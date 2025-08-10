10 najlepszych konwerterów audio na tekst do szybkiej i dokładnej transkrypcji

Czy kiedykolwiek odtwarzałeś 10-minutowy fragment audio pięć razy, aby zrozumieć jedno niejasne zdanie?

Niezależnie od tego, czy próbujesz sporządzić notatki z wykładu, edytować wywiady czy zarządzać protokołami ze spotkań, ręczne transkrypcja plików audio to czasochłonne zadanie, którego nikt nie lubi — ani nie musi wykonywać.

Konwerter audio na tekst transkrybuje nagrania audio, od notatek głosowych po pełne pliki wideo, na czytelny, edytowalny tekst w ciągu kilku minut.

W tym przewodniku omówimy najlepsze darmowe konwertery audio na tekst, które pozwalają przekształcić zawartość mówioną w transkrypcje z możliwością wyszukiwania i udostępniania.

🧠 Ciekawostka: Jeśli za formę transkrypcji uznasz odtwarzanie określonych mediów, to Thomas Edison był pierwszym, który opracował urządzenie do tego celu. W 1877 roku fonograf Edisona stał się pierwszym urządzeniem do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Metoda ta jest jednak delikatna i podatna na uszkodzenia.

Oto krótkie porównanie narzędzi do konwersji audio na tekst, w którym możesz przejrzeć opcje, aby wybrać najlepszą dla siebie:

Narzędzie do konwersji audio na tekst Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, twórców treści, podcasterów, zespołów zdalnych i firm każdej wielkości, które potrzebują zintegrowanej transkrypcji, współpracy i zarządzania zadaniami Transkrypcja notatek głosowych za pomocą AI Notetaker, integracja zadań, współpraca zespołowa Dostępny plan Free; dostosowania dla przedsiębiorstw Otter. ai Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów, studentów i profesjonalistów pracujących zdalnie, którzy potrzebują transkrypcji AI w czasie rzeczywistym podczas spotkań Wsparcie wielu języków, identyfikacja mówców, integracja z Zoom/Google Meet Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,33 USD miesięcznie Descript Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, twórców treści i podcasterów, którzy muszą edytować transkrypcje wraz z plikami audio/wideo Funkcja overdub, wykrywanie wielu mówców i edycja wideo Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie Rev Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, studentów i firm, które potrzebują transkrypcji sprawdzonych przez człowieka Usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi, tworzenie napisów do plików wideo Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Trint Najlepsze rozwiązanie dla średnich zespołów, dziennikarzy i twórców treści, którzy potrzebują transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji z możliwością wspólnej edycji Edycja w czasie rzeczywistym, automatyczne streszczenia, transkrypcje z możliwością wyszukiwania Dostępna wersja próbna; płatne plany już od 80 USD miesięcznie Sonix Najlepsze rozwiązanie dla globalnych zespołów, twórców treści i studentów potrzebujących szybkiej transkrypcji w wielu językach Wsparcie wielu języków, automatyczna interpunkcja i identyfikacja mówców Bezpłatny plan standardowy, płatny plan już od 16,522 USD miesięcznie za licencję HappyScribe Najlepsze rozwiązanie dla wielojęzycznych zespołów, nauczycieli i twórców treści, którzy potrzebują łatwej w użyciu transkrypcji Automatyczna transkrypcja, wysoka dokładność, wsparcie dla plików wideo Dostępny plan Free; płatne plany już od 9 USD miesięcznie Notta Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, studentów i małych zespołów, które potrzebują transkrypcji audio na wiele języków Wsparcie wielu języków, automatyczna interpunkcja i transkrypcja w czasie rzeczywistym Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie Temi Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, studentów i freelancerów, którzy potrzebują szybkiej, prostej transkrypcji w przystępnej cenie Natychmiastowa transkrypcja, wsparcie dla formatów MP3, MP4, WAV i M4A Dostępna wersja próbna; płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem od 0,25 USD/min Google Speech-to-Text Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, studentów i freelancerów, którzy potrzebują szybkiej, prostej transkrypcji w przystępnej cenie Transkrypcja mowy na tekst w czasie rzeczywistym, automatyczna interpunkcja, wsparcie wielu języków Dostępny bezpłatny pakiet; płatne korzystanie od 0,006 USD za 15 sekund

Czego należy szukać w konwerterze audio na tekst?

