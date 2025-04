10 najlepszych streszczaczy transkrypcji AI, które oszczędzają czas

Chcę spędzać mniej czasu na spotkaniach, a więcej do zrobienia. Nie jestem sam.

Pracownicy spędzają średnio 11,3 godziny na spotkaniach każdego tygodnia - to prawie 30% tygodnia pracy!

Długie spotkania często prowadzą do wielozadaniowości (doom scrolling, odpowiadanie na e-maile i wiadomości Slack). 55% pracowników przyznaje się do wielozadaniowości podczas dłuższych sesji, a 39% nawet przysnęło w trakcie spotkania.

To właśnie tutaj narzędzia do transkrypcji AI mogą pomóc. Nie tylko transkrybują - podkreślają kluczowe punkty, podsumowują dyskusje i pomagają nam skupić się na tym, co naprawdę ważne.

60-sekundowe podsumowanie Po przetestowaniu najlepszych narzędzi AI do podsumowywania transkrypcji i generatorów podsumowań AI, zawęziłem je do tych 10, aby zaoszczędzić czas, utrzymać wydajność na właściwym torze i pomóc uniknąć przerażającego zmęczenia spotkaniami: ClickUp (najlepszy do efektywnej obsługi transkrypcji i projektów audio)

Otter. ai (najlepszy do wspólnych notatek ze spotkań)

Sonix (najlepszy do transkrypcji w wielu językach)

Trint (najlepszy do zastosowań dziennikarskich)

Rev (najlepszy do katalogowania archiwów)

Fireflies. ai (najlepszy do dokumentacji spotkań na wielu platformach)

Scribe (najlepszy do dokumentacji)

Descript (najlepszy do szybkiej edycji materiałów wideo)

Deepgram (najlepsza funkcja zamiany tekstu na mowę o wysokiej przepustowości i minimalnym opóźnieniu)

Fathom (najlepszy dla zespołów sprzedaży i powodzenia klienta)

Czego należy szukać w podsumowaniach transkrypcji?

Wcześniej używałem oprogramowania do zamiany mowy na tekst do generowania szczegółowych podsumowań spotkań. Ale funkcje AI do podsumowywania transkrypcji znacznie to ułatwiają.

Oto czego szukam w świetnym narzędziu do podsumowywania tekstów:

Dokładność: Potrzebuję narzędzi o ponad 98% dokładności, aby szczekanie mojego psa nie kończyło się jako element działania

Niestandardowe: Niezależnie od tego, czy chcę mieć wypunktowane czy kluczowe punkty, musi pasować do mojego stylu

Integracje: Synchronizacja z Zoom, Google Drive lub Slack ratuje życie

Wsparcie językowe: Dla wielojęzycznych zespołów, szeroka kompatybilność językowa jest koniecznością

Łatwość obsługi: Nie chcę tracić czasu na nawigację po nieporęcznych menu

Opcje eksportu: Elastyczne formaty, takie jak PDF lub DOCX, ułatwiają udostępnianie podsumowań

Te funkcje sprawiają, że spotkania są bardziej wydajne i warte mojego czasu.

🧠 Ciekawostka: Sondaż SurveyMonkey wykazał, że 42% pracowników czasami ma wrażenie, że "to spotkanie naprawdę mogło być e-mailem", a 32% uważa, że tak jest przez większość lub cały czas.

10 najlepszych narzędzi do podsumowywania transkrypcji

Kiedy w zeszłym miesiącu w moim kalendarzu pojawiło się ponad 45 spotkań, musiałem dowiedzieć się, jak wykorzystać AI do sporządzania notatek ze spotkań i zaoszczędzić czas. Spędziłem więc cały tydzień na zrozumieniu, jak działają podsumowania transkrypcji AI i którego z nich powinienem użyć. Oto podsumowanie tego, co znalazłem.

1. ClickUp (najlepszy do wydajnej obsługi transkrypcji i projektów audio)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Używam ClickUp jako kompleksowej platformy do zarządzania projektami od prawie 2 lat w pracy. Pełni on również funkcję mojej osobistej wiki. Wypróbowałem wiele narzędzi do podsumowywania transkrypcji AI (które znajdują się na poniższej liście), ale zawsze wracałem do ClickUp.

