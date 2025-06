11 najlepszych narzędzi do przesyłania wiadomości głosowych zapewniających płynną komunikację w 2025 r

Czy wiesz, co jest niedoceniane? Dźwięk czyjegoś głosu przebijającego się przez szum niekończących się tekstów i zimnych e-maili. Jest ciepły. Jest ludzki.

I najwyraźniej ludzie to doceniają — użytkownicy WhatsApp wysyłają codziennie 7 miliardów wiadomości głosowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką aktualizację, prezentację z osobistym akcentem, czy zwykłe sprawdzenie, co u bliskich, wiadomości głosowe dodają coś, czego nie są w stanie zapewnić żadne emoji.

Od wiadomości głosowych bez dzwonienia dla zespołów sprzedaży po pliki audio, które nadają osobisty charakter — te narzędzia pomogą Ci nawiązać trwałą komunikację. Chwyć więc telefon, weź głęboki oddech i przygotuj się, aby brzmieć jak ktoś, kogo warto słuchać.

Oto 11 narzędzi do przesyłania wiadomości głosowych, które zamieniają hałas w rozmowę.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Notatki głosowe w czacie, klipy głosowe w dokumentach/zadaniach, przypisywanie komentarzy, transkrypcja AI, synchronizacja, klipy (ekran + głos), uprawnienia, współpraca asynchroniczna, integracje Freelancerzy, start-upy, małe zespoły, przedsiębiorstwa Free Forever, plany dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw Slack Wiadomości głosowe w wiadomościach prywatnych/kanałach, Huddles do transmisji audio na żywo, reakcje emoji, integracje, wiadomości z możliwością wyszukiwania Komunikacja w miejscu pracy, zespoły rozproszone Free plan, od 8,75 USD za użytkownika miesięcznie WhatsApp Wiadomości głosowe z regulacją prędkości odtwarzania, nagrywaniem bez użycia rąk, funkcją usuwania/przekazywania, szyfrowaniem typu end-to-end, obsługą wielu urządzeń oraz narzędziami WhatsApp Business Wiadomości osobiste i służbowe, obsługa klienta Free, WhatsApp Business API: niestandardowe ceny Telegram Wiadomości głosowe przechowywane w chmurze, planowanie/wysyłanie/edycja za pomocą botów, tajne czaty, wstrzymywanie/wznawianie, odtwarzanie w tle, duże grupy Bezpieczne i wielkoskalowe wiadomości, społeczności Free, Telegram Premium: niestandardowe ceny (w zależności od lokalizacji) Discord Kanały głosowe, funkcja push-to-talk, asynchroniczne wiadomości głosowe, tłumienie szumów, udostępnianie multimediów, boty do nagrywania Społeczności, gry, grupy naukowe Free, od 2,99 USD miesięcznie Google Voice Transkrypcja poczty głosowej, przekierowywanie połączeń, synchronizacja z chmurą, integracja z pocztą e-mail, filtrowanie spamu, połączenia międzynarodowe Poczta głosowa dla firm i użytkowników indywidualnych, użytkownicy Google Workspace Free, od: 10 USD/miesiąc Apple iMessage Wbudowane notatki głosowe, automatyczne usuwanie, reakcje emoji, odtwarzanie z podwójną prędkością, szyfrowanie, synchronizacja między urządzeniami Apple użytkownicy iPhone'ów/iOS, szybkie wiadomości osobiste Free (wbudowane w urządzenia z systemem iOS) Signal Kompleksowe szyfrowanie, znikające wiadomości, blok zrzutów ekranu, brak reklam/narzędzi śledzących, weryfikacja nadawcy, kontrola prywatności Użytkownicy dbający o prywatność, poufne rozmowy Free Voxer Push-to-talk (walkie-talkie), odtwarzanie na żywo lub z pamięci, wątki grupowe, transkrypcja (płatna), szyfrowanie, wycofywanie/usuwanie Konwersja tekstu na mowę, dostępność i nauka poprzez dźwięk Free, od 3,99 USD miesięcznie za użytkownika Speechify Synteza mowy, ponad 200 głosów, ponad 60 języków, zaznaczanie tekstu, importowanie z dokumentów/Internetu, regulacja prędkości odtwarzania, regulacja wysokości/tonu Konwersja tekstu na mowę, dostępność, nauka poprzez dźwięk Limit: Free, od 29 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Teams Notatki głosowe w czatach/kanałach, automatyczna transkrypcja, bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, przypinanie/filtrowanie wiadomości, integracja z Outlookiem, obsługa wielu urządzeń Współpraca w przedsiębiorstwie, użytkownicy Microsoft 365 Free, od 4 USD/miesiąc za użytkownika

