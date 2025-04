11 najlepszych alternatyw i konkurentów Tactiq

Spotkania są niezbędne w pracy hybrydowej i zdalnej, pomagając zespołom współpracować, podejmować decyzje i realizować projekty. Bądźmy jednak szczerzy - zbyt wiele spotkań może wydawać się przytłaczające i często staje się głównym czynnikiem obniżającym wydajność!

badania pokazują, że pracownicy spędzają średnio 31 godzin miesięcznie na bezproduktywnych spotkaniach! Wyobraź sobie, o ile więcej można osiągnąć dzięki zarządzaniu spotkaniami z wykorzystaniem AI!

To właśnie tam pojawiają się narzędzia do transkrypcji spotkań, takie jak Tactiq. Pomagają one usprawnić sporządzanie notatek i podsumowań spotkań, ale Tactiq nie jest jedyną dostępną opcją. Istnieje szeroki zakres narzędzi do transkrypcji AI, z których każde oferuje unikalne funkcje do sporządzania notatek, podsumowań i współpracy.

Czytaj dalej, aby poznać 11 najlepszych alternatyw Tactiq, które pomogą Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i sprawić, że spotkania będą bardziej efektywne!

60-sekundowe podsumowanie Oto szybkie porównanie 11 najlepszych alternatyw Tactiq i wyróżniających się funkcji: ✅ ClickUp : Najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI Otter. ai: Najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym i automatyzacji notatek ze spotkań Fireflies. ai: Najlepszy dla inteligencji konwersacyjnej opartej na AI ✅ Rev: Najlepsze do transkrypcji o wysokiej dokładności dla ludzi i AI Sonix: Najlepszy do transkrypcji i tłumaczeń w wielu językach ✅ Fathom AI: Najlepsze dla zespołów zajmujących się sprzedażą i powodzeniami klientów Fellow: Najlepszy do ustrukturyzowanych agend spotkań i wspólnych notatek opis: Najlepszy do transkrypcji podcastów i wideo z edycją AI ✅ tl;dv: Najlepsze do spotkań wideo z transkrypcją AI Avoma: Najlepszy do wglądu opartego na AI i współpracy zespołowej MeetGeek: Najlepsze do automatyzacji zarządzania spotkaniami i działań następczych

Czego należy szukać w alternatywach dla Tactiq?

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Tactiq zależy od potrzeb twojego zespołu - niezależnie od tego, czy chodzi o transkrypcję w czasie rzeczywistym, podsumowania spotkań oparte na AI, czy lepszą współpracę przy kolejnych zadaniach.

Oto kilka kluczowych punktów do rozważenia:

Dokładność transkrypcji : Szukaj narzędzi opartych na AI, które zapewniają bardzo dokładne transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym

Kompatybilność z wieloma platformami : Upewnij się, że narzędzie działa płynnie z oprogramowaniem do zarządzania spotkaniami, czy to Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innymi platformami

Podsumowania i spostrzeżenia AI : Oprócz notatek ze spotkań, narzędzie powinno być również w stanie generować zwięzłe, oparte na AI podsumowania i przydatne spostrzeżenia, aby dać ci przegląd każdego spotkania na wysokim poziomie

Identyfikacja mówcy : Wybrana alternatywa Tactiq powinna dokładnie rozróżniać poszczególnych mówców w rozmowach, abyś dokładnie wiedział, kto co powiedział

Notatki z możliwością wyszukiwania i udostępniania : Wybierz oprogramowanie, które umożliwia łatwe wyszukiwanie, tworzenie etykiet i udostępnianie notatek ze spotkań

Niestandardowe ustawienia i format : Znajdź narzędzia, które pozwalają edytować, wyróżniać i formatować transkrypcje spotkań AI zgodnie z potrzebami, aby dopasować je do formatu sporządzania notatek w Twojej organizacji

Bezpieczeństwo: Ponieważ spotkania w biurze często zawierają poufne informacje, upewnij się, że platforma oferuje wysokie standardy szyfrowania i zgodność z wymogami regulacyjnymi, takimi jak RODO lub HIPAA

➡️ Przeczytaj także: Jak poprawić współpracę w miejscu pracy

11 najlepszych alternatyw dla Tactiq

Chociaż Tactiq wyróżnia się dostarczaniem transkrypcji na żywo podczas spotkań i podsumowań opartych na AI, nie jest to jedyne narzędzie, które może pomóc zmaksymalizować wydajność spotkań.

