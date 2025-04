10 najlepszych dyktafonów AI do transkrypcji i danych powstania

Czy kiedykolwiek wpadłeś na genialny pomysł, ale straciłeś go zanim zdążyłeś go zapisać? A może masz trudności z nadążaniem za notatkami ze spotkań lub sesji burzy mózgów?

Dyktafony AI z łatwością wyrwą cię z tej rutyny.

Dyktafony AI to coś więcej niż nagrywanie głosu - generują transkrypcje, organizują zawartość, poprawiają czystość dźwięku i integrują się z cyklami pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą zawartości, studentem, czy profesjonalistą szukającym opcji, mamy 10 narzędzi do nagrywania głosu AI, które ułatwią Ci życie. ✨

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto jedne z najlepszych dyktafonów AI na rynku: ClickUpOtter.ai to zaawansowana aplikacja oparta na AI oprogramowanie do zamiany mowy na tekst i narzędzie do nagrywania głosu. Automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest niezbędnym rozwiązaniem do nagrywania spotkań, wykładów i wywiadów.

Platforma płynnie integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając automatyczną transkrypcję wirtualnych spotkań z identyfikacją mówcy, znacznikami czasu i wyróżnieniami słów kluczowych. Korzystając z AI, Otter.ai zapewnia użytkownikom łatwe wyszukiwanie, edytowanie i udostępnianie transkrypcji, dzięki czemu notatki są bardziej wydajne i przydatne.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Generowanie automatycznej transkrypcji podczas rozmów na żywo lub odtwarzania audio

Komentowanie i edytowanie transkrypcji w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom współpracy

Niestandardowe dostosowanie platformy do słownictwa branżowego, zapewniające większą dokładność transkrypcji

Korzystaj z Otter Pilot, asystenta AI Otter, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w sytuację

limity Otter.ai

Tryb nagrywania wymaga stabilnego i ciągłego połączenia internetowego do transkrypcji na żywo

Dokładność jest ograniczona w przypadku plików audio z akcentami lub szumami w tle

Ceny Otter.ai

Podstawowy

Pro : $16.99/miesiąc za użytkownika

: $16.99/miesiąc za użytkownika Business : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4.4/5 (280+ recenzji)

: 4.4/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (90+ recenzji)

Wskazówka dla profesjonalistów: Uchwyć swoje myśli natychmiast za pomocą technologia zamiany mowy na tekst . Niezawodna aplikacja zamiany mowy na tekst pozwala nagrywać pomysły w locie, zapewniając, że żaden świetny pomysł nie zostanie utracony. To idealne rozwiązanie do burzy mózgów, notatek i wydajności w podróży!

3. Descript (najlepszy do wszechstronnej edycji audio i wideo)

via DescriptOpis to innowacyjne narzędzie do edycji audio i wideo oparte na AI, które łączy zaawansowaną edycję z przyjaznymi dla użytkownika narzędziami, co czyni go idealnym Narzędzie AI dla podcasterów i twórców zawartości. Jest to nic innego jak profesjonalne studio, w którym użytkownicy mogą nagrywać lub przesyłać multimedia, które Descript automatycznie transkrybuje pliki audio na tekst, umożliwiając intuicyjną edycję opartą na tekście.

Technologia Regenerate pozwala tworzyć realistyczne podkłady głosowe, a automatyczna transkrypcja upraszcza cykl pracy twórców pracujących nad podcastami, materiałami wideo lub prezentacjami.

Dodatkowo, AI Descript poprawia jakość dźwięku, redukując szumy tła i poprawiając klarowność, tworząc profesjonalny dźwięk.

