twoją branżę, korzystając z danych pochodzących z wiarygodnych źródeł

Oto kilka najlepszych narzędzi do badania rynku, które nie tylko pomogą Ci przeprowadzić badania, ale także dadzą Ci pewność siebie potrzebną do podjęcia odpowiednich działań, niezależnie od tego, czy chodzi o udoskonalenie produktu, zrozumienie klientów docelowych, czy też zbadanie nowych trendów w branży.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy badawczej)

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, łączy zadania, dokumenty, rozmowy, badania demograficzne, ankiety i cenne informacje w jednym zorganizowanym obszarze roboczym. Zapewnia strukturę, szybkość i inteligencję potrzebne do przekształcenia surowych pomysłów w dopracowane strategie — bez konieczności przełączania się między kilkoma aplikacjami.

Twórz formularze do zbierania szczegółowych opinii klientów za pomocą ClickUp Forms

Dzięki formularzom ClickUp możesz tworzyć konfigurowalne ankiety w celu zbierania opinii, informacji zwrotnych na temat produktów lub informacji o konkurencji. Dodaj logikę warunkową, aby dostosować pytania, i użyj pól odpowiedzi, aby zebrać szczegółowe odpowiedzi.

Po opublikowaniu formularza każda odpowiedź i opinia użytkownika automatycznie staje się zadaniem.

Na przykład, jeśli klient udostępni informację o problemie, odpowiedź na tę informację może wyzwolić zadanie dla zespołu ds. produktu. Sprytne, prawda? W połączeniu z AI ClickUp analizuje te dane wejściowe, aby wyróżnić trendy lub wartości odstające — na przykład, czy większość użytkowników narzeka na daną funkcję, czy też zachwala nową funkcję.

Twórz zwięzłe raporty z analizy konkurencji za pomocą prostych podpowiedzi w ClickUp Brain

ClickUp Brain to nic innego jak asystent badawczy AI. Poproś go o podsumowanie wyników, generowanie pytań ankietowych, sporządzenie analiz konkurencji lub burzę mózgów na temat nagłówków kampanii.

Załóżmy, że chcesz wiedzieć, z czym Twoi użytkownicy borykają się najczęściej — możesz użyć Brain, aby przeskanować wyniki formularza i wygenerować szybkie podsumowanie. To tak, jakbyś miał stratega na szybkim wybieraniu.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do wykonywania zadań, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne bariery to brak płynnej integracji, braki w wiedzy i obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już zabezpieczona? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym.

Organizuj zawartość i edytuj dokumenty wraz z zespołami za pomocą ClickUp Docs

Wszystko możesz również uporządkować w dokumentach ClickUp. Potraktuj je jako swoją scentralizowaną bibliotekę badawczą. Twórz wiki dla konkurencji i strony z profilami person, a także łatwo współpracuj ze swoim zespołem.

Możesz natychmiast dodawać etykiety, komentarze, przypisywać elementy do działań i przekształcać tekst w zadania.

Śledź dane badawcze w prosty sposób dzięki zadaniom ClickUp

A propos zadań, ClickUp Tasks pozwala Ci działać. Możesz je tworzyć z dowolnego miejsca — komentarzy, formularzy, a nawet rozmów. Oznacz je niestandardowymi polami "badania", "pomysł" lub "kamień milowy", aby ułatwić śledzenie.

Dzięki pulpitowi ClickUp możesz wizualizować wyniki ankiet, skuteczność kampanii, postępy badań i osie czasu — wszystko w jednym miejscu. Stwórz swój pulpit. Dodaj wykresy, widżety obliczeniowe lub paski postępu. Koniec z poszukiwaniem raportów.

A co najlepsze? ClickUp oferuje kilka szablonów, które możesz wykorzystać również w swoich kampaniach!

Jeśli chcesz usprawnić cały proces badań — w jednym obszarze roboczym — szablon ClickUp Market Research Template jest rozwiązaniem dla Ciebie. Od definiowania celów badań po gromadzenie danych i tworzenie raportów — będziesz na bieżąco z każdym etapem, nie tracąc ani chwili.

