12 narzędzi AI, które zmieniają sposób pisania wniosków o dotacje dla zespołów

Pisanie wniosków o dotacje wygląda jak praca administratora, ale w grę wchodzi o wiele więcej.

Za każdym wnioskiem stoi zespół, który po cichu balansuje terminami, zbiera dane, łączy narracje — a wszystko to w świecie, w którym same amerykańskie organizacje non-profit otrzymują co roku ponad 300 miliardów dolarów dotacji rządowych.

Taka jest skala możliwości. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest posiadanie obciążenia i jasności umysłu, aby opowiedzieć fascynującą historię i osiągnąć wszystkie cele przed upływem czasu.

W tym blogu omówimy 12 narzędzi AI do pisania wniosków o dotacje, które pomogą Twojemu zespołowi ds. dotacji pisać bardziej precyzyjnie, działać szybciej i odzyskać tak bardzo potrzebną koncentrację — dzięki czemu będą mogli poświęcić mniej czasu na zmagania z procesem, a więcej na zwiększanie wpływu.

Narzędzia AI dla zespołów zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje to specjalistyczne oprogramowanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ułatwić i usprawnić proces składania wniosków o dotacje.

Potraktuj je jako inteligentnego asystenta dla całego zespołu, który pomaga w wszystkim, od badań i pisania po współpracę i upewnianie się, że przestrzegasz wszystkich zasad.

Narzędzia te wykorzystują technologie takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), które pomaga im rozumieć i pisać teksty podobne do ludzkich. W przeciwieństwie do prostych programów sprawdzających pisownię, mogą one pomóc w tworzeniu całych sekcji wniosku, podsumowywaniu długich dokumentów badawczych, a nawet dostosowywaniu tekstu do stylu konkretnego fundatora.

To, co sprawia, że narzędzia te są wyjątkowe dla zespołów, to fakt, że zostały stworzone z myślą o współpracy zespołowej, umożliwiając wspólną pracę w jednym miejscu zamiast wysyłania dokumentów tam i z powrotem. Oferują one takie funkcje, jak edycja w czasie rzeczywistym i wbudowane strategie zarządzania wiedzą, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.

💡Porada dla profesjonalistów: Jeśli chcesz, aby Twój cykl pracy był uporządkowany i zgodny z przepisami, z pewnością spodoba Ci się szablon SOP dla organizacji non-profit — to praktyczny sposób na ujednolicenie procesów i zapewnienie, że wszyscy są na bieżąco.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Wielkość zespołu Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie dotacjami z wykorzystaniem AI ClickUp Brain, ClickUp dokumet, pola niestandardowe Każda wielkość Free Forever plan; dostępne są również plany płatne. Grantable Sztuczna inteligencja do pisania i wyszukiwania informacji dotyczących dotacji AI grant writer, inteligentna biblioteka, obszar roboczy dla zespołów Małe i średnie przedsiębiorstwa Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 24 USD/użytkownik/miesiąc. Grant Assistant Szybkie sporządzanie wniosków Automatyzowane pisanie, dopasowywanie fundatorów Małe zespoły Brak planu Free; ceny niestandardowe Instrumentl Wyszukiwanie i śledzenie możliwości Wyszukiwanie dotacji, śledzenie terminów Średnie i duże Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 326 USD miesięcznie. Grantboost Dostosowywanie wniosków niestandardowe z wykorzystaniem AI Biblioteka szablonów, silnik niestandardowego dostosowywania Każda wielkość Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie. Grant Orb Usprawniony cykl pracy składania wniosków Automatyzacja, sprawdzanie zgodności Małe i średnie przedsiębiorstwa Brak planu Free; Niestandardowe ceny ChatGPT Ogólna pomoc w pisaniu Tworzenie zawartości, pomoc w badaniach Każda wielkość Limity bezpłatnego dostępu; płatne plan zaczynają się od 20 USD miesięcznie. Claude Długoformowa zawartość i analizy Rozszerzone okno kontekstowe, szczegółowa edycja Każda wielkość Limity bezpłatny pakiet; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie. Gemini Badania i weryfikacja faktów Integracja internetowa, multimodalność Każda wielkość Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie. Perplexity Badania z cytatami Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, śledzenie źródeł Każda wielkość Dostępny bezpłatny pakiet; płatne plan zaczynają się od 20 USD miesięcznie. Fireflies Transkrypcja spotkań i spostrzeżenia Transkrypcja, elementy do wykonania Każda wielkość Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 18 USD/użytkownik/miesiąc. Fundwriter. ai Wnioski dotyczące organizacji non-profit Szablony, pomiar wpływu Małe organizacje non-profit Brak bezpłatnego planu (7-dniowa wersja próbna); płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Znalezienie odpowiedniego narzędzia AI dla zespołu zajmującego się pisaniem wniosków o dotacje oznacza wyjście poza efektowne funkcje AI i skupienie się na tym, co faktycznie poprawia cykl pracy i wskaźnik powodzenia.

Potrzebujesz narzędzia, które nie tylko dobrze pisze, ale także pozwala Twojemu zespołowi zachować porządek i zapewnia bezpieczeństwo danych.

Po pierwsze, należy pomyśleć o bezpieczeństwie, ponieważ wnioski o dotacje często zawierają poufne dane osobowe (PII). Poszukaj narzędzia zapewniającego wysokie standardy bezpieczeństwa danych, zgodność z SOC 2 i przejrzystą ścieżkę audytu, aby zapewnić odpowiedzialność.

Następnie zastanów się, jak narzędzie to wpisze się w procesy Twojego zespołu. Czy umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i oferuje przejrzystą kontrolę wersji, aby zapobiec nieporozumieniom? Czy można ustawić uprawnienia oparte na rolach, tak aby autorzy, recenzenci i menedżerowie budżetu widzieli tylko to, co jest im potrzebne? Celem jest usprawnienie procesów związanych z pisaniem wniosków o dotacje, a nie dodawanie kolejnej warstwy złożoności.

Oto kilka kluczowych kwestii, o których należy pamiętać. ✨

Wiedza dotycząca dotacji: dobry asystent AI do pisania wniosków o dotacje powinien rozumieć różnicę między opisem potrzeb a planem oceny. Poszukaj narzędzi opartych na rzeczywistych wnioskach o dotacje, ponieważ generują one bardziej trafną zawartość niż AIGeneral.

