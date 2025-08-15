11 najlepszych generatorów arkuszy kalkulacyjnych AI do szybszej automatyzacji i analizy danych

Niezależnie od tego, czy je kochasz, czy nienawidzisz, prawdopodobnie nie możesz bez nich pracować. Tak, mowa o arkuszach kalkulacyjnych. Jako nieocenieni bohaterowie przetwarzania danych pomagają rysować wzorce, które dostarczają informacji i poprawiają wyniki projektów. Jednak ręczne aktualizowanie formuł, formatowanie tabel lub tworzenie pulpitów w Excelu lub Arkuszach Google nie należy do najprzyjemniejszych zajęć.

W tym miejscu wkraczają generatory arkuszy kalkulacyjnych AI.

Narzędzia te wykorzystują podpowiedzi w języku naturalnym, aby pomóc Ci generować formuły, tworzyć tabele, czyścić dane w arkuszach kalkulacyjnych, a nawet uruchamiać zapytania SQL — bez dotykania ani jednej linii kodu. Krótko mówiąc, pozwalają Ci rozmawiać z arkuszami kalkulacyjnymi zamiast łamać sobie nad nimi głowę.

Które z nich warto wypróbować? Wybraliśmy kilka najlepszych, aby ułatwić Ci podjęcie decyzji.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, VisiCalc, pojawił się w 1979 roku i był tak rewolucyjny, że przypisuje mu się przyczynienie się do powodzenia komputerów osobistych. Dzisiaj AI może wykonać w kilka sekund zadania, które kiedyś zajmowały takim narzędziom wiele godzin.

Czego należy szukać w generatorze arkuszy kalkulacyjnych AI?

Odpowiedni generator arkuszy kalkulacyjnych AI powinien działać jak analityk danych na żądanie. Powinien nie tylko automatyzować powtarzalne zadania związane z formatowaniem, ale także przekształcać surowe informacje w inteligentne decyzje.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze:

Wprowadzanie języka naturalnego: Generuj formuły, podsumowania lub tabele, wpisując podpowiedzi, takie jak „analizuj odejścia klientów” lub „oblicz miesięczny wzrost przychodów”

Kompatybilność z wieloma formatami: płynna praca z plikami Excel, Arkuszami Google, plikami CSV, a nawet plikami PDF lub pulpitami nawigacyjnymi, co ułatwia importowanie i eksportowanie danych

: automatycznie twórz wykresy, diagramy i pulpity na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego — bez konieczności ręcznego formatowania Inteligentne narzędzia do wizualizacji danych: automatycznie twórz wykresy, diagramy i pulpity na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego — bez konieczności ręcznego formatowania

Integracja SQL: Idealne narzędzia AI do arkuszy kalkulacyjnych zapewniają wsparcie dla zapytań SQL lub konwersję języka naturalnego na SQL, umożliwiając głębszą, bardziej techniczną analizę bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Biblioteka szablonów: Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów do zarządzania projektami, budżetowania, marketingu i nie tylko, aby zaoszczędzić czas na ustawieniach

Czyszczenie i strukturyzowanie oparte na AI: Natychmiastowe czyszczenie nieuporządkowanych danych, usuwanie duplikatów i zmiana formatu tabel za pomocą jednego kliknięcia

Funkcje współpracy: udostępniaj, komentuj lub wspólnie edytuj arkusze kalkulacyjne w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem lub klientami

Automatyzacja zadań: Planuj powtarzające się raporty, alerty lub cykle pracy za pomocą wbudowanych narzędzi do automatyzacji

