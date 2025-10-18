Free profesjonalne szablony wniosków o sponsoring, które pomogą Ci zawrzeć więcej umów

Dobrze zaprojektowana propozycja sponsoringowa może być kluczem do nawiązania cennych partnerstw.

Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie, wprowadzasz nową inicjatywę, czy prowadzisz kampanię non-profit, odpowiedni szablon propozycji sponsoringowej pomoże Ci podkreślić wartość, przedstawić jasne możliwości i szybciej zawrzeć umowy.

W tym poście zebraliśmy najlepsze bezpłatne i profesjonalne szablony ofert sponsorskich, które pomogą Ci pewnie przyciągnąć i pozyskać sponsorów. Czytaj dalej!

Szablon propozycji sponsoringowej to gotowy dokument służący do zwracania się do firm lub osób prywatnych o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla wydarzenia, projektu lub organizacji.

Szablony te zapewniają przejrzystą strukturę prezentacji szczegółów wydarzenia, możliwości sponsoringowych, pakietów sponsorskich, grupy docelowej oraz kluczowych korzyści dla potencjalnych sponsorów. Zapewniają one również spójność wszystkich ofert, ułatwiając jednocześnie niestandardowe dostosowanie do potrzeb każdego potencjalnego sponsora.

Dobry szablon propozycji sponsoringowej jest przejrzysty, ma dobrą strukturę i można go łatwo dostosować do różnych potencjalnych sponsorów. Podkreśla możliwości sponsoringowe i jasno przedstawia, co sponsor otrzymuje w zamian.

Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

Profesjonalna strona tytułowa z logo marki: przejrzysta, atrakcyjna wizualnie strona tytułowa z nazwą wydarzenia, logo, datą i odpowiednim brandingiem natychmiast nadaje ton i sygnalizuje wiarygodność

Zwięzły list sponsorski lub streszczenie propozycji: Ten list wstępny powinien krótko przedstawiać Twoje wydarzenie lub inicjatywę, wyjaśniać jej cel i określać, dlaczego szukasz sponsora. Powinien szybko przekazać sponsorowi propozycję wartości

Przegląd wydarzenia i informacje o odbiorcach: Przedstaw kontekst, opisując cele wydarzenia, rodzaj uczestników i dane demograficzne odbiorców. Pomoże to sponsorom zrozumieć, do kogo będą docierać i jak to się ma do ich marki

Poziomy sponsorowania i lista korzyści: Sponsorzy cenią sobie możliwość wyboru. Przedstaw jasno dostępne pakiety sponsorskie (np. złoty, srebrny, brązowy) i ich zawartość — od umieszczenia logo i wzmianek w mediach społecznościowych po powierzchnię wystawienniczą i możliwość wygłoszenia przemówienia

Wizualne dowody i najważniejsze wydarzenia z przeszłości: Dołącz zdjęcia, referencje lub kluczowe dane z poprzednich wydarzeń, aby zbudować wiarygodność. Dzięki temu sponsorzy będą mieli pewność, że Twoje wydarzenie jest dobrze zorganizowane i zapewni wymierną ekspozycję

Szczegóły finansowe i wyniki: Jasno określ opłaty sponsorskie, zakres wkładu i to, co obejmuje każdy poziom. Przejrzystość pomaga sponsorom w pewnej ocenie ich inwestycji

jasne informacje kontaktowe i kolejne kroki:* Ułatw sponsorom podjęcie działań. Podaj bezpośrednie dane kontaktowe, jasne wezwanie do działania oraz wszelkie ważne terminy lub harmonogramy podejmowania decyzji

Format z możliwością dostosowania i edycji: Najlepsze szablony można łatwo spersonalizować dla różnych sponsorów, wydarzeń i branż, co pozwala dostosować ofertę bez konieczności rozpoczynania od nowa za każdym razem

Oto krótka tabela podsumowująca najlepsze szablony wniosków o sponsoring:

Jeśli Twoim celem jest przekonanie potencjalnych sponsorów i przedstawienie przejrzystej, przekonującej propozycji, te gotowe do użycia szablony pozwolą Ci zaoszczędzić wiele godzin pracy nad formatowaniem.