Rzetelność cytatów: W przypadku grantów wymagających intensywnych badań potrzebujesz AI, która może zapewnić dokładne źródła dla swoich twierdzeń. Zapobiega to przypadkowemu umieszczeniu nieprawidłowych informacji lub „halucynacji”, które według badań występują z częstotliwością W przypadku grantów wymagających intensywnych badań potrzebujesz AI, która może zapewnić dokładne źródła dla swoich twierdzeń. Zapobiega to przypadkowemu umieszczeniu nieprawidłowych informacji lub „halucynacji”, które według badań występują z częstotliwością 28,6% w przypadku GPT-4 podczas generowania odniesień — co sprawia, że weryfikacja faktów jest niezbędna.

Wsparcie w zakresie inżynierii podpowiedzi: Jakość wyników AI zależy od jakości danych wejściowych, czyli „podpowiedzi”. Najlepsze narzędzia oferują Jakość wyników AI zależy od jakości danych wejściowych, czyli „podpowiedzi”. Najlepsze narzędzia oferują podpowiedzi i przewodniki dotyczące pisania AI , które pomagają zespołowi zadawać właściwe pytania i uzyskiwać najlepsze wyniki.

Możliwości integracji: Tworzenie wniosków o dotacje nie odbywa się w próżni. Wybierz narzędzie, które łączy się z Twoimi technologiami, takimi jak Tworzenie wniosków o dotacje nie odbywa się w próżni. Wybierz narzędzie, które łączy się z Twoimi technologiami, takimi jak oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy , kalendarze, pamięć w chmurze i aplikacje komunikacyjne, aby uniknąć ciągłego przełączania się między platformami.

👀 Czy wiesz, że: Elon Musk rzucił kiedyś ONZ wyzwanie, aby udowodniła, w jaki sposób 6 miliardów dolarów może pomóc w walce z głodem na świecie. ONZ przedstawiła szczegółowy plan... ale fundusze nigdy nie zostały przekazane. To dobre przypomnienie, że nawet najwięksi „fundatorzy” mogą się wycofać, więc solidne wnioski (i jasne plany) są ważniejsze niż wielkie obietnice.

Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z tych narzędzi!

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania dotacjami oparte na sztucznej inteligencji)

Zintegrowane środowisko pracy AI ClickUp jest przystosowane do spotkania wszystkich generatywnych cykli pracy w jednym miejscu.

Przenieś cały proces pisania wniosków o dotacje do jednego, zintegrowanego obszaru roboczego AI — ujednoliconej platformy, na której wszystkie Twoje prace, dane i AI są połączone w jednym miejscu — i wyeliminuj rozproszenie narzędzi, które spowalnia pracę Twojego zespołu, dzięki ClickUp.

ClickUp Brain stanowi centralny element tego cyklu pracy, pełniąc rolę Twojego partnera w zakresie sztucznej inteligencji. Zacznij od otwarcia dokumentu ClickUp Doc i poinformowania Brain o swoich potrzebach: zarysie projektu, priorytetach fundatora, historii, którą chcesz opowiedzieć. Brain generuje pierwszy szkic, który faktycznie odzwierciedla głos Twojej organizacji, ponieważ czerpie z wszystkiego, co już znajduje się w Twoim obszarze roboczym — poprzednich wniosków, notatek badawczych, raportów dotyczących wpływu.

Połącz ClickUp dokumenty z ClickUp Brain, aby szybciej generować materiały szkoleniowe dla nowych pracowników.

Kiedy będziesz gotowy do dopracowania wniosku, Brain może poprawić język, wzmocnić poszczególne sekcje i zapewnić spójność terminologii w całym wniosku.

Gdy projekt nabierze kształtu, przekształć dokument w działanie. Połącz go z zadaniem ClickUp, przypisz recenzentów, dodaj terminy i oznacz interesariuszy — wszystko w tym samym miejscu, w którym znajduje się wniosek. Recenzenci nie muszą szukać plików ani nowych wersji; po prostu otwierają zadanie i komentują bezpośrednio w dokumencie w czasie rzeczywistym. Każda część cyklu recenzji staje się widoczna i możliwa do śledzenia.

Dodaj listy kontrolne zadań, terminy, osoby przypisane oraz niestandardowe statusy, aby śledzić przebieg pracy.

ClickUp zapewnia strukturę operacyjną, która pozwala utrzymać tempo pracy. Skorzystaj z pól niestandardowych, aby zarejestrować wymagania fundatorów, harmonogramy, załączniki, potrzeby budżetowe i kryteria przesłanych wniosków dla wszystkich dotacji. Następnie stwórz wizualny schemat pracy, korzystając z niestandardowych statusów zadań, mapując przebieg każdego wniosku od badania → sporządzenia projektu → przeglądu → ostatecznego zatwierdzenia → przesłane.

Automatyzacje w ClickUp zajmują się resztą — przypisują kolejnego recenzenta, gdy zmienia się status, wysyłają przypomnienia o terminach przed przesłanymi wnioskami, eskalują zadania, gdy zatwierdzanie się opóźnia. Zamiast ręcznie zarządzać procesem, proces zarządza się sam.

A ponieważ wszystko jest połączone w ramach zintegrowanego obszaru roboczego AI, Brain może natychmiast wyświetlać informacje — pobierając kontekst z poprzednich wniosków o dotacje lub notatek ze spotkań, przypominając, co sprawdziło się ostatnim razem, odpowiadając na pytania dotyczące wymagań lub wyświetlając dane, o których zapomniałeś.

Dzięki ClickUp AI cała przestrzeń robocza staje się przeszukiwalna i responsywna. Nigdy więcej nie przegapisz ważnych szczegółów.

A co najlepsze? Możesz korzystać z wielu modeli AI, takich jak Claude, ChatGPT i Gemini, bezpośrednio w ClickUp Brain, aby zająć się zadaniami związanymi z pisaniem, bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi.

Tak wygląda cykl pracy ubiegania się o dotacje oparty na sztucznej inteligencji: pisanie, badania, współpraca i zarządzanie w jednym miejscu — bez rozproszenia narzędzi, utraty plików i wąskich gardeł. Po prostu zespół, który może działać szybciej, pisać lepsze wnioski i skupić się na finansowaniu działań, które ma realizować.

👋🏾 Potrzebujesz pomocy na początku? Skorzystaj z tego szablonu wniosku o dotację od ClickUp, aby szybko rozpocząć pracę!

