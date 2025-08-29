Najlepsze szablony dziennika Notion do codziennej refleksji i śledzenia celów

Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik, czy piszesz w ramach medytacji, to jedno i to samo. Ważne jest, abyś nawiązał związek ze swoim umysłem.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik, czy piszesz w ramach medytacji, to jedno i to samo. Ważne jest, abyś nawiązał związek ze swoim umysłem.

Czy kiedykolwiek zacząłeś prowadzić dziennik z dobrymi intencjami... tylko po to, aby porzucić go po trzech wpisach, ponieważ, cóż, takie jest życie? Ja też.

Szablony dziennika Notion mogą Ci w tym pomóc. Niezależnie od tego, czy zapisujesz swoje sny, wyładowujesz się na zalewającej Cię skrzynce odbiorczej, czy śledzisz, jak często faktycznie medytowałeś w tym tygodniu, te szablony ułatwiają (i sprawiają, że jest to całkiem przyjemne) przechowywanie wszystkich informacji w jednym, pięknie zorganizowanym miejscu. Koniec z przeglądaniem zeszytów lub gubieniem swoich „głębokich przemyśleń” w morzu otwartych zakładek.

Gotowy, aby prowadzić dziennik jak pół-funkcjonalny dorosły?

Zapoznaj się z kilkoma szablonami dziennika Notion, które sprawią, że refleksja, planowanie i marzenia staną się nieco przyjemniejsze.

czy wiesz, że... *Wyrobienie formularza nawyku zajmuje od 18 do 254 dni konsekwentnych działań, więc wytrwałość jest naprawdę klucz!

*co sprawia, że szablon dziennika Notion jest dobry?

Szablon dziennika Notion pomaga zapisywać myśli i cele, dzięki czemu możesz konsekwentnie pracować nad ich osiągnięciem. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu dziennika Notion:

Prosty układ : wybierz szablony, które są przejrzyste i łatwe w nawigacji. Zbyt skomplikowane układy utrudniają planowanie i sprawiają, że staje się ono nieefektywne

Wstępnie ustawiona struktura : Poszukaj wstępnie ustawionych sekcji, takich jak : Poszukaj wstępnie ustawionych sekcji, takich jak dzienniki lub listy kontrolne nawyków. Nie powinieneś spędzać godzin na ustawianiu wszystkiego

miejsce na refleksję*: Wybierz szablon dziennika, który zawiera przestrzeń na praktykę wdzięczności, śledzenie nastroju, sukcesy, wyzwania i lekcje. Inspirująca przestrzeń poprawia komfort prowadzenia dziennika i pomaga utrzymać zgodność z celami

łatwe śledzenie*: Rozważ szablon Notion z wizualnymi wskaźnikami, które pokazują Twoją konsekwencję. Wskaźniki te pomagają skutecznie analizować Twoją wydajność

Konfigurowalny wygląd: wybierz szablon dziennika, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Być może zechcesz później dodać sekcje lub zmienić układ, co nie powinno być skomplikowane

⏩ Czytaj więcej: Jak korzystać z Notion do zarządzania projektami

free szablony dziennika Notion*

Szablony Notion dostarczają uporządkowane podejście do autorefleksji i kultywowania wydajnych nawyków. Oto najlepsze szablony Notion do prowadzenia dziennika:

1. Szablon dziennika typu bullet journal

za pośrednictwem Notion

Chcesz uporządkować swoje cotygodniowe i comiesięczne zadania, ale nie chcesz skomplikowanej struktury? Szablon Notion Bullet Journal pozwala na mapowanie zadań, analizę postępu i zapisywanie przyszłych wpisów bez konieczności przewracania stron.

Ten darmowy dziennik Notion dzieli cele według tematu, miesiąca i kolekcji, co pozwala zarządzać czasem bez bałaganu związanego z tradycyjnymi dziennikami papierowymi (chociaż je też uwielbiamy!).

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uzyskaj przejrzysty układ, który można łatwo powielać, modyfikować i skalować

Używaj cyfrowego dziennika do ustawienia tygodniowych planów i miesięcznych celów

Śledź najważniejsze zadania, aby płynnie osiągać każdy kamień milowy

🔑 Idealne dla: osób, które dopiero zaczynają prowadzić dziennik, oraz osób poszukujących wydajności, które potrzebują prostego układu do zapisywania swoich celów i codziennych refleksji.

🎥 Obejrzyj: Zamiast tracić czas na przełączanie się między zakładkami, co powiesz na połączenie aplikacji do zarządzania zadaniami i aplikacji do prowadzenia dziennika? Sprawdź, jak możesz używać ClickUp jako swojego dziennika!

⏩ Czytaj więcej: Jak zoptymalizować swoje życie dzięki nawykom

2. Szablon dziennika

za pośrednictwem Notion

Ten szablon dziennika Notion jest idealny dla osób, które chcą mieć stałą przestrzeń do autorefleksji. Jego przejrzysty układ pozwala na szybkie wprowadzanie codziennych wpisów za pomocą jednego przycisku i zapisywanie swoich przemyśleń z dowolnego urządzenia.

Ten darmowy szablon dziennika pomaga Ci używać aktualnej daty i godziny do wpisów, dzięki czemu możesz zachować spójność swoich nawyków i obserwować swój postęp.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wybierz przejrzysty układ, aby uniknąć przytłaczającego efektu skomplikowanego projektu

Zapisuj swoje nastroje, przemyślenia i refleksje w kilka sekund

Ustaw tytuły dla każdego wpisu, aby później łatwo znaleźć swoje myśli

🔑 Idealne dla: entuzjastów rozwoju osobistego, którzy szukają minimalistycznego układu, aby rozpocząć prowadzenie dziennika.

3. Szablon dziennika handlowego

za pośrednictwem Notion

Śledzenie transakcji jest niezbędne, ale robienie tego ręcznie może szybko stać się kłopotliwe. Ten estetyczny szablon dziennika transakcji Notion został zaprojektowany, aby pomóc Ci rejestrować każdą transakcję i śledzić jej wyniki w czasie.

Bądź na bieżąco z danymi rynkowymi i trendami, aby wiedzieć, jak wpływają one na Twoje obecne transakcje i nowe inwestycje, w które warto zainwestować.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skorzystaj z tygodniowego planera, aby planować swoje działania z tygodniowym wyprzedzeniem

Przetestuj swoje strategie handlowe, korzystając z danych historycznych, i ulepsz swoje systemy

Zapisuj ważne notatki, spostrzeżenia i strategie w jednym miejscu

🔑 Idealne dla: poważnych lub długoterminowych inwestorów, którzy chcą konsekwentnie rejestrować i analizować transakcje, aby udoskonalić strategię i ograniczyć emocjonalne decyzje.