Oto zbiór, który warto dodać do zakładek:

szablon tablicy do propozycji projektu ClickUp*

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swoje pomysły dotyczące sponsoringu w sposób wizualny, korzystając z szablonu tablicy do prezentacji projektów ClickUp

Szablon tablicy projektowej ClickUp pozwala przenieść proces prezentacji z arkuszy kalkulacyjnych do wizualnego, opartego na współpracy ustawień.

Zamiast pisać wszystko od podstaw, ten szablon pozwala zaplanować możliwości sponsoringowe, harmonogramy, wyniki i pakiety sponsorskie na jednej tablicy typu „przeciągnij i upuść”. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli pracujesz z zespołem lub prezentujesz projekt wielu sponsorom.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualnie uporządkuj sekcje oferty, korzystając z interfejsu tablicy

Przypisuj role interesariuszom za pomocą pól niestandardowych

Śledź postęp dzięki statusom zadań, takim jak „Otwarte” i „Zakończone”

Przełączaj się błyskawicznie między widokiem oferty a zasobami onboardingowymi

🔑 Idealne dla: organizatorów wydarzeń lub organizacji non-profit, które muszą wspólnie tworzyć propozycje sponsoringowe, z możliwością wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym i szybkiej edycji.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami i kontekstowej sztucznej inteligencji ClickUp możesz tworzyć zadania na podstawie czatów, komentarzy, dokumentów, a nawet e-maili — dzięki czemu Twoje propozycje sponsoringowe, osie czasu i wyniki pozostają spójne, możliwe do realizacji i zgromadzone w jednym miejscu.

2. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź, prezentuj i dostosowuj wydatki na sponsoring dzięki szablonowi propozycji budżetu ClickUp

Szablon propozycji budżetu ClickUp zapewnia prosty format do planowania przewidywanych kosztów, osi czasu i oczekiwań dotyczących zwrotu z inwestycji — bez konieczności żonglowania dziesiątkami arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli Twoja propozycja sponsoringowa wymaga szczegółowego rozbicia finansowego, ten szablon zapewnia przejrzystą i zwięzłą prezentację danych liczbowych.

Ten szablon propozycji budżetu jest szczególnie pomocny, gdy chcesz zbudować zaufanie potencjalnych sponsorów korporacyjnych, pokazując, że już wszystko dokładnie zrobione.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodawaj listy i śledź szacunkowe koszty wydarzeń według kategorii

Wizualizuj osie czasu projektów za pomocą widoku Gantt

Uporządkuj notatki finansowe i zatwierdzenia w jednym dokumencie

Przydzielaj aktualizacje i poprawki swojemu zespołowi, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

🔑 Idealne dla: zespołów, które muszą przedstawić potencjalnym sponsorom przejrzysty i szczegółowy plan finansowy, jednocześnie gromadząc wszystkie wewnętrzne dyskusje i aktualizacje dotyczące budżetu w jednym miejscu.

🔎 Czy wiesz, że... Brand Right Marketing rozrósł się z jednoosobowej działalności do 25-osobowej agencji dzięki usprawnieniu cyklu pracy za pomocą ClickUp. Szablony zadań i automatyzacje wyeliminowały ręczne przekazywanie zadań, zmniejszyły zamieszanie i pozwoliły zaoszczędzić wiele godzin pracy w różnych działach, umożliwiając zespołowi zarządzanie ponad 40 projektami internetowymi jednocześnie przy minimalnym chaosie.

3. Szablon procesu RFP ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj każdym etapem procesu pozyskiwania sponsorów dzięki szablonowi procesu pozyskiwania sponsorów ClickUp

Jeśli Twój szablon propozycji sponsoringu wydarzenia obejmuje wybór dostawców lub sponsoring wspólny, ten szablon został stworzony z myślą o tak złożonych sytuacjach. Szablon procesu RFP ClickUp to oparty na zadaniach framework, który umożliwia koordynację każdego etapu procesu zapytania ofertowego — od zdefiniowania celów po śledzenie odpowiedzi dostawców i wybór odpowiedniego partnera.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź terminy i status ofert dzięki niestandardowym polom zadań

Przydziel zadania związane z przeglądem ofert swoim pracownikom i oznacz interesariuszy