Pobierz bezpłatny szablon Ten gotowy do użycia szablon pomoże Ci szybciej ustawić płynny cykl pracy pisania wniosków o dotacje.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain do pisania wniosków o dotacje: Twórz pierwsze wersje, podsumowuj badania i przepisuj fragmenty dla różnych odbiorców. Ponieważ AI czerpie kontekst z całego obszaru roboczego, sugestie są bardziej trafne i zgodne z tonem Twojej organizacji.

ClickUp Dokumenty z funkcją współpracy w czasie rzeczywistym: umożliwia całemu zespołowi jednoczesne pisanie i edytowanie wniosków dzięki kursorom na żywo i komentarzom w wątku. Możesz również zachować zakończoną historię wersji, aby śledzić każdą zmianę.

Niestandardowe statusy zadań i automatyzacje ClickUp: Stwórz niestandardowy przepływ pracy, który idealnie pasuje do Twojego procesu ubiegania się o dotacje. Automatycznie przenoś wnioski z etapu tworzenia projektu do etapu przeglądu i przesłane, zapewniając wszystkim spójność działań.

Biblioteka szablonów: Zapisz swoje najbardziej powodujące wnioski jako szablony w bibliotece szablonów. Pozwoli to Zapisz swoje najbardziej powodujące wnioski jako szablony w bibliotece szablonów. Pozwoli to ujednolicić proces i przyspieszyć tworzenie nowych wniosków bez konieczności zaczynania od zera.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Kompleksowe rozwiązanie łączy w sobie funkcje tworzenia wniosków o dotacje, zarządzania projektami i współpracy zespołowej, dzięki czemu nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami.

Kontekstowe rozumienie ClickUp Brain pozwala na uzyskanie dokładniejszych i bardziej trafnych sugestii /AI w porównaniu z narzędziami samodzielnymi.

Szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania pozwalają stworzyć dokładnie taki cykl pracy, jakiego potrzebuje Twój zespół.

Wady:

Szeroki zakres funkcji może wymagać trochę czasu, aby skonfigurować je i dostosować do konkretnych potrzeb niestandardowych.

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami platformy.

Ceny ClickUp

tabela cenowa

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przełamać szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, redaguję zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, redaguję zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

2. Grantable (najlepsze narzędzie do tworzenia wniosków o dotacje)

za pośrednictwem Grantable

Grantable to platforma AI do pisania wniosków o dotacje, zaprojektowana specjalnie z myślą o języku i strukturze wniosków o dotacje. Łączy w sobie inteligentną pomoc w pisaniu z obszarem roboczym, co czyni ją doskonałym wyborem dla zespołów skupionych wyłącznie na pozyskiwaniu dotacji. Sztuczna inteligencja platformy została wyszkolona na ogromnym zbiorze danych dotyczących dotacji o powodzeniu, dzięki czemu rozumie, czego oczekują fundatorzy.

Wyróżniającą się funkcją jest inteligentna biblioteka zawartości, która umożliwia przechowywanie i ponowne wykorzystanie najlepszych treści. Możesz zapisać misję swojej organizacji, opisy programów i dane dotyczące wpływu, a następnie pozwolić /AI dostosować je do nowych wniosków. Zapewnia to spójność i oszczędza zespołowi konieczności wielokrotnego przepisywania tych samych informacji.

Najlepsze funkcje Grantable

Narzędzie do pisania wniosków o dotacje oparte na AI: generuje zawartość celową dostosowaną do konkretnych priorytetów fundatorów i przykładów wniosków o powodzeniu.

Inteligentna biblioteka zawartości: przechowuje, taguje i wyszukuje standardowy tekst, ułatwiając ponowne wykorzystanie skutecznej zawartości.

Obszar roboczy zespołu: umożliwia płynną współpracę dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami, śledzenia terminów i przeglądania przepływów pracy.

Zalety i wady Grantable

Zalety:

Stworzone specjalnie do pisania wniosków o dotacje, z dogłębnym zrozumieniem struktury wniosków

Z czasem poznaje styl Twojej organizacji, aby zapewnić bardziej spójne sugestie AI.

Śledzi możliwości uzyskania dotacji od momentu ich odkrycia aż po raportowanie.

Wady:

Brakuje szerszych funkcji zarządzania projektami i planowania innych zadań organizacyjnych.

Mniej opcji integracji z innym oprogramowaniem

Ceny mogą stanowić wyzwanie dla mniejszych organizacji non-profit.

Ceny grantowe

Pakiet startowy: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Zalety: 60 USD miesięcznie za użytkownika

Agencja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grantable

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, AI musi umieć: rozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonywać niezbędne kroki, żeby tworzyć zadania lub je dostosowywać, oraz ustawiać automatyzację przepływów pracy. Większość narzędzi obsługuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

3. Grant Assistant (najlepsze narzędzie do szybkiego tworzenia wstępnych wersji wniosków)

Grant Assistant to asystent AI do pisania wniosków o dotacje, który koncentruje się na szybkości i wydajności. Został zaprojektowany, aby pomóc mniejszym zespołom i małym zespołom w szybkim sporządzaniu wniosków i znajdowaniu odpowiednich możliwości finansowania.

Jeśli Twój zespół ma mało czasu i zasobów, to narzędzie pomoże Ci przygotować konkurencyjny pierwszy projekt w ciągu kilku minut.

Główną zaletą platformy jest szybkie generowanie wniosków. Wystarczy wprowadzić szczegóły projektu, a AI stworzy zakończony projekt dostosowany do wymagań fundatora. Platforma posiada również funkcję dopasowywania fundatorów, która przeszukuje bazę danych dotacji w celu znalezienia możliwości zgodnych z misją użytkownika.

Najlepsze funkcje Grant Assistant

Szybkie tworzenie wniosków: szybko tworzy zakończone pierwsze wersje, które można następnie niestandardowo dostosować pod względem tonu i długości.

Automatyzowane dopasowywanie fundatorów: Odnajduje odpowiednie możliwości uzyskania dotacji na podstawie profilu Twojej organizacji.

Wbudowany moduł sprawdzania zgodności: automatycznie weryfikuje liczbę słów, wymagane sekcje i format, aby zapobiec prostym błędom.

Zalety i wady Grant Assistant

Zalety:

Niezwykle szybki proces tworzenia wniosków pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu.

