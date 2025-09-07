Free szablony umów z influencerami, które chronią umowy Twojej marki

Jeden nieudany tweet, jeden skandal, który rozprzestrzenił się w sieci, i nagle Twoja umowa z marką jest zagrożona. Brzmi dramatycznie? Nie jest.

W 2019 roku gigant branży kosmetycznej zerwał współpracę ze znaną influencerką po tym, jak w sieci wybuchł skandal związany z jej nadrzędnymi. Współpraca została zakończona niemal z dnia na dzień, pozostawiając ludzi z pytaniem:

Jakiego rodzaju umowę zawarto? Czy firmy mogły tak szybko wycofać się z umowy zgodnie z prawem? Czy istniały jakieś zabezpieczenia dla którejkolwiek ze stron?

Pomijając szczegóły, moment ten stał się studium przypadku pokazującym, dlaczego umowy z influencerami mają znaczenie. Dobrze napisany dokument prawny może zawierać klauzule dotyczące reputacji, jasno określone wyniki, warunki wypowiedzenia, klauzulę poufności i prawa użytkowania

W tym artykule omówimy podstawowe elementy umowy i udostępnimy najlepsze Free szablony umów z influencerami, które zapewnią ochronę zarówno twórcom, jak i markom.

Czym są szablony umów z influencerami?

Szablon umowy z influencerem to gotowa umowa, która określa kluczowe warunki współpracy między marką a twórcą. Obejmuje ona ważne szczegóły, takie jak wyniki, oś czasu, warunki płatności, prawa do wykorzystania zawartości, zasady anulowania, a nawet klauzule dotyczące reputacji marki.

Niezależnie od tego, czy jesteś influencerem prowadzącym promocję Free produktów, czy marką prowadzącą wiele kampanii w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok, YouTube lub LinkedIn, jasna umowa chroni obie strony.

Zapewnia to zgodność oczekiwań klienta i pomaga uniknąć późniejszych nieporozumień, takich jak „Chwila, chciałeś trzy posty, a nie jeden?”

Potraktuj je jako zabezpieczenie – dyskretnie wykonują pracę za kulisami, dzięki czemu Twoje kampanie marketingowe są przejrzyste, profesjonalne i bezstresowe.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 5 miliardów osób aktywnie korzysta z jakiegoś formularza mediów społecznościowych, co czyni je jedną z najpotężniejszych platform influencerskich, pozwalających dotrzeć do nowych odbiorców i utrzymać zaangażowanie obecnych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do marketingu influencerskiego

12 szablony umów dla influencerów w wersji Free

Chociaż w Internecie dostępnych jest setki Free szablonów umów, większość z nich jest albo zbyt niejasna, albo zbyt sztywna, aby można było z nich korzystać, zwłaszcza w przypadku marketingu influencerskiego.

Właśnie w tym zakresie ClickUp — aplikacja do pracy, która ma wszystko — może coś zmienić.

Zamiast łączyć pliki PDF i Dokumenty Google, ClickUp oferuje w pełni edytowalne, łatwe do śledzenia szablony zaprojektowane dla prawdziwych Teams i twórców zarządzających prawdziwymi kampaniami (i prawdziwym chaosem) na wielu platformach influencerskich.

szablony te zawierają niezbędne sekcje dotyczące zarządzania wynikami, okresem obowiązywania umowy oraz prawami do zawartości z drugą stroną. *

Oto lista najlepszych darmowych szablonów umów dla influencerów, w tym najlepsze propozycje ClickUp:

1. Szablon umowy z influencerem ClickUp

Pobierz Free szablon Dostosuj swoje partnerstwa z influencerami dzięki niestandardowemu szablonowi umowy z influencerem ClickUp

Szablon umowy z influencerem ClickUp to coś więcej niż tylko formularz prawny — to Twoja ochrona PR i rozwiązanie pozwalające ustawić oczekiwania. Zawiera uporządkowane sekcje dotyczące wyników, praw do zawartości, wyłączności i warunków płatności.