Pobierz darmowy szablon Zachowaj konkurencyjność i podejmuj świadome decyzje, korzystając z szablonu badania rynku ClickUp

Dodatkowo możesz skorzystać z gotowych szablonów ankiet, aby uzyskać całościowe podejście. Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp służy do zbierania opinii od docelowych klientów, zrozumienia ich potrzeb i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Skorzystaj z szablonu analizy rynku ClickUp, aby zrozumieć potrzeby potencjalnych klientów, preferencje konsumentów i ich zachowania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz ankiety bez wysiłku, korzystając z formularzy ClickUp , aby natychmiast gromadzić dane rynkowe, opinie klientów i odpowiedzi z badań

Współpracuj w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs , udostępniając badania, raporty, notatki i sesje burzy mózgów na żywo

Zapytaj ClickUp Brain o wszystko, aby natychmiast analizować dane ankietowe i generować trafne wnioski lub pomysły dotyczące treści

Wizualizuj raporty z projektów za pomocą pulpitów ClickUp , aby śledzić w czasie rzeczywistym wskaźniki kampanii, czas poświęcony na realizację i postępy badań

Śledź projekty badawcze, kamienie milowe, terminy lub cele za pomocą zadań ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w aplikacji komputerowej ClickUp

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać rozbudowane funkcje ClickUp za nieco mylące

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Oto, co o ClickUp ma do powiedzenia Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo podoba nam się to, że pomaga nam pozostać w kontakcie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia do wszystkiego. Jest bardzo pomocny dla naszego zespołu kreatywnego i sprawił, że cykl pracy stał się lepszy i bardziej wydajny.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo podoba nam się to, że pomaga nam pozostać w kontakcie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia do wszystkiego. Jest bardzo pomocny dla naszego zespołu kreatywnego i sprawił, że cykl pracy stał się lepszy i bardziej wydajny.

2. Google Trends (najlepsze narzędzie do odkrywania popularnych tematów i pomysłów dotyczących treści)

Google Trends pozwala zobaczyć, czego szuka świat. Niezależnie od tego, czy chcesz zbadać popularność słów kluczowych, czy porównać wyszukiwane hasła, to bezpłatne narzędzie do badania rynku pomoże Ci dotrzeć do prawdziwych potrzeb Twojej grupy docelowej.

Spodoba Ci się możliwość porównywania liczby wyszukiwań w czasie, wizualizacji danych za pomocą przejrzystych wykresów oraz odkrywania regionalnych odsetek. Wykorzystaj je do śledzenia sezonowego popytu, analizowania zachowań konsumentów lub identyfikowania popularnych tematów w określonych branżach.

Najlepsze funkcje Google Trends

Porównaj wyszukiwane hasła w różnych lokalizacjach i w czasie, aby szybko dostrzec preferencje odbiorców

Analizuj wzorce wyszukiwań na przestrzeni lat, aby przewidywać sezonowy popyt i trendy

Natychmiast wyświetlaj powiązane zapytania, aby odkrywać nowe pomysły na słowa kluczowe i problemy

Ograniczenia Google Trends

Odzwierciedla jedynie wyniki wyszukiwania Google, brakuje danych z innych platform

Google Trends wykorzystuje próbkę wyszukiwań Google, co może powodować potencjalne odchylenia lub nieścisłości

Ceny Google Trends

Free Forever

Oceny i recenzje Google Trends

G2: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje działania marketingowe docierają do niewłaściwych odbiorców? Spróbuj stworzyć skuteczne persony użytkowników, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Oto niezawodny sposób na stworzenie person użytkowników: Korzystaj z ankiet, wywiadów lub formularzy ClickUp, aby gromadzić rzeczywiste dane użytkowników

Poszukaj wspólnych cech i potrzeb, aby stworzyć profile swoich klientów

Oszczędzaj czas i utrzymuj porządek dzięki bezpłatnemu szablonowi User Persona Template od ClickUp

Udostępniaj swoje persony i udoskonalaj je dzięki opiniom zespołu

Wykorzystaj je w marketingu, sprzedaży i UX

3. Qualtrics (najlepsze narzędzie do tworzenia szczegółowych i ukierunkowanych ankiet online)

Qualtrics to jedno z najlepszych narzędzi do badań rynkowych, służące do wyszukiwania informacji i gromadzenia przydatnych spostrzeżeń. Umożliwia tworzenie ankiet, analizowanie odpowiedzi i śledzenie nastrojów konsumentów jak profesjonalista.

