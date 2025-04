10 najlepszych alternatyw dla Fireflies AI do zbadania w 2025 roku

Fireflies AI to jedno z najlepszych narzędzi AI do wirtualnych spotkań. Służy jako wirtualny asystent, który sporządza notatki, generuje podsumowania i ułatwia współpracę.

Jednak po zarejestrowaniu się w Fireflies możesz być nieco zdenerwowany jego zajętym interfejsem. A kiedy zaczniesz go używać, możesz napotkać nieścisłości i błędy w swoich notatkach ze spotkań.

Jeśli już borykasz się z tymi problemami, jesteś we właściwym miejscu. Ten blog zawiera 10 najlepszych alternatyw dla Fireflies.

Dowiedz się, które z tych narzędzi spełnia wszystkie Twoje oczekiwania.

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych alternatyw dla Fireflies AI: ClickUp: Najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI Najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI Fathom: Najlepsze do generowania podsumowań i transkrypcji spotkań Otter. ai: Najlepsze do generowania transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym Avoma: Najlepsza do kompleksowego zarządzania spotkaniami Ziarno: Najlepsze do tworzenia klipów ze spotkań i synchronizowania pracy Teamsów MeetGeek. ai: Najlepszy do notatek i prowadzenia repozytorium notatek ze spotkań tl;dv: Najlepsze dla teamów Enterprise do rejestrowania kluczowych szczegółów spotkań i tworzenia raportów AI Gong: Najlepsze dla teamów sprzedażowych do analizowania i ulepszania rozmów Tactiq: Najlepszy do automatyzacji transkrypcji w czasie rzeczywistym Chorus. ai: Najlepszy dla inteligencji konwersacyjnej opartej na transakcjach

Limity Fireflies AI

Fireflies AI jest popularny ze względu na łatwość obsługi i wszechstronność. Ma świetne funkcje transkrypcji, wsparcie dla różnych języków i oferuje kilka opcji integracji do zarządzania spotkaniami. Jednak zdaniem użytkowników oprogramowanie ma pewne wady.

Problemy z dokładnością : Zdarzają się sporadyczne błędy w usługach transkrypcji, zwłaszcza w przypadku języków innych niż angielski, silnych akcentów, głośnego dźwięku i terminów technicznych. Ponadto narzędzie ma trudności z rozróżnieniem wielu uczestników

Niejasne podsumowania : Podsumowania spotkań generowane przez AI często wymagają edycji, ponieważ konteksty są czasami niejasne. Zdarzają się również błędy w tłumaczeniach

Ograniczony darmowy plan : Darmowy plan Fireflies AI jest podstawowy. Nie można uzyskać dostępu do funkcji asystenta AI ani inteligentnego wyszukiwania. Ponadto dostępne są ograniczone podsumowania AI i łącznie 800 minut na przechowywanie / licencję na spotkania

Brak niestandardowych ustawień: Fireflies AI nie oferuje wielu niestandardowych ustawień nagrywania. Ponadto nie ma niestandardowych raportów umożliwiających widok wszystkich spostrzeżeń ze spotkań w jednym miejscu

🧠 Czy wiesz, że? Według badań, globalny rynek asystentów spotkań AI miał wartość 1,95 mld USD w 2023 r. i oczekuje się, że osiągnie 11,88 mld USD do zrobienia. 88 mld USD do 2031 roku. Segment "Organizatora spotkań" dominuje na rynku wśród różnych typów ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika i integrację z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność.

Alternatywy dla Fireflies AI w skrócie

Zanim zagłębimy się w temat, poniżej przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi, ich kluczowe funkcje i struktury biznesowe, dla których są najlepsze!

Alternatywy dla Fireflies AI Wyróżniająca się funkcja Najlepsze dla ClickUp Tworzy połączony ekosystem spotkań, w którym można sporządzać notatki, współpracować, udostępniać i tworzyć zadania bezpośrednio z notatek Profesjonaliści, MŚP i Enterprise Fathom Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika i umożliwia generowanie podsumowań w trakcie spotkania Teams dla przedsiębiorstw Otter. ai Umożliwia automatyczne przechwytywanie obrazów podczas udostępniania ekranu Do użytku osobistego i dla małych Teams Avoma Przeprowadza analizę spotkań i rozmów w celu poprawy ich jakości Teams w dużych przedsiębiorstwach Ziarno Umożliwia wycinanie segmentów spotkań, udostępnianie ich i oznaczanie konkretnych osób Średnie i duże firmy MeetGeek. ai Tworzy szczegółowe podsumowania i umożliwia dostęp do notatek z poprzednich spotkań Do użytku osobistego i dla małych Teams tl;dv Generuje niestandardowe raporty AI i pulpity do widoku wszystkich spostrzeżeń ze spotkań w jednym miejscu Średnie i duże Teams Gong Pomaga śledzić rozmowy, prognozy sprzedaży i analizować transakcje Teams sprzedaży i RevOps w dużych firmach Tactiq Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym bez bota Freelancerzy i rozwijające się Teams Chorus. ai Przechwytuje rozmowy, wyodrębnia spostrzeżenia i analizuje rozmowy w celu określenia prawdopodobieństwa powodzenia transakcji Teams ds. sprzedaży i przychodów w dużych organizacjach

10 najlepszych alternatyw dla Fireflies AI

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI)

Transkrypcja spotkań, zarządzanie agendami i współpraca z ClickUp

Szukasz narzędzia, które jest czymś więcej niż tylko rejestratorem spotkań? Poznaj ClickUp, aplikację wszystko do pracy, która łączy zarządzanie spotkaniami i projektami na jednej platformie.