Wiadomości głosowe pozwalają zaoszczędzić czas, pomagają wyjaśnić szczegółowe raporty, a nawet zwiększają zadowolenie klientów. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do przesyłania wiadomości głosowych:

Jakość dźwięku : szukaj narzędzi z redukcją szumów i wyraźnym odtwarzaniem, aby uniknąć zniekształceń

Łatwość obsługi : prosty interfejs z opcjami szybkiego nagrywania i odtwarzania zapewnia wydajność

Wsparcie dla wielu platform : najlepsze narzędzia działają na wielu urządzeniach, od urządzeń mobilnych po komputery stacjonarne

Integracje : Jeśli korzystasz z aplikacji Slack, WhatsApp lub aplikacji do zarządzania projektami, płynna integracja może zwiększyć wydajność

Funkcje transkrypcji : transkrypcje oparte na sztucznej inteligencji pomagają przekształcić notatki głosowe na tekst, ułatwiając odnalezienie potrzebnych informacji i skuteczniejszą komunikację w razie potrzeby

Sterowanie odtwarzaniem : funkcje takie jak regulacja prędkości, przewijanie i zakładki sprawiają, że słuchanie jest bardziej elastyczne

Prywatność i bezpieczeństwo : kompleksowe szyfrowanie zapewnia ochronę poufnych wiadomości

Przechowywanie i synchronizacja w chmurze : Możliwość zapisywania wiadomości i uzyskiwania do nich dostępu na różnych urządzeniach ma kluczowe znaczenie w przypadku długotrwałego użytkowania

Narzędzia do współpracy: w przypadku zespołów opcje takie jak udostępnianie notatek głosowych, etykietowanie i przypisywanie zadań usprawniają cykl pracy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby poprawić czystość komunikatów głosowych, rozważ użycie aplikacji z funkcjami tłumienia szumów. Na przykład SyncUps od ClickUp umożliwia dostęp do ulepszonej redukcji szumów podczas połączeń i komunikatów głosowych.

Oto 11 narzędzi do przesyłania wiadomości głosowych, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej z notatkami głosowymi)

Dzięki ClickUp Chat Twoje rozmowy będą odbywać się tam, gdzie pracujesz

Slack zrewolucjonizował komunikację dzięki unikalnemu stylowi kanałów i wątków. Rozproszone zespoły pracowały szybciej, jednocześnie lepiej współpracując. Jednak dziesięć lat później ten styl komunikacji stał się dodatkową przeszkodą zamiast korzyścią.

Czat pozostaje rozłączony, a ważny kontekst gubi się w wątkach.

Na szczęście istnieje ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, co potrzebne, integrując czat i wiadomości głosowe bezpośrednio na swojej platformie, dzięki czemu komunikacja jest szybsza i bogatsza w kontekst.

💜ClickUp Chat

ClickUp Chat umożliwia nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowych zamiast wpisywania długich wyjaśnień. Dzięki funkcji notatek głosowych dostępnej bezpośrednio na platformie zespoły mogą skutecznie komunikować się bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Co więcej, rozmowy związane z pracą odbywają się równolegle z rzeczywistą pracą, co pomaga w wyborze zadań, informacji i przypisywaniu elementów do wykonania w oknie czatu — bez konieczności przełączania zakładek.

Możesz również skorzystać z sugestii opartych na sztucznej inteligencji AI, aby podsumować rozmowy, generować odpowiedzi, konwertować mowę na tekst lub na bieżąco zmieniać sformułowania wiadomości.

Współpracuj natychmiast dzięki ClickUp Syncups, zapewniającym płynną komunikację w zespole

Dodaj SyncUps — krótkie, konkretne informacje sprawdzające dostępność bezpośrednio w czacie — a zyskasz wszechstronną przestrzeń do współpracy w czasie rzeczywistym. Wynik? Jaśniejsze intencje, mniej nieporozumień i 20% wzrost wydajności komunikacji w zespole.

💜 Dokumenty ClickUp

ClickUp to nie tylko czat. Możesz dodawać wiadomości głosowe w formie klipów głosowych, aby dokumentować komentarze w dokumentach ClickUp.