Możesz ich używać do tworzenia ukierunkowanych ankiet z zaawansowaną logiką, wizualizacji danych do raportów dla interesariuszy oraz segmentacji odbiorców. Są idealne dla firm internetowych i marketerów, którzy chcą zrozumieć preferencje klientów, zmniejszyć ich odejścia i zoptymalizować decyzje biznesowe.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Twórz ankiety ukierunkowane na konkretne cele, korzystając z zaawansowanej logiki rozgałęzień i łatwych wz

Analizuj odpowiedzi tekstowe za pomocą wbudowanej funkcji AI do analizy nastrojów

Segmentuj dane odbiorców, aby zrozumieć ich zachowania na podstawie danych demograficznych i behawioralnych

Ograniczenia Qualtrics

To narzędzie do badań rynku jest drogie, co może być przeszkodą dla mniejszych firm internetowych

Interfejs do projektowania ankiet jest mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencją

Ceny Qualtrics

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,4/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Qualtrics prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Możliwości. Qualtrics daje mi tak wiele możliwości, a ja wciąż odkrywam nowe sposoby wykorzystania tej platformy, aby zapewnić wartość moim klientom.

Możliwości. Qualtrics daje mi tak wiele możliwości, a ja wciąż odkrywam nowe sposoby wykorzystania tej platformy, aby zapewnić wartość moim klientom.

4. BuzzSumo (najlepsze narzędzie do odkrywania popularnych treści i tematów, które stają się viralowe)

BuzzSumo pomaga w ciągu kilku sekund odkryć najbardziej angażujące treści, popularne tematy i strategie konkurencji. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą treści, marketerem czy właścicielem firmy, to narzędzie badawcze pozwala Ci zajrzeć do tego, co przemawia do Twoich odbiorców.

To narzędzie do badania rynku umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych, analizę wykorzystania mediów społecznościowych, monitorowanie wzmianek o marce oraz odkrywanie bolączek odbiorców. Może również wspierać badania treści, badać zapytania wyszukiwania i pomagać w planowaniu kampanii opartych na cennych spostrzeżeniach.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Szybko śledź popularne treści na podstawie zaangażowania użytkowników na wielu platformach

Zidentyfikuj najskuteczniejsze słowa kluczowe, influencerów i formaty treści w swojej niszy

Monitoruj wzmianki o Twojej marce i markach konkurencji

Ograniczenia BuzzSumo

Narzędzia do monitorowania influencerów, treści i mediów społecznościowych nie zawsze są dokładne

BuzzSumo nie oferuje już planu Free, wymagając od użytkowników wykupienia płatnych planów

Ceny BuzzSumo

Data powstania treści : 199 USD/miesiąc na użytkownika

PR i komunikacja: 299 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Pakiet : 499 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Enterprise: 999 USD miesięcznie za 30 użytkowników

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

5. Tableau (najlepsze narzędzie do wizualizacji złożonych danych za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych)

za pośrednictwem Tableau

Tableau jest warte uwagi marketerów i analityków, którzy chcą przekształcić złożone dane w jasne, przydatne informacje. Oprogramowanie do badań rynkowych umożliwia użytkownikom łączenie się z różnymi źródłami danych, wizualizowanie trendów i łatwe udostępnianie interaktywnych pulpitów

Niezależnie od tego, czy śledzisz wyniki kampanii, czy analizujesz zachowania klientów, łatwy w obsłudze interfejs Tableau i zaawansowane funkcje analityczne pomogą Ci podejmować decyzje oparte na danych. Możesz na przykład monitorować dane dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym, aby szybko dostosować strategie.