👀 Czy wiesz, że... Framework NL2Formula to system przetwarzania języka naturalnego zaprojektowany do tłumaczenia zapytań w języku naturalnym na formuły arkusza kalkulacyjnego. Został on wyszkolony do rozumienia 37 rodzajów funkcji arkusza kalkulacyjnego, w tym operacji matematycznych, logicznych, manipulacji tekstem i operacji statystycznych. Osiągnął imponującą dokładność na poziomie 91,2%, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych systemów automatyzacji arkuszy kalkulacyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi AI do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych dostępnych na rynku wraz z listą kluczowych kryteriów decyzyjnych:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Kierownicy projektów, analitycy, zespoły marketingowe i przedsiębiorcy indywidualni, którzy muszą pogodzić zadania, dane i pulpity — wszystko w jednym miejscu dzięki inteligentnym tabelom i analizom opartym na sztucznej inteligencji Pulpit nawigacyjny AI i podsumowania, dane powiązane z zadaniami, automatyzacja, widok tabeli, kontekstowa pomoc AI ClickUp Brain Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Excel Copilot Zespoły pracujące z dużymi zbiorami danych, zaawansowani użytkownicy programu Excel oraz specjaliści ds. finansów, którzy chcą zautomatyzować analizę i uporządkować ogromne arkusze kalkulacyjne bez konieczności nauki obsługi nowych narzędzi Automatyczne wypełnianie formuł, generowanie wykresów i zapytania w języku naturalnym Free z licencją Microsoft 365 Copilot GPT Excel Freelancerzy, specjaliści ds. strategii treści i samodzielni założyciele firm, którzy chcą rozmawiać z programem Excel jak z członkiem zespołu i generować złożone formuły bez biegłej znajomości arkuszy kalkulacyjnych Generuj formuły, automatyzuj zadania w arkuszach kalkulacyjnych i uzyskaj wgląd w dane oparty na kodzie Bezpłatny plan podstawowy; płatne plany już od 6,99 USD miesięcznie Wiersze Zespoły start-upowe, specjaliści ds. wzrostu i profesjonaliści ds. sprzedaży, którzy muszą łączyć dane CRM, uruchamiać modele i tworzyć eleganckie pulpity — wszystko z jednego wspólnego arkusza kalkulacyjnego Współdzielone arkusze, integracja danych, analizy oparte na AI Dostępny plan Free; płatne plany od 8 USD miesięcznie Airtable AI Zespoły projektowe, produktowe i operacyjne, które łączą uporządkowane dane z elastycznością i chcą korzystać z cyklu pracy opartego na AI w relacyjnej bazie danych bez konieczności kodowania Szablony oparte na AI, automatyzacja i wizualizacja danych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie; dodatek AI w planie Team lub wyższym Formuła Bot Początkujący, studenci i właściciele małych firm, którzy chcą opanować arkusze kalkulacyjne bez matematycznych bólów głowy — wystarczy opisać i automatycznie zbudować logikę Generuj złożone formuły, automatyzuj wprowadzanie danych Bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 15 USD miesięcznie Bardeen Zapracowani profesjonaliści, asystenci wykonawczy i rekruterzy automatyzują powtarzalne zadania związane z arkuszami kalkulacyjnymi za pomocą cyklu pracy przeglądarki i AI bez konieczności kodowania Automatyzacja zadań, integracja AI z Arkuszami Google/Excel i łączenie zadań z tabelami Dostępny plan Free; płatne plany od 129 USD miesięcznie SheetAI Osoby pracujące na własny rachunek, badacze i zespoły na wczesnym etapie rozwoju przekształcają nieuporządkowane dane w analizy oparte na GPT, aby skutecznie raportować w Arkuszach Google i Excelu Inteligentne podpowiedzi, automatyczne czyszczenie danych i wizualizacja za pomocą wykresów Bezpłatny plan z ograniczeniami; płatny plan od 20 USD miesięcznie Zoho Sheet Wielofunkcyjne zespoły w średnich przedsiębiorstwach, które chcą korzystać z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych z możliwością współpracy w chmurze i odrobiną inteligencji AI Współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja danych, wbudowane szablony Plan Free z podstawowymi funkcjami Arcwise AI Zespoły finansowe, analitycy FP&A oraz specjaliści pełniący role związane z przetwarzaniem dużych ilości danych, którzy poszukują AI rozumiejącej kontekst, dodającej cytaty i porządkującej arkusze zawierające duże ilości danych liczbowych Wgląd w AI, automatyzacja analiz, generowanie raportów Free w Chrome Web Store Gemini dla Arkuszy Google Nauczyciele, założyciele start-upów i zespoły marketingowe, które już korzystają z Google Workspace i chcą wzbogacić Arkusze o wbudowane supermoce Gemini AI Automatyzacja cyklu pracy, wizualizacja danych, zaawansowane funkcje podobne do programu Excel Plan Free z podstawowymi narzędziami AI; plan płatny już od 8 USD miesięcznie

Najlepsze generatory arkuszy kalkulacyjnych AI upraszczające analizę danych

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w Arkuszach Google, zarządzasz skomplikowanym plikiem Excel, czy tworzysz arkusze i raporty do zarządzania projektami, te narzędzia pomogą Ci to zrobić w kilka minut. Przyjrzyjmy się szczegółowo ich funkcjom.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i raportowania w czasie rzeczywistym)

Twórz arkusze kalkulacyjne oparte na sztucznej inteligencji w ClickUp Twórz edytowalne arkusze kalkulacyjne, które organizują zadania projektu, a wszystkie szczegóły są widoczne na pierwszy rzut oka, korzystając z widoku tabeli ClickUp

Gdyby Excel miał fajniejszego, szybszego i znającego się na AI kuzyna, który naprawdę rozumiałby sposób działania Twojej listy rzeczy do zrobienia, byłby to ClickUp.

ClickUp to aplikacja, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Łączy Twoje projekty, dokumenty i czat w jedną potężną platformę, przyspieszoną przez AI i oszczędzającą czas automatyzację. Korzystanie z ClickUp oznacza przekształcenie arkuszy kalkulacyjnych z grobów danych w dynamiczne i oparte na współpracy huby, które integrują się z rzeczywistymi cyklami pracy projektów.

Zacznij od widoku tabeli ClickUp, aby wizualizować dane projektu. Oferuje on znany interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego, w którym każde zadanie ClickUp (najmniejsza jednostka pracy) jest wierszem, a pola niestandardowe ClickUp są kolumnami, w których znajdują się szczegóły zadania, takie jak osoby przypisane, terminy, budżety i inne informacje kontekstowe.

Co wyróżnia ten widok? Umożliwia szybki przegląd, edycję i zbiorczą aktualizację danych projektu, zarówno ręcznie, jak i za pomocą instrukcji AI.