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy do opanowania dla członków zespołu, którzy nie mają wiedzy technicznej.

Przystępne ceny są dostępne dla małych organizacji non-profit.

Wady:

Zawartość generowana przez AI może czasami wydawać się ogólnikowa i wymagać znacznej edycji.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania do unikalnych formatów wniosków

Mniej funkcji współpracy zespołowej niż w przypadku innych platform

Ceny Grant Assistant

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grant Assistant

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

4. Instrumentl (najlepsze narzędzie do wyszukiwania dotacji i badania podmiotów finansujących)

za pośrednictwem Instrumentl

Instrumentl to potężna platforma służąca do wyszukiwania możliwości uzyskania dotacji i zarządzania nimi. Chociaż nie jest to narzędzie do pisania, jego siła leży w kompleksowych możliwościach wyszukiwania dotacji i badaniach fundatorów. Pomaga Twojemu zespołowi zbudować silną, strategiczną bazę możliwości, dzięki czemu zawsze ubiegasz się o odpowiednie dotacje.

Platforma wykorzystuje AI, aby dopasować Twoją organizację do najbardziej odpowiednich fundatorów z obszernej bazy danych. Wykracza to poza proste dopasowywanie słów kluczowych, analizując historię dotacji fundatora, typowe kwoty dotacji i obszar geograficzny, na którym się koncentruje. Zasadniczo Instrumentl działa jako narzędzie AI wspomagające podejmowanie decyzji, pozwalające skupić ograniczony czas i zasoby Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Instrumentl

Inteligentne wyszukiwanie dotacji: Znajduje idealnie dopasowane możliwości i ocenia je na podstawie dopasowania do Twojej organizacji.

Kompleksowe informacje o fundatorach: zawiera szczegółowe profile fundatorów, w tym historię ich dotacji i priorytety.

Scentralizowane zarządzanie terminami i zadaniami: śledzenie wszystkich możliwości, terminów i zadań zespołu w jednym pulpicie.

Zalety i wady Instrumentl

Zalety:

Najbardziej kompleksowa i aktualna baza danych dotacji dostępna na rynku

Szczegółowe informacje o fundatorach pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących wniosków.

Doskonałe narzędzia do wizualizacji i zarządzania procesem ubiegania się o dotacje

Wady:

Wyższa cena może stanowić barierę dla bardzo małych organizacji.

Koncentruje się na wyszukiwaniu i śledzeniu, z limitowaną pomocą AI w pisaniu.

Na początku ogromna liczba możliwości może wydawać się przytłaczająca.

Ceny narzędzi Instrumentl

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Zaawansowane: 980 USD miesięcznie

Zalety: 544 USD miesięcznie

Standard: 326 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Instrumentl

G2: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Instrumentl mówią użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Korzystam z instrumentl od kilku lat i chwalę ich usługi innym organizacjom, w których zasiadam w zarządzie. Jest to lider w branży i potęga w dziedzinie pisania wniosków o dotacje. To świetne źródło informacji dla każdego autora wniosków o dotacje, zawierające aktualne możliwości, najnowocześniejsze technologie i dedykowaną obsługę klienta.

Korzystam z instrumentl od kilku lat i chwalę ich usługi innym organizacjom, w których zasiadam w zarządzie. Jest to lider w branży i potęga w dziedzinie pisania wniosków o dotacje. To świetne źródło informacji dla każdego autora wniosków o dotacje, zawierające aktualne możliwości, najnowocześniejsze technologie i dedykowaną obsługę klienta.

🌼 Czy wiesz, że: Badanie przeprowadzone przez Graphite wykazało, że w listopadzie 2024 r. około 50,3% nowych artykułów internetowych w języku angielskim otrzymało etykietę „generowane głównie przez AI”.

5. Grantboost (najlepsze narzędzie do niestandardowego dostosowywania wniosków na dużą skalę)

za pośrednictwem Grantboost

Grantboost to platforma oparta na AI, która doskonale sprawdza się w personalizowaniu wniosków dla konkretnych fundatorów. Łączy ona obszerną bibliotekę szablonów wniosków o dotacje z silnikiem niestandardowym dostosowującym opartym na AI, pomagając Twojemu zespołowi tworzyć niestandardowe wnioski bez konieczności zaczynania od zera.

Sztuczna inteligencja platformy analizuje szczegóły projektu i preferencje fundatora, aby dostosować szablony tak, aby idealnie pasowały. Sugeruje sposoby ulepszenia opisu projektu w oparciu o wzorce z poprzednich, powodowanych wniosków. Pomaga to uniknąć składania ogólnych, „szablonowych” wniosków, które fundatorzy potrafią rozpoznać z daleka.

Najlepsze funkcje Grantboost

Dynamiczna biblioteka szablonów: Uzyskaj dostęp do setek sprawdzonych szablonów, które AI automatycznie niestandardowo dostosowuje do Twojego projektu.

Inteligentne sugestie dotyczące zawartości: Otrzymuj w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące ulepszenia narracji na podstawie tego, co sprawdziło się w przeszłości w przypadku danego fundatora.

Generowanie automatyzowane opisu budżetu: Twórz szczegółowe uzasadnienia budżetu, które idealnie pasują do treści Twojej oferty.

Zalety i wady Grantboost

Zalety:

Szeroki wybór szablonów obejmuje większość popularnych rodzajów dotacji.

Dzięki szerokim możliwościom niestandardowych dostosowań wnioski są wyjątkowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Łatwe do opanowania, dzięki czemu nowi członkowie zespołu mogą szybko osiągnąć wysoką wydajność.

Wady:

Mniej skuteczne w przypadku dotacji wysoce specjalistycznych lub technicznych.

Ograniczone funkcje zarządzania projektami w zakresie śledzenia wniosków po ich przesłanych

Sugestie AI mogą czasami nie trafiać w sedno.

Ceny Grantboost

Free

Zalety: 19,99 USD miesięcznie

Teams: 29,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Grantboost

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Grant Orb (najlepsze narzędzie do automatyzacji przepływu pracy i sprawdzania zgodności)

za pośrednictwem Grant Orb

Grant Orb to oprogramowanie do tworzenia wniosków o dotacje, które koncentruje się na automatyzacji administracyjnej strony procesu pisania wniosków. Pomaga usprawnić cykl pracy i zapewnić zgodność każdego wniosku z wymaganiami fundatora. Jeśli Twój zespół poświęca zbyt dużo czasu na format i logistykę przesłanych wniosków, to narzędzie pozwoli Ci skupić się na pisaniu.