Aby zarządzać kontrolą kreatywną i poprawić relacje między agencją a klientem, szablon umożliwia:

Dodaj pola podpisu elektronicznego bezpośrednio w szablonie za pomocą ClickUp Dokuments lub zintegruj się z narzędziami takimi jak DocuSign lub PandaDokuments

Połącz każdą sekcję umowy z rzeczywistymi wynikami

Przed wysłaniem ostatecznej wersji umowy poproś o zatwierdzenie przez dział wewnętrzny lub klienta

Współpracuj bezpośrednio z zespołem prawnym, działem marketingu lub influencerem, etykietując ich w konkretnych klauzulach lub korzystając z komentarzy w wątku

Dodaj wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik zaangażowania, wyświetlenia lub konwersje, wraz z harmonogramami płatności

📌 Idealne dla: Twórców lub Teams marketingowych zarządzających powtarzającymi się umowami z influencerami.

💡 Bonus: Uprość proces zawierania umów z influencerami dzięki zaawansowanej A/AI: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkie podłączone aplikacje, a także Internet, w poszukiwaniu szablonów umów z influencerami, próbnych umów i dokumentów dotyczących kampanii

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować warunki umowy lub zarządzać umowami z influencerami za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca

Zastąp dziesiątki niepowiązanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jednym rozwiązaniem Enterprise-ready, które wnosi kontekst i inteligencję do cyklu pracy zarządzania umowami Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę rozumie Twoje potrzeby w zakresie marketingu influencerskiego, ponieważ zna moją pracę. Wyeliminuj nadmiar narzędzi, używaj głosu do tworzenia i aktualizowania umów, przypisuj zadania związane z umowami i usprawnij cały proces współpracy z influencerami — wszystko w jednym miejscu. Jest to pierwsza aplikacja kontekstowa AI, która zastępuje wszystkie inne.

2. Szablon umowy Business ClickUp

Pobierz Free szablon Sformułuj jasne warunki Business, korzystając z szablonu umowy Business ClickUp

Potrzebujesz solidnej podstawy dla wielu rodzajów umów, nie tylko dla umów z influencerami? Szablon umowy Business ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki ustrukturyzowanym układom obejmującym zakres, osie czasu, obowiązki i kamienie milowe, są one wystarczająco elastyczne, aby można je było stosować w różnych rodzajach umów, partnerstw lub jednorazowych zleceń. Możesz również przypisywać zadania ClickUp do konkretnych klauzul umowy.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Dostosuj pola umowy, ton i klauzule do umów B2B, B2C lub umów partnerskich

Lepiej organizuj swoje dokumenty dzięki nagłówkom, punktom i spójnym formatom, które ułatwiają szybkie zrozumienie treści i zapewniają profesjonalny wygląd

Ustaw różne uprawnienia dla Teams wewnętrznych, klientów lub recenzentów prawnych, zapewniając, że poufne informacje dotyczące umów lub informacje zastrzeżone mają tylko odpowiednią widoczność

Pobieraj dane w czasie rzeczywistym, takie jak nazwy projektów, osie czasu lub szczegóły pakietów usług, korzystając z pól niestandardowych ClickUp lub bloków osadzania dokumentów

📌 Idealne dla: marek, które potrzebują szerszego formatu umowy, wykraczającego poza przykłady marketingu influencerskiego.

Opinia niestandardowego klienta: Marcus Sousa, kierownik ds. projektów w Influencce Marketing, doskonale podsumowuje to następująco: ClickUp naprawdę zrewolucjonizował rynek. Praca z tą platformą to prawdziwa przyjemność i niesamowite doświadczenie, które pomaga moim klientom i zwiększa proaktywność mojego zespołu. ClickUp naprawdę zrewolucjonizował rynek. Praca z tą platformą to czysta przyjemność i niesamowite doświadczenie, które pomaga moim klientom i zwiększa proaktywność mojego zespołu.