Obejrzyj: Szukasz bardziej elastycznych szablonów, które łączą Twoje cele z planami działania? Zobacz, jak Christine wykorzystuje szablony ClickUp w swojej działalności biznesowej i prywatnej:

4. Szablony dzienników

za pośrednictwem Notion

Lubisz szczegółowe dzienniki, ale nie chcesz zajmować się związanym z nimi bałaganem? Ten Free szablon dziennika Notion oferuje widok kalendarza, osi czasu i najnowszych wpisów w jednym miejscu. Zapisuj swoje codzienne refleksje i nastroje oraz dziel wpisy na kategorie, takie jak marzenia, cele, sprawy osobiste i podróże

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zobacz cały widok swoich dobrych i złych dni na pierwszy rzut oka dzięki wizualnemu kalendarzowi

Oznaczaj wpisy kolorami, aby ułatwić sobie śledzenie swojego nastroju

Uporządkuj wpisy w dzienniku, archiwizując nieaktywne i zachowując chronologię

🔑 Idealne dla: osób skupionych na osobistej podróży do świadomości, poszukujących kompleksowego szablonu.

5. Szablon dziennika noworocznego i codziennego

za pośrednictwem Notion

Szablon Odliczanie do Nowego Roku i dziennik pozwala rozpocząć rok z jasno określonymi celami. Zamknij poprzedni rok, przeglądając kluczowe momenty, aby przemyśleć miniony czas.

Dzięki temu estetycznemu szablonowi dziennika Notion możesz dodać odliczanie do nowego roku do pulpitu Notion, aby wprowadzić dynamiczny element i utrzymać motywację przez ostatnie dni roku!

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Użyj funkcji śledzenia urlopu, świąt i dni wolnych, które wykorzystałeś w ciągu ostatniego roku

Twórz niestandardowe pytania do śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Stwórz postanowienia dotyczące zdrowia, kariery, relacji i rozwoju

🔑 Idealne dla: Entuzjastycznych osób, które wyznaczają sobie cele i potrzebują przejrzystej struktury, aby jak najlepiej wykorzystać czas pozostały do końca roku.

🧠 Sztuka i nauka prowadzenia dziennika: Zeb Evans, założyciel i dyrektor generalny ClickUp, udostępnia, jak prowadzenie dziennika pomogło mu stać się spokojniejszym, bardziej świadomym i odpornym: Prowadzę dziennik od wczesnej młodości, ale od dziesięciu lat robię to codziennie. Piszę w dzienniku dwa razy dziennie, ustawiając sobie cele, zamierzenia i obszary, na których chcę się skupić, zarówno w mojej pracy, jak i w życiu osobistym. Okazało się to dla mnie bezcenne. Każdego ranka, kiedy piszę dziennik, najpierw ponownie czytam wpis z poprzedniego dnia, aby przypomnieć sobie, co się wydarzyło i przeanalizować wnioski, które wyciągnąłem. Zauważyłem, że dzięki codziennemu pisaniu dziennika jestem w stanie lepiej uporządkować swoje myśli, podejmować decyzje i ogólnie żyć zgodnie z zamierzeniami. *Prowadzę dziennik od wczesnej młodości, ale od dziesięciu lat robię to codziennie. Piszę w dzienniku dwa razy dziennie, ustawiając sobie cele, zamierzenia i obszary, na których chcę się skupić, zarówno w mojej pracy, jak i w życiu osobistym. Okazało się to dla mnie bezcenne. Każdego ranka, kiedy piszę dziennik, najpierw ponownie czytam wpis z poprzedniego dnia, aby przypomnieć sobie, co się wydarzyło i przeanalizować wnioski, które wyciągnąłem. Zauważyłem, że dzięki codziennemu pisaniu dziennika jestem w stanie lepiej uporządkować swoje myśli, podejmować decyzje i ogólnie żyć zgodnie z zamierzeniami

6. Szablon dziennika codziennego i wdzięczności

za pośrednictwem Notion

Wyrażanie wdzięczności jest łatwe dzięki dziennikowi codziennym i wdzięczności od Notion. Szablon ma przejrzysty i minimalistyczny układ, który pozwala skupić się na wdzięczności i pozytywnym nastawieniu każdego dnia. Śledź swój nastrój i dbaj o zdrowie psychiczne, aby wyrobić sobie dobre nawyki, które z czasem poprawią jakość Twojego życia.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz szybko nowe wpisy dotyczące codziennej lub cotygodniowej wdzięczności i uporządkuj je według różnych kategorii

Skorzystaj z podpowiedzi, aby znaleźć inspirację do rozpoczęcia pisania wpisów

Zapisuj codzienne doświadczenia i zastanów się nad swoimi odczuciami z nimi związanymi

🔑 Idealne dla: wszystkich, którzy chcą wyrobić sobie nawyk prowadzenia dziennika opartego zarówno na wydajności, jak i pozytywnym nastawieniu.

💡 Bonus: Prowadzenie dziennika nie musi być jednowymiarowe. Jeśli chcesz zapisywać swoje myśli podczas dojazdów do pracy lub rozmawiać, jeśli potrafisz pisać na klawiaturze, możesz to robić i nie tylko. Oto jak: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet, aby znaleźć pliki, dokumenty i załączniki

Korzystaj z funk cji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastąp dziesiątki niepowiązanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini , jednym, kontekstowym rozwiązaniem Enterprise-ready Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna moją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI i używaj głosu do prowadzenia dziennika, tworzenia notatek i nie tylko. Zapisuj pomysły i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

7. Szablon dziennika stoickiego

za pośrednictwem Notion

Szablon dziennika Stoic Journal Template jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób pragnących samodoskonalenia. Podziel swoje wpisy według celów, takich jak fitness, podróże i rozwój osobisty. Szablon zawiera również ponad 250 podpowiedzi, które pomogą Ci przezwyciężyć blok twórczy, umożliwiając łatwe pokonywanie wyzwań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skup się na swoim zdrowiu psychicznym, dzięki śledzeniu swojego nastroju

Z czasem zyskaj dyscyplinę i przejrzystość dzięki uporządkowanej strukturze

Bądź konsekwentny w prowadzeniu dziennika powiązanego z wartościami, a nie zadaniami

🔑 Idealne dla: entuzjastów prowadzenia dzienników, którzy poszukują opartej na filozofii rutyny prowadzenia dziennika, opartej na rozwoju osobistym i przejrzystości.