Siłą tej platformy jest automatyzacja przepływu pracy. Możesz tworzyć niestandardowe procesy zatwierdzania, konfigurować automatyczne przypomnienia i śledzić wnioski na każdym etapie. Narzędzie do sprawdzania zgodności automatycznie weryfikuje, czy spełniłeś wszystkie wymagania techniczne, zmniejszając ryzyko odrzucenia wniosku z powodu prostego błędu.

Najlepsze funkcje Grant Orb

Zarządzanie przepływem pracy: skonfiguruj niestandardowe przepływy pracy, aby automatycznie kierować wnioski od etapu sporządzania projektu do przesłane.

Kompleksowa kontrola zgodności: weryfikuje, czy wnioski spotykają wszystkie wymagania techniczne, takie jak liczba słów i wymagany załącznik.

Zintegrowane zarządzanie portalami przesłanych wniosków: poruszaj się po różnych portalach dotacyjnych z poziomu jednego interfejsu, oszczędzając czas i zmniejszając frustrację.

Zalety i wady Grant Orb

Zalety:

Doskonałe funkcje automatyzacji znacznie ograniczają ręczne prace administracyjne.

Solidne narzędzia zapewniające zgodność z przepisami minimalizują ryzyko odrzucenia wniosków z przyczyn technicznych.

Intuicyjny kreator cyklu pracy jest łatwy w użyciu i nie wymaga umiejętności technicznych.

Wady:

Ograniczona pomoc w pisaniu oparta na AI w porównaniu z innymi platformami

Mniejsza baza danych możliwości finansowania

Interfejs użytkownika wydaje się mniej nowoczesny niż w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów.

Ceny Grant Orb

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach.

Oceny i recenzje Grant Orb

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że: Oficjalny brytyjski „Biuletyn statystyczny dotacji na lata 2023–2024” pokazuje, że w tym okresie rząd przyznał dotacje w wysokości 153 mld funtów, czyli nieco mniej niż 156 mld funtów w poprzednim roku. Skala finansowania pokazuje, jak duże są stawki i jak ważna jest konkurencja i zarządzanie procesem, gdy w grę wchodzą setki miliardów. To dodatkowa motywacja do napisania zwycięskiej propozycji dotacji!

7. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie zapewniające elastyczną pomoc w pisaniu tekstów ogólnych)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to potężne i wszechstronne narzędzie AI do pisania, które może być cennym atutem dla każdego zespołu zajmującego się pisaniem wniosków o dotacje. Chociaż nie jest to specjalistyczne oprogramowanie do pisania wniosków o dotacje, jego zdolność do generowania pomysłów, tworzenia zawartości i udoskonalania języka sprawia, że jest to elastyczna i dostępna opcja do szerokiego zakresu zadań.

Możesz je wykorzystać do burzy mózgów nad pomysłami na projekty, przełamania bloku twórczego w trudnych fragmentach lub uproszczenia skomplikowanego języka technicznego dla ogółu odbiorców. Jego konwersacyjny charakter pozwala prosić o poprawki i rozważać różne punkty widzenia, co czyni go doskonałym partnerem do kreatywnego myślenia i dopracowywania ostatecznej wersji projektu.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wszechstronne tworzenie zawartości: tworzy zawartość dla każdej sekcji wniosku o dotację, od streszczeń wykonawczych po plany oceny.

Interaktywne udoskonalanie: Poprawiaj swoje teksty poprzez naturalny dialog, aby uzyskać idealne sformułowania.

Pomoc w badaniach: pomaga zrozumieć złożone tematy i znaleźć informacje wspierające do wniosku.

Zalety i wady ChatGPT

Zalety:

Niezwykle elastyczne i mogą obsłużyć niemal każde zadanie związane z pisaniem

Ciągłe aktualizacje o nowe funkcje

Duża społeczność użytkowników oferuje bogactwo wskazówek i najlepszych praktyk.

Wady:

Brak konkretnej wiedzy na temat konwencji pisania wniosków o dotacje i wymagań fundatorów

Brak wbudowanych funkcji współpracy lub zarządzania projektami dla zespołów

Czasami mogą generować niedokładne informacje, które wymagają weryfikacji.

Ceny ChatGPT

ChatGPT Plus: 20 USD miesięcznie

Zespół ChatGPT: 30 USD miesięcznie za użytkownika

ChatGPT Pro: 200 USD miesięcznie

ChatGPT Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co o ChatGPT mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ChatGPT stało się moim ulubionym narzędziem do wykonywania szerokiego zakresu codziennych zadań. Używam go do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, pisania i debugowania kodu, podsumowywania dokumentów, generowania pomysłów, a nawet pomocy w badaniach lub nauce nowych tematów. Jego zdolność adaptacyjna jest imponująca – niezależnie od tego, czy potrzebuję kreatywnego pisania, odpowiedzi technicznych czy praktycznych porad, ChatGPT dostarcza szybkie i trafne wyniki. Podoba mi się to, jak przyspiesza mój cykl pracy i niezawodnie wypełnia luki w wiedzy na żądanie.

ChatGPT stało się moim ulubionym narzędziem do wykonywania szerokiego zakresu codziennych zadań. Używam go do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, pisania i debugowania kodu, podsumowywania dokumentów, generowania pomysłów, a nawet pomocy w badaniach lub nauce nowych tematów. Jego zdolność adaptacyjna jest imponująca – niezależnie od tego, czy potrzebuję kreatywnego pisania, odpowiedzi technicznych czy praktycznych porad, ChatGPT dostarcza szybkie i trafne wyniki. Podoba mi się to, jak przyspiesza mój cykl pracy i niezawodnie wypełnia luki w wiedzy na żądanie.

8. Claude (najlepsze do edycji formularza długiego, złożonego wniosku)

za pośrednictwem Claude

Claude to zaawansowany model AI, który doskonale radzi sobie z długimi, złożonymi dokumentami. Dzięki temu jest szczególnie przydatny dla zespołów zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje, które pracują nad kompleksowymi projektami wymagającymi głębokiego kontekstu i spójności narracyjnej.

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z utrzymaniem spójności 50-stronicowej propozycji, Claude może Ci pomóc.