Najlepsze alternatywy wykraczają poza podstawową transkrypcję, oferując oparte na AI spostrzeżenia dotyczące spotkań projektowych, płynną integrację z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet oraz specjalistyczne funkcje dostosowane do różnych zespołów. 🎯

Oto 11 najlepszych alternatyw dla Tactiq, z których każda została wybrana ze względu na swoje unikalne funkcje i zdolność do zwiększania wydajności w sposób, w jaki Tactiq może tego nie robić:

1. ClickUp (najlepsze podsumowania spotkań oparte na AI, zarządzanie zadaniami i współpraca)

Uzyskaj szczegółowy widok wszystkich informacji o spotkaniach, w tym agendy, notatek, uczestników, przypisanych zadań i nie tylko w pulpicie ClickUp Meetings

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp wykracza poza zwykłe podsumowywanie spotkań - optymalizuje cały proces spotkań. Od planowania i współpracy w czasie rzeczywistym po notatki ze spotkań generowane przez AI i zautomatyzowane działania następcze, ClickUp zapewnia wydajność i możliwość działania podczas każdego spotkania.

Zacznij od ClickUp Meetings, które pozwala dokumentować całą dokumentację spotkania, od agend i punktów dyskusji po elementy uzupełniające, w jednym miejscu. Użyj go, aby uchwycić wszystkie kluczowe punkty dyskusji w ClickUp Docs, dzięki super bogatym funkcjom edycji, listom kontrolnym i poleceniom / slash do szybkich działań.

Po przygotowaniu agendy, dodaj ClickUp AI Meeting Notetaker do zaproszeń w kalendarzu! Będzie on uczestniczył w spotkaniach razem z Tobą i zbierał wszystkie kluczowe informacje, w tym podsumowania, notatki ze spotkań, elementy działań i najważniejsze informacje ze spotkań, w prywatnym dokumencie. To prawda - możesz skupić się na samym spotkaniu, a nie na robieniu notatek.

Po spotkaniu możesz łatwo udostępniać podsumowanie swojemu Teamsowi, a następnie wspólnie edytować i wyjaśniać wszelkie konkretne punkty za pomocą wykrywania współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp Docs.

Gdy masz już solidny zestaw elementów do działania, użyj ClickUp Brain, aby:

Generuj elementy działań na podstawie notatek ze spotkań i ustalaj priorytety zadań bez wysiłku ręcznego

Zadawaj konkretne pytania dotyczące spotkania lub zadań i uzyskaj szczegółowe informacje za pośrednictwem wszystkich odpowiednich dokumentów i elementów działań

Wykorzystaj moc pisania AI, aby udoskonalić notatki ze spotkań, redagować e-maile, sprawdzać gramatykę, a nawet pisać szczegółowe raporty za pomocą kilku prostych podpowiedzi

Łatwe przechwytywanie notatek ze spotkań i dyskusji z dowolnego spotkania dzięki ClickUp Brain

Pomaga również wizualizować pipeline sprzedaży, śledzić transakcje, przypisywać zadania, wyzwalać działania oparte na wydarzeniach za pomocą automatyzacji, i zarządzać wszystkimi działaniami związanymi ze spotkaniami na jednej platformie. Dzięki temu jest to najlepszy wybór dla zespołów sprzedażowych, kierowników projektów i zespołów klientów, ponieważ pozwala zwiększyć wydajność i połączyć wszystkie działania sprzedażowe na jednej platformie.

Możesz również skorzystać z gotowych szablonów ClickUp, aby ustandaryzować dokumentację i łatwo sporządzać notatki ze spotkań. Przykładowo, szablon ClickUp's Meeting Minutes jest idealny do strukturyzowania i przechowywania istotnych szczegółów spotkań, decyzji i elementów działań w jednej lokalizacji. Szablon ten zapewnia, że wszystkie kluczowe punkty omawiane podczas spotkań są udokumentowane w sposób jasny i spójny, ułatwiając dalsze działania i zwiększając odpowiedzialność zespołu.

Pobierz szablon Free Twórz szczegółowe protokoły ze spotkań w spójnym formacie, korzystając z szablonu ClickUp Meeting Minutes Template

Ten konfigurowalny szablon umożliwia:

Organizuj wszystkie informacje o spotkaniach w jednym miejscu, takie jak informacje o uczestnikach, porządek obrad, elementy działań, kolejne kroki itp.

Śledź kluczowe wnioski ze spotkania i twórz dokładne podsumowania dla wszystkich interesariuszy

Przypisuj elementy działań do konkretnych członków Teams, a nawet zrozum postępy, aby mieć pewność, że spotkania są zawsze wydajne

Dodatkowo, szablon Notatki ze spotkań ClickUp zapewnia uporządkowanie wszystkich dyskusji i możliwość ich wyszukiwania w celu łatwego odniesienia. Szablon ten jest idealny dla zespołów sprzedażowych, które potrzebują scentralizowanej przestrzeni do rejestrowania rozmów z klientami, śledzenia postępów transakcji i upewnienia się, że żadne krytyczne spostrzeżenia nie zostaną utracone.

Nagrywaj swój ekran i udostępniaj szczegółowe informacje swoim zespołom za pomocą ClickUp Clips

Ponadto, ClickUp Clips pozwala nagrywać i udostępniać spacery po ekranie, ograniczając liczbę niepotrzebnych spotkań. Zamiast organizować szczegółowe spotkanie zespołu, możesz łatwo nagrać nagranie ekranu dotyczące konkretnej funkcji lub produktu i udostępniać je swoim zespołom.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja kolejnych zadań poprzez przekształcanie notatek ze spotkań w zadania ClickUp , które można wykorzystać w praktyce

Skonfiguruj ClickUp Automatyzacja , aby automatycznie wysyłać e-maile po spotkaniu, przypomnienia o zadaniach i aktualizacje statusu

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs , dzięki czemu spotkania będą bardziej ustrukturyzowane i wydajne

Twórz tablice i mapy myśli, aby wizualnie organizować spotkania i przepływy pracy za pomocą ClickUp Whiteboards

Płynna integracja z ponad 1000 narzędzi , takich jak Zoom, MS Teams i Google Meet w celu łatwego zarządzania spotkaniami

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Dzięki funkcjom spotkań opartym na AI i płynnym narzędziom do współpracy, ClickUp zrobił wrażenie na teamach z różnych branż. Recenzja użytkownika zawiera wzmianki:

Jest to nasze kompleksowe źródło informacji o projektach, współpracy i zarządzania członkami zespołu. Pozwala nam przechowywać wszystko w jednym miejscu, w tym komunikację związaną z projektem.

Jest to nasze kompleksowe źródło informacji o projektach, współpracy i zarządzania członkami zespołu. Pozwala nam przechowywać wszystko w jednym miejscu, w tym komunikację związaną z projektem.

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

2. Otter. ai (najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym i automatyzacji notatek ze spotkań)

Otter. ai to wiodące narzędzie do transkrypcji spotkań oparte na sztucznej inteligencji, znane ze swojej szybkości i dokładności. Doskonale radzi sobie z przechwytywaniem rozmów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest nieocenione do generowania natychmiastowych notatek ze spotkań i transkrypcji z możliwością wyszukiwania.

Dzięki Otter. ai użytkownicy mogą współpracować nad notatkami w czasie rzeczywistym, podkreślać kluczowe punkty, dodawać komentarze i udostępniać spostrzeżenia bezpośrednio swojemu zespołowi. Podsumowania oparte na AI automatycznie wyodrębniają kluczowe decyzje, elementy działań i istotne wnioski, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Otter. ai najlepsze funkcje

Transkrypcja spotkań i rozmów audio w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością

Wykorzystaj podsumowania spotkań oparte na AI, aby wydobyć kluczowe spostrzeżenia, elementy działań i decyzje

Wykrywaj różnych mówców i rozróżniaj ich nawet w hałaśliwym otoczeniu, aby zapewnić dokładną transkrypcję podczas spotkań grupowych

Integracja z platformami takimi jak Google Meet, MS Teams, Dropbox i Zoom zapewnia płynny dostęp do nagrań ze spotkań

Otter. ai limity

Zaawansowane funkcje, takie jak analiza nastrojów, wymagają płatnej subskrypcji

Do pełnej transkrypcji spotkań i funkcji przechowywania wymagane są plany Premium

Otter. ai ceny

Podstawowy: Free na zawsze

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recenzji)

Otter. ai zyskało popularność dzięki dokładnej transkrypcji w czasie rzeczywistym i podsumowaniom opartym na AI, a użytkownik powiedział:

Moją ulubioną rzeczą w Otter jest to, że mogę poświęcić pełną uwagę osobom, z którymi mam połączenie, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą stać się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i dowiedzieć się o wiele więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