ClickUp AI Notetaker przekształca spotkania w przydatne informacje dzięki automatyzacji transkrypcji, inteligentnym podsumowaniom i możliwym do zidentyfikowania elementom działań. Płynnie integruje się z zadaniami ClickUp i dokumentami, zapewniając uporządkowanie i dostępność wszystkich notatek ze spotkań. Kluczowe decyzje i zadania są rejestrowane, przypisywane i śledzone w ClickUp, usprawniając cykl pracy. Dzięki generowanym przez AI podsumowaniom i elementom działań automatycznie publikowanym w kanałach czatu, ClickUp AI Notetaker zapewnia wszystkim spójność i wydajność.

Uwielbiam też sposób, w jaki ClickUp Brain pomaga mi pracować mądrzej i szybciej, generując przejrzyste podsumowania i kluczowe wypunktowania oraz płynnie integrując się ze Slackiem i moim e-mailem. ClickUp Brain to naprawdę wszechstronne narzędzie do transkrypcji i podsumowywania.

Podsumowuj transkrypcje, dokumenty, dyskusje, wątki komentarzy i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Kalendarz ClickUp organizuje moje życie dzięki przejrzystej wizualizacji terminów. Integruje się również z moim Kalendarzem Google, ułatwiając zarządzanie moim harmonogramem. Pomaga mi to śledzić wszystkie moje spotkania i ułatwia uzyskiwanie ich transkrypcji!

Transkrybuj wszystkie spotkania dzięki ClickUp i integracji z Kalendarzem Google

Dzięki ClickUp Clips mogę nagrywać dźwięk podczas spotkań, którym można zarządzać w ClickUp Clips Hub i podsumowywać za pomocą ClickUp Brain. Dla wygody można również dostosować długość podsumowania.

Transkrybuj klipy audio za pomocą ClickUp Brain w kilka sekund

Najbardziej podoba mi się funkcja połączonego wyszukiwania ClickUp. Zamiast przewijać notatki lub odsłuchiwać całe nagrania, wyszukuję słowo, a ClickUp przenosi mnie prosto do właściwej sekcji we właściwym dokumencie. Dzięki funkcji ClickUp Connected Search mogę dosłownie wyszukać wszystko w moim ekosystemie ClickUp.

To ogromna oszczędność czasu, zwłaszcza w momentach "Czy już o tym rozmawialiśmy?".

Udostępnianie transkrypcji mojemu zespołowi jest równie łatwe, a świadomość, że wszystko jest połączone w jednym miejscu, ułatwia współpracę. Pomogło mi to pracować mądrzej, szybciej i przy znacznie mniejszym zmęczeniu spotkaniami.

Błyskawicznie twórz atrakcyjne i wyczyszczone notatki do dowolnego ustawienia lub celu dzięki ClickUp Docs

Co najlepsze? Nie musisz już przeszukiwać rozproszonych plików. Przechowuj wszystkie podsumowania transkrypcji, notatki i kluczowe punkty w jednym zorganizowanym hubie dzięki ClickUp Docs. Uporządkuj swoje dokumenty według projektów, tematów lub kategorii za pomocą folderów i podfolderów, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych informacji.

I to nie tylko ja. Oto, co Marianela Fernandez, konsultant ds. uzdatniania wody w Eco Supplier Panamá, mówi o ClickUp.

Dzięki integracji różnych funkcji, takich jak powiadomienia, kalendarze, e-maile i przepływ pracy w realizacji projektu, ClickUp skutecznie sprawia, że pracownicy przestają skupiać się na ciągłym przeglądaniu różnych mechanizmów technologicznych i koncentrują się na zadaniach, które generują wartość.

Dzięki integracji różnych funkcji, takich jak powiadomienia, kalendarze, e-maile i przepływ pracy w realizacji projektu, ClickUp skutecznie sprawia, że pracownicy przestają skupiać się na ciągłym przeglądaniu różnych mechanizmów technologicznych i koncentrują się na zadaniach, które generują wartość.

pro Tip: ClickUp posiada ogromną bibliotekę szablonów dla każdego przypadku użycia, takich jak ClickUp Meeting Tracker Template. Szablon ten pomoże Ci śledzić każde spotkanie i przygotować się do nadchodzących spotkań dzięki agendom, notatkom, listom do zrobienia i szczegółowym protokołom ze spotkań.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tłumacz zawartość na ponad 10 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, arabski i chiński

Podsumuj tekst ze swojej skrzynki odbiorczej, zadań ClickUp Docs, komentarzy i czatów za pomocą jednego kliknięcia, oszczędzając czas i wysiłek