Jej kluczową funkcją jest duże okno kontekstowe, co oznacza, że może odczytać i zapamiętać całą propozycję dotacji za jednym razem. Dzięki temu może przedstawiać sugestie, które są spójne we wszystkich sekcjach, od wprowadzenia po budżet. Jest również biegły w analizowaniu argumentów i sugerowaniu sposobów na wzmocnienie argumentów przemawiających za finansowaniem.

Najlepsze funkcje Claude

Rozszerzone okno kontekstowe: działa z całymi wnioskami o dotacje jednocześnie, zapewniając spójność narracji.

Zaawansowana edycja i udoskonalanie: zapewnia szczegółowe informacje zwrotne dotyczące struktury, argumentu i przejrzystości.

Silne zdolności analityczne: Obsługuje złożone i techniczne wnioski, wykazując się dogłębnym zrozumieniem tematu.

Zalety i wady Claude

Zalety:

Doskonała obsługa długich dokumentów pozwala zachować jakość i spójność.

Doskonałe w utrzymywaniu spójnego tonu i stylu wypowiedzi wielu autorów

Solidne ramy etyczne pomagają zapewnić prawdziwość i stosowność wniosków.

Wady:

Brak specjalistycznego szkolenia w zakresie konwencji pisania wniosków o dotacje

Ograniczona integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Czasami może być zbyt ostrożny w swoich sugestiach.

Ceny Claude

Claude Pro: 20 USD miesięcznie

Claude Team: 30 USD miesięcznie

Claude Max: Od 100 USD miesięcznie

Claude Enterprise: Ceny niestandardowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Claude mówią użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Claude ma dużą zdolność do zachowania kontekstu i zrozumienia niuansów wymagań biznesowych. Claude pomaga mi strukturyzować złożone wyniki i symulacje, analizować ogromne ilości tekstu lub danych oraz tworzyć precyzyjne komunikaty dla klientów bez utraty intencji strategicznych.

Claude ma dużą zdolność do zachowania kontekstu i zrozumienia niuansów wymagań biznesowych. Claude pomaga mi w tworzeniu złożonych wyników i symulacji, analizowaniu ogromnych ilości tekstu lub danych oraz tworzeniu precyzyjnych komunikatów dla klientów bez utraty intencji strategicznych.

📖 Więcej informacji: 10 najlepszych programów do śledzenia terminów

9. Gemini (najlepsze do badań, weryfikacji faktów i analizy danych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Gemini

Gemini, opracowane przez Google, to narzędzie AI, które doskonale sprawdza się w badaniach i weryfikacji faktów. Jest ono głęboko zintegrowane z wyszukiwarką internetową, dzięki czemu Twój zespół może pobierać dane i statystyki w czasie rzeczywistym, aby stworzyć solidną, opartą na dowodach argumentację dla Twojego projektu.

Jest to ogromna zaleta w przypadku wniosków o dotacje, które wymagają aktualnych informacji.

Jedną z jego wyjątkowych zalet jest wielomodalność, co oznacza, że rozumie on i potrafi pracować z tekstem, obrazami i danymi. Można poprosić go o analizę wykresu z pracy badawczej lub wygenerowanie opisu zdjęcia projektu. W przypadku zespołów, które już korzystają z Google Workspace, Gemini płynnie integruje się z Dokumentami Google, Arkuszy Google i Prezentacjami.

Najlepsze funkcje Gemini

Zintegrowana wyszukiwarka internetowa: zapewnia dostęp do aktualnych danych i statystyk w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wsparcie dla Twoich argumentów.

Wielomodalna analiza zawartości: działa z wykresami, diagramami i obrazami, a także z tekstem.

Funkcje współpracy w Google Workspace: płynna integracja z narzędziami, z których Twój zespół może już korzystać.

Zalety i wady Gemini

Zalety:

Doskonałe możliwości badawcze gwarantują, że wnioski są oparte na dokładnych, aktualnych informacjach.

Płynna integracja z Google Workspace usprawnia współpracę.

Funkcje multimodalne zapewniają wsparcie dla wniosków o różnorodnych typach zawartości.

Wady:

Mniej wyspecjalizowane w pisaniu wniosków o dotacje niż dedykowane platformy

Potencjalne obawy dotyczące prywatności danych w przypadku wrażliwych informacji organizacyjnych

Wydajność może być niejednolita w zależności od zadania.

Ceny Gemini

Gemini Advanced (za pośrednictwem Google One AI Premium): 19,99 USD miesięcznie

Gemini dla Google Workspace (Business Plan): 20 USD miesięcznie za użytkownika

Gemini dla Google Workspace (plan Enterprise Plan): 30 USD miesięcznie za użytkownika

Gemini Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Gemini mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Szczerze mówiąc, największą zaletą Google Gemini jest łatwość obsługi. Nie wymaga żadnych ustawień ani szkolenia — wystarczy zacząć pisać, a narzędzie zacznie działać. Działa bardzo płynnie i naturalnie, zwłaszcza jeśli korzystasz już z Gmaila, Dokumentów Google lub innych aplikacji Google. Sposób, w jaki łączy się z obszarem roboczym Google, jest dla mnie ogromną zaletą.

Szczerze mówiąc, największą zaletą Google Gemini jest łatwość obsługi. Nie wymaga żadnych ustawień ani szkolenia — wystarczy zacząć pisać, a narzędzie zacznie działać. Działa bardzo płynnie i naturalnie, zwłaszcza jeśli korzystasz już z Gmaila, Dokumentów Google lub innych aplikacji Google. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki łączy się z Google Workspace.

10. Perplexity (najlepsze do badań z weryfikowanymi cytatami)

za pośrednictwem Perplexity

Perplexity to narzędzie badawcze oparte na AI, które działa jak superwydajna wyszukiwarka. Zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci znaleźć dokładne informacje, a co najważniejsze, pokazać, skąd pochodzą.

Dla zespołów zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje, które muszą tworzyć wnioski oparte na dogłębnych badaniach, narzędzie to jest nieocenione w utrzymaniu integralności cytatów.

Kiedy zadajesz pytanie Perplexity, otrzymujesz nie tylko odpowiedź, ale także numerowane cytaty połączone z bezpośrednimi linkami do źródeł. Dzięki temu możesz szybko zweryfikować fakty i stworzyć wiarygodną, dobrze wspartą narrację. Jest to idealne rozwiązanie do wyszukiwania statystyk, badań naukowych i innych dowodów na poparcie Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Perplexity

Wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym z podaniem źródła: dostarcza aktualnych informacji z jasnymi odniesieniami do każdego twierdzenia.