Połącz zadania, dokumenty i zależności w bazie danych ClickUp

Obsługuje kopiowanie i wklejanie, przeciąganie w celu wypełnienia, bogate typy danych, wiele opcji filtrowania i sortowania oraz współpracę w czasie rzeczywistym. To Twój hub do organizowania i edytowania danych strukturalnych, jednocześnie synchronizując je z zadaniami i projektami.

Możesz dowolnie grupować zadania według dowolnej kolumny (np. status zadania, typ zadania, zespół lub dział itp.), co umożliwia lepszą analizę i raportowanie. Same kolumny są w pełni konfigurowalne: możesz dodawać tyle, ile potrzebujesz, a także ukrywać je, zmieniać ich rozmiar lub zmieniać kolejność w zależności od potrzeb zespołu. Dzięki temu wszyscy widzą najważniejsze dane na pierwszy rzut oka.

Wykonuj obliczenia w ClickUp za pomocą pól formuł

A co z wykonywaniem obliczeń? Pola formuł w ClickUp to rodzaj pól niestandardowych, które umożliwiają wykonywanie obliczeń bezpośrednio w polach zadań, takich jak pola numeryczne, daty/godziny lub inne wyniki formuł. Obsługują one zarówno proste formuły (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), jak i zaawansowane formuły wykorzystujące dziesiątki wbudowanych funkcji (np. logiczne, daty, ciągi, matematyczne).

Proste formuły : Łatwe tworzenie wyników poprzez wybór dwóch pól i operatora (np. Śledzony czas × Stawka godzinowa)

Zaawansowane formuły: korzystaj z funkcji takich jak IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() itp.

Te pola formuł odzwierciedlają wiele funkcji arkusza kalkulacyjnego, ale w ramach rekordów zadań.

Jeśli tworzenie tabeli od podstaw wydaje się zbyt trudne, ClickUp oferuje specjalistyczne szablony arkuszy kalkulacyjnych, które usprawniają śledzenie projektów i gromadzenie danych.

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp to gotowe do użycia narzędzie dla zespołów, które muszą śledzić wszystko, od wskaźników kampanii po plany działania dotyczące produktów, bez konieczności korzystania z nieporęcznych i ograniczających plików Excel.

Pobierz darmowy szablon Gromadź i zarządzaj krytycznymi danymi projektowymi za pomocą szablonu arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Pomyśl o tym jak o arkuszu „do wszystkiego”: dostosuj kolumny, aby przechowywać najważniejsze informacje, zastosuj filtry, aby wyświetlić istotne dane, i powiązaj każdą komórkę z działaniem. Jest to idealne rozwiązanie do organizowania danych strukturalnych, takich jak potencjalni klienci, budżety zespołów lub zapasy, przy jednoczesnym zachowaniu współpracy i aktualności wszystkich informacji.

W jaki sposób AI upraszcza cały ten proces?

ClickUp Brain, najpotężniejsza na świecie sztuczna inteligencja do pracy, łączy wszystkie Twoje projekty, dokumenty i ludzi. Integruje funkcje AI rozpoznające kontekst bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym — dzięki temu możesz zadawać pytania na podstawie danych w ClickUp (i połączonych aplikacjach), automatyzować zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak udostępnianie aktualizacji lub przenoszenie zadań na kolejne etapy, oraz generować natychmiastowe podsumowania lub raporty dla lepszej widoczności.

Generuj formuły dla tabel ClickUp lub zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą ClickUp Brain

W tabelach możesz poprosić Brain w języku naturalnym o zaproponowanie zaawansowanych formuł do złożonych obliczeń, uporządkowanie nieuporządkowanych wpisów, a nawet podsumowanie dużych fragmentów danych tabelarycznych. Jeśli masz problemy ze składnią lub skrajnymi przypadkami (np. dzielenie przez zero), Brain może zaproponować debugowanie lub ulepszone wersje. Jest to świetne rozwiązanie, jeśli planujesz sprinty, śledzisz potencjalnych klientów lub zarządzasz zapasami w swoich zespołach.

Chcesz również usprawnić raportowanie i analizę dzięki AI?

W pulpitach ClickUp możesz dodawać karty AI — takie jak AI Brain, AI Executive Summary i AI Project Update. Wykorzystują one ClickUp Brain do przetwarzania danych z obszaru roboczego na żywo i generowania dynamicznych, kontekstowych informacji.

Uprość raportowanie i analizę danych z arkuszy kalkulacyjnych w czasie rzeczywistym dzięki kartom AI w pulpitach ClickUp

Wprowadzając niestandardowe podpowiedzi, możesz poinstruować AI, aby podsumowała kluczowe osiągnięcia, zaznaczyła kolejne kroki lub zidentyfikowała główne ryzyka i przeszkody dla dowolnego projektu lub działu.

Te karty AI automatycznie pobierają najnowsze informacje z zadań, komentarzy i dokumentów ClickUp. Dzięki temu podsumowania wykonawcze, aktualizacje projektów i oceny ryzyka są zawsze aktualne i dostosowane do konkretnego kontekstu obszaru roboczego.

Na przykład podczas cotygodniowego spotkania zespołu karta aktualizacji zespołu AI może natychmiast podsumować, nad czym pracował każdy członek zespołu, a karta podsumowania AI zapewnia ogólny przegląd stanu i postępów projektu.