3. ClickUp Dodatek do szablonu umowy

Pobierz szablon Free Z łatwością zmieniaj istniejące umowy dzięki szablonowi dodatku do umowy ClickUp

Zakres kampanii i umowa wymagają zmian w trakcie realizacji? Nie musisz przepisywać całej umowy. Dodatek do szablonu umowy ClickUp pozwala rejestrować i udostępniać zmiany w umowie — dodatkowe wyniki, skorygowane osie czasu lub aktualizacje budżetu.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Załącz lub podlinkuj załącznik bezpośrednio do oryginalnej umowy przechowywanej w ClickUp Dokumenty lub w powiązanych zadaniach

Skorzystaj z wątków komentarzy lub widoków zadań w ClickUp, aby zaznaczyć zmiany w stosunku do pierwotnej umowy

Zawiera wbudowane pola do podpisania cyfrowego przez obie strony

Dodaj niestandardowe etykiety, takie jak „Wersja robocza”, „Oczekuje na zatwierdzenie prawne” lub „Zatwierdzone”, aby jasno pokazać, na jakim etapie procesu zatwierdzania znajduje się dodatek

📌 Idealne dla: kampanii, które ewoluują i wymagają elastycznych, łatwych do śledzenia aktualizacji.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 60% użytkowników bardziej ufa influencerom niż korporacjom, a nawet znanym celebrytom, jeśli chodzi o rekomendacje produktów.

4. Szablon przeglądu umowy ClickUp

Pobierz Free szablon Dokładnie sprawdź klauzule umowy, korzystając z szablonu ClickUp Contract Review Template

Zapomnij o żonglowaniu załącznikami PDF i sprzecznymi komentarzami. Szablon ClickUp Contract Review Template sprawia, że edycja umów staje się procesem opartym na współpracy. Możesz przypisywać interesariuszy, przydzielać etykiety do klauzul prawnych i prowadzić dziennik zmian dla każdej wersji.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Śledź dokładnie, na jakim etapie procesu weryfikacji znajduje się umowa, dzięki predefiniowanym statusom, takim jak „Wstępna weryfikacja”, „Wymagana opinia prawna”, „Opinia klienta” i „Ostateczne zatwierdzenie”

Podziel przegląd umowy na konkretne zadania — na przykład „Dział prawny ma sprawdzić klauzulę 6” lub „Dział finansowy ma potwierdzić warunki cenowe”. Każde zadanie można przydzielić, śledzić i nadać mu termin

Załącz powiązane dokumenty, takie jak oryginalna umowa, zakresy obowiązków, poprawki lub umowy o zachowaniu poufności, bezpośrednio do zadania przeglądu

📌 Idealne dla: zespołów prawnych lub różnych Teams marketingowych, które jednocześnie analizują wiele umów.

🧠 Ciekawostka: Organizacje takie jak New Reach Marketing osiągnęły 800 000 dolarów ARR dzięki ClickUp.

5. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz Free szablon Jasno określ oczekiwania dotyczące usług dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług

Czy oferujesz usługi wykraczające poza publikowanie postów na platformach społecznościowych? Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp to dostosowana do indywidualnych potrzeb umowa z influencerem mediów społecznościowych, dotycząca tworzenia zawartości, doradztwa lub strategii marki.

Dodatkowa korzyść: możesz zbierać prawnie wiążące podpisy elektroniczne bezpośrednio za pośrednictwem platformy. Szablon umowy o świadczenie usług został również zaprojektowany w celu:

Przypisz każdej umowie status, taki jak „Wersja robocza”, „W trakcie przeglądu”, „Oczekuje na podpis” lub „Podpisana”, aby Twój zespół zawsze wiedział, na której scenie się znajduje

Połącz warunki umowy (takie jak etapy usługi, osie czasu lub wyniki) bezpośrednio z zadaniami ClickUp, umożliwiając zespołowi i klientowi śledzenie realizacji umowy w czasie rzeczywistym

Określ kwoty płatności, terminy płatności i kamienie milowe rozliczeń z klientami, a następnie zsynchronizuj te szczegóły z widokami zadań lub kalendarza w ClickUp

Stwórz wewnętrzne listy kontrolne, aby zweryfikować kluczowe elementy, takie jak odszkodowanie, własność intelektualna i limit usług, przed wysłaniem ostatecznej umowy

📌 Idealne dla: Influencerów oferujących usługi fotograficzne, wideograficzne lub doradztwo w zakresie marki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz szybko umowy? Pozwól ClickUp Brain się tym zająć — po prostu poproś, a sztuczna inteligencja wykona za Ciebie całą ciężką pracę związaną z przygotowaniem umowy! Twórz mądrzejsze i szybsze umowy dzięki ClickUp Brain

6. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz szablon Free Skutecznie nadzoruj umowy dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Masz dość przeglądania skrzynek odbiorczych w poszukiwaniu najnowszej wersji umowy? Szablon zarządzania umowami ClickUp zapewnia jeden pulpit nawigacyjny do przechowywania, organizowania i śledzenia wszystkich umów z influencerami. Etykietuj je według kampanii, twórcy lub statusu, a następnie ustaw automatyczne przypomnienia o odnowieniach lub zbliżających się przeglądach.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Umożliw wszystkim natychmiastowy podgląd statusu umowy dzięki dedykowanym scenom, takim jak „Oczekuje na weryfikację prawną”, „W trakcie negocjacji”, „Oczekuje na podpis” i „W pełni wykonana”

Przesyłaj i przechowuj wszystkie wersje umów bezpośrednio w ramach każdego zadania

Uzyskaj komentarze opatrzone datą i godziną, aby zapewnić przejrzystą ścieżkę audytu

Włącz Teams finansowe, prawne lub operacyjne bezpośrednio do zadań

📌 Idealne dla: marek zarządzających wieloma umowami z influencerami w ramach różnych kampanii.

7. Szablon formularza zarządzania umowami ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź szczegóły umowy w jednym miejscu dzięki szablonowi formularza zarządzania umowami ClickUp

Szablon formularza zarządzania umowami ClickUp służy jako inteligentny formularz zgłoszeniowy dla Teams do składania wniosków o współpracę z influencerami.

Dzięki temu szablonowi do zarządzania umowami możesz również od razu wprowadzić dane twórcy, wyniki, cele kampanii i budżet, a następnie natychmiast wygenerować projekt umowy.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Upewnij się, że każde przesłane jest zakończone, dokładne i gotowe do działania dzięki gotowym, niezbędnym polom, takim jak rodzaj umowy, dział składający wniosek, nazwa kontrahenta, wartość umowy, termin i priorytet

Wykorzystaj logikę warunkową, aby wyświetlać lub ukrywać pola w zależności od danych wprowadzonych przez użytkownika (np. wyświetlaj pola dotyczące umowy o zachowaniu poufności tylko wtedy, gdy jako typ umowy wybrano „NDA”)

Wysyłaj przypomnienia, aktualizuj statusy lub powiadamiaj interesariuszy na podstawie terminów wykonania umów lub opóźnień w zatwierdzaniu

idealne dla: *agencji lub wewnętrznych Teams, które chcą ustandaryzować proces przyjmowania nowych klientów.

🎥 Zobacz, jak korzystać z ClickUp Brain, aby szybko znaleźć i ponownie wykorzystać zawartość

8. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp

Pobierz szablon Free Ustawienie obowiązków wykonawcy z pewnością siebie, korzystając z szablonu umowy z wykonawcą ClickUp

Jeśli współpracujesz z influencerami bardziej jak z freelancerami, szablon umowy z wykonawcą ClickUp pozwala jasno określić oczekiwania i prawa. Zawiera on warunki dotyczące własności intelektualnej, umów o zachowaniu poufności, płatności i zakresu projektu.

Jeśli jesteś wyłącznie odpowiedzialny za kierunek zawartości lub realizację kampanii, ten szablon zapewni Ci jasność co do zakresu i praw. W połączeniu z ClickUp Dokumencie można go łatwo powielać i dostosowywać do różnych typów twórców zawartości.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Korzystaj ze statusów takich jak „Wersja robocza”, „Oczekuje na weryfikację”, „Wysłane do kontrahenta”, „Podpisane” i „Zarchiwizowane”, aby natychmiast sprawdzić status każdej pisemnej umowy

Przesyłaj i prowadź śledzenie wszystkich projektów umów, podpisanych umów oraz notatek bezpośrednio w każdym zadaniu

Ustaw automatyczne wyzwalacze, aby: powiadamiać dział prawny o gotowości umów do procesu weryfikacji dokumentacji , informować menedżerów o zbliżających się zbliżających się data końcowych umów, przypominać kontrahentom o podpisaniu umów lub przestrzeganiu obowiązujących przepisów