Porównaj opcje sponsoringowe i odpowiedzi dostawców dzięki przejrzystym widokom

Twórz osie czasu, korzystając z widoku Gantt lub kalendarza

🔑 Idealne dla: Organizacji zarządzających sponsoringiem korporacyjnym lub wydarzeniami wspieranymi przez dostawców, gdzie wybór odpowiedniego partnera jest równie ważny jak sama propozycja.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania członkami dla organizacji

Pobierz darmowy szablon Zbieraj i śledź informacje o sponsorach bez wysiłku dzięki szablonowi formularza sponsorskiego ClickUp

Zainteresowanie sponsorów to jedno. Śledzenie nazwisk, kontaktów, rodzajów wsparcia i działań następczych to coś zupełnie innego. Szablon formularza sponsoringowego ClickUp zapewnia uporządkowany sposób gromadzenia i organizowania wszystkich przychodzących wniosków o sponsoring.

Ten szablon formularza sponsorskiego jako funkcja zawiera wiele widoków, pola niestandardowe i zautomatyzowane przepływy pracy, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte, a każdy potencjalny sponsor otrzyma profesjonalną obsługę.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj formularze, dodając szczegółowe pola niestandardowe dotyczące kontaktu i rodzaju wsparcia

Śledź status każdego sponsora na poszczególnych etapach, takich jak „Do zrobienia”, „W trakcie kontaktu” i „Zatwierdzone”

Sortuj przesłane według rodzaju sponsoringu, priorytetu lub źródła

Scentralizuj dane sponsorów, aby uprościć działania promocyjne i działania następcze

🔑 Idealne dla: zespołów organizujących wydarzenia i organizacji non-profit, które obsługują wiele zapytań od sponsorów i potrzebują szybkiego, ujednoliconego systemu do zarządzania wszystkimi napływającymi możliwościami sponsoringowymi.

🔎 Czy wiesz, że... Teams korzystające z szablonów ClickUp do tworzenia strategii obsługi klienta odnotowują 64% przyspieszenie realizacji usług, co znacznie skraca czas poświęcany na organizację i wdrażanie procesów roboczych.

5. Szablon opisu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o przejrzystość i spójność dzięki szablonowi opisu projektu ClickUp

Dopracowana propozycja sponsoringowa to nie tylko lista liczb — potrzebna jest w niej również przekonująca historia. Szablon opisu projektu firmy ClickUp zapewnia przejrzystą strukturę, która pozwala wyjaśnić „dlaczego” organizujesz dane wydarzenie lub inicjatywę.

Format w stylu dokumentu pozwala na przedstawienie celów, budżetu, osi czasu i zadań w sposób, który pozwala na koordynację działań zespołów wewnętrznych i dostarcza potencjalnym sponsorom jasnych powodów, dla których warto Cię wesprzeć.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Sporządź swoją narrację, korzystając z ukierunkowanego układu dokumentu

Wyraźnie podkreśl cele, wyniki i osie czasu

Podziel pisanie na wykonalne zadania dla zespołu

W razie potrzeby dodaj wizualne osie czasu, takie jak wykresy Gantt

🔑 Idealne dla: zespołów przygotowujących kompleksową ofertę lub prezentację dla kadry kierowniczej, która przedstawia historię powstania propozycji sponsoringu wydarzenia.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze Free oprogramowanie do obsługi baz danych

Pobierz darmowy szablon Dopasuj sponsorów do odpowiednich celów, korzystając z szablonu zadania formularza sponsoringowego ClickUp

Ten szablon jest prosty i gotowy do użycia. Szablon zadania formularza sponsorskiego ClickUp jest przeznaczony dla osób, które muszą śledzić i zarządzać połączeniami ze sponsorami bez nadmiernego komplikowania procesu.