Najlepsze funkcje Descript

Automatycznie wykrywa i usuwa zbędne słowa, eliminując z nagrań niepłynności, takie jak "um" i "uh"

Nagrywanie i edycja materiałów wideo przy użyciu wbudowanych funkcji nagrywania ekranu

Tworzenie audiogramów w celu promocji podcastów lub fragmentów audio w mediach społecznościowych

Współpraca z Teams poprzez udostępnianie projektów i opinii bezpośrednio w aplikacji

Opisane limity

Sporadyczne błędy w synchronizacji audio podczas edycji wideo

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących niezaznajomionych z zaawansowaną edycją audio

Opis ceny

Free

Hobbysta : 19 USD za osobę/miesiąc

: 19 USD za osobę/miesiąc Twórca : 35 USD za osobę/miesiąc

: 35 USD za osobę/miesiąc Business : $50 za osobę/miesiąc

: $50 za osobę/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Ogólne oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (770+ recenzji)

: 4.6/5 (770+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (170+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

_Descript to przełom dla każdego, kto chce usprawnić proces edycji audio i wideo - szczególnie dla początkujących. Ma świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja oparta na tekście Recenzja Capterra 🔎 Do zrobienia? Istnieje więcej niż 546 milionów słuchaczy podcastów na całym świecie!

4. Movavi (najlepsze dla wideo szkoleniowych i samouczków)

via Movavi Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje korporacyjne, czy instrukcje wideo i samouczki , Pakiet oprogramowania multimedialnego Movavi pozwala tworzyć dopracowaną i angażującą zawartość. Movavi oferuje solidne możliwości nagrywania i edycji głosu z wykorzystaniem AI, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych użytkowników. Jego intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom na łatwe nagrywanie, edycję i ulepszanie ścieżek audio, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia lektorów, podcastów i innych projektów audio.

Co więcej? Rejestrator ekranu umożliwia przechwytywanie i dodawanie aktywności na ekranie za pomocą narzędzi do edycji, takich jak adnotacje, efekty i przejścia. Funkcje oprogramowania oparte na AI, takie jak usuwanie szumów i eliminacja tła, zapewniają wysoką jakość dźwięku poprzez minimalizację niepożądanych dźwięków i zakłóceń.

Najlepsze funkcje Movavi

Synchronizacja dźwięku z poruszającymi się obiektami w materiałach wideo

Wstawianie napisów i podpisów do materiałów wideo w celu zwiększenia ich dostępności

Korzystaj z wbudowanego nagrywania ekranu, aby natychmiast uchwycić aktywność na ekranie

Dostęp do gotowych szablonów do szybkiej produkcji wideo

Movavi limit

Większy nacisk na edycję wideo niż nagrywanie dźwięku

Znak wodny na eksportach w wersji próbnej, chyba że uaktualniono do płatnych planów

Ceny Movavi

Video Editor : $19.95

: $19.95 Video Editor Plus : $222.95

: $222.95 Video Suite Plus : $250.95

: $250.95 Unlimited : $849.15

: $849.15 Licencja Business: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Movavi

G2 : 4.8/5 (50+ recenzji)

: 4.8/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1050+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Movavi?

Pomaga konwertować pliki audio i wideo, wiele opcji konwersji, cena jest zbyt dobra jak na tak dobre oprogramowanie. Przejrzystość jest doskonała Recenzja G2 5. Rev Voice Recorder (najlepszy do transkrypcji generowanych przez człowieka)

via Rev Szukasz czegoś więcej niż tylko kolejnego dyktafonu? Co powiesz na taki, który łączy wysokiej jakości dźwięk i nagrywanie głosu z dokładnością transkrypcji do 99%? Dyktafon Rev to wspierana przez AI aplikacja zaprojektowana w celu umożliwienia nagrywania krystalicznie czystego dźwięku przy jednoczesnym odfiltrowaniu niepożądanych szumów tła, a także świadczenia usług transkrypcji w czasie rzeczywistym przez człowieka (i oprogramowanie).

Aplikacja obsługuje różne formaty audio, co zwiększa jej wszechstronność. Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia płynną nawigację, umożliwiając użytkownikom nagrywanie, edytowanie i udostępnianie plików audio bez wysiłku.

