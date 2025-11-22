15 najlepszych szablonów Notion do śledzenia zadań dla studentów

Możesz myśleć, że zadania kończą się po szkole lub studiach, ale tak nie jest. Terminy towarzyszą nam podczas studiów doktoranckich, w pracy i w projektach, które są naszą pasją.

Kiedy zadania, prace semestralne i projekty się piętrzą, potrzebujesz jednego miejsca, w którym możesz sprawdzić, co i kiedy należy wykonać. Narzędzie do śledzenia zadań pozwala uporządkować ten chaos.

Zamiast zapisywać daty i szczegóły w rozproszonych notatkach, masz jedną przestrzeń, w której możesz organizować zadania i śledzić postępy.

W tym artykule omówimy, w jaki sposób szablon Notion do śledzenia zadań może pomóc Ci stworzyć spokojny i przejrzysty system do pracy nad kursami, projektami i nie tylko. Dodatkowo omówimy również bezpłatne szablony ClickUp.

Co sprawia, że szablon narzędzia do śledzenia zadań Notion jest dobry?

Szablon narzędzia do śledzenia zadań Notion zapewnia niezawodną przestrzeń do zarządzania zadaniami, terminami i zasobami bez zamieszania.

Dobry szablon powinien być łatwy do zrozumienia, pokazywać terminy i postępy oraz umożliwiać wprowadzanie osobistych zmian.

Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Śledź zadania dzięki polom dotyczącym kursu, terminów, priorytetów i ocen.

✅ Organizuj notatki, pliki i materiały referencyjne bezpośrednio dla każdego zadania.

✅ Widok terminów i postępów w kalendarzach, tablicach lub pulpitach nawigacyjnych.

✅ Aktualizuj statusy od „nie rozpoczęte” do „zakończone” w przejrzysty sposób.

✅ Niestandardowe zakładki, widoki i etykiety do kursów i codziennych nawyków

Szablony narzędzia do śledzenia zadań w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony Notion i ClickUp do śledzenia zadań:

15 darmowych szablonów Notion do śledzenia zadań

Znalezienie odpowiedniego szablonu Notion do śledzenia zadań może przypominać proces prób i błędy. Te 15 bezpłatnych szablonów Notion zaspokaja różnorodne potrzeby studentów, od prostych list kontrolnych terminów po pełne pulpity nawigacyjne.

1. Prosty moduł do śledzenia zadań autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Pamiętasz scenę z serialu Gambit królowej, w której Beth Harmon wyobraża sobie szachownicę na suficie, z każdym elementem na swoim miejscu? Prosty moduł do śledzenia zadań Notion zapewnia studentom i profesjonalistom tę samą przejrzystość, dzieląc zadania na widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Wbudowana matryca Eisenhowera to prawdziwa zaleta tego narzędzia. Zamiast wpatrywać się w długą listę rzeczy do zrobienia, możesz posortować zadania według pilności, ważności lub niskiego priorytetu, co ułatwi planowanie czasu nauki. Zyskujesz również wystarczająco dużo miejsca, aby zaplanować terminy na następny tydzień lub miesiąc, co oznacza mniej niespodzianek w ostatniej chwili.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj zadania według zbliżających się terminów, niezależnie od tego, czy są to terminy jednodniowe, tygodniowe czy miesięczne.

Skutecznie ustalaj priorytety dzięki wbudowanej matrycy Eisenhowera, która podkreśla pilne i ważne zadania.

Planuj z wyprzedzeniem, mając jasną widoczność tego, co czeka Cię w semestrze lub w następnym tygodniu.

Dostosuj niestandardowe ikony, kolory i banery, aby stworzyć pulpit, który będzie osobisty i motywujący.

✨ Idealne dla: studentów, którzy potrzebują prostego narzędzia do śledzenia terminów, które zapewnia widoczność bez komplikowania ich rutyny nauki.

🧠 Czy wiesz, że: wymówka „pies zjadł moją pracę domową” jest starsza, niż większość ludzi sądzi. Po raz pierwszy pojawiła się w druku około 1905 roku w połączeniu z historią walijskiego ministra i od tego czasu stała się podstawową wymówką w kulturze anglojęzycznej. Obecnie jest tak zakorzeniona, że ludzie często używają jej raczej w humorystycznym, a nie dosłownym znaczeniu.

2. Plan nauki autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Jeśli oglądałeś serial Stranger Things, wiesz, jak szybko świat dzieci wypełnia się nakładającymi się na siebie tajemnicami, kodami i pilnymi misjami. Bez ścian pokrytych notatkami i ciągami straciłyby z oczu to, co najważniejsze.

Szablon Harmonogram nauki pełni podobną rolę w życiu studenckim, zapewniając przejrzysty przegląd testów, zadań i terminów. Zamiast przełączać się między aplikacjami lub karteczkami samoprzylepnymi, możesz rejestrować zadania domowe, egzaminy i projekty w jednym pulpicie, a nawet zsynchronizować go z głównym kalendarzem.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania domowe, egzaminy i projekty w jednym terminarzu bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zsynchronizuj terminy z kalendarzem, aby mieć pełny widok swoich zobowiązań.

Zachowaj porządek podczas tygodni egzaminacyjnych i okresów intensywnych zadań dzięki przejrzystemu panelowi kontrolnemu.

✨ Idealne dla: osób uczących się, które preferują jeden centralny kalendarz do zarządzania zadaniami domowymi, egzaminami i projektami bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.

