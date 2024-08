10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do transkrypcji w 2024 r

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś transkrybować nagranie, wiesz, jak bolesne może to być. Zwłaszcza, gdy trzeba odsłuchać godzinną rozmowę przez Zoom, aby wyodrębnić lub podsumować kluczowe punkty rozmowy.

Niezależnie od tego, czy jesteś dziennikarzem goniącym terminy, badaczem analizującym dane, czy profesjonalistą w biznesie przeglądającym spotkania, potrzebujesz niezawodnego narzędzia do transkrypcji w swoim stosie technologicznym, aby utrzymać wydajność.

Na szczęście istnieje wiele aplikacji do transkrypcji, które mogą do zrobienia za ciebie i zwiększyć twoją wydajność. Przeczesaliśmy morze możliwości wyboru, aby przedstawić 10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do transkrypcji w 2024 roku. Zaczynamy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do transkrypcji?

Przed wyborem odpowiedniego oprogramowania do transkrypcji ważne jest, aby zrozumieć kluczowe czynniki, które powinny mieć wpływ na wybór. Te punkty pomogą ci podjąć świadomą decyzję:

Dokładność : Sprawdź, jak dokładnie oprogramowanie transkrybuje mowę. Inne punkty, na które należy zwrócić uwagę, to czy radzi sobie z różnymi akcentami i szumami tła w kontekście dźwięku, z którym musisz pracować

: Sprawdź, jak dokładnie oprogramowanie transkrybuje mowę. Inne punkty, na które należy zwrócić uwagę, to czy radzi sobie z różnymi akcentami i szumami tła w kontekście dźwięku, z którym musisz pracować Funkcje: Szukaj programów, które wykraczają poza podstawową transkrypcję. Na przykład, niektóre oferują funkcje takie jak identyfikacja mówcy, znakowanie czasem i integracja z oprogramowaniem do zarządzania projektami, które usprawniają przepływ pracy

Szukaj programów, które wykraczają poza podstawową transkrypcję. Na przykład, niektóre oferują funkcje takie jak identyfikacja mówcy, znakowanie czasem i integracja z oprogramowaniem do zarządzania projektami, które usprawniają przepływ pracy Łatwość obsługi : Szukaj przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Oprogramowanie powinno być intuicyjne, aby można było skupić się na zawartości. Warto zwrócić uwagę na funkcję "przeciągnij i upuść" oraz wyczyszczoną nawigację

: Szukaj przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Oprogramowanie powinno być intuicyjne, aby można było skupić się na zawartości. Warto zwrócić uwagę na funkcję "przeciągnij i upuść" oraz wyczyszczoną nawigację Cena: Wybierz oprogramowanie, które oferuje niezbędne funkcje bez rozbijania banku. Zakres cen oprogramowania do transkrypcji może się różnić w zależności od funkcji i poziomów dokładności. Wiele dostawców usług transkrypcji oferuje również wersje próbne, dzięki czemu można dowiedzieć się, czy dany program jest odpowiedni dla Twoich potrzeb

10 najlepszych programów do transkrypcji do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz podstawowej pomocy w transkrypcji, czy zaawansowanych funkcji podsumowujących, znajdziesz tutaj swoje dopasowanie. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym rozwiązaniom programowym w oparciu o ich funkcje, ceny i nie tylko.

1. ClickUp

Transkrybuj klipy głosowe na tekst za pomocą ClickUp Brain

ClickUp to wszechstronna, bogata w funkcje aplikacja do zarządzania projektami oparta na sztucznej inteligencji. Zestaw funkcji AI w ClickUp Brain jest idealnym narzędziem do automatyzacji procesów transkrypcji. ClickUp Brain to sieć neuronowa, która łączy zadania, dokumenty, osoby i dane w ramach platformy. W połączeniu z ClickUp Clip , ekran i funkcja nagrywania dźwięku, może wykonywać automatyczną transkrypcję.

Przykładowo, podczas spotkania możesz nagrywać notatki audio i dyskusje, a ClickUp automatycznie dokona ich transkrypcji - oszczędzaj czas i pracuj mądrzej. Co więcej, transkrypcje te mogą być nawet udostępniane innym członkom zespołu w celach informacyjnych.

Co więcej, transkrypcja znacznie ułatwia wyszukiwanie zawartości nagranych wiadomości i plików audio. Cały transkrybowany tekst można przeszukiwać za pomocą ClickUp University Search .

Wystarczy wyszukać słowa kluczowe w nagraniu i zaoszczędzić czas, przechodząc do odpowiedniej części bez wysiłku ręcznego. ClickUp Universal Search może również pomóc Ci znaleźć wszystko w obszarze roboczym, w tym zadania, dokumenty, projekty, a nawet w niektórych integracjach innych firm - w kilka sekund!

wyszukiwanie czegokolwiek w ekosystemie ClickUp w kilka sekund!

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybka konwersja mowy i transkrypcja nagrań głosowych na tekst dzięki automatycznej transkrypcji AI

Tworzenie kontekstowych podsumowań transkrypcji na podstawie zawartości

Udostępnianie nagrań ekranu z zespołem natychmiast

z zespołem natychmiast Tworzenie zadań bezpośrednio z ClickUp Clips

Integracja z ponad 1000 programów usprawniających transkrypcję, takich jak HubSpot, Loom i ZenDesk

Limity ClickUp

Obecnie wymaga nagrań głosowych dla usług automatyzacji i transkrypcji. Niektórym użytkownikom może brakować funkcji zamiany tekstu na mowę

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Fathom AI

via Fathom.ai Fathom AI jest oprogramowaniem typu Oprogramowanie do automatycznej transkrypcji oparte na AI znane z łatwości użytkowania. Nagrywa, transkrybuje, podkreśla i podsumowuje rozmowy telefoniczne i spotkania.

Fathom AI koncentruje się na usprawnieniu całej obsługi wideokonferencji. Integruje się z platformami takimi jak Zoom i Google Meet, automatycznie nagrywając i transkrybując dźwięk ze spotkań. Fathom AI pozwala wyróżnić kluczowe momenty podczas rozmowy. Tworzy podsumowania, które można przeszukiwać i można udostępniać określone klipy współpracownikom.

Najlepsze funkcje Fathom AI

Przechwytywanie dokładnych wyników i kluczowych momentów z nagrań

Poruszanie się po przyjaznym dla użytkownika interfejsie z wbudowanym odtwarzaczem multimediów i audio

Integracja z popularnymi platformami pamięci masowej w chmurze

Fathom AI limit

Może mieć trudności z terminami technicznymi lub silnymi akcentami

Zaprojektowany do robienia notatek ze spotkań, więc może nie być idealny do innych rodzajów nagrań audio lub wideo

Wsparcie tylko dla 6 języków (oprócz angielskiego)

Ceny Fathom AI

Free

Fathom Premium: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Standard: $32/miesiąc na użytkownika

$32/miesiąc na użytkownika Fathom Pro: 39 USD/miesiąc za użytkownika

39 USD/miesiąc za użytkownika Fathom for Teams: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje AI

G2 : 5/5 (2000+ recenzji)

: 5/5 (2000+ recenzji) Capterra: 5/5 (200+ recenzji)

3. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai to popularna mobilna aplikacja do transkrypcji, która wyróżnia się transkrypcją w czasie rzeczywistym. Integruje się z narzędziami i może transkrybować dźwięk z różnych źródeł, dzięki czemu jest wszechstronnym asystentem. Otter.ai posiada szeroki zakres funkcji. Oferuje transkrypcję spotkań w czasie rzeczywistym, a także może obsługiwać wcześniej nagrane pliki audio lub wideo. Otter umożliwia rozróżnianie uczestników. Skupia się na dokładności, rozróżnianiu mówców i wszechstronności.

Najlepsze funkcje Otter

Kondensacja długich nagrań do zwięzłych podsumowań w celu szybkiego przeglądu i odniesienia

Jednoczesna współpraca nad transkrypcjami, dzięki czemu zespoły mogą pracować razem

Podświetlanie i wyszukiwanie słów kluczowych w transkrybowanym tekście

Integracja z Zoom, Teams i Meet w celu transkrypcji w czasie rzeczywistym podczas spotkań

Otter limit

Otter obecnie wspiera tylko język angielski

Silne akcenty lub żargon techniczny mogą prowadzić do błędów w transkrypcji

Brak możliwości edycji transkrypcji w czasie rzeczywistym

Ceny Otter

Free Plan Podstawowy

Pro Plan: $16.99/miesiąc miesięcznie

$16.99/miesiąc miesięcznie Business Plan: $30/miesiąc miesięcznie

$30/miesiąc miesięcznie Enterprise Plan: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (150+ recenzji)

: 4.2/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

4. Sonix

via Sonix Sonix to potężne oprogramowanie do transkrypcji z zakresem zastosowań i integracji. Sprawia to, że jest to dobry wybór w przypadku takich zastosowań, jak notatki ze spotkań, wykłady, wywiady i filmy.

Sonix sprawia, że proces transkrypcji jest szybki, dokładny i przyjazny dla użytkownika. Pomaga usprawnić cykl pracy i odblokować cenną zawartość nagrań audio.

Ponadto Sonix oferuje funkcje takie jak identyfikacja mówcy, znaczniki czasu i integracja z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność. Dzięki temu jest to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby związane z transkrypcją.

Najlepsze funkcje Sonix

Dokładne przetwarzanie mowy na tekst w ponad 49 językach

Prosta integracja między platformami i narzędziami

Wzbogacanie wideo o napisy dzięki funkcji automatyzacji napisów

Limity Sony

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do niektórych innych opcji

Koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku długich transkrypcji, zwłaszcza dla częstych użytkowników.

Ceny Sonix

Standard: 10 USD za godzinę

10 USD za godzinę Premium: 5 USD za godzinę plus 22 USD/miesiąc za użytkownika

5 USD za godzinę plus 22 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Sonix

G2 : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (125+ recenzji)

5. Grain

via Gr*ain* Grain to oparta na chmurze platforma do transkrypcji z naciskiem na spotkania. Dzięki odpowiednim integracjom może przechwytywać nagrania i automatycznie generować transkrypcje z notatkami opartymi na AI.

Grain analizuje również rozmowę, identyfikując kluczowe tematy i podkreślając ważne momenty.

Najlepsze funkcje Grain

Przeglądanie transkrypcji z członkami zespołu za pomocą narzędzi edytora współpracy

Wskazywanie każdego mówcy dzięki wielu opcjom etykiety

Automatyzacja napisów wideo w celu zwiększenia dostępności i zaangażowania

Limity ziarna

Free Plan ma limit funkcji i minut

Narzędzie może mieć trudności z dokładną transkrypcją mowy mówców z silnym akcentem lub dialektem

Ceny Grain

Free Plan

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Business: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (275+ recenzji)

: 4.6/5 (275+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Fireflies.ai

via Fireflies.ai Fireflies.ai to oprogramowanie do transkrypcji oparte na sztucznej inteligencji zaprojektowane na spotkania i wywiadów. Jego darmowa wersja ma wiele przydatnych integracji, które sprawiają, że wykracza poza zwykłą ręczną transkrypcję.

Fireflies to wszechstronny asystent spotkań AI zarówno do transkrypcji, jak i elementów działań. Integruje się z popularnymi narzędziami do wideokonferencji, aby automatycznie przechwytywać pliki audio lub wideo, transkrybować rozmowę i podsumowywać kluczowe punkty.

Skupia się na dokładnej transkrypcji i praktycznych spostrzeżeniach w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje

Automatyczna analiza spotkań w celu zidentyfikowania kluczowych punktów i elementów działania

Integracja z popularnymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Zoom i Google Meet

Zaawansowane opcje wyszukiwania i filtrowania słów w transkrypcjach

Ograniczenia

Free Plan ma ograniczenia dotyczące przestrzeni dyskowej i czasu trwania spotkania

Ograniczone ogólne możliwości transkrypcji audio/wideo poza spotkaniami

Ceny Fireflies

Free Forever

Pro: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Business: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies

G2 : 4.8/5 (350+ recenzji)

: 4.8/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (9 recenzji)

7. MeetGreek

via MeetGreek MeetGreek to platforma do transkrypcji spotkań i webinarów. Może nagrywać, transkrybować, podsumowywać i udostępniać najważniejsze informacje. MeetGreek integruje się z platformami takimi jak Zoom i Google Meet. Nagrywa wszystkie spotkania, transkrybuje je i analizuje rozmowę pod kątem najważniejszych wydarzeń, decyzji i elementów akcji.

Oferuje również funkcję wyszukiwania. Funkcja ta pozwala na wstrzymanie i łatwe ponowne odwiedzenie części rozmowy.

Najlepsze funkcje MeetGreek

Dostęp do transkrypcji spotkań online i webinarów

Łatwa integracja z popularnymi platformami spotkań, takimi jak Zoom i Google Meet

Uzyskaj przewagę dzięki automatycznym etykietom dla elementów akcji, kwestii budzących obawy lub konkretnych szczegółów

MeetGreek limit

Ograniczone ogólne możliwości transkrypcji audio/wideo poza spotkaniami

Free Plan ma ograniczone funkcje i minuty

Ceny MeetGreek

Free Plan Podstawowy

Pro: 15$/miesiąc za użytkownika

15$/miesiąc za użytkownika Business: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $59/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGreek

G2 : 4.6/5 (150+ recenzji)

: 4.6/5 (150+ recenzji) Capterra: 4/5 (5 recenzji)

8. Rev

via Rev Rev oferuje zarówno opcje oparte na ludziach, jak i AI. Dostarcza ludzką transkrypcję dla dowolnych plików audio lub wideo. Posiada również opcję transkrypcji AI po niższych kosztach. Duży rynek doświadczonych transkrybentów sam wykonuje usługę transkrypcji. Rev dostarcza również interfejsy API zamiany mowy na tekst w celu zwiększenia funkcji.