Dodaj klipy głosowe do komentarzy w dokumentach ClickUp, aby uzyskać lepszy kontekst

Ułatwia to udostępnianie szczegółowych aktualizacji lub instrukcji. Możesz również używać wiadomości audio w zadaniach ClickUp, które można transkrybować, jeśli włączona jest funkcja ClickUp AI, zapewniając dokumentację pisemną wraz z plikami audio.

Dzięki funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp możesz przypisać wiadomość w formie notatki audio do członka zespołu. Dzięki temu staje się ona elementem wymagającym działania, a nie tylko częścią dyskusji. Wiadomości te generują powiadomienia i można je śledzić, zamieniając zwykłe rozmowy w jasne działania następcze.

Możesz również odpowiadać na komentarze bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach, dzięki czemu pętle informacji zwrotnych pozostają wydajne i uporządkowane. Dla zespołów oznacza to koniec zgadywania i niekończących się wątków wyjaśniających.

💜 ClickUp Clips

Nagrywaj i udostępniaj filmy z ekranu, aby szybciej i jaśniej wyjaśniać swoje pomysły dzięki ClickUp Clips

Potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego? ClickUp Clips pozwala nagrywać ekran z narracją głosową — i to nie tylko do celów szkoleniowych. Możesz również używać tej funkcji do szybkiego udostępniania nagranych wiadomości głosowych bezpośrednio w zadaniach lub czatach.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowego członka zespołu, omawiasz zakres projektu, czy wyjaśniasz informacje zwrotne, Clips pomaga w jasnej komunikacji bez konieczności planowania kolejnego spotkania.

A ponieważ wszystko jest dokumentowane i bogate w kontekst, Twój zespół może w każdej chwili do tego wrócić, dzięki czemu współpraca przebiega asynchronicznie, wydajnie i spójnie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zostawiaj notatki głosowe bezpośrednio w czacie ClickUp, aby komunikować się szybciej bez konieczności pisania

Umożliwiaj współpracę asynchroniczną, pozwalając członkom zespołu słuchać i odpowiadać w dogodnym dla nich czasie

Skróć spotkania, korzystając z notatek głosowych do przekazywania aktualizacji, instrukcji i wyjaśnień

Synchronizuj wiadomości głosowe między urządzeniami, aby mieć do nich dostęp z pulpitu lub urządzenia mobilnego

Łatwe odzyskiwanie poprzednich wiadomości głosowych bez utraty kontekstu

Kontroluj, kto ma dostęp do wiadomości głosowych i może na nie odpowiadać, dzięki konfigurowalnym uprawnieniom

Limity ClickUp

Ta bogata w funkcje platforma wymaga niewielkiej nauki obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Shaymah A., użytkownik ClickUp, mówi:

Uwielbiam zintegrowane funkcje ClickUp! Dzięki ClickUp mogę bezpośrednio pracować nad osadzonymi arkuszami kalkulacyjnymi; klienci mogą przesyłać umowy, nagrania głosowe ze spotkań z dostawcami itp. Mogę nawet wysyłać e-maile bezpośrednio przez ClickUp. Proces jest płynny i kompleksowy!

Uwielbiam zintegrowane funkcje ClickUp! Dzięki ClickUp mogę bezpośrednio pracować nad osadzonymi arkuszami kalkulacyjnymi; klienci mogą przesyłać umowy, nagrania głosowe ze spotkań z dostawcami itp. Mogę nawet wysyłać e-maile bezpośrednio przez ClickUp. Proces jest płynny i kompleksowy!

🧠 Ciekawostka: Mówienie jest nawet 3 razy szybsze niż pisanie. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że ludzie wypowiadają 161 słów na minutę, podczas gdy pisząc na klawiaturze, piszą tylko 53 słowa w języku angielskim. To nie tylko szybkość — to poważna oszczędność czasu podczas spotkań, aktualizacji i codziennej komunikacji!

2. Slack (najlepszy do komunikacji w miejscu pracy z wykorzystaniem wiadomości głosowych)

za pośrednictwem Slack

Szybkie sprawdzanie statusu, aktualizacje projektów i dyskusje zespołowe nie zawsze wymagają długich wiadomości tekstowych. Komunikaty głosowe w Slacku oferują bardziej naturalny sposób komunikacji, umożliwiając użytkownikom szybsze wyjaśnianie złożonych pomysłów.

Funkcja Huddles ułatwia komunikację w miejscu pracy i stała się szybkim sposobem na zastąpienie zbędnych spotkań. Zamiast żonglować niekończącymi się wątkami w Slacku, zespoły mogą zostawiać szybkie aktualizacje głosowe i utrzymać tempo pracy.