Aby uzyskać szybkie, dokładne i bezpieczne transkrypcje dostosowane do cyklu pracy, weź pod uwagę następujące kluczowe funkcje konwertera audio na tekst:

Dokładność : Obsługuje różne akcenty, szybką mowę i hałas w tle bez zniekształcania transkrypcji

Szybkość : Szybka transkrypcja 5-minutowego pliku audio, bez konieczności przerwy na kawę

Obsługa formatów plików : Obsługa szerokiego zakresu formatów audio i wideo, takich jak WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI i MOV

Bezpieczeństwo : chroni Twoje dane, zwłaszcza w przypadku prywatnych wykładów lub poufnych spotkań

Wsparcie integracji : Łączy się z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Dokumenty Google, menedżery zadań lub oprogramowanie do edycji wideo

Opcje eksportu : umożliwia eksportowanie transkrypcji w elastycznych formatach, takich jak TXT, DOCX, PDF lub SRT do napisów

Obsługa języków: oferuje transkrypcję w wielu językach i dialektach dla wielojęzycznych cykli pracy

👀 Czy wiesz, że... Rządy na całym świecie promują technologie zamiany mowy na tekst w edukacji, aby ułatwić dostęp do nauki. W Stanach Zjednoczonych ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA) wspiera stosowanie interaktywnych narzędzi do transkrypcji dla uczniów niesłyszących.

Najlepszy konwerter audio na tekst

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, przeanalizujmy najlepsze narzędzia, które pomogą Ci transkrybować jak profesjonalista.

1. ClickUp (najlepszy dla wydajności pracy zespołów)

Zapisz każde słowo dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, to centrum dowodzenia oparte na sztucznej inteligencji, które oferuje solidną transkrypcję notatek głosowych, płynną integrację zadań i potężne funkcje współpracy zespołowej — wszystko w jednym miejscu.

ClickUp AI Notatnik

ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje audio ze spotkań, notatek głosowych i rozmów wideo, obsługując platformy takie jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet.

🎥 Obejrzyj

Po spotkaniu lub nagraniu ClickUp generuje uporządkowany dokument w ClickUp Docs. Dokument zawiera nagrania audio i wideo, dzięki czemu można powrócić do kluczowych momentów. Nazwa i data spotkania znajdują się u góry, co ułatwia szybkie odnalezienie informacji, a pełna lista uczestników pozwala śledzić, kto był obecny.

Dostępna jest również przeszukiwalna transkrypcja całej rozmowy, która pozwala w razie potrzeby rozszerzyć lub powiększyć określone fragmenty. Ale to nie wszystko — ClickUp wyodrębnia kluczowe informacje, porządkuje je według tematów, a nawet tworzy listę kolejnych kroków do podjęcia w formie praktycznej listy kontrolnej.

Automatycznie zapisuj transkrypcje, pliki wideo i streszczenia w prywatnym dokumencie

Ten zautomatyzowany proces transkrypcji gwarantuje, że żadna informacja nie zostanie pominięta, dzięki czemu idealnie nadaje się do transkrypcji wywiadów, wykładów, sesji burzy mózgów lub nagrań podcastów.

Dla twórców treści oznacza to możliwość łatwego konwertowania plików audio na tekst z możliwością wyszukiwania i edycji, wyodrębniania najważniejszych fragmentów oraz generowania napisów do treści wideo.

💡 Bonus: Jeśli chcesz: Talk to Tex t Pytaj, dyktuj i wydawaj komendy głosem — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu, korzystając z funkcji

Uzyskaj wsparcie w zakresie zamiany głosu na tekst w ponad 40 językach, dzięki czemu rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w przypadku globalnego zespołu.

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstw, niezależnym od LLM

Natychmiastowe przeszukiwanie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i Internetu Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. To nie jest kolejne narzędzie AI, które dodasz do swojej kolekcji. To pierwsza kontekstowa aplikacja AI, która zastępuje wszystkie inne. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Jest też ClickUp Docs. Jeśli kiedykolwiek chciałeś mieć bardziej funkcjonalne Dokumenty Google wbudowane w swój zestaw narzędzi zwiększających wydajność. Możesz edytować, komentować, udostępniać notatki i łączyć transkrypcje audio z zadaniami lub OKR w czasie rzeczywistym.

Współpracuj ze swoim zespołem i pracuj nad wspólnym dokumentem, korzystając z ClickUp Docs

Prywatne dokumenty zapewniają bezpieczeństwo i prywatność, a możliwość oznaczania, wyszukiwania i filtrowania notatek ze spotkań ułatwia znalezienie konkretnych informacji. Członkowie zespołu, którzy opuścili spotkanie, mogą szybko nadrobić zaległości, przeglądając transkrypcję lub podsumowanie, a wszyscy mogą dodawać komentarze lub edycje bezpośrednio w dokumencie.

ClickUp Brain

W przeciwieństwie do podstawowych konwerterów audio na tekst, ClickUp został zaprojektowany z myślą o pełnej współpracy — od oznaczania członków zespołu wraz z kontekstem po przypisywanie zadań bezpośrednio poprzez transkrypcje.