Rozwiązanie ClickUp dla wydajnych spotkań? A wbudowany AI Notetaker, który żyje w twoim kalendarzu! To sprytne narzędzie robi notatki za ciebie, pozwalając ci w pełni zaangażować się w spotkania.

Fireflies AI płynnie integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Zoom, Teams i Google Meet, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem. AI Notetaker automatycznie dokumentuje nazwę, datę i uczestników spotkania, a nawet dostarcza pełne nagranie audiong.

Oferuje również podsumowane spostrzeżenia z szybkim przeglądem, kluczowymi wnioskami i kolejnymi krokami w zgrabnym formacie listy kontrolnej. Dodatkowo, otrzymujesz szczegółowe transkrypcje dla tych dogłębnych recenzji. Po spotkaniu możesz łatwo uzyskać dostęp do swoich notatek w prywatnym dokumencie ClickUp, oznaczonych i gotowych do przejrzenia lub udostępniania.

Co więcej, ClickUp Meetings zapewnia wszystko pod jednym dachem - zarządzanie agendami, ustawienie elementów działań, dokumentowanie cotygodniowych spotkań i nie tylko. W ten sposób można uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów, zadań i innych materiałów bez konieczności przełączania zakładek. Możesz skorzystać z szablonu notatek ze spotkań ClickUp , aby uporządkować te notatki i upewnić się, że są dobrze udokumentowane przed udostępnianiem ich interesariuszom.

ClickUp Brain, narzędzie ClickUp AI, może również pomóc przetłumaczyć notatki ze spotkań na inne języki i zasugerować ulepszenia/potencjalne zadania w celu prawidłowego uporządkowania informacji. Co najlepsze? Notatki ze spotkań i podsumowania można bezpośrednio przekształcić w zadania lub elementy działań i połączyć je z konkretnymi projektami i cyklami pracy.

Generowanie podsumowań spotkań i tłumaczenie notatek ze spotkań z ClickUp Brain

Dodatkowo, ClickUp Docs pozwala tworzyć dokumenty na żywo z notatkami ze spotkań. Można ich używać jako dynamicznych zasobów, do których Teams mogą się odwoływać podczas rozmów z klientami. Łatwo jest również wyszukać konkretne spotkanie lub szczegóły zadania w dokumencie, aby znaleźć je w ciągu kilku sekund.

ClickUp oferuje również kilka szablonów spotkań, z których możesz skorzystać, gdy jesteś zbyt zajęty, aby ustawić agendy, protokoły i notatki strukturalne. Na przykład Szablon protokołu spotkania ClickUp pomaga:

Organizowanie agendy spotkania, elementów akcji i uczestników

Śledzenie kluczowych spostrzeżeń i wyników spotkania

Przypisywanie elementów działań jako zadań członkom zespołu

Pobierz ten szablon Nagrywaj krytyczne spostrzeżenia ze spotkań za pomocą szablonu ClickUp Meeting Minutes Template

Podobnie, możesz użyć szablonu ClickUp Meetings do zarządzania elementami agendy, notatkami i działaniami następczymi.

ClickUp najlepsze funkcje

Przejmij kontrolę nad spotkaniami: Aplikacja ClickUp AI Note Taker automatycznie transkrybuje spotkania, podsumowuje kluczowe punkty i tworzy zadania do wykonania, ułatwiając śledzenie działań następczych i podejmowanie decyzji

Tworzenie elementów działań : Zamieniaj notatki w zadania : Zamieniaj notatki w zadania ClickUp do zrobienia, dodawaj szczegóły i oznaczaj osoby odpowiedzialne za ich wykonanie

Organizacja i edycja notatek : Organizuj i edytuj notatki ze spotkań i zadania w jednym miejscu dzięki : Organizuj i edytuj notatki ze spotkań i zadania w jednym miejscu dzięki Notatnikowi ClickUp

Nagrania ekranu : Udostępniaj nagrania ekranu z transkrypcjami opartymi na AI w ramach notatek ze spotkań za pomocą : Udostępniaj nagrania ekranu z transkrypcjami opartymi na AI w ramach notatek ze spotkań za pomocą ClickUp AI Clips i natychmiast transkrybuj je za pomocą ClickUp AI Brain

Współpraca w czasie rzeczywistym: Uzyskaj dostęp do notatek, udostępniaj je swojemu zespołowi i współpracuj przy rozmowach za pomocą : Uzyskaj dostęp do notatek, udostępniaj je swojemu zespołowi i współpracuj przy rozmowach za pomocą ClickUp Chat

Limity ClickUp

Przy tak wielu niestandardowych funkcjach, opanowanie narzędzia może zająć trochę czasu

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD za użytkownika/miesiąc

Business : 12 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka / miesiąc

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,00+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Doceniam to, że ClickUp stale się rozwija pod względem innowacyjnego oprogramowania, zwłaszcza wraz z rozwojem AI. Narzędzia AI, które zostały włączone do platformy, zaoszczędziły czas naszego zespołu produkcyjnego, pomagając w tworzeniu zadań, pisaniu podpowiedzi lub podsumowań spotkań. Poza funkcjami AI, Click-up dorównuje wielu platformom do zarządzania projektami, z których korzystaliśmy w przeszłości. Uważam jednak, że Click-Up ma zbyt wiele warstw do zrobienia prostego zadania. Chciałbym zobaczyć większą widoczność serii zadań na wysokim poziomie.