Powiadom dział prawny, gdy umowy będą gotowe do przeglądu dokumentacji

Powiadom menedżerów o zbliżających się data końcowych

Przypomnienie kontrahentom o podpisaniu umów lub przestrzeganiu obowiązujących przepisów

Powiadom dział prawny, gdy umowy będą gotowe do procesu weryfikacji dokumentacji

Powiadom menedżerów o zbliżających się data końcowych

Przypomnienie kontrahentom o podpisaniu umów lub przestrzeganiu obowiązujących przepisów

📌 Idealne dla: marek zatrudniających influencerów do poszczególnych projektów, z jasną strukturą płatności i wynikami.

📮 ClickUp Insight: Aż 92% pracowników umysłowych jest narażonych na ryzyko utraty kluczowych decyzji tylko dlatego, że dokumentacja jest rozproszona, a tylko 8% korzysta z narzędzi do zarządzania projektami, aby śledzić elementy, które należy podjąć. Oznacza to, że większość Teams marnuje czas na ręczne zapisywanie informacji lub polega na pamięci, czatach i wiadomościach e-mail, aby zapamiętać, co należy zrobione. Nasze badania dotyczące komunikacji w zespole wykazały, że prawie 40% profesjonalistów nadal ręcznie śledzi elementy do wykonania, co spowalnia proces i zwiększa ryzyko popełnienia błędów. Ponad 38% stosuje niespójne metody śledzenia, co często prowadzi do nieporozumień i przekraczania terminów. Co jeszcze bardziej zaskakujące? 14% w ogóle nie śledzi elementów do wykonania. podsumowując*: Istnieje ogromna przepaść między rozmowami a działaniami. Bez niezawodnego systemu, takiego jak ClickUp, ważne decyzje są pomijane.

9. Szablon pisma o rozwiązaniu umowy ClickUp

Pobierz Free szablon Profesjonalnie rozwiązuj umowy, korzystając z szablonu wypowiedzenia umowy ClickUp

Szablon wypowiedzenia umowy ClickUp zawiera uprzejme, ale stanowcze sformułowania umożliwiające rozwiązanie umów pisemnych. Wykorzystaj go do potwierdzenia dat końcowych, ostatecznych płatności i wszelkich pozostałych zobowiązań, zwłaszcza gdy do podjęcia ostatecznych kroków lub udostępnienia zasobów wymagana jest zgoda reklamodawcy.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Przechodź przez określone statusy, takie jak „W trakcie opracowywania”, „Oczekuje na weryfikację prawną”, „Zatwierdzone” i „Dostarczone”. Przypisz konkretnych członków zespołu do każdego kroku, aby zapewnić, że żadne wypowiedzenie nie nastąpi bez odpowiedniego nadzoru

Przechowuj pismo o rozwiązaniu umowy, powiązane wiadomości e-mail, podpisane potwierdzenia i odniesienia prawne bezpośrednio w zadaniu

Wizualizuj aktywne i zakończone wypowiedzenia według przyczyny, działu lub przedziału czasowego — pomocne podczas audytów, przeglądów zgodności i raportowania wewnętrznego

📌 Idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy współpraca musi zostać zakończona przed terminem, w sposób jasny i udokumentowany.

Studium przypadku: Jak Shopmonkey przyspieszył proces zatwierdzania działań marketingowych dzięki ClickUp problem: *Firma Shopmonkey, producent oprogramowania dla warsztatów samochodowych, potrzebowała lepszego sposobu zarządzania wnioskami marketingowymi i zatwierdzeniami. Rozwiązanie: Korzystanie z formularzy ClickUp do zgłaszania projektów umożliwia zespołowi marketingowemu wczesne identyfikowanie problemów i zadawanie pytań dotyczących projektów, co ogranicza liczbę wymian informacji

Wykorzystanie automatyzacji ClickUp do obsługi rutynowych zadań pomogło Shopmonkey znacznie zmniejszyć liczbę nieporozumień związanych z projektami i zapomnianych zadań

Korzystaj z dostosowywalnych widoków ClickUp, aby tworzyć etykiety i kolumny oznaczone kolorami oraz personalizować doświadczenia użytkowników Wynik: 50% skrócenie czasu potrzebnego na przegląd i zatwierdzenie w czasie cyklu