Elementy wymagające działania zidentyfikowane podczas spotkań lub w transkrypcji audio można natychmiast przekształcić w zadania ClickUp, przypisać członkom zespołu i śledzić aż do zakończenia.

Ten zautomatyzowany cykl pracy jest obsługiwany przez ClickUp Brain.

Zamień każdy element działania z rozmów telefonicznych na zadanie, które można śledzić dzięki ClickUp Brain

Brain usprawnia cykl pracy od dyskusji do realizacji. Jest idealny dla zespołów zdalnych i użytkowników nastawionych na wydajność, którzy muszą zapewnić realizację decyzji podjętych podczas spotkań.

Brain uczy się cyklu pracy Twojego zespołu, wyszukuje odpowiednie dokumenty, sugeruje priorytety zadań, a nawet tworzy szkice treści — wszystko na podstawie bieżących danych audio i tekstowych. Automatycznie publikuje również podsumowania i zadania do wykonania na kanałach czatu zespołu, eliminując konieczność ręcznego przenoszenia informacji między narzędziami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zaznacz tekst lub użyj poleceń /, aby natychmiast przekonwertować zawartość na wiele języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, japoński, chiński, arabski i inne

Uzyskaj dostęp do pełnych nagrań audio i wideo ze spotkań wraz z transkrypcjami, aby uzyskać kompleksową dokumentację i łatwo przeglądać materiały

Wyszukuj i filtruj wszystkie notatki ze spotkań i transkrypcje z Docs Hub lub kalendarza ClickUp , co ułatwia lokalizowanie poprzednich dyskusji i decyzji.

Generuj i edytuj zawartość za pomocą AI Writing Assistant, w tym tworzenie szkiców, streszczeń i ulepszanie dokumentów projektowych, raportów i napisów do plików wideo

Zautomatyzuj tworzenie listy zadań na podstawie transkrypcji i udostępniaj przypisane zadania nieobecnym członkom zespołu

Skorzystaj z transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji w ClickUp Clips , aby generować tekst z możliwością wyszukiwania na podstawie nagranych klipów wideo

Limity ClickUp

Jeśli używasz programu wyłącznie do transkrypcji, nauka obsługi może wymagać niewielkiego nakładu czasu

Nie nadaje się do transkrypcji długich plików wideo/audio bez kontekstu zespołowego

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem. Potężne, wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność do zarządzania zespołami i projektami.

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, umożliwiając zastąpienie wielu narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem. Potężne, wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność do zarządzania zespołami i projektami.

2. Otter. ai (Najlepszy do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to ulubione narzędzie do transkrypcji w czasie rzeczywistym dla Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Konwertuje wypowiedziane słowa na uporządkowane notatki, podczas gdy Ty nadal mówisz.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z plikami audio, czy wideo, obsługuje wiele formatów, takich jak FLV, i umożliwia eksportowanie transkrypcji w formacie TXT, DOCX, PDF, a nawet SRT do napisów.

Dzięki integracji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Dropbox idealnie dopasowuje się do cyklu pracy. Obsługuje również wiele języków, dodaje etykiety mówców i zamienia rozmowy na notatki i elementy do wykonania, które można udostępniać. Idealny do spotkań, wykładów, podcastów — wszystkiego, czego nie chcesz przegapić.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Uzyskaj generowane przez AI streszczenia i notatki ze spotkań z obsługą wielu języków (hiszpański, niemiecki, francuski itp.)

Przeprowadź szybką sesję pytań i odpowiedzi w transkrypcjach za pomocą Otter AI Chat

Identyfikuj mówców i niestandardowe słownictwo z pliku audio

Zintegruj z Kalendarzem Google, Dropbox i innymi aplikacjami

Ograniczenia Otter.ai

Interfejs użytkownika może być mylący, z częstymi podpowiedziami dotyczącymi dodatkowych zakupów

Oznaczanie mówców może wymagać ręcznych poprawek w celu zapewnienia dokładności

Ceny Otter.ai

Podstawowy : dostępny plan Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Otter. ai Oceny i recenzje

G2 : 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter. ai?

Recenzja G2 brzmi:

Podoba mi się strona podsumowująca z listą kontrolną działań, które można odhaczać w przeglądarce. Podział ról, potrzeb, osi czasu, nastrojów, problemów i zastrzeżeń jest bardzo pomocny w analizie dyskusji. Zrzuty ekranu są również świetne do podsumowania tego, co jest widoczne na udostępnionym ekranie. Otter jest łatwy w implementacji, rejestracja jest szybka i można od razu zacząć z niego korzystać. Używam go podczas każdego spotkania, chyba że uczestnicy wyrażą inne życzenie, i mogę automatycznie wysyłać podsumowania do różnych kanałów Slack w zależności od tego, kto brał udział w spotkaniu itp. […] Byłoby miło, gdyby Otter rozpoznawał nazwiska mówców na podstawie ich imion podanych podczas spotkania.