Jest to szablon na poziomie zadania, co oznacza, że można go uruchomić w ciągu kilku sekund i od razu zacząć rejestrować zainteresowanie sponsorów, działania następcze i rodzaje wsparcia. Doskonale nadaje się do aktualizacji w biegu i dla małych zespołów, które po prostu potrzebują czegoś, co działa.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Utwórz zadanie dla każdego potencjalnego sponsora

Oznaczaj i kategoryzuj sponsorów według wydarzenia, rodzaju wsparcia lub statusu

Dodawaj notatki i aktualizacje w miarę rozwoju sytuacji

Ustaw przypomnienia o działaniach następczych lub punktach decyzyjnych

🔑 Idealne dla: małych zespołów lub indywidualnych organizatorów wydarzeń, którzy chcą mieć zakładki nad wnioskami o sponsoring bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij śledzenie sponsorów swojego podcastu dzięki szablonowi ClickUp Podcast Sponsorship Template

Szablon ClickUp dotyczący sponsorowania podcastów to kompletny zestaw narzędzi dla podcasterów, którzy chcą przekształcić zasięg odbiorców w realne przychody. Umożliwia on zarządzanie poszukiwaniem sponsorów, tworzeniem pakietów, kontaktami i wynikami pracy z poziomu jednego, opartego na dokumentach ustawień.

Możesz zaplanować możliwości sponsoringowe, załączyć pakiety medialne i prowadzić szczegółową dokumentację każdej rozmowy — wszystko to bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi lub arkuszy kalkulacyjnych.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź potencjalnych sponsorów i rozmowy z nimi

Twórz pakiety medialne i przesyłaj je online

Przedstaw miejsca reklamowe, wyniki i osie czasu

Uporządkuj pakiety sponsorskie według wartości lub czasu trwania

🔑 Idealne dla: Podcasterów, którzy chcą sformalizować i skalować cykl pracy składania wniosków o sponsoring oraz współpracę partnerską, zachowując jednocześnie centralizację wszystkiego.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak kalendarz ClickUp pozwala wykonać wszystkie zadania w najbardziej efektywny sposób!

8. Szablon formularza wniosku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbieraj, przypisuj i prowadź śledzenie prośb sponsorów za pomocą szablonu formularza prośby ClickUp

Dla każdego zespołu zajmującego się wnioskami o sponsoring, logistyką lub wewnętrznymi zatwierdzeniami, ten szablon formularza wniosku od ClickUp oferuje usprawniony proces przyjmowania wniosków. Jest to szablon w formie listy, zaprojektowany do gromadzenia informacji poprzez tworzenie formularzy, automatyczne przypisywanie zadań i śledzenie wszystkiego w jednym miejscu.

Zamiast śledzić e-maile i arkusze kalkulacyjne, szablon zapewnia scentralizowany system, który umożliwia widoczność dla wszystkich zespołów.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skonfiguruj formularze wniosków z konkretnymi polami, takimi jak cel i dane kontaktowe

Automatycznie przypisuj przychodzące wnioski do odpowiednich członków zespołu

Śledź statusy wniosków, korzystając z widoków takich jak lista, tablica lub kalendarz

Korzystaj z wbudowanych przypomnień i aktualizacji zadań, aby uniknąć opóźnień w działaniach następczych

🔑 Idealne dla: zespołów zajmujących się wnioskami o sponsoring wydarzeń, zapytaniami dostawców lub zatwierdzaniem zasobów wewnętrznych, które potrzebują standardowego sposobu zarządzania przyjmowaniem i przydzielaniem zadań.

💡 Dodatkowa wskazówka: Jeśli regularnie otrzymujesz zapytania od sponsorów lub zarządzasz wieloma ofertami dotyczącymi różnych wydarzeń, skorzystaj z szablonów formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe pomagają od samego początku gromadzić standardowe informacje, takie jak dane firmy, zainteresowania sponsorskie, zakres budżetu i dane kontaktowe.

9. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z każdym zadaniem dzięki szablonowi ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy został stworzony specjalnie dla zespołów non-profit i organizatorów wydarzeń, którzy muszą zajmować się dostawcami, listami gości, listami kontrolnymi planowania wydarzeń, sponsoringiem i darowiznami.