33% redukcja *czasu potrzebnego na zakończenie zleceń projektowych

tylko 2 miesiące *na wdrożenie całego zespołu marketingowego do ClickUp Kiedy nauczyłem się korzystać z ClickUp, zrozumiałem, jak niezwykle ważne jest stworzenie obszaru roboczego marketingowego dostosowanego do potrzeb naszego zespołu. Ponieważ nasz zespół był stosunkowo nowy, chciałem najpierw zobaczyć, jak pracują, zanim narzuciłem im swoje pomysły. Kiedy nauczyłem się korzystać z ClickUp, zrozumiałem, jak niezwykle ważne jest stworzenie obszaru roboczego marketingowego dostosowanego do potrzeb naszego zespołu. Ponieważ nasz zespół był nowy, chciałem najpierw zobaczyć, jak pracują, zanim narzuciłem im swoje pomysły.

10. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Pobierz Free szablon Określ zakres projektu i warunki umowy, korzystając z szablonu umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Prowadzisz długoterminową współpracę z influencerami, która obejmuje różne elementy? Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Obejmują one zakres projektu, osie czasu, punkty kontrolne i zależności, a następnie przekształcają je w zsynchronizowaną tablicę ClickUp do śledzenia projektu.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Przechowuj każdą wersję umowy w bezpieczny sposób, wraz z historią komentarzy i dziennikami aktywności

Użyj filtrów, aby sortować umowy według klienta, statusu, branży lub modelu rozliczeniowego, co ułatwi szybkie raportowanie lub audyty

Powiadom swój zespół prawny, gdy umowa będzie gotowa do przeglądu

Powiadom kierownika zarządzania projektami o podpisaniu umowy

Przypomnij klientom o oczekujących zatwierdzeniach lub terminach podpisania umów

📌 Idealne dla: długoterminowych kampanii z influencerami, które wymagają złożonych rezultatów lub koordynacji Teams.

🎥 Zobacz, jak korzystać z ClickUp jako twórca zawartości

💡 Porada dla profesjonalistów: Najlepsze szablony umów z influencerami nie ograniczają się tylko do wymienienia rezultatów — uwzględniają również niejasności. Poszukaj szablonów umów z influencerami, które pozwalają określić limit zmiany zawartości, klauzule dotyczące ponownych zdjęć i jasne ścieżki eskalacji, jeśli zatwierdzanie utknie w martwym punkcie. (Ponieważ „czekanie na opinię” nie powinno zakłócać oś czasu kampanii)

11. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Pobierz szablon Free Sformalizuj umowy konsultingowe, korzystając z szablonu umowy konsultingowej ClickUp

Szablon umowy konsultingowej ClickUp jest przeznaczony dla twórców, którzy doradzają markom w zakresie tonu, strategii lub wyboru platformy. Obejmuje on warunki konsultacji, umowy o zachowaniu poufności, własność intelektualną i dostosowywalne struktury opłat. Zawiera również klauzule z możliwością dodawania komentarzy, ułatwiające negocjacje.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodaj konkretne oceny za konsultacje, kamienie milowe i osie czasu, korzystając z pól niestandardowych ClickUp

Połącz etapy umowy (np. przegląd, edycja, zatwierdzenie przez klienta) bezpośrednio z zadaniami, aby zapewnić współpracę z influencerami w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów

Dzięki ClickUp Dokumenty wszystkie wersje umowy są uporządkowane i dostępne, więc nikt nie będzie zmuszony korzystać z nieaktualnych warunków

📌 Idealne dla: Twórców przechodzących do roli konsultantów dla marek.

👀 Czy wiesz, że... Wiele marek już wykorzystuje AI do wspierania swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych, od tworzenia zawartości po planowanie kampanii, a nawet dobieranie influencerów.

12. Szablon umowy o współpracy ClickUp

Pobierz Free szablon Dostosuj oczekiwania zespołu dzięki szablonowi umowy o współpracy ClickUp

Szablon umowy o współpracy ClickUp określa preferowane godziny pracy, kanały komunikacji, osie czasu wprowadzania poprawek i styl współpracy. Przed sporządzeniem pełnej umowy możesz wspólnie edytować dokument z influencerami lub Teams.