Zadaj ClickUp Brain dowolne pytanie, a przeszuka on wszystkie dane z każdego pulpitu, aby znaleźć właściwą odpowiedź

Wynikiem jest bardziej elastyczny i oparty na informacjach proces zarządzania projektami, w ramach którego interesariusze mogą pewnie i jasno podejmować decyzje oparte na danych.

📮 ClickUp Insight: 47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało używać AI do obsługi zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą. Ta różnica może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać transformacyjnego potencjału AI w zakresie zmniejszania obciążenia poznawczego i odzyskiwania czasu. 🔥 ClickUp Brain wypełnia tę lukę, płynnie integrując AI z cyklem pracy. Od podsumowywania wątków i tworzenia treści po rozkładanie złożonych projektów na podzadania — nasza sztuczna inteligencja potrafi wszystko. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zaczynać od zera. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zamiast używać tabel ClickUp jako statycznych dzienników — podobnych do arkuszy kalkulacyjnych, które tylko rejestrują pracę — aktywuj AI Assign i AI Prioritize Fields, aby połączyć te tabele z rzeczywistymi, dynamicznymi czynnikami wpływającymi na Twoją pracę. 👩🏼‍🦰 AI Assign analizuje dane z tabeli — opisy zadań, zależności, obciążenie pracą, obciążenie, poprzednie przypisania — aby automatycznie polecić optymalną osobę przypisaną do każdego zadania 👀 AI Priorytetyzuje odczyty w kolumnach, takich jak terminy, pilność, zależności i przewidywany wysiłek, a następnie przypisuje flagi priorytetów. W tle ocenia wpływ i pilność — jak agent oparty na użyteczności, maksymalizujący wartość zadania w stosunku do ograniczeń

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostarczaj w czasie rzeczywistym informacje oparte na danych i identyfikuj zależności między zadaniami oraz potencjalne wąskie gardła dzięki ClickUp Autopilot Agents

Połącz zadania, dokumenty i wiedzę zespołu za pomocą scentralizowanego menedżera wiedzy AI ClickUp Brain, który umożliwia kontekstowe pytania i odpowiedzi oraz szybkie wyszukiwanie odpowiednich informacji bez konieczności ręcznego przeszukiwania obszaru roboczego

Zmniejsz ręczne utrzymywanie arkuszy kalkulacyjnych dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy za pomocą automatyzacji ClickUp bez kodowania

Zintegruj arkusze kalkulacyjne i realizację projektów dzięki połączeniu zadań z tabelami

Usprawnij śledzenie projektów, aktualizacje statusu i komunikację z interesariuszami w projektach dowolnej wielkości dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje raportowania i szeroki zakres funkcji AI mogą wymagać pewnego nakładu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, umożliwiając zastąpienie wielu narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem. Potężne, kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność do zarządzania zespołami i projektami.

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, umożliwiając zastąpienie wielu narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.

Potężne, kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność pracy, służące do zarządzania zespołami i projektami.

2. Excel Copilot (najlepszy do automatyzacji natywnego programu Microsoft Excel)

za pośrednictwem Excel Copilot

Jeśli Twoje cykle pracy koncentrują się w ekosystemie Microsoft Excel i chcesz korzystać z natywnych supermocy AI bez konieczności zmiany platformy, Excel Copilot jest doskonałym rozwiązaniem. Szczególnie dla osób zajmujących się złożonymi formułami lub powtarzalnymi analizami w ogromnych plikach Excel, inteligentne sugestie i natychmiastowa analiza Copilot mogą zapewnić ogromny wzrost wydajności.

Zintegrowany bezpośrednio z Microsoft 365, ten generator arkuszy kalkulacyjnych AI zmienia sposób interakcji z danymi. Rozumie podpowiedzi w języku naturalnym, aby generować formuły, analizować trendy, podsumowywać dane, a nawet automatycznie tworzyć całe pulpity nawigacyjne Excel w znanym interfejsie plików Excel.

Najlepsze funkcje Excel Copilot

Poproś Copilota prostym językiem angielskim o wygenerowanie formuł, uporządkowanie danych i podsumowanie arkuszy kalkulacyjnych

Twórz pulpity z automatycznie generowanymi wykresami i diagramami

Korzystaj z podpowiedzi, aby uruchamiać zapytania w stylu SQL w tabelach programu Excel

Zbieraj informacje na podstawie kluczowych wskaźników i trendów

Limity programu Excel Copilot

Dostępne tylko w planach Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Nie obsługuje Arkuszy Google i innych platform innych niż Microsoft

Ceny Excel Copilot

Bezpłatnie : zawarte w planach Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Excel Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Excel Copilot prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

Dla mnie Copilot jest największą pomocą w Excelu. To niesamowite, że nie muszę nawet zastanawiać się nad tym, jak samodzielnie wizualizować dane. Nie mogę się doczekać, aby wypróbować Copilot z Pythonem. Niestety, nie sądzę, aby był on jeszcze dostępny wszędzie, ponieważ nie udało mi się go użyć.