Dzięki integracji z narzędziami do zarządzania projektami, udostępniania dokumentów i automatyzacji Slack sprawdza się w zespołach, które potrzebują czegoś więcej niż tylko komunikacji głosowej. Zapewnia łączność we wszystkich obszarach, od codziennych spotkań i list kontaktów po pilne aktualizacje projektów.

Najlepsze funkcje Slack

Wysyłaj wiadomości głosowe, które są automatycznie transkrybowane i można je przeszukiwać

Odpowiadaj na wiadomości głosowe za pomocą emotikonów zamiast pisania odpowiedzi

Udostępniaj wiadomości głosowe za pośrednictwem wielu kanałów i wiadomości prywatnych

Zintegruj z aplikacjami innych firm, aby uzyskać zaawansowaną automatyzację komunikacji głosowej

Limity Slack

Brak wbudowanej funkcji transkrypcji lub edycji wiadomości głosowych

Nadmierne korzystanie z narzutów może zakłócać pracę wymagającą skupienia

Ceny Slack

Free

Pro : 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

Business+ : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Grid: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co o Slacku mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest po prostu bardzo pomocny i sprawnie radzi sobie ze wszystkim. Skróty i przypomnienia są świetne. Przydatna jest również integracja i funkcja API.

Jest po prostu bardzo pomocny i sprawnie radzi sobie ze wszystkim. Skróty i przypomnienia są świetne. Przydatna jest również integracja i funkcja API.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z aplikacji do przesyłania wiadomości głosowych z funkcją transkrypcji, aby szybko przekształcać wypowiedziane słowa na tekst, co ułatwia odnajdywanie i wyszukiwanie informacji.

3. WhatsApp (najlepszy do osobistych i biznesowych wiadomości głosowych)

za pośrednictwem aplikacji WhatsApp

Wiadomości głosowe WhatsApp są dobrą alternatywą dla e-maili. Umożliwiają użytkownikom wysyłanie szybkich aktualizacji, długich wyjaśnień, a nawet emocjonalnych reakcji bez konieczności pisania na klawiaturze.

Regulacja prędkości odtwarzania ułatwia przyswajanie długich wiadomości, a kompleksowe szyfrowanie aplikacji zapewnia prywatność.

Dla firm WhatsApp Business oferuje dodatkowe narzędzia do interakcji z klientami, w tym automatyczne odpowiedzi i integrację z systemem CRM. Obsługa wielu urządzeń oznacza, że wiadomości są dostępne na telefonach komórkowych i pulpitach, co eliminuje konieczność przełączania się między urządzeniami.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Usuń wysłane wiadomości głosowe dla wszystkich

Słuchaj wiadomości głosowych z prędkością 1,5x lub 2x

Podgląd wiadomości głosowych przed wysłaniem

Nagrywaj bez użycia rąk, bez konieczności przytrzymywania przycisku

Przekazuj wiadomości głosowe bez utraty jakości

Ograniczenia WhatsApp

Brak wbudowanej funkcji transkrypcji do konwersji głosu na tekst

Duże wiadomości głosowe zajmują miejsce w pamięci

Ceny WhatsApp

Free

WhatsApp Business API: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje WhatsApp

G2: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 16 000 recenzji)

Co mówią o WhatsApp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Możesz szybko nawiązywać połączenia głosowe i tekstowe z innymi osobami w celach biznesowych i prywatnych, zapewniając doskonałą obsługę klienta. To dobry sposób na codzienną komunikację i bardzo łatwy w obsłudze.

Możesz szybko nawiązywać połączenia głosowe i tekstowe z innymi osobami w celach biznesowych i prywatnych, zapewniając doskonałą obsługę klienta. To dobry sposób na codzienną komunikację i bardzo łatwy w obsłudze.

📖 Przeczytaj również: WhatsApp vs. Google Messages: która aplikacja do czatowania jest lepsza?

👀 Czy wiesz, że... 30% Amerykanów korzysta z notatek głosowych co tydzień.

4. Telegram (najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości głosowych na dużą skalę)

za pośrednictwem Telegramu

Długie wiadomości głosowe często zajmują miejsce w pamięci telefonu, ale Telegram rozwiązuje ten problem, przechowując je w chmurze.