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji biznesowych, takich jak Slack, HubSpot, Grammarly i Zapier, aby usprawnić swój cykl pracy

Uzyskaj dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, pulpitu, urządzenia mobilnego lub rozszerzenia Chrome, aby uzyskać najwyższą elastyczność

Szybko konwertuj mowę na tekst za pomocą oprogramowania do transkrypcji ClickUp AI i twórz kontekstowe podsumowania, aby uchwycić kluczowe punkty

Błyskawicznie udostępniaj nagrania ekranu i twórz zadania bezpośrednio z ClickUp Clips, aby zapewnić zespołowi spójność i wydajność

Limity ClickUp

Ograniczony dostęp offline

Stroma krzywa uczenia się dzięki dużej bibliotece funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain : Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 6 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Wgląd w ClickUp: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania, które można wykonać we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Przeczytaj również: Inside ClickUp Brain for Teams: Top 1Narzędzia do udostępniania wiedzy, automatyzacji projektów i pisania tekstów

2. Otter. ai (najlepszy do wspólnych notatek ze spotkań)

Otter. ai przechwytuje rozmowy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz zajmować się notatkami.

Po każdym spotkaniu musieliśmy usiąść i przeanalizować, kto co powiedział (jeśli nie zanotowaliśmy konkretnie nazwisk). To, co najbardziej spodobało mi się w funkcji podsumowania AI Otter, to identyfikacja mówcy.

Pozwala również tworzyć niestandardowe słownictwo, aby uwzględnić slang, zapewniając dokładne uchwycenie każdej rozmowy, nawet w przypadku terminów branżowych.

Dzięki integracji z platformami takimi jak Zoom, Google Meet, a nawet Microsoft Teams, Otter. ai automatycznie dołącza do wszystkich spotkań, transkrybuje je i tworzy niestandardowe podsumowania.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Odtwarzanie dźwięku z prędkością od 0,5x do 3x dla wygodnego przeglądania w swoim tempie

Łatwo udostępniaj notatki i podsumowania transkrypcji oraz współpracuj nad nimi ze swoim zespołem

Generuj podsumowania spotkań w panelu Outline, aby szybko zapoznać się z kluczowymi punktami

Dostęp do notatek i transkrypcji w dowolnym czasie i miejscu, dzięki wieloplatformowej dostępności w Internecie, iOS i Androidzie

Ograniczenia Otter. ai

Brak wsparcia dla eksportowania szczegółowych podsumowań w formatach PDF, DOCX lub TXT, co może być kłopotliwe dla niektórych użytkowników.

Dokładność transkrypcji może ucierpieć w przypadku słabej jakości dźwięku lub niestabilnych połączeń sieciowych

Cennik Otter.ai

Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Otter jest teraz moim ulubionym narzędziem do nagrywania i transkrypcji rozmów. Otter nadaje znaczniki czasu, generuje notatki i identyfikuje elementy działań oraz najważniejsze wydarzenia z moich spotkań.

Otter jest teraz moim ulubionym narzędziem do nagrywania i transkrypcji rozmów. Otter nadaje znaczniki czasu, generuje notatki i identyfikuje elementy działań oraz najważniejsze wydarzenia z moich spotkań.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla AI Otter, które pomogą Ci transkrybować notatki ze spotkań

3. Sonix (najlepszy do transkrypcji w wielu językach)

przez Sonix

Burze mózgów zazwyczaj niosą ze sobą zbyt wiele emocji i slangu! Ten generator podsumowań AI zapewnia, że nawet te są wychwytywane podczas transkrypcji. Sonix zapewnia wsparcie dla transkrypcji w ponad 50 językach z dokładną identyfikacją mówcy i funkcjami znacznika czasu.

Redaktor w przeglądarce umożliwia wprowadzanie zmian i komentarzy w czasie rzeczywistym natychmiast po wygenerowaniu transkrypcji, a także pozwala dostosować długość podsumowania.

Zautomatyzowane tłumaczenia, napisy i podsumowania Sonix usprawniają również zarządzanie zawartością.