3. Narzędzie do śledzenia stypendiów od Notion

za pośrednictwem Notion

Według raportu Forbes Advisor, każdego roku ponad 100 milionów dolarów stypendiów pozostaje niewykorzystanych, ponieważ studenci nie dotrzymują terminów lub nie śledzą dostępnych możliwości. Szablon Scholarship Tracker został stworzony, aby żadna z tych szans nie została zaprzepaszczona.

Ten szablon gromadzi wszystkie ważne informacje w jednej przestrzeni, od terminów i statusów wniosków po projekty esejów i kwoty stypendiów. Możesz ustawić przypomnienia, sortować stypendia według typu lub priorytetu oraz załączać dokumenty wsparcia, aby wszystko było gotowe, gdy będzie potrzebne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź wszystkie stypendia w jednej tabeli wraz ze statusami i szczegółami.

Ustawiaj przypomnienia i otrzymuj widok na nadchodzące terminy w kalendarzu.

Dodaj eseje, transkrypcje i zasoby jako załączniki do aplikacji.

Rejestruj kwoty nagród i automatycznie obliczaj łączną kwotę nagród pieniężnych.

✨ Idealne dla: studentów ubiegających się o wiele stypendiów, którzy potrzebują jednego huba do śledzenia terminów, wymagań i przesłanych wniosków.

4. Narzędzie do śledzenia zadań od Notion

za pośrednictwem Notion

Prawie 70% studentów przyznaje, że nie dotrzymało co najmniej jednego terminu z powodu złej organizacji lub zarządzania czasem. Nie jest to kwestia umiejętności, ale posiadania jasnego systemu. Szablon Assignment Tracker został zaprojektowany, aby zapewnić studentom ten system w najprostszej możliwej formie.

Dzięki temu szablonowi możesz śledzić zadania, terminy i postępy we wszystkich swoich zajęciach w przejrzystym i estetycznym układzie. Wbudowana formuła pozostałych dni pokazuje dokładnie, ile czasu pozostało do każdego terminu, a śledzenie statusu ułatwia sprawdzenie, co jest w toku, w trakcie realizacji lub już zakończone.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania, terminy i postępy we wszystkich swoich zajęciach w jednym miejscu.

Skorzystaj z formuły „dni pozostałe”, aby sprawdzić, ile czasu pozostało do każdego terminu.

Aktualizuj statusy, aby być na bieżąco z tym, co jest w toku, co zostało już zakończone, a co pozostaje do wykonania.

Dostosuj układ do swojego stylu nauki i stwórz motywujące miejsce do pracy.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą uniknąć przekraczania terminów dzięki prostemu i przejrzystemu dziennikowi zadań.

5. Pulpit akademicki Notion

za pośrednictwem Notion

Życie studenckie często przypomina przechodzenie kolejnych poziomów w grze wideo. Każdy tydzień przynosi nowe wyzwania: tu esej, tam projekt, a na końcu czekają egzaminy. Potrzebujesz odpowiedniej mapy… lub możesz wypróbować szablon pulpitu akademickiego Notion.

Szablon umożliwia planowanie tygodniowe, dzięki czemu możesz podzielić swoje obciążenie pracą na łatwiejsze do wykonania części. Ponadto widok główny szablonu gromadzi wszystkie zadania w jednym miejscu, a funkcje kalendarza i śledzenia postępów pomagają jasno zobaczyć zarówno krótko-, jak i długoterminowe obowiązki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj bieżący i nadchodzący tydzień za pomocą przejrzystych narzędzi do planowania

Śledź wszystkie zadania akademickie, od esejów po egzaminy, w jednym pulpicie.

Monitoruj postępy i terminy zarówno w widoku kalendarza, jak i widoku listy.

Korzystaj z aktualizacji statusu, aby być na bieżąco z zadaniami oczekującymi, aktywnymi lub zakończonymi.

✨ Idealne dla: studentów, którzy muszą pogodzić pisanie prac, projekty grupowe i egzaminy i potrzebują ogólnego pulpitu.

🧠 Czy wiesz, że: W okresie zimnej wojny amerykańscy pedagodzy ponownie zaczęli silnie wspierać odrabianie zadań domowych. Motywacją były względy geopolityczne: szkoły były zmuszane do przygotowania młodych ludzi do konkurowania z osiągnięciami edukacyjnymi Związku Radzieckiego. Zadania domowe były postrzegane nie tylko jako narzędzie nauki, ale także jako część pilnego projektu narodowego.

6. Prosty system zarządzania zadaniami od Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon „Prosty system zarządzania zadaniami” oferuje przejrzystą przestrzeń do rejestrowania zadań, ustalania priorytetów i śledzenia postępów bez bałaganu charakterystycznego dla bardziej skomplikowanych planerów. Tagi takie jak „w toku”, „wstrzymane” lub „jeszcze nie rozpoczęte” pozwalają sprawdzić status każdego zadania, a opcjonalne terminy wykonania zapewniają widoczność ważnych terminów.

Siła szablonu polega na jego minimalistycznym i elastycznym charakterze, dzięki czemu jest łatwy w użyciu, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby zapewnić wsparcie dla różnorodnych zadań związanych z nauką lub projektów osobistych.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj zadania akademickie, osobiste lub twórcze w jednym systemie.

Używaj elastycznych etykiet statusu, aby odzwierciedlić rzeczywisty stan każdego zadania.