⏩ Czytaj więcej: Jak stworzyć listę kontrolną porannej rutyny dla dorosłych

8. Codzienne nawyki i szablon dziennika

za pośrednictwem Notion

Dzięki wydajnemu systemowi śledzenia nawyków łatwo jest zachować konsekwencję. Szablon Codzienne nawyki i dziennik posiada funkcję przejrzystego pulpitu z polami wyboru, automatycznie generowanymi wpisami dziennymi i pierścieniami postępu, które aktualizują się w czasie rzeczywistym, aby utrzymać motywację.

A co najlepsze? Dzięki widokom kalendarza, tygodnia i tabeli łatwo jest wizualizować swoją konsekwencję i dostosować układ do osobistych celów — niezależnie od tego, czy chodzi o prowadzenie dziennika, treningi, czy wreszcie pamiętanie o piciu wystarczającej ilości wody.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przejrzyj historię nawyków i przeanalizuj postępy za pomocą wykresu passy

Prowadź osobny dziennik, aby uzyskać szczegółowy przegląd wydarzeń

Lista wszystkich ważnych zadań, które zostały zakończone w ciągu dnia

🔑 Idealne dla: osób, które chcą wizualnie zarządzać harmonogramami dziennymi i miesięcznymi oraz stworzyć wydajne nawyki codzienne.

9. Tygodniowy planer, narzędzie do śledzenia nawyków i szablon dziennika

za pośrednictwem Notion

Szukasz atrakcyjnego szablonu, który pomoże Ci jednocześnie planować, śledzić i prowadzić dziennik? Wypróbuj szablon tygodniowego planera, śledzenia nawyków i dziennika. Łączy on tygodniowe planowanie z śledzeniem nawyków i szybkimi notatkami w jednym, spójnym obszarze roboczym.

Otrzymasz tygodniowy kalendarz z widokiem z lotu ptaka, listy rzeczy do zrobienia, podpowiedzi do dziennika wdzięczności, strony do ustawiania celów oraz wbudowany moduł śledzenia nawyków, który możesz dostosować do swoich potrzeb. Szablon oferuje również przegląd tygodnia z wbudowanym kalendarzem Notion. Jego kolorowy interfejs sprawia, że praca i utrzymywanie się na właściwej drodze stają się przyjemnością.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Sporządź listę zakupów spożywczych i listę zakupów, aby śledzić i zarządzać swoimi nawykami żywieniowymi

Sporządź listę zdrowych nawyków, które chcesz utrzymać, i prowadź śledzenie ich realizacji

Zapisuj wydarzenia z całego tygodnia, aby móc przeanalizować swoje postępy

🔑 Idealne dla: osób, które chcą mieć kolorowy szablon do śledzenia swojego tygodnia i zapisu swoich przemyśleń.

10. Szablon Ultimate Cele Tracker 2025 v1. 2

za pośrednictwem Notion

Chcesz ustawić sobie cele roczne za pomocą szablonu dziennika? Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 od Notion oferuje odpowiednią strukturę do tego celu.

Dzięki strukturze SMART możesz ustawić mierzalne i osiągalne cele. Kliknij przycisk automatycznego resetowania, aby przenieść cele bieżącego roku do archiwum i planować następny rok. Zawiera narzędzia, takie jak wizualny pulpit, odliczanie kamieni milowych, przypomnienia i dedykowana tablica wizji, aby inspiracja była zawsze na pierwszym planie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz tablicę wizualizacyjną z obrazkami, aby pozostać w zgodzie ze swoimi celami i wysiłkami zmierzającymi do ich osiągnięcia

Kategoryzuj i przydziel oceny celom w oparciu o karierę, finanse, przyjaciół i inne aspekty

Podsumowuj i analizuj każdy tydzień, aby utrzymać motywację i poprawić wydajność

🔑 Idealne dla: osób zorientowanych na osiąganie celów i ambitnych planistów, którzy poszukują prostego sposobu na tworzenie i śledzenie celów rocznych.

11. Szablon 21-dniowego trackera nawyków

za pośrednictwem Notion

Próbujesz stworzyć spójną codzienną rutynę, ale nie wychodzi Ci to? Osiągnij swój cel dzięki szablonowi 21-dniowego trackera nawyków od Notion. Dzięki temu szablonowi możesz przenosić zakończone zadania do archiwum, aby móc do nich wrócić w przyszłości.

Stwórz codzienną rutynę i uzyskaj przegląd zakończonych zadań na dole strony. Spróbuj stworzyć motywującą stronę tytułową, która będzie Cię zachęcać za każdym razem, gdy otworzysz szablon.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Lista mocnych stron, słabych stron i sugestii dotyczących poprawy

Oznacz wszystkie swoje działania kolorami, aby zwiększyć ich widoczność, i ustaw częstotliwość tygodniową

Używaj filtrów do śledzenia różnych zadań w ciągu tygodnia

🔑 Idealne dla: studentów i profesjonalistów, którzy chcą wyrobić sobie nowe mikro nawyki dzięki prostemu i łatwemu do śledzenia szablonowi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Prowadzenie dziennika stało się jeszcze łatwiejsze dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp! Możesz ustawić spotkanie z samym sobą (lub partnerem odpowiedzialnym za rozliczalność) i zaprosić AI Notetaker do zapisania swoich przemyśleń i refleksji. Aplikacja słucha, transkrybuje i porządkuje Twoje wpisy, dbając o to, aby każda myśl została zapisana i była łatwa do znalezienia — dzięki temu autorefleksja staje się prostsza. Otrzymuj automatyczne notatki AI z aplikacji AI Notetaker firmy ClickUp bezpośrednio do skrzynki odbiorczej ClickUp

12. Szablon różowego dziennika pielęgnacji skóry

za pośrednictwem Notion

Czy Twoja codzienna pielęgnacja skóry bardziej przypomina kolejną obowiązkową czynność niż relaksujący rytuał? Szablon Pink Aesthetic Skincare Routine Tracker Template pomoże Ci stworzyć i realizować rutynę, która zapewni Twojej skórze zdrowy wygląd.

Oznacz kolorami strony wieczorne i poranne według rodzaju pielęgnacji skóry i marki. Możesz również dodać listę zdjęć produktów do pielęgnacji skóry i dodać cytaty, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Prowadź listę produktów z oceną, ilością, ceną, datą ważności i linkiem do zakupu

Stwórz listę zakupów i zaznaczaj produkty w miarę ich kupowania

Sporządź listę cotygodniowych zabiegów wraz z rodzajem, produktami, częstotliwością, celem i notatkami

🔑 Idealne dla: osób początkujących w pielęgnacji skóry i testerów produktów, którzy chcą stworzyć spójną rutynę pielęgnacyjną lub śledzić poprawę stanu skóry.