Podoba mi się strona podsumowująca z listą kontrolną działań, które można odhaczać w przeglądarce. Podział ról, potrzeb, osi czasu, nastrojów, problemów i zastrzeżeń jest bardzo pomocny w analizie dyskusji. Zrzuty ekranu są również świetne do podsumowania tego, co jest widoczne na udostępnionym ekranie. Otter jest łatwy w implementacji, rejestracja jest szybka i można od razu zacząć z niego korzystać. Używam go podczas każdego spotkania, chyba że uczestnicy wyrażą inne życzenie, i mogę automatycznie wysyłać podsumowania do różnych kanałów Slack w zależności od tego, kto brał udział w spotkaniu itp. […] Byłoby miło, gdyby Otter rozpoznawał nazwiska mówców na podstawie ich imion podanych podczas spotkania.

3. Descript (najlepszy do edycji transkrypcji wraz z plikami audio/wideo)

za pośrednictwem Descript

Wyobraź sobie edycję podcastu tak, jak edytujesz Dokument Google. Descript posiada wbudowaną usługę transkrypcji, która pozwala wycinać, wklejać i usuwać pliki audio poprzez edycję transkrypcji tekstowej.

Ten konwerter audio na tekst, idealny dla twórców, instruktorów kursów i zespołów marketingowych, obsługuje nagrywanie i transkrypcję audio w wielu formatach, w tym wykrywanie mówców i automatyczne napisy. Obsługuje wszystko, od MP3 po WAV, a nawet FLAC, więc niezależnie od formatu plików, masz wszystko pod kontrolą. Możesz również po prostu przesłać nagranie lub nawet pobrać je z Zoom i nagrać na platformie.

Najlepsze funkcje Descript

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst dzięki automatycznej transkrypcji w ponad 22 językach (hiszpański, niemiecki, francuski itp. )

Edytuj pliki audio, edytując tekst — wycinaj słowa, wycinaj dźwięk (lub wideo!)

Użyj Overdub, aby sklonować swój głos i poprawić pomyłki bez ponownego nagrywania

Twórz audiogramy, napisy i klipy społecznościowe jednym kliknięciem

Uzyskaj dostęp do nagrywania ekranu, syntezy głosu z dubbingiem i edycji wielościeżkowej

Ograniczenia Descript

Klonowanie głosu (dubbing) jest dostępne tylko w płatnych planach

Aplikacja komputerowa może działać wolno w przypadku dużych projektów

Ceny Descript

Dostępny plan Free

Hobbysta : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Twórca : 35 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 65 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4,6/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Mamy mieszane uczucia co do Descript. Używamy go od 4 lat i zawsze był pełen błędów. Podczas rozwoju aplikacji programiści wprowadzają funkcję z błędami, a następnie je naprawiają. Funkcja działa idealnie przez jakiś czas, a następnie znów przestaje działać w kolejnej aktualizacji. Podziwiam zespół za próby dodania tak wielu funkcji do aplikacji, ale wolałbym pracować z produktem stabilnym i chociaż używamy Descript do znacznej części naszego cyklu pracy w każdym tygodniu, zawsze mamy oko na konkurencję, ponieważ nigdy nie czuliśmy, że możemy polegać na tej aplikacji.

Mamy mieszane uczucia co do Descript. Używamy go od 4 lat i zawsze był pełen błędów. Podczas rozwoju aplikacji programiści wprowadzają funkcję z błędami, a następnie je naprawiają. Funkcja działa idealnie przez jakiś czas, a następnie znów przestaje działać w kolejnej aktualizacji. Podziwiam zespół za próby dodania tak wielu funkcji do aplikacji, ale wolałbym pracować z produktem stabilnym i chociaż używamy Descript do znacznej części naszego cyklu pracy w każdym tygodniu, zawsze mamy oko na konkurencję, ponieważ nigdy nie czuliśmy, że możemy polegać na tej aplikacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze oczyść plik audio przed przesłaniem. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz plik audio, czy wideo, szumy tła, echo i nakładające się głosy mogą zmylić nawet najlepsze narzędzia do transkrypcji AI. Użyj aplikacji do redukcji szumów audio lub cichej przestrzeni do nagrywania, aby natychmiast zwiększyć dokładność transkrypcji podczas konwersji plików audio i wideo. 📚 Dodatkowa lektura: Najlepsze alternatywy dla Descript do edycji wideo i audio opartej na sztucznej inteligencji

4. Rev (najlepszy pod względem dokładności transkrypcji weryfikowanej przez człowieka)

za pośrednictwem Rev

Rev to narzędzie do transkrypcji dla perfekcjonistów, którzy muszą dotrzymać terminu. Łączy w sobie szybkość AI z dokładnością na poziomie ludzkim, co idealnie sprawdza się w przypadku dokumentów prawnych, wykładów akademickich, nagrań podcastów, profesjonalnych wywiadów lub wszędzie tam, gdzie jedno niewłaściwe słowo może spowodować chaos.