Oznaczaj terminy, aby być świadomym nadchodzących priorytetów.

Zadbaj o spójność dzięki prostemu układowi, który zachęca do codziennego korzystania.

✨ Idealne dla: studentów zajmujących się zarówno zadaniami osobistymi, jak i akademickimi, którzy potrzebują przejrzystego i elastycznego systemu.

7. Licencjat | Pulpit nawigacyjny studiów w USA autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Studia licencjackie mogą być czasami bardzo intensywne. Jest tak wiele zajęć, zadań, egzaminów i terminów. Szablon US Study Dashboard łączy wszystkie te elementy w jedną uporządkowaną, cyfrową przestrzeń i pełni rolę centrum dowodzenia Twoimi studiami.

Pomaga w śledzeniu modułów, zadań i egzaminów, a jednocześnie mieć pod ręką ważne daty i dokumenty. Możesz dostosować go do swojego programu niestandardowego, dodawać notatki i organizować zadania w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej sensowny.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania, egzaminy i moduły w jednym uporządkowanym systemie.

Twórz plany nauki i łącz je z celami tygodniowymi i semestralnymi.

Przechowuj ważne dokumenty i daty wraz z zadaniami.

Spersonalizuj pulpit nawigacyjny, aby odzwierciedlał Twój program i styl nauki.

✨ Idealne dla: studentów pierwszego roku, którzy chcą mieć uporządkowany widok modułów, egzaminów i zadań w jednej przestrzeni.

📣 Zobacz, jak śledzić swoje zadania w 7 prostych krokach:

8. Akademicki planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Każdy, kto oglądał film „Legalna blondynka”, pamięta, jak Elle Woods ściśle przestrzegała terminów, co jest bardzo ważne dla studentów podczas intensywnego semestru. Szablon akademickiego terminarza daje Ci przestrzeń, żeby robić to samo.

Ten planner jest stworzony jako kompleksowe hub, w którym możesz śledzić oceny, organizować zadania i planować tygodniowy harmonogram zajęć. Zawiera nawet planner sesji naukowych i timer Pomodoro, które pomagają Ci zachować koncentrację podczas długich godzin nauki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź oceny, zadania i terminy w jednym terminarzu.

Organizuj tygodniowe harmonogramy zajęć wraz z zadaniami i sprawami do załatwienia.

Wbudowany timer Pomodoro pomoże Ci skupić się podczas sesji naukowych.

Zbuduj mapę kursów według tematów, aby nauka była uporządkowana i przejrzysta.

✨ Idealne dla: osób uczących się, które chcą zarządzać cotygodniowymi zajęciami, zadaniami i sesjami naukowymi w jednym zorganizowanym hub.

9. Przygotowanie do egzaminów i organizacja przez Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion do przygotowania i organizacji egzaminów pomaga lepiej zarządzać czasem i wydajnością w okresie egzaminacyjnym. Korzystając z tego szablonu, możesz stworzyć główny portal zawierający wszystko, co związane z egzaminami, łącząc kalendarz, narzędzia do śledzenia przedmiotów, a nawet osadzone elementy Spotify, aby skupić się na sesjach nauki. Możesz zaplanować wiele egzaminów, ustalić, co należy powtórzyć w danym tygodniu, i korzystać z narzędzi do śledzenia postępów, aby sprawdzić, jak dobrze jesteś przygotowany z różnych tematów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Użyj śledzenia wielu przedmiotów i sesji przygotowujących do egzaminów w jednym hub.

Skorzystaj z kalendarza, aby zorganizować osie czasu powtórek i kluczowe terminy egzaminów.

Monitoruj postępy dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia nauki dla każdego przedmiotu.

Dostosuj je za pomocą osadzonych elementów i zasobów, aby spersonalizować swoją przestrzeń do nauki.

✨ Idealne dla: studentów przygotowujących się do wielu egzaminów, którzy potrzebują ustrukturyzowanego planu nauki i systemu przygotowań opartego na kalendarzu.

10. Praca magisterska autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon pracy magisterskiej jest bardzo pomocny podczas niekończących się badań nad pracą dyplomową. Ten szablon Notion pomaga w śledzeniu liczby słów, rejestrowaniu odniesień i organizowaniu uwag promotora bez konieczności tworzenia oddzielnych plików i karteczek samoprzylepnych.

Możesz podzielić pracę na mniejsze kroki, korzystając ze stron do planowania rozdziałów, dzięki czemu każda zakończona sekcja będzie stanowić znaczący kamień milowy na drodze do ukończenia zadania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy dzięki licznikom słów na żywo w rozdziałach i sekcjach.

Organizuj referencje, cytaty i notatki przełożonych w jednym obszarze roboczym.

Planuj rozdziały, korzystając z dedykowanych stron, które pomogą Ci ustalić strukturę i przepływ pracy.

✨ Idealne dla: studentów studiów magisterskich piszących obszerne prace badawcze, którzy chcą śledzić rozdziały, odniesienia i opinie promotora.

11. Narzędzie do śledzenia terminów zadań od Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Assignment Deadline Tracker sprawi, że poczujesz się jak superbohater, który potrafi wszystko. Możesz sortować zadania według zajęć, terminów lub ocen i ustalać priorytety, aby wiedzieć, na których zadaniach należy się najpierw skupić. Zamiast przeskakiwać między sylabusami, przypomnieniami i karteczkami samoprzylepnymi, pracujesz z jednego przejrzystego pulpitu, który utrzymuje wszystko w porządku.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Sortuj zadania według terminu, klasy lub ważności.