Najlepsze funkcje Sonix

Uzyskaj automatyczne znaczniki czasowe słowo po słowie, aby szybko nawigować do określonych momentów

Organizowanie rozmów według mówcy w celu łatwego wyszukiwania

Uzyskaj dostęp do elastycznych opcji eksportu, w tym DOCX, TXT, PDF, SRT i VTT, w celu łatwego udostępniania

Limity Sonix

Nie ma wersji Free

Narzędzie do podsumowywania AI jest funkcją premium

Cennik Sonix

Pay-as-you-go : 10 USD za godzinę

Subskrypcja Premium : 5 USD za godzinę + 22 USD za użytkownika miesięcznie

Subskrypcja Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sonix

G2 : 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do pisania treści

4. Trint (najlepszy do zastosowań dziennikarskich)

przez Trint

Jeśli jesteś reporterem, starasz się w miarę możliwości uwzględniać cytaty i spostrzeżenia ekspertów w danej dziedzinie, aby wzbogacić swoje artykuły. Trint pomaga lepiej tym zarządzać.

Stworzone przez zdobywcę nagrody Emmy, dziennikarza Jeffa Kofmana, narzędzie AI zamienia długie, czasem niechlujne nagrania w dopracowane transkrypcje z niezwykłą szybkością i dokładnością.

Zawiera niestandardowy słownik do rejestrowania kluczowego języka danego wydarzenia. Możesz również udostępniać w czasie rzeczywistym swoje materiały współpracownikom, aby je weryfikować, wyciągać cytaty i tworzyć swoją historię w miarę jej rozwoju.

Najlepsze funkcje Trint

Zapraszaj członków zespołu z różnymi poziomami dostępu (widok, komentarze i edycja) w celu efektywnej współpracy

Współpracuj w edytorze za pomocą podkreśleń, znaczników, etykiet i komentarzy oraz zarządzaj długością podsumowania

Kompiluj sekcje z wielu transkrypcji, aby tworzyć kompleksowe historie

Uzyskaj zwięzłe podsumowania do 400 słów w kilka sekund dzięki funkcji podsumowania jednym kliknięciem Trint

Limity Trint

Tylko jedno podsumowanie na transkrypcję

Aby wygenerować transkrypcję, każde wideo musi trwać co najmniej 5 minut

Cennik Trint

Pay-as-you-go : 15 USD za godzinę

Miesięczna subskrypcja : 60 USD za użytkownika

Roczna subskrypcja : 540 USD na użytkownika (równowartość 45 USD miesięcznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trint

G2 : 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (50+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trint?

Podoba mi się możliwość spowolnienia lub przyspieszenia nagrań, dzięki czemu mogę łatwiej wprowadzać poprawki. Podoba mi się również to, że kliknięcie gdzieś w transkrypcji automatycznie przenosi dźwięk do tej części nagrania. Chciałabym, aby aplikacja lepiej wychwytywała niższe głosy lub niewyraźne słowa.

Podoba mi się możliwość spowolnienia lub przyspieszenia nagrań, dzięki czemu mogę łatwiej wprowadzać poprawki. Podoba mi się również to, że kliknięcie gdzieś w transkrypcji automatycznie przenosi dźwięk do tej części nagrania. Chciałabym, aby aplikacja lepiej wychwytywała niższe głosy lub niewyraźne słowa.

5. Rev (najlepszy do katalogowania archiwów)

przez Rev

Dzięki imponującej dokładności na poziomie 99%+ w przypadku transkrypcji przez człowieka, Rev jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników wymagających precyzji, w tym prawników i dziennikarzy. Zautomatyzowana transkrypcja Rev zapewnia również imponującą dokładność 95%+, zapewniając szybkie, generowane przez AI transkrypcje spełniające standardy jakości.

Sieć sprawdzonych transkrypcjonistów skrupulatnie przegląda i edytuje każdy plik, utrzymując ścisłą kontrolę jakości, aby zapewnić dokładność i spójność. Usługa ta niezawodnie tworzy dopracowane i precyzyjne streszczenia transkrypcji, łącząc ludzką wiedzę z zaawansowaną technologią AI.