Doceniam to, że ClickUp stale się rozwija pod względem innowacyjnego oprogramowania, zwłaszcza wraz z rozwojem AI. Narzędzia AI, które zostały włączone do platformy, zaoszczędziły czas naszego zespołu produkcyjnego, pomagając w tworzeniu zadań, pisaniu podpowiedzi lub podsumowań spotkań. Poza funkcjami AI, Click-up dorównuje wielu platformom do zarządzania projektami, z których korzystaliśmy w przeszłości. Uważam jednak, że Click-Up ma zbyt wiele warstw do zrobienia prostego zadania. Chciałbym zobaczyć większą widoczność serii zadań na wysokim poziomie.

Czytaj więcej: Jak udostępniać i współpracować nad notatkami

2. Fathom (najlepsze do generowania podsumowań i transkrypcji spotkań)

via Fathom

Jeśli masz zespół, który nie zna się na technologii, Fathom może być cennym asystentem spotkań. W przeciwieństwie do skomplikowanego interfejsu użytkownika Fireflies AI, Fathom ma przejrzysty interfejs, dzięki czemu jest najłatwiejszym w użyciu narzędziem do tworzenia notatek ze spotkań projektowych.

Możesz uporządkować swoje dyskusje od A do Z w podsumowanie spotkania i stworzyć plan działania w ciągu kilku minut. Fathom generuje szczegółowe notatki ze spotkań, a nawet wyciąga elementy działań, dzięki czemu można je szybko wykorzystać do tworzenia kolejnych e-maili.

Wyróżnienie? Fathom świetnie radzi sobie z tłumaczeniami. Zapewnia wsparcie dla 28 języków i generuje dokładne notatki niezależnie od języka spotkania.

Najlepsze funkcje Fathom

Twórz i udostępniaj krótkie klipy wideo z określonych części spotkania, aby przekazać tylko najważniejsze informacje

Generowanie najważniejszych informacji w trakcie rozmowy i podsumowywanie notatek ze spotkań za pomocą AI

Uzyskaj wszystkie niezbędne dane, takie jak widoki stron, najlepsze źródła danych itp. w jednym pulpicie dzięki Fathom Analytics

Limity Fathom

Nie ma opcji kopiowania i wklejania notatek bez automatycznego połączenia wideo ze spotkania lub dodania przycisku "obejrzyj" na końcu

Proces instalacji jest prosty, ale długi

Cennik Fathom

Free

Premium : 19 USD za użytkownika/miesiąc

Teams Edition : 29 USD za użytkownika/miesiąc

Teams Edition Pro: 39 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4 000 recenzji)

Capterra: 5/5 (600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Najlepsze jest to, że rozumie prawie wszystko na temat moich spotkań. Najbardziej zdumiewające jest to, że dołącza do mnie na każdym spotkaniu niczym osobisty asystent. Możliwości AI sprawiają, że jest bardziej wszechstronny w prowadzeniu dokumentacji. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba. Nie mogę jednak pobrać swoich nagrań. Ponadto opcja pełnoekranowa w rzeczywistości nie jest pełnoekranowa. Ponieważ pokazuje panel boczny, który może nie być potrzebny przez cały czas.

Najlepsze jest to, że rozumie prawie wszystko na temat moich spotkań. Najbardziej zdumiewające jest to, że dołącza do mnie na każdym spotkaniu niczym osobisty asystent. Możliwości AI sprawiają, że jest bardziej wszechstronny w prowadzeniu dokumentacji. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba. Nie mogę jednak pobrać swoich nagrań. Ponadto opcja pełnoekranowa w rzeczywistości nie jest pełnoekranowa. Ponieważ pokazuje panel boczny, który może nie być potrzebny przez cały czas.