Dzięki temu dostęp do wiadomości głosowych z dowolnego urządzenia jest łatwy i nie musisz martwić się o brak miejsca. W przypadku dyskusji grupowych czaty głosowe Telegramu działają jak forum audio na żywo, do którego uczestnicy mogą dołączać i opuszczać bez konieczności nawiązywania formalnej rozmowy.

Platforma jest popularna wśród osób poszukujących alternatywy dla popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości, zwłaszcza w przypadku większych społeczności i dyskusji publicznych.

Najlepsze funkcje Telegram

Planuj wiadomości głosowe za pomocą botów

Edytuj wysłane wiadomości głosowe za pomocą botów zamieniających głos na tekst

Wysyłaj samoniszczące się wiadomości głosowe w tajnych czatach

Wstrzymaj i wznów nagrywanie głosu przed wysłaniem

Odtwarzaj wiadomości głosowe poza czatem dzięki funkcji odtwarzania w oknie podręcznym

Zabezpiecz wiadomości dzięki szyfrowanym czatom

Ograniczenia Telegramu

Mniej popularne w komunikacji biznesowej

Brak wbudowanej funkcji transkrypcji wiadomości głosowych

Ceny Telegram

Free

Telegram Premium: Niestandardowe ceny (w zależności od lokalizacji)

Oceny i recenzje Telegram

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o Telegramie prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Łatwość obsługi! Bardzo łatwo pobrać i zacząć korzystać. Podobna do innych aplikacji do przesyłania wiadomości, ale można tworzyć grupy tylko do widoku i wyszukiwać grupy, do których można dołączyć, co bardzo mi się podobało. To fajna, bezpieczna aplikacja. Bardzo podoba mi się funkcja udostępniania wideo/zdjęć, notatek głosowych, reakcji na wiadomości i udostępniania plików.

Łatwość obsługi! Bardzo łatwo pobrać i zacząć korzystać. Podobna do innych aplikacji do przesyłania wiadomości, ale można tworzyć grupy tylko do widoku i wyszukiwać grupy, do których można dołączyć, co bardzo mi się podobało. To fajna, bezpieczna aplikacja. Bardzo podobają mi się takie funkcje, jak udostępnianie wideo/zdjęć, notatki głosowe, reakcje na wiadomości i udostępnianie plików.

📖 Przeczytaj również: Komunikacja formalna a nieformalna: różnice, podobieństwa i wskazówki dotyczące poprawy

5. Discord (najlepszy dla społeczności i komunikacji głosowej podczas gier)

za pośrednictwem Discord

Nie każda rozmowa musi zaczynać się od połączenia telefonicznego. Kanały głosowe Discord umożliwiają użytkownikom dołączanie do dyskusji i opuszczanie ich za pomocą wiadomości głosowych bez dzwonienia.

Jest to przydatne dla społeczności, grup graczy i sesji naukowych, dzięki czemu komunikacja jest bardziej naturalna i nieprzerwana. W przypadku szybkich aktualizacji wiadomości głosowe w wiadomościach bezpośrednich oferują prosty sposób udostępniania myśli bez konieczności pisania. Funkcja „naciśnij i mów” pomaga filtrować szumy tła, zapewniając wyraźny dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Najlepsze funkcje Discord

Dołączaj do kanałów głosowych w dowolnym momencie bez konieczności wykonywania formalnych połączeń

Wysyłaj wiadomości głosowe w wiadomościach bezpośrednich, aby szybko i asynchronicznie przekazywać informacje o postępach pracy

Przesyłaj pliki audio w wysokiej jakości z minimalnymi opóźnieniami

Łatwe przełączanie między trybem push-to-talk a otwartym mikrofonem

Nagrywaj rozmowy na kanałach głosowych z botami

Włącz redukcję szumów, aby zmniejszyć odgłosy otoczenia

Limity Discord

Brakuje funkcji przydatnych w biznesie, takich jak uporządkowane zarządzanie zadaniami

Bez transkrypcji wiadomości głosowych

Ceny Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 USD/miesiąc

Nitro: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Discord

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 490 recenzji)

Co o Discord mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się wszystko w Discord. Najbardziej atrakcyjne funkcje to płynna komunikacja z ludźmi z dowolnego miejsca na świecie oraz udostępnianie i przechowywanie multimediów na różnych urządzeniach.

Podoba mi się wszystko w Discord. Najbardziej atrakcyjne funkcje to płynna komunikacja z ludźmi z dowolnego miejsca na świecie oraz udostępnianie i przechowywanie multimediów na różnych urządzeniach.