Śledź oceny i terminy, aby uzyskać zakończony widok priorytetów.

Skup się na zadaniach o dużym znaczeniu, jednocześnie zachowując widoczność mniejszych zadań.

✨ Idealne dla: studentów, którzy mają wiele zadań do wykonania i chcą je sortować według zajęć, terminów i ważności.

12. Podstawowy moduł do śledzenia zadań autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Jedną z najgorszych rzeczy w szkole jest sytuacja, gdy nauczyciel prosi o zadanie, o którym nie wiedziałeś, że ma być wykonane. Takich sytuacji można uniknąć, stosując odpowiedni system. Podstawowy moduł do śledzenia zadań Notion zapewnia Ci takie zabezpieczenie. Ten szablon pomaga rejestrować zadania według przedmiotu lub projektu, notatkę terminów, a także śledzić postępy krok po kroku. Dzięki poziomom priorytetów i prostym znacznikom statusu możesz szybko sprawdzić, co wymaga uwagi, a co zostało już zrobione.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj zadania według przedmiotu, projektu lub kategorii.

Zapisuj terminy w jasny sposób, aby uniknąć ich przekroczenia.

Śledź postępy dzięki prostym aktualizacjom statusu każdego zadania.

Dodaj priorytety i notatki, aby spersonalizować swój cykl pracy.

✨ Idealne dla: osób uczących się, które potrzebują prostego, ale niezawodnego narzędzia do śledzenia zadań, aby uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili.

13. Uni Pulpit od Notion

za pośrednictwem Notion

Studia często wiążą się z wieloma wyzwaniami naraz. Jest to ekscytujące, ale także przytłaczające, i właśnie w takich sytuacjach niezbędny staje się szablon Uni Dashboard. Pulpit nawigacyjny gromadzi wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie masz wrażenia, że kręcisz się w kółko.

Możesz sprawdzić swój dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram i zobaczyć, które zadania, wydarzenia lub zajęcia wymagają Twojej uwagi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przełączaj się między widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym, aby zarządzać zadaniami i terminami.

Porządkuj notatki z wykładów według przedmiotów i łatwo je znajdź w bibliotece notatek.

Śledź zajęcia i harmonogramy, aby zawsze wiedzieć, gdzie masz być.

Użyj narzędzia do śledzenia zadań, aby oddzielić pilne zadania od długoterminowych celów.

✨ Idealne dla: studentów uniwersytetów, którzy muszą zapoznać się z nowymi harmonogramami, kursami i terminami i potrzebują hubu, w którym będą mogli znaleźć wszystkie informacje dotyczące studiów.

14. Narzędzie do śledzenia zadań domowych od Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Homework Tracker to prosty sposób na pozbycie się stresu związanego z pamiętaniem o zadaniach domowych. Dzięki temu szablonowi możesz rejestrować wszystkie zadania domowe i filtrować je według klasy, terminu wykonania lub statusu.

Oferuje przejrzyste kategorie, takie jak „Nie rozpoczęte”, „W trakcie”, „Gotowe do przesłania” i „Przesłane”, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim etapie jesteś. Widok kalendarza podkreśla zbliżające się terminy, a szczegółowa tabela przechowuje instrukcje i notatki z zajęć w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania domowe według statusu, aby zobaczyć, które są oczekujące, w toku lub zakończone.

Organizuj zadania według zajęć, aby uzyskać jaśniejszy obraz obciążenia pracą.

Skorzystaj ze szczegółowej tabeli, aby uporządkować instrukcje i notatki.

Widok nadchodzących terminów w kalendarzu, aby lepiej planować.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą rejestrować zadania domowe według zajęć i statusu, mając jednocześnie pod ręką notatki i instrukcje.

15. Kalkulator oceny końcowej od Notion

za pośrednictwem Notion

Niewiele jest w życiu studenckim momentów tak stresujących, jak siedzenie z kalkulatorem w ręce w noc przed egzaminami, próbując obliczyć, jaką ocenę trzeba uzyskać, aby zaliczyć przedmiot lub zapewnić sobie stypendium.

Szablon kalkulatora oceny końcowej Notion łączy semestry, kursy i oceny w jednym połączonym systemie, który aktualizuje się w czasie rzeczywistym. Możesz rejestrować zadania i egzaminy, przypisywać im wagę według punktów kredytowych i automatycznie wyświetlać swoją średnią ocen (GPA). Wykresy postępów i porównania semestrów ułatwiają zrozumienie, czy robisz postępy, utrzymujesz stały poziom, czy też musisz dostosować swoje wysiłki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Automatycznie oblicz średnią ocen (GPA) dla wszystkich kursów i semestrów.

Rejestruj zadania, testy i projekty wraz z punktami kredytowymi.

Widok postępów dzięki wizualnym wykresom i porównaniom.

Śledź wyniki w nauce, aby planować stypendia lub aplikacje.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą obliczać oceny i śledzić wyniki w nauce w poszczególnych semestrach.

Ograniczenia Notion

Wydajność może być niższa, zwłaszcza w przypadku dużych baz danych lub na urządzeniach mobilnych. Dostęp offline nadal nie jest niezawodny.

Wydajność może być niższa, zwłaszcza w przypadku dużych baz danych lub na urządzeniach mobilnych. Dostęp offline nadal nie jest niezawodny.