3. Otter. ai (najlepsze do generowania transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym)

Otter. ai to świetna alternatywa dla Fireflies AI dla małych Teams. Zawiera narzędzie AI do tworzenia notatek ze spotkań, które podsumowuje i generuje transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz poświęcić całą swoją uwagę rozmowie.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w rozmowie, Otter może dostarczyć kluczowych spostrzeżeń na temat spotkania, a nawet stworzyć elementy działań na kolejne kroki. Możesz także wyszukiwać i odtwarzać określone transkrypcje audio zsynchronizowane z tekstem, edytować je i dodawać do nich adnotacje w postaci obrazów i komentarzy.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Połącz rozmowy głosowe na żywo i aktualizacje asynchroniczne oraz uzyskaj wgląd od Otter i członków zespołu dzięki AI Chat

Użyj Otter, aby zidentyfikować wielu mówców, utworzyć przestrzenie w transkrypcjach na pauzy i uzyskać znaczniki czasu dla każdego tematu omawianego na spotkaniu

Automatycznie przechwytuj obrazy, gdy ekrany są udostępniane lub zmieniane podczas rozmowy w celu uzyskania kontekstu w transkrypcjach

Ograniczenia Otter. ai

Zdarza się, że Otter. ai nie nagrywa całej rozmowy

Transkrypcje często wychodzą bardzo niedokładne

Funkcja wyszukiwania jest wadliwa i początkowo może być trudna w nawigacji

Ceny Otter. ai

Podstawowy : Free

Pro : 16,99 USD za użytkownika/miesiąc

Business : 30 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Otter. ai oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (280+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Narzędzie to było niedrogie, ale wymagało poświęcenia dużej ilości czasu na dwukrotne sprawdzenie transkrypcji, co było bardzo frustrujące. Jeśli masz dźwięk, który jest wyczyszczony i zwięzły, będzie działał dobrze, ale jeśli w tle występują szumy lub akcenty, często nie będzie on prawidłowo odbierany.

Narzędzie to było niedrogie, ale wymagało poświęcenia dużej ilości czasu na dwukrotne sprawdzenie transkrypcji, co było bardzo frustrujące. Jeśli masz dźwięk, który jest wyczyszczony i zwięzły, będzie działał dobrze, ale jeśli w tle występują szumy lub akcenty, często nie będzie on prawidłowo odbierany.

4. Avoma (najlepsza do kompleksowego zarządzania spotkaniami)

via Avoma

Podczas gdy Fireflies AI jest głównie narzędziem do transkrypcji AI, Avoma wykracza poza podstawowe usługi transkrypcji. Jest to narzędzie do zarządzania spotkaniami, które pomaga planować połączenia, tworzyć agendy spotkań i przeprowadzać analizy po spotkaniu.

Avoma jest najbardziej znana ze swoich funkcji inteligencji konwersacyjnej i dostarcza głębszą analizę spotkań. Umożliwia automatyzację oceny połączeń w celu poprawy jakości, wyposażenie zespołów sprzedaży w odpowiedzi w czasie rzeczywistym oraz śledzenie opinii i wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje Avoma

Transkrypcje rozmów i spotkań w czasie rzeczywistym w ponad 60 językach

Generuj kolejne e-maile z AI, które podsumowują spotkania i informują o kolejnych krokach w ciągu kilku minut

Korzystaj z kart wyników opartych na celach dla każdego spotkania, aby uzyskać wgląd w kluczowe obszary ulepszeń

Limity Avoma

Avoma ma wiele dodatkowych funkcji, które na początku mogą być przytłaczające

Ustawienie narzędzia zajmuje dużo czasu. Musisz dostosować każdą sekcję, aby jak najlepiej ją wykorzystać

Nie można pobierać list odtwarzania. Musisz znaleźć fragment na liście odtwarzania, wyszukać rozmowę, a następnie znaleźć fragment w rozmowie

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 24 USD za użytkownika/miesiąc

Conversation Intelligence : $69 za użytkownika/miesiąc

Revenue Intelligence: 99 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Avoma to jedno z narzędzi, z których korzystam na co dzień. Ocena AI i informacje zwrotne na temat rozmów. Pomaga zwrócić uwagę na rzeczy, o których można zapomnieć lub zidentyfikować możliwości, które można poprawić podczas prowadzenia lub uczestniczenia w rozmowach. Informacje zwrotne pomagają podnieść poziom obsługi klienta, którą jesteś w stanie zapewnić. Samo oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i integruje się z innym oprogramowaniem, aby ułatwić nagrywanie rozmów. Czasami jednak informacje zwrotne AI mogą być bardzo sztywne i nie uwzględniać zmiennych związanych z rozmową lub jej przepływem.

Avoma to jedno z narzędzi, z których korzystam na co dzień. Ocena AI i informacje zwrotne na temat rozmów. Pomaga zwrócić uwagę na rzeczy, o których można zapomnieć lub zidentyfikować możliwości, które można poprawić podczas prowadzenia lub uczestniczenia w rozmowach. Informacje zwrotne pomagają podnieść poziom obsługi klienta, którą jesteś w stanie zapewnić. Samo oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i integruje się z innym oprogramowaniem, aby ułatwić nagrywanie rozmów. Czasami jednak informacje zwrotne AI mogą być bardzo sztywne i nie uwzględniać zmiennych związanych z rozmową lub jej przepływem.

Czytaj więcej: Najlepsze rozwiązania do zarządzania spotkaniami i agendami

5. Grain (najlepszy do tworzenia klipów ze spotkań i synchronizacji zespołów)

via Grain

Grain wyróżnia się jako alternatywa dla Fireflies AI ze względu na funkcje współpracy zespołowej. Narzędzie pozwala podświetlić określone momenty spotkania za pomocą klipów, podobnie jak urywki dźwiękowe Fireflies, ale lepiej. Ta funkcja jest idealna, gdy trzeba udostępniać członkom zespołu tylko ważne segmenty spotkania. Dodatkowo, możesz oznaczać osoby i wysyłać im automatyczne powiadomienia.