Dla mnie Copilot jest największą pomocą w Excelu. To niesamowite, że nie muszę nawet zastanawiać się nad tym, jak samodzielnie wizualizować dane. Nie mogę się doczekać, aby wypróbować Copilot z Pythonem. Niestety, nie sądzę, aby był on jeszcze dostępny wszędzie, ponieważ nie udało mi się go użyć.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla programu Microsoft Excel

3. GPT Excel (najlepszy do pomocy w tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych opartej na podpowiedziach)

za pośrednictwem GPT Excel

GPT Excel to lekkie, ale potężne narzędzie AI do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, stworzone dla tych, którzy chcą zautomatyzować zadania związane z danymi bez konieczności kodowania lub zapamiętywania skomplikowanych formuł. W przeciwieństwie do rozwiązań natywnych, GPT Excel jest oparty na przeglądarce i zbudowany w oparciu o prostą koncepcję: wprowadź podpowiedź, uzyskaj formułę, tabelę, a nawet wnioski natychmiast.

Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników pracujących w programach Excel i Arkuszach Google, którzy chcą uprościć tworzenie formuł, importować dane i konwertować nieuporządkowane wpisy w arkuszach kalkulacyjnych do formatów strukturalnych. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem zarządzającym projektami, czy analitykiem badającym dane, GPT Excel obsługuje większość zadań za pomocą języka naturalnego, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących i użytkowników nietechnicznych.

Najlepsze funkcje GPT Excel

Generuj formuły Excel za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym

Kompatybilność z plikami Excel i Arkuszami Google

Pomaga przekształcić nieuporządkowane dane w sformatowane tabele

Oferuje gotowe szablony podpowiedzi dla zapytań SQL, wykresów i analizy danych

Szybki dostęp bez logowania, umożliwiający błyskawiczne poprawki arkuszy kalkulacyjnych w podróży

Limity GPT Excel

Nie są przeznaczone do intensywnej automatyzacji ani pulpitów nawigacyjnych

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym lub integracji zadań

Ceny GPT Excel

Free

Premium: 6,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje GPT Excel

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Startup o nazwie Shortcut (autorstwa Fundamental Research Labs) przyciągnął uwagę, oferując program podobny do Excela, oparty na agentowej sztucznej inteligencji, który tworzy modele finansowe (np. LBO, DCF) za pomocą języka naturalnego — z płynną kompatybilnością z Excelem. Został on opisany jako „moment ChatGPT dla modelowania finansowego”

4. Rows (najlepszy do współpracy i cyklu pracy arkuszy kalkulacyjnych w Internecie)

za pośrednictwem Rows

Rows, nowoczesna platforma arkuszy kalkulacyjnych, łączy znany interfejs arkusza kalkulacyjnego z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak natywna integracja, generowanie formuł AI, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, a nawet wykresy, które domyślnie wyglądają atrakcyjnie.

Zaprojektowany dla zespołów, analityków i przedsiębiorców, którzy pracują z danymi na żywo, Rows umożliwia połączenie z usługami takimi jak Google Analytics, Stripe, HubSpot i innymi. Rows sprawia, że analiza ruchu internetowego, pobieranie wyników kampanii i wizualizacja kluczowych wskaźników jest niezwykle łatwa, nawet bez dodatków innych firm.

Najlepsze funkcje Rows

Generuj formuły, porządkuj dane i przekształcaj podpowiedzi w wykresy za pomocą asystentów AI

Korzystaj z wbudowanych łączników API do zapytań SQL, danych CRM lub importu niestandardowych plików Excel

Twórz pulpity, wykresy i raporty bez kodowania

Współpracuj nad danymi w czasie rzeczywistym, tak jak w Arkuszach Google

Limity wierszy

Mniej szablonów pulpitów nawigacyjnych i opcji formatowania niż w programie Excel lub Arkuszach

Może być zbyt rozbudowane dla małych, jednorazowych zadań związanych z danymi

Ceny wierszy

Free

Dodatkowo : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 79 USD/miesiąc + 8 USD/miesiąc za każdego użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje wierszy

G2 : 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Rows prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Tworzenie tabel z importu z programu Excel lub Arkuszy Google jest niesamowite. Tworzenie wykresów i elementów wizualnych za pomocą kilku kliknięć oraz nawigacja po obszarze roboczym są IDEALNE.

Tworzenie tabel z importu z programu Excel lub Arkuszy Google jest niesamowite. Tworzenie wykresów i elementów wizualnych za pomocą kilku kliknięć oraz nawigacja po obszarze roboczym są IDEALNE.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas pracy z generatorami arkuszy kalkulacyjnych AI zawsze dokładnie sprawdzaj logikę automatycznie generowanych formuł lub wizualizacji, zwłaszcza w przypadku krytycznych decyzji. AI może przyspieszyć cykl pracy, ale może też generować halucynacje. Ponadto zrozumienie przyczyny powstania wyników zapewnia dokładność i buduje zaufanie do danych.

5. Airtable AI (najlepsze rozwiązanie dla ustrukturyzowanych baz danych i cykli pracy bez kodowania)

za pośrednictwem Airtable

Hybrydowe oprogramowanie Airtable do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i baz danych jest ulubionym narzędziem zespołów zarządzających danymi projektów, kalendarzami treści lub planami rozwoju produktów.