Moją ulubioną rzeczą w Otter jest to, że mogę poświęcić pełną uwagę osobom, z którymi mam połączenie, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą stać się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i dowiedzieć się o wiele więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Otter AI, które pomogą Ci transkrybować notatki ze spotkań

3. Fireflies. ai (najlepsze dla inteligencji konwersacyjnej opartej na AI)

Fireflies. ai jest jedną z popularnych alternatyw dla Tactiq. Pomaga zespołom w automatyzacji sporządzania notatek podczas spotkań, szczególnie dla zespołów sprzedaży i powodzenia klienta. Jego kluczowym atutem jest asystent spotkań oparty na AI, który rejestruje kluczowe rozmowy, wyodrębnia elementy działań i tworzy notatki ze spotkań z możliwością wyszukiwania w celu późniejszego wykorzystania.

Tactiq wykracza poza podstawową transkrypcję, oferując funkcje takie jak inteligencja konwersacji i integracje CRM, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla zespołów sprzedażowych i marketingowych, które chcą poprawić wydajność. Pomaga to uzyskać cenny wgląd w interakcje z klientami, zidentyfikować kluczowe trendy i skutecznie coachować zespoły.

Najlepsze funkcje AI

Automatycznie przechwytują kluczowe elementy działań ze spotkań sprzedażowych i rozmów z klientami, ułatwiając wysyłanie kolejnych e-maili lub podejmowanie kolejnych kroków

Transkrybuj rozmowy z wysoką dokładnością, nawet z wieloma mówcami, korzystając z funkcji rozpoznawania mowy

Analizuj rozmowy za pomocą spostrzeżeń AI, aby zrozumieć problemy i zwiększyć wydajność

Integracja z ponad 20 popularnymi platformami, w tym Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce i innymi

/AI ograniczenia*

Ceny mogą stanowić przeszkodę dla mniejszych Teams lub użytkowników indywidualnych, czyniąc je mniej dostępnymi dla profesjonalistów dbających o budżet

Brakuje wbudowanych funkcji zarządzania projektami, co oznacza, że nie oferuje możliwości śledzenia zadań, co wymaga dodatkowych narzędzi do zarządzania przepływem pracy

AI pricing

Free Forever

Pro : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

/AI oceny i recenzje*

G2: 4. 8/5 (600+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Oto, co użytkownik wspomniał o tym narzędziu:

Uwielbiam to, że Freeflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli przegapię spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby ustalić, co naprawdę się wydarzyło.

Uwielbiam to, że Freeflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli przegapię spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby ustalić, co naprawdę się wydarzyło.

4. Rev (najlepsze do bardzo dokładnej transkrypcji przez człowieka i AI)

via Rev

Rev jest uznanym graczem w branży transkrypcji, oferującym zarówno transkrypcje oparte na AI, jak i opcję transkrypcji edytowanych przez człowieka. Ta kombinacja równoważy szybkość i dokładność, zaspokajając potrzeby tych, którzy potrzebują niezawodnych notatek ze spotkań bez poświęcania jakości.

Podczas gdy transkrypcje AI są szybkie i opłacalne, usługa edycji przez człowieka zapewnia najwyższy poziom dokładności podczas ważnych spotkań. Rev jest szczególnie przydatny w branżach, w których kluczowa jest precyzja, takich jak sektor prawny, medyczny i finansowy.

Najlepsze funkcje

Korzystaj z transkrypcji opartej na AI podczas spotkań online z szybkimi i skutecznymi wynikami

Skorzystaj z usług transkrypcji edytowanych przez człowieka podczas ważnych spotkań lub spotkań osobistych, aby zagwarantować dokładność

Uzyskaj wsparcie dla ponad 15 języków, z identyfikacją wielu mówców i usługami tłumaczeniowymi dostępnymi na żądanie

Rev limit

Podsumowania i transkrypcje AI mogą nie być tak dokładne, jak transkrypcje edytowane przez człowieka podczas złożonych spotkań lub w hałaśliwym otoczeniu

Rev pricing

Free Forever

Podstawowy: $14. 99/miesiąc na użytkownika

Pro: 34,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

➡️ Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w sprzedaży (przypadki użycia i narzędzia)

5. Sonix (najlepsze do transkrypcji i tłumaczeń w wielu językach)

via Sonix

Sonix jest jedną z najlepszych alternatyw dla Tactiq, ponieważ specjalizuje się w wielojęzycznej transkrypcji i tłumaczeniu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Business, który działa w kontekście globalnym.