Recenzje Notion na G2 często podkreślają to, co odczuwa wielu studentów i nauczycieli po wypróbowaniu kilku szablonów: wraz ze wzrostem liczby stron pojawiają się drobne problemy, które z czasem się kumulują. Jeśli codziennie korzystasz z szablonu Notion do śledzenia zadań, problemy te zaczną zakłócać Twoją pracę.

Omówmy podstawowe limity Notion, abyś mógł odpowiednio planować swoje działania:

Duże obszary robocze i obszerne bazy danych mogą działać wolno, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, co sprawia, że codzienne korzystanie z narzędzi do śledzenia i pulpitów nawigacyjnych nie jest tak płynne, jak powinno.

Korzystanie z trybu offline jest ograniczone, a wyszukiwanie może pomijać wyniki, więc znalezienie starego zadania, notatek z zajęć lub strony kursu nie zawsze jest niezawodne, gdy potrzebujesz tego szybko.

W planie Free obszar roboczy z więcej niż jednym właścicielem osiąga limit tysiąca bloków, a usunięcie zawartości nie zmniejsza tej liczby, więc udostępniane huby mogą utknąć w martwym punkcie, chyba że zmienisz członków lub przejdziesz na wyższy plan.

Ustawienia mogą być skomplikowane i łatwo jest zgubić się w dostosowywaniu układów i połączonych widoków zamiast uczyć się lub nauczać, co sprawia, że niektóre szablony wydają się ciężkie, zanim jeszcze zaczną pomagać.

Tabele i formuły nie są tak wydajne jak pełne arkusze kalkulacyjne, a uprawnienia mogą nie zapewniać precyzyjnej kontroli, więc złożone dzienniki ocen lub narzędzia do śledzenia wielu kursów mogą napotykać limit.

Alternatywne szablony Notion

Zadania i projekty grupowe często cierpią z powodu rozproszenia pracy. Dla studenta oznacza to fragmentację zadań, programów nauczania i notatek, które występują w wielu niepołączonych ze sobą narzędziach i systemach, które nie komunikują się ze sobą.

Jeśli podoba Ci się szablon Notion do śledzenia zadań, ale potrzebujesz większej wydajności w przypadku długich list lub bardziej restrykcyjnych uprawnień do pracy grupowej, warto rozważyć szablony ClickUp.

ClickUp oferuje pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy. Oznacza to, że możesz uczyć się, robić notatki, rejestrować postępy, wykonywać zadania i śledzić terminy w jednym miejscu. Poniżej znajduje się dwanaście opcji ClickUp, które wydają się znajome, ale pozwalają z łatwością radzić sobie z intensywnymi zajęciami i projektami zespołowymi.

1. Szablon zadań klasowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oszczędzaj czas dzięki wielokrotnego użytku cyklom pracy, które upraszczają zarówno przydzielanie zadań, jak i ocenianie dzięki szablonowi zadań klasowych ClickUp.

Szablon zadań klasowych ClickUp pomaga nauczycielom scentralizować śledzenie zadań, terminów i ocen w jednym miejscu. Nauczyciele mogą tworzyć zadania dla każdego zadania, ustawiać terminy i aktualizować statusy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Pola niestandardowe ClickUp umożliwiają oznaczanie zadań według typu, przedmiotu lub priorytetu. Dzięki wielu widokom, takim jak egzaminy, prace pisemne i lista według terminu wykonania, nauczyciele mogą przełączać się między ogólnym planowaniem a szczegółowym śledzeniem zadań.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania dzięki niestandardowym statusom i polom do oceniania, terminom i tematom.

Korzystaj z wielu widoków, aby zarządzać zadaniami według typu, terminu wykonania lub etapu postępów.

Udostępniaj aktualności z uczniami i współpracownikami w czasie rzeczywistym, aby zapewnić większą przejrzystość.

✨ Idealne dla: Nauczycieli prowadzących wiele zajęć, którzy chcą usprawnić proces przydzielania zadań, śledzenia postępów i oceniania.

2. Szablon planowania projektów studenckich ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj każdy krok swojego projektu, dzieląc zadania na mniejsze części, korzystając z szablonu ClickUp do planowania projektów studenckich.

Wyobraź sobie następującą sytuację: właśnie przydzielono Ci semestralny projekt grupowy. Na początku wydaje się on wykonalny, ale wkrótce wszyscy pracują w różnym tempie, terminy zbliżają się wielkimi krokami i nikt nie jest pewien, kto jest za co odpowiedzialny. Szablon ClickUp do planowania projektów studenckich pomaga uniknąć takiej spirali. 😌

Ten szablon dzieli projekty na łatwe do wykonania zadania, ustala jasne terminy i ułatwia współpracę. Studenci mogą korzystać z ClickUp Doków do burzy mózgów oraz ClickUp Gantt do mapowania osi czasu.

Profesorowie i mentorzy mogą również przekazywać informacje zwrotne, promując odpowiedzialność w całym zespole. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi lub statycznych układów Notion, ClickUp zapewnia automatyzację, równoważenie obciążenia pracą i widoczność w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco od początku do końca.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Współpracuj z kolegami z zespołu i mentorami bezpośrednio w ClickUp.

Monitoruj terminy dzięki widokom Gantt, kalendarza i tablicy, które zapewniają pełną widoczność.

Korzystaj z automatyzacji i śledzenia postępów, aby dotrzymywać terminów i zmniejszyć stres.