Najlepsze funkcje Tableau

Płynnie łącz się z wieloma źródłami danych, aby skutecznie ujednolicić środowisko danych

Twórz interaktywne pulpity z funkcją przeciągania i upuszczania, aby intuicyjnie wizualizować złożone dane

Wykorzystaj możliwości analizy danych w czasie rzeczywistym, aby szybko reagować na zmiany rynkowe

Ograniczenia Tableau

Niektórzy użytkownicy zgłaszają spowolnienia lub błędy podczas obsługi dużych zbiorów danych

Tableau nie pozwala użytkownikom importować niestandardowych elementów wizualnych

Ceny Tableau

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4,4/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Co o Tableau mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Jest to dobre narzędzie do zarządzania danymi i przeprowadzania analiz danych. Zapewnia jasne informacje, a także dobre porównania między poszczególnymi datami. Po poświęceniu wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z nim jest łatwe do zrozumienia.

Jest to dobre narzędzie do zarządzania danymi i przeprowadzania analiz danych. Zapewnia jasne informacje, a także dobre porównania między poszczególnymi datami. Po poświęceniu wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z nim jest łatwe do zrozumienia.

6. Pew Research Center (najlepsze narzędzie do zrozumienia opinii publicznej i trendów społecznych)

źródło: Pew Research Center*

Pew Research Center to bezpłatne narzędzie do badań rynkowych, które przeprowadza sondaże opinii publicznej i dostarcza kompleksowe dane na temat opinii publicznej, trendów społecznych i demograficznych.

Jako właściciel firmy, marketer lub badacz masz dostęp do bogatych obiektywnych informacji, które pomogą Ci zrozumieć zachowania i preferencje Twojej grupy docelowej.

Możesz wykorzystać ich rozbudowane zbiory danych do planowania działań marketingowych, identyfikowania pojawiających się trendów rynkowych i podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Pew Research Center

Uzyskaj dostęp do zbiorów danych obejmujących różnorodne tematy i dane demograficzne, które pozwolą Ci przeprowadzić kompleksową

Poznaj interaktywne narzędzia do skutecznej wizualizacji trendów i wzorców danych

Wykorzystaj obiektywne badania, aby podejmować trafne decyzje

Ograniczenia Pew Research Center

Oferuje ograniczony zasięg niszowych rynków i nie odpowiada na zapytania dotyczące konkretnych branż

Skupia się głównie na danych dotyczących Stanów Zjednoczonych, co ogranicza możliwość zastosowania na rynku międzynarodowym

Ceny Pew Research Center

Free Forever

Oceny i recenzje Pew Research Center

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. BrandWatch (najlepsze narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych i analizy nastrojów)

BrandWatch umożliwia marketerom, badaczom i menedżerom marek uzyskanie wglądu w opinie konsumentów w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie rozmów online w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych. Zyskujesz kompleksowe zrozumienie nastrojów i zachowań docelowych odbiorców.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne BrandWatch umożliwiają wizualizację trendów, przeprowadzanie analiz konkurencji i śledzenie reputacji marki. Możesz również monitorować dyskusje na temat swoich produktów, aby zidentyfikować pojawiające się problemy lub możliwości.

Najlepsze funkcje BrandWatch

Monitoruj rozmowy na platformach cyfrowych, aby uzyskać kompleksowe informacje o konsumentach

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby wizualizować trendy i skutecznie śledzić wyniki marki

Analizuj nastroje, aby zrozumieć postrzeganie Twojej marki lub produktów przez opinię publiczną

Limity BrandWatch

Ilość generowanych danych może być trudna do przefiltrowania

BrandWatch oferuje wyłącznie niestandardowe plany

Ceny BrandWatch

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BrandWatch

G2: 4,4/5 (ponad 620 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o BrandWatch prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Możliwość tworzenia prostych lub złożonych ciągów wyszukiwania, które pobierają dane z globalnych tytułów mediów (różnych typów, w tym mediów społecznościowych) jest niezwykle pomocna w ocenie wpływu kampanii w świecie komunikacji.