Wystarczy przesłać plik audio lub wideo, wybrać proces transkrypcji (ludzką lub AI) i otrzymać dopracowaną transkrypcję w formatach takich jak Word, TXT, a nawet napisy. Pracujesz z materiałami poufnymi? Rev traktuje bezpieczeństwo jak ochronę tajemnic państwowych — dzięki zgodności z SOC 2 i wbudowanym opcjom NDA.

Najlepsze funkcje Rev

Wybierz transkrypcję wykonywaną przez człowieka lub AI w zależności od szybkości i budżetu

Dodawaj napisy lub podpisy do plików wideo z obsługą wielu języków (hiszpański, niemiecki, francuski itp.)

Przesyłaj pliki audio w formatach MP3, MP4, WAV i innych

Uzyskaj dostęp do API Rev w celu automatyzacji procesu transkrypcji

Korzystaj z konfigurowalnych szablonów podsumowań, które pomogą Ci wyodrębnić kluczowe punkty z transkrypcji

Ograniczenia Rev

Nie oferuje transkrypcji na żywo ani w czasie rzeczywistym

Wsparcie tylko dla transkrypcji generowanych przez ludzi w języku angielskim

Ceny Rev

Free Plan do 45 minut

Podstawowy: 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: 34,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Rev sprawia, że przekształcanie plików audio w przejrzyste, dokładne transkrypcje jest niezwykle łatwe i wymaga minimalnego wysiłku z mojej strony. Podoba mi się prostota interfejsu — przesyłanie plików jest szybkie, czas realizacji jest krótki, a formatowanie jest przejrzyste i profesjonalne […] Chociaż dokładność jest zazwyczaj wysoka, zwłaszcza w przypadku czystego dźwięku, czasami mogą pojawić się problemy z nazwiskami, terminami branżowymi lub cichym głosem mówców. Chciałbym, aby dodano bardziej intuicyjny sposób zapisywania i ponownego wykorzystywania niestandardowego słownictwa lub poprawek nazw.

Rev sprawia, że przekształcanie plików audio w przejrzyste, dokładne transkrypcje jest niezwykle łatwe i wymaga minimalnego wysiłku z mojej strony. Podoba mi się prostota interfejsu — przesyłanie plików jest szybkie, czas realizacji jest krótki, a formatowanie jest przejrzyste i profesjonalne […] Chociaż dokładność jest zazwyczaj wysoka, zwłaszcza w przypadku czystego dźwięku, czasami mogą wystąpić problemy z nazwami własnymi, terminami branżowymi lub cichym głosem mówców. Chciałbym, aby dodano bardziej intuicyjny sposób zapisywania i ponownego wykorzystywania niestandardowego słownictwa lub poprawek nazw.

5. Trint (najlepszy do wspólnej edycji transkrypcji i artykułów w różnych formatach plików)

za pośrednictwem Trint

Jeśli Dokumenty Google i narzędzie do transkrypcji miałyby wielojęzyczne, utalentowane redakcyjnie dziecko, byłoby to Trint. Ten konwerter audio na tekst nie tylko transkrybuje pliki audio, ale zamienia wypowiedziane słowa w pełnoprawne zasoby treści.

Prześlij swoje nagranie (audio lub wideo), a Trint sporządzi jego przejrzystą transkrypcję z opcją tłumaczenia na ponad 40 języków.

Został stworzony dla zespołów, które muszą edytować, recenzować i publikować transkrypcje bez niekończących się poprawek. Współpracuj w czasie rzeczywistym, dodawaj komentarze, zaznaczaj cytaty, a nawet integruj się bezpośrednio z Adobe Premiere Pro, aby transkrybować pliki wideo jak profesjonalista.