13. Różowy estetyczny szablon planera posiłków

za pośrednictwem Notion

Planowanie posiłków może szybko stać się utrapieniem, wymagającym kupowania składników, wyszukiwania przepisów i koordynowania przygotowań. Szablon Pink Aesthetic Meal Planner Template firmy Notion upraszcza to codzienne zadanie.

Ustawiaj przypomnienia i odhaczaj je po zakończeniu. Możesz stworzyć plan posiłków i listę zakupów na cały tydzień lub miesiąc, aby zawsze mieć pod ręką wszystko, czego potrzebujesz.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel przepisy na kategorie i umieść je na liście wraz z oceną, czasem przygotowania i adresem URL przepisu

Stwórz dziennik posiłków z obrazkami, ocenami i innymi szczegółami

Konwertuj jednostki za pomocą konwertera, aby uzyskać precyzyjne pomiary

🔑 Idealne dla: szefów kuchni i kucharzy poszukujących uporządkowanego szablonu, który usprawni planowanie posiłków i ich przygotowywanie.

14. Szablon trackera sprzątania

za pośrednictwem Notion

Być może codziennie sprzątasz część domu, ale są też takie prace, jak pranie, gruntowne sprzątanie, odkurzanie, koszenie trawnika i inne, które wymagają poświęcenia czasu i wykonywania z określoną częstotliwością. Wypróbuj szablon Cleaning Tracker Template by Notion, aby mieć kontrolę nad takimi pracami porządkowymi.

Utwórz listę zadań i używaj list kontrolnych, aby zaznaczać postępy. Możesz również dodawać komentarze dla odniesienia i poprawy, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, co wymaga szczególnej uwagi, a co jest już w porządku.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz playlistę o wysokiej wydajności , aby sprzątanie stało się przyjemnością

Podziel zadania związane ze sprzątaniem na kategorie według pomieszczeń, aby ułatwić plan

Zautomatyzuj resetowanie zadań z resetowaniem dziennym, tygodniowym i miesięcznym

🔑 Idealne dla: Zapracowanych osób lub gospodarstw domowych poszukujących uporządkowanego szablonu do sporządzania listy obowiązków domowych i tworzenia harmonogramu.

🎥 Obejrzyj: Trzymanie się nawyków jest łatwiejsze, gdy można je rejestrować, śledzić i dostosowywać w tej samej przestrzeni. ClickUp to umożliwia. Ten wideo pokazuje, jak najlepiej wykorzystać ClickUp do śledzenia nawyków.

15. Szablon celów życiowych

za pośrednictwem Notion

Chcesz, aby Twój dzień był skoncentrowany i wydajny w służbie do długoterminowych celów? Szablon Life Goals Notion Template pomoże Ci to osiągnąć dzięki licznikowi czasu do wszystkich terminów. Dodaj cytaty do inspirującego boxu cytatów, aby zachować motywację. Szablon promuje świadome prowadzenie dziennika, planowanie i działanie dzięki uspokajającym obrazom.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj połączone linki, aby szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych narzędzi i zaoszczędzić czas

Pobierz przewodnik po celach SMART, aby osiągnąć wszystkie cele na czas

Śledź wszystkie swoje duże i małe zadania, aby płynnie realizować swoje cele

🔑 Idealne dla: studentów, przedsiębiorców, kreatywnych profesjonalistów lub każdego, kto chce wyrobić sobie nawyki dzięki uporządkowanemu podejściu.

16. Szablon graficzny do śledzenia nawyków

za pośrednictwem Notion

Grafika Notion Visual Habit Tracker sprawia, że śledzenie nawyków staje się atrakcyjne wizualnie. Funkcjonuje jako kolorowy kalendarz w formie siatki, który pozwala śledzić nawyki za pomocą jednego kliknięcia.

Szablon zawiera kolorowe oznaczenia, które ułatwiają utrzymanie motywacji i pozwalają na szybką ocenę postępów. Roczna mapa cieplna pozwala wizualizować zmiany nawyków i śledzić serie działań w czasie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź swój postęp dzięki wykresom oznaczonym kolorami

Uzyskaj przegląd rocznej historii nawyków, aby zobaczyć, jak daleko zaszłeś

Ustaw przypomnienia, aby zachować porządek w codziennych czynnościach

🔑 Idealne dla: osób myślących wizualnie i entuzjastów samodoskonalenia, którzy chcą ustawiać cele i wizualizować postępy w prosty i intuicyjny sposób.

📚 Przeczytaj również: Jak zwiększyć wydajność dzięki bullet journalingowi

17. Szablon „Podstawy samodoskonalenia”

za pośrednictwem Notion

Szablon Self-Improvement 101 Template by Notion ułatwia planowanie i śledzenie postępów w rozwoju osobistym. Pytania przewodnie pomagają planować, śledzić i analizować postępy.

To nie wszystko. Widoki kalendarza, listy i tabeli oferują różne perspektywy dla efektywnego śledzenia. Dziennik wdzięczności zapewnia zrównoważone podejście do samoświadomości, dzięki czemu możesz podążać we właściwym kierunku.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wyznacz cele za pomocą formuły SMART i sporządź listę konkretnych kroków

Poświęć czas na refleksję nad wyzwaniami, wdzięcznością i osiągnięciami

Stwórz dziennik i śledź postęp za pomocą wizualnego trackera

🔑 Idealne dla: Każdy, kto chce stworzyć lepsze nawyki, potrzebuje uporządkowanej struktury do ustawienia celów samodoskonalenia i pracy nad rozwojem.

18. Szablon podziału treningów/śledzenia postępów

za pośrednictwem Notion

Chcesz sprawdzić, czy robisz postępy w rutynowych ćwiczeniach? Szablon Workout Split/Tracker Template by Notion pomaga Ci to osiągnąć.

Ma przejrzysty interfejs użytkownika i jest uporządkowany według podziału, grup mięśni i wszystkich ćwiczeń. Możesz porównać poprzednie podnoszenia i uzyskaną siłę oraz edytować treningi na podstawie swojej analizy. Pozwala rejestrować serie, powtórzenia, ciężary i notatki dla każdego treningu, posortowane według dni.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zestawy dzienników z każdym szczegółem w wbudowanym formularzu

Obserwuj postępy, ponieważ objętość treningu aktualizuje się automatycznie

Połącz każde ćwiczenie z konkretną grupą mięśni i mięśniem docelowym

🔑 Idealne dla: entuzjastów fitnessu poszukujących uporządkowanego narzędzia do planowania treningów i śledzenia swoich ocen powodzenia.