Rev najlepsze funkcje

Zintegruj narzędzia do przechwytywania audio i wideo z platformami takimi jak Google Meet, Zoom i Microsoft Teams za pośrednictwem Rev's VoiceHub

Przechwytywanie zawartości spotkań w czasie rzeczywistym z transkrypcją na żywo za pomocą funkcji Rev Notetaker

Nagrywaj w podróży za pomocą aplikacji mobilnej, umożliwiając zakładkę z kluczowymi momentami podczas dyskusji

Łatwo wyodrębniaj cytaty, elementy działań lub kluczowe zdania dzięki bibliotece szablonów AI Rev, idealnej na spotkania, wywiady i grupy fokusowe

Skorzystaj z asystenta transkrypcji AI, aby zadawać pytania bezpośrednio z transkrypcji i generować spostrzeżenia, posty w mediach społecznościowych lub podsumowania

Automatyzacja usług transkrypcji i napisów poprzez integrację API, idealna dla Business i producentów zawartości obsługujących duże ilości mediów

Ograniczenia Rev

Narzędzie oferuje tylko 30-minutową wersję próbną

Ceny są nieco wygórowane w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Rev

Pay-as-you-go : 1,50 USD za minutę transkrypcji

Miesięczna subskrypcja : 120 USD na użytkownika (nielimitowana transkrypcja w cenie)

Rozwiązania dla przedsiębiorstw: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rev

G2 : 4. 6/5 (ponad 1 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (500+ opinii)

6. Fireflies. ai (najlepszy do dokumentacji spotkań na wielu platformach)

Po każdym spotkaniu każdy uczestnik otrzymuje zwięzłe podsumowanie od Fireflies, podkreślające kluczowe punkty i elementy działań, co ułatwia śledzenie dalszych działań.

Szczególnie przydatne są funkcje analityczne. Uzyskasz szczegółowe dane na temat czasu wypowiedzi mówcy i użycia słów wypełniających. Podobnie jak inne narzędzia, automatycznie rozpoczyna nagrywanie i transkrypcję wszystkiego w czasie rzeczywistym, integrując się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Wyłapuj kluczowe tematy i szybko przekształcaj je w wyczyszczone i przydatne wypunktowania

Udostępnianie podsumowań spotkań bezpośrednio w Notion, Dokumentach Google i nie tylko, dzięki czemu wszystko jest zsynchronizowane w celu zapewnienia płynnej współpracy

Generowanie streszczeń w naturalnym tonie, który jest łatwy do odczytania i zrozumienia

Ograniczenia Fireflies. ai

Jego podsumowania są dłuższe niż wymagane

Wsparcie tylko dla jednego języka na spotkanie

Ceny Fireflies. ai

Bezpłatny plan na zawsze

Pro Plan : 18 USD za licencję miesięcznie

Business Plan : 29 USD za licencję miesięcznie

Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (150+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Minuty są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków.

Oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Minuty są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków.

Czy wiesz, że...? Według raportu London School of Economics, ponad jedna trzecia spotkań biznesowych jest bezproduktywna, co kosztuje firmy 259 miliardów dolarów rocznie w Stanach Zjednoczonych i 50 miliardów funtów w Wielkiej Brytanii.

7. Scribe (najlepszy do dokumentacji)

przez Scribe

Scribe to narzędzie do współpracy nad dokumentami, które może pomóc całkowicie uniknąć spotkań. Jeśli większość twoich spotkań to przeglądy produktów, funkcji lub procesów - możesz przekształcić je w szczegółowe przeglądy krok po kroku za pomocą Scribe.

Możesz tworzyć szczegółowe przewodniki z zrzutami ekranu, materiałami wideo z YouTube i adnotacjami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dla mnie i mojego zespołu przewodniki te były idealne do szkolenia nowych członków zespołu i dokumentowania cykli pracy. Niestandardowe dostosowanie tych przewodników za pomocą AI do dokumentacji z naszym brandingiem dodało profesjonalnego charakteru.

Najlepsze funkcje Scribe

Połącz wiele przewodników, hiperlinków i materiałów wideo w kompleksową instrukcję dzięki Scribe Pages

Przenieś swoje przewodniki na dowolną stronę internetową i użyj Scribe Sidekick, aby wyświetlić instrukcje w pomocnym oknie obok siebie

Ukryj poufne i prywatne informacje dzięki automatycznemu lub ręcznemu redagowaniu tekstu

Osadź Scribes na swoich obecnych platformach, aby pomóc pracownikom zakończyć procesy z dowolnego miejsca

Zobacz, kto czytał Twoje przewodniki i zbieraj opinie pracowników na temat każdego ustawienia instrukcji

Ograniczenia Scribe

Scribe nie oferuje darmowej wersji

Słaba jakość dźwięku lub szumy w nagraniu mogą mieć wpływ na dokładność podsumowania

Ceny aplikacji Scribe

Wersja próbna Free : 30 minut transkrypcji Free na dobry początek

Pay-as-you-go : 10 USD za godzinę

Miesięczna subskrypcja : 60 USD za użytkownika

Roczna subskrypcja : 540 USD na użytkownika (równowartość 45 USD miesięcznie)

Rozwiązania dla przedsiębiorstw: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Scribe

G2 : 4. 4/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

8. Descript (najlepszy do szybkiej edycji wideo)

przez Descript

Jeśli pracujesz zarówno nad produkcją wideo, jak i audio, pokochasz Descript! To kompleksowe narzędzie, które pozwala pisać, nagrywać, transkrybować, edytować i współpracować w ramach jednego intuicyjnego interfejsu.