🧠 Ciekawostka: FBI zaleca korzystanie z szyfrowanych aplikacji do połączeń i tekstów w celu ochrony przed cyberzagrożeniami, podkreślając, że „szyfrowanie jest Twoim przyjacielem” w ochronie prywatnej komunikacji.

📖 Przeczytaj również: Discord a WhatsApp: która aplikacja do przesyłania wiadomości jest lepsza do pracy?

6. Google Voice (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wiadomości głosowych dla firm i użytkowników indywidualnych)

za pośrednictwem Google Voice

Zarządzanie wieloma numerami telefonów może być frustrujące, zwłaszcza gdy trzeba pogodzić rozmowy służbowe i prywatne. Google Voice upraszcza tę kwestię, zapewniając jeden numer, który działa na wszystkich urządzeniach.

To więcej niż tylko aplikacja do połączeń, oferująca transkrypcję poczty głosowej. Dzięki temu wiadomości są natychmiast konwertowane na tekst, co ułatwia ich przeglądanie w podróży.

W przypadku firm integruje się z Google Workspace, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla zespołów korzystających już z Gmaila, Kalendarza i Dysku. Filtrowanie spamu pomaga również blokować niechciane automatyczne połączenia, a przekierowywanie połączeń zapewnia dostarczanie ważnych wiadomości.

Najlepsze funkcje Google Voice

Przekazuj wiadomości głosowe na swój adres e-mail

Synchronizuj wiadomości głosowe na wielu urządzeniach

Dzwonienie na numery międzynarodowe po niższych stawkach bezpośrednio z aplikacji

Wysyłaj wiadomości głosowe bez dzwonienia

Dostęp do wiadomości głosowych z dowolnego urządzenia dzięki przechowywaniu w chmurze

Limity Google Voice

Dostępne tylko w wybranych krajach

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności, wymagane jest konto Google

Ceny Google Voice

Free

Pakiet startowy : 10 USD/miesiąc (do 10 użytkowników)

Standard: 20 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Premier: 30 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Google Voice

G2: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Voice w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Ułatwia wykonywanie połączeń międzynarodowych. Uwielbiam mieć miejsce, gdzie mogę odbierać wiadomości SMS i transkrypcje wiadomości głosowych.

Ułatwia wykonywanie połączeń międzynarodowych. Uwielbiam mieć miejsce, gdzie mogę odbierać wiadomości SMS i transkrypcje wiadomości głosowych.

🧠 Przydatna wskazówka: Notatki głosowe mogą budować poczucie bliskości i połączenia między ludźmi. W przeciwieństwie do wiadomości tekstowych, głos pozwala przekazać emocje i niuanse, dzięki czemu interakcje stają się bardziej osobiste i szczere.

7. Apple iMessage (najlepsze dla użytkowników iPhone'ów z wbudowaną funkcją wiadomości głosowych)

za pośrednictwem Apple iMessage

Wpisywanie tekstu na ekranie nie zawsze jest wygodne, dlatego funkcja wiadomości głosowych Apple w iMessage jest przydatna podczas szybkich rozmów. Aplikacja umożliwia użytkownikom nagrywanie i wysyłanie notatek głosowych bezpośrednio na czacie bez przełączania się do innej aplikacji. Wiadomości są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, dzięki czemu skrzynka odbiorcza pozostaje uporządkowana.

Ścisła integracja ekosystemu Apple oznacza, że wiadomości głosowe są łatwo synchronizowane między urządzeniami iPhone, iPad i Mac. Jednak ponieważ wiadomości głosowe są ograniczone do urządzeń Apple, użytkownicy Androida nie mogą odbierać wiadomości głosowych w tym samym formacie, co sprawia, że są one mniej idealne do komunikacji międzyplatformowej.

Najlepsze funkcje Apple iMessage

Natychmiastowe wysyłanie wiadomości w pracy bez dodatkowych aplikacji

Szyfruj wiadomości, aby zwiększyć prywatność

Odtwarzaj wiadomości głosowe z prędkością 2x

Kliknij wiadomości głosowe, aby szybko odpowiedzieć za pomocą emoji

Usuń wiadomości głosowe po upływie określonego czasu, aby zapewnić prywatność

Nagrywaj wiadomości głosowe bez konieczności używania klawiatury

Ograniczenia Apple iMessage

Działa tylko w ekosystemie Apple

Bez transkrypcji wiadomości głosowych

Ceny Apple iMessage

Free (wbudowane w urządzenia z systemem iOS)

Oceny i recenzje Apple iMessage

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zamiany mowy na tekst

8. Signal (najlepszy dla prywatności wiadomości głosowych)

dzięki Signal

Dla osób, które poważnie traktują prywatność, Signal oferuje jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań do przesyłania wiadomości. Każda wiadomość, w tym notatki głosowe, jest szyfrowana od początku do końca, dzięki czemu dostęp do niej mają tylko nadawca i odbiorca. W przeciwieństwie do popularnych aplikacji Signal nie przechowuje metadanych, co czyni go najlepszym wyborem dla użytkowników pragnących zminimalizować swój cyfrowy ślad.