Znany ze swojej dokładności i szybkości, wykorzystuje transkrypcję AI, aby szybko przekształcić nagrania spotkań w dobrze zorganizowane transkrypcje. Dostarcza również solidny zestaw funkcji edycji, umożliwiając użytkownikom precyzyjne dostosowywanie transkrypcji, poprawianie błędów i łatwe podkreślanie kluczowych momentów.

Najlepsze funkcje Sonix

Transkrypcja spotkań audio i wideo w ponad 53 językach, dzięki czemu jest idealna dla globalnych Teams

Uzyskaj łatwe opcje wyszukiwania, aby szybko zlokalizować notatki ze spotkań przy użyciu ważnych słów kluczowych i fraz

Integrują się z popularnymi narzędziami, takimi jak Dropbox, Zoom, Microsoft Teams i Google Meet

Ochrona poufnych danych dzięki szyfrowanemu przesyłaniu i zarządzaniu plikami

Sonix limit

Chociaż wsparcie wielojęzyczne jest mocną stroną, dokładność może się różnić w zależności od wybranego języka

Ceny Sonix

Standard : 0 USD/miesiąc

Premium : 16,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4. 7/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (130+ recenzji)

Porada bonusowa: Planujesz używać AI do robienia notatek ze spotkań? Wykonaj poniższe kroki do zrobienia tego skutecznie: 🎙 Zapewnienie wyczyszczonej jakości dźwięku w celu dokładnej transkrypcji i minimalizacji błędów podkreślanie kluczowych punktów i elementów działań, aby ułatwić dalsze działania udostępnianie i organizowanie notatek w centralnym obszarze roboczym w celu zapewnienia płynnej współpracy zespołowej

6. Fathom AI (najlepsze dla zespołów sprzedażowych i niestandardowych)

via Fathom AI

Fathom AI to narzędzie do transkrypcji AI, które wykracza poza zwykłe robienie notatek, oferując firmom narzędzie do wydobywania kluczowych wniosków i praktycznych spostrzeżeń. Narzędzie to zostało specjalnie zaprojektowane w celu wsparcia zespołów wirtualnych i sprzedażowych, które muszą upewnić się, że ważne szczegóły spotkania są dokładnie rejestrowane bez ręcznej interwencji.

Ten asystent AI jest dobrze znany ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu, umożliwiającego szybkie ustawienia i łatwą integrację z istniejącymi cyklami pracy. Jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Tactiq, z funkcjami takimi jak etykieta notatek, współpraca w czasie rzeczywistym i przypomnienia o możliwych działaniach , aby zapewnić, że zespoły pozostaną w zgodzie.

najlepsze funkcje Fathom AI

Korzystaj z podsumowań spotkań opartych na AI, aby wyodrębnić kluczowe informacje i elementy działań z dowolnego spotkania

Segreguj notatki za pomocą inteligentnego systemu podświetlania i etykiety notatek, aby łatwo kategoryzować dyskusje na podstawie tematu, motywu lub innych kategorii

Eksportuj podsumowania spotkań w wielu formatach, takich jak PDF lub CSV

Fathom AI limit

Ograniczone języki transkrypcji, co może stanowić problem w przypadku wielojęzycznych spotkań

Integracja tylko z Zoom, co ogranicza jej użycie do Teams, które polegają na innych platformach spotkań

Fathom AI ceny

Free Forever

Premium : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Edition : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Edition Pro: 39 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Fathom AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: 5/5 (ponad 600 recenzji)

Porada bonusowa: Zastanawiasz się, jak mieć wydajne spotkania? Oto kilka wskazówek, których warto przestrzegać: ✅ Ustaw wyczyszczoną agendę, aby dyskusje były skoncentrowane i wydajne eksperymentuj z krótszymi formatami spotkań, aby uniknąć niepotrzebnego marnowania czasu zachęcanie do aktywnego uczestnictwa poprzez ankiety lub elementy interaktywne, aby zapewnić, że głos wszystkich zostanie wysłuchany

7. Fellow (najlepszy do ustrukturyzowanych agend spotkań i wspólnych notatek)

via Fellow

Fellow to asystent AI przeznaczony dla Teams, dla których priorytetem są wspólne notatki ze spotkań i efektywne tworzenie agend. Narzędzie to usprawnia planowanie i organizowanie spotkań, umożliwiając użytkownikom tworzenie udostępnianych agend spotkań przed spotkaniami i sporządzanie wspólnych notatek.