Zamiast polegać na tradycyjnej edycji kształtu fali, która, uwierz mi, jest żmudna i techniczna, Descript transkrybuje dźwięk na tekst. Możesz edytować swoje nagrania tak, jak artykuł - wycinając słowa wypełniające, takie jak "um" lub "uh", lub usuwając niezręczne pauzy za pomocą prostego backspace.

Najlepsze funkcje transkrypcji

Edytuj audio i wideo, modyfikując transkrypcję za pomocą intuicyjnego systemu edycji opartego na tekście

Transkrybuj pliki audio i wideo szybko i dokładnie za pomocą transkrypcji opartej na AI

Nadpisywanie tekstu w celu tworzenia podkładów głosowych i zastępowania słów bez konieczności ponownego nagrywania całych segmentów

Popraw jakość dźwięku dzięki Studio Sound, redukując szumy tła i echo

Przycinaj, zmieniaj kolejność i ulepszaj zawartość wideo za pomocą wszechstronnych narzędzi do edycji wideo

Tłumaczenie napisów na wiele języków dla szerszego grona odbiorców

Limity transkrypcji

Stroma krzywa uczenia się

Możliwości eksportu są ograniczone

Plan Free ma limit minut na transkrypcję

Ceny transkrypcji

Free

Creator : 12 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Pro : 24 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje transkrypcji

G2 : 4. 7/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

Descript oszczędza mi wiele godzin pracy każdego tygodnia, ponieważ pozwala mi przesyłać pliki wideo i w ciągu kilku sekund mam pełną transkrypcję. Zamiast oglądać godziny wcześniej nagranych webinarów, mogę po prostu przesłać i przejrzeć transkrypcję, aby uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuję. Jednym kliknięciem można nawet usunąć z transkrypcji zbędne słowa mówcy, co jest bardzo fajne!

Descript oszczędza mi wiele godzin pracy każdego tygodnia, ponieważ pozwala mi przesyłać pliki wideo i w ciągu kilku sekund mam pełną transkrypcję. Zamiast oglądać godziny wcześniej nagranych webinarów, mogę po prostu przesłać i przejrzeć transkrypcję, aby uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuję. Jednym kliknięciem można nawet usunąć z transkrypcji zbędne słowa mówcy, co jest bardzo fajne!

9. Deepgram (najlepsza funkcja zamiany tekstu na mowę o wysokiej przepustowości i minimalnych opóźnieniach)

przez Deepgram

To, co wyróżnia Deepgram, to potężny zestaw interfejsów API, które oferują programistom niezrównany dostęp do możliwości sztucznej inteligencji głosowej - od transkrypcji po analizę nastrojów. Deepgram zapewnia wsparcie dla ponad 30 języków, obsługując różnorodne aplikacje w wielu językach i branżach.

Umożliwia trenowanie niestandardowych modeli dostosowanych do konkretnych przypadków użycia, co oznacza wyższą dokładność dzięki terminologii branżowej, zapewniając precyzję transkrypcji. Oferuje unikalne głosy zoptymalizowane pod kątem rozmów przypominających ludzkie (naturalny ton, rytm i pauzy).

Najlepsze funkcje Deepgram

Zmaksymalizuj kontrolę dewelopera dzięki opcjom oprogramowania LLM typu open source, zamkniętego lub Bring-Your-Own

Obsługa przerw dzięki modelowaniu wykrywania końca myśli (EOT) dla płynniejszych rozmów

Transkrypcja ponad godziny materiału audio w zaledwie 12 sekund

Automatyczny format transkrypcji z interpunkcją i akapitami ułatwiającymi czytanie

Śledzenie intencji mówcy w całych konwersacjach w celu podejmowania działań opartych na intencjach, które zwiększają zadowolenie klientów