Otwarty charakter aplikacji oznacza, że eksperci ds. bezpieczeństwa mogą na bieżąco kontrolować jej kod, wzmacniając jej reputację w zakresie prywatności. Chociaż może brakować jej dopracowania charakterystycznego dla komercyjnych aplikacji, pozostaje niezawodnym wyborem dla użytkowników, dla których priorytetem jest poufność.

Najlepsze funkcje Signal

Automatyczne usuwanie wiadomości dzięki ustawieniom czatu z funkcją znikania

Blokuj zrzuty ekranu w prywatnych czatach dla dodatkowego bezpieczeństwa

Korzystaj z aplikacji bez reklam, trackerów i gromadzenia danych

Weryfikuj tożsamość nadawcy za pomocą numerów bezpieczeństwa

Wyłącz potwierdzenia odczytu wiadomości głosowych

Blokuj niechciane wiadomości głosowe jednym dotknięciem

Ograniczenia Signal

Brak kopii zapasowej w chmurze, co utrudnia odzyskiwanie danych

Ograniczona integracja w porównaniu z popularnymi aplikacjami

Ceny Signal

Free

Oceny i recenzje Signal

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Signal prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Signal to świetna aplikacja do prowadzenia bezpiecznych rozmów z potencjalnymi klientami. Aplikacja wymaga podania kodu PIN przy każdym uruchomieniu, co pomaga nam zachować prywatność. Posiada również funkcję znikających czatów, która usuwa czat zaraz po jego wyświetleniu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne narzędzie do komunikacji.

Signal to świetna aplikacja do prowadzenia bezpiecznych rozmów z potencjalnymi klientami. Aplikacja wymaga podania kodu PIN przy każdym uruchomieniu, co pomaga nam zachować prywatność. Posiada również funkcję znikających czatów, która usuwa czat zaraz po jego wyświetleniu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne narzędzie do komunikacji.

9. Voxer (najlepszy do wiadomości głosowych w stylu walkie-talkie)

dzięki Voxer

Chcesz, aby rozmowy były bardziej realistyczne bez konieczności wykonywania połączeń telefonicznych? Voxer wypełnia tę lukę, oferując wiadomości głosowe typu „naciśnij i mów”, naśladujące działanie krótkofalówki.

Dzięki temu jest przydatny dla zespołów pracujących w terenie, takich jak ekipy budowlane, koordynatorzy wydarzeń lub zespoły logistyczne, które potrzebują szybkiej komunikacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wiadomości głosowych, wiadomości Voxer można odtwarzać na żywo lub zapisać na później, co zapewnia elastyczność w zależności od pilności sprawy. Aplikacja zapewnia również szyfrowaną komunikację zespołową dla firm przetwarzających poufne informacje.

Najlepsze funkcje Voxer

Transkrybuj wiadomości głosowe na tekst dzięki płatnemu planowi

Twórz wątki wiadomości głosowych do rozmów grupowych

Przywołuj i usuwaj wysłane wiadomości głosowe

Przesyłaj wysokiej jakości wiadomości głosowe nawet przy wolnym połączeniu

Ograniczenia Voxer

Wersja Free zawiera reklamy

Mniej skuteczne w przypadku ustrukturyzowanej komunikacji tekstowej

Ceny Voxer

Osobiste: Free

Pro: 3,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Voxer

G2: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Voxer prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się łatwość tworzenia notatek głosowych, a następnie transkrypcja moich wiadomości głosowych na tekst przez zespół Vox. Ta funkcja ułatwia pracę osobom, które poruszają się w terenie i muszą zwracać uwagę na to, dokąd idą, co pozwala uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem.

Podoba mi się łatwość tworzenia notatek głosowych, a następnie przepisywanie moich wiadomości głosowych na tekst przez zespół Vox. Ta funkcja ułatwia pracę osobom, które poruszają się w terenie i muszą zwracać uwagę na to, dokąd idą, co pozwala uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem.