Ten szablon oparty na zadaniach dzieli chaos na łatwe do opanowania kroki — od ustawienia celów zbiórki funduszy po koordynację zadań w całym zespole. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, więc nie musisz przechodzić między dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i kalendarzami, aby zaplanować kolejne wydarzenie.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przydzielaj i planuj zadania związane z wydarzeniami dla wielu zespołów

Śledź budżety, cele zysków i cel wydarzenia dzięki polom niestandardowym

Widok swojej osi czasu w trybie Gantt lub kalendarza

Monitoruj status w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych i powiadomień

🔑 Idealne dla: organizacji non-profit planujących złożone wydarzenia z wieloma pakietami sponsorskim lub celami darowizn, które potrzebują ustrukturyzowanego, ale elastycznego przepływu pracy.

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony ofert wydarzeń na Twoje następne wydarzenie

10. Szablon planu zbiórki funduszy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przedstaw i realizuj swoją strategię dzięki szablonowi planu pozyskiwania funduszy ClickUp

W tym przypadku chodzi o myślenie w szerokiej perspektywie. Szablon planu pozyskiwania funduszy od ClickUp zapewnia gotowe do użycia ustawienia dokumentu, które pomagają uporządkować całą kampanię, od określenia celów po ostateczną realizację.

W przeciwieństwie do szablonów zawierających wiele zadań, ten szablon do zbierania funduszy jest idealny do spisania swojej wizji, zaplanowania kroków i skoordynowania działań zespołu przed podjęciem działań. Jest strategiczny, a nie taktyczny.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Określ cele zbiórki funduszy i kluczowe kamienie milowe kampanii

Dokumentuj swoje działania, osie czasu i strategie pozyskiwania sponsorów

Ustal plan zaangażowania darczyńców i możliwości sponsoringowe krok po kroku

Współpracuj nad edycjami i kontrolą wersji w jednym udostępnianym dokumencie

🔑 Idealne dla: Organizacji non-profit lub małych zespołów, które chcą stworzyć kompleksową strategię pozyskiwania funduszy przed przystąpieniem do realizacji wydarzenia lub przedstawieniem oferty potencjalnym sponsorom.

11. Szablon listu z prośbą o darowiznę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz i zarządzaj kontaktami z darczyńcami dzięki szablonowi listu z prośbą o darowiznę ClickUp

Szablon listu z prośbą o darowiznę ClickUp zapewnia uporządkowany sposób pisania, personalizowania i śledzenia kontaktów z darczyńcami, bez konieczności każdorazowego wymyślania wszystkiego od nowa. Jest on ustawiony jako dokument, co ułatwia tworzenie zawartości, zarządzanie poprawkami i współpracę z zespołem w jednym miejscu.

Oprócz pisania, pomaga to uporządkować informacje o darczyńcach, rejestrować odpowiedzi i zapewnić terminowe działania następcze lub podziękowania.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Sporządź spersonalizowane listy z prośbą o darowiznę dla różnych typów darczyńców

Śledź postępy w działaniach promocyjnych i wersje listów w jednym miejscu

Przechowuj informacje o darczyńcach i dostosowuj wiadomości za pomocą pól niestandardowych

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi e-mail, aby wysyłać listy bezpośrednio

🔑 Idealne dla: Organizacji non-profit i zespołów zajmujących się zbieraniem funduszy, które potrzebują powtarzalnego, zorganizowanego procesu zarządzania listami sponsorskim i pozyskiwaniem darowizn na dużą skalę.

za pośrednictwem PandaDoc

Załóżmy, że jesteś gotowy, aby przedstawić potencjalnym sponsorom profesjonalny, gotowy pod względem prawnym dokument. W takim przypadku szablon propozycji sponsoringowej PandaDoc zapewnia nie tylko strukturę — oferuje również funkcję podpisu elektronicznego, wbudowany cykl pracy oraz elastyczność, która pozwala na jednoczesne pokrycie zarówno prezentacji, jak i umowy.

Od pakietów sponsorskich po klauzule dotyczące anulowania — ten szablon oferty biznesowej zapewnia uwzględnienie wszystkich szczegółów.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dołącz wideo z wydarzenia, profil uczestników i korzyści dla sponsorów

Dodaj prawnie wiążące warunki, takie jak wkład, wypowiedzenie i warunki

Zintegruj z narzędziami do podpisów elektronicznych, takimi jak PandaDoc, aby uzyskać natychmiastowe zatwierdzenie

Skorzystaj z gotowych sekcji, aby tworzyć oferty dla różnych rodzajów wydarzeń (sportowych, muzycznych, modowych)

🔑 Idealne dla: agencji lub organizatorów wydarzeń, którzy chcą wysyłać gotowe do podpisania listy z ofertami i umowy sponsorskie w jednym, spójnym formacie cyfrowym.