19. Szablon planu nauki Blossom

za pośrednictwem Notion

Szablon Blossom Study Planner Template by Notion pomaga skutecznie zarządzać zadaniami, pracami domowymi, samokształceniem i czasem przeznaczonym na naukę. Zawiera moduły dotyczące harmonogramów zajęć, cotygodniowych list rzeczy do zrobienia, śledzenia nawyków, ocen, fiszek i sekcji notatek — wszystko to w łatwym w nawigacji obszarze roboczym.

Ten planner łączy w sobie strukturę z elastycznością: możesz dostosować tematy lub nawyki, zapisywać refleksje lub zadania i utrzymywać porządek — a wszystko to przy przyjemnym dla oka i intuicyjnym układzie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Sporządź listę tematów i dodaj zadania do wykonania, prace domowe oraz materiały do nauki

Śledź czas pozostały do terminu dzięki automatycznemu time trackerowi

Ustaw formułę śledzenia postępów, aby zobaczyć rozdziały omówione według tematów

🔑 Idealne dla: Studentów poszukujących prostego schematu do sporządzenia listy celów akademickich i zadań.

20. Szablon do śledzenia aktywności fizycznej/rutynowych czynności

za pośrednictwem Notion

Chcesz stworzyć plan treningowy i mieć pewność, że będziesz go konsekwentnie realizować bez żadnych wymówek? Szablon Fitness/Routine Tracker Template ułatwi Ci to zadanie. Dzięki gotowym sekcjom i podpowiedziom treningowym szablon pomoże Ci płynnie stworzyć plan treningowy na cały tydzień. Dodaj komentarze i odpowiednie pliki, aby dołączyć tutoriale treningowe lub dietę po treningu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz listę kontrolną na tydzień i codziennie zaznaczaj status

Podziel działania na kategorie w blokach działań, aby ułatwić planowanie

Wzmianka o szczegółowym planie regularnych treningów w każdym tygodniu

🔑 Idealne dla: Miłośników fitnessu, którzy chcą zaplanować cotygodniowy plan treningowy, aby wyrobić sobie nawyk.

Ograniczenia Notion

Chociaż szablony Notion oferują prosty sposób na wyrobienie nawyków, mają one kilka limitów:

Poświęć czas na tworzenie : Tworzenie złożonych szablonów od podstaw jest czasochłonne i może prowadzić do frustracji, gdy nie wychodzą one tak, jak powinny

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania : Chociaż Notion jest elastyczny, niektóre szablony limitują, jak dużo możesz modyfikować układ. Szablony stworzone z myślą o cyklu pracy innych osób mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom

brak wbudowanych narzędzi do śledzenia*: Notion nie oferuje wbudowanych funkcji śledzenia czasu ani łatwego tworzenia wykresów. Będziesz musiał użyć dodatkowych narzędzi do tego celu

krzywa uczenia się dla nowych użytkowników*: Zrozumienie działania szablonów i sposobu ich modyfikowania może początkowo wydawać się skomplikowane

alternatywne szablony Notion*

Śledzenie i analizowanie rozwoju osobistego może być trudne przy użyciu szablonów dziennika Notion. ClickUp, aplikacja do pracy, pomaga Ci zrobić wszystko bez wysiłku.

Oto lista najlepszych alternatywnych szablonów Notion, które pomogą Ci utrzymać śledzenie:

szablon codziennych notatek ClickUp*

Pobierz Free szablon Dodawaj szybkie notatki, śledź postępy i podsumowuj swój dzień dzięki szablonowi ClickUp Daily Notes Template

Szablon ClickUp Daily Notes pomaga szybko zapisywać myśli, notatki, śledzić postępy i przekształcać refleksje w działania.

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby zaplanować swoje codzienne życie, mając pod ręką terminy i harmonogramy. Lista notatek pokazuje wpisy wraz z datami powstania i najnowszymi komentarzami. Dodatkowo jednym kliknięciem możesz przekształcić swoje notatki w zadania do wykonania.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj swój dzienny formularz notatek, dodając refleksje, kluczowe wnioski lub plany

Ustawiaj realistyczne cele i terminy, aby za każdym razem osiągać powodzenie

Dodaj tablicę ClickUp , aby stworzyć mapę pomysłów lub nakreślić cykl pracy

🔑 Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów i osób uczących się, poszukujących uporządkowanego formatu, który pozwoli im śledzić swoje postępy, mocne i słabe strony w ciągu dnia.

dowiedz się, jak korzystać z ClickUp do blokowania czasu!*

⏩ Czytaj więcej: Najlepsze Free aplikacje do tworzenia sticky notatek online

2. Szablon planu życia ClickUp

Pobierz szablon Free Wyznacz jasne cele, wizualizuj postępy i obserwuj wpływ codziennych działań dzięki szablonowi ClickUp Life Plan

Czujesz się zagubiony i zastanawiasz się, w jakim kierunku powinno podążać Twoje życie? Szablon ClickUp Life Plan ułatwia ustawienie celów i utrzymywanie się na właściwej drodze. Pomaga on zdefiniować i zaplanować obecne oraz przyszłe cele.

Możesz organizować cele według kluczowych obszarów życia, takich jak rodzina, kariera, zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje, finanse i inne. Skorzystaj z tablicy życia, aby uzyskać przegląd zadań według obszarów, oraz widoku tablicy, aby ustalić priorytety zadań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wyznacz partnera, który będzie Cię motywował i pilnował, abyś nie zboczył z obranego kursu, a jednocześnie prowadził śledzenie swoich postępów

Uwzględnij wizję, wartości, cele SMART , samoocenę i priorytety dla swoich głównych celów

Podziel zadania na podzadania i listy kontrolne, aby uzyskać przejrzysty przepływ pracy

🔑 Idealne dla: osób, które potrzebują gotowego szablonu terminarza, aby ustawiać cele, analizować postęp oraz przemyślenia.

🔎 Czy wiesz, że... Kiedy zapisujesz swoje cele, prawdopodobieństwo ich osiągnięcia wzrasta o 42% — więc prowadzenie dziennika może być kluczem do powodzenia!

3. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Pobierz szablon Free Podziel zadania, stwórz plan działania i analizuj postępy dzięki szablonowi codziennego planu działania ClickUp

Przy tak wielu czynnościach w ciągu dnia starannie opracowany plan jest niezbędny, aby pozostać na dobrej drodze i mieć czas na refleksję. Ale jak zaplanować wszystko co do joty? Szablon dziennego planu działania ClickUp oferuje odpowiednią strukturę.

