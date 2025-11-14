Jak wybrać oprogramowanie CRM, aby usprawnić zarządzanie klientami

Wszyscy wiedzą, że systemy CRM są ważne, ponieważ pomagają zrozumieć klientów, śledzić skuteczne działania i budować silniejsze związki w miarę upływu czasu. Ponieważ ponad jedna trzecia liderów marketingu twierdzi, że współczynniki konwersji są jednym z ich najważniejszych wskaźników KPI, systemy CRM odgrywają strategiczną rolę w strategii biznesowej.

Niestety, nie każdy system CRM jest taki sam.

Potrzebujesz takiego, które będzie pasowało do Twojego zespołu, klientów i sposobu działania Twojej firmy. Wiele osób pomija ten krok i ostatecznie wybiera narzędzia, które tylko komplikują sprawę.

W tym artykule omówimy, jak wybrać oprogramowanie CRM, które zapewnia wsparcie dla rozwoju firmy i upraszcza pracę.

⭐ Funkcjonalny szablon Chcesz mieć przejrzysty punkt wyjścia, który odpowiada rzeczywistym etapom sprzedaży, zarządzaniu kontaktami i raportowaniu bez skomplikowanych ustawień? Szablon CRM firmy ClickUp jest odpowiedni dla firm, które obecnie potrzebują prostoty, a wraz z rozwojem potrzeb można go rozszerzyć o zarządzanie kampaniami, odnowienia i przekazywanie zadań w całym systemie CRM. Pobierz bezpłatny szablon Współczynniki wygranych i dokładność prognozy dzięki szablonowi CRM ClickUp

Czym jest oprogramowanie CRM?

Oprogramowanie CRM powstało, ponieważ firmy potrzebowały jednego miejsca, w którym mogłyby sprawdzić, kim jest klient, co działo się ostatnio i co powinno się wydarzyć w przyszłości.

Oprogramowanie do zarządzania związkiem z klientem (CRM) to system, który organizuje wszystkie interakcje z klientami w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi.

Nowoczesny system CRM wspiera automatyzację marketingu, śledzi przejrzysty proces sprzedaży i zapewnia funkcje raportowania, które pomagają w podejmowaniu najlepszych działań. Łączy się z istniejącymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarze i oprogramowanie księgowe, tworząc wiarygodne źródło informacji dla małych firm i rozwijających się zespołów. Ponadto:

Centralizuje informacje o klientach z formularzy, wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i czatów w jednym profilu, któremu mogą zaufać wszyscy przedstawiciele handlowi i pracownicy pomocy technicznej, co usprawnia śledzenie interakcji z klientami i ogranicza powielanie działań.

Mapiuje procesy sprzedaży na przejrzyste etapy procesu, przypisuje zadania sprzedażowe i rejestruje wyniki, dzięki czemu można z pewnością uzyskać prognozę i poprawiać wyniki sprzedaży.

Automatyzacja rutynowych działań następczych i zarządzania kampaniami, wysyła wiadomości w odpowiednim czasie i segmentuje odbiorców, dzięki czemu narzędzia marketingowe działają w kroku z działaniami zespołu sprzedaży.

Przekształca aktywność w praktyczne informacje dzięki pulpitom nawigacyjnym i raportom, pokazującym, gdzie transakcje utknęły w martwym punkcie, które kanały generują konwersje i jak usprawnić procesy w całej platformie CRM.

👀 Czy wiesz, że: Na długo przed pojawieniem się komputerów firmy przechowywały dane klientów w księgach, a wraz ze wzrostem listy klientów sprzedawcy nosili ze sobą karty indeksowe i schowki Rolodex. W latach 80. i 90. bazy danych i narzędzia sprzedażowe pomagały zespołom przechowywać nazwy, notatki i zamówienia w jednym miejscu. Następnie aplikacje w chmurze przeniosły wszystko do sieci, dzięki czemu zespoły mogły dzielić się aktualizacjami w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie SaaS CRM dla zespołów B2B

Dlaczego wybór odpowiedniego systemu CRM ma znaczenie

Zastanawiałem się nad tym, jak duży wpływ CRM może mieć na rozwój firmy. Niektórzy twierdzą, że CRM to tylko baza danych klientów, ale w praktyce często staje się on centrum dowodzenia zespołów.

Zastanawiałem się nad tym, jak duży wpływ CRM może mieć na rozwój firmy. Niektórzy twierdzą, że CRM to tylko baza danych klientów, ale w praktyce często staje się on centrum dowodzenia zespołów.

Ta refleksja z serwisu Reddit odzwierciedla opinie wielu liderów branży wyrażane w wywiadach i podczas konferencji.

Odpowiednie oprogramowanie CRM kształtuje sposób, w jaki zespół sprzedaży ustala priorytety pracy, automatyzacja marketingu kieruje działania do kolejnego najlepszego segmentu, a zespoły serwisowe reagują w oparciu o kontekst.

W kolejnych sekcjach zobaczymy, jak dobrze dobrana platforma może zmienić sytuację.

Centralizuje dane klientów, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji

Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią.

Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią.

Słowa W. Edwardsa Deminga są prawdziwe dla każdej nowoczesnej firmy.

Rozproszone dane klientów w wielu narzędziach prowadzą do podejmowania nieprecyzyjnych decyzji. Niezawodna strategia CRM pozwala zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu, tworząc jednolity, dokładny widok każdego klienta.

Dzięki tej przejrzystości właściciele firm i menedżerowie mogą identyfikować wzorce, zrozumieć zachowania klientów i podejmować działania w oparciu o rzeczywiste spostrzeżenia, a nie domysły.

📌 Przykład: Marka detaliczna korzystająca z CRM zauważyła, że większość powracających klientów pochodziła z konkretnej kampanii polecającej. Skupiając na niej swoje zasoby, poprawiła współczynniki konwersji. Scentralizowane dane klientów pozwalają zaoszczędzić czas i pomagają zespołom podejmować szybsze i pewniejsze decyzje biznesowe.

Poprawia koordynację działań sprzedażowych i marketingowych

👀 Czy wiesz, że: Średni wskaźnik przyjęcia CRM wśród specjalistów ds. sprzedaży wynosi 72%, a średni zwrot z inwestycji osiąga się w ciągu zaledwie 12 miesięcy.

Liczby te wskazują, że gdy zespoły naprawdę korzystają z systemu CRM, szybko staje się on jednym z najcenniejszych aktywów dla rozwoju firmy.

Jedną z największych zalet konsekwentnego stosowania CRM jest to, że wypełnia ono długotrwałą lukę między sprzedażą a marketingiem.

Dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu CRM specjaliści ds. marketingu mogą korzystać z funkcji śledzenia, które kampanie przynoszą kwalifikowane leady, a przedstawiciele handlowi mogą zobaczyć każdą interakcję, która miała miejsce przed ich pierwszą rozmową.

Zwiększa wydajność dzięki automatyzacji

Około 40% specjalistów ds. sprzedaży nadal korzysta z arkuszy kalkulacyjnych i e-maila do zarządzania danymi klientów.

Takie ręczne podejście spowalnia wszystko.

Dobrze zaprojektowana platforma CRM pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak działania następcze, przypomnienia o spotkaniach i aktualizacje potencjalnych klientów. Automatyzacja gwarantuje, że żadna interakcja z potencjalnym klientem lub klientem nie zostanie pominięta.

📌 Przykład: Gdy potencjalny klient przechodzi do etapu „oferty”, CRM może automatycznie zaplanować rozmowę telefoniczną i powiadomić o tym opiekuna klienta. Pozwala to zaoszczędzić wiele godzin pracy ręcznej każdego tygodnia, a także daje zespołom więcej czasu na skupienie się na znaczących rozmowach, które przynoszą wyniki.

Poprawia jakość obsługi niestandardowego klienta i zwiększa jego lojalność

Dzisiejsi niestandardowi klienci oczekują spersonalizowanej, terminowej i przemyślanej obsługi.

Odpowiedni system CRM pomaga zespołom spełnić te oczekiwania, zapewniając widoczność i dostępność każdej interakcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowę handlową, zgłoszenie serwisowe czy przypomnienie o przedłużeniu umowy, każdy członek zespołu ma dostęp do pełnego kontekstu.

📌 Przykład: Firma z branży hotelarskiej korzystająca z automatyzacji CRM może śledzić, kiedy ostatnio zatrzymał się stały gość, sporządzić notatkę z jego preferencji i wysłać ciepłą, spersonalizowaną wiadomość przed jego kolejną wizytą. Tego rodzaju troska buduje zaufanie i lojalność, co prowadzi do wyższych wskaźników utrzymania klientów.

🌟 Bonus: Jeśli porównujesz dostawców, pozwól ClickUp Brain wykonać za Ciebie ciężką pracę. Poproś go o podsumowanie aktualnego procesu sprzedaży, wskazanie miejsc, w których transakcje utknęły w martwym punkcie, oraz sporządzenie listy pól, które Twój zespół faktycznie aktualizuje. Przeczyta Twoje zadania, dokumenty, e-maile i komentarze, a następnie wyłowi wzorce, które możesz przekształcić w wymagania CRM. Otrzymasz krótką listę niezbędnych funkcji, przejrzystą mapę pól i realistyczne pomysły dotyczące automatyzacji. Zmniejsza to liczbę domysłów i pozwala skupić się na tym, z czego Twój zespół sprzedaży i marketingu będzie korzystał na co dzień. Wypróbuj następujące polecenie: „Mózg, przejrzyj możliwości z ostatniego kwartału, znajdź trzy najczęstsze punkty zastoju, wymień pola, które przedstawiciele handlowi aktualizowali najczęściej, i przygotuj listę wymaganych pól do naszej następnej wersji próbnej CRM”. Pobierz ClickUp Brain już teraz Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi od swojego ekosystemu dzięki ClickUp Brain.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania CRM

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM ma bardzo realne konsekwencje dla małych firm i rozwijających się zespołów.

Zanim wybierzesz dostawców, opieraj swoje poszukiwania na faktach i własnych potrzebach biznesowych. Zapoznaj się z modelami wdrażania i rzeczywistymi kosztami eksploatacji systemu CRM w dłuższej perspektywie czasowej.

Oto realistyczna lista kontrolna zawierająca elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby dostosować procesy sprzedaży i relacje z klientami do potrzeb firmy:

✅ Głęboka integracja z narzędziami do obsługi e-mail, kalendarza, księgowości i projektów, dzięki czemu dane przepływają automatycznie, a Ty unikasz fragmentacji.

✅ Całkowity koszt własności, w tym migracja, szkolenia, wsparcie i aktualizacje, dzięki czemu nie pojawią się później żadne ukryte niespodzianki.

✅ Łatwość obsługi i przyjęcie przez rzeczywistych użytkowników, dzięki czemu Twoi przedstawiciele handlowi i marketerzy faktycznie będą z niego korzystać.

✅ Jakość danych i możliwości raportowania pozwalające przekształcić surowe informacje o klientach w praktyczne wnioski

✅ Skalowalność i plan działania dostawcy, dzięki czemu Twoje rozwiązanie CRM ewoluuje wraz z potrzebami Twojej firmy.

📖 Przeczytaj również: Jak usprawnić proces sprzedaży

Ile należy zapłacić za oprogramowanie CRM?

Jaki jest koszt normalny CRM? Czy przepłacam?

Jaki jest koszt normalny CRM? Czy przepłacam?

Pytania tego typu są często zadawane na Reddicie i innych forach.

To słuszne pytanie, które ma jasny punkt wyjścia. W przypadku wiodących platform ceny planów znajdują się w zakresie od 15 do ponad 300 USD miesięcznie za użytkownika, przy czym pełny plan funkcji często kosztuje około 60–70 USD miesięcznie za użytkownika.

Ceny planów podstawowych wynoszą średnio około 20 dolarów, natomiast ceny planów średnich i wysokich rosną wraz z rozszerzeniem funkcji i limitów.

Te punkty odniesienia są przydatne podczas nauki wyboru oprogramowania CRM i porównywania systemu CRM dla małych firm z bardziej zaawansowanymi pakietami.

Jednak cena to tylko jeden z elementów równania. Odpowiednie oprogramowanie CRM powinno skrócić czas potrzebny do uzyskania wartości dodanej i pozwolić uniknąć ukrytych kosztów. Dlatego warto stworzyć model całkowitego kosztu własności, który obejmuje ustawienia, migrację danych, szkolenie użytkowników, poziomy wsparcia, limity użytkowania i wymagane integracje.

Wielu nabywców weryfikuje również zwrot z inwestycji w ciągu pierwszego roku, kiedy poziom adopcji jest wysoki. Dlatego warto dodać prosty plan śledzenia wzrostu sprzedaży, wykorzystywanych funkcji raportowania oraz redukcji wprowadzania danych i powtarzalnych zadań.

Oto, na co możesz zwrócić uwagę, w zależności od poziomu zaawansowania, którego potrzebujesz:

Band Czego można się spodziewać Punkty odniesienia do sprawdzenia poprawności Poziom podstawowy Podstawowe zarządzanie kontaktami, podstawowy proces sprzedaży, ograniczona automatyzacja, mniejsze limity Około 15–25 USD miesięcznie na użytkownika W pełni funkcjonalny plan dla małych i średnich przedsiębiorstw Podstawy automatyzacji marketingu, niestandardowe procesy, lepsze raportowanie, szersze limity Średnio około 60–70 USD miesięcznie Zaawansowane i korporacyjne Bardziej zaawansowana automatyzacja, analityka, zarządzanie, wsparcie premium, funkcje AI, wyższe limity Zazwyczaj od 100 do 300+ dolarów miesięcznie na użytkownika, w zależności od wersji i dodatków.

Szybkie sprawdzenie przed zakupem:

Sprawdź, czy dostawca oferuje roczny rabat w porównaniu z miesięcznym rozliczeniem oraz czy nie ma minimalnych wymagań dotyczących licencji na wyższych poziomach.

Sprawdź publiczne ceny listy konkretnych produktów, które rozważasz, takich jak HubSpot Starter licencji lub Salesforce Sales Cloud edycje, ponieważ stanowią one punkt odniesienia do negocjacji.

Zapytaj o zmiany cen w najbliższym czasie lub aktualizacje wersji, które mogą mieć wpływ na odnowienie umowy, zwłaszcza jeśli dostawca ogłosił korekty cen listy.

5 popularnych opcji oprogramowania CRM dla Teams każdej wielkości

Przy tak wielu dostępnych opcjach warto wiedzieć, które z nich wyróżniają się niezawodnością, użytecznością i wartością.

Oto przegląd najpopularniejszych obecnie rozwiązań w zakresie oprogramowania CRM do współpracy oraz cechy, które sprawiają, że każde z nich jest warte rozważenia.

1. ClickUp

Standaryzuj pola, etapy i raporty od pierwszego dnia dzięki pomocy ClickUp CRM

Uwielbiam wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może dostosować go do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale dla nas całe centrum operacyjne! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po nasz CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

Uwielbiam wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może dostosować go do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale dla nas całe centrum operacyjne! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po nasz CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

Rozproszenie pracy sprawia, że zespoły czują się zajęte, ale pozostają w tyle. Zadania, aktualizacje i decyzje są zapisywane w czatach, e-mailach, dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych, więc kontekst jest zawsze o krok dalej.

ClickUp rozwiązuje problem rozproszenia pracy, łącząc zadania, sztuczną inteligencję i kontekst pracy w jednym zintegrowanym obszarze roboczym opartym na AI, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć działać.

Uporządkuj dane klientów dzięki niestandardowej hierarchii

Uporządkuj swój CRM za pomocą przestrzeni, folderów i list dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont i transakcji. Każdy klient lub transakcja może być przedstawiony jako zadanie, co ułatwia śledzenie postępów i szczegółów. Połącz zadania (takie jak kontakty z kontami lub transakcjami), aby zbudować połączoną bazę danych.

Wskazówka dla profesjonalistów: Wysyłaj i odbieraj e-mail bezpośrednio z zadania ClickUp za pomocą aplikacji Email ClickApp.

Ustandaryzuj swoje procesy dzięki niestandardowym polom niestandardowym i widokom ClickUp

Dodaj swoje transakcje i projekty, aby zawsze mieć pod ręką odpowiedni widok dzięki polom niestandardowym ClickUp

Każda firma działa inaczej, ale nieuporządkowane cykle pracy spowalniają wszystkich.

ClickUp pozwala dostosować obszar roboczy do własnych procesów. Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp, aby rejestrować szczegóły, takie jak wielkość transakcji, źródło potencjalnego klienta lub daty odnowienia.

Wybierz widok listy, tablicy lub kalendarza, aby spojrzeć na swoją pracę z różnych perspektyw i zawsze wiedzieć, co się dzieje, na jakim etapie są zadania i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.

Oszczędzaj czas dzięki ClickUp automatyzacji

Zarządzaj przypomnieniami, zadaniami i działaniami następczymi, skupiając się na klientach dzięki ClickUp Automatyzacji

Ręczne aktualizacje i niekończące się przypomnienia powodują stratę czasu.

Dzięki ClickUp Automatyzacji możesz tworzyć wyzwalacze, które wykonują za Ciebie powtarzalne zadania. Gdy zadanie zmienia etap, ClickUp może automatycznie przypisać odpowiednią osobę, wysłać przypomnienie lub zaktualizować termin wykonania.

Scentralizuj komunikację dzięki ClickUp Dokument

Twórz briefy, zakresy zadań i notatki oraz przypinaj je do odpowiednich zadań w ClickUp Docs

Kontekst znika, gdy e-maili, notatki i wyniki pracy znajdują się w różnych lokalizacjach. ClickUp Dokumenty łączy je wszystkie w jednym miejscu.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby wspólnie tworzyć dokumenty, wiki, umowy, oferty i nie tylko. Redaktor wspiera bogate formatowanie, osadzone arkusze Google i komentarze w tekście. Udostępniaj dokumenty klientom jednym kliknięciem i wygodnie przechowuj briefy projektowe lub zakresy zadań wraz z powiązanymi zadaniami.

Nigdy więcej nie będziesz musiał przeszukiwać starych wątków lub folderów — wszystkie informacje pozostają dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Śledź wyniki dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Śledź proces sprzedaży, stan projektów i obciążenie pracą w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Bez przejrzystego raportowania łatwo przeoczyć miejsca, w których projekty utknęły w martwym punkcie lub transakcje przebiegają wolniej. Pulpity ClickUp zapewniają natychmiastową widoczność w kluczowych wskaźnikach, takich jak postęp w transakcjach, stan projektów i obciążenie pracą zespołu.

Dzięki danym w czasie rzeczywistym możesz wcześnie wykrywać wąskie gardła, szybko przydzielać zadania i podejmować mądrzejsze decyzje.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj karty AI do pulpitów, aby uzyskać raportowanie w czasie rzeczywistym, streszczenia wykonawcze i kontrole stanu potencjalnych klientów — bez konieczności ręcznego tworzenia raportów.

Bonus: ClickUp Brain udziela odpowiedzi w pełnym kontekście pracy, dzięki czemu możesz zadać jedno pytanie i uzyskać dokładnie to zadanie, dokument lub wiadomość, których potrzebujesz, bez konieczności przechodzenia między zakładkami. ClickUp Brain MAX dodaje modele premium, takie jak Gemini, Claude i ChatGPT, zaawansowane wyszukiwanie w połączonych aplikacjach oraz wyniki internetowe z cytatami, które przekształcają rozproszoną wiedzę w jasne kolejne kroki. Spotkania stają się przeszukiwalnymi transkrypcjami z zadaniami do wykonania, dzięki czemu możliwości raportowania ulegają poprawie bez konieczności dodatkowego wprowadzania danych. Liderzy uzyskują przejrzysty widok wyników sprzedaży, ponieważ pola i statusy są na bieżąco aktualizowane w tle. Kontrola prywatności zapewnia bezpieczeństwo danych w obszarze roboczym, dzięki czemu poufne informacje o klientach pozostają chronione. Funkcja ClickUp Talk To Text pozwala na dyktowanie aktualizacji z prędkością około czterokrotnie większą niż szybkość pisania na klawiaturze, a następnie dopracowuje tekst i dodaje odpowiednie linki oraz @wzmianki. Wystarczy powiedzieć „przenieś odnowienie Acme do propozycji”, aby zobaczyć aktualizację zadania, zmianę terminu wykonania i pojawienie się informacji o dalszych działaniach na koncie. Nagraj swoje notatki i uzyskaj dopracowany tekst dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

Skonfiguruj swój system CRM w kilka minut dzięki szablonom ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Utrzymuj płynność procesu sprzedaży, przechowując informacje o klientach w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp CRM.

Szablon CRM ClickUp zapewnia gotowy do użycia obszar roboczy, który jest mapą rzeczywistego procesu sprzedaży.

Podłącz je do istniejących narzędzi, zbieraj istotne informacje i przekształć rozproszone aktualizacje w jeden system CRM, z którego faktycznie będą korzystać zespoły sprzedaży i obsługi klienta.

Śledź potencjalnych klientów, transakcje i odnowienia w przejrzystych etapach procesu sprzedaży, z przypisanymi zadaniami, priorytetami i terminami.

Przechowuj, filtruj i segmentuj bogate informacje o klientach dzięki polom niestandardowym dla branży, wielkości transakcji, ostatniego kontaktu i oceny kondycji.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przekazywanie spraw, działania następcze i aktualizacje statusu, aby przedstawiciele handlowi poświęcali mniej czasu na wprowadzanie danych, a więcej na interakcje z klientami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj potencjalnych klientów, kontakty, konta i transakcje oraz zarządzaj dostawami w tym samym obszarze roboczym.

Ujednolicaj dane dotyczące potencjalnych klientów dzięki polom niestandardowym i statusom ClickUp oraz uzyskaj widoczność na każdym etapie dzięki ponad 15 widokom ClickUp

Zautomatyzuj przekazywanie zadań, działania następcze, przypisywanie zadań i przypomnienia o umowach SLA dzięki automatyzacji bez kodowania (w tym automatyzacji e-mail).

Scentralizuj komunikację z klientami, wysyłając/odbierając wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań za pomocą aplikacji Email ClickApp, dzięki czemu wiadomości będą powiązane z pracą.

Śledź stan potencjalnych klientów, obciążenie pracą i wskaźniki KPI projektów w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym i konfigurowalnym kartom.

Ogranicz pracę ręczną, korzystając z ClickUp Brain do generowania szkiców wiadomości e-mail, podsumowań spotkań i dyskusji itp.

Limitations ClickUp

Biorąc pod uwagę szeroki zakres funkcji i opcji konfiguracyjnych, należy liczyć się z pewną krzywą uczenia się.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

2. Salesforce

za pośrednictwem Salesforce

W Salesforce Sales Cloud najbardziej podoba mi się to, że wszystko związane ze sprzedażą jest zgromadzone w jednym miejscu. Funkcje zarządzania potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży znacznie ułatwiają śledzenie całego cyklu sprzedaży, a pulpity raportowe zapewniają jasny obraz aktualnego stanu procesu sprzedaży.

W Salesforce Sales Cloud najbardziej podoba mi się to, że wszystkie elementy związane ze sprzedażą są zgromadzone w jednym miejscu. Funkcje zarządzania potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży znacznie ułatwiają śledzenie całego cyklu sprzedaży, a pulpity raportowe zapewniają jasny obraz aktualnego stanu procesu sprzedaży.

Salesforce wyróżnia się elastycznością i wszechstronnością. Zapewnia zespołom zaawansowane funkcje kierowania potencjalnych klientów, śledzenia transakcji i prognozy, które pomagają budować niezawodny proces sprzedaży.

Einstein AI dodaje inteligentne analizy, przewidując wyniki transakcji i rekomendując kolejne kroki. Tymczasem narzędzia do automatyzacji zarządzają zatwierdzeniami i powtarzalnymi aktualizacjami, a integracje z Gmailem, Slackiem i setkami narzędzi biznesowych sprawiają, że przepływ pracy jest płynniejszy.

Menedżerowie otrzymują pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, które pokazują wyniki i postępy zespołu, pomagając wszystkim zachować spójność działań.

Najlepsze funkcje Salesforce

Scentralizuj zarządzanie potencjalnymi klientami, kontami i szansami sprzedaży na jednej platformie, korzystając z pomocy sztucznej inteligencji w tworzeniu lejków sprzedażowych, prognozowaniu i analizowaniu przychodów.

Zautomatyzuj cykle pracy sprzedaży za pomocą wbudowanej automatyzacji sił sprzedaży, aby usprawnić kierowanie potencjalnych klientów, działania następcze, zatwierdzanie i przydzielanie zadań.

Prognozuj dzięki kontroli potencjalnych klientów i analizom w czasie rzeczywistym, aby śledzić wyniki i poprawić dokładność transakcji.

Zintegruj swoje rozwiązania dzięki rozbudowanym integracjom natywnym i AppExchange, aby zapewnić połączenie narzędzi do obsługi e-mail, współpracy, telefonii i analizy danych.

Dostosuj obiekty, pola, raporty i pulpity, aby dopasować je do złożonych procesów w różnych zespołach i regionach.

Limity Salesforce

Należy liczyć się z krzywą uczenia się i złożonością ustawień, które mogą wymagać wiedzy administratora w zakresie zaawansowanej automatyzacji i raportowania.

Zaplanuj wyższe koszty licencji i dodatków w miarę wzrostu wykorzystania i niestandardowego dostosowywania.

Przygotuj się na sporadyczne spowolnienia wydajności podczas pracy z bardzo dużymi zbiorami danych.

Ceny Salesforce

Pakiet startowy: 25 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie lub rocznie)

Pakiet Pro: 100 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: 175 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Unlimited: 350 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,4/5 (ponad 24 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 700 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 niezbędnych integracji Salesforce zapewniających powodzenie

3. HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Kompleksowe oprogramowanie CRM firmy HubSpot łączy marketing, sprzedaż i obsługę klienta w jednej przejrzystej platformie. Dzięki wbudowanym narzędziom do automatyzacji marketingu możesz zarządzać potencjalnymi klientami, automatyzować działania następcze za pośrednictwem e-mail oraz śledzić całą ścieżkę klienta.

Funkcje AI, takie jak sugestie zawartości i punktacja predykcyjna, pomagają zespołom pracować szybciej i mądrzej. Pulpity nawigacyjne pokazują w czasie rzeczywistym wskaźniki dotyczące kampanii, przychodów i zaangażowania, dzięki czemu liderzy mogą podejmować szybkie i pewne decyzje.

Najlepsze funkcje HubSpot

Scentralizuj kontakty, transakcje, zadania, śledzenie wiadomości e-mail, spotkania i czat na żywo.

Generuj potencjalne możliwości sprzedaży i cykle pracy związane ze sprzedażą za pomocą narzędzi wspomaganych AI, służących do nawiązywania kontaktów, do prognozy oraz do sprzedaży z przewodnikiem w ramach Sales Hub.

Zautomatyzuj sekwencje wielokanałowe, tworzenie zadań i działania następcze.

Śledź wyniki dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, pulpitom nawigacyjnym i prognozom, aby poprawić dokładność transakcji i coaching.

Zintegruj swoje rozwiązania, korzystając z ponad 1900 aplikacji HubSpot i natywnych połączeń z Gmailem/Outlookiem, aby uzyskać ujednolicony przepływ pracy.

Limity HubSpot

Użytkownicy uznali za trudną zaawansowaną konfigurację ustawień i niestandardowe dostosowywanie.

Niektóre zaawansowane funkcje mają limit w niższych poziomach i mogą wymagać aktualizacji.

Ceny HubSpot

Free

Sales Hub Starter: od 15 USD za licencję miesięcznie

Sales Hub Professional: od 100 USD za licencję/miesiąc

Sales Hub Enterprise: od 150 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 13 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4400 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla HubSpot dla Teams

4. Zoho CRM

za pośrednictwem Zoho

W Zoho CRM najbardziej podoba mi się łatwość obsługi i możliwość przechowywania wszystkiego w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie potencjalnymi klientami, kontynuacja działań i rozmowy z klientami są bardziej zorganizowane i nie przytłaczają.

W Zoho CRM najbardziej podoba mi się łatwość obsługi i możliwość przechowywania wszystkiego w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie potencjalnymi klientami, kontynuacja działań i rozmowy z klientami są bardziej zorganizowane i nie przytłaczają.

Zoho CRM oferuje przyjazny, elastyczny obszar roboczy, który pomaga zespołom w śledzeniu potencjalnych klientów, zarządzać kontaktami i monitorować proces sprzedaży.

Narzędzie to obejmuje automatyzację działań następczych i raportowania, a sztuczna inteligencja Zoho Zia przewiduje trendy i udziela spersonalizowanych rekomendacji.

Możesz połączyć e-mail, media społecznościowe i telefonię, przechowując wszystkie interakcje z klientami w jednym miejscu. Integracja z innymi narzędziami Zoho, takimi jak Desk i Books, zapewnia ujednolicony system, który jest idealny dla małych firm poszukujących struktury bez złożoności.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Scentralizuj potencjalnych klientów, kontakty, konta i transakcje dzięki konfigurowalnym modułom, widokom i pulpitom nawigacyjnym, które dostosowują się do Twojego procesu.

Zautomatyzuj działania następcze, przydzielanie zadań, zatwierdzanie i wielokanałowe sekwencje, aby przedstawiciele handlowi spędzali mniej czasu na ręcznym wprowadzaniu aktualizacji.

Dostosuj układy, pola i przepływy pracy (w tym Blueprint i Canvas), aby odzwierciedlić złożone etapy sprzedaży bez konieczności stosowania skomplikowanego kodu.

Zintegruj e-mail, telefonię i ponad 500 aplikacji (Marketplace), aby przechowywać rozmowy i dane w jednym systemie rejestracji.

Prognozuj przychody i ustalaj priorytety pracy dzięki analizom Zia AI, wykrywaniu anomalii i punktacji, aby poprawić dokładność procesu sprzedaży.

Ograniczenia Zoho CRM

Recenzenci zaznaczyli w notatce krzywą uczenia się w przypadku zaawansowanych ustawień i wdrażania.

Niektóre funkcje wymagają aktualizacji planu.

W dużych lub niestandardowych obszarach roboczych mogą sporadycznie występować problemy związane z interfejsem użytkownika lub wydajnością.

Ceny Zoho CRM

Free: do 3 użytkowników

Standard: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Profesjonalny: 35 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 50 USD za użytkownika miesięcznie

Ultimate: 65 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2807 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (6943 recenzje)

📖 Przeczytaj również: Jak efektywnie korzystać z CRM

5. Pipedrive

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive stawia na przejrzystość: pomaga zespołom wizualizować proces sprzedaży i skupiać się na kolejnym kroku.

Funkcje automatyzacji eliminują ręczną pracę, automatycznie przypisując zadania i wysyłając przypomnienia. Inteligentne analizy wskazują transakcje wymagające uwagi, a narzędzia do raportowania ułatwiają pomiar współczynników konwersji i wydajności zespołu.

Integruje się ono również płynnie z Google Workspace, Zoom i narzędziami marketingowymi, dzięki czemu przedstawiciele handlowi spędzają mniej czasu na przełączaniu się między zakładkami, a więcej na sprzedaży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualizuj transakcje w dostosowywalnych procesach sprzedaży opartych na działaniach, wielu procesach sprzedaży i mobilnym CRM, aby przedstawiciele handlowi mogli skupić się na kolejnych działaniach.

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki automatyzacji zadań, webhookom i otwartemu API, dzięki czemu aktualizacje, przekazywanie zadań i rejestrowanie odbywają się w tle.

Raportuj wyniki dzięki Insights i konfigurowalnym raportom do prognozy i wykrywania wzorców w różnych zespołach i na różnych etapach.

Zintegruj swoje rozwiązania dzięki ponad 500 aplikacjom dostępnym w Marketplace, w tym Google, QuickBooks, Slack, Zoom itp.

Przyspiesz działania marketingowe dzięki asystentowi AI, narzędziu do pisania/podsumowywania wiadomości e-mail AI oraz natychmiastowemu raportowaniu AI, które przyspieszą poszukiwanie potencjalnych klientów i przeglądy.

Ograniczenia Pipedrive

Niektórzy użytkownicy wskazują na filtry w limitie lub elastyczność w niestandardowych raportach.

Zaawansowane funkcje wymagają planów wyższego poziomu, które mogą wydawać się drogie dla małych zespołów.

Ceny Pipedrive

Lite: 19 USD za licencję/miesiąc

Wzrost: 34 USD za licencję/miesiąc

Premium: 64 USD za licencję/miesiąc

Ultimate: 89 USD za licencję/miesiąc

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (2800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3030 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Pipedrive

Bonus: Skonfiguruj agentów AI w ClickUp, aby zautomatyzować powtarzalne procesy CRM, takie jak kwalifikacja potencjalnych klientów, przypomnienia o działaniach następczych lub aktualizacje statusu. Skorzystaj z gotowych lub stwórz niestandardowe agenty ClickUp AI.

Oprogramowanie CRM dla różnych potrzeb biznesowych

Obecne oczekiwania wobec systemów CRM znacznie różnią się od tych sprzed kilku lat.