To nie wszystko. Możesz także edytować transkrypcję, wyróżniać tekst, dodawać komentarze i żądać napisów w 17 językach, jeśli masz na to czas.

Najlepsze funkcje Rev

Uzyskaj dużą dokładność dzięki usługom transkrypcji

Szybki czas realizacji zamówienia

Korzystaj z dodatkowych usług, takich jak tłumaczenie i napisy

Rev limit

Droższe niż opcje oparte na AI

Rev pricing

Transkrypcja i napisy AI: 0,25 USD/minutę za sztuczną inteligencję

Subskrypcja AI: 29,99 USD/miesiąc

Transkrypcja przez człowieka: 1,50 USD/minutę

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (45+ recenzji)

9. Opis

via DeScript Descript jest przeznaczony dla osób specjalizujących się w nagraniach wideo i podcastach. Pozwala pisać, nagrywać, transkrybować, edytować i współpracować z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Funkcje transkrypcji są szybkie i dokładne. Posiada również narzędzia do edycji plików audio i wideo. Niektóre z zaawansowanych aplikacji do odtwarzania dźwięku obejmują overdubbing ścieżek audio i automatyczne usuwanie słów wypełniających.

Najlepsze funkcje transkrypcji

Płynna edycja wideo dzięki wbudowanym narzędziom do edycji wideo

Uzyskaj zaawansowane funkcje edycji, takie jak generowanie klipów godnych wirusów

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcjami edycji dźwięku

Opisane limity

Transkrypcja może nie być tak dokładna, jak w przypadku dedykowanego oprogramowania do transkrypcji

Jest przeznaczony głównie dla osób z branży wideo i danych powstania podcastów

Free Plan ma limit minut transkrypcji

Opisane ceny

Free Plan

Plan Creator w cenie 12 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Pro w cenie $24/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise: kontakt w sprawie cen/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4/8/5 (150+ recenzji)

10. Notta.ai

via Notta Notta jest przeznaczona dla Teams, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do przechwytywania, zarządzania i wykorzystywania zawartości spotkań. Jest to oprogramowanie do transkrypcji oparte na AI, skupiające się na automatycznym sporządzaniu notatek i podsumowań.

Możesz transkrybować, edytować, podsumowywać, tworzyć więcej i współpracować z wieloma mówcami w jednym cyklu pracy. To darmowe oprogramowanie do transkrypcji jest jednak częścią szerszego rozwiązania do zarządzania spotkaniami i sporządzania notatek.

Najlepsze funkcje Notta

Doskonałe funkcje automatycznego sporządzania notatek i podsumowań

Intuicyjny i przyjazny interfejs z funkcjami wyszukiwania i organizacji notatek

Integracja z popularnymi kalendarzami i narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Notion i Trello

Limity Notta

Aplikacja może nie być idealna do transkrypcji długich formatów audio/wideo

Free Plan ma ograniczone funkcje i minuty

Ceny Notta

Free plan

Plan Pro w cenie $14/miesiąc za użytkownika

Plan Business w cenie $27.99/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise: kontakt w sprawie wyceny

Notta ocen i recenzji

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: Brak recenzji

Transkrybuj mądrzej i szybciej z ClickUp

Świat narzędzi do transkrypcji kwitnie. Narzędzia te zaspokajają różnorodne potrzeby, niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na osiągnięciu doskonałej dokładności nagrań, czy błyskawicznym czasie realizacji spotkań, te narzędzia mogą to wszystko zrobić.

nie tylko transkrypcja: Hub pracy ClickUp pomaga teamom współpracować przy różnych zadaniach i maksymalizować produktywność

Odpowiednie narzędzie przekształci pliki audio i wideo w format tekstu, który można przeszukiwać i edytować. Odblokowuje to wiele korzyści. Możesz bez wysiłku przeszukiwać transkrypcje w poszukiwaniu konkretnych informacji, poprawiać dostępność poprzez dostarczanie napisów do wideo lub zmieniać przeznaczenie zawartości audio ze spotkań do raportowania i prezentacji.

Zanim zaczniesz korzystać z tego rozwiązania, poświęć chwilę na określenie swoich priorytetów. Czy potrzebujesz przede wszystkim nieskazitelnej dokładności i szybkości? Być może współpraca w czasie rzeczywistym jest ważniejsza dla twojego przepływu pracy.

Aby usprawnić przepływ pracy i odblokować świat korzyści związanych z wydajnością, zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp już dziś i zrewolucjonizuj sposób obsługi zawartości audio i wideo.