Limity Deepgram

Aby zintegrować API Deepgram ze swoimi cyklami pracy, będziesz potrzebować pewnej wiedzy technicznej, co może stanowić barierę dla osób niebędących programistami

Jakość generowanych podsumowań może zależeć od czystości dźwięku, więc należy pamiętać o tym, jak wyraźne są nagrania

Cennik Deepgram

Wersja próbna Free : 200 USD w kredytach (do 45 000 minut)

Pay-as-you-go : 1,50 USD za godzinę transkrypcji

Miesięczna subskrypcja : Od 15 USD miesięcznie za 10 godzin transkrypcji

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deepgram

G2 : 4. 5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (50+ opinii)

10. Fathom (najlepszy dla zespołów sprzedaży i powodzenia klienta)

przez Fathom

Fathom to kolejne narzędzie do transkrypcji oparte na AI, które automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania. To, co najbardziej mi się spodobało, to skupienie się na płynnym przepływie pracy po spotkaniu. Zamiast przekopywać się przez godziny nagrań, można natychmiast wyciągnąć elementy działań lub kluczowe punkty, oszczędzając mi godzin ręcznego robienia notatek.

Możliwość synchronizacji z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie dla zespołów ds. sprzedaży i powodzenia klienta. Możesz automatycznie synchronizować podsumowania rozmów z odpowiednim kontaktem w swoim CRM.

Najlepsze funkcje Fathom

Wyróżniaj kluczowe momenty podczas rozmów i kategoryzuj je za pomocą niestandardowych etykiet, takich jak "pozytywne" lub "punkt bólu"

Otrzymuj natychmiastową transkrypcję w formacie czatu z możliwością przeskakiwania do określonych momentów nagrania

Edytuj tekst lub zmieniaj przypisanie mówców w razie potrzeby i przycinaj nagrania, aby usunąć pauzy lub styczne

Automatycznie generuj listę zadań, decyzji i sugestii w celu łatwego udostępniania i podejmowania działań

Przygotowywanie e-maili z podsumowaniem rozmowy i połączonym spotkaniem

Wysyłaj elementy działań bezpośrednio do aplikacji zwiększających wydajność, takich jak Asana, Todoist i Slack, z załączonymi odpowiednimi Clipami ze spotkań w celu uzyskania kontekstu

Ograniczenia Fathom

Większość zaawansowanych funkcji jest dostępna tylko w wersji pro

Formaty podsumowań nie są konfigurowalne

Cennik Fathom

Free forever : Dostęp do podstawowych funkcji bez żadnych kosztów

Pro : 12 USD za użytkownika miesięcznie

Business : 24 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fathom

G2 : 4. 8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (50+ opinii)

Sprawdź te alternatywy dla Fathom AI!

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Podsumowania są naprawdę przydatne, do zrobienia wszystkiego, czego potrzebujesz. Na przykład pełną transkrypcję wideo plus podsumowanie na wiele różnych sposobów plus wbudowany bot czatu plus super łatwe udostępnianie.

Podsumowania są naprawdę przydatne, do zrobienia wszystkiego, czego potrzebujesz. Na przykład pełną transkrypcję wideo plus podsumowanie na wiele różnych sposobów plus wbudowany bot czatu plus super łatwe udostępnianie.

Nie masz czasu na spotkania? Zone In dla przydatnych spostrzeżeń dzięki ClickUp

Uczę się przez YouTube i podcasty, pracując na pełny etat, co oznacza niekończące się spotkania. Podsumowania transkrypcji pozwalają mi szybko przesiewać ważne informacje, zamieniając godziny zawartości w krótkie, przydatne spostrzeżenia. Oszczędzają czas, zwiększają wydajność i pozwalają mi być na bieżąco.

Ale czy powinieneś dodać nowe narzędzie do swojego stosu technologicznego? Jako Business korzystasz już z wielu różnych narzędzi.

Badania pokazują, że firmy średniej wielkości mogą zaoszczędzić około 94 tys. dolarów rocznie po ograniczeniu niepotrzebnych wydatków na inne narzędzia AI. To właśnie tutaj ClickUp błyszczy!

ClickUp umożliwia łączenie zadań, rozmów i cykli pracy, pomagając efektywnie zarządzać czasem. Jego natywna AI ułatwia kondensowanie kluczowych informacji, organizowanie notatek i szybkie transkrybowanie nawet najbardziej złożonych tekstów.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przetestuj je sam.