Najlepsze funkcje Trint

Edytuj transkrypcje jak dokumenty i połącz je z oryginalnymi plikami audio

Dodaj identyfikację mówców, kody czasowe i zaznaczenia

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym nad tym samym nagraniem audio i transkrypcjami

Eksportuj pliki w formatach DOCX, SRT, CSV i innych

Przetłumacz transkrypcję na ponad 50 języków

Ograniczenia Trint

Dokładność może spaść w przypadku nagranych w hałasie lub z udziałem wielu mówców

Nie nadaje się do transkrypcji w czasie rzeczywistym/na żywo

Ceny Trint

Wersja próbna Free

Pakiet startowy : 80 USD/osoba miesięcznie

Zaawansowane : 100 USD/osoba miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trint

G2 : 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Trint prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Najlepsza transkrypcja w moich dwóch głównych językach (angielskim i francuskim). Świetna jest również funkcja transkrypcji napisów. Wszystko w jednym narzędziu, nie trzeba przechodzić do Premiere, aby uzyskać napisy, wygodniejsze niż Word do podstawowej transkrypcji audio, świetnie radzi sobie z identyfikacją mówców. Świetna edycja online i bardzo wygodna aplikacja mobilna […] Etykieta cenowa jest naprawdę wysoka, jak w przypadku wszystkich narzędzi SaaS, na początku jest tanio, a potem ceny idą w górę i pewnego dnia budzisz się, patrzysz na rachunki i jesteś w szoku, gdy zdajesz sobie sprawę, ile to kosztuje.

Najlepsza transkrypcja w moich dwóch głównych językach (angielskim i francuskim). Świetna jest również funkcja transkrypcji napisów. Wszystko w jednym narzędziu, nie trzeba przechodzić do Premiere, aby uzyskać napisy, wygodniejsze niż Word do podstawowej transkrypcji audio, świetnie radzi sobie z identyfikacją mówców. Świetna edycja online i bardzo wygodna aplikacja mobilna […] Etykieta cenowa jest naprawdę wysoka, jak wszystkie narzędzia SaaS, zaczyna się od niskiej ceny, a potem ceny rosną i pewnego dnia budzisz się, patrzysz na rachunki i jesteś w szoku, gdy zdajesz sobie sprawę, ile to kosztuje.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje i narzędzia AI do robienia notatek

6. Sonix (najlepszy do szybkiej transkrypcji plików audio z automatycznym tłumaczeniem słów mówionych)

za pośrednictwem Sonix

Gdyby szybkość transkrypcji była dyscypliną olimpijską, Sonix zdobyłby co najmniej srebrny medal w kategorii sporządzania notatek (oczywiście złoto trafiłoby do ClickUp). Sonix to narzędzie do transkrypcji AI, które doskonale radzi sobie z transkrypcją plików audio i wideo w ponad 40 językach — francuskim, niemieckim, hiszpańskim, hindi i wielu innych — jednocześnie skutecznie zarządzając danymi.

Automatyczne oznaczanie czasu, rozdzielanie mówców i redaktor oparty na przeglądarce sprawiają, że proces transkrypcji jest dziecinnie prosty — nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani skomplikowanej instalacji.

Wystarczy wrzucić pliki, poczekać na przetworzenie i gotowe. Niezależnie od tego, czy przesyłasz nagrania audio, spotkania Zoom, czy pliki wideo, Sonix zapewnia szybkie i dokładne transkrypcje w formacie, który można łatwo edytować, przeszukiwać i udostępniać.

Najlepsze funkcje Sonix

Transkrypcja w ponad 40 językach z automatycznym tłumaczeniem

Wyszukaj, edytuj i zaznaczaj bezpośrednio w edytorze transkrypcji

Pobieraj transkrypcje w formie tekstu, napisów lub Dokumentów Google

Eksportuj do wielu formatów plików, w tym SRT, DOCX i PDF

Zintegruj z Zoom, Dropbox i innymi

Ograniczenia Sonix

Brak opcji transkrypcji w czasie rzeczywistym/na żywo

Dokładność zależy w dużej mierze od jakości dźwięku

Ceny Sonix

Standard : bezpłatne korzystanie z platformy + 10 USD za godzinę za tłumaczenie i transkrypcję

Premium : 16,52 USD/miesiąc za licencję + 5 USD za godzinę tłumaczenia i transkrypcji

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sonix

G2 : 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Sonix prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

To fantastyczne narzędzie do transkrypcji służbowych wiadomości głosowych w podróży i utrzymywania ich porządku. Linki logowania w wersji internetowej pulpitu nie zmieniają rozmiaru.

To fantastyczne narzędzie do transkrypcji służbowych wiadomości głosowych w podróży i utrzymywania ich porządku. Linki logowania w wersji internetowej na pulpicie nie zmieniają rozmiaru.

7. Happy Scribe (najlepszy dla wielojęzycznych zespołów, które transkrybują pliki wideo, myślą i mówią w napisach)

za pomocą Happy Scribe

Jeśli przed lunchem członkowie Twojego zespołu mówią dziesięcioma różnymi akcentami, Happy Scribe może być narzędziem do transkrypcji, którego szukasz. Jest przeznaczony dla wielojęzycznych użytkowników i globalnych zespołów, które potrzebują szybkich, dokładnych transkrypcji i napisów w jednym miejscu.

