20 darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia w Notion, które pomogą Ci zachować wydajność

Gotowe szablony list rzeczy do zrobienia pozwalają zaoszczędzić czas i zwolnić przepustowość. Motywują nawet do rozpoczęcia pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o zakupy spożywcze, czy wprowadzenie produktu na rynek.

Jednak tworzenie list rzeczy do zrobienia dla każdego zadania lub projektu jest wyczerpujące, zwłaszcza w przypadku korzystania z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Notion, gdzie wiele opcji jest płatnych.

Ten blog zawiera zestawienie najlepszych darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia Notion dla każdego rodzaju zadań. A jeśli szukasz czegoś jeszcze szybszego, mamy kilka propozycji od ClickUp, aplikacji do pracy, która zajmie się wszystkim i sprawi, że wydajność wzrośnie w mgnieniu oka.

Co sprawia, że szablon listy rzeczy do zrobienia w Notion jest dobry?

Co tak naprawdę odróżnia skuteczny szablon listy rzeczy do zrobienia w Notion od zwykłej cyfrowej notatki? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kategoryzacja zadań: Wybierz szablon, który grupuje zadania za pomocą etykiet, widoków tablicy lub filtrowanych list, aby łatwiej zrozumieć i szybko działać

Pola terminów i przypomnień: Poszukaj wbudowanych terminów i opcjonalnych przypomnień, aby uniknąć przegapienia ważnych wydarzeń. Szablony z natywnymi przypomnieniami lub polami kalendarza pomogą Ci zachować synchronizację z celami

Widoczność postępów: Wybierz szablony z wizualnymi wskaźnikami, takimi jak paski postępu, etykiety statusu i kolumny Kanban, które oferują aktualizacje w czasie rzeczywistym i śledzą zadania oczekujące

Wsparcie dla notatek i linków: Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni, aby dodać notatki, zasoby lub linki bezpośrednio do każdego zadania, aby móc szybko do nich wrócić

Wielokrotnego użytku i elastyczny układ: Wybierz strukturę, którą można łatwo powielać, dostosowywać lub skalować do różnych projektów, celów lub cykli pracy. Gotowe tabele i widoki można łatwo dostosować do każdego zastosowania

Szybka integracja: Wybierz Wybierz rozwiązania do tworzenia list zadań , które można połączyć z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak menedżery spotkań i timery Pomodoro, aby zapewnić wydajne sesje pracy i dyskusje

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sprawdź, czy platforma lub aplikacja jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Jeśli masz wiele zadań, musisz mieć możliwość zamknięcia ich w dowolnym miejscu.

20 przykładów szablonów list rzeczy do zrobienia w Notion

🧠 Ciekawostka: Najstarsza znana lista rzeczy do zrobienia pochodzi ze starożytnej Mezopotamii (około 2500 r. p.n.e.) — została zapisana na glinianej tabliczce i zawierała listę racjonowanego piwa dla robotników!

Mając już pomysł, które szablony Notion wybrać w pierwszej kolejności, oto lista najlepszych darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia dostępnych na platformie:

Proste szablony list rzeczy do zrobienia w Notion dla początkujących

1. Prosty szablon tygodniowej listy rzeczy do zrobienia

Szablon Prosta tygodniowa lista rzeczy do zrobienia to narzędzie do śledzenia zadań w formie listy kontrolnej, które pozwala na szybki przegląd całego tygodnia. Umożliwia dodawanie i planowanie celów na każdy dzień oraz oferuje przejrzysty układ, który ułatwia realizację zadań.

Prosta struktura tej listy rzeczy do zrobienia pozwala zachować porządek, dzięki czemu możesz działać dalej.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się priorytetami dzięki elastycznemu planowaniu tygodniowemu

Śledź ogólny postęp w ciągu tygodnia dzięki widoczności na jednym ekranie

Szybko przejdź do właściwych zadań dzięki prostemu widokowi listy kontrolnej

🔑 Idealne dla: Freelancerów realizujących wiele małych projektów lub wszystkich osób planujących tygodniowo.

2. Minimalistyczny szablon listy zadań do wykonania

Potrzebujesz odrobiny koloru i dużo białej przestrzeni, aby się skupić? Szablon Minimalistyczna lista rzeczy do zrobienia jest stworzony dla Ciebie. Jego układ z jedną przestrzenią eliminuje konieczność przewijania.

Ten prosty szablon Notion zawiera niezbędne pola wyboru i konfigurowalny motyw. Dodatkowo, jeśli potrzebujesz motywacji, możesz zapisać cytaty w specjalnej przestrzeni.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skup się bez rozpraszania dzięki układowi zoptymalizowanemu pod kątem białych przestrzeni

Wzmocnij pozytywne nawyki dzięki przestrzeni na motywujące notatki

Przechodź między zadaniami szybciej, minimalizując przewijanie

🔑 Idealne dla: Projektantów, studentów, minimalistów lub miłośników wydajności, którzy chