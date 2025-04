11 najlepszych alternatyw Notta dla dokładnej transkrypcji

Utrata koncentracji podczas długich spotkań jest łatwa, ale transkrypcje pomagają nadrobić zaległości. Jaki jest haczyk? Ręczna transkrypcja jest powolna i, szczerze mówiąc, żmudna. W tym miejscu narzędzia do transkrypcji AI, takie jak Notta, starają się ułatwić pracę.

Interfejs Notta nie jest najbardziej intuicyjny, a jeśli angielski nie jest twoim pierwszym językiem, jego transkrypcje mogą być chybione. Aplikacja ma również trudności z identyfikacją mówcy, co utrudnia śledzenie rozmów podczas spotkań z wieloma osobami.

Jeśli szukasz alternatywy dla Notta lub nawet oprogramowania do transkrypcji AI, które oferuje dokładniejsze transkrypcje, większą łatwość obsługi i zaawansowane funkcje, jesteś we właściwym miejscu.

Po tygodniu testów (i zdecydowanie zbyt dużej ilości kawy), zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw Notta - przedstawiając ich kluczowe funkcje, wady i ceny, aby pomóc Ci znaleźć idealne narzędzie do transkrypcji AI dla Twoich potrzeb.

Do dzieła!

60-sekundowe podsumowanie : Najlepszy do zarządzania cyklem pracy i transkrypcji w jednym miejscu ClickUp: Najlepszy do zarządzania cyklem pracy i transkrypcji w jednym miejscu Descript: Najlepszy do edycji zawartości audio z wykorzystaniem AI Fireflies. */AI: Najlepsze do automatycznego wykrywania tematów Otter. AI: Najlepsza do niestandardowego rozpoznawania języka Fellow: Najlepszy do przekształcania transkrypcji w ustrukturyzowane cykle pracy Sonix: Najlepszy do wielojęzycznej transkrypcji Rev: Najlepszy do generowania transkrypcji zweryfikowanych przez człowieka Trint: Najlepszy dla dużych przedsiębiorstw medialnych Avoma: Najlepszy do analizy rozmów sprzedażowych Fathom: Najlepszy dla freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą Tl;dv: Najlepszy do tworzenia fragmentów spotkań

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Notta?

Jeśli wybrana przez Ciebie alternatywa Notta nie spełnia wszystkich Twoich wymagań, to wrócisz do punktu wyjścia. Aby zaoszczędzić ci kłopotów, oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać w skutecznym narzędziu do transkrypcji AI:

Dokładna transkrypcja oparta na AI: Wybierz alternatywę Notta z precyzyjną automatyczną transkrypcją i zaawansowanymi funkcjami, takimi jak identyfikacja mówcy, wykrywanie emocji i analiza nastrojów w celu uzyskania głębszego wglądu

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie z kompleksowym szyfrowaniem i zgodnością ze standardami branżowymi, takimi jak SOC 2 i RODO, zwłaszcza jeśli pracujesz w finansach lub służbie zdrowia

Współpraca w czasie rzeczywistym: Znajdź oprogramowanie do transkrypcji, które obsługuje udostępniane obszary robocze, uprawnienia zespołu i edycję w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć wydajność

Napisy i tłumaczenie językowe: Wybierz opcję, która generuje napisy i tłumaczy wideo, aby pomóc ci dotrzeć do globalnej publiczności

Efektywność kosztowa: Poszukaj narzędzia do transkrypcji AI z elastycznymi planami cenowymi, które skalują się wraz z Twoim biznesem bez nadwyrężania budżetu

Wiele integracji: Wybierz oprogramowanie, które łączy się z istniejącym CRM, zarządzaniem projektami i narzędziami komunikacyjnymi, aby zapewnić płynny cykl pracy

Możliwości offline: Wybierz konkurenta Notta, który pełni funkcję bez połączenia z Internetem, umożliwiając transkrypcję plików audio i wideo w dowolnym miejscu i czasie

Wgląd w ClickUp: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej super aplikacji do zrobienia wszystkiego? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

11 najlepszych alternatyw Notta w 2025 roku

Wiesz, czego potrzebujesz? Poznajmy 11 najlepszych alternatyw Notta z 2025 roku:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania cyklami pracy i transkrypcji w jednym miejscu)

Skup się na spotkaniach, podczas gdy ClickUp AI Notetaker zrobi wszystko za ciebie

Na szczycie listy znajduje się ClickUp - aplikacja do wszystkiego w pracy, dzięki której spotkania, dokumenty, zadania i projekty są uporządkowane w ramach jednej platformy.

ClickUp AI Notetaker jest klejnotem koronnym pakietu wydajności spotkań. Funkcja ta łączy nagrywanie, transkrypcję i podsumowanie w jednym, usprawnionym procesie - dzięki czemu możesz pozostać zaangażowany, podczas gdy ona działa w tle.

Wystarczy włączyć aplikację, a automatycznie wygeneruje ona transkrypcje z możliwością wyszukiwania, wyróżni kluczowe wnioski i pomoże tworzyć zadania bezpośrednio z notatek ze spotkań. Koniec z koniecznością notowania lub zapominania o elementach działań - po prostu przejrzyste, uporządkowane notatki po każdym spotkaniu.

Następnie pozostaw to ClickUp Brain, natywnemu pilotowi AI platformy, aby uzyskać dostęp do kluczowych punktów, list zadań i automatycznych aktualizacji postępów za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych.

Podsumuj notatki ze spotkania w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Następnie wystarczy zorganizować i zarządzać wszystkimi danymi związanymi ze spotkaniami za pomocą ClickUp Meetings. Pakiet narzędzi obsługuje wszystko, od edycji tekstu sformatowanego po tworzenie list kontrolnych, aby pomóc ci pozostać na szczycie agendy.

Stwórz listę wszystkich ważnych zadań i pomysłów w Notatniku ClickUp

Masz długą transkrypcję lub szczegółowe podsumowanie spotkania? Możesz wrzucić je bezpośrednio do ClickUp Docs i współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Potrzebujesz miejsca na szybkie pomysły i listy do zrobienia? ClickUp Notepad zapewnia prostą, wolną od bałaganu przestrzeń do uporządkowania wszystkiego.

Pobierz szablon Free Podsumuj swoje dyskusje i decyzje zorganizowane za pomocą szablonu protokołu ze spotkania

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Sprawdź bibliotekę konfigurowalnych szablonów ClickUp, aby zorganizować spotkania i zapewnić ich sprawny przebieg.

Przykładowo, szablon ClickUp Meeting Minutes Template zawiera wbudowane sekcje dla agend, kluczowych wniosków, przydzielonych zadań i działań następczych - dzięki czemu można łatwo śledzić dyskusje, decyzje i elementy działań w jednym miejscu.

ClickUp - najlepsze funkcje

Przechwytywanie transkrypcji i podsumowań w czasie rzeczywistym podczas spotkań

Bezpośrednie przekształcanie notatek ze spotkań generowanych przez AI w możliwe do śledzenia zadania

Tłumaczenie zawartości na ponad 10 języków, w tym chiński i arabski

Automatyzacja standupów, zadań, terminów i priorytetów dzięki ClickUp Automations

Integracja z ponad 1000 aplikacji Business, takich jak Loom, Zendesk i nie tylko

Uzyskaj dostęp do szablonów zarządzania spotkaniami, takich jak szablon ClickUp Meeting Notes , aby zarządzać swoimi notatkami i podsumowaniami

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu w cenie już od 6 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

💡 Pro Tip: Transkrypcja nie jest jedyną rzeczą, w której ClickUp Brain jest mistrzem. Od tworzenia niestandardowych reguł automatyzacji po generowanie osobistych standupów, oto kilka hacków narzędziowych, które AI ClickUp może zrobić jako twój stały asystent w pracy.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Bardzo podoba mi się fakt, że jest to zarówno aplikacja do robienia notatek, jak i aplikacja do zarządzania projektami w jednym miejscu. Funkcje i konfiguracja ułatwiają zarządzanie wieloma projektami, a także widok pulpitów dla wszystkich zadań.

Bardzo podoba mi się fakt, że jest to zarówno aplikacja do robienia notatek, jak i aplikacja do zarządzania projektami w jednym miejscu. Funkcje i konfiguracja ułatwiają zarządzanie wieloma projektami, a także widok pulpitów dla wszystkich zadań.

➡️ Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia do współpracy nad dokumentami

2. Descript (najlepszy do edycji zawartości audio z wykorzystaniem AI)

przez Descript

Wielu twórców podcastów, redaktorów wideo i zdalnych zespołów korzysta z Descript ze względu na jego najwyższej klasy funkcje inteligentnej edycji.

Platforma wykracza poza zwykłą transkrypcję, umożliwiając edycję plików audio i wideo poprzez zmianę tekstu w transkrypcji.

Na przykład, dzięki funkcji Overdub, możesz stworzyć realistyczny klon swojego głosu AI lub użyć standardowych głosów, aby poprawić błędy - wystarczy wpisać poprawny tekst, a Descript wygeneruje naturalnie brzmiący dźwięk.

Oprócz tego Descript oferuje również regenerację dźwięku AI, usuwanie szumów tła i identyfikację mówcy - a wszystko to w ramach łatwej w użyciu platformy do współpracy.

Opis najlepszych funkcji

Uzyskaj transkrypcje oparte na AI z dokładnością do 95% w ponad 25 językach

Edycja złożonych plików audio i naprawianie nagrań poprzez zmianę tekstu w transkrypcji

Klonowanie głosów i regeneracja dźwięku bez ponownego nagrywania

Automatyczne usuwanie zbędnych słów, niezręcznych pauz i szumów w tle

Eksport transkrypcji do formatów takich jak SRT, VTT i PDF

Integracja z ponad 1000 narzędzi innych firm za pośrednictwem Zapier

Limity transkrypcji

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Opis cen

Plan dla hobbystów: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Creator: $39/miesiąc za użytkownika

Business Plan: $70/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Notta

G2: 4. 6/5. 0 (700+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5. 0 (170+ recenzji)

Transkrypcja istnieje od tysięcy lat - na długo przed tym, jak AI przejęło tę pracę! Pierwsi znani transkrypcjoniści lub skrybowie pochodzą z 3400 r. p.n.e. w starożytnym Egipcie. Wszystko zapisywali ręcznie i odgrywali kluczową rolę w dokumentacji przez wieki, aż do momentu, gdy prasa drukarska zmieniła zasady gry w 1400 roku.

3. Fireflies. ai (najlepsze do automatycznego wykrywania tematów)

Oprócz tworzenia szczegółowych notatek z możliwością wyszukiwania, Fireflies. ai pomaga profesjonalistom poprzez automatyczne śledzenie i etykietowanie kluczowych punktów dyskusji podczas transkrypcji.

Potrafi dokładnie zrozumieć terminy specyficzne dla branży i organizować rozmowy w czasie rzeczywistym. Na przykład, podczas spotkania dotyczącego produktu, może oznaczać sekcje jako "Budżet", "Oś czasu" i "Funkcje", dzięki czemu można szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, bez konieczności przeszukiwania całej transkrypcji.

Fireflies. ai najlepsze funkcje

Transkrypcja spotkań z 90% dokładnością w ponad 30 językach

Dodawanie komentarzy i reakcji do określonych sekcji transkrypcji

Udostępnianie notatek ze spotkań członkom Teams w czasie rzeczywistym

Analizowanie spotkań w celu identyfikacji nastrojów dzięki inteligencji konwersacyjnej

Połączenie z ponad 60 aplikacjami natywnymi i zewnętrznymi, takimi jak Zoom i Zapier

Ograniczenia Fireflies. ai

Czasami błędnie identyfikuje mówców

Niektórzy użytkownicy uważają, że pulpit jest nieporęczny

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: 18 USD/miesiąc za licencję

Business: $29/miesiąc za licencję

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2: 4. 8/5 na podstawie (600+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. ai

Przekonałem się, że oprogramowanie jest proste w użyciu i łatwo dostępne. Protokoły są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków.

Przekonałem się, że oprogramowanie jest proste w użyciu i łatwo dostępne. Protokoły są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków.

4. Otter. ai (najlepszy do niestandardowego rozpoznawania języka)

Studenci, badacze i dziennikarze preferują Otter.ai ze względu na funkcję niestandardowego słownictwa, która pozwala użytkownikom dodawać słowa, nazwy i terminy techniczne specyficzne dla branży przed spotkaniami.

Na przykład, jeśli badacz medyczny doda terminy takie jak "mikroskopia immunofluorescencyjna" lub "retikulum endoplazmatyczne", platforma rozpozna je poprawnie w przyszłych nagraniach.

Poza tym, Otter dostarcza 30-sekundowe protokoły ze spotkań, podsumowania, napisy w czasie rzeczywistym, edytowalne notatki i odtwarzanie dla maksymalnej współpracy i wydajności.

Otter. ai najlepsze funkcje

Otter Bot do transkrypcji rozmów, wywiadów i podcastów w czasie rzeczywistym

Automatyczne generowanie podsumowań i najważniejszych wydarzeń z tożsamościami prelegentów

Tworzenie niestandardowego słownictwa dla określonych nazw, akronimów i żargonu

Regulacja prędkości odtwarzania od 0,5x do 3x

Możliwość eksportowania transkrypcji w różnych formatach, takich jak PDF, SRT i MP3

Synchronizacja z kalendarzami iOS, Outlook i Google w celu śledzenia zaplanowanych wydarzeń

Ograniczenia Otter. ai

Wersja Free ogranicza się do 30 minut nagrań

Edycja może być nieporęczna i myląca

Cennik Otter. ai

Free

Pro: $16. 99/miesiąc na użytkownika

Business: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (90+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai

Uwielbiam to. Moja codzienna aplikacja na spotkania. Transkrypcje wymagają trochę poprawek po nagraniu, aby naprawić żargon, mamrotanie i niektóre błędne wymowy, ale kiedy już to zrobię, Otter Bot jest świetny. Proszę go, by podsumowywał dla mnie różne rzeczy, tworzył wersje robocze e-maili do dalszych działań, a nawet analizował rozmowy pod kątem takich rzeczy, jak przyczyny źródłowe i inne.

Uwielbiam to. Moja codzienna aplikacja na spotkania. Transkrypcje wymagają trochę poprawek po nagraniu, aby naprawić żargon, mamrotanie i niektóre błędne wymowy, ale kiedy już to zrobię, Otter Bot jest świetny. Proszę go, by podsumowywał dla mnie różne rzeczy, tworzył wersje robocze e-maili do dalszych działań, a nawet analizował rozmowy pod kątem takich rzeczy, jak przyczyny źródłowe i inne.

💡 Pro Tip: Ze względu na ograniczenia Free Planu, wielu użytkowników szuka alternatyw dla Otter. Jeśli jesteś jednym z nich, oto lista najlepszych alternatyw dla Otter.ai!

5. Fellow (najlepszy do przekształcania transkrypcji w ustrukturyzowane przepływy pracy)

via Fellow

Fellow to nie tylko narzędzie do transkrypcji AI - to system zarządzania spotkaniami, który automatycznie przekształca rozmowy w elementy, które można wykorzystać i śledzi ich przebieg.

AI identyfikuje kluczowe punkty (na przykład frazy decyzyjne) i organizuje je w sekcje z możliwością wyszukiwania, takie jak agendy, notatki, decyzje i zadania. Tak więc, jeśli ktoś powie: "Przydzielmy to zadanie Leah ", Fellow może utworzyć zadanie dla Leah z terminem i połączyć je z notatkami ze spotkania.

Narzędzie integruje się również z platformami CRM, takimi jak Asana i ClickUp, pomagając łączyć spotkania z różnymi zadaniami i projektami.

Inne najlepsze funkcje

Transkrypcja i nagrywanie spotkań w 35 językach

Korzystaj z ponad 500 szablonów, aby tworzyć notatki i agendy spotkań ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Przypisywanie i śledzenie elementów działań bezpośrednio z notatek ze spotkań

Połączenie z ponad 50 natywnymi integracjami, w tym CRM, platformami do wideokonferencji, takimi jak Microsoft Teams, i kalendarzami

Ograniczenia kolegów

Nie można sortować elementów działań według terminów

Sporadyczne usterki mogą mieć wpływ na zapisane notatki

Inne ceny

Free

Teams: $11/miesiąc za użytkownika

Business: $23/miesiąc za użytkownika

Solo: $29/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje współpracowników

G2: 4. 7/5 (2,200+ recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fellow

Fellow znacznie zwiększył moją organizację i wydajność podczas spotkań. Dzięki niemu każdego dnia jestem świetnie przygotowany, co pozwala mi być bardziej obecnym i uważnym w czasie, który spędzam na sesjach. A kiedy nie mogę wziąć udziału w spotkaniu - nagrania i transkrypcje generowane przez AI Fellow są lepsze niż jakakolwiek inna platforma, z której korzystałem.

Fellow znacznie zwiększył moją organizację i wydajność podczas spotkań. Dzięki niemu każdego dnia jestem świetnie przygotowany, co pozwala mi być bardziej obecnym i uważnym w czasie, który spędzam na sesjach. A kiedy nie mogę wziąć udziału w spotkaniu - nagrania i transkrypcje generowane przez AI Fellow są lepsze niż jakakolwiek inna platforma, z której korzystałem.

6. Sonix (najlepszy do transkrypcji w wielu językach)

via Sonix

Firmy z międzynarodowymi zespołami mogą odnieść znaczne korzyści z wielojęzycznej wiedzy Sonix - transkrybuje pliki audio lub wideo w ponad 53 językach bez konieczności stosowania oddzielnych modeli językowych.

To oprogramowanie do transkrypcji AI może automatycznie wykrywać zmiany językowe w tym samym nagraniu i dokładnie obsługiwać rozpoznawanie mowy różnych akcentów i dialektów. Zachowuje nawet prawidłowy format dla nieanglojęzycznych znaków i interpunkcji.

Najlepsze funkcje Sonix

Generowane przez AI streszczenia, tytuły rozdziałów i wykrywanie tematów

Edycja transkrypcji z rozpoznawaniem mówcy i znacznikami czasu bezpośrednio w przeglądarce

Użyj odtwarzacza multimedialnego Sonix do udostępniania klipów wideo lub pełnych transkrypcji

Przesyłanie i łączenie wielu ścieżek audio w jedną transkrypcję

Integracja z ponad 25 narzędziami, takimi jak Salesforce i Skype

Sonix Limit

Nie posiada aplikacji mobilnej

Ograniczone funkcje edycji w porównaniu do innych aplikacji

Cennik Sonix

Wszystkie plany obejmują platformę i stawki za transkrypcję i tłumaczenie AI za godzinę.

Standard: 0 USD + 10 USD za godzinę

Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika + 5 USD/godzinę (transkrypcja AI) + 3 USD/godzinę (tłumaczenie AI)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4. 7/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (130+ recenzji)

Ciekawostka: Bell Labs zbudowało pierwszy w historii system rozpoznawania mowy, Audrey, w latach 50. ubiegłego wieku. Zajmował on cały pokój i rozpoznawał tylko cyfry od 1 do 9, ale z 90% dokładnością!

7. Rev (najlepszy do generowania transkrypcji zweryfikowanych przez człowieka)

via Rev

Rev zapewnia to, co najlepsze z obu światów, łącząc AI z ludzkimi transkrypcjami, aby osiągnąć ponad 99% dokładności.

To hybrydowe podejście pozwala ekspertom przeglądać i poprawiać błędy w zautomatyzowanych transkrypcjach. Jest to szczególnie przydatne w pracy prawniczej, medycznej i akademickiej, gdzie nawet drobne błędy mogą mieć duży wpływ.

Platforma oferuje również interfejsy API zamiany mowy na tekst i pozwala edytować, podkreślać, komentować i dodawać podpisy w 17 językach.

Rev najlepsze funkcje

Automatyczne wykrywanie mowy w ponad 35 językach

Nagrywaj i zakładaj kluczowe momenty za pomocą aplikacji mobilnej

Automatyzacja transkrypcji na dużą skalę dzięki integracji API

Integracja z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams za pośrednictwem VoiceHub

Wyciąganie wniosków i generowanie podsumowań za pomocą AI Transcript Assistant

Ograniczenia Rev

Problemy z rozpoznawaniem różnych akcentów

Użytkownicy mają trudności z wprowadzaniem nazwisk prelegentów

Ceny Rev

Free

Basic: 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: $34. 99/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Dla maksymalnej elastyczności, aplikacja oferuje również plany transkrypcji, podpisów i napisów minuta po minucie, umożliwiając wybór między wersją AI i ludzką.

Oceny i recenzje Rev

G2: 4. 7/5. 0 (300+ recenzji)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

8. Trint (najlepszy dla dużych przedsiębiorstw medialnych)

via Trint

Zaufany przez główne sieci informacyjne, takie jak BBC i The Washington Post, Trint jest popularnym wyborem wśród dziennikarzy i raportujących, ponieważ może z łatwością obsługiwać i organizować duże ilości transkrypcji.

Podobnie jak Otter, aplikacja posiada narzędzie Vocabulary Builder, w którym Teams mogą tworzyć (np. terminy polityczne lub biura regionalne) i udostępniać niestandardowe listy słów w celu poprawy dokładności. Ponadto zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, rozpoznaje ponad 30 języków i konwertuje transkrypcje na podcasty i artykuły.

Najlepsze funkcje Trint

Edycja plików w czasie rzeczywistym wraz z zespołem przy użyciu podkreśleń, etykiet i komentarzy

Transkrypcja mowy na tekst w ponad 30 językach

Skorzystaj z funkcji szybkiego wyszukiwania, aby wyszukać określone tematy i spostrzeżenia

Automatyczne generowanie natychmiastowych napisów zamkniętych

Limity Trint

Transkrypcja jest powolna

Nie można dobrze rozróżnić mówców

Cennik Trint

Starter: 80 USD/miesiąc za licencję

Zaawansowane: 100 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trint

G2: 4. 4/5 (60+ recenzji)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trint

Interfejs aplikacji Trint jest przyzwoity i bardzo dobrze radzi sobie z interpretacją zawartości. Może być również używany podczas przeprowadzania wywiadu z osobą z innego języka. Tu i ówdzie zapis niektórych dialektów zawiera błędy, które są następnie korygowane przez rzeczywiste osoby.

Interfejs aplikacji Trint jest przyzwoity i bardzo dobrze radzi sobie z interpretacją zawartości. Może być również używany podczas przeprowadzania wywiadu z osobą z innego języka. Tu i ówdzie zapis niektórych dialektów zawiera błędy, które są następnie korygowane przez rzeczywiste osoby.

9. Avoma (najlepsza do analizy rozmów sprzedażowych)

via Avoma

Dobry asystent spotkań AI dla teamów sprzedażowych, Avoma, nie tylko transkrybuje rozmowy, ale także analizuje je jak profesjonalista.

Weźmy na przykład funkcję Deal Intelligence. Jeśli potencjalny klient powie: "Musimy skontaktować się z działem prawnym w przyszłym miesiącu ", AI nie tylko dokona transkrypcji, ale także oznaczy to jako możliwe opóźnienie, ustawi przypomnienie i będzie śledzić podobne trendy w procesie sprzedaży.

W ten sposób Twoje Teams mogą dostrzec typowe zastrzeżenia, sygnały zakupowe i wzmianki o konkurencji w wielu rozmowach.

Najlepsze funkcje Avoma

Analizuj emocje uczestników

Generowanie zwięzłych podsumowań spotkań z kluczowymi punktami i elementami działań

Karty wyników do analizy i usprawniania spotkań

Automatyzacja e-maili z podsumowaniami i kolejnymi krokami

Integracja z narzędziami CRM, takimi jak HubSpot i Pipedrive, w celu uzyskania przydatnych informacji

Limity Avoma

Niestandardowe funkcje analityczne w ograniczonym zakresie

Może się wolno ładować

Cennik Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Conversation Intelligence: $69/miesiąc za użytkownika

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

10. Fathom (najlepszy dla freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą)

via Fathom

Większość narzędzi AI do spotkań ogranicza darmowych użytkowników do kilku godzin lub ustawia limity przechowywania, ale nie Free Plan - jego hojny darmowy plan obejmuje nielimitowane nagrania ze spotkań, transkrypcje i przechowywanie.

Notta to narzędzie dla freelancerów i organizacji non-profit, które umożliwia nagrywanie i transkrypcję wszystkich spotkań bez martwienia się o limity. Otrzymujesz również podsumowania spotkań AI, podstawowe wyszukiwanie i wsparcie dla 25 języków, co czyni go przyjaznym dla budżetu wyborem dla osób prowadzących biznes w pojedynkę.

Najlepsze funkcje Fathom

Automatyzacja i synchronizacja notatek ze spotkań z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot

Transkrypcja spotkań w 25 językach, w tym hiszpańskim i francuskim

Natychmiastowy dostęp do nagrań po spotkaniu

Bezpośrednia integracja z ponad 10 narzędziami i nie tylko za pośrednictwem Zapier

Fathom Limit

Podsumowań spotkań nie można edytować

Ask Fathom ma zastosowanie tylko do pojedynczej rozmowy lub nagrania

Cennik Fathom

Free

Premium: $19/miesiąc za użytkownika

Teams Edition: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Edition Pro: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4 500 recenzji)

Capterra: 5/5 (600+ opinii)

11. Tl;dv (najlepszy do tworzenia fragmentów spotkań)

Tl;dv, czyli "zbyt długo nie było widoku", zasługuje na swoją nazwę, zamieniając długie spotkania w krótkie, udostępniane klipy wideo z załączonymi transkrypcjami.

Aplikacja automatycznie identyfikuje kluczowe momenty z długich spotkań, analizując wzorce mowy, ton i zaangażowanie. Następnie tworzy krótkie, połączone z transkrypcją klipy, które można natychmiast udostępniać.

W ten sposób członkowie zespołu otrzymują kluczowe punkty bez oglądania całego spotkania - jest to pomocny wybór dla zdalnych zespołów, które potrzebują szybkich aktualizacji.

Najlepsze funkcje Tl;dv

Podsumuj transkrypcje za pomocą notatnika tl;dv

Automatyczna transkrypcja w ponad 30 językach

Przeglądanie najważniejszych wydarzeń ze znacznikami czasu zamiast całego spotkania

Śledzenie zaangażowania w spotkania, aby zobaczyć, kto ogląda nagrania

Integracja z ponad 5000 popularnych narzędzi za pośrednictwem Zapier

Niestandardowe motywy i szablony raportowania

Ograniczenia Tl;dv

Wersja mobilna nie jest tak intuicyjna

Nagrania ze spotkań są limitowane do 3 godzin

Ceny Tl;dv

Free Forever

Pro: 29 USD/miesiąc za licencję

Business: $98/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Recenzje niedostępne

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv

TL;DV było dla mnie ratunkiem, szczególnie jako osoby z ADHD. Bądźmy szczerzy - koncentracja podczas spotkań i śledzenie każdego szczegółu nie jest naszą mocną stroną. To właśnie tutaj to narzędzie naprawdę błyszczy. Pozwala mi w pełni skoncentrować się na rozmowie, bez stresowania się notatkami lub próbami zapamiętania wszystkiego.

TL;DV było dla mnie ratunkiem, szczególnie jako osoby z ADHD. Bądźmy szczerzy - koncentracja podczas spotkań i śledzenie każdego szczegółu nie jest naszą mocną stroną. To właśnie tutaj to narzędzie naprawdę błyszczy. Pozwala mi w pełni skoncentrować się na rozmowie, bez stresowania się notatkami lub próbami zapamiętania wszystkiego.

Transkrybuj, podsumowuj, organizuj - alternatywa Notta do zrobienia wszystkiego!

Notatki ze spotkań i transkrypcje nie tylko przechowują zapisy - pomagają Teams pozostać na tej samej stronie, zapamiętać kluczowe szczegóły i przekształcić rozmowy w działanie. A odpowiednie narzędzie do transkrypcji AI jest kluczem do uczynienia tego procesu bez wysiłku.

Wybór "najlepszego" narzędzia zależy jednak od potrzeb użytkownika. Na przykład, jeśli masz napięty budżet, Fathom może być dobrym wyborem. Jeśli priorytetem jest dokładność, Rev może być lepszym wyborem.

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś, co wykracza poza transkrypcję, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Zapewnia nie tylko dokładną transkrypcję opartą na AI, ale także połączenie notatek bezpośrednio z zadaniami, projektami i cyklami pracy.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, transkrypcje z możliwością wyszukiwania, kluczowe wnioski i automatyczne tworzenie zadań, ClickUp przekształca spotkania w decyzje, które można podjąć bez dodatkowych kłopotów.

Rozpocznij korzystanie z darmowego planu ClickUp i otrzymuj natychmiastowe transkrypcje swoich rozmów audio i wideo!