Wystarczy przesłać plik audio lub wideo, a następnie wybrać transkrypcję wykonaną przez człowieka lub AI. Obsługuje ponad 120 języków, dialektów i akcentów — od hiszpańskiego i francuskiego po hindi i niemiecki — dzięki czemu idealnie nadaje się do międzynarodowych projektów.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Przełączaj się między AI a transkrypcją wykonaną przez człowieka z 99% dokładnością

Korzystaj z ponad 120 języków, akcentów i dialektów

Przeglądaj, edytuj i eksportuj w wielu formatach, takich jak TXT, DOCX, SRT i innych, korzystając z redaktora w przeglądarce

Zintegruj z YouTube, Zoom i Google Drive

Limity Happy Scribe

Transkrypcja wykonywana przez człowieka ma dłuższy czas realizacji

Brak wsparcia transkrypcji na żywo

Ceny Happy Scribe

Pakiet startowy : 12 USD za 60 minut (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Lite : 9 USD miesięcznie

Pro : 29 USD miesięcznie

Business: 89 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Happy Scribe prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Co najbardziej mi się podoba? Po pierwsze, jest bardzo łatwy w użyciu. Nie musisz szukać, aby z niego skorzystać. Pomaga mi transkrybować wideo na tekst, dzięki czemu mogę tworzyć posty w mediach społecznościowych, korzystając z tekstu z filmów.

Co najbardziej mi się podoba? Po pierwsze, jest bardzo łatwy w użyciu. Nie trzeba długo szukać, aby z niego skorzystać. Pomaga mi transkrybować wideo na tekst, dzięki czemu mogę tworzyć posty w mediach społecznościowych, wykorzystując tekst z filmów.

8. Notta (najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym na różnych urządzeniach)

za pośrednictwem Notta

Notta zamienia dowolny plik audio na czysty tekst w czasie rzeczywistym — wystarczy przesłać plik MP3, WAV, AAC lub nawet wideo z Zoom lub Google Meet. Ten konwerter audio na tekst synchronizuje się między urządzeniami, dzięki czemu możesz rozpocząć pracę na telefonie, a zakończyć w przeglądarce, nie tracąc ani sekundy.

Dzięki wielojęzycznej obsłudze i streszczeniom opartym na sztucznej inteligencji AI, Notta ułatwia transkrypcję audio, oznaczanie mówców i przeszukiwanie wszystkich transkrypcji tak, jakby były w Dokumentach Google. Idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które muszą radzić sobie z nagraniami, spotkaniami i globalnymi zespołami.

Najlepsze funkcje Notta

Synchronizacja między przeglądarką internetową, urządzeniami mobilnymi i inteligentnymi

Podsumowuj, zaznaczaj i wyszukuj słowa kluczowe, aby szybko przejrzeć treść dzięki AI

Obsługa ponad 58 języków z dokładnym rozróżnianiem mówców

Brak ograniczeń

Opcje eksportu (TXT, PDF itp.) dostępne tylko dla płatnych użytkowników

Tryb offline jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych

Ceny Notta

Dostępny plan Free

Pro : 13,49 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Przeciągnij i upuść link do wideo lub plik i uzyskaj zakończone podsumowanie wideo w kilka sekund. Podoba mi się, że mogę przeciągnąć jednocześnie wiele plików (10–20). Następnie konwertuję je do formatu podsumowania YouTube. Używam tego do filmów z kursów i jest to dla mnie niezbędne narzędzie! Chciałbym, aby szablon podsumowania YouTube był domyślny, dzięki czemu nie musiałbym klikać go dla każdego podsumowania wideo, co zajmuje dodatkowe 15–30 sekund.

Przeciągnij i upuść link do wideo lub plik i uzyskaj zakończone podsumowanie wideo w kilka sekund. Podoba mi się, że mogę przeciągnąć jednocześnie wiele plików (10–20). Następnie konwertuję je do formatu podsumowania YouTube. Używam tego do filmów z kursów i jest to dla mnie niezbędne narzędzie! Chciałbym, aby szablon podsumowania YouTube był domyślny, dzięki czemu nie musiałbym klikać go dla każdego podsumowania wideo, co zajmuje dodatkowe 15–30 sekund.

9. Temi (najlepszy do szybkiej, prostej transkrypcji plików audio i wideo przy ograniczonym budżecie)

za pośrednictwem Temi

Jeśli masz napięty termin i musisz transkrybować pliki audio lub konwertować pliki wideo bez czekania, Temi zrobi to w mniej niż pięć minut.

