5 wskazówek dotyczących powodzenia w zarządzaniu projektami w branży nieruchomości w 2026 r.

Do lutego 2024 r. tempo budowy domów w Stanach Zjednoczonych wzrosło o prawie 20%. Może to oznaczać, że nabywcy nieruchomości w końcu powracają, a deweloperzy zaczynają odzyskiwać zaufanie do rynku. Bądź na bieżąco z zarządzaniem nieruchomościami i klientami, ucząc się, jak skutecznie planować projekty, alokować zasoby i wdrażać strategie dzięki tym wskazówkom i narzędziom do zarządzania projektami w branży nieruchomości! ??

Czym jest zarządzanie projektami w branży nieruchomości?

Zarządzanie projektami w branży nieruchomości zwiększa Twoje szanse na powodzenie, dostarczając wytycznych, technik i powtarzalnych procesów, które pomogą Ci efektywnie zarządzać wszystkimi aspektami projektu nieruchomościowego.

Zarządzanie projektami w branży nieruchomości obejmuje nadzorowanie, koordynowanie i kierowanie projektami, takimi jak budowa i zagospodarowanie nieruchomości, od momentu rozpoczęcia do zakończenia projektu. Może to obejmować planowanie projektu deweloperskiego, projektowanie, kierowanie budową i inne zadania.

Zarządzanie nieruchomościami lub zarządzanie projektami w branży nieruchomości obejmuje szeroki zakres projektów, od niewielkich remontów i przebudów po duże inwestycje deweloperskie w sektorze komercyjnym i mieszkaniowym. Dlatego ważne jest, aby kierownik projektu rozumiał proces budowy, posiadał odpowiednie przeszkolenie oraz odpowiednie licencje i certyfikaty, takie jak certyfikat z zakresu zarządzania projektami w branży nieruchomości.

Kierownik projektu powinien dysponować odpowiednimi narzędziami, aby skutecznie zarządzać projektem z zakresu nieruchomości lub budownictwa i zrealizować go zgodnie z harmonogramem.

Kluczowe elementy zarządzania projektami w branży nieruchomości

Zarządzanie czasem i zakresem: To najważniejsze elementy planowania, ponieważ właśnie na tym etapie określa się wielkość, lokalizację i rodzaj nieruchomości, a także realistyczną oś czasu projektu

Zarządzanie kosztami: Element ten obejmuje wiele procesów: planowanie, szacowanie, budżetowanie, finansowanie, pozyskiwanie środków, zarządzanie, kontrolę i benchmarking. Zarządzanie kosztami zapewnia lepszą kontrolę, większą efektywność kosztową i mniejsze ryzyko

Zarządzanie jakością : Należy wdrożyć środki kontroli jakości, a także zapewnić ciągłe monitorowanie i dostosowywanie celów w celu utrzymania wysokich standardów

Zarządzanie ryzykiem: W tym miejscu omawiane są wszystkie rodzaje ryzyka. Powinno to obejmować ryzyko prawne, ryzyko związane z zarządzaniem oraz ryzyko inwestorskie, takie jak ryzyko płynności

Zarządzanie komunikacją: Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju projektu, należy ustanowić kanał komunikacji obejmujący interesariuszy projektu, organy regulacyjne, deweloperów, wykonawców i inwestorów

Zarządzanie zamówieniami : Aby prawidłowo zrealizować projekt, należy skupić się na pozyskaniu usług i materiałów niezbędnych do jego realizacji. Powinno to obejmować zarządzanie łańcuchem dostaw oraz negocjowanie umów

Zarządzanie integracją: Ponieważ w projekcie będzie uczestniczyć wiele osób, należy opracować plan koordynacji i integracji różnych aspektów projektu, aby zapewnić jego płynny przebieg

Rola kierownika projektu w branży nieruchomości

Każde przedsięwzięcie związane z nieruchomościami, jakie tylko przyjdzie Ci do głowy, jest projektem. I podobnie jak każdy inny projekt, potrzebuje spoiwa, które wszystko utrzyma w całości. W tym przypadku kierownicy zarządzania projektami nieruchomościowymi odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że każdy projekt budowlany przebiega sprawnie, przynosi doskonały zwrot z inwestycji i gwarantuje satysfakcję klienta.