✨ Idealne dla: studentów pracujących nad projektami grupowymi, którzy potrzebują uporządkowanego podziału zadań i jasnego podziału odpowiedzialności.

3. Szablon ClickUp dla studentów

Pobierz darmowy szablon Organizuj wykłady, prace semestralne i egzaminy w jednym miejscu dzięki szablonowi dla studentów ClickUp.

W jednej chwili oglądasz serial „Hannah Montana” o dziewczynie prowadzącej podwójne życie, a w następnej jesteś studentem i zdajesz sobie sprawę, że robisz to samo. Połowa Ciebie nawiązuje nowe znajomości. Druga połowa stresuje się projektami, terminami i egzaminami.

Szablon ClickUp Student Template pomaga zachować tę równowagę. Gromadzi wszystkie rozproszone notatki, zadania i terminy w jednym miejscu, dzięki czemu możesz nadążać za nauką, nie tracąc przy tym radości z życia studenckiego.

W szablonie możesz ustawić kursy jako projekty, podzielić zadania na mniejsze zadania i śledzić terminy w widoku kalendarza lub widoku listy. Aktualizacje postępów pozwalają zachować koncentrację, a przypomnienia zapobiegają pośpiechowi w ostatniej chwili.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarządzaj projektami grupowymi za pomocą zadań i aktualizacji udostępnianej.

Ustaw przypomnienia, aby terminy nigdy Cię nie zaskoczyły.

Śledź postępy dzięki przejrzystemu widokowi tego, co zostało już zrobione, a co pozostało do zrobienia.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą pogodzić naukę z życiem studenckim i potrzebują huba do przechowywania zadań, notatek i terminów.

4. Szablon postępów uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Informuj nadrzędne i administratorów za pomocą uporządkowanych raportów, korzystając z szablonu postępów uczniów ClickUp.

Nauczyciele na całym świecie mają zadanie wcześnie wykrywać braki w wiedzy, aby żaden uczeń nie pozostawał w tyle, ale zarządzanie tym na dużą skalę bez odpowiednich systemów może wydawać się niemożliwe. Szablon postępów uczniów ClickUp został stworzony, aby rozwiązać ten problem. Zamiast żonglować papierowymi notatkami, arkuszami kalkulacyjnymi i nie do końca zaktualizowanymi narzędziami, nauczyciele otrzymują jedno przejrzyste hub, w którym mogą śledzić postęp każdego ucznia.

Możesz rejestrować wyniki, monitorować frekwencję, a nawet dokumentować spostrzeżenia dotyczące zachowania w czasie rzeczywistym. Ten szablon dziennika sprawia, że dane są przejrzyste i łatwe do wykorzystania. Dzięki wielu widokom nauczyciele mogą przełączać się między ogólnymi wynikami klasy a postępami poszczególnych uczniów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Monitoruj indywidualny rozwój uczniów dzięki szczegółowym polom niestandardowym.

Określ, kto potrzebuje dodatkowej pomocy, korzystając ze statusów takich jak „Wymaga uwagi”.

Udostępniaj przejrzyste raporty z postępów z nadrzędnymi i dyrekcją szkoły.

Wykorzystaj pulpity nawigacyjne, aby wizualizować trendy wydajności w poszczególnych klasach.

✨ Idealne dla: nauczycieli i administratorów, którzy chcą śledzić wyniki poszczególnych uczniów w czasie rzeczywistym.

5. Szablon edukacyjny ClickUp dla studentów

Pobierz darmowy szablon Stwórz spójne ramy dla wielu kursów, korzystając z szablonu edukacyjnego ClickUp dla studentów.

Szablon ClickUp Student Education Template jest przeznaczony zarówno dla studentów, jak i nauczycieli, którzy chcą mieć wszystko w jednym miejscu.

Obejmują one materiały kursowe, zadania, terminy, wymagania wstępne, a nawet kamienie milowe, dzięki czemu postępy są łatwe do śledzenia i zarządzania, a nie przytłaczające. Dzięki polom niestandardowym dla ocen, punktów kredytowych i numerów kursów nie tylko widzisz, co należy zrobić, ale także rozumiesz, na jakim etapie się znajdujesz.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj materiały kursowe dzięki widokom programu nauczania i wymagań wstępnych.

Śledź oceny, punkty i terminy dzięki polom niestandardowym.

Ustalaj kamienie milowe i wizualizuj osie czasu za pomocą wykresów Gantt.

Zadbaj o spójność działań wszystkich osób, od uczniów, przez nauczycieli, po nadrzędnych.

✨ Idealne dla: studentów i nauczycieli, którzy potrzebują spójnych ram do śledzenia programu nauczania, zadań i kamieni milowych.

👀 Ciekawostka: W niektórych krajach, takich jak Chiny, ostatnie reformy polityki zwane „podwójną redukcją” mają na celu ustalenie limitu ilości zadań domowych dla młodych uczniów, aby zmniejszyć stres i umożliwić im bardziej zrównoważone życie. Na przykład dzieciom w klasach 1-2 powiedziano, że zgodnie z tą polityką powinny mieć niewiele lub nie mieć żadnych zadań domowych do napisania.

6. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp College

Pobierz darmowy szablon Łatwo przełączaj się między szczegółami a ogólnym obrazem dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego ClickUp dla studentów.