Synteza badań: łączy informacje z wielu źródeł w spójne podsumowanie.

Zarządzanie cytatami: pomaga w śledzeniu źródeł i formatowania ich poprawnie.

Zalety i wady Perplexity

Zalety:

Wyjątkowa funkcja śledzenia cytatów gwarantuje, że wszystkie twierdzenia są poparte odpowiednimi źródłami.

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym zapewnia aktualność wniosków

Przejrzysty, skoncentrowany interfejs doskonale nadaje się do intensywnych sesji badawczych.

Wady:

Pomoc w pisaniu w limicie, wykraczająca poza podsumowanie badań

Brak wbudowanych funkcji współpracy przy pisaniu zespołowym

Mniej skuteczne w przypadku kreatywnych lub narracyjnych części wniosku

Ceny Perplexity

Perplexity Pro: 20 USD miesięcznie

Perplexity Max: 200 USD miesięcznie

Perplexity Enterprise Pro: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Perplexity Enterprise Max: 325 USD miesięcznie za użytkownika

Perplexity Education Pro: 4,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Perplexity

G2: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Perplexity mówią użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Zacząłem używać Perplexity, aby eksperymentować ze sztuczną inteligencją, ale szybko zdałem sobie sprawę, że jest to świetne narzędzie wyszukiwania, znacznie lepsze niż Google: nie zalewa Cię reklamami ani płatnymi ogłoszeniami i zawsze daje trafne wyniki, ale najlepszą funkcją jest bezpośredni link do źródeł, dzięki czemu możesz sam ocenić, czy są one wiarygodne, a jak dotąd zawsze takie były. Naprawdę pomaga w znalezieniu nieoczywistych informacji w Internecie, których wyszukanie zajęłoby mi 30 minut, a Perplexity zajmuje kilka sekund.

Zacząłem używać Perplexity, aby eksperymentować ze sztuczną inteligencją, ale szybko zdałem sobie sprawę, że jest to świetne narzędzie wyszukiwania, znacznie lepsze niż Google: nie zalewa Cię reklamami ani płatnymi ogłoszeniami i zawsze daje trafne wyniki, ale najlepszą funkcją jest bezpośredni link do źródeł, dzięki czemu możesz sam ocenić, czy są one wiarygodne, a jak dotąd zawsze takie były. Naprawdę pomaga w znalezieniu nieoczywistych informacji w Internecie, których wyszukanie zajęłoby mi 30 minut, a Perplexity zajmuje kilka sekund.

Dowiedz się, jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji:

11. Fireflies (najlepsze do rejestrowania i wyszukiwania wniosków z spotkań)

za pośrednictwem Fireflies AI

Fireflies to asystent spotkań oparty na AI, który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy Twojego zespołu. Dla zespołów zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje oznacza to, że każda sesja burzy mózgów, spotkanie z fundatorem i wewnętrzna ocena stają się zawartością, którą można przeszukiwać. Nigdy więcej nie stracisz świetnego pomysłu ani nie zapomnisz o kluczowej decyzji.

Wyobraź sobie, że dwa miesiące temu odbyłeś spotkanie z kierownikiem programu. Dzięki Fireflies możesz po prostu wyszukać w transkrypcji hasła „ograniczenia budżetowe” lub „wskaźniki oceny”, aby znaleźć dokładne informacje potrzebne do przygotowania wniosku. Narzędzie automatycznie identyfikuje elementy, które należy podjąć, i tworzy zadania, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych działań następczych.

Najlepsze funkcje Fireflies

Automatyczna transkrypcja spotkań: rejestruje każde słowo z planowania dotacji i spotkań z fundatorami.

Podsumowania i działania oparte na AI: zapewniają zwięzłe podsumowania i automatycznie wyodrębniają zadania i decyzje.

Archiwum spotkań z funkcją wyszukiwania: tworzy bazę wiedzy zawierającą wszystkie rozmowy związane z dotacjami.

Zalety i wady Fireflies

Zalety:

Gwarantuje, że żadne cenne pomysły z spotkań nie zostaną zapomniane.

Łatwo łączy się z głównymi platformami do wideo konferencji.

Tworzy przeszukiwalną pamięć instytucjonalną dotyczącą dyskusji na temat dotacji.

Wady:

Nie jest to narzędzie do pisania, ale raczej narzędzie do gromadzenia informacji.

Wymaga ostrożnego obchodzenia się z poufnymi informacjami omawianymi podczas spotkań.

Niektórzy członkowie zespołu mogą czuć się niekomfortowo z nagrywaniem spotkań.

Ceny Fireflies

Free

Fireflies Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Fireflies Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Fireflies Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,8/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Fireflies mówią użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które obsługujemy, i prezentacji, które pokazujemy, dość trudno jest zapamiętać całość dyskusji, a to narzędzie sporządza notatki w najlepszy możliwy sposób. Jest zintegrowane z Gmailem i HubSpotem. Jest dość dokładne w swoich notatkach, udostępniając nastroje rozmówców i czas wypowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo cenne narzędzie dla naszego zespołu.

Biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które obsługujemy, i prezentacji, które pokazujemy, dość trudno jest zapamiętać całość dyskusji, a to narzędzie robi notatki za Ciebie w najlepszy możliwy sposób. Jest zintegrowane z Gmailem i HubSpotem. Jest dość dokładne w swoich notatkach, udostępniając nastroje rozmówców i czas wypowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo cenne narzędzie dla naszego zespołu.

💡Porada dla profesjonalistów: Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność pozyskiwania funduszy i dotarcia do darczyńców, zapoznaj się z szablonem listu z prośbą o darowiznę — jest to przydatne narzędzie do tworzenia przekonujących wniosków o darowizny. A do kompilowania danych i historii, które składają się na profesjonalne wnioski o dotacje i utrzymywanie powiązań z darczyńcami, niezbędny jest szablon rocznego sprawozdania organizacji non-profit.

12. Fundwriter. ai (najlepsze narzędzie do tworzenia treści i szablonów dla organizacji non-profit)

za pośrednictwem Fundwriter. ai

Fundwriter.ai to oprogramowanie do pisania wniosków o dotacje dla organizacji non-profit, zwłaszcza mniejszych.