Rola i obowiązki

Planowanie i realizacja projektu: Powodzenie przeprowadzenia projektu przez cały cykl życia projektu

Koordynacja projektu : Koordynacja działań wszystkich specjalistów i klientów zaangażowanych w projekt

Zarządzanie ryzykiem : identyfikowanie ryzyka związanego z projektami i zarządzanie nim, uzyskiwanie pozwoleń oraz przestrzeganie przepisów stanowych i lokalnych

Komunikacja : Śledzenie postępów oraz informowanie zespołu i klientów o zmianach lub aktualizacjach

Zarządzanie budżetem : Zarządzanie budżetami projektów, śledzenie wydatków i dbanie o to, by projekt nie przekroczył budżetu

Zarządzanie umowami: Negocjowanie i zarządzanie umowami z podmiotami z branży budowlanej, takimi jak wykonawcy, w celu zapewnienia, że wszystkie strony wywiązują się ze swoich zobowiązań umownych, a wszystkie prace spełniają wymagane standardy jakości

Typowe wyzwania

Wyzwania stojące przed kierownikami projektów są często związane z brakiem narzędzi do zarządzania projektami i ryzykiem oraz brakiem struktury ułatwiającej zarządzanie projektami i śledzenie ich postępów.

Dobrze, że mamy do dyspozycji nowoczesne rozwiązania i narzędzia, które pozwalają ograniczyć ryzyko i pomagają w osiągnięciu powodzenia w realizacji projektów. Oto pięć wskazówek dotyczących zarządzania projektami w branży nieruchomości, na których możesz się oprzeć, aby z powodzeniem zarządzać kolejnym projektem deweloperskim lub budowlanym!

5 wskazówek dotyczących skutecznego zarządzania projektami w branży nieruchomości

Aby osiągnąć długoterminowe, trwałe powodzenie w branży nieruchomości, pamiętaj o poniższych wskazówkach, które pomogą Ci zapewnić właściwe planowanie i zarządzanie projektami:

1. Opracuj kompleksowy plan projektu

Kompleksowy plan projektu powinien zawierać wszystkie szczegóły niezbędne od początku do końca. Plan powinien zawierać wszystkie kluczowe elementy: opis, znaczenie, istotność, wartość i cel. Oprócz tego w planie należy również wskazać:

Jasno określone cele i zadania projektu

Wskaźniki KPI lub wskaźniki powodzenia

Rola interesariuszy i współpracowników

Szablon planu pracy

Budżet i zakres

Pozyskiwanie zasobów

Wyniki, kamienie milowe i zależności

Harmonogramy i spójne osie czasu

Zarys komunikacji

Marketing nieruchomości

Czynniki związane z zarządzaniem ryzykiem

PORADA Aby zapewnić skuteczne planowanie, skorzystaj z szablonów, takich jak szablon przykładowego planu projektu od ClickUp, który pomoże Ci opracować kompleksowy plan projektu i zrealizować go z pewnością siebie. Szablon ten zawiera gotowe widoki dotyczące postępów w planowaniu i planu projektu, a także niestandardowe statusy zapewniające uporządkowany cykl pracy. Jeśli potrzebujesz pomocy na początku, po prostu zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących dołączonym do szablonu.

Skorzystaj z przykładowego szablonu planu projektu przygotowanego przez ClickUp, aby z pewnością siebie zaplanować swój projekt w branży nieruchomości i mieć pewność, że wszystko jest uporządkowane i przebiega zgodnie z planem.

Niezawodne oprogramowanie CRM dla branży nieruchomości oraz inne narzędzia są niezbędne do realizacji wszystkich elementów planu. Nie tylko sprawiają one, że planowanie staje się szybkie i łatwe, ale także znacznie ułatwiają współpracę i śledzenie postępów, zapewniają wszystkim ciągły cykl pracy oraz pozwalają utrzymać budżet i zasoby pod kontrolą.

Twój kierownik zarządzania projektami potrzebuje odpowiedniego oprogramowania, aby zapewnić widoczność w zakresie ryzyka związanego z kosztami projektu oraz zwiększyć przejrzystość między zespołami, interesariuszami i innymi podmiotami.

Możesz mieć zaufanie do prywatności w oprogramowaniu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, ponieważ ClickUp jest zobowiązane do ochrony prywatności.

Możesz mieć zaufanie do prywatności danych w oprogramowaniu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, ponieważ ClickUp jest zobowiązane do ochrony prywatności danych.

PORADA OD EKSPERTÓW Dowiedz się, jak agencje nieruchomości korzystają z ClickUp, i skorzystaj z szablonu zarządzania projektami w branży nieruchomości od ClickUp, aby bez wysiłku śledzić kontakty, nieruchomości, płatności, notatki, umowy, harmonogramy i wiele więcej — wszystko w jednym miejscu.

