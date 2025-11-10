Jak radzić sobie z opóźnieniami w projektach budowlanych: kroki pozwalające wrócić na właściwe tory

Czy duży budżet, ogromny zespół i elastyczna oś czasu gwarantują powodzenie projektu budowlanego?

Okazuje się, że nie zawsze. Weźmy na przykład berlińskie lotnisko Brandenburg, które zostało ostatecznie otwarte po dziewięciu latach opóźnień w budowie spowodowanych wadami projektowymi i złym planowaniem.

Opóźnienia w realizacji projektów są zmorą każdego zespołu budowlanego. Nie tylko wynikają w przekroczenie oś czasu, ale często również generują dodatkowe koszty, które przekraczają pierwotny budżet projektu.

Jak więc radzić sobie z opóźnieniami w projektach budowlanych — niezależnie od tego, czy chodzi o małą budowę, czy inwestycję wartą miliony dolarów?

W tym artykule przedstawiono praktyczne kroki i sprawdzone strategie, które pomogą Ci zrozumieć, jak radzić sobie z opóźnieniami w projektach budowlanych.

Najczęstsze przyczyny opóźnień w realizacji projektów budowlanych

Jeśli poświęcisz trochę czasu na przeglądanie raportów budowlanych, stanie się oczywiste, że opóźnienia w budowie są nieuniknione w każdym złożonym projekcie. Od nieaktualnych planów projektu po nieprzewidziane okoliczności, a nawet nieistotne opóźnienia, które powoli nabierają tempa — nie brakuje powodów do wzajemnego obwiniania się.

Oto niektóre z najczęstszych przyczyn opóźnień:

Nierealne harmonogramy projektów , które nie uwzględniają kolejności zadań, czasu realizacji lub rzeczywistego wysiłku wymaganego od poszczególnych branż.

Niekompletne lub wadliwe rysunki prowadzące do ponownej pracy , zmian w zamówieniach i problemów z koordynacją podczas realizacji projektu

Niedobory siły roboczej , zwłaszcza gdy wykwalifikowani pracownicy są rozciągnięci na wiele opóźnień lub angażowani w inne zadania

Problemy z łańcuchem dostaw i niedobory materiałów , które powodują efekt domina i wstrzymują całe etapy projektu budowlanego.

Brak jasnej komunikacji między zespołem projektowym, podwykonawcami i interesariuszami, prowadzący do konfliktów w harmonogramie i krytycznych opóźnień.

🧠 Ciekawostka: W latach 2011-2013 Chiny zużyły więcej cementu niż Stany Zjednoczone w całym XX wieku!

Jak zarządzać opóźnieniami w projektach budowlanych

Oto jak radzić sobie z opóźnieniami w projekcie budowlanym, gdy sprawy zaczynają wymykać się z harmonogramu.

Oceń przyczynę źródłową

Wykrywanie wąskich gardeł, zanim staną się one krytycznymi opóźnieniami, może mieć znaczący wpływ na oś czasu projektu budowlanego.

Ale jak to zrobić?

Trudno w to uwierzyć, ale Twój zespół może poświęcać ponad 60% czasu wyłącznie na wyszukiwanie informacji. Już samo to wystarczy, aby być wyzwalaczem opóźnień w budowie. Co gorsza, wszystkie te poszukiwania niekoniecznie prowadzą do znalezienia odpowiedzi – to tylko stracony czas.

W tym miejscu pojawia się ClickUp jako zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji — lub, w tym przypadku, kompleksowa platforma do zarządzania projektami budowlanymi.

ClickUp łączy w sobie jeden interfejs oparty na sztucznej inteligencji z narzędziami do zarządzania projektami, udostępniania wiedzy i współpracy, aby wyeliminować rozproszenie pracy, które ma taki wynik.

Proces rozpoczyna się od kalendarza ClickUp, w którym sztuczna inteligencja pomaga zarządzać codziennym obciążeniem pracą, automatycznie planując zadania o wysokim priorytecie z listy zaległych zadań, blokując czas na skupienie się i dostosowując zadania w miarę zmiany priorytetów.

Automatycznie planuj zadania i spotkania w sposób optymalizujący Twój dzień, korzystając z kalendarza ClickUp

Ponadto synchronizuje się z Kalendarzem Google, Outlookiem oraz spotkaniami w Zoom lub Teams, dzięki czemu nie musisz otwierać zbyt wielu zakładek i przełączać się między narzędziami.

📌Szybki trik: Musisz przygotować się do wylewania betonu, sprawdzić materiały i przejrzeć listy kontrolne podwykonawców? Dodaj każdą pozycję jako zadanie ClickUp do swojego obszaru roboczego, a kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji dopasuje je do Twojego harmonogramu dnia, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

A co, jeśli chcesz mierzyć postęp projektu w czasie rzeczywistym, żeby znaleźć wąskie gardła?

Pulpit ClickUp pomogą Ci to zrealizować dzięki niestandardowym funkcjom raportowania. Możesz z łatwością wizualizować każdy etap, monitorować wydajność zespołu i śledzić kamienie milowe.

Chcesz monitorować opóźnienia w dostawach sprzętu lub porównać planowane godziny pracy z rzeczywistymi? Dodaj wykresy w czasie rzeczywistym i paski postępu, aby uzyskać szybki wgląd w te informacje.

Dowiedz się więcej o potencjalnych klientach, nadchodzących wyzwaniach, ukończonych zadaniach i przepracowanych godzinach dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Możesz nawet wyświetlać wykresy burndown, aby śledzić pozostałą pracę, lub karty śledzenia czasu, aby sprawdzić, czy mieścisz się w szacunkach.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Podsumuj działania związane z projektem, zidentyfikuj trendy i zaznacz elementy wymagające uwagi dzięki najbardziej zakończonej sztucznej inteligencji na świecie, ClickUp Brain.

🔎 Czy wiesz, że... Według raportu „State of Construction Scheduling 2025” tylko 16% ankietowanych osób zgłosiło, że korzysta z narzędzi AI/automatyzacji do planowania harmonogramów.

Szukasz prostszego sposobu na śledzenie projektu? Wypróbuj szablon ClickUp Project Tracker.

Pobierz darmowy szablon Przechowuj wszystkie projekty budowlane w jednym miejscu, korzystając z szablonu ClickUp Project Tracker.

Ten szablon ułatwia zarządzanie wieloma zespołami i zmieniającymi się osiami czasu. Pomaga zachować porządek, zapewnia wszystkim spójność działań i zapewnia pełną widoczność każdego etapu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili i nieporozumień z klientem, przygotuj listę kontrolną przekazania projektu budowlanego, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty, szczegóły i wyniki zostały uwzględnione przed przekazaniem kluczy.

Komunikuj się z interesariuszami

Niewłaściwa komunikacja jest jednym z głównych współpracowników opóźnień w budownictwie — często bardziej szkodliwą niż pogoda lub niedobory materiałów. W rzeczywistości 52% przeróbek w projektach budowlanych wynika z niewłaściwej komunikacji i braku dostępu do danych projektowych.

Aby tego uniknąć, spójna komunikacja z interesariuszami musi wykraczać poza okresowe aktualizacje lub powierzchowne wiadomości e-mail. Oto jak to wygląda:

Ustal z góry częstotliwość komunikacji: przed rozpoczęciem budowy uzgodnij, jak często aktualizacje będą udostępniane (co tydzień? co dwa tygodnie?) i w jakim formacie (podsumowania e-mail, raporty, krótkie rozmowy telefoniczne?).

Dostosuj aktualizacje do odbiorców: właściciel projektu nie musi znać terminu dostawy każdego panelu okiennego, ale potrzebuje jasnego obrazu statusu projektu, statusu budżetu i obszarów ryzyka. Z drugiej strony podwykonawcy wymagają taktycznych aktualizacji w czasie rzeczywistym. Segmentacja komunikacji według typu interesariuszy zmniejsza natłok informacji i poprawia przejrzystość.

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystając z agentów ClickUp AI, możesz tworzyć oddzielne szablony raportów, które pobierają odpowiednie dane dla każdej grupy odbiorców i publikują aktualizacje w odpowiednim zadaniu lub kanale czatu ClickUp. Na przykład jeden agent publikuje „Cotygodniową aktualizację dla właścicieli” zawierającą podsumowanie budżetu/stanu projektu, a inny publikuje „Podsumowanie dla zespołu terenowego” zawierające nadchodzące działania i przeszkody.

Korzystaj z jednego miejsca do aktualizacji: Niezależnie od tego, czy jest to intranet, ClickUp, czy wspólny dysk Google Drive, posiadanie jednego miejsca, w którym znajdują się aktualizacje, zmniejsza liczbę sytuacji typu „Gdzie jest ten plik?”.

Dzięki ClickUp Dokumenty możesz tworzyć, przechowywać i współpracować nad wszystkimi dokumentami — od standardowych procedur operacyjnych i protokołów bezpieczeństwa po umowy budowlane i zmiany zakresu — w jednym miejscu.

Scentralizuj informacje o projekcie i aktualizacje, aby wszyscy byli na bieżąco, korzystając z ClickUp Dokument

Oparte na sztucznej inteligencji dokumenty ClickUp Docs oferują bogate narzędzia do edycji, inteligentne linki, zakładki oraz możliwość osadzania tabel i osi czasu, co pozwala uzyskać jaśniejszy obraz projektu. Możesz ustawić uprawnienia, eksportować dokumenty i — co najważniejsze — łączyć je bezpośrednio z zadaniami, zapewniając członkom zespołu kontekst potrzebny do kontynuowania projektu budowlanego.

To samo dotyczy tablic ClickUp — są one idealne do współpracy w czasie rzeczywistym z klientami, kadrą kierowniczą lub podwykonawcami.

Wizualizuj swoją strukturę, aby zidentyfikować przeszkody i łatwo komunikować postępy za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

Wykorzystaj je do wizualnej mapy postępów projektu, wskazania przyczyn opóźnień oraz uzgodnienia z wszystkimi uczestnikami zrewidowanych oczekiwań i kamieni milowych.

Aby zapoznać się z kompletnym przewodnikiem dotyczącym korzystania z tablic ClickUp, obejrzyj to wideo 👇🏻

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła tylko 0–10 wiadomości dziennie. Chociaż taka aktywność może odzwierciedlać celową komunikację, może również wskazywać na rozproszone rozmowy poza głównym obszarem roboczym — na przykład w wątkach e-mailowych. Aby ograniczyć konieczność przełączania się między kontekstami i narzędziami, potrzebujesz kompleksowego hubu pracy, takiego jak ClickUp. Tutaj projekty, dokumenty i czaty są zgrupowane w jednym miejscu, a AI zwiększa ich wydajność.

Zmodyfikuj oś czasu projektu

Kiedy jesteś w trakcie realizacji projektu budowlanego i pojawia się opóźnienie, aktualizacja harmonogramu projektu nie powinna być kolejnym pełnoetatowym zajęciem.

Podczas weryfikacji osi czasu projektu zacznij od ponownej oceny osi czasu przy użyciu technik takich jak metoda ścieżki krytycznej (CPM), aby zidentyfikować zadania, które można przesunąć bez opóźniania całego projektu.

W tym miejscu z pomocą przychodzą wykresy Gantt — wizualnie przedstawiają one zmiany w osi czasu, pokazując zależności między zadaniami, nakładanie się zadań i postępy w czasie rzeczywistym, aby pomóc wszystkim zachować spójność.

Dzięki widokowi wykresu Gantta ClickUp możesz współpracować z wykonawcami, członkami zespołu i klientami, aby wszyscy byli na bieżąco, umożliwiając im podgląd zmian odzwierciedlanych w czasie rzeczywistym na wykresie Gantta. Możesz śledzić postępy za pomocą niestandardowych statusów w ClickUp, takich jak „Oczekiwanie na kontrolę materiałów” i wykrywać wąskie gardła powodujące opóźnienia w budowie.

Zapewnij stałą komunikację ze swoim zespołem i interesariuszami, korzystając z widoku wykresu Gantt ClickUp.

Korzystamy z wykresów Gantt, aby wyróżnić kluczowe zadania, i stosujemy trzytygodniowe prognozy, aby informować o nadchodzących kamieniach milowych naszych projektów budowlanych. Wykresy Gantt to świetny sposób na wizualizację wielu zmiennych elementów podczas budowy.

Korzystamy z wykresów Gantt, aby wyróżnić kluczowe zadania, i stosujemy trzytygodniowe prognozy, aby informować o nadchodzących kamieniach milowych naszych projektów budowlanych. Wykresy Gantt to świetny sposób na wizualizację wielu zmiennych elementów podczas budowy.

Możesz również wybierać spośród ponad 15 widoków w ClickUp (np. Kanban, lista, kalendarz i inne), aby monitorować każdy aspekt osi czasu projektu.

W widoku osi czasu możesz przeciągać zadania, aby dostosować daty rozpoczęcia i datę końcową lub przenosić je między grupami, aby odzwierciedlić zmiany w harmonogramie. Możesz również edytować bezpośrednio w widoku, aby usprawnić aktualizacje bez przechodzenia między narzędziami.

Określ priorytety, postępy, osoby odpowiedzialne i terminy za pomocą wielu widoków ClickUp

Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania do zarządzania osiami czasu projektów, szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp pomoże Ci nadążyć za każdym terminem.

Pobierz darmowy szablon Zachowaj koncentrację, organizację i postępy dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania czasem od ClickUp.

Wykorzystaj je do ustalania priorytetów zadań, wizualizacji osi czasu i efektywnego przydzielania zasobów — wszystko w jednym miejscu.

📖 Przeczytaj również: Korzyści płynące z zastosowania rezerwy czasowej w zarządzaniu zmianami i opóźnieniami w projektach

Potrzebujesz rekomendacji dotyczących najlepszego narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi, które pomoże Ci radzić sobie z opóźnieniami? Chociaż jesteśmy stronniczy i preferujemy platformę ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi, w tym wideo udostępniono również kilka innych konkurencyjnych rozwiązań:

Przealokuj zasoby

Z ulgą dowiesz się, że opóźnienia w budowie nie zawsze wymagają całkowitego zresetowania — czasami naprawdę potrzebna jest lepsza dystrybucja zasobów.

Widok obciążenia pracą w ClickUp zapewnia przejrzysty obraz dystrybucji zadań w całym zespole.

Zoptymalizuj zarządzanie projektami budowlanymi dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp

Możesz przeglądać obciążenie pracą każdego członka zespołu w oparciu o wybrany osi czasu i szybko przenosić obowiązki, aby zrównoważyć obciążenie.

Przydzielaj zadania na podstawie dostępności zespołu , aby zmniejszyć liczbę wąskich gardeł i zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Dostosuj obciążenie zadań w poszczególnych dniach i ustaw dni wolne od pracy , aby uwzględnić rzeczywiste ograniczenia, takie jak święta lub klęski żywiołowe.

Wykorzystaj informacje o obciążeniu pracą, aby ustalić priorytety zasobów dla zadań na ścieżce krytycznej, unikając dalszych opóźnień w zakończeniu projektu.

📚 Przeczytaj również: Masz dość śledzenia aktualizacji i żonglowania chaotycznymi cyklami pracy? Wykorzystaj usprawnienia procesów zarządzania projektami, aby wykrywać nieefektywności, usprawnić współpracę i zbudować inteligentniejsze systemy, za które Twój zespół będzie Ci naprawdę wdzięczny.

Dokumentuj wszystko

Znaczna część zarządzania projektami budowlanymi polega na wyjaśnianiu nieoczekiwanych opóźnień, rozpatrywaniu roszczeń prawnych i przygotowywaniu się do rozwiązywania sporów. Dlatego cyfrowa dokumentacja może być Twoją najlepszą obroną i największym atutem.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz przekształcić każdą notatkę, aktualizację i listę kontrolną w elementy, które można zrealizować — z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami.

Ułatw pracę swojego zespołu, określając priorytetowe zadania ClickUp Tasks.

📌 Szybki trik: Możesz również użyć pulpitów ClickUp do raportowania postępów w kluczowych obszarach projektu — niezależnie od tego, czy chodzi o zakończone zadania, rozliczalne godziny pracy, czy też wąskie gardła w przepływie pracy podwykonawców.

W międzyczasie Notatnik ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego zapisywania pomysłów podczas wizyt na miejscu, a następnie natychmiastowego przekształcania ich w zadania lub pełnoprawne dokumenty.

Użyj notatnika ClickUp, aby przekształcić swoje pomysły w zadania wraz z uwagami, dzięki czemu nigdy nie stracisz kontekstu.

Dzięki temu będziesz przygotowany na wszystko, od wewnętrznych kontroli po spory z wykonawcami. A jeśli kiedykolwiek zostaniesz zapytany, dlaczego termin zakończenia projektu uległ zmianie, będziesz miał dokumentację, która dokładnie pokaże, co było tego przyczyną — i co zostało zrobione w tej sprawie.

📖 Przeczytaj również: Techniki zarządzania czasem zwiększające wydajność zespołu

Zapobiegaj przyszłym opóźnieniom dzięki lepszemu planowaniu

Do tej pory nauczyliśmy się, jak zidentyfikować podstawową przyczynę, jasno komunikować się i efektywnie zarządzać zasobami. Teraz zobaczmy, jak możemy wykorzystać te strategie, aby lepiej ustalać priorytety zadań i unikać opóźnień w realizacji projektów w przyszłości.

Wbuduj rezerwę czasową w osie czasu

Po pierwsze, czym jest sytuacja awaryjna?

Na osi czasu rezerwa to zarezerwowany czas lub budżet przeznaczony na nieprzewidziane okoliczności, opóźnienia w projekcie lub zmiany w projekcie. Potraktuj to jako siatkę bezpieczeństwa, która pomaga utrzymać projekt budowlany na właściwym torze bez uszczerbku dla jakości pracy.

Oto jak skutecznie włączyć plany awaryjne do harmonogramu projektu:

✅ Dystrybucja buforów czasowych w całym harmonogramie zamiast dodawać dodatkowe dni na końcu. Skoncentruj się zwłaszcza na obszarach, w których występują krytyczne opóźnienia lub znane ryzyka.

✅ Uwzględnij zależności między zadaniami i określ elastyczne etapy, które mogą pochłonąć dodatkowy czas bez wpływu na zakończenie projektu.

✅ Zastosuj podejście oparte na procentach — zazwyczaj rezerwując 5–10% całkowitego czasu trwania projektu jako czas na nieprzewidziane opóźnienia lub zmiany w ostatniej chwili.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do planowania budowy

Wykorzystaj szablony i zautomatyzowane cykle pracy w ClickUp, aby usprawnić zarządzanie projektami.

Zarządzanie projektem budowlanym wiąże się z wieloma skomplikowanymi elementami. Bardzo ważne jest, aby nie tracić czasu na tworzenie nowych procesów dla każdego nowego projektu.

Właśnie w tym zakresie gotowe szablony zarządzania budową i automatyzacja przepływu pracy ClickUp mają ogromne znaczenie.

Szablony ClickUp pomagają szybciej uruchamiać projekty budowlane, zapewniając gotową strukturę dla zadań takich jak śledzenie pozwoleń, planowanie inspekcji i koordynacja podwykonawców.

Weźmy na przykład szablon ClickUp do zarządzania budową.

Pobierz darmowy szablon Realizuj projekty na czas i w ramach budżetu dzięki szablonowi zarządzania budową ClickUp.

Szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci w każdej fazie projektu budowlanego — od pozwoleń i zamówień po inspekcje i zamknięcie — poprzez przechowywanie wszystkich zadań, terminów i dokumentów w jednym miejscu.

Po zaplanowaniu każdego etapu, automatyzacje ClickUp pozwalają uniknąć ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań.

Wynik: możesz automatycznie przypisywać zadania odpowiednim osobom, zmieniać statusy zadań i powiadamiać odpowiedzialnych członków zespołu o zbliżającym się terminie, a nawet wysyłać automatyczne powiadomienia, gdy materiały nie dotarły na czas.

📌 Przykład: Ustaw regułę, aby powiadamiać kierownika budowy, gdy dostawa płyt kartonowo-gipsowych opóźni się o ponad 24 godziny — bez konieczności ręcznego sprawdzania.

Oszczędzaj czas i wysiłek, automatyzując powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automatyzacji

Jeśli chodzi o zadania wykonywane ręcznie, funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp pomaga zmierzyć, ile czasu faktycznie zajmuje wykonanie zadań w porównaniu z planem, zapewniając jasność potrzebną do wprowadzenia zmian, zanim wzrost kosztów i opóźnienia wymkną się spod kontroli.

Dostosuj swoje karty czasu pracy i przyjrzyj się bliżej poszczególnym zadaniom dzięki funkcji śledzenia czasu w projekcie ClickUp

Na koniec, aby ekipy były świadome zbliżających się terminów, aktywuj przypomnienia za pomocą powiadomień ClickUp.

Otrzymuj codzienne podsumowanie zadań do wykonania, opóźnień i spraw wymagających Twojej uwagi dzięki powiadomieniom ClickUp

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy zadania, takie jak wylewanie betonu, inspekcje lub dostawy sprzętu, są terminowe lub opóźnione.

W rzeczywistości możesz otrzymywać powiadomienia o zmianach statusu zadań — na przykład gdy wykonawca zaznaczy „Sufit podwieszany zakończone” lub elektryk zgłosi opóźnienie w dostawie materiałów. Możesz dostosować niestandardowe powiadomienia, aby być na bieżąco bez konieczności ciągłego ręcznego sprawdzania.

Przeprowadzaj regularne audyty projektów, korzystając z pulpitów nawigacyjnych i funkcji śledzenia czasu.

Opóźnienia w budownictwie rzadko są spowodowane jednym wydarzeniem — często są wynikiem serii drobnych błędów, które z czasem się kumulują.

Dlatego regularne kontrole w trakcie realizacji projektu są kluczowe dla dotrzymania harmonogramu i budżetu. Dzięki pulpitom ClickUp i funkcji śledzenia czasu kontrole te stają się szybkie, przejrzyste i niezwykle wnikliwe.

Pulpit ClickUp pozwala stworzyć centrum kontroli, które pokazuje postępy w kluczowych obszarach projektu w czasie rzeczywistym.

Wykryj sygnały ostrzegawcze, zanim przerodzą się one w opóźnienia, dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

W połączeniu z funkcją śledzenia czasu w ClickUp zyskujesz pełną widoczność w zakresie tego, ile czasu faktycznie zajmują zadania — w porównaniu z tym, ile czasu miały zająć.

Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga uprościć audyty projektów:

Śledź rzeczywisty czas pracy w porównaniu z czasem szacowanym za pomocą kart śledzenia czasu.

Zmierz wydajność zespołu i zidentyfikuj okresy bezczynności

Wizualizuj postępy zadań dzięki niestandardowym polom statusu i wykresom burndown.

Pobieraj raporty do cotygodniowych audytów, porównań budżetowych i zarejestrowanego czasu pracy.

Skonfiguruj cykliczne audyty za pomocą automatyzacji, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

📖 Czytaj więcej: Masz trudności z dotrzymaniem terminów realizacji projektów? Blog „Zarządzanie terminami realizacji projektów: strategie powodzenia w realizacji projektów” udostępnia praktyczne wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć każdy kamień milowy bez wyczerpania zespołu.

Stwórz swoją wymarzoną oś czasu dzięki ClickUp

Opóźnienia w budowie mogą zachwiać nawet najsolidniejszymi fundamentami, ale dzięki ClickUp budujesz na stabilnym gruncie.

Wystarczy zapytać Giuliano Peressiniego, dyrektora ds. technologii w Casagrande, wiodącej firmie produkującej sprzęt budowlany, który udostępnił:

„ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom jednocześnie oraz gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widoków”.

„ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom jednocześnie oraz gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia”.

ClickUp konsoliduje cały projekt w jednej platformie cyfrowej, integrując śledzenie czasu, zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, aby zapewnić synchronizację działań zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i zacznij budować mądrzej!