Możliwość tworzenia prostych lub złożonych ciągów wyszukiwania, które pobierają dane z globalnych tytułów mediów (różnych typów, w tym mediów społecznościowych) jest niezwykle pomocna w ocenie wpływu kampanii w świecie komunikacji.

8. Semrush (najlepszy do kompleksowego badania i analizy słów kluczowych)

Jeśli chcesz poprawić wyniki SEO, przeanalizować konkurencję i udoskonalić strategię dotyczącą treści, rozważ skorzystanie ze specjalistycznych narzędzi do badań rynku, takich jak Semrush. To kompleksowe oprogramowanie do badań rynku zapewnia wgląd w pozycje Twojej witryny w wyszukiwarkach oraz strategie konkurencji.

Dzięki Semrush możesz przeprowadzać dogłębne badania słów kluczowych, śledzić widoczność swojej witryny i identyfikować możliwości rozwoju. Na przykład narzędzie Keyword Magic Tool pomaga odkrywać słowa kluczowe o dużej popularności, które są istotne dla Twojej niszy, dzięki czemu możesz dostosować zawartość do potrzeb docelowych odbiorców.

Najlepsze funkcje Semrush

Przeprowadź kompleksowe badania słów kluczowych, aby zidentyfikować terminy wyszukiwane najczęściej

Przeanalizuj strategie konkurencji, aby odkryć ich mocne i słabe strony

Przeprowadzaj audyty witryn, aby szybko wykrywać i usuwać problemy związane z SEO

Ograniczenia Semrush

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w droższych planach, co może stanowić limit dla małych firm

Interfejs wydaje się nieuporządkowany i przytłaczający dla nowych użytkowników

Cennik Semrush

Pro : 139,95 USD miesięcznie za użytkownika

Guru : 249,95 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 499,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2280 recenzji)

Co o Semrush mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

SEMRush oferuje wiele wspaniałych funkcji i integruje się z narzędziami takimi jak GA4 i LI, zapewniając lepszy wgląd w dane. Pulpit SEO to świetny sposób na uzyskanie ogólnego widoku śledzenia. Bardzo przydatna jest możliwość pobierania danych z GA, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat śledzenia witryny.

SEMRush oferuje wiele wspaniałych funkcji i integruje się z narzędziami takimi jak GA4 i LI, zapewniając lepszy wgląd w dane. Pulpit SEO to świetny sposób na uzyskanie ogólnego widoku śledzenia. Wspaniale, że można pobrać dane GA, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat śledzenia witryny.

9. Ubersuggest (najlepsze narzędzie do badania słów kluczowych i identyfikowania możliwości tworzenia linków zwrotnych)

ubersuggest doskonale nadaje się do ulepszania strategii SEO, odkrywania słów kluczowych o wysokim natężeniu ruchu oraz analizowania wyników konkurencji w Internecie. To bezpłatne narzędzie do badania rynku oferuje cenne informacje na temat trendów słów kluczowych, możliwości tworzenia linków zwrotnych oraz pomysłów na zawartość, umożliwiając skuteczne optymalizowanie witryny internetowej.

Korzystając z funkcji Przegląd słów kluczowych, możesz zidentyfikować terminy wyszukiwania o znacznej popularności i niskiej konkurencji, co pozwoli Ci dostosować zawartość do potrzeb docelowych odbiorców.

Najlepsze funkcje Ubersuggest

Śledź pozycję swojej witryny w wyszukiwarkach na przestrzeni czasu

Oceń profile linków zwrotnych, aby usprawnić wysiłki związane z budowaniem linków

Generuj pomysły na treści w oparciu o popularne tematy i słowa kluczowe

Ograniczenia Ubersuggest

Bezpłatne narzędzie może nie być wystarczające dla użytkowników wymagających dogłębnej analizy SEO

Według doniesień sporadyczne opóźnienia w aktualizacji danych mają wpływ na analizę w czasie rzeczywistym

Ceny Ubersuggest

Free Forever

Indywidualny : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 20 USD miesięcznie za 2 użytkowników

Enterprise : 40 USD miesięcznie za 5 użytkowników

Dostępne ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ubersuggest

G2: 4,2/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Jedną z najwcześniejszych form badań rynku były ankiety przeprowadzane od drzwi do drzwi, w ramach których badacze bezpośrednio pytali konsumentów o ich preferencje i potrzeby.