Główną zaletą tego narzędzia jest skupienie się na współpracy zespołowej, oferując wszystkie funkcje, które pomagają zespołom śledzić elementy działań, podjęte decyzje i otwarte problemy. Jest to szczególnie przydatne dla kierowników projektów, zespołów sprzedażowych i zespołów ds. powodzenia klienta, którzy muszą upewnić się, że każdy członek zespołu jest zgodny i ma jasność co do kolejnych kroków.

Inne najlepsze funkcje

Twórz wspólne protokoły ze spotkań z agendą, umożliwiając wielu uczestnikom wnoszenie wkładu w czasie rzeczywistym

Twórz udostępniane agendy przed spotkaniami, pomagając promować zorganizowane i efektywne spotkania online

Płynna integracja z głównymi platformami, takimi jak Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack i inne

Łatwe śledzenie informacji zwrotnych i działań następczych po spotkaniach w celu zapewnienia śledzenia elementów działań z poprzednich spotkań

Inne limity

Free Plan ma kilka ograniczeń dla funkcji robienia notatek AI, z limitami transkrypcji, nagrywania i robienia notatek dla maksymalnie 5 spotkań na użytkownika

Koncentruje się głównie na cyklach pracy na spotkaniach; ograniczone możliwości zarządzania projektami poza elementami działań

Współpracownicy

Free Forever

Teams : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje innych użytkowników

G2: 4. 7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (30+ recenzji)

Jedna recenzja użytkownika zawiera wzmiankę :

Fellow znacznie zwiększył moją organizację i wydajność podczas spotkań. Dzięki niemu każdego dnia jestem świetnie przygotowany, co pozwala mi być bardziej obecnym i uważnym podczas sesji. A kiedy nie mogę wziąć udziału w spotkaniu - nagrania i transkrypcje generowane przez AI Fellow są lepsze niż jakakolwiek inna platforma, z której korzystałem.

Fellow znacznie zwiększył moją organizację i wydajność podczas spotkań. Dzięki niemu każdego dnia jestem świetnie przygotowany, co pozwala mi być bardziej obecnym i uważnym podczas sesji. A kiedy nie mogę wziąć udziału w spotkaniu - nagrania i transkrypcje generowane przez AI Fellow są lepsze niż jakakolwiek inna platforma, z której korzystałem.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki uzupełniające lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. ClickUp umożliwia natychmiastowe przekształcanie rozmów w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

8. Descript (najlepszy do transkrypcji podcastów i wideo z edycją AI)

via Descript

Descript to narzędzie do transkrypcji audio i wideo, które wyróżnia się możliwościami edycji. Jest szczególnie popularne wśród osób, które muszą transkrybować podcasty, spotkania online, nagrania wideo lub dowolną zawartość audio, a jednocześnie muszą edytować lub produkować multimedia.

Podczas gdy wiele alternatyw Tactiq oferuje podstawową transkrypcję, Descript wyróżnia się unikalną edycją opartą na tekście i kompleksowym zestawem funkcji. Oznacza to, że można zintegrować transkrypcję i edycję w jednym cyklu pracy, bez konieczności korzystania z oddzielnego oprogramowania do edycji wideo.

Najlepsze funkcje transkrypcji

Edytuj pliki audio i wideo bezpośrednio z transkrypcji, ułatwiając wycinanie, łączenie lub edycję multimediów

Użyj opcji nagrywania ekranu, aby nagrywać spotkania lub prezentacje online wraz z transkrypcją w czasie rzeczywistym

Automatyzacja procesu edycji wideo i audio przy użyciu funkcji edycji opartych na AI w celu usunięcia słów wypełniających, takich jak "um" lub "uh" zarówno w audio, jak i wideo

Limity transkrypcji

Free Plan ma ograniczone funkcje notatek ze spotkań AI lub podsumowań spotkań w porównaniu do innych alternatyw Tactiq

Dla nowych użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami do edycji wideo lub audio, wiąże się to ze stromą krzywą uczenia się

Cena transkrypcji

Free Forever

Hobbysta : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Creator : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje transkrypcji

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

czy wiesz, że? Badania Harvard Business Research wykazały, że 70% pracowników skarży się, że częste spotkania uniemożliwiają im zakończenie zadań na czas. Zdecydowanie jest miejsce na poprawę!

9. tl;dv (najlepsze do spotkań wideo z transkrypcją AI)

tl;dv (skrót od Too Long; Didn't View) to unikalne narzędzie do transkrypcji AI zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i uzyskać kluczowe wnioski z wirtualnych spotkań. Ten asystent spotkań AI automatycznie podsumowuje kluczowe punkty spotkania i zapewnia dostawcom zwięzłe podsumowania podkreślające przydatne spostrzeżenia.

Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla kierowników projektów, teamów sprzedażowych i menedżerów ds. powodzenia klienta, którzy potrzebują narzędzia do transkrypcji w czasie rzeczywistym, aby podkreślić kluczowe punkty i szybko przyswoić informacje.

najlepsze funkcje

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania spotkań, które uchwycą najważniejsze szczegóły z każdego wirtualnego spotkania

Korzystaj z dostosowywanych szablonów notatek ze spotkań dla różnych przypadków użycia, takich jak aktualizacje projektów, spotkania sprzedażowe lub sesje burzy mózgów

Możliwość wyróżniania kluczowych punktów dotyczących spotkań w CRM lub przesyłania odpowiednich zadań do Jira, Slack lub dowolnego innego używanego narzędzia

tl;dv limit

Brakuje mu zaawansowanych funkcji, takich jak edycja notatek lub niestandardowe notatki ze spotkań w określonym formacie

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie często ma trudności ze spotkaniami z wieloma mówcami lub bardzo szybkimi, złożonymi dyskusjami

tl;dv pricing

Free Forever

Pro: $29/miesiąc na użytkownika

Business : $98/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: NA

Użytkownicy lubią tl;dv za jego zdolność do transkrypcji wielojęzycznych spotkań, a jeden z użytkowników powiedział:

Korzystam z tl;dv już od jakiegoś czasu po ocenie wielu opcji. Ponieważ pracuję w dziale badań rynkowych, jest on niezwykle przydatny do przechwytywania spostrzeżeń z wywiadów i szczegółowej analizy transkrypcji, które są bezbłędne - nawet w różnych językach (testowałem go w języku hiszpańskim, angielskim, angielskim z ludźmi z Bliskiego Wschodu i angielskim z ludźmi z Indii). Powiedziałbym więc, że jest prawie niezawodny.

Korzystam z tl;dv już od jakiegoś czasu po ocenie wielu opcji. Ponieważ pracuję w dziale badań rynkowych, jest on niezwykle przydatny do przechwytywania spostrzeżeń z wywiadów i szczegółowej analizy transkrypcji, które są bezbłędne - nawet w różnych językach (testowałem go w języku hiszpańskim, angielskim, angielskim z ludźmi z Bliskiego Wschodu i angielskim z ludźmi z Indii). Powiedziałbym więc, że jest prawie niezawodny.

10. Avoma (najlepsza do analiz opartych na AI i współpracy zespołowej)

via Avoma

Avoma to asystent spotkań AI, który koncentruje się na byciu jednopunktową platformą do zarządzania interakcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Tactiq transkrybuje spotkania i analizuje je w celu wygenerowania podsumowań, spostrzeżeń i elementów działań, umożliwiając Teams skupienie się na kolejnych zadaniach zamiast przeszukiwania całych rozmów. Dzięki automatycznemu wykrywaniu tematów, analizie nastrojów i analizie transakcji można uzyskać przydatne informacje z rozmów i usprawnić podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Avoma

Automatycznie przechwytuj i transkrybuj rozmowy i spotkania z klientami, korzystając z zaawansowanych funkcji transkrypcji opartych na sztucznej inteligencji

Analizuj rozmowy i szczegóły spotkań dzięki funkcjom inteligencji konwersacji z obsługą AI

Identyfikacja kluczowych tematów i trendów w interakcjach z klientami z dużą dokładnością

Oceniaj nastroje klientów, kluczowe punkty dyskusji i poziomy zaangażowania w analizach po spotkaniu

Avoma limit

Jego funkcje mogą być przytłaczające dla użytkowników szukających bardziej podstawowego rozwiązania do automatyzacji notatek

Ceny za zaawansowane funkcje i głębszy wgląd w spotkania są wysokie w porównaniu do innych alternatyw Tactiq

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 29 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Conversation Intelligence : 69 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownikom podobają się funkcje Avomy, które są połączeniem narzędzi do transkrypcji spotkań i narzędzi do analizy przychodów:

Najbardziej pomocną częścią Avomy jest dla mnie informacja zwrotna po moich rozmowach. Na przykład, ile mówiłem w porównaniu z tym, ile mówił klient podczas rozmów. Mam tendencję do nadmiernego mówienia podczas niektórych rozmów, więc pozwoliło mi to spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo mam tendencję do zrobienia tego. Kolejną funkcją, z której korzystam przy każdej rozmowie, jest karta wyników. Już samo to pomogło podnieść jakość moich rozmów.