Dlaczego pokochasz ten szablon

Dołącz umowę o współpracy do odpowiednich przestrzeni lub list ClickUp , aby można było łatwo się do niej odwołać podczas realizacji projektów

Dodaj inteligentne podpowiedzi, które pomogą Teams uzgodnić wartości udostępniane, procesy decyzyjne i strategie rozwiązywania konfliktów

Określ częstotliwość kontaktów, preferowane narzędzia (Slack, e-mail, komentarze ClickUp) oraz ścieżki eskalacji w przypadku przeszkód

Zachowaj przejrzystą dokumentację tego, kto co zaproponował i dlaczego — doskonałe rozwiązanie do ponownego przejrzenia dyskusji

*idealne do: Wykorzystania wewnętrznego przez Teams zarządzające kampaniami marketingowymi i influencerów przed sporządzeniem formalnej umowy.

Czym charakteryzuje się dobry szablon umowy z influencerem?

Skoro już zapoznałeś się z opcją iption, jak wybrać szablon umowy z influencerem, który będzie dla Ciebie odpowiedni?

Dobry szablon umowy z influencerem powinien zawierać:

Strony umowy : Jasno określ nazwy marek i influencerów oraz pełnione przez nich role

zakres kampanii*: Określ rodzaj zawartości, liczbę postów, platformy i terminy

Warunki płatności : Określ kwotę, stałą opłatę, metodę i harmonogram płatności

prawa do zawartości*: określ, kto jest właścicielem zawartości i w jaki sposób można ją wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać

*wyłączność: Wzmianka, czy influencer ma zakaz promocji konkurencyjnych marek

proces zatwierdzania*: Wyjaśnij, w jaki sposób zawartość będzie sprawdzana i zatwierdzana przed opublikowaniem

Wymogi dotyczące ujawniania informacji : Dodaj klauzule dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi reklamy (np. wytyczne FTC)

Klauzule dotyczące rozwiązania umowy : określ, w jaki sposób i kiedy każda ze stron może rozwiązać umowę

Klauzula dotycząca moralności/reputacji : Umożliwia rozwiązanie umowy, jeśli działania którejkolwiek ze stron szkodzą reputacji marki

Poufność : Chroń poufne informacje udostępniane w trakcie współpracy

Rozstrzyganie sporów : Określ, w jaki sposób będą rozstrzygane spory (np. mediacja lub arbitraż)

podpisy*: Dodaj przestrzeń dla obu stron na podpisanie umowy i wpisanie daty

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie zadowalaj się podstawowym szablonem umowy z influencerem — wybierz taki, który pozwala na dodanie szczegółowych informacji, takich jak częstotliwość publikacji, terminy przesuwania historii, warunki wyłączności platformy, a nawet prawa do użytkowania treści tworzonych przez użytkowników (UGC). Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię sezonową, dodaj automatyczną datę wygaśnięcia praw do zawartości. Te szczegóły chronią zarówno wizerunek Twojej marki, jak i budżet przed niespodziankami po zakończeniu kampanii.

Podsumowanie: zanim klikniesz „Opublikuj” — wyślij umowę

Współpraca z influencerami może być niezwykle satysfakcjonująca, ale tylko wtedy, gdy oczekiwania, prawa i obowiązki są jasno określone od samego początku.

Te Free szablony umów z influencerami pomogą Ci uniknąć dramatów typu „on powiedział, ona opublikowała” i skupić się na tym, co naprawdę ważne: tworzeniu świetnych kampanii z odpowiednimi współpracownikami.

A jeśli korzystasz z ClickUp, te szablony to nie tylko dokumenty — są one częścią systemu. Możesz przypisywać zadania, śledzić recenzje, angażować dział prawny i zarządzać każdą sceną związaną z influencerem w jednym miejscu.

Wybierz szablon, który pasuje do Twojej kolejnej umowy, dostosuj go do swojej kampanii i zatwierdź — ponieważ w tej branży jasność nie jest opcjonalna. To Twoja przewaga konkurencyjna. Zarejestruj się Free już teraz.