10. Answer The Public (najlepsze narzędzie do generowania pomysłów na treści na podstawie zapytań odbiorców)

źródło Answer The Public

Answer The Public pomaga Ci dotrzeć do umysłów odbiorców, ujawniając pytania i tematy, które aktywnie wyszukują w Internecie. Wpisując słowo kluczowe, odkrywasz bogactwo powiązanych zapytań, które stanowią kopalnię pomysłów na treści.

Na przykład zapytanie "marketing cyfrowy" generuje pytania takie jak "Czym jest marketing cyfrowy?" i "Jak rozpocząć marketing cyfrowy?". Dzięki tym informacjom możesz tworzyć treści, które bezpośrednio odpowiadają na zainteresowania i potrzeby odbiorców, zwiększając zaangażowanie i skuteczność SEO.

Najlepsze funkcje Answer The Public

Odkryj szeroki zakres powiązanych zapytań bez wysiłku

Wizualizuj dane w atrakcyjnych i intuicyjnych formatach

Zidentyfikuj długie frazy kluczowe, aby ulepszyć strategie SEO

Ograniczenia Answer The Public

Bezpłatne narzędzie ogranicza liczbę wyszukiwań dziennych i zapewnia ograniczoną liczbę wyników na zapytanie

Ceny Answer The Public

Free Forever

Indywidualny : 5 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 49 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Expert : 99 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Answer The Public

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

11. Statista (najlepsze narzędzie do przeprowadzania badań i analiz branżowych)

Statista, renomowane narzędzie do badań rynkowych, zapewnia dostęp do ponad miliona statystyk z 170 branż i ponad 150 krajów. Jest to kompleksowa platforma do badania trendów rynkowych, zachowań klientów i informacji branżowych.

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala lokalizować i wizualizować dane, pomagając w szybkim podejmowaniu świadomych decyzji.

Na przykład, jeśli analizujesz rynek e-commerce, Statista zapewnia szczegółowe analizy przychodów i prognozy. Umożliwia to identyfikację możliwości rozwoju i skuteczne opracowywanie strategii.

Najlepsze funkcje Statista

Uzyskaj dostęp do szerokiego szyku statystyk z wielu branż na całym świecie

Wizualizuj dane za pomocą wysokiej jakości wykresów i infografik

Uzyskaj spersonalizowane odpowiedzi na zapytania dzięki narzędziu Research AI

Kupuj raporty dotyczące trendów i rynku obejmujące setki tematów

Ograniczenia Statista

Pełny dostęp do szczegółowych raportów wymaga subskrypcji

Odpowiedzi AI mogą być mało szczegółowe w niektórych obszarach

Ceny Statista

Free Forever

Pakiet startowy : 199 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Osobiste: 599 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Profesjonalny : 1299 USD/miesiąc dla 5 użytkowników (rozliczane rocznie)

Pakiet Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Statista

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

12. Census Bureau (najlepsze narzędzie do analizy lokalnych trendów demograficznych i gospodarczych)

źródło: Census Bureau*

Census Bureau to kolejne bezpłatne narzędzie do badania rynku, które oferuje bogate dane demograficzne i ekonomiczne pomagające zrozumieć sytuację rynkową. Zapewnia wgląd w trendy populacyjne, wzorce biznesowe i wskaźniki finansowe.

Przyjazne dla użytkownika platformy, takie jak Census Business Builder, umożliwiają wizualizację danych dla określonych regionów lub branż.

Na przykład, jeśli planujesz otworzyć nową kawiarnię, możesz użyć tego narzędzia do analizy lokalnych danych demograficznych i nawyków konsumenckich. Dzięki temu Twoja firma będzie dostosowana do potrzeb społeczności.