A teraz, dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji w cykle pracy, Airtable może zrobić więcej niż tylko przechowywać lub wyświetlać dane. Może analizować trendy, podsumowywać pola, kategoryzować zawartość, a nawet generować formuły na podstawie podpowiedzi — wszystko to bez opuszczania tabeli.

Nie pracujesz tylko z danymi z arkuszy kalkulacyjnych — zyskujesz automatyczne cykle pracy, inteligentne pulpity nawigacyjne i aplikacje do współpracy, które można obsługiwać za pomocą prostych operacji przeciągania i upuszczania.

Najlepsze funkcje Airtable AI

Generuj, kategoryzuj, tłumacz lub analizuj zawartość komórek na podstawie innych danych w tabeli

Automatycznie analizuj, etykietuj lub odpowiadaj na dane przychodzące z połączonych aplikacji

Korzystaj z wizualnych aplikacji, wykresów i pulpitów nawigacyjnych tworzonych bezpośrednio w tabelach

Importuj jednym kliknięciem z plików Excel lub bazy danych Arkuszy Google

Limity AI Airtable

Funkcje AI są dostępne tylko w planach Pro i Enterprise

Dostosowywanie wymaga niewielkiej nauki dla użytkowników korzystających wyłącznie z arkuszy kalkulacyjnych

Ceny Airtable AI

Free

Team: 24 USD/miesiąc za licencję

Business: 54 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable AI

G2: 4,6/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Airtable AI?

W recenzji G2 czytamy:

Airtable jest prosty w obsłudze, ale niezwykle wydajny. Dzięki niemu udało nam się stworzyć wspaniałe rzeczy.

Airtable jest prosty w obsłudze, ale niezwykle wydajny. Dzięki niemu udało nam się stworzyć wspaniałe rzeczy.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony Airtable do zarządzania projektami

6. Formula Bot (najlepszy do natychmiastowego generowania formuł i czyszczenia danych w arkuszach kalkulacyjnych)

za pośrednictwem Formula Bot

Opisujesz, czego chcesz, prostym językiem, a Formula Bot zapisuje formułę w Excelu lub Arkuszach Google. Generuje, wyjaśnia i automatyzuje formuły bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych, dzięki czemu są one dostępne dla użytkowników o każdym poziomie umiejętności. Koniec z zagmatwaną składnią i przeszukiwaniem Stack Overflow w poszukiwaniu informacji, jak obliczyć dni robocze między dwiema datami.

Obsługuje również zapytania SQL, ułatwiając analitykom przechodzenie między logiką arkusza kalkulacyjnego a logiką bazy danych bez utraty rytmu pracy.

Najlepsze funkcje Formula Bot

Analizuj i oczyszczaj dane za pomocą rozwiązań dostępnych za jednym kliknięciem

Uzyskaj tłumaczenie SQL na arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych użytkowników

Konwertuj pliki PDF na pliki Excel

Zrozum każdą formułę dzięki wyjaśnieniom AI

Limity Formula Bot

Brak natywnego środowiska arkusza kalkulacyjnego — to generator formuł, a nie pełne oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych AI

Ceny Formula Bot

Free: Ograniczona liczba generowanych arkuszy dziennie

Unlimited: 15 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Unlimited Plus: 25 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Unlimited Ultra: 35 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Formula Bot

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Formula Bot prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Formula Bot generuje formuły za pomocą prostych komend. Szablony zwiększają wydajność, a zapytania SQL upraszczają analizę biznesową.

Formula Bot generuje formuły za pomocą prostych komend. Jego szablony poprawiają wydajność, a zapytania SQL upraszczają analizę biznesową.

📖 Przeczytaj również: Jak utworzyć bazę danych w programie Excel

7. Bardeen (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy arkuszy kalkulacyjnych w różnych aplikacjach)

za pośrednictwem Bardeen

Platforma automatyzacji oparta na sztucznej inteligencji firmy Bardeen integruje automatyzację opartą na GPT bezpośrednio z Arkuszami Google i Excel. Umożliwia ona podsumowywanie, generowanie, formatowanie i analizowanie danych przy użyciu sztucznej inteligencji, tak jakby była to natywna formuła arkusza kalkulacyjnego.

Chcesz zaimportować dane ze strony internetowej do Arkuszy Google, przekonwertować wiadomości e-mail na wiersze lub zaktualizować plik Excel po przesłaniu formularza? Bardeen automatyzuje to wszystko za pomocą podpowiedzi. Dzięki inteligentnym skryptom automatyzacji Bardeen łączy arkusze kalkulacyjne z setkami aplikacji, zamieniając dane z arkuszy kalkulacyjnych w żywe, dynamiczne cykle pracy.