Najlepsze funkcje Rev Voice Recorder

Integracja z różnymi platformami, ułatwiająca udostępnianie i współpracę na różnych urządzeniach

Możliwość wyboru między transkrypcjami generowanymi przez AI i człowieka

Organizowanie nagrań dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania plikami

Udostępnianie i przycinanie nagrań w celu optymalizacji dźwięku przed transkrypcją

Rev Voice Recorder limit

Może mieć trudności z dokładną transkrypcją mówców z silnym akcentem lub dialektem, co prowadzi do potencjalnych błędów

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy umożliwiających udostępnianie informacji zwrotnych

Ceny REV Voice Recorder

Korzystanie z rejestratora online jest Free. Opłaty za transkrypcję są następujące:

Ludzka transkrypcja : 1,99 USD za minutę

: 1,99 USD za minutę AI Transcription: 0,25 USD za minutę

Rev Voice Recorder oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (310+ recenzji)

: 4.7/5 (310+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

🧠 Ciekawostka: Średnio transkrybent wpisuje zdumiewające 50 słów na minutę !

6. Temi (najlepsze do szybkich i niedrogich transkrypcji)

via TemiTemi to oparte na AI narzędzie do transkrypcji, które z łatwością konwertuje audio i wideo na tekst. Co ciekawe, jego nadrzędną firmą jest Rev. Platforma koncentruje się na dokładności zrównoważonej przystępną ceną, co czyni ją doskonałym narzędziem dla tych, którzy potrzebują niezawodnych transkrypcji, aby uzupełnić swoje strategie komunikacyjne .

Szybko generuj, edytuj i eksportuj transkrypcje; podkreślaj kluczowe momenty; lub konwertuj zawartość audio / wideo w ich formularzu tekstowym za pomocą Temi.

Najlepsza funkcja Temi

Szybkie transkrypcje AI w zaledwie 5 minut dla większości plików

Identyfikacja mówcy w celu wyraźniejszego kategoryzowania rozmów w ustawieniu grupowym

Praca nad edytowalnymi transkrypcjami z wbudowanymi narzędziami do korekty, niestandardowego dostosowywania i podsumowywania

Dodawanie znaczników czasu dla płynniejszej nawigacji po transkrypcjach

Temi limitami

Spadki wydajności w przypadku klipów audio zawierających szumy w tle lub silne akcenty

Brak wsparcia dla współpracy zespołowej

Ceny Temi

Free przez pierwsze 45 minut, następnie 0,25 USD za minutę audio

Oceny i recenzje Temi

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Read More: Najlepsze generatory wideo AI dla oszałamiającej zawartości

7. Krisp (najlepszy do redukcji szumów i wyczyszczonej komunikacji)

via Krisp Jeśli kiedykolwiek chciałeś, aby twoje spotkania online nie brzmiały jak plac budowy lub orkiestra w kawiarni, Krisp to rozwiązanie oparte na AI, które zapewnia wyraźny dźwięk i nie rozprasza uwagi.

Jego zaawansowana technologia redukcji szumów zapewnia czysty dźwięk, odfiltrowując niepożądane dźwięki zarówno z przychodzących, jak i wychodzących strumieni. Tak więc, komunikacja odbywa się zgodnie z planem, a zawartość audio (np. podcasty lub wykłady) brzmi czysto i profesjonalnie niezależnie od otoczenia.

Oprócz redukcji szumów, Krisp oferuje asystenta spotkań AI, który zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym i automatyzację nagrywania spotkań. Nagrania i transkrypcje są łatwo dostępne i można je udostępniać, promując efektywną współpracę i pomagając członkom zespołu w łatwym dostępie do kluczowych informacji.

Najlepsze funkcje Krisp

Dostosowywanie i neutralizowanie akcentów w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia wyraźniejszej komunikacji między osobami z różnych środowisk językowych

Płynna integracja z wieloma platformami komunikacyjnymi, w tym Zoom, Microsoft Teams i Slack

Wyciszanie odgłosów innych uczestników podczas spotkań w celu zwiększenia koncentracji

Korzystaj z analiz, aby monitorować wydajność spotkań i czas rozmów

Krisp limit

Nadmierne przetwarzanie może potencjalnie pogorszyć jakość dźwięku

Opiera się na stabilnym i ciągłym połączeniu internetowym w celu eliminacji szumów w czasie rzeczywistym

Ceny Krisp

Free

Pro : $16

: $16 Business: $30

Krisp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (560+ recenzji)

: 4.7/5 (560+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Krisp?