Najlepsze funkcje Census Bureau

Uzyskaj dostęp do kompleksowych danych demograficznych i ekonomicznych, które pomogą Ci podejmować decyzje oparte na danych

Skorzystaj z Census Business Builder, aby uzyskać dostosowaną do swoich potrzeb analizę rynku

Wizualizuj dane za pomocą interaktywnych map i narzędzi

Ograniczenia Census Bureau

Aktualizacje danych ekonomicznych mogą nie odzwierciedlać bieżących wydarzeń

Niektóre zbiory danych są złożone i wymagają wiedzy statystycznej

Ceny Census Bureau

Free Forever

Oceny i recenzje Census Bureau

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

13. Typeform (najlepsze narzędzie do zbierania opinii klientów za pomocą spersonalizowanych formularzy)

źródło Typeform

Typeform pomaga gromadzić informacje za pomocą angażujących, interaktywnych formularzy i ankiet, które przypominają naturalną rozmowę. Intuicyjna konstrukcja wyświetla pytania pojedynczo, dzięki czemu respondenci mogą się skupić, a wskaźnik wypełnienia ankiet wzrasta.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz badania rynku, zbierasz opinie klientów, czy generujesz leady, szablony i logika rozgałęzień Typeform zapewniają spersonalizowane doświadczenia. Na przykład, szukając opinii o produkcie, możesz użyć Typeform, aby zadać odpowiednie pytania uzupełniające na podstawie poprzednich odpowiedzi, uzyskując w ten sposób głębszy wgląd w sytuację.

Najlepsze funkcje Typeform

Twórz formularze konwersacyjne, które skutecznie angażują respondentów

Dostosuj szablony do tożsamości swojej marki

Ustal spersonalizowane ścieżki pytań z logicznym rozgałęzieniem

Ograniczenia Typeform

Dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji wyższego poziomu

Zawiera ograniczoną liczbę typów pytań w porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi rozwiązaniami

Ceny Typeform

Podstawowy : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo : 59 USD/miesiąc za 3 użytkowników

Business: 99 USD miesięcznie za 5 użytkowników

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co o Typeform mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Podoba mi się, że można dodać do narzędzia zestaw elementów identyfikacji wizualnej marki, dzięki czemu można zachować spójność wizerunku organizacji, mimo że jest to narzędzie zewnętrzne. Podoba mi się również to, że ankietę można osadzić na własnej stronie internetowej, dzięki czemu nie trzeba opuszczać witryny.

Podoba mi się, że można dodać do narzędzia zestaw elementów identyfikacji wizualnej marki, dzięki czemu można zachować spójność wizerunku organizacji, mimo że jest to narzędzie zewnętrzne. Podoba mi się również to, że ankietę można osadzić na własnej stronie internetowej, dzięki czemu nie trzeba opuszczać witryny.

14. BrandMentions (najlepsze narzędzie do monitorowania obecności marki na platformach cyfrowych)

BrandMentions oferuje kompleksowe rozwiązanie dla firm, umożliwiające monitorowanie ich obecności w Internecie, analizowanie konkurencji i zarządzanie reputacją marki. Pozwala śledzić każdą wzmiankę o Twojej marce w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, blogach i serwisach informacyjnych.

Dzięki alertom w czasie rzeczywistym BrandMentions umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu z odbiorcami, budując silniejsze relacje. Funkcja analizy nastrojów pomaga rozpoznać postrzeganie marki przez opinię publiczną, umożliwiając strategiczne reagowanie na pochwały i krytykę.