Najlepsze jest to, że można zintegrować Grain z Zoom i Microsoft Teams, aby robić notatki, nagrywać, transkrybować i podsumowywać spotkania, a nawet tworzyć protokoły ze spotkań. Możesz także użyć szablonów notatek ze spotkań, aby ustrukturyzować notatki ze spotkań tak, jak chcesz.

Najlepsze funkcje

Wpisuj notatki, oznaczaj konkretne momenty lub przypinaj segmenty spotkania za pomocą notatnika na żywo

Wyróżniaj sekcje transkrypcji, zostawiaj komentarze ze znacznikami czasu i oznaczaj odpowiednie osoby

Twórz klipy wideo i udostępniaj je zespołom za pomocą list odtwarzania i historii

Limity ziarnistości

Rozpoznawanie fraz w inteligentnych etykietach jest ograniczone. Konsekwentne przechwytywanie określonych fraz w rozmowach stanowi wyzwanie

Domyślnie nagrania ze spotkań są udostępniane tylko wewnętrznie

Funkcja automatycznej kategoryzacji nie ma opcji nagrywania selektywnych spotkań zewnętrznych i wysyłania ich podsumowań AI przez Slack

Ziarniste ceny

Free

Starter : 19 USD za licencję/miesiąc

Business : 39 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Ziarniste oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (290+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grain?

Wypróbowałem wiele różnych aplikacji do nagrywania rozmów, robienia notatek i przeglądania spotkań. Grain jest jedyną, która sprawia, że cały ten proces jest łatwy w użyciu. Ich wycinki, śledzenie rozmów i wyszukiwanie połączeń jest bardzo łatwe w porównaniu do Gong i innych.

Wypróbowałem wiele różnych aplikacji do nagrywania rozmów, robienia notatek i przeglądania spotkań. Grain jest jedyną, która sprawia, że cały ten proces jest łatwy w użyciu. Ich wycinki, śledzenie rozmów i wyszukiwanie połączeń jest bardzo łatwe w porównaniu do Gong i innych.

porada Pro Tip: Wprowadź standardowy protokół udostępniania klipów w swoim zespole. Na przykład, trzymaj klipy poniżej dwóch minut i dodawaj kontekst w opisach, aby szybko zrozumieć temat spotkania bez oglądania go w całości.

6. MeetGeek. ai (najlepsze do notatek i prowadzenia repozytorium notatek ze spotkań)

via MeetGeek

MeetGeek to doskonała alternatywa dla Fireflies AI, która pomaga robić notatki, generować podsumowania AI i automatyzować zarządzanie spotkaniami, od ustawienia porządku obrad po działania następcze. Narzędzie słucha rozmów i kategoryzuje je na kluczowe tematy i wyróżnienia, takie jak fakty, elementy działań, decyzje, obawy itp.

MeetGeek pozwala również automatycznie wyodrębniać kluczowe informacje z rozmów i nadrabiać zaległości z poprzednich spotkań. Narzędzie płynnie integruje się z systemami CRM, takimi jak HubSpot, dostarczając krytycznych informacji o klientach podczas rozmów sprzedażowych.

Najlepsze funkcje MeetGeek. ai

Uzyskaj dostęp do notatek z poprzednich spotkań i przywołaj konkretne szczegóły za pomocą wyszukiwania słów kluczowych

Wysyłaj szczegółowe podsumowania e-mailem z trafnymi wskazówkami po każdym spotkaniu

Dostosuj nazwę swojego asystenta spotkań opartego na AI, wiadomości na czacie i udostępniane podsumowania spotkań, aby przenieść branding na wyższy poziom

Ograniczenia MeetGeek. ai

Niektórzy użytkownicy nie lubią domyślnej ingerencji MeetGeek za każdym razem, gdy udostępniają spotkanie. Narzędzie wstawia się do każdego spotkania uczestnika, nawet jeśli utworzy on login tylko w celu uzyskania dostępu do notatek

Funkcja nagrywania jest trudna w nawigacji i wymaga kilku kliknięć, aby zlokalizować połączony link i dodać go do spotkania

Ceny MeetGeek. ai

Podstawowy : Free Plan

Pro : 19 USD za użytkownika/miesiąc

Business : 39 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: 59 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje MeetGeek. ai

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek. ai?

Podoba mi się łatwość obsługi MeetGeek; możliwość otrzymywania protokołów ze spotkań, notatek i spostrzeżeń natychmiast po zakończeniu spotkania; dostępne funkcje personalizacji; a obsługa klienta jest niesamowita. Czasami jednak nie udaje się dołączyć do spotkań zaplanowanych w ostatniej chwili.

Podoba mi się łatwość obsługi MeetGeek; możliwość otrzymywania protokołów ze spotkań, notatek i spostrzeżeń natychmiast po zakończeniu spotkania; dostępne funkcje personalizacji; a obsługa klienta jest niesamowita. Czasami jednak nie udaje się dołączyć do spotkań zaplanowanych w ostatniej chwili.