Najbardziej pomocną częścią Avomy jest dla mnie informacja zwrotna po moich rozmowach. Na przykład, ile mówiłem w porównaniu z tym, ile mówił klient podczas rozmów. Mam tendencję do nadmiernego mówienia podczas niektórych rozmów, więc pozwoliło mi to spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo mam tendencję do zrobienia tego. Kolejną funkcją, z której korzystam przy każdej rozmowie, jest karta wyników. Już samo to pomogło podnieść jakość moich rozmów.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze podsumowania spotkań AI

11. MeetGeek (najlepsze do automatyzacji zarządzania spotkaniami i działań następczych)

via MeetGeek

MeetGeek to asystent spotkań oparty na AI, który automatyzuje proces nagrywania, transkrypcji spotkań i ich podsumowywania. Narzędzie jest idealne do śledzenia wyników spotkań biznesowych, zwłaszcza w środowiskach sprzedaży, powodzenia klienta i zarządzania projektami.

Narzędzie wykorzystuje AI w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych ze spotkaniami, zapewniając uczestnikom możliwość skupienia się na dyskusji. To sprawia, że jest to świetny wybór dla Teams, które chcą zminimalizować zadania po spotkaniu i zapewnić spójne działania następcze.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Nagrywaj i transkrybuj spotkania automatycznie z wysoką dokładnością, korzystając z funkcji transkrypcji spotkań opartych na AI

Generowanie zautomatyzowanych podsumowań spotkań z kluczowymi wnioskami i elementami działań

Etykieta dodatkowych elementów działań i automatyczne przypisywanie działań następczych po spotkaniach

Integracja z innymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i inne

MeetGeek limit

Chociaż Tactiq automatyzuje transkrypcje spotkań i działania następcze, nie oferuje dogłębnej analizy ani funkcji inteligencji konwersacji, jak inne alternatywy Tactiq

Ceny MeetGeek

Podstawowe: Darmowe na zawsze

Pro : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownikom podoba się sposób, w jaki ten asystent spotkań oparty na AI pomaga w transkrypcji spotkań, a jeden z użytkowników powiedział:

*Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, notatek, ani nawet próbować dowiedzieć się, co przegapiłem, ponieważ nawet jeśli nie jestem obecny na spotkaniu, MeekGeek będzie obecny na tym spotkaniu dla mnie i podsumuje wszystko w najdrobniejszych szczegółach! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze do przodu!

*Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, notatek, ani nawet próbować dowiedzieć się, co przegapiłem, ponieważ nawet jeśli nie jestem obecny na spotkaniu, MeekGeek będzie obecny na tym spotkaniu dla mnie i podsumuje wszystko w najdrobniejszych szczegółach! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze do przodu!

Bonusowe narzędzia AI do spotkań do odkrycia Oprócz popularnych alternatyw Tactiq, które omówiliśmy, oto kilka mniej znanych, ale potężnych asystentów spotkań opartych na AI, które warto poznać: Jamworks : Inteligentny asystent spotkań zaprojektowany dla studentów i profesjonalistów, umożliwiający nagrywanie, transkrypcję i podkreślanie kluczowych dyskusji

Sembly AI : zaawansowany asystent oparty na sztucznej inteligencji, który transkrybuje, podsumowuje i wyodrębnia kluczowe informacje ze spotkań, jednocześnie integrując się ze Slackiem i Trello

Supernormal : Lekkie narzędzie AI do robienia notatek, które przechwytuje i organizuje spotkania w czasie rzeczywistym z automatycznymi podsumowaniami

Przejmij kontrolę nad spotkaniami dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzie do transkrypcji spotkań może zmienić sposób współpracy zespołu i zwiększyć wydajność. Chociaż Tactiq to solidny wybór, alternatywy, które zbadaliśmy, oferują unikalne funkcje, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Na tym tle wyróżnia się ClickUp. Dzięki narzędziom AI do transkrypcji spotkań, zautomatyzowanym elementom działań i płynnym narzędziom do współpracy, ClickUp zapewnia wydajność i możliwość działania podczas każdego spotkania - niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą, powodzeniem klienta, czy zarządzaniem projektami.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i poznaj inteligentniejszy sposób zarządzania spotkaniami, śledzenia postępów i osiągania wyników! 🚀