Najlepsze funkcje BrandMentions

Monitoruj wzmianki o marce w Internecie i na platformach społecznościowych

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o możliwościach natychmiastowego zaangażowania

Analizuj nastroje, aby skutecznie zrozumieć postrzeganie opinii publicznej

Ograniczenia BrandMentions

Ograniczona możliwość uchwycenia szerszych rozmów lub pojawiających się trendów związanych z Twoją marką

Funkcje analizy danych i raportowania są mniej intuicyjne w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny BrandMentions

Free Forever

Pakiet startowy : 299 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 499 USD/miesiąc na użytkownika

Ekspert: 699 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BrandMentions

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o BrandMentions prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Narzędzie jest bardzo łatwe w użyciu i zapewnia szybkie, dokładne wyniki. Bardzo doceniam możliwość dostosowania kampanii do własnych potrzeb. Można dodawać wykluczające słowa kluczowe lub wykluczać określone konta i strony internetowe. Ponadto jest tańsze niż wiele podobnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Narzędzie jest bardzo łatwe w użyciu i zapewnia szybkie, dokładne wyniki. Bardzo doceniam możliwość dostosowania kampanii do własnych potrzeb. Można dodawać wykluczające słowa kluczowe lub wykluczać określone konta i strony internetowe. Ponadto jest tańsze niż wiele podobnych rozwiązań dostępnych na rynku.

15. Think with Google (najlepsze narzędzie do zrozumienia zachowań konsumentów i trendów branżowych)

Ostatnie narzędzie na naszej liście narzędzi do badań rynkowych, Think with Google, pomaga uzyskać dostęp do najnowszych informacji marketingowych, trendów konsumenckich i badań branżowych. Dostarcza artykułów opartych na danych i studiów przypadków, które pomogą w opracowaniu strategii.

Na przykład badanie nowych zachowań konsumentów może pomóc Ci lepiej zrozumieć zmieniające się potrzeby Twojej grupy docelowej. Ponadto narzędzia takie jak Google Trends i Market Finder mogą pomóc Ci w identyfikacji nowych możliwości rynkowych i optymalizacji Twojej obecności w Internecie.

Najlepsze funkcje Think with Google

Poznaj opinie konsumentów, aby zrozumieć zachowania odbiorców i preferencje konsumentów

Uzyskaj dostęp do studiów przypadków przedstawiających skuteczne strategie marketingowe

Wykorzystaj Google Trends do monitorowania zachowań użytkowników wyszukiwarek w czasie

Myśl z Google – ograniczenia

Jest ograniczony do informacji i narzędzi dostarczanych przez Google

Zawartość skupia się przede wszystkim na strategiach marketingu cyfrowego

Ceny Think with Google

Free Forever

Oceny i recenzje Think with Google

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

✨ Wzmianki specjalne Oprócz wielu narzędzi do badania rynku, o których wspomniano powyżej, warto zwrócić uwagę na kilka innych: SurveyMonkey: Najlepsze narzędzie do tworzenia i dystrybucji ankiet w celu gromadzenia danych ilościowych

Mintel: Najlepsze kompleksowe raporty z badań rynkowych i analizy trendów konsumenckich

TacNielsen: Najlepsze rozwiązanie do pomiaru danych detalicznych, analizy panelu konsumenckiego i analizy mediów

Euromonitor International: Najlepsze źródło globalnych raportów z badań rynkowych, analiz branżowych i trendów konsumenckich

Zoptymalizuj badania rynku dzięki ClickUp!

Narzędzia do badania rynku z tej listy oferują zaawansowane funkcje tworzenia ankiet, analizy konkurencji, śledzenia trendów i wizualizacji danych. Narzędzia te pomagają zespołom gromadzić informacje, zrozumieć odbiorców i szybciej podejmować decyzje.

Dzięki ClickUp otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie gromadzenie formularzy, badania oparte na sztucznej inteligencji, współpracę zespołową, zarządzanie zadaniami i wizualne raportowanie — wszystko na jednej platformie.

Twórz ankiety za pomocą formularzy ClickUp, analizuj odpowiedzi za pomocą pulpitów ClickUp, sporządzaj bezpłatne raporty w dokumentach ClickUp i szybciej odkrywaj spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain. Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i współpracuj bez wysiłku ze swoim zespołem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby uprościć cykl pracy związany z badaniami rynku i przekształcić spostrzeżenia w działania — szybciej niż kiedykolwiek!