Czytaj więcej: Jak udostępniać i współpracować nad notatkami

7. tl;dv (najlepsze dla teamów Enterprise do rejestrowania kluczowych szczegółów spotkań i tworzenia raportów AI)

tl;dv to inteligentny asystent spotkań, który podłącza się bezpośrednio do platform spotkań, w tym Zoom, Teams i Google Meet, i wykonuje ciężką pracę związaną z nagrywaniem wszystkich spotkań. Możesz tworzyć podsumowania AI i najważniejsze fragmenty rozmów, dostawać szczegółowe transkrypcje, przeskakiwać do określonych segmentów w transkrypcji, oznaczać ważne momenty oraz tworzyć i udostępniać klipy.

W przeciwieństwie do Fireflies AI, narzędzie to pozwala niestandardowo dostosowywać motywy i szablony raportowania, aby prezentować spostrzeżenia ze spotkań tak, jak lubisz. A co najfajniejsze? tl;dv wysyła podsumowanie listy do zrobienia na koniec każdego dnia, aby ułatwić pracę.

tl;dv najlepsze funkcje

Twórz klipy ze spotkań i łącz je w jedną rolkę, aby uniknąć spamowania czatu zespołu wieloma klipami

Oznaczaj czasem ważne segmenty spotkania, do których chcesz wrócić później i włączaj członków zespołu do dyskusji

Uzyskaj wgląd w wypowiedzi prelegentów, takie jak średni czas rozmowy, najdłuższy monolog, pytania i inne

tl;dv limity

Czasami bot tl;dv nie pojawia się na spotkaniach podczas korzystania z wersji Free

Wersja mobilna jest znacznie mniej intuicyjna niż pulpit, co utrudnia nagrywanie spotkań w podróży

Przeglądarka nagrań ze spotkań ma błędy podczas odtwarzania nagrań

ceny tl;dv

Free forever

Pro : 29 USD za licencję/miesiąc

Business : 98 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Brak recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

Wysyłanie TLDV na spotkania, w których nie mogę uczestniczyć i korzystanie z funkcji transkrypcji dało mi ogromny wzrost wydajności. Możliwość szybkiego przechodzenia do trudnych fragmentów rozmowy i szybkiego podsumowywania złożonych czatów zmieniła zasady gry. Ich wsparcie było doskonałe, a cena ma sens. Używam go teraz na każdym spotkaniu. Chciałbym jednak zobaczyć rozszerzenie funkcji transkrypcji, co ułatwiłoby mi eksportowanie i udostępnianie kluczowych punktów spotkania każdemu z mojego zespołu, niezależnie od tego, czy jest on użytkownikiem tl;dv. Byłoby również wspaniale, gdybym mógł używać go jako rejestratora ekranu / dźwięku i wyciągać z niego transkrypcje, ponieważ nie wszystkie platformy pozwalają na nagrywanie.

Wysyłanie TLDV na spotkania, w których nie mogę uczestniczyć i korzystanie z funkcji transkrypcji dało mi ogromny wzrost wydajności. Możliwość szybkiego przechodzenia do trudnych fragmentów rozmowy i szybkiego podsumowywania złożonych czatów zmieniła zasady gry. Ich wsparcie było doskonałe, a cena ma sens. Używam go teraz na każdym spotkaniu. Chciałbym jednak zobaczyć rozszerzenie funkcji transkrypcji, co ułatwiłoby mi eksportowanie i udostępnianie kluczowych punktów spotkania każdemu z mojego zespołu, niezależnie od tego, czy jest on użytkownikiem tl;dv. Byłoby również wspaniale, gdybym mógł używać go jako rejestratora ekranu / dźwięku i wyciągać z niego transkrypcje, ponieważ nie wszystkie platformy pozwalają na nagrywanie.

📖 Czytaj więcej: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

8. Gong (najlepsze dla teamów sprzedażowych do analizowania i usprawniania rozmów)

via Gong

Gong to połączenie nagrań ze spotkań i inteligencji sprzedażowej. Jest to narzędzie do transkrypcji AI, które oferuje głębokie funkcje analizy sprzedaży, takie jak identyfikacja punktów bólu klientów, przechwytywanie interakcji z klientami, wgląd AI w kondycję transakcji i wiele innych.

Narzędzie to łączy zespoły sprzedaży, produktowe i marketingowe pod jednym dachem. Teams sprzedażowe mogą śledzić rozmowy i analizować transakcje, a zespoły marketingowe i produktowe mogą zbierać opinie klientów za pomocą Gong. Ponadto mogą również używać tego narzędzia do tworzenia szybkich e-maili uzupełniających.