Najlepsze funkcje Bardeen

Połącz się z ponad 70 aplikacjami zwiększającymi wydajność dzięki rozszerzeniu Bardeen dla przeglądarki Chrome

Wykorzystaj AI do tworzenia niestandardowych cykli pracy za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Wykorzystaj agenty przeglądarki do interakcji ze stronami internetowymi

Zarządzaj wielozadaniowymi cyklami pracy na różnych platformach i automatyzuj je

Ograniczenia Bardeen

Tworzenie wieloetapowych automatyzacji wymaga pewnej nauki

Skupia się mniej na generowaniu formuł lub sugestiach AI w arkuszach

Ceny Bardeen

Wersja próbna Free

Pakiet startowy: 129 USD/miesiąc

Teams: 500 USD/miesiąc

Enterprise: 1500 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Bardeen

G2: 4,8/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Bardeen prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Bardeen pomógł nam drastycznie ograniczyć ręczną pracę, która wcześniej zajmowała nam wiele godzin. Kolejną ogromną zaletą jest dokładność gromadzonych danych oraz łatwość konfiguracji.

Bardeen pomógł nam drastycznie ograniczyć ręczną pracę, która wcześniej zajmowała nam wiele godzin. Kolejną ogromną zaletą jest dokładność gromadzonych danych oraz łatwość konfiguracji.

👀 Czy wiesz, że? Tradycyjne arkusze kalkulacyjne Excel mają maksymalnie 1 048 576 wierszy. Natomiast niektóre dodatki umożliwiają Arkuszom Google przetwarzanie 1 miliarda wierszy w jednym arkuszu.

8. SheetAI (najlepszy do komend AI w komórkach w Arkuszach Google)

za pośrednictwem SheetAI

SheetAI to dodatek do Arkuszy Google, który wprowadza zaawansowane modele AI — w tym GPT-4, Claude i Gemini — do środowiska arkuszy kalkulacyjnych.

Chcesz generować formuły, przepisywać tekst, podsumowywać wiersze lub lepiej formatować dane? Po prostu wywołaj „=SHEETAI()” i wpisz podpowiedź. Bez kodowania, bez przełączania zakładek — po prostu automatyzacja bezpośrednio w arkuszu. To tak, jakby pulpity Arkuszy Google otrzymały ulepszenie oparte na sztucznej inteligencji, które wie, jak wykonać Twoje rutynowe zadania.

Najlepsze funkcje SheetAI

Analizuj, podsumowuj i przepisuj dane z arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka naturalnego

Oczyszczaj zbiory danych, pisz streszczenia do analizy lub wyodrębniaj kluczowe informacje z wierszy

Limity SheetAI

Działa tylko z Arkuszami Google

Może wymagać ponownej autoryzacji, jeśli połączenie z GPT zostanie przerwane

Ceny SheetAI

Free

Unlimited Monthly: 20 USD/miesiąc

Unlimited Yearly: 200 USD/rok

Płać zgodnie z rzeczywistym użyciem: Ceny zaczynają się od 29 USD

Oceny i recenzje SheetAI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Szablony pulpitu nawigacyjnego Arkuszy Google

9. Zoho Sheet (najlepszy do współpracy opartej na AI i zarządzania danymi w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Zoho Sheet

Zoho Sheet ożywia arkusze kalkulacyjne dzięki asystentowi Zia opartemu na sztucznej inteligencji. Pomaga zadawać pytania dotyczące danych, generować proste i zaawansowane formuły, tworzyć wykresy i budować przejrzyste pulpity. Idealny dla zespołów współpracujących, Zoho Sheet umożliwia importowanie plików Excel lub Arkuszy Google, płynną integrację i współpracę w czasie rzeczywistym bez żadnych problemów.

To idealne narzędzie dla przedsiębiorców i analityków, którzy chcą mieć wszystko uporządkowane, od wprowadzania danych po wnioski oparte na AI, bez konieczności spędzania godzin na ręcznych aktualizacjach.

Najlepsze funkcje Zoho Sheet

Korzystaj ze zintegrowanych funkcji, takich jak „Dane z obrazu”, która konwertuje obrazy tabel lub zrzuty ekranu na edytowalne dane arkusza kalkulacyjnego

Łatwe śledzenie zmian i komentarzy w czasie rzeczywistym, co sprzyja płynniejszej współpracy

Importuj pliki Excel i CSV bez problemów z formatowaniem

Tłumacz na ponad 70 języków

Zautomatyzuj wprowadzanie danych, walidację i aktualizacje komórek dzięki wbudowanej automatyzacji cyklu pracy

Limity Zoho Sheet

Ograniczona integracja z usługami innych firm w porównaniu z innymi narzędziami, takimi jak Arkusze Google

W przypadku dużych, złożonych zbiorów danych mogą wystąpić opóźnienia w działaniu

Ceny Zoho Sheet

Free

Oceny i recenzje Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Zoho Sheet prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Łatwy w użyciu, można udostępniać go zespołowi, a wiele osób może uzyskać do niego dostęp w tym samym czasie.

Łatwy w użyciu, można udostępniać go zespołowi, a wiele osób może uzyskać do niego dostęp w tym samym czasie.

10. Arcwise AI (najlepszy do wizualizacji opartych na AI i analizy danych)

za pośrednictwem Arcwise AI

Arcwise AI jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy potrzebują usprawnić i zautomatyzować złożone zadania związane z analizą danych w arkuszach kalkulacyjnych i zarządzaniem projektami.

Wykorzystuje zaawansowane analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować przetwarzanie danych, zwiększyć dokładność i skrócić czas poświęcany na rutynowe zadania. Intuicyjny interfejs sprawia, że jest dostępny dla użytkowników o różnym poziomie wiedzy, a skalowalność sprawia, że idealnie nadaje się dla organizacji każdej wielkości.