Sponsorowanie pojedynczych, prestiżowych wydarzeń zapewnia o 35% wyższy zwrot z inwestycji niż kampanie całoroczne. Oznacza to, że propozycja sponsorowania pojedynczego wydarzenia jest często bardziej przekonująca niż propozycja długoterminowa, zwłaszcza dla marek dążących do zwiększenia widoczności.

za pośrednictwem Proposify

Szablon propozycji sponsoringowej firmy Proposify jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują dopracowanej prezentacji umożliwiającej zawarcie umowy.

Zawiera wszystko, od przykładowych listów sponsorskich po interaktywne tabele cenowe, wstępnie wypełnione warunki i podpisy cyfrowe, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób, które chcą przedstawiać i finalizować umowy sponsorskie w jednym miejscu. Ponadto jest w 100% konfigurowalny, co pozwala dostosować go do dowolnego wydarzenia, zbiórki funduszy lub kampanii.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj niestandardowe strony tytułowe, niestandardową oś czasu i niestandardowe pakiety sponsorskie

Dodaj osadzone wideo, biografie i elementy wyróżniające, aby przyciągnąć sponsorów

Skorzystaj z interaktywnej wyceny, aby przedstawić poziomy cenowe i przyjmować zaliczki

Uzyskaj prawnie wiążące podpisy elektroniczne bez konieczności zmiany narzędzi

🔑 Idealne dla: agencji, organizacji non-profit i marketerów, którzy potrzebują w pełni funkcjonalnego szablonu propozycji z wbudowanymi cyfrowymi cyklami pracy, aby szybko i profesjonalnie pozyskać sponsorów.

🔎 Czy wiesz, że... Sponsorzy spoza branży odnotowują o 15–20% większe zaangażowanie, gdy budują autentyczne połączenia. Nawet jeśli Twoje wydarzenie nie „pasuje” do kategorii marki, kreatywne sformułowanie propozycji może sprawić, że spotka się ono z pozytywnym odbiorem.

za pośrednictwem HubSpot

Szablon propozycji sponsoringowej HubSpot to prosta, ale skuteczna opcja tworzenia dopracowanych propozycji w formacie Word lub PDF. Ma przejrzystą strukturę — zaczyna się od listu przewodniego, przechodzi do kompleksowego przeglądu wydarzenia, przedstawia poziomy sponsoringu, a kończy zwięzłym, praktycznym podsumowaniem.

Jest to szczególnie przydatne dla osób, które preferują edytowalne formaty offline zamiast narzędzi internetowych.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Jasno przedstaw cel, odbiorców i wpływ swojego wydarzenia

Przedstaw pakiety sponsorskie w postaci dostosowywalnej tabeli z podziałem na poziomy

Podkreśl wzajemne korzyści i kluczowe wyniki

Korzystaj z dokumentu i edytuj go w programie Word lub wyeksportuj jako plik PDF

🔑 Idealne dla: organizacji non-profit, organizatorów wydarzeń lub małych zespołów, które chcą wysyłać spersonalizowane, gotowe do druku listy i propozycje sponsoringowe bez konieczności wykupywania subskrypcji oprogramowania.

za pośrednictwem Venngage

Szablon propozycji sponsoringu wydarzenia firmy Venngage jest przeznaczony dla tych, którzy chcą, aby ich prezentacja wyglądała tak dobrze, jak brzmi.

Ten w pełni wizualny szablon typu „przeciągnij i upuść” został zaprojektowany tak, aby przyciągać uwagę dzięki wyrazistym układom, konfigurowalnej grafice i markowemu wzornictwu. Niezależnie od tego, czy promujesz wydarzenie sportowe, zbiórkę funduszy czy sponsoring korporacyjny, to narzędzie umożliwia prezentację danych demograficznych, korzyści i pakietów sponsorskich w eleganckim, wizualnym formacie, który można łatwo pobrać, wydrukować lub udostępnić cyfrowo.