Jako kierownik projektu zawsze zmagałem się z pisaniem szczegółowych protokołów ze spotkań. Nienawidzę tego! Skończyło się na tym, że w ogóle ich nie robiłem... (tak, jestem winny, bo to okropna praktyka) Ale KRISP zmienił wszystko! (dosłownie) Wracam teraz do praktyki protokołowania spotkań w moich projektach... Teraz muszę tylko przejrzeć szczegóły tekstu wygenerowanego przez KRISP i wysłać go do zespołu i klienta Przegląd G2 8. Inteligentny dyktafon (najlepszy do nagrywania dźwięku wysokiej jakości)

via Smart Voice RecorderInteligentny dyktafon to prosta, ale skuteczna aplikacja do nagrywania wysokiej jakości dźwięku na smartfonie z systemem Android. Została zaprojektowana do nagrywania w ruchu i sprawia, że nagrywanie rozmów, wykładów i notatek jest bezproblemowe.

Aplikacja posiada intuicyjną funkcję "automatycznego pomijania", która eliminuje martwe powietrze i nagrywa tylko istotne dźwięki. Smart Voice Recorder pozwala również eksportować pliki audio w różnych formatach, w zależności od potrzeb.

Najlepsze funkcje Smart Voice Recorder

Nagrywanie długich sesji audio bez żadnych przerw

Automatyczne wykrywanie i pomijanie ciszy w celu zaoszczędzenia przestrzeni dyskowej

Wyświetlanie widma audio w czasie rzeczywistym dla ostrzejszego monitorowania

Efektywne nazywanie i organizowanie plików w celu szybkiego wyszukiwania

Smart Voice Recorder limits

Reklamy w wersji Free zakłócają doświadczenie użytkownika

Brak funkcji redukcji szumów, przez co nie nadaje się do hałaśliwego otoczenia

Ceny Smart Voice Recorder

Free

Oceny i recenzje inteligentnego dyktafonu

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Say&Go (najlepsza do szybkich notatek głosowych w podróży)

via Say&GoSay&Go to intuicyjna aplikacja do robienia notatek głosowych, która pozwala łatwo rejestrować pomysły, przypomnienia i zadania, nawet gdy jesteś w ruchu.

Szybko dokumentuj myśli i pomysły bez konieczności ręcznego pisania. Minimalistyczny design pozwala skupić się na zadaniu bez rozpraszania uwagi.

Najlepsza funkcja Say&Go

Przechwytywanie krótkich notatek głosowych za pomocą jednego dotknięcia, aby rozpocząć nagrywanie

Ustawienie przypomnień dla konkretnych notatek, aby być na bieżąco z zadaniami

Organizowanie notatek za pomocą etykiet w celu szybkiego filtrowania i wyszukiwania

Aktywuj nagrywanie w trybie głośnomówiącym za pomocą konfigurowalnych ustawień

Say&Go limit

Nadaje się tylko do krótkich notatek głosowych i przypomnień, nie jest przeznaczona do długich sesji

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak transkrypcja i edycja

Ceny Say&Go

Jednorazowa płatność w wysokości 2,99 USD

Oceny i recenzje Say&Go

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Read More: Najlepsze rejestratory ekranu AI: Przewodnik profesjonalisty

10. Notta (najlepszy do transkrypcji i dokumentacji w czasie rzeczywistym)

via NottaNotta to oparte na AI narzędzie do transkrypcji, które konwertuje mowę na tekst z wyjątkowo wysoką dokładnością. Zapewnia wsparcie dla wielu języków i integruje się z popularnymi platformami do spotkań, takimi jak Zoom.