Wystarczy przesłać plik audio, usiąść wygodnie i pozwolić, aby silnik rozpoznawania mowy (wyszkolony na prawdziwych akcentach, a nie robotycznych tonach) zamienił wypowiedziane słowa w czytelny tekst.

Edytor transkrypcji jest przejrzysty, działa w przeglądarce i umożliwia edycję, zaznaczanie i pobieranie plików w różnych formatach bez konieczności korzystania z innej aplikacji. Dodatkowa zaleta: transkrypcja jest opatrzona sygnaturą czasową, dzięki czemu znalezienie cytatu z ostatniego podcastu jest dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Temi

Prześlij pliki audio lub wideo i uzyskaj transkrypcje w ciągu kilku minut

Wsparcie wielu formatów plików, w tym MP3, MP4, WAV i M4A

Popraw swoje transkrypcje za pomocą narzędzi edycyjnych dostępnych w aplikacji

Transkrypcje z oznaczeniem czasu i dokładnymi etykietami mówców

Ograniczenia Temi

Dokładność spada wraz z poziomem hałasu w tle lub liczbą mówców

Brak narzędzi AI do tworzenia podsumowań i współpracy

Ceny Temi

Free do 45 minut

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 0,25 USD/minuta nagrania

Oceny i recenzje Temi

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. Google Speech-to-Text (najlepsze rozwiązanie dla programistów poszukujących skalowalnej transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji AI)

za pomocą funkcji Google Speech-to-Text

Google Speech-to-Text dekoduje mowę na dużą skalę. To narzędzie do transkrypcji, przeszkolone na dziesiątkach tysięcy godzin plików audio i wideo, może konwertować audio w ponad 125 językach z imponującą dokładnością.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z nagraniami z hałaśliwych spotkań, czy przesyłasz wywiady nagrane w studiu, dostosowuje się do dźwięków w tle, mówców, a nawet różnych formatów plików, takich jak WAV, FLAC i MP3.

Jest jednak pewien haczyk — nie jest to narzędzie typu „plug-and-play”, takie jak Otter czy Notta. Jest to konwerter audio na tekst stworzony z myślą o programistach, przeznaczony do aplikacji, systemów CRM i dużych procesów transkrypcji, z opcjami integracji na stronie internetowej. Musisz znać się na Google Cloud i API.

Jeśli jednak tworzysz proces transkrypcji na platformie lub chcesz transkrybować pliki audio i wideo na dużą skalę z automatyczną interpunkcją, znacznikami czasu słów i diarizacją mówców, nic nie przebije mocy silnika Google.

Najlepsze funkcje Google Speech-to-Text

Transkrybuj strumień w czasie rzeczywistym lub partiami

Automatycznie zapisuj znaki interpunkcyjne i mówców

Uzyskaj oceny pewności na poziomie poszczególnych słów, aby zwiększyć dokładność

Płynna integracja z usługami Google Cloud

Limity funkcji Google Speech-to-Text

Wymaga wiedzy technicznej w zakresie ustawień i integracji

Brak wbudowanego interfejsu użytkownika; dostęp tylko przez API

Ceny usługi Google Speech-to-Text

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Wykonuje świetną transkrypcję, która jest dokładna i wymaga bardzo niewielkiej edycji. Dobrze jest mieć alternatywę dla innych produktów, zwłaszcza Google, ponieważ integrują się one ze wszystkimi liniami produktów i są hostowane w chmurze.

Wykonuje świetną transkrypcję, która jest dokładna i wymaga bardzo niewielkiej edycji. Dobrze jest mieć alternatywę dla innych produktów, zwłaszcza Google, ponieważ integrują się one ze wszystkimi liniami produktów i są hostowane w chmurze.

Transkrypcja w podróży w ClickUp

Konwertery audio na tekst przeszły długą drogę — od podstawowych transkrypcji do inteligentnych, wysokiej jakości narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które potrafią streszczać, etykietować mówców, a nawet integrować się z ulubionymi aplikacjami.

Jeśli zależy Ci na szybkości, dokładności i dostosowaniu do Twojego cyklu pracy, narzędzia z tej listy spełnią Twoje oczekiwania. Jeśli jednak chcesz pójść o krok dalej w zakresie bezpieczeństwa, przekształcania wypowiedzianych słów w zadania do wykonania, tworzenia notatek z możliwością wyszukiwania i usprawniania współpracy zespołu, ClickUp jest oczywistym zwycięzcą.

Zmienia sposób, w jaki Twój zespół rejestruje i udostępnia notatki, zapewniając lepsze połączenie i wydajność zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp Free już dziś i ciesz się szybkimi, dokładnymi i zintegrowanymi rozwiązaniami do transkrypcji.