Skorzystaj z szablonu listy zadań do zarządzania projektami w branży nieruchomości przygotowanego przez ClickUp, aby skutecznie zarządzać projektami oraz realizować je zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

3. Zapewnij jasną komunikację z interesariuszami

Wymaga to również komunikacji i współpracy z wieloma osobami, takimi jak klienci, wykonawcy i inne zespoły.

Niezwykle ważna jest jasna komunikacja między interesariuszami, klientami i wszystkimi członkami zaangażowanymi w projekt. Dzięki temu wszyscy działają wydajnie, ponieważ jest mniej nieporozumień, pomoc jest dostępna natychmiast, a współpraca przebiega sprawnie.

Komunikuj się bezpośrednio ze swoim zespołem w ramach zadania ClickUp, udostępniaj inne zadania i przesyłaj pliki, korzystając z komentarzy w wątku w ClickUp

Mając to na uwadze, należy ustalić formę komunikacji, która będzie odpowiadać wszystkim. Narzędzia do współpracy, takie jak ClickUp, wyposażone w wbudowaną funkcję czatu i inne funkcje komunikacyjne, pozwalają na płynną współpracę z innymi w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, że istnieją również inne rodzaje komunikacji, z których kierownik projektu powinien korzystać w ramach projektu nieruchomościowego lub budowlanego, takie jak:

Komunikacja interaktywna (spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne, konferencje internetowe)

Komunikacja wychodząca (e-maile, biuletyny, dokumentacja)

Komunikacja typu pull (baza wiedzy o projekcie, oprogramowanie do zarządzania projektami)

PORADA PROUsprawnij i uprość komunikację z klientami i interesariuszami dzięki wbudowanej w aplikację funkcji zarządzania projektami za pomocą poczty elektronicznej – Email in ClickUp. Ta przydatna funkcja skupia całą komunikację w jednym miejscu, umożliwiając wysyłanie i odbieranie e-maili bezpośrednio w ClickUp – oszczędzając czas potrzebny na lokalizację e-maili i przełączanie się między wieloma aplikacjami. Wystarczy przeprowadzić połączenie swoich dostawców poczty e-mail, takich jak Gmail, Outlook i Office 365, z ClickUp i zacząć organizować oraz przyspieszać komunikację e-mailową.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail w ClickUp, aby usprawnić zarządzanie pocztą elektroniczną

4. Połóż nacisk na zarządzanie ryzykiem i planowanie awaryjne

Złożone projekty, zwłaszcza w branży nieruchomości lub budowlanej, muszą koncentrować się na zarządzaniu ryzykiem i planach awaryjnych, ponieważ ryzyko utraty inwestycji jest wysokie. Mając to na uwadze, menedżerowie nieruchomości muszą współpracować z interesariuszami w celu stworzenia planu strategicznego, na którym wszyscy będą mogli się skupić w przypadku wystąpienia niekorzystnych okoliczności. W tym kontekście należy określić wyzwalacze, zidentyfikować każdy rodzaj potencjalnego ryzyka oraz przeprowadzić symulacje różnych realistycznych scenariuszy.

Interesariusze powinni być zawsze informowani o wszelkich komplikacjach, wąskich gardłach, zmianach i innych ważnych szczegółach dotyczących projektu. Poza tym mogą być również zobowiązani do zatwierdzania działań. Może to obejmować posiadanie wiedzy lub dostępu do zasobów, wsparcie planu lub zakupy.

Wypróbuj te szablony planów awaryjnych!

PORADA Poznaj kryteria wyboru oprogramowania do zarządzania ryzykiem i z łatwością stwórz plan strategiczny, korzystając z szablonu Tablicy planu strategicznego ClickUp. Wykorzystaj ten wizualny plan działania, aby pomóc swojemu zespołowi koordynować kluczowe kroki i zebrać wszystkie niezbędne informacje.

Nie pomijaj żadnych kluczowych informacji, korzystając z tego wizualnego planu działania, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł koordynować każdy istotny krok.

5. Stale monitoruj i oceniaj postępy w realizacji projektu

Nie ma możliwości, aby wiedzieć, czy wszystko idzie zgodnie z planem, jeśli się tego nie monitoruje, prawda? Śledzenie i ocena postępów mogą pomóc w wykryciu problemów, które mogą wpłynąć na zakres, budżet i czas realizacji, już na wczesnym etapie — aż do zakończenia projektu. Są to umiejętności potrzebne menedżerom nieruchomości, aby zapobiegać problemom i wdrażać odpowiednie rozwiązania.

Ponadto ciągłe monitorowanie i ocena mogą pomóc w zapewnieniu efektywnego wykorzystania zasobów, co ostatecznie prowadzi do większej odpowiedzialności i przejrzystości.