👀 Czy wiesz, że... Popularna aplikacja walkie-talkie Voxer została zainspirowana potrzebami komunikacyjnymi wojska. Współzałożyciel firmy, Tom Katis, były sierżant łączności w siłach specjalnych armii amerykańskiej, opracował Voxer po doświadczeniu problemów komunikacyjnych podczas służby.

10. Speechify (najlepsze narzędzie do konwersji tekstu na wiadomości głosowe)

dzięki Speechify

Słuchanie zamiast czytania może być dobrą zmianą, zwłaszcza dla osób z napiętym harmonogramem. Speechify zamienia tekst pisany na naturalnie brzmiący dźwięk, ułatwiając przyswajanie długich dokumentów, e-maili lub notatek w formie wiadomości głosowych. Niezależnie od tego, czy jest używany dla ułatwień dostępu, czy dla wygody, pomaga użytkownikom przyswoić zawartość bez użycia rąk.

Aplikacja obsługuje wiele języków i umożliwia dostosowanie szybkości odtwarzania, dzięki czemu jest idealna dla profesjonalistów, studentów i wszystkich osób preferujących naukę poprzez słuchanie.

Chociaż jest to przede wszystkim jedno z najlepszych programów do zamiany tekstu na mowę, użytkownicy mogą również tworzyć i udostępniać nagrania głosowe w celu sporządzania szczegółowych raportów.

Najlepsze funkcje Speechify

Podświetlaj tekst podczas czytania na głos, aby lepiej zrozumieć jego treść

Wykorzystaj ponad 200 naturalnych, ludzkich głosów w ponad 60 językach

Zintegruj z plikami PDF, stronami internetowymi i wiadomościami e-mail, aby uzyskać płynną konwersję audio

Dostosuj wysokość i ton głosu, aby spersonalizować wrażenia słuchowe

Importuj tekst ze stron internetowych, dokumentów i aplikacji

Limity Speechify

Wyższa jakość głosu wymaga płatnego planu

Sporadyczne błędy w wymowie złożonych słów

Ceny Speechify

Ograniczone : Free

Premium: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Speechify

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań wskazują, że 42% zespołów korzysta z nagranych klipów (21%) lub narzędzi do zarządzania projektami (21%) do pracy asynchronicznej. Jednak narzędzia te często wymagają dodatkowych narzędzi, oddzielnych subskrypcji, logowania i nauki obsługi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp ułatwia komunikację asynchroniczną. Uzyskaj dostęp do klipów wideo, wiadomości głosowych, cykli pracy projektów, dokumentów do współpracy i wbudowanego notatnika AI — wszystko w jednym obszarze roboczym. Po co zarządzać wieloma subskrypcjami i rozproszonymi informacjami, skoro jedno rozwiązanie może usprawnić cały cykl pracy? 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

11. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do przesyłania wiadomości głosowych i współpracy w przedsiębiorstwie)

dzięki Microsoft Teams

Nadążanie za rozmowami w miejscu pracy może być trudne, zwłaszcza w dużych zespołach. Microsoft Teams oferuje wbudowaną funkcję wiadomości głosowych, umożliwiającą użytkownikom wysyłanie i odbieranie notatek głosowych w różnych kanałach komunikacji.

Pomaga to ograniczyć długie wiadomości tekstowe i zapewnia szybszą komunikację bez konieczności korzystania z oddzielnej aplikacji.

Dzięki głębokiej integracji Teams z Microsoft 365 wiadomości głosowe można udostępniać wraz z dokumentami, notatkami ze spotkań i zadaniami, przechowując wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Dostęp do notatek głosowych na pulpicie i urządzeniach mobilnych zapewnia elastyczność

Korzystaj z zabezpieczeń klasy korporacyjnej do szyfrowania komunikacji

Automatyczna transkrypcja wiadomości głosowych na czatach zespołów

Przypnij ważne wiadomości głosowe, aby mieć do nich szybki dostęp

Filtruj wiadomości głosowe na podstawie słów kluczowych w transkrypcjach

Połącz się z Outlookiem, aby wysyłać notatki głosowe za pośrednictwem poczty e-mail

Limity Microsoft Teams

Liczba funkcji może wydawać się przytłaczająca

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, wymagane jest konto Microsoft

Ceny usługi Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie na użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9000 recenzji)