Gong pomaga w prognozie, zarządzaniu pipeline i analizie churn, a także w transkrypcji spotkań sprzedażowych. Oferuje również rekomendacje dotyczące poprawy sprzedaży i interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Gong

Wyszukiwanie ważnych informacji w spotkaniach sprzedażowych, rozmowach telefonicznych, e-mailach i notatkach

Generuj 30-sekundowe podsumowania, aby być na bieżąco z działaniami związanymi z transakcjami

Uzyskaj wgląd w rozmowy dotyczące cen, wzmianki o konkurencji itp. aby zidentyfikować ryzyko

Dostrzeganie trendów, odkrywanie spostrzeżeń rynkowych i znajdowanie szans w pipeline sprzedaży dzięki prognozie i raportowaniu

Ograniczenia Gong

Pulpit nawigacyjny jest zbyt zajęty i nie ma łatwego sposobu na szybsze filtrowanie kluczowych szczegółów

Nie pozwala na masowe pobieranie połączeń, co czyni go nieefektywnym dla Enterprise z dużą ilością danych

Samoobsługowy proces wdrażania zajmuje dużo czasu bez żadnego wsparcia ze strony zespołu Gong

Według niektórych użytkowników, Gong jest drogim rozwiązaniem dla małych firm

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4. 8/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gong?

Gong zrobił ogromną różnicę dla naszego zespołu sprzedaży. Świetnie nadaje się do przeglądania rozmów, dostrzegania tego, co działa i uczenia się od siebie nawzajem. Uwielbiam to, jak podkreśla takie rzeczy, jak czas rozmowy i obiekcje, dzięki czemu możemy naprawdę zrozumieć nasze rozmowy. Ponadto aplikacja jest połączona z naszym CRM, dzięki czemu wszystko jest w jednym miejscu. Jest to bardzo pomocne w ulepszaniu naszego podejścia i szybszym zamykaniu transakcji. Gong zawiera jednak wiele informacji i na początku może wydawać się nieco przytłaczający. Byłoby miło, gdyby pulpit nawigacyjny był łatwiejszy do filtrowania, abyśmy mogli szybciej skupić się na kluczowych szczegółach.

Gong zrobił ogromną różnicę dla naszego zespołu sprzedaży. Świetnie nadaje się do przeglądania rozmów, dostrzegania tego, co działa i uczenia się od siebie nawzajem. Uwielbiam to, jak podkreśla takie rzeczy, jak czas rozmowy i obiekcje, dzięki czemu możemy naprawdę zrozumieć nasze rozmowy. Ponadto aplikacja jest połączona z naszym CRM, dzięki czemu wszystko jest w jednym miejscu. Jest to bardzo pomocne w ulepszaniu naszego podejścia i szybszym zamykaniu transakcji. Gong zawiera jednak wiele informacji i na początku może wydawać się nieco przytłaczający. Byłoby miło, gdyby pulpit nawigacyjny był łatwiejszy do filtrowania, abyśmy mogli szybciej skupić się na kluczowych szczegółach.

🧠 Czy wiesz, że? 80% transakcji sprzedaży wymaga co najmniej pięciu kolejnych e-maili lub innych form kontaktu. Dzięki narzędziom AI do spotkań możesz szybko generować kolejne e-maile przy minimalnym wysiłku.

9. Tactiq (najlepsze do automatyzacji transkrypcji w czasie rzeczywistym)

via Tactiq

Tactiq to asystent spotkań, który nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania na żywo bez udziału bota. Narzędzie dostarcza ustrukturyzowane notatki ze spotkań, które pozwalają śledzić rozmowy i uzyskać wgląd w kolejne kroki.

Fireflies AI umożliwia transkrypcję spotkań w czasie rzeczywistym, pozwala wyróżniać notatki podczas połączeń na żywo i powiadamia uczestników o transkrypcji na żywo. Możesz także robić zrzuty ekranu podczas spotkania, generować elementy działań, wiadomości e-mail i niestandardowe spostrzeżenia dzięki spersonalizowanym zapytaniom AI.

Najlepsze funkcje Tactiq

Dodawaj zrzuty ekranu do transkrypcji i przekształcaj transkrypcje w podsumowania, podsumowania i aktualizacje postępów w celu zwiększenia wydajności spotkań

Uzyskaj zestawienia transkrypcji według uczestników z identyfikacją mówcy

Zadawanie pytań, tworzenie zgłoszeń Jira i przydzielanie zadań za pomocą Tactiq AI

Limity Tactiq

Funkcja analityczna jest podstawowa

Czasami słowa transkrypcji są nieprawidłowe

Wersja Free zawiera tylko 10 transkrypcji miesięcznie

Ceny Tactiq

Free

Pro : 12 USD za użytkownika/miesiąc

Teams : 20 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tactiq?

Tactiq ma niesamowitą, ale prostą funkcję, która przechowuje i wykorzystuje AI do podsumowywania spotkań z wielu różnych platform spotkań online, takich jak Google, Microsoft i Zoom. Uważam, że jesteśmy w momencie, w którym większość "technologii AI" jest przereklamowana, więc jej ceny są absurdalne. Nie jestem płatnym użytkownikiem, więc korzystam tylko z darmowych transkrypcji, a następnie używam ClickUp AI do podsumowania wszystkiego. Krótko mówiąc, jest to naprawdę drogie.

Tactiq ma niesamowitą, ale prostą funkcję, która przechowuje i wykorzystuje AI do podsumowywania spotkań z wielu różnych platform spotkań online, takich jak Google, Microsoft i Zoom. Uważam, że jesteśmy w momencie, w którym większość "technologii AI" jest przereklamowana, więc jej ceny są absurdalne. Nie jestem płatnym użytkownikiem, więc korzystam tylko z darmowych transkrypcji, a następnie używam ClickUp AI do podsumowania wszystkiego. Krótko mówiąc, jest to naprawdę drogie.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są zebrane w jednym miejscu! Czas się scentralizować i nabrać energii!