Arcwise oferuje niezrównane funkcje wizualizacji i analizy, które upraszczają zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi opartymi na AI.

Najlepsze funkcje Arcwise AI

Wykorzystaj analizę danych opartą na sztucznej inteligencji, aby automatycznie śledzić spostrzeżenia i trendy

Szybko generuj formuły i wizualizuj dane za pomocą interaktywnych wykresów

Twórz imponujące pulpity nawigacyjne, aby prezentować kluczowe wskaźniki i trendy danych

Zintegruj z Arkuszami Google i plikami Excel, aby zapewnić płynny cykl pracy

Zautomatyzuj analizę danych i raportowanie dzięki procesom opartym na sztucznej inteligencji

Limity Arcwise AI

Ograniczona biblioteka szablonów dla osób poszukujących szybkich ustawień zarządzania projektami

Optymalne korzystanie wymaga połączenia z Internetem

Ceny Arcwise AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Arcwise AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

11. Gemini dla Arkuszy Google (najlepsze rozwiązanie do integracji informacji AI bezpośrednio z Arkuszami Google)

za pośrednictwem Gemini dla Google

Gemini dla Arkuszy Google pomaga wydobywać informacje, generować alternatywny tekst dla obrazów, a nawet pobierać informacje w czasie rzeczywistym za pomocą wyszukiwania AI – wszystko to w Arkuszach Google. Możesz używać podpowiedzi w prostym języku, takich jak „Pomóż mi uporządkować plan projektu w tabeli”, aby automatycznie tworzyć trackery, budżety, listy zadań i nie tylko. Stosuj reguły formatowania warunkowego lub wstawiaj menu rozwijane – wszystko za pomocą naturalnych podpowiedzi, co ogranicza ręczne ustawienia w Arkuszach.

Płynna integracja i konfigurowalne odpowiedzi AI sprawiają, że jest to potężne narzędzie dla marketerów, analityków, przedsiębiorców i wszystkich osób, które chcą zautomatyzować i usprawnić cykle pracy oparte na arkuszach kalkulacyjnych bez konieczności pisania skomplikowanych formuł.

Najlepsze funkcje Gemini dla Arkuszy Google

Generuj formuły wspomagane przez AI i przeprowadzaj analizę danych w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do generowania obrazów i klasyfikacji nastrojów

Dostarczaj informacje potrzebne do podejmowania lepszych decyzji dzięki modelom uczenia maszynowego

Analizuj trendy danych — takie jak wartości odstające, korelacje lub przewidywane wartości przyszłe — i generuj wizualne wyniki, takie jak mapy cieplne i wykresy

Ograniczenia Gemini dla Arkuszy Google

Ograniczone do Arkuszy Google, nieodpowiednie dla użytkowników potrzebujących wsparcia dla innych platform

Pełna optymalizacja funkcji AI może wymagać dodatkowego czasu na ustawienia

Ceny Gemini dla Arkuszy Google

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Gemini dla Arkuszy Google

G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Gemini prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Podoba mi się, jak Gemini płynnie integruje się z każdą aplikacją Google i wydaje się być raczej użytecznym asystentem niż kolejnym chatbotem. Został stworzony, aby ułatwić codzienne czynności, pomóc w jasnym myśleniu i utrzymaniu porządku, ale nigdy w sposób robotyczny lub obowiązkowy.

Podoba mi się, jak Gemini płynnie integruje się z każdą aplikacją Google i wydaje się działać raczej jako przydatny asystent niż kolejny chatbot. Został stworzony, aby ułatwić codzienne czynności, pomóc w jasnym myśleniu i utrzymaniu porządku, ale nigdy w sposób robotyczny lub obowiązkowy.

Inteligentne zarządzanie danymi, raportowaniem i projektami dzięki ClickUp

Generatory arkuszy kalkulacyjnych AI zmieniają sposób, w jaki przetwarzamy dane, ułatwiając i usprawniając pozyskiwanie cennych informacji.

Większość narzędzi AI do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych po prostu wyświetla dane. ClickUp pozwala na podjęcie działań na ich podstawie. Podczas gdy tradycyjne generatory arkuszy kalkulacyjnych skupiają się na wypełnianiu komórek i formatowaniu tabel, ClickUp idzie o krok dalej — łącząc dane bezpośrednio z pracą, którą obsługują.

Chcesz śledzić postępy? Twórz pulpity nawigacyjne powiązane z zadaniami

Chcesz wykryć przeszkody? Skorzystaj z raportów w czasie rzeczywistym, które aktualizują się automatycznie w miarę postępu pracy

Chcesz zautomatyzować powtarzające się aktualizacje? Ustaw reguły raz, a AI zajmie się żmudną pracą

ClickUp zamienia statyczne arkusze kalkulacyjne w żywe, dynamiczne cykle pracy. Teams spędzają nawet 60% czasu na wyszukiwaniu i porządkowaniu informacji. Dzięki ClickUp Twój zespół może poświęcić ten cenny czas na rzeczywiste wykonywanie zadań.

Wypróbuj ClickUp za darmo!