Widok wszystkich elementów wraz z podzadaniami, statusem priorytetu, postępem realizacji, tagami działów, datą rozpoczęcia i końcową, a także stopniem złożoności, aby nic nie zostało pominięte.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uzyskaj widok osi czasu według kategorii, aby wiedzieć, co jest terminowe, a co jest w przygotowaniu

Dodawaj komentarze, aby zapisywać przemyślenia, aktualizacje lub dodatkowe informacje

Ustawienie zależności, aby zobaczyć przeszkody i zrozumieć przepływ pracy

🔑 Idealne dla: profesjonalistów zorientowanych na cele i osób budujących rutynę, aby osiągać cele zawodowe i osobiste oraz zastanawiać się nad nauką i wyzwaniami.

4. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz Free szablon Organizuj zasoby, identyfikuj obszary wymagające poprawy i prowadź śledzenie postępów dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp

Zastanów się, co chcesz osiągnąć, i określ umiejętności potrzebne do osiągnięcia tego celu, korzystając z szablonu planu rozwoju osobistego ClickUp. Szablon ten ułatwia tworzenie praktycznych planów, śledzenie postępów i refleksję.

Ustal kamienie milowe w ClickUp, aby zachować motywację, i korzystaj z niestandardowych statusów, aby zachować porządek. Ponadto dzięki ClickUp Dokument możesz płynnie przeprowadzać burzę mózgów nad celami i przekształcać je w plan działania. A co najlepsze? Oferuje filtry do wyszukiwania i sortowania informacji, ułatwiając śledzenie postępów w sposób, który jest dla Ciebie sensowny.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uwzględnij czas, cele, plan rozwoju, osobę odpowiedzialną i kwartał dla każdego planu działania

Stwórz matrycę umiejętności, aby stworzyć mapę swoich obecnych umiejętności i tych, które chcesz rozwinąć

Zobacz liczbę umiejętności, nad którymi pracujesz w każdym kwartale

🔑 Idealne dla: Osób poszukujących uporządkowanego formatu, który pomoże im rozwijać się i zastanawiać się nad tym, czego się nauczyły.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby codzienne prowadzenie dziennika stało się dziecinnie proste, ale nie chcesz korzystać ze stałego szablonu? Spotkanie ClickUp Notepad — Twoje nowe ulubione miejsce do zapisywania myśli, pomysłów i refleksji! zapisuj wszystko, o każdej porze:* Szybko zapisuj swoje codzienne sukcesy, zmartwienia lub szalone pomysły — bez konieczności używania notateczek samoprzylepnych

*łatwa organizacja: Twórz osobne notatki dla każdego dnia lub tematu, aby Twoje myśli nigdy nie zagubiły się w natłoku spraw

Synchronizacja między urządzeniami: zacznij pisać dziennik na laptopie, a skończ na telefonie — Twoje notatki będą zawsze z Tobą

Zamień notatki w działania: łatwo przekształcaj swoje przemyślenia w zadania lub przypomnienia, co pomoże Ci zamienić spostrzeżenia w rzeczywisty postęp

5. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz szablon Free Wyznaczaj osiągalne cele, organizuj zadania i monitoruj postęp dzięki szablonowi planu samoopieki ClickUp

Dbanie o zdrowie i utrzymywanie równowagi może wydawać się uciążliwym obowiązkiem, ale szablon planu dbania o siebie ClickUp sprawia, że staje się to proste.

Zaplanuj i zorganizuj swój plan dbania o siebie według kategorii, takich jak umysł, ciało i duch, i zastanów się, co naprawdę sprawia Ci radość. Twórz niestandardowe typy dbania o siebie, takie jak zdrowie, finanse, czas spędzany przed ekranem, wypoczynek, uroda, podróże i inne, aby uwzględnić wszystkie aspekty swojego dobrego samopoczucia.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Oznaczaj działania jako „Nie rozpoczęte”, „Na dobrej drodze”, „Nie na dobrej drodze”, „Osiągnięte”, „W trakcie realizacji” lub „Wstrzymane”

Zastanów się, jak się czułeś podczas lub po każdej czynności, lub sporządź notatkę o obszarach wymagających poprawy

Sporządź listę kroków, potrzebnych zasobów i innych szczegółów za pomocą list kontrolnych

🔑 Idealne dla: Entuzjastów samorozwoju, którzy poszukują zorganizowanej struktury, aby usprawnić proces dbania o siebie i zachować konsekwencję w swoim wysiłku.

📮 ClickUp Insight: Zdrowie i kondycja fizyczna to najważniejsze cele osobiste respondentów naszej ankiety, ale 38% z nich przyznaje, że nie prowadzi regularnego śledzenia swoich postępów. 🤦 To duża różnica między intencją a działaniem! ClickUp może pomóc Ci podjąć krok w kierunku poprawy Twojej kondycji fizycznej dzięki dedykowanym szablonom do śledzenia nawyków i powtarzającym się zadaniom. Wyobraź sobie, że bez wysiłku budujesz te rutyny, rejestrujesz każdy trening i utrzymujesz silną passę medytacji. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp dokonują raportu o dwukrotnym wzroście wydajności — ponieważ utrzymanie właściwego kierunku działania zaczyna się od jego rzeczywistego dostrzeżenia.

6. Szablon dziennych celów ClickUp

Pobierz szablon Free Wyznaczaj cele, utrzymuj motywację i dbaj o śledzenie wszystkiego dzięki szablonowi celów dziennych ClickUp

Szablon ClickUp Daily Goal Template pomaga przekształcić ambitne cele w łatwe do osiągnięcia codzienne cele. Możesz zdefiniować mierzalne cele, takie jak 30-minutowy trening lub napisanie posta na blogu, i podzielić je na łatwe do wykonania zadania lub podzadania.

Skorzystaj z dostosowywalnego formularza notatek, aby dodawać lub edytować pytania dotyczące codziennych celów i dołączać odpowiednie załączniki dla uzyskania dodatkowego kontekstu. Dodawaj komentarze obok zadań, aby zapisywać aktualizacje lub refleksje. Dodatkowo, wyznacz partnera odpowiedzialnego za motywację, aby utrzymać tempo.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz niestandardowy pulpit ClickUp i ustaw kamienie milowe, aby śledzić postęp

Przypisuj zadania jako etykietę refleksji, wdzięczności, pomysłu i innych, aby ułatwić śledzenie

Dodawaj etykiety, śledź czas, definiuj relacje między zadaniami i ustawiaj priorytety, aby zachować koncentrację

🔑 Idealne dla: osób prywatnych i menedżerów, którzy chcą zarządzać celami i dodawać codzienne wpisy, aby zastanowić się nad postępami i obszarami wymagającymi poprawy.

7. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz Free szablon Organizuj zadania, śledź postępy i zastanów się nad ulepszeniami dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner

Kiedy lista rzeczy do zrobienia się wydłuża, łatwo zapomnieć o niektórych sprawach, co negatywnie wpływa na wydajność. Szablon dziennego planera ClickUp oferuje uporządkowaną przestrzeń roboczą do zarządzania codziennymi zadaniami osobistymi i zawodowymi, pozwalając uniknąć takich sytuacji.

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby wizualizować dni i zrozumieć alokację czasu. Dodaj notatki obok każdego zadania, aby zapewnić kontekst lub zawrzeć sugestie dotyczące ulepszeń.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj zadania w dostosowywalnych kategoriach, aby uzyskać większą przejrzystość

Dodaj listy kontrolne, takie jak zakupy spożywcze, zasoby dotyczące prowadzenia dziennika i wiele innych

Korzystaj z pulpitu, aby śledzić swoje postępy za pomocą intuicyjnych, interaktywnych wykresów

🔑 Idealne dla: osób pragnących zwiększyć swoją wydajność, które potrzebują uporządkowanego formatu, aby osiągać więcej w ciągu dnia, jednocześnie nieustannie się doskonaląc.

8. Szablon miesięcznego planera ClickUp

Pobierz szablon Free Stwórz plan działania na cały miesiąc i śledź, czy jest zakończony dzięki szablonowi miesięcznego planera ClickUp

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zapomnieć o zadaniach do zrobienia w dalszej części miesiąca, a gdy nadszedł termin, wszystko pogrążyło się w chaosie? Dzięki szablonowi miesięcznego planera ClickUp to już nie problem. Zawiera on przejrzystą listę zadań z komentarzami i kategoriami, takimi jak czas wolny, nawyki, rozwój osobisty i inne.

Dzięki zakończonemu przeglądowi miesięcznych zadań i zaplanowanych terminów ten szablon sprawia, że planowanie z wyprzedzeniem i utrzymanie koncentracji staje się dziecinnie proste.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal obciążenie pracą i odpowiednio przydzielaj codzienne zadania

Zobacz zadania przeterminowane, w trakcie i zakończone, korzystając z widoku tablicy

Zastanów się nad sukcesami i porażkami oraz stwórz listę, która pomoże Ci wprowadzić ulepszenia w przyszłości

🔑 Idealne dla: osób poszukujących narzędzia zwiększającego wydajność, które pozwoli im utrzymać wydajność i wprowadzać ulepszenia dzięki comiesięcznym przeglądom.

⏩ Czytaj więcej: Najlepsze Free aplikacje do planowania cyfrowego

9. Szablon codziennych zadań ClickUp

Pobierz szablon Free Uporządkuj codzienne zadania do zrobienia w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Daily Things To Do Template

Szablon ClickUp Daily Things To Do oferuje przejrzysty system śledzenia codziennych zadań z wbudowanymi listami kontrolnymi podzielonymi na obszary życia, takie jak praca, sprawy osobiste i szkoła. Możesz tworzyć podkategorie, takie jak codzienne do zrobienia, zadania związane z pracą i inne, oraz wymieniać czynności na listach kontrolnych.

Ustal zależności, podsumuj swój dzień za pomocą wbudowanych formularzy lub zbieraj pomysły na ulepszenia — wszystko to w jednym, uporządkowanym cyfrowym dzienniku. Dzięki przestrzeni na komentarze lub załączniki plików jest to prosty, ale skuteczny sposób na uporządkowanie i widoczność codziennych zadań — idealny do planowania rutynowych czynności.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przesyłaj zadania za pomocą plików CSV lub Excel albo zintegruj się z innymi aplikacjami, aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych

Monitoruj postęp dzięki automatycznemu narzędziu do śledzenia, które aktualizuje się w miarę zakończonych zadań

Określ swoje codzienne obciążenie pracą jako duże, umiarkowane lub niewielkie, aby zrównoważyć swój harmonogram

🔑 Idealne dla: studentów i osób pracujących, którzy szukają uporządkowanego narzędzia, które zwiększy ich wydajność i zakończy codzienne zadania.

10. Szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Pobierz szablon Free Wypracuj zdrowe nawyki, twórz codzienne zadania i mierz postępy dzięki szablonowi ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Chcesz podjąć wyzwanie 75 Hard Wellness Challenge? Szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge został stworzony specjalnie po to, aby poprowadzić Cię przez wymagający 75-dniowy program poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

Zawiera codzienne listy kontrolne dla wszystkich podstawowych zadań. Zacznij prowadzić dziennik od burzy mózgów na temat nawyków, które chcesz wyrobić, niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne treningi, czy przeczytanie listy lektur, i zapisz je na 75 dni. Ten uporządkowany układ pomoże Ci z łatwością śledzić cele i utrzymać kurs.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Codziennie dodawaj swoje przemyślenia do śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Oznacz zależności, aby analizować opóźnienia i skuteczniej planować

Dodaj zasoby, procesy krok po kroku lub dodatkowe szczegóły dla każdego zadania

🔑 Idealne dla: osób poszukujących estetycznego szablonu dziennika, aby wziąć udział w 75-dniowym wyzwaniu wellness i osiągać postęp każdego dnia.

🧠 Ciekawostka: Twoje nawyki działają w trzykrokowej pętli: sygnał, rutyna, nagroda! Sygnał pełni rolę wyzwalacza zachowania, rutyna to to, co robisz, a nagroda sprawia, że wracasz po więcej. To sposób, w jaki Twój mózg przechodzi w tryb autopilota!

11. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp

Pobierz Free szablon Rejestruj treningi, wyszukuj konkretne ćwiczenia i ustalaj ustawienia dzięki szablonowi dziennika ćwiczeń ClickUp

Wypracowanie nawyku ćwiczeń to coś więcej niż tylko wykonywanie rutynowych ćwiczeń. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić Ci wsparte wsparcie w całej Twojej przygodzie z fitnessem.