10. Chorus. ai (najlepsze dla inteligencji konwersacyjnej opartej na transakcjach)

Chorus. ai ma podobne funkcje transkrypcji jak Fireflies. Nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania z identyfikacją mówców i pobieraniem transkrypcji. Możesz także pobierać fragmenty ważnych segmentów spotkania i wysyłać je bezpośrednio do uczestników.

Jednak w przeciwieństwie do Fireflies AI, Chorus. ai analizuje rozmowy w czasie rzeczywistym, aby dostarczyć przydatne informacje, które informują o ofertach i strategiach. Narzędzie przechwytuje wszystkie rozmowy, w tym rozmowy, wideokonferencje i e-maile, i analizuje je w celu określenia prawdopodobieństwa zawarcia transakcji.

Najlepsze funkcje Chorus. ai

Transkrypcja rozmów sprzedażowych, wyciąganie wniosków i ocena nagrań rozmów w celu określenia ich wpływu

Korzystaj z interaktywnych raportów i pulpitów, aby wyświetlać analizy rozmów sprzedażowych oraz wyniki pracowników i zespołów

Przeglądaj nagrane widoki, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Chorus. ai ograniczenia

Podsumowania spotkań nie zawierają szczegółowych informacji, przez co użytkownicy muszą ponownie przeglądać transkrypcje, co może być frustrujące

Chorus często powtarza elementy w podsumowaniach, podsumowaniach i elementach działań, co sprawia, że dokładne kontrole i edycje są niezbędne

Ma niestandardowe funkcje raportowania i pulpitu w ograniczonym zakresie

Oprogramowanie opóźnia się podczas obsługi dużych ilości danych, wpływając na wydajność

Ceny Chorus. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (ponad 2 900 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chorus. ai?

Gdy tylko spotkanie dobiegnie końca, otrzymuję transkrypcję spotkania gotową do udostępniania kluczowych punktów współpracownikom i innym osobom. nie ma potrzeby poświęcania dodatkowego czasu, wystarczy jedno kliknięcie. Dokonałem również transkrypcji kilku spotkań wideo, które odbywały się za pośrednictwem mojej kamery i voila, transkrypcja zajęła kilka minut!!! Jednak nawet pomimo posiadania cennych funkcji, znalazłem kilka obszarów, które wciąż wymagają poprawy. Na przykład, poproszenie nowego użytkownika o dołączenie wymaga ode mnie przeprowadzenia odpowiedniego instruktażu ze względu na złożony i przytłaczający interfejs użytkownika, co utrudnia nawigację. Niestandardowe opcje platformy dla raportów i pulpitów są również ograniczone, co powoduje opóźnienia w wydajności, zwłaszcza przy dużych ilościach danych.

Gdy tylko spotkanie dobiegnie końca, otrzymuję transkrypcję spotkania gotową do udostępniania kluczowych punktów współpracownikom i innym osobom. nie ma potrzeby poświęcania dodatkowego czasu, wystarczy jedno kliknięcie. Dokonałem również transkrypcji kilku spotkań wideo, które odbywały się za pośrednictwem mojej kamery i voila, transkrypcja zajęła kilka minut!!! Jednak nawet pomimo posiadania cennych funkcji, znalazłem kilka obszarów, które wciąż wymagają poprawy. Na przykład, poproszenie nowego użytkownika o dołączenie wymaga ode mnie przeprowadzenia odpowiedniego instruktażu ze względu na złożony i przytłaczający interfejs użytkownika, co utrudnia nawigację. Niestandardowe opcje platformy dla raportów i pulpitów są również ograniczone, co powoduje opóźnienia w wydajności, zwłaszcza przy dużych ilościach danych.

📖 Czytaj więcej: Szablony i przykłady protokołów ze spotkań dla Word i ClickUp

Wybierz ClickUp jako asystenta spotkań

Spotkania mogą sprawić, że będziesz zajęty przez cały dzień i mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ale nie wtedy, gdy masz odpowiednie narzędzie AI do spotkań. Wszystko sprowadza się więc do wyboru najlepszej alternatywy Fireflies AI dla twojego biznesu.

Weź pod uwagę swoje potrzeby biznesowe, aby uzyskać idealne narzędzie do efektywnych spotkań. Na przykład, jeśli jesteś małym zespołem szukającym podstawowego narzędzia do transkrypcji, możesz wypróbować funkcje AI Tactiq. Podobnie, jeśli jesteś przedsiębiorstwem, które chce poprawić jakość rozmów sprzedażowych, rozważ AIoma lub Chorus. ai.

Jeśli szukasz aplikacji do wszystkiego w pracy, wybierz ClickUp. Niezależnie od tego, czy chcesz nagrywać spotkania, udostępniać klipy, tworzyć podsumowania i raporty ze spotkań, czy też tworzyć zadania projektowe bezpośrednio z notatek ze spotkań, ClickUp ma to wszystko!

Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby zwiększyć wydajność spotkań!