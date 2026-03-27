10 najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst

Otwierasz pusty dokument, gotowy do pisania. Pięć minut później wciąż wpatrujesz się w kursor, a myśli pędzą szybciej niż Twoje palce. Pomysły wymykają się, a pisanie nagle staje się uciążliwym obowiązkiem.

Wyobraź sobie teraz, że po prostu mówisz — e-maile, notatki ze spotkań, a nawet szkice wpisów na blogu — i obserwujesz, jak Twoje słowa pojawiają się natychmiast.

Gotowy, aby to urzeczywistnić? Zebraliśmy kilka najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst, które przekształcą Twój głos w tekst, zapewniając szybszą i bardziej dostępną pracę.

Zaczynamy! 🎤

Najlepsze rozszerzenia Chrome do zamiany mowy na tekst w skrócie

Oto przydatny przegląd najlepszych narzędzi, które bez żadnych problemów zamienią Twój głos na tekst:

Narzędzie Najlepsze do Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zintegrowane notatki głosowe i dokumentacja zadań dla małych i dużych zespołów wymagających uporządkowanej współpracy ClickUp Brain MAX z funkcją pisania głosowego, AI Notetaker do spotkań online, Voice Clips, dokumenty, AI-context, połączone zadania Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla Enterprise Fireflies.ai Automatyczna transkrypcja i streszczenia wirtualnych spotkań dla profesjonalistów i zespołów prowadzących wiele spotkań Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia oparte na AI, obsługa wielu języków, AskFred Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie Tactiq Transkrypcja spotkań na żywo wraz z podsumowaniami generowanymi przez ChatGPT dla zespołów, które potrzebują przejrzystości i wglądu w przebieg wspólnych spotkań Napisy w czasie rzeczywistym, elementy do wykonania oparte na AI, tworzenie szkiców działań następczych Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Speechnotes Szybkie dyktowanie głosowe na stronach internetowych dla osób prywatnych lub indywidualnych twórców zawartości Pływający mikrofon, lekki Bezpłatne; płatne plany już od 1,9 USD miesięcznie Notta Szybkie i dokładne transkrypcje dla małych zespołów lub osób indywidualnych pracujących w wielu językach Wysoka dokładność, konwersja na wiele języków Bezpłatne; plany płatne już od 13,49 USD miesięcznie Transkriptor Dokładna transkrypcja do różnych zastosowań dla osób indywidualnych lub małych zespołów poszukujących przystępnych cenowo rozwiązań Wsparcie dla ponad 100 języków, przesyłanie plików, rejestrowanie spotkań Bezpłatne; plany płatne już od 19,99 USD miesięcznie Voice In Dyktowanie do dowolnego pola tekstowego w przeglądarce dla osób poszukujących szybkich rozwiązań Rozpoznawanie głosu w czasie rzeczywistym, wsparcie dla wszystkich pól tekstowych Bezpłatne; plany płatne już od 9,99 USD miesięcznie LipSurf Sterowanie przeglądarką za pomocą głosu dla użytkowników ceniących wydajność i dostępność Nawigacja głosowa, komendy dyktowania, wsparcie dla makr Bezpłatne; płatne plany już od 4 USD miesięcznie MeetGeek AI Automatyczne rejestrowanie spotkań + analizy dla zespołów poszukujących zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych specjalnie do spotkań Podsumowania oparte na AI, pulpit analityczny, wyszukiwanie globalne Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie SpeechText. AI Niezawodna transkrypcja oparta na przeglądarce dla użytkowników indywidualnych lub zespołów potrzebujących szybkiej transkrypcji Przechwytywanie mikrofonu, natychmiastowe pobieranie, dźwięk z przeglądarki Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 10 USD za 180 minut transkrypcji

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst?

Oto, na co warto zwrócić uwagę w rozszerzeniach Chrome do zamiany mowy na tekst:

Dokładna transkrypcja: Niezawodne rejestrowanie mowy w hałaśliwym otoczeniu oraz rozpoznawanie różnych akcentów bez błędów interpretacyjnych

Inteligentny format: automatyczne wstawianie znaków interpunkcyjnych i akapitów oraz rozpoznawanie komend głosowych, takich jak „nowa linia” lub „usuń ostatnie słowo”

Wsparcie wielu języków: Wykrywaj i transkrybuj w kilkudziesięciu językach, płynnie przełączając się między nimi podczas wielojęzycznych rozmów

Funkcjonalność w czasie rzeczywistym: Pisz bezpośrednio w Dokumentach Google, Gmailu lub czatach spotkań, podczas gdy rozszerzenie transkrybuje mowę w tle

Łatwe eksportowanie: Pobieraj transkrypcje w wielu formatach, takich jak TXT, PDF lub dokumenty, aby szybciej przekazywać je innym i tworzyć dokumentację

Wysoki poziom bezpieczeństwa: Upewnij się, że transkrypcje spotkań nie są przechowywane, sprzedawane ani wykorzystywane do szkolenia przez zewnętrznych dostawców AI, aby zapewnić prywatność danych audio

Prosta konfiguracja: Szybka instalacja, praca bez spowalniania przeglądarki oraz aktywacja za pomocą jednego skrótu klawiszowego, umożliwiająca natychmiastowe dyktowanie

🧠 Ciekawostka: Kiedy w 1962 roku firma IBM wprowadziła na rynek komputer Shoebox, potrafił on rozpoznać jedynie 16 słów i cyfr. Mimo to było to wówczas przełomowe osiągnięcie, które utorowało drogę dla współczesnego dyktowania głosowego.

Najlepsze rozszerzenia Chrome do zamiany mowy na tekst

Oto nasze propozycje najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst. 👇

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanych notatek głosowych i dokumentacji zadań)

Pracuj o 400% szybciej dzięki ClickUp Brain MAX Zwiększ wydajność dzięki ClickUp Talk to Text w Brain MAX

ClickUp to kompleksowe środowisko pracy, w którym praca, komunikacja i współpraca współistnieją — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji. ClickUp Brain MAX przenosi tę moc na Twój pulpit.

Ta aplikacja AI na pulpit łączy zaawansowane modele sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, Gemini i Claude, w jednej aplikacji towarzyszącej, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami. Co więcej, umożliwia przeszukiwanie całego Twojego cyfrowego świata — od zadań ClickUp po Google Drive, GitHub, OneDrive i nie tylko.

A jedna z jego wyróżniających się funkcji? ClickUp Talk to Text, rozwiązanie do zamiany mowy na tekst, które przekształca wypowiedziane słowa w działanie. Dodatkowo dopracowuje, kontekstualizuje i tworzy połączenia między Twoimi pomysłami a resztą Twojej pracy.

Mów naturalnie, pracuj szybciej

Oto, co możesz zrobić dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp:

Uzyskaj transkrypcję dopracowaną przez AI , która natychmiast usuwa potknięcia i przekształca Twoją mowę w czytelny tekst o profesjonalnej jakości

Stwórz osobisty słownik zawierający niestandardowe terminy, nazwy i żargon zawodowy, aby zapewnić dokładne rozpoznawanie

Dodawaj wzmianki uwzględniające kontekst i linki, odwołując się głosowo do zadań, dokumentów lub członków zespołu

Nie zajmuj rąk dzięki skrótom klawiszowym (fn, shift + fn lub niestandardowej kombinacji)

Mów w swoim języku i korzystaj z globalnego wsparcia językowego, aby transkrybować tekst na ponad 50 języków

Wróć do poprzednich transkrypcji z historii, aby je skopiować, wyeksportować lub odtworzyć

Natychmiastowo wyszukuj pliki we wszystkich aplikacjach dzięki ujednoliconej wyszukiwarce w ClickUp Brain MAX

Załóżmy, że piszesz scenariusz na YouTube. Zamiast pisać na klawiaturze, otwierasz ClickUp Brain MAX, naciskasz skrót klawiszowy i zaczynasz dyktować. Twoja nieopracowana wypowiedź zostaje natychmiast dopracowana do postaci zgrabnych, gotowych do nagrania kwestii, bez utraty konwersacyjnego tonu. W czasie przepływu pomysłów możesz dodawać punkty, notować pomysły na burzę mózgów, a nawet przydzielać zadania edytorskie. Brain MAX automatycznie wstawia @wzmianki dla członków zespołu lub linki do dokumentów i zadań ClickUp, dzięki czemu odniesienia stają się natychmiast gotowe do działania.

Wyszukuj i nawiąż połączenie nie tylko poprzez dyktowanie

Brain MAX działa w oparciu o inteligencję ClickUp Brain, podstawowego silnika AI obsługującego Twój obszar roboczy ClickUp. Analizuje on Twoje zadania, dokumenty, komentarze i rozmowy, aby dostarczać odpowiedzi dostosowane do kontekstu.

Poproś ClickUp Brain o podsumowania spotkań i nie tylko

ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe podsumowania długich wątków, dokumentów i aktualizacji, dzięki czemu możesz zobaczyć decyzje, przeszkody i kolejne kroki bez konieczności przeglądania każdego szczegółu.

A co najlepsze? Wszystkie te elementy zamieniają się w prawdziwe zadania w ClickUp, więc nic nie zostanie pominięte.

Możesz również zadawać pytania — na przykład „Co blokuje uruchomienie strony internetowej?” — i uzyskiwać odpowiedzi kontekstowe pobierane bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego.

📌 Wypróbuj te podpowiedzi: Twórz cotygodniowe podsumowania, w których podkreślasz postępy, przeszkody i priorytety

Napisz scenariusz 2-minutowego wideo na YouTube o zarządzaniu czasem

Przekształć moje notatki z ostatniego spotkania zespołu w punktowe podsumowanie projektu

Zobacz, jak ClickUp Brain sprawia, że transkrypcja jest łatwa i zajmuje zaledwie kilka sekund. 🤩

Najlepsze funkcje ClickUp

Zapisz każde słowo z spotkań: Nagrywaj i transkrybuj dyskusje ze spotkań za pomocą Nagrywaj i transkrybuj dyskusje ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker , który tworzy również podsumowania, wyodrębnia kluczowe wnioski i sugeruje kolejne kroki

Nagrywaj i dołączaj klipy głosowe: Korzystaj z funkcji Korzystaj z funkcji ClickUp Voice Clips , aby rejestrować szybkie aktualizacje, opinie lub pomysły bezpośrednio w zadaniach, komentarzach lub dokumentach jako załączniki

Korzystaj z gotowych szablonów: Ujednolicaj cykle pracy dzięki Ujednolicaj cykle pracy dzięki szablonom notatek ze spotkań , które obejmują zarówno zadania, jak i dokumenty — od notatek ze spotkań po wymagania projektowe

Twórz i połącz dokumenty: Twórz szkice, edytuj i udostępniaj zawartość za pomocą ClickUp Docs, z możliwością osadzania multimediów, tworzenia list kontrolnych i @wzmianek

Natychmiastowe wyszukiwanie: Znajdź to, czego potrzebujesz, dzięki Znajdź to, czego potrzebujesz, dzięki wyszukiwarce ClickUp Enterprise Search , niezależnie od tego, czy jest to notatka głosowa, dokument czy zadanie

Połącz się ze swoimi ulubionymi narzędziami: Rozszerz cykle pracy dzięki Rozszerz cykle pracy dzięki integracjom ClickUp , w tym ze Slackiem, Google Drive, Zoomem i Figma

Ograniczenia ClickUp

Bogate funkcje i opcje niestandardowego dostosowywania ClickUp mogą na początku wydawać się przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja serwisu G2 doskonale to podsumowuje:

ClickUp łączy w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuję do zarządzania projektami. Zadania, dokumenty, cele, a nawet czaty. Bardzo cenię sobie łatwość obsługi i to, jak płynnie przebiegło wdrażanie podczas wprowadzania zespołu do systemu. Liczba funkcji jest imponująca i mogę dostosować cykle pracy do wszystkiego, od prostej listy zadań po złożony sprint agile. Pomimo swojej rozbudowy, łatwość integracji z innymi narzędziami pozwala na płynną współpracę bez dodatkowego wysiłku. Pulpit nawigacyjny zapewnia mi widok z lotu ptaka, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas zarządzania wieloma projektami. Korzystam z niego niemal codziennie i mam również dobre doświadczenia z obsługą klienta, która zawsze reagowała, gdy potrzebowałem pomocy.

ClickUp łączy w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuję do zarządzania projektami. Zadania, dokumenty, cele, a nawet czaty. Bardzo cenię sobie łatwość obsługi i to, jak płynnie przebiegło wdrażanie podczas wprowadzania zespołu do systemu. Liczba funkcji jest imponująca i mogę dostosować cykle pracy do wszystkiego, od prostej listy zadań po złożony sprint agile. Pomimo swojej rozbudowy, łatwość integracji z innymi narzędziami pozwala na płynną współpracę bez dodatkowego wysiłku. Pulpit nawigacyjny zapewnia mi widok z lotu ptaka, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas zarządzania wieloma projektami. Korzystam z niego niemal codziennie i mam również dobre doświadczenia z obsługą klienta, która zawsze reagowała, gdy potrzebowałem pomocy.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości niepotrzebne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby tylko mogli. Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być Twoim idealnym zastępcą na spotkaniach! Pozwól sztucznej inteligencji uchwycić każdy kluczowy punkt, decyzję i element do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz kluczowych informacji — nawet gdy nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami w ClickUp odnotowują aż 50-procentowy spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań!

2. Fireflies.ai (Najlepsze do automatycznego transkrybowania spotkań i generowania natychmiastowych podsumowań)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies.ai to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który pełni również funkcję narzędzia do tworzenia streszczeń w przeglądarce. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz rejestrować wszystko, co zostało omówione podczas rozmów w Google Meet w czasie rzeczywistym, bez konieczności zapraszania bota na spotkanie.

Dzięki temu jest to szczególnie przydatne dla profesjonalistów, którzy chcą uzyskać dokładne transkrypcje i praktyczne notatki bez przerw.

Oprócz transkrypcji i podsumowań spotkań, narzędzie do obsługi spotkań oparte na AI zapewnia również analizę spotkań, obejmującą m.in. czas wypowiedzi poszczególnych osób, omawiane tematy oraz nastroje uczestników.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Twórz notatki ze spotkań, podsumowania i listę elementów do wykonania za pomocą narzędzi AI, takich jak AskFred

Automatyczne wykrywanie i transkrypcja w ponad 100 językach dzięki transkrypcji na żywo

Automatycznie identyfikuj mówców podczas spotkań dzięki funkcji Auto-Speaker Identification

Dostosuj podsumowania spotkań za pomocą szablonów przeznaczonych do sprzedaży, spotkań standupowych lub wywiadów

Twórz transkrypcje i streszczenia rozmów prowadzonych osobiście dzięki aplikacji mobilnej Fireflies

Ograniczenia Fireflies.ai

Integracja z Zoom/Teams wydaje się czasami zbyt inwazyjna

Limit punktów AI jest ograniczony, nawet w planach płatnych, co ogranicza dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

3. Tactiq (Najlepsze do transkrypcji spotkań na żywo wraz z podsumowaniami)

Opracowane przez OpenAI narzędzie Tactiq upraszcza transkrypcję spotkań na żywo bez naruszania prywatności. Oprogramowanie do transkrypcji zapewnia transkrypcje przypisane do poszczególnych mówców w miarę przebiegu spotkania, ułatwiając przypisanie kluczowych punktów, decyzji i obowiązków odpowiednim osobom.

Możesz transkrybować spotkania na żywo w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Oprócz podstawowej transkrypcji, Tactiq pozwala przeszukiwać poprzednie rozmowy i eksportować notatki bezpośrednio do narzędzi takich jak ClickUp, Notion, Dokumenty Google czy Slack.

Dzięki AI Workflows możesz również zautomatyzować zadania po spotkaniu, takie jak aktualizacja CRM lub bazy wiedzy, tworzenie zgłoszeń i nie tylko.

Najlepsze funkcje Tactiq

Zadawaj AI niestandardowe pytania i wykorzystuj je ponownie jako automatyczne działania uruchamiane jednym kliknięciem w procesie automatyzacji

Wyodrębnij i udostępnij wnioski ze spotkań członkom zespołu

Przekształcaj notatki ze spotkań w zgłoszenia w Jira lub Linear bezpośrednio z transkrypcji

Dodawaj tagi, etykiety i zrzuty ekranu do transkrypcji, aby uzyskać lepszą dokumentację

Skorzystaj z Generatora transkrypcji YouTube, aby błyskawicznie wyodrębnić transkrypcje z dowolnego wideo na YouTube

Ograniczenia Tactiq

Słaby lub niewyraźny dźwięk może spowodować, że narzędzie transkrybuje nieprawidłowe lub niekompletne słowa

Brak wsparcia Microsoft Teams poza przeglądarką, co ogranicza użyteczność w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami Tactiq

Ceny Tactiq

Free

Pro: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Zespół: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Tactiq prawdziwi użytkownicy?

Oto krótki fragment recenzji z serwisu G2:

Teraz nie potrzebujemy już człowieka do transkrypcji nagrań. Zatrudniamy osoby do sporządzania notatek, a czasami tracimy nagrania ze spotkań, co bardzo utrudnia odtworzenie protokołów. Nie wychwytuje niektórych słów i wymaga lepszego rozpoznawania mowy. Mówimy w języku indyjskim, a niektóre słowa tłumaczą się na coś zupełnie innego i cała historia się zmienia.

Teraz nie potrzebujemy już człowieka do transkrypcji nagrań. Zatrudniamy osoby do sporządzania notatek, a czasami tracimy nagrania ze spotkań, co bardzo utrudnia odtworzenie protokołów. Nie wychwytuje niektórych słów i wymaga lepszego rozpoznawania mowy. Mówimy w języku indyjskim, a niektóre słowa tłumaczą się na coś zupełnie innego i cała historia się zmienia.

4. Speechnotes (Najlepsze do szybkiego dyktowania głosowego na stronach internetowych)

za pośrednictwem Speechnotes

Speechnotes to lekkie narzędzie do transkrypcji i wysyłania wiadomości głosowych, stworzone z myślą o wszystkich, którzy wolą mówić od pisania.

W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych narzędzi przeznaczonych do prowadzenia spotkań, Speechnotes działa jako notatnik online w przeglądarce Chrome, umożliwiając dyktowanie notatek, tworzenie szkiców zawartości lub rejestrowanie pomysłów w czasie rzeczywistym.

Jest to szczególnie popularne wśród pisarzy, studentów, lekarzy i profesjonalistów, którzy potrzebują uporządkowanej, wolnej od rozpraszających czynników przestrzeni do zapisywania myśli bez konieczności przerywania pracy na pisanie. Oprócz dyktowania na żywo, Speechnotes przetwarza również wcześniej nagrane pliki audio i wideo na dokładne transkrypcje w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Speechnotes

Wysyłaj komendy głosowe dotyczące interpunkcji i formatowania bez konieczności ręcznej edycji

Dodawaj znaczniki czasu, napisy i etykiety mówców, aby uzyskać uporządkowane transkrypcje

Pobierz aplikację Speechnotes na Androida lub TextHear na iOS, aby cieszyć się płynnym dyktowaniem na urządzeniach mobilnych

Eksportuj transkrypcje w różnych formatach, w tym jako pliki Word lub PDF

Limity Speechnotes

Rozszerzenie nie działa z mikrofonami Bluetooth, co frustruje użytkowników korzystających z bezprzewodowych urządzeń wejściowych

Aplikacja czasami traci zapisane notatki lub wymaga ręcznego zapisywania

Ceny Speechnotes

Free

Wersja Premium: 1,9 USD miesięcznie za użytkownika

Transkrypcja: 0,1 USD za minutę

Oceny i recenzje Speechnotes

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Przed 1997 r. oprogramowanie do dyktowania wymagało od użytkowników robienia przerwy po każdym słowie. Potem pojawił się Dragon NaturallySpeaking, pierwszy dostępny na rynku system oferujący wsparcie dla naturalnej, ciągłej mowy.

5. Notta (Najlepsze rozwiązanie do szybkiej i dokładnej transkrypcji w wielu językach)

Notta pozycjonuje się jako kompleksowy hub dokumentacji spotkań. Jej główną zaletą jest skupienie się na dwujęzycznych i opartych na współpracy cyklach pracy. Umożliwia ona transkrypcję i tłumaczenie spotkań na dwa języki jednocześnie, pomagając zróżnicowanym zespołom w pełnym uczestnictwie w rozmowach.

W połączeniu z narzędziami do edycji, streszczeniami generowanymi przez AI za pomocą jednego kliknięcia oraz płynnym udostępnianiem treści w Slacku, Notionie lub Salesforce, Notta znacznie zmniejsza nakład pracy po zakończeniu spotkania.

Najważniejsze funkcje Notta

Transkrybuj notatki głosowe lub nagrane rozmowy w 58 językach z dokładnością do 98%

Udostępniaj najważniejsze fragmenty, korzystając z funkcji Clip, aby przeprowadzić dystrybucję tylko tych najważniejszych części

Edytuj i dopracowuj transkrypcje bezpośrednio w wbudowanym interaktywnym redaktorze

Wyszukuj i podsumowuj spotkania na podstawie wielu nagrań dzięki AI Chat

Eksportuj transkrypcje w wielu formatach, w tym DOCX, PDF, SRT, XLSX i TXT

Ograniczenia Notta

Dokładność transkrypcji może być niska, a tekst zawierać wymyślone lub nieprawidłowe słowa

Niektórzy użytkownicy zgłaszali mylące warunki wersji próbnej i nieoczekiwane opłaty

Ceny Notta

Free

Pro: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notta?

Jak ujął to jeden z recenzentów serwisu G2:

Dość dokładna transkrypcja nawet w przypadku różnych akcentów (np. angielskiego z RPA), rozpoznaje mówców, tworzy całkiem dobre streszczenia, które stanowią dobrą podstawę. Nadal muszę poprawiać błędy w transkrypcji, streszczenia są dobrym początkiem, ale pomijają niektóre ważne informacje.

Dość dokładna transkrypcja nawet w przypadku różnych akcentów (np. angielskiego z RPA), rozpoznaje mówców, tworzy całkiem dobre streszczenia, które stanowią dobrą podstawę. Nadal muszę poprawiać błędy w transkrypcji, streszczenia są dobrym początkiem, ale pomijają niektóre ważne informacje.

6. Transkriptor (Najlepsze rozwiązanie do niedrogiej i niezawodnej transkrypcji plików audio i wideo)

za pośrednictwem Transkriptor

Transkriptor jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują rejestrować zawartość mówioną z wykładów, wywiadów lub prezentacji i szybko przekształcać ją w tekst. Dzięki obsłudze ponad 100 języków jest to wszechstronny wybór dla studentów zagranicznych, dziennikarzy i zespołów, które na co dzień mają do czynienia z rozmowami wielojęzycznymi.

Wtyczka integruje się z Zoomem, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając nagrywanie transkrypcji spotkań. Z transkrypcji można również uzyskać dodatkowe informacje, takie jak czas wypowiedzi poszczególnych osób oraz analiza nastrojów.

Ponadto dzięki generatorowi napisów, tłumaczowi audio, dyktafonowi opartemu na AI oraz transkrypcji podcastów Transkriptor pełni również funkcję narzędzia do tworzenia zawartości, które pomaga przekształcać treści mówione w celu szerszej dystrybucji.

Najlepsze funkcje Transkriptora

Nagrywaj jednocześnie ekran, obraz z kamery i dźwięk z mikrofonu dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome

Przesyłaj pliki bezpośrednio lub importuj je z serwisu YouTube w celu transkrypcji i tworzenia streszczeń

Twórz podsumowania oparte na AI, które podkreślają kluczowe punkty długich wykładów lub rozmów

Stwórz przeszukiwalną bazę wiedzy na podstawie swoich transkrypcji, aby mieć do niej łatwy dostęp

Ograniczenia Transkriptora

Problemy z wypełniaczami, takimi jak „um” i „uh”, które wymagają dodatkowego czyszczenia

W nagraniach z wieloma mówcami rozróżnianie mówców jest słabe

Ceny Transkriptora

Free

Pro: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Transkriptora

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... W 1952 roku Bell Labs stworzyło Audrey, jeden z pierwszych systemów rozpoznawania mowy. Rozumiał on jedynie cyfry od zera do dziewięciu i to tylko wtedy, gdy wypowiadała je osoba, która go wyszkoliła.

7. Voice In (najlepsze do dyktowania bezpośrednio w polach tekstowych przeglądarki)

za pośrednictwem Voice In

Voice In to lekkie, ale przydatne rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które pozwala pisać w dowolnym miejscu w sieci, używając wyłącznie głosu. Jeśli chcesz szybko i dokładnie dyktować tekst bez opuszczania przeglądarki, Voice In to niezawodna opcja.

Narzędzie dostosowuje się do Twojego cyklu pracy dzięki wbudowanym komendom interpunkcyjnym, automatycznemu formatowaniu tekstu i niestandardowym skrótom głosowym. Oznacza to, że możesz szybciej pisać e-maile, wypełniać formularze, tworzyć szkice postów na blogu, a nawet aktualizować wpisy w CRM.

Najlepsze funkcje Voice In

Dyktuj bezpośrednio w ponad 10 000 stron internetowych i aplikacji bez konieczności kopiowania i wklejania

Twórz niestandardowe komendy , aby głosowo wprowadzać powtarzające się zmiany i przeprowadzać automatyzację zadań

Dyktuj na wielu zakładkach dzięki trybowi zaawansowanemu

Natychmiastowa zmiana języka za pomocą skrótów klawiszowych do pisania w wielu językach

Ograniczenia Voice In

Wypowiedziane znaki interpunkcyjne, takie jak „przecinek” lub „kropka”, mogą być transkrybowane jako dosłowne słowa, zamiast być formatowane poprawnie

Rozszerzenie nie działa w przypadku dokumentów lokalnych (takich jak pliki PDF lub HTML), chyba że przyznane zostaną dodatkowe uprawnienia przeglądarki

Ceny Voice In

Miesięcznie: 9,99 USD miesięcznie na użytkownika

Rocznie: 59,99 USD na użytkownika (rozliczane raz w roku)

Na całe życie: 149,99 USD na użytkownika

Oceny i recenzje Voice In

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Voice In prawdziwi użytkownicy?

Zapoznaj się z tą recenzją na G2:

Największą zaletą Voice In jest to, że to rozszerzenie do przeglądarki Chrome działa płynnie na niemal każdej stronie internetowej zawierającej edytowalny tekst. Jedyną drobną wadą jest to, że niektóre złożone komendy lub specyficzny dla danej branży żargon są czasami błędnie interpretowane.

Największą zaletą Voice In jest to, że to rozszerzenie do przeglądarki Chrome działa płynnie na niemal każdej stronie internetowej zawierającej edytowalny tekst. Jedyną drobną wadą jest to, że niektóre złożone komendy lub specyficzny dla danej branży żargon są czasami błędnie interpretowane.

8. LipSurf (Najlepsze do sterowania funkcjami przeglądarki i aplikacjami za pomocą komend głosowych)

za pośrednictwem LipSurf

LipSurf przekształca całe Twoje doświadczenie przeglądania stron w bezdotykowy, sterowany głosem cykl pracy. Zamiast przełączać się między pisaniem a klikaniem, możesz wydawać komendy głosowe, aby przewijać strony, klikać linki, oglądać wideo lub pisać długie teksty w czasie rzeczywistym.

Od dyktowania w Dokumentach Google po przeglądanie Reddita czy sterowanie YouTube — narzędzie dostosowuje się do Twoich nawyków w sieci. A co najlepsze? Działa w przeglądarce Chrome bez śledzenia danych i reklam, z powodzeniem łącząc wydajność głosową z prywatnością.

Najlepsze funkcje LipSurf

Twórz niestandardowe skróty głosowe do wstawiania szablonów, terminologii używanej w miejscu pracy lub powtarzających się czynności

Rozszerz funkcje za pomocą wtyczek open source lub stwórz własne integracje

Użyj komendy „click grid”, aby sterować dowolnym obszarem strony internetowej za pomocą głosu

Przełączaj się między trybem dyktowania, trybem sprawdzania pisowni i trybem blokady komend, aby zapewnić precyzję cyklu pracy

Limits of LipSurf

Użytkownicy zgłaszają, że LipSurf może zawierać błędy i czasami niespodziewanie przestaje działać

LipSurf nie zawsze działa dobrze na niektórych stronach internetowych, takich jak Duolingo

Ceny LipSurf

Free

Plus: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Wersja Premium: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje LipSurf

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: W niektórych szpitalach chirurdzy korzystają z funkcji zamiany mowy na tekst w trakcie operacji, aby dyktować notatki bez dotykania żadnego urządzenia. Mikrofony są zaprojektowane tak, aby odfiltrowywać szumy tła z sal operacyjnych.

9. MeetGeek AI (najlepsze narzędzie do automatycznego rejestrowania spotkań wraz z najważniejszymi elementami i zadaniami do wykonania)

za pośrednictwem MeetGeek AI

MeetGeek AI to rozszerzenie Chrome do zamiany mowy na tekst, stworzone w celu rejestrowania, porządkowania i automatyzacji wszystkiego, co dzieje się podczas rozmów. Automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa je i dostarcza uporządkowane notatki natychmiast po zakończeniu rozmowy.

Aplikacja dokumentuje wszystkie Twoje spotkania, w tym te prowadzone w Zoom, Google Meet, Teams, Webex, a nawet rozmowy offline.

Cykly pracy oparte na AI MeetGeek zmniejszają obciążenie związane ze spotkaniami poprzez synchronizację spostrzeżeń z Twoimi ulubionymi narzędziami i tworzenie dynamicznej bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje MeetGeek AI

Nagrywaj rozmowy bezpośrednio z przeglądarki bez botów i zaproszeń, korzystając z MeetGeek Chrome Recorder

Dostosuj lub stwórz niestandardowe szablony podsumowań wywiadów, szkoleń wprowadzających, rozmów sprzedażowych i spotkań zespołowych

Synchronizuj zawartość spotkań z ponad 7000 aplikacji, w tym Slack, HubSpot, Notion i Google Drive

Wykorzystaj potencjał analizy rozmów dzięki ponad 100 wskaźnikom KPI śledzącym zaangażowanie, czas wypowiedzi poszczególnych osób oraz efektywność spotkań

Ograniczenia MeetGeek AI

Powolne ustawienia w przypadku nieplanowanych spotkań; wymaga wcześniejszego zaplanowania w kalendarzu

Wsparcie językowe jest ograniczone, co wpływa na użyteczność dla osób posługujących się wieloma językami

Ceny MeetGeek AI

Free

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 39 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek AI

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o MeetGeek AI prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników udostępnił następującą opinię:

MeetGeek pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki automatycznemu nagrywaniu, transkrypcji i porządkowaniu spotkań. Bardzo wygodne jest szybkie wyszukiwanie potrzebnych fragmentów za pomocą słów kluczowych oraz udostępnianie ich współpracownikom. Czasami transkrypcja może zawierać nieścisłości, zwłaszcza przy słabej jakości dźwięku lub gdy w rozmowie używanych jest wiele języków.

MeetGeek pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki automatycznemu nagrywaniu, transkrypcji i porządkowaniu spotkań. Bardzo wygodne jest szybkie wyszukiwanie potrzebnych fragmentów za pomocą słów kluczowych oraz udostępnianie ich współpracownikom. Czasami transkrypcja może zawierać nieścisłości, zwłaszcza przy słabej jakości dźwięku lub gdy w rozmowie używanych jest wiele języków.

10. SpeechText. AI (Najlepsze rozwiązanie do szybkiej i dokładnej konwersji mowy na tekst w przeglądarce)

Gdy dokładność transkrypcji ma naprawdę duże znaczenie, SpeechText. AI zapewnia elastyczność dostosowania wyników do potrzeb Twojej branży.

Zamiast polegać na ogólnym silniku zamiany mowy na tekst, to oprogramowanie pozwala wybrać modele dostosowane do konkretnych dziedzin, takich jak medycyna, prawo, wywiady czy podcasty, dzięki czemu żargon i terminy techniczne są rozpoznawane poprawnie od samego początku.

Wystarczy przesłać plik audio lub wideo, wybrać domenę, a resztą zajmie się AI.

Najlepsze funkcje SpeechText. AI

Wykorzystaj wbudowaną wyszukiwarkę audio , aby szybko znaleźć frazy lub terminy w transkrypcjach

Generuj przejrzyste wyniki z automatyczną interpunkcją i formatem

Edytuj i weryfikuj transkrypcje za pomocą interaktywnych narzędzi do korekty

Eksportuj wyniki transkrypcji w wielu formatach, w tym TXT, DOCX i PDF

Ograniczenia SpeechText. AI

W tańszych planach obowiązuje limit maksymalnego rozmiaru pliku (np. 20 MB), co może wymagać od użytkowników ręcznego dzielenia dużych plików audio

Brak aplikacji mobilnej ogranicza korzystanie z nich do komputerów stacjonarnych lub przeglądarek internetowych

Ceny SpeechText. AI

Pakiet startowy: 10 USD za 180 minut transkrypcji

Indywidualne: 19 USD za 380 minut transkrypcji

Standard: 49 USD za 990 minut transkrypcji

SpeechText. AI – oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Korzyści wynikające z używania funkcji zamiany mowy na tekst w przeglądarce Chrome

Korzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst w przeglądarce Chrome zmienia sposób pracy, komunikacji i utrzymania wydajności. Od szybszego dyktowania po lepszą dostępność — oto powody, dla których warto z niej korzystać:

Wydajność i oszczędność czasu: Dyktuj e-maile, raporty lub kod szybciej niż pisząc na klawiaturze i pracuj bez użycia rąk podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie lub gdy pisanie na klawiaturze nie jest możliwe

Lepsza dostępność: Oferuj wsparcie użytkownikom z niepełnosprawnościami, takimi jak ograniczenia ruchowe, zaburzenia wzroku lub dysleksja, sprawiając, że przestrzenie cyfrowe stają się bardziej inkluzywne

Lepsza dokumentacja i współpraca: Uzyskaj transkrypcję spotkań, webinarów lub zajęć w czasie rzeczywistym i natychmiast zapisuj pomysły dzięki notatkom tworzonym głosowo

Wszechstronna funkcjonalność: Używaj głosu do wyszukiwania w przeglądarce, nawigacji i wielojęzycznej transkrypcji lub wykonaj połączenie z aplikacjami takimi jak Dokumenty Google i Zoom, aby zautomatyzować cykl pracy

Korzyści dla zdrowia: Zmniejsz obciążenie wynikające z długich sesji pisania na klawiaturze i zapobiegaj urazom spowodowanym powtarzającym się obciążeniem, pozwalając, by to Twój głos wykonał tę pracę

Twój głos właśnie zyskał nową jakość

Większość rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst ogranicza się do surowej transkrypcji, pozostawiając użytkownikowi zadanie uporządkowania wyników. Niektóre zmuszają do przełączania się między aplikacjami, a inne narażają prywatność.

ClickUp Brain MAX i Talk to Text idą o krok dalej. Sprawiają, że zamiana głosu na tekst staje się naturalnym rozszerzeniem Twojego cyklu pracy. Dzięki transkrypcjom udoskonalonym przez sztuczną inteligencję, wsparciu dla wielu języków, spersonalizowanemu słownictwu i głębokiej integracji Twój głos staje się narzędziem zapewniającym natychmiastową wydajność.

Jeśli chcesz wyjść poza podstawowe funkcje dyktowania, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i przekonaj się, jak płynnie Twoje słowa mogą przekształcić się w uporządkowaną pracę.