Twórz zadania dla każdego treningu i rejestruj szczegóły, korzystając z pól niestandardowych, takich jak rodzaj ćwiczeń, skupienie się na części ciała, intensywność i osobista ocena. Możesz również skorzystać z sekcji komentarzy, aby podzielić się refleksjami na temat swoich wyników, zapisać swoje odczucia i śledzić postępy.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zapisuj czas trwania, spalone kalorie i inne kluczowe wskaźniki, aby monitorować efektywność treningu

Monitoruj nawyki wspierające, takie jak dieta, sen, nawodnienie i liczba kroków dziennie

Dodaj zdjęcia, linki, samouczki wideo i instrukcje krok po kroku

🔑 Idealne dla: Entuzjastów fitnessu poszukujących intuicyjnego i atrakcyjnego wizualnie narzędzia do usprawnienia rutynowych ćwiczeń.

12. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz szablon Free Wyznaczaj osobiste cele związane z nawykami, oceniaj obciążenie pracą i wizualizuj powodzenie dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker Template pozwala tworzyć zadania dla każdego pożądanego nawyku — takiego jak ćwiczenia, czytanie lub medytacja — i konfigurować je tak, aby powtarzały się codziennie, co tydzień lub według niestandardowych harmonogramów.

Możesz dodać pola niestandardowe, aby śledzić wskaźniki, takie jak postępy, cele i ilości (np. 10 000 kroków, 15 przeczytanych stron), oraz śledzić każdy nawyk za pomocą statusów, takich jak Otwarte i Zakończone. Jeśli poważnie podchodzisz do śledzenia nawyków w ramach większych celów związanych z wydajnością, aplikacja ta dobrze integruje się również z szerszym ekosystemem zarządzania zadaniami i celami ClickUp.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skonfiguruj automatyzacje do śledzenia postępów i wprowadzenia poprawek

Dodawaj rzeczy, za które jesteś wdzięczny każdego dnia, aby zwiększyć pozytywne pozycje

Śledź codzienne obciążenie pracą, aby efektywnie planować swój dzień

🔑 Idealne dla: studentów lub profesjonalistów poszukujących szczegółowego i uporządkowanego szablonu, który pomoże im wyrobić nawyki i zachować konsekwencję.

Opinia niestandardowego klienta: Oto, co Beth Barbaglia, dyrektor ds. zarządzania planami w Vx Group, sądzi o korzystaniu z ClickUp: ClickUp zdecydowanie zwiększył moją osobistą wydajność i pomógł mi lepiej się zorganizować. ClickUp zdecydowanie zwiększył moją osobistą wydajność i pomógł mi lepiej się zorganizować.

13. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz Free szablon Planuj posiłki, organizuj je oraz prowadź śledzenie składników i listy zakupów dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Kiedy masz odpowiednie narzędzia, planowanie i przygotowywanie posiłków staje się łatwe. Szablon planowania posiłków ClickUp ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zaoszczędzić czas i pozostać na dobrej drodze.

Zaplanuj każdy posiłek na każdy dzień tygodnia i dodaj zdjęcia, aby mieć szybki dostęp do informacji w szablonie. Ponadto możesz łatwo monitorować swój plan każdego dnia, aby w razie potrzeby modyfikować przepisy, aktualizować składniki lub dostosowywać listę zakupów.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel przygotowania na podzadania, takie jak sporządzenie listy składników, zakupy, przesłanie przepisu i inne

Zapisuj spożycie tłuszczów, węglowodanów, białka, kalorii i wody, aby odpowiednio planować swoje odżywianie

Przypisuj posiłkom etykietę zbilansowaną, ketogeniczna, roślinna i inne, aby dopasować je do celów żywieniowych

🔑 Idealne dla: szefów kuchni i kucharzy, którzy potrzebują uporządkowanego formatu do planowania posiłków oraz tworzenia list przepisów i składników w jednym miejscu.

14. Szablon osobistej wydajności ClickUp

Pobierz szablon Free Planuj zadania, organizuj je i monitoruj postępy dzięki szablonowi ClickUp Personal Wydajność Template

Szablon ClickUp Personal Wydajność Template został zaprojektowany, aby pomóc osobom prywatnym w organizowaniu zadań, ustalaniu celów SMART i ustalaniu priorytetów w życiu codziennym.

Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu, aby przeanalizować czas i znaleźć obszary wymagające poprawy. Dodatkowo zaplanuj przerwy i chwile relaksu, aby zachować równowagę i uniknąć wypalenia. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się obowiązkami domowymi, dodatkowymi projektami, czy celami twórczymi, ten szablon jest uproszczoną konfiguracją, która pozwala utrzymać porządek, odpowiedzialność i łatwość zarządzania bez poczucia przytłoczenia.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Prowadź listę ważnych osób i ich danych kontaktowych, aby lepiej organizować swoją pracę i życie osobiste

Zorganizuj wszystko, czego chcesz się nauczyć lub co chcesz kupić, wraz z przydatnymi zasobami

Codziennie zastanawiaj się nad tym, co sprawiło Ci przyjemność, co nie zadziałało i czego się nauczyłeś, zapisując to w dzienniku

🔑 Idealne dla: osób, które potrzebują uporządkowanego narzędzia do ustawienia celów i priorytetów w celu zwiększenia wydajności.

15. Szablon rocznych celów fitness ClickUp

Pobierz Free szablon Ustal roczne cele fitness i plan treningi dzięki szablonowi ClickUp Fitness Yearly Goals Template

Masz konkretny cel fitness, ale trzymanie się go przez cały rok może być trudne. Szablon rocznych celów fitness ClickUp daje Ci jasny plan działania, który pomoże Ci wyeliminować tę niekonsekwencję. Zacznij od stworzenia dokumentu, w którym stworzysz listę wszystkich swoich rocznych celów fitness i nakreślisz swoją strategię. Następnie podziel go na podstrony dla każdego treningu, ćwiczenia i planu diety.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Określ kluczowe wskaźniki, takie jak powtórzenia, serie, czas trwania i inne, do śledzenia wyniku

Ustal zadania dla każdego treningu w ciągu roku, aby zachować porządek

Utwórz swój profil z celami fitness, zdjęciami postępów i statystykami zdrowotnymi

🔑 Idealne dla: Osób poszukujących uporządkowanego narzędzia do ustawienia rocznych celów fitness i dostosowywania swoich wysiłków do ich osiągnięcia.

*spraw, aby każdy dzień był świadomy dzięki ClickUp

Szablony dzienników są potężnymi narzędziami, które pomagają zachować porządek i zastanowić się nad swoimi myślami i uczuciami. Nadają one również strukturę Twojemu dniu.

ClickUp oferuje zakres funkcji, które ułatwiają to zadanie. Dzięki wbudowanym narzędziom zwiększającym wydajność i gotowym do użycia szablonom pomaga śledzić cele i tworzyć rutynę, która jest dla Ciebie odpowiednia.

Zarejestruj się w ClickUp Free i pisz dziennik z sercem!