Większość studentów korzysta z kalendarzy cyfrowych, aby mieć kontrolę nad swoim życiem. Są one dobre do wysyłania przypomnień o terminach, ale to też jest ich wada. Dowiadujesz się o nich dopiero wtedy, gdy nadchodzi krytyczny moment.

Szablon arkusza kalkulacyjnego College Spreadsheet Template w ClickUp zapewnia widok całego semestru. Zamiast rozproszonych powiadomień, możesz stworzyć mapę aplikacji, egzaminów i projektów w jednym miejscu. Jest elastyczny, można go dostosować do własnych potrzeb i jest znacznie bardziej pomocny w długoterminowym planowaniu niż zwykła aplikacja kalendarza.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planuj i śledź terminy za pomocą listy, kalendarza i widoku wymagań.

Organizuj zadania, wnioski i dokumenty w jednym obszarze roboczym.

Ustal priorytety zadań za pomocą pól niestandardowych, takich jak eseje, stypendia i terminy egzaminów SAT.

Bądź o krok przed innymi dzięki przypomnieniom, które pomogą Ci przygotować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą wyjść poza kalendarze, aby planować aplikacje, egzaminy i projekty z szerszego widoku.

7. Szablon narzędzia do śledzenia projektów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wcześnie identyfikuj ryzyka i działaj, zanim miną terminy, dzięki szablonowi ClickUp Project Tracker.

Szablon ClickUp Project Tracker gromadzi wszystkie projekty w jednym miejscu, gdzie można sprawdzić, co należy zrobić i w jakim terminie.

Możesz przełączać się między wykresami Gantta przedstawiającymi harmonogramy, listami zawierającymi szczegóły i pulpitami nawigacyjnymi pokazującymi ogólny obraz sytuacji. Co więcej, możesz przypisywać zadania, dodawać pola niestandardowe dotyczące takich kwestii, jak etap projektu lub ryzyko, oraz informować wszystkich na bieżąco.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź projekty w wielu widokach, takich jak listy, wykresy Gantt i zestawienia osób przypisanych.

Organizuj zadania za pomocą pól niestandardowych dotyczących etapu, harmonogramu i terminów.

Jasno przydzielaj obowiązki i wspólnie monitoruj postępy.

✨ Idealne dla: studentów zarządzających wieloma projektami, którzy chcą mieć jasny obraz terminów i postępów.

8. Szablon notatek z zajęć dla studentów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj notatki według zajęć i tematów w jednym obszarze roboczym dzięki szablonowi notatek z zajęć w ClickUp.

Znasz ten moment, kiedy profesor mówi: „To będzie na egzaminie”, a Twój mózg natychmiast wpada w panikę, ponieważ Twoje notatki to mieszanka na wpół zapisanych zdań, bazgrołów i plam po kawie? Tak, wszyscy to znamy!

Dzięki szablonowi notatek z zajęć w ClickUp zyskujesz jedną zorganizowaną przestrzeń dla każdego przedmiotu. Możesz utworzyć dokument dla każdego przedmiotu, dodać sekcje dotyczące wykładów, lektur lub zadań, a nawet tworzyć szybkie listy kontrolne.

Ponadto wszystko można wyszukiwać, więc nie musisz już panikować o 2 w nocy przed egzaminami, naciskając klawisze „Ctrl+F”. Możesz również udostępniać swoje notatki kolegom z klasy, przeprowadzać burzę mózgów na tablicy i śledzić kluczowe informacje w jednym miejscu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dodaj listy kontrolne dla każdego wykładu, aby śledzić przerobiony materiał.

Udostępniaj notatki kolegom z klasy, aby ułatwić współpracę.

Ustaw przypomnienia, aby przejrzeć notatki przed egzaminami.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą mieć uporządkowane notatki z wykładów z możliwością wyszukiwania, zsynchronizowane z zadaniami i przypomnieniami.

9. Szablon terminów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj terminy w jednym prostym widoku osi czasu dzięki szablonowi terminów ClickUp.

Szablon terminów ClickUp pomaga Ci zrobić krok przed chaosem związanym z terminami. Dzięki niemu masz jasny widok tego, co jest przed Tobą, co jest już w trakcie postępu, a co zostało już bezpiecznie załatwione.

Dodatkowo możesz dołączać pliki, ustawiać przypomnienia, a nawet przeglądać wizualną oś czasu, dzięki czemu wiesz, czy Twój tydzień będzie pełen wyzwań, czy przebiegnie bez zakłóceń. Kolejną zaletą jest możliwość współpracy w czasie rzeczywistym. Jeśli pracujesz nad projektem grupowym, wszyscy widzą te same terminy i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Ustal priorytety zadań, aby te pilne nie zostały pominięte.

Ustaw przypomnienia, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili.

Udostępniaj aktualizacje z członkami zespołu, aby śledzić projekty grupowe.

✨ Idealne dla: studentów, którzy potrzebują wszystkich terminów w jednej osi czasu, aby uniknąć stresu w ostatniej chwili.

10. Szablon listy kontrolnej planowania dla studentów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przechowuj zadania, terminy i przypomnienia w jednym scentralizowanym miejscu pracy dzięki szablonowi listy kontrolnej planowania dla studentów ClickUp.

Szablon listy kontrolnej planowania dla studentów ClickUp wprowadza koncepcję planowania adaptacyjnego do życia studenckiego. Zamiast pracować na podstawie rozproszonych notatek lub sztywnych harmonogramów, ta lista kontrolna zapewnia uporządkowaną, ale elastyczną strukturę.

Możesz wyznaczyć cele, przewidzieć przeszkody i opracować plan awaryjny, aby terminy nie zaskoczyły Cię nieprzyjemną niespodzianką. Szablon pomaga również studentom podzielić duże cele na mniejsze, wykonalne kroki. Zamiast traktować „złożenie podania na studia” lub „zdanie egzaminów śródokresowych” jako pojedyncze, przytłaczające element, szablon pomaga utworzyć podzadania, ustawić przypomnienia i wizualnie śledzić postępy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj cele akademickie i osobiste w postaci praktycznych list kontrolnych.

Zapewnij sobie elastyczność w zakresie terminów i unikaj stresu w ostatniej chwili.

Udostępniaj aktualności z nadrzędnymi, nauczycielami lub mentorami, aby zapewnić sobie odpowiedzialność.

✨ Idealne dla: studentów, którzy chcą podzielić cele na łatwe do wykonania kroki i zachować odpowiedzialność dzięki przejrzystym listom kontrolnym.

11. Szablon planu lekcji ClickUp College

Pobierz darmowy szablon Oszczędzaj czas, ponownie wykorzystując ustrukturyzowane formaty lekcji dzięki szablonowi planu lekcji dla uczelni wyższych ClickUp.

Szablon planu lekcji ClickUp College zapewnia profesorom prosty sposób na wprowadzenie struktury do procesu nauczania, eliminując dodatkowe obciążenia administracyjne.

To, co wyróżnia ten szablon, to jego elastyczność. Możesz mapować lekcje w ramach modelu ADDIE (analiza, projektowanie, rozwój, wdrażanie i ocena), tworzyć harmonogramy w widoku Gantt lub szybko zmieniać plany, jeśli jakiś temat wymaga więcej czasu.

Szablon ten zapewnia również spójność między wieloma kursami lub sekcjami, co jest szczególnie cenne dla profesorów, którzy muszą godzić duże obciążenie dydaktyczne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Twórz i dostosowuj niestandardowe plany lekcji w oparciu o cele i wyniki kursu.

Śledź postęp dzięki przejrzystym statusom, takim jak analiza, projektowanie, rozwój i ocena.

Przechowuj i organizuj materiały lekcyjne, zadania i oceny w jednej przestrzeni.

✨ Idealne dla: profesorów tworzących uporządkowane, powtarzalne plany lekcji z możliwością elastycznego dostosowania do potrzeb klasy.

12. Szablon programu nauczania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Scentralizuj wszystkie materiały kursowe w jednym, łatwo dostępnym hub dzięki szablonowi programu nauczania ClickUp.

W college'u zawsze zdarza się taka sytuacja, że ktoś pyta: „Czekaj, kiedy jest egzamin śródokresowy?”, a połowa klasy patrzy bez zrozumienia, ponieważ nikt nie pamięta, co było w sylabusie. Właśnie wtedy przydaje się szablon sylabusu ClickUp. Zamiast zapomnianego pliku PDF lub przeczytanej w połowie wiadomości e-mail, Twój sylabus staje się interaktywnym, dynamicznym obszarem roboczym, który ewoluuje wraz z kursem. Ponadto szablon ułatwia skalowanie. Wykładowcy mogą określać cele, terminy i zasady oceniania, jednocześnie umieszczając połączone linki do lektur, zadań lub dokumentów do wspólnej edycji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Jasno komunikuj cele, oczekiwania i tematy tygodniowe.

Aktualizuj terminy i zasoby w czasie rzeczywistym, aby nic nie zostało przeoczone.

Wielokrotne wykorzystywanie i dostosowywanie ustrukturyzowanych konspektów lekcji w ciągu wielu semestrów

✨ Idealne dla: Nauczycieli, którzy chcą, aby programy nauczania były dynamiczne i dostępne, a jednocześnie jasno komunikowali swoje oczekiwania.

Ucz się mądrzej dzięki ClickUp

Jeśli dotarłeś aż tutaj, to już wiesz jedną prawdę o życiu studenckim: zadania nigdy nie zwalniają tempa, tylko się piętrzą. Liczy się to, jak zdecydujesz się je wykonać.

Właśnie w tym zakresie ClickUp nieznacznie wyprzedza pozostałe aplikacje. Nie tylko przechowuje notatki i zadania, ale także tworzy połączenie wszystkich elementów w jedną całość. Możesz sprawdzić terminy, śledzić postępy i naprawdę czuć, że masz kontrolę, zamiast tylko reagować na bieżące wydarzenia.

Dla studentów dążących do doskonałości akademickiej i nauczycieli skupionych na zarządzaniu klasą staje się to idealnym cyfrowym obszarem roboczym, który pozostaje przyjazny dla użytkownika nawet przy rosnącym obciążeniu pracą.

Możesz ich używać, aby poprawić koncentrację, usprawnić rutynowe czynności i zachować produktywność, dzięki czemu Twoje systemy faktycznie zwiększają wydajność, a nie powodują dodatkowych utrudnień. Z czasem sposób planowania, nauki i współpracy zmieni się z chaotycznych wysiłków w jasny, pewny rytm.

W końcu nie chodzi o to, aby dodać kolejne narzędzie do swojej rutyny, ale o to, aby w końcu mieć jedno miejsce, w którym Twój świat akademicki nabiera sensu.

Chcesz poczuć się przygotowanym? Zarejestruj się za darmo w ClickUp!