🌼 Oto dlaczego spodoba ci się to rozwiązanie:

Dostosuj każdy element w niestandardowy sposób, od kolorów po czcionki i ikony

Wizualnie zaprezentuj korzyści dla sponsorów, zasięg odbiorców i osie czasu

Dodaj wykresy, dane demograficzne i zdjęcia, aby zwiększyć wiarygodność

Wyeksportuj swoją ofertę jako plik PDF, PowerPoint lub plik graficzny

🔑 Idealne dla: organizatorów wydarzeń i marketerów, którzy potrzebują wysoce wizualnego szablonu propozycji sponsoringu wydarzenia w stylu prezentacji, który można udostępniać online lub w formie drukowanej.

za pośrednictwem Sponsorship Collective

Ten uproszczony szablon propozycji sponsoringowej jest przeznaczony dla osób, które preferują prawdziwe rozmowy zamiast ogólnych prezentacji. Układ w formacie PDF pozwala uniknąć stereotypów i zapewnia inteligentną strukturę do tworzenia elastycznych, niestandardowych propozycji.

Rezygnuje on z uniwersalnego modelu „złoto/srebro/brąz” na rzecz hybrydowego podejścia opartego na menu, w którym sponsorzy tworzą własne pakiety w oparciu o rzeczywistą wartość, a nie założenia.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz przejrzystą stronę tytułową i zaprezentuj swoje wydarzenie lub inicjatywę bez zbędnych wyjaśnień.

Wykorzystaj trzyakapitowy format, aby przedstawić możliwości, a nie potrzeby.

Przedstaw dane dotyczące sponsorów za pomocą wykresów, diagramów i wizualizacji demograficznych.

Korzystaj z pakietów wielopoziomowych (w razie potrzeby), ale zadbaj o ich elastyczność i możliwość wymiany.

🔑 Idealne dla: niezależnych organizatorów wydarzeń, organizacji non-profit lub małych zespołów, które chcą odejść od przestarzałych pakietów i prowadzić dwustronną rozmowę ze sponsorami zamiast polegać na statycznej prezentacji.

za pośrednictwem Wise Business

Wise oferuje prosty szablon wniosku o sponsoring przeznaczony dla freelancerów, małych firm i organizatorów wydarzeń, którzy muszą szybko wysyłać dopracowane wnioski.

Można je pobrać w formacie Word lub PDF i zawierają wszystkie podstawowe informacje: szczegóły wydarzenia, korzyści dla sponsorów, dostosowywane pakiety sponsorskie oraz jasne wezwanie do działania. Możesz połączyć je bezpośrednio z Wise Business, aby otrzymywać płatności w wielu walutach przy niskich opłatach — idealne rozwiązanie dla międzynarodowych sponsorów.

🌼 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przedstaw cele projektu, osie czasu, wyniki i szczegóły dotyczące wsparcia finansowego.

Dodaj tabele przedstawiające poziomy sponsorowania i propozycje wartości.

Dostosuj format, aby odzwierciedlało Twoją markę.

Połącz swoją ofertę z Wise, aby korzystać z globalnych płatności i łatwiejszego rozliczania sponsorów.

🔑 Idealne dla: freelancerów, małych zespołów i firm współpracujących z międzynarodowymi sponsorami, którzy potrzebują przejrzystego, edytowalnego szablonu w połączeniu z prostym systemem fakturowania.

Skuteczna propozycja sponsoringowa nie polega na wyszukanym języku, ale raczej na jasności, strukturze i wykazaniu rzeczywistej wartości. Te profesjonalne szablony zapewniają właśnie to oraz elastyczność w dostosowywaniu każdej oferty do idealnych sponsorów.

Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie sportowe, tworzysz inicjatywę non-profit, czy planujesz kampanię sponsoringową dla firmy, nie ma powodu, aby zaczynać od zera.

Wykorzystaj szablony, aby podkreślić nazwę wydarzenia, wyjaśnić kluczowe korzyści i pokazać sponsorom, co dokładnie otrzymają w zamian. A kiedy będziesz gotowy, dostosuj je jeszcze szybciej i zarządzaj ofertami w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp i uprość cały proces składania ofert!