Rozumie specyficzny język i potrzeby związane z opowiadaniem historii w pracy opartej na misji. Platforma została zaprojektowana, aby pomóc Ci wyrazić swój wpływ i wykazać potrzebę w sposób, który przemawia do fundatorów udzielających wsparcia organizacjom non-profit.

AI została przeszkolona na podstawie wniosków organizacji non-profit o powodzeniu, dzięki czemu wie, jak zrównoważyć dane oparte na faktach z przekonującą, emocjonalną narracją. Oferuje szablony dla popularnych rodzajów dotacji dla organizacji non-profit, takich jak finansowanie programów i budowanie potencjału, a także zapewnia wskazówki dotyczące tworzenia przekonujących oświadczeń o wpływie i ram oceny.

Najlepsze funkcje Fundwriter. ai

Szablony przeznaczone dla organizacji non-profit: Uzyskaj dostęp do szablonów przeznaczonych dla najpopularniejszych rodzajów dotacji dla organizacji non-profit.

Ramy pomiaru wpływu: pomagają tworzyć przekonujące oświadczenia dotyczące wpływu i jasne plany oceny.

Pomoc w opisywaniu budżetu: tworzy szczegółowe uzasadnienia budżetu, które wyjaśniają koszty w sposób zrozumiały dla fundatorów.

Fundwriter. ai – zalety i wady

Zalety:

Zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach i ograniczeniach organizacji non-profit.

Przystępna cena sprawia, że są one dostępne dla organizacji z limitowanym budżetem.

Silny nacisk na opowiadanie historii o wpływie pomaga nawiązać połączenie z fundatorami.

Wady:

Mniej odpowiednie w przypadku grantów na badania wysoce techniczne lub akademickie.

Mniejsza baza użytkowników oznacza mniej zasobów społecznościowych i samouczków.

Ograniczone funkcje w porównaniu z kompleksowymi platformami dla przedsiębiorstw

Ceny Fundwriter. ai

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 29 USD miesięcznie

Profesjonalny: 89 USD miesięcznie

Fundwriter. ai – oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Zmień proces pisania wniosków o dotacje

Pisanie wniosków o dotacje nie musi być gorączkowym poszukiwaniem dokumentów i terminów.

Odpowiednie narzędzia oparte na AI mogą uporządkować chaos, pomagając Twojemu zespołowi szybciej i bez stresu tworzyć lepsze wnioski. Niezależnie od tego, czy Twoim największym wyzwaniem jest znalezienie możliwości, sporządzenie opisów czy zarządzanie całym procesem, istnieje narzędzie, które może Ci w tym pomóc. 🛠️

Wybierając zintegrowane narzędzie AI, takie jak ClickUp, możesz usprawnić proces ubiegania się o dotacje i zdobyć więcej funduszy. Narzędzie to zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na strategii, budowaniu relacji i opowiadaniu wyjątkowej historii swojej organizacji.

Chcesz przekonać się, jak platforma typu „wszystko w jednym” może zrewolucjonizować proces pisania wniosków o dotacje? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś – całkowicie za darmo.

Często zadawane pytania

Niektóre z najlepszych platform AI do pisania wniosków o dotacje to Grantable, Fundwriter. ai, Grantify i ClickUp. Grantable analizuje wnioski o dotacje o powodzeniu, aby generować dostosowane do potrzeb projekty, a także oferuje narzędzia do sprawdzania zgodności i współpracy. Fundwriter. ai jest przeznaczony dla organizacji non-profit i pomaga tworzyć profesjonalnej jakości projekty poprzez analizę wytycznych fundatorów. Grantify łączy sztuczną inteligencję z ludzką wiedzą specjalistyczną, dostarczając projekty sekcji i modelowe odpowiedzi, aby uprościć proces pisania wniosków o dotacje. ClickUp, znany z zarządzania projektami i dokumentami, oferuje również wspomaganie pisania oparte na AI oraz konfigurowalne szablony, które mogą pomóc zespołom w efektywnym tworzeniu, organizowaniu i współpracy nad wnioskami o dotacje.

Tak, ChatGPT może pomóc w pisaniu wniosków o dotacje, generując projekty kluczowych elementów, takich jak opis problemu, proponowane rozwiązania, budżety i listy intencyjne. Usprawnia proces pisania, dostarczając wstępną zawartość i sugestie, co pozwala skupić się na dopracowaniu i niestandardowym dostosowaniu wniosku do konkretnych fundatorów. Funkcje sztucznej inteligencji ClickUp AI mogą być również wykorzystywane do generowania i dopracowywania zawartości wniosków o dotacje bezpośrednio w obszarze roboczym.

Tak, ChatGPT może pomóc w pisaniu wniosków o dotacje, generując projekty kluczowych elementów, takich jak opis problemu, proponowane rozwiązania, budżety i listy intencyjne. Usprawnia proces pisania, dostarczając wstępną treść i sugestie, co pozwala skupić się na dopracowaniu i niestandardowym dostosowaniu wniosku do konkretnych fundatorów. Funkcje ClickUp AI mogą być również wykorzystywane do generowania i dopracowywania zawartości wniosków o dotacje bezpośrednio w obszarze roboczym.

Agenci AI do pisania wniosków o dotacje obejmują platformy takie jak Grantable, Fundwriter.ai, Grantify i asystent AI ClickUp. Narzędzia te wykorzystują sztuczną inteligencję do analizowania wytycznych, generowania szkiców, sugerowania zmian, a nawet dostarczania modelowych odpowiedzi opartych na powodzeniu wniosków, dzięki czemu proces pisania wniosków o dotacje jest szybszy i bardziej wydajny. ClickUp AI może pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z pisaniem, organizowaniu badań i ułatwianiu współpracy zespołu nad dokumentami dotacyjnymi.

Tak, istnieją narzędzia AI zaprojektowane specjalnie, aby pomóc Ci znaleźć dotacje. Chociaż ClickUp nie jest dedykowanym narzędziem do wyszukiwania dotacji, możesz korzystać z jego integracji i funkcji AI, aby organizować i śledzić możliwości uzyskania dotacji, terminy i postępy w składaniu wniosków w jednym miejscu, dzięki czemu proces ubiegania się o dotacje będzie bardziej zorganizowany i wydajny.