Jednak Notta naprawdę wyróżnia się zdolnością do generowania transkrypcji w czasie rzeczywistym, informując ludzi o najnowszych wydarzeniach w każdej dyskusji. Można jej używać jako Narzędzie AI do tworzenia dokumentacji aby utrzymać wszystkich na tej samej stronie, poprawić współpracę i wzmocnić notatki.

Najlepsza funkcja

Praca z wieloma językami (dokładnie 58), aby skorzystać z globalnej użyteczności

Uzyskiwanie podsumowań generowanych przez AI, które kondensują długie transkrypcje w zwięzłe przeglądy

Eksport tekstu w różnych formatach, w tym PDF i TXT

Synchronizacja na różnych urządzeniach przy użyciu technologii chmury

Notta limit

Transkrypcja w czasie rzeczywistym wymaga aktywnego połączenia z Internetem

Sporadyczne błędy w transkrypcjach obejmujących złożone akcenty

Ceny Notta

Free

Pro : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Business : $27.99/miesiąc

: $27.99/miesiąc Enterprise: Niestandardowy

Notta oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (140+ recenzji)

: 4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notta?

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Brytyjski angielski jest dobrze rozumiany. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść do zrobienia, aby zrozumieć kontekst i dokonać ponownej transkrypcji. Ze względu na tę zakładaną funkcję, jakość wyjściowa jest stosunkowo wysoka w porównaniu do innych transkrypcji Recenzja G2 📌 Kilka innych narzędzi AI do nagrywania głosu

Jeśli szukasz bardziej niszowych narzędzi do konkretnych zastosowań, oto kilka dodatkowych rekomendacji:

Trint (najlepsze do transkrypcji mediów opartych na AI dla dziennikarzy, badaczy i twórców zawartości)

(najlepsze do transkrypcji mediów opartych na AI dla dziennikarzy, badaczy i twórców zawartości) Fireflies.ai (najlepszy asystent spotkań AI, który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje)

(najlepszy asystent spotkań AI, który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje) Speechmatics (najlepsze rozwiązanie do rozpoznawania i transkrypcji mowy AI w czasie rzeczywistym)

(najlepsze rozwiązanie do rozpoznawania i transkrypcji mowy AI w czasie rzeczywistym) Talkatoo (najlepsze rozwiązanie do nagrywania głosu AI dostosowane do potrzeb weterynarzy)

Nadaj głos swoim projektom dzięki ClickUp

Rejestratory głosu AI doskonale nadają się do przechwytywania, transkrypcji i zarządzania dźwiękiem. Niezależnie od tego, czy chcesz wygenerować zawartość audio, czy zanotować kluczowe punkty podczas spotkania, powyższa lista pomoże Ci znaleźć odpowiednie narzędzie do nagrywania głosu. Cokolwiek wybierzesz, zaoszczędzisz czas, zwiększysz wydajność i poprawisz komunikację.

Wybierając ClickUp, zyskujesz jednak coś więcej niż tylko dyktafon.

ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje, organizuje i pomaga w prowadzeniu spotkań

automatycznie transkrybuje, organizuje i pomaga w prowadzeniu spotkań ClickUp Clips umożliwia natychmiastowe nagrywanie, udostępnianie i osadzanie nagrań ekranu z dźwiękiem

umożliwia natychmiastowe nagrywanie, udostępnianie i osadzanie nagrań ekranu z dźwiękiem ClickUp Brain podsumowuje rozmowy, wyodrębnia kluczowe wnioski, a nawet odpowiada na pytania dotyczące notatek, dzięki czemu nigdy nie musisz przeglądać długich nagrań

W przeciwieństwie do samodzielnych dyktafonów AI, ClickUp łączy wszystko na jednej platformie - więc twoje nagrania, notatki i transkrypcje płynnie integrują się z twoimi zadaniami, dokumentami, osią czasu projektu i narzędziami do współpracy w zespole. Koniec z przeskakiwaniem między aplikacjami!

Niezależnie od tego, czy pracujesz indywidualnie, czy w zespole, zarejestruj się w ClickUp aby doświadczyć najwyższej wydajności od początku do końca.