PORADA Śledź ważne dokumenty i zasoby, postępy w projekcie i nie tylko dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym w ClickUp. Wybieraj spośród ponad 50 widżetów i stwórz niestandardowy pulpit, który pomoże Ci uzyskać ogólny przegląd wszystkich zadań i łatwo monitorować postępy w projekcie.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd wszystkich swoich zadań

Korzyści płynące z zarządzania projektami w branży nieruchomości

W branży nieruchomości zarządzanie projektami jest kluczowym czynnikiem, który może zadecydować o sukcesie lub porażce inwestycji. Jeśli zostanie przeprowadzone prawidłowo, możesz czerpać z tego szereg korzyści, które pomogą Ci w dłuższej perspektywie. Oto kilka korzyści, jakie możesz uzyskać dzięki właściwemu zarządzaniu projektami w branży nieruchomości:

Zwiększona wydajność i skuteczność projektów : Na projekty w branży nieruchomości mogą mieć duży wpływ nieefektywność, nieprawidłowo zdefiniowany zakres projektu oraz nieefektywne dopracowanie planów. Jednak dzięki zarządzaniu projektami można łatwo zoptymalizować metodologię, dzieląc projekt na małe, łatwe do wykonania zadania

Lepsze zarządzanie ryzykiem: Kierownicy projektów mogą ograniczyć to ryzyko poprzez odpowiednie planowanie, wykupienie ubezpieczenia, nadzorowanie umów oraz znajomość przepisów dotyczących budownictwa

Projekty nieruchomościowe to przedsięwzięcia o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, które narażają Cię na wiele zagrożeń, w tym przekroczenie budżetu, zakresu, terminów, a przede wszystkim ryzyko sporów sądowych. Prawidłowe zarządzanie projektami i odpowiednie narzędzia mogą pomóc w ograniczeniu tych zagrożeń.

Projekty nieruchomościowe to przedsięwzięcia o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, które narażają Cię na wiele zagrożeń, w tym przekroczenie budżetu, zakresu, terminów, a przede wszystkim ryzyko sporów sądowych. Prawidłowe zarządzanie projektami i odpowiednie narzędzia mogą pomóc w ograniczeniu tych zagrożeń.

Lepsza komunikacja i współpraca z interesariuszami: Dzięki narzędziu do zarządzania projektami możesz usprawnić komunikację, aby ułatwić delegowanie zadań i zapewnić wszystkim dostęp do aktualnych informacji, co ostatecznie przełoży się na większą wydajność i skuteczność

Komunikacja między zespołami może być trudna w projektach z branży nieruchomości ze względu na liczbę zaangażowanych osób – między innymi interesariuszy, zespół projektowy, prawników i konsultantów ds. środowiska. Korzystanie z niezawodnego narzędzia komunikacyjnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że projekty zostaną zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami i na czas.

Komunikacja między zespołami może być trudna w projektach z branży nieruchomości ze względu na liczbę zaangażowanych osób – między innymi interesariuszy, zespół projektowy, prawników i konsultantów ds. środowiska. Korzystanie z niezawodnego narzędzia komunikacyjnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że projekty zostaną zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami i na czas.

Łatwe zarządzanie projektami w branży nieruchomości dzięki ClickUp

Zarządzanie projektami w branży nieruchomości wymaga kompleksowego planowania, które obejmuje zasoby ludzkie, budżet, oś czasu, plany awaryjne oraz plany komunikacyjne.

Może się to wydawać trudnym zadaniem, ale dzięki kompleksowemu narzędziu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp, możesz wykonać wszystkie te czynności w prostszy sposób. ClickUp oferuje setki zaawansowanych funkcji, w tym konfigurowalne szablony do zarządzania nieruchomościami, które sprawiają, że zarządzanie projektami jest bardziej elastyczne i pozostaje pod stałą kontrolą.

Wypróbuj za darmo i wykorzystaj to narzędzie do zarządzania wszystkimi projektami oraz komunikacją z klientami — wszystko w jednym miejscu.

Autor gościnny:

David Bitton jest współzałożycielem i dyrektorem ds. marketingu w DoorLoop, autorem bestsellerów, prelegentem na szkoleniach z zakresu prawa (CLE) oraz inwestorem na rynku nieruchomości. Jest pięciokrotnym przedsiębiorcą, który całe życie związany jest z branżą nieruchomości, a jego doświadczenie obejmuje pracę jako inwestor, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz menedżer społeczności. Jest również autorem bestsellerów i prelegentem na szkoleniach z zakresu prawa (CLE).