Wybierając oprogramowanie CRM, należy pamiętać, że to, co sprawdza się w małym startupie, nie zawsze będzie odpowiednie dla dużej agencji lub przedsiębiorstwa. Przyjrzyjmy się, jak zmieniają się potrzeby związane z CRM na każdej scenie rozwoju firmy i co należy traktować priorytetowo w zależności od rodzaju działalności.

Start-upy i małe firmy: przystępna cena, prostota i łatwość obsługi

Kiedy dopiero zaczynasz, każda decyzja ma znaczenie.

Potrzebujesz rozwiązania, które pomoże Ci w śledzeniu klientów, kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami i przechowywaniu wszystkich danych kontaktowych w jednym miejscu, nie czując się przytłoczonym.

Większość małych firm najlepiej radzi sobie z narzędziami, które oferują proste pulpity nawigacyjne, dostęp mobilny i podstawową automatyzację, która po cichu zajmuje się drobnymi sprawami w tle.

📖 Przeczytaj również: Strategie CRM do zarządzania firmą

Rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa: skalowalność, automatyzacja, raportowanie

Wraz z rozwojem firmy sprawy stają się naturalnie nieco bardziej złożone. Masz więcej potencjalnych klientów, więcej rozmów i więcej danych do przeanalizowania. W tej fazie CRM powinno pomóc Ci utrzymać przewagę nad konkurencją.

Potrzebujesz narzędzia, które może zautomatyzować przypomnienia, uporządkować proces sprzedaży i pokazać, co działa, a co nie.

📖 Przeczytaj również: Jak tworzyć zawartość wspierającą sprzedaż

Enterprise: zaawansowane funkcje, głębokie integracje, analizy oparte na AI

Duże organizacje mają wiele ruchomych elementów, dlatego silniejszy, bardziej połączony system CRM staje się niezbędny.

Wydajny system CRM pomaga dostrzegać wzorce zachowań klientów, generować prognozę sprzedaży i szybciej reagować na pojawiające się możliwości. Zapewnia również bezpieczeństwo i porządek danych.

Agencje i dostawcy usług: hybryda projektu + CRM

W przypadku agencji relacje i realizacja idą w parze.

CRM, który współpracuje z Twoimi projektami, pomoże Ci utrzymać wszystko w jednym miejscu. Możesz śledzić komunikację z klientami, aktualizacje projektów i zadania, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co dalej.

Pharmacy Mentor, agencja marketingowa dla aptek lokalnych, przyjęła ClickUp jako swoją centralną platformę CRM i zarządzania projektami. Podwoiła wydajność zespołu i zwiększyła wskaźnik odpowiedzi z 20% do 80%.

ClickUp pomógł naszej firmie stać się znacznie bardziej wydajną — oszczędzając czas, ograniczając potrzebę organizowania bezsensownych spotkań i znacznie zwiększając satysfakcję pracowników i klientów.

ClickUp pomógł naszej firmie stać się znacznie bardziej wydajną — oszczędzając czas, ograniczając potrzebę organizowania bezsensownych spotkań i znacznie zwiększając satysfakcję pracowników i klientów.

W poniższej tabeli podsumowano funkcje CRM, na które należy zwrócić uwagę w zależności od rodzaju działalności:

Rodzaj działalności Co jest najważniejsze Na co zwrócić uwagę Przykłady Start-upy i małe firmy Prostota i łatwość obsługi Zarządzanie kontaktami i klientami , szybkie ustawienia, dostęp mobilny Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa Organizacja i rozwój Automatyzacja, raportowanie, współpraca zespołowa Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Przedsiębiorstwa Wgląd i kontrola Integracja danych, prognoza sprzedaży, bezpieczny dostęp Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agencje i dostawcy usług Koordynacja i przejrzystość Śledzenie projektów, portale klientów, ujednolicone zadania ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Oto wideo autorstwa Stewarta Gaulda pokazujący, jak korzystać z ClickUp CRM:

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie CRM dla firm usługowych

Typowe błędy, których należy unikać przy wyborze CRM

Łatwo jest podjąć pochopną decyzję, gdy zależy Ci tylko na uporządkowaniu procesu sprzedaży i lepszej widoczności. Zwolnij nieco tempo, aby wybór służył Twojemu zespołowi w następnym kwartale i roku.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które możesz zastosować już dziś.

Wybór oparty wyłącznie na funkcjach i pomijający łatwość obsługi prowadzi do niskiego poziomu adopcji, dlatego podczas wersji próbnej należy dać prawdziwym użytkownikom możliwość wypróbowania oprogramowania i ocenić, jak szybko zakończają oni codzienne zadania.

Ignorowanie całkowitych kosztów poza licencją powoduje ukrycie wydatków związanych z wdrożeniem CRM , migracją danych, szkoleniami, poziomami wsparcia i dodatkami, dlatego przed zakupem należy oszacować całkowity koszt własności w okresie od 12 do 24 miesięcy.

Niedocenianie ryzyka związanego z migracją danych powoduje uszkodzenie rekordów i problemy z zgodnością, dlatego przed przejściem na nowy system należy planować automatyzację mapowania, walidację pól i audyty.

Pominięcie planu integracji powoduje, że dane klientów pozostają w silosach, dlatego należy sprawdzić, w jaki sposób CRM zapewnia połączenie z e-mailem, kalendarzem, narzędziami marketingowymi i systemami finansowymi, a także przetestować rzeczywisty cykl pracy od początku do końca.

Wprowadzenie produktu bez pilotażowego programu i jasnych mierników zwrotu z inwestycji może zakończyć się rozczarowaniem, dlatego warto przeprowadzić ograniczoną czasowo próbę z określonymi miernikami powodzenia i porównać wyniki przed i po jej zakończeniu.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać AI do usprawnienia procesu sprzedaży:

📖 Przeczytaj również: Najlepsze niestandardowe systemy oprogramowania CRM

Dodatkowe wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego systemu CRM

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które zebraliśmy podczas współpracy z zespołami i rozmów z użytkownikami.

Są to niewielkie zmiany, które często mają duże znaczenie, zwłaszcza podczas oceny oprogramowania CRM w chmurze i podejmowania decyzji, który system CRM jest odpowiedni.

✅ Zawsze zaczynaj od „niezbędnych” cykli pracy, zanim zaczniesz porównywać dostawców — jeśli one nie działają, nic innego nie ma znaczenia.

✅ Poproś o środowisko testowe lub środowisko przejściowe, aby przed uruchomieniem systemu przetestować rzeczywiste dane z prawdziwymi użytkownikami.

✅ Sprawdź aplikację mobilną na wczesnym etapie — jeśli Twoi przedstawiciele handlowi pracują w polu, słaby interfejs mobilny zniechęca do korzystania z aplikacji.

✅ Porozmawiaj z innymi klientami dostawcy CRM o podobnej wielkości firmy lub z tej samej branży i zapytaj, co by zmienili.

✅ Negocjuj w umowie wdrożenie lub dodatkowe szkolenie — dostawcy często mają możliwość uwzględnienia tych usług w cenie lub bezpłatnie.

✅ Monitoruj przyjęcie przez użytkowników w ciągu pierwszych 30–60 dni i natychmiast reaguj na problemy poprzez sesje informacji zwrotnych.

✅ Plan przechowywanie danych i tworzenie kopii zapasowych, aby w przypadku migracji informacje o klientach były bezpieczne i przenośne.

Wskazówka dla profesjonalistów: Upewnij się, że wybrane narzędzie CRM posiada funkcje AI, które pozwolą zespołom zaoszczędzić czas i wysiłek. Na przykład, korzystając z AI zintegrowanej z ClickUp, możesz: Natychmiast generuj podsumowania transakcji, kont lub interakcji z klientami.

Twórz, edytuj i personalizuj e-mail lub notatki CRM, dzięki czemu kontakt z klientami i działania następcze będą szybsze i bardziej spójne.

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych dzięki polom AI, które automatycznie wypełniają lub podsumowują dane, takie jak kolejne kroki, postępy w realizacji zadań, wartość transakcji itp.

Automatycznie generuj codzienne lub cotygodniowe podsumowania działań CRM dla swojego zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco.

Natychmiast tłumacz notatki CRM, e-mail lub komunikację z klientami, aby zapewnić globalnym zespołom i klientom wsparcie.

Automatycznie rejestruj, transkrybuj i podsumowuj notatki ze spotkań za pomocą AI Notetaker , aby Twój zespół nigdy nie przegapił ważnych szczegółów z rozmów handlowych lub spotkań z klientami. AI zintegrowana z ClickUp gwarantuje, że zespoły nigdy nie przeoczą żadnego ważnego szczegółu.

ClickUp i Report Better

Oto szczera opinia. Większość narzędzi umożliwia przechowywanie kontaktów i wysyłanie przypomnień. ClickUp pomaga zarządzać całym procesem bez nadmiernego rozrostu pracy.

ClickUp to najlepsze rozwiązanie dla zapracowanych zespołów. Ogranicza przełączanie się między zadaniami, zastępuje powtarzalne zadania przejrzystą automatyzacją i konsoliduje rozproszone aktualizacje w jasnych, wiarygodnych raportach. Otrzymujesz przestrzeń roboczą, która pasuje do Twoich obecnych procesów i można ją skalować bez konieczności przebudowywania jej w przyszłości.

Jeśli prowadzisz małą firmę, zyskasz prostotę, z której faktycznie skorzysta Twój zespół. Jeśli Twoja firma się rozwija, zyskasz zabezpieczenia i widoczność, które pozwolą utrzymać tempo rozwoju.

Poczuj różnicę, rejestrując się w ClickUp już teraz!

Często zadawane pytania

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem relacjami z klientami, narzędzia takie jak ClickUp i Freshsales są jednymi z najłatwiejszych do rozpoczęcia pracy. Oferują one przejrzyste interfejsy i proste pulpity nawigacyjne, które pomagają zarządzać danymi klientów i interakcjami bez konieczności długiego szkolenia.

Większość oprogramowania CRM kosztuje od 15 do 80 dolarów miesięcznie za użytkownika, w zależności od funkcji i wielkości firmy. Małe firmy mogą zacząć od przystępnych cenowo planów lub bezpłatnych wersji próbnych, podczas gdy większe zespoły mogą potrzebować bardziej zaawansowanych rozwiązań CRM z automatyzacją, integracjami i narzędziami analitycznymi.

Tak, większość nowoczesnych platform CRM można łatwo połączyć z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Asana czy Trello. Pomaga to zespołom w śledzeniu interakcji z klientami równolegle z realizowanymi projektami, zapewniając lepszą współpracę i widoczność procesów biznesowych.

Małe firmy powinny szukać funkcji zarządzania kontaktami, integracji e-mail, automatyzacji powtarzalnych zadań i możliwości raportowania. Funkcje te ułatwiają zarządzanie relacjami z klientami, usprawniają procesy i wspierają rozwijający się zespół sprzedaży.

Tak, ClickUp to najlepsze oprogramowanie CRM dla zespołów, które chcą zarządzać zarówno projektami, jak i relacjami z klientami w jednym miejscu. Łączy ono narzędzia CRM z funkcjami śledzenia zadań, automatyzacji i raportowania, dzięki czemu jest elastycznym wyborem dla małych firm i agencji, które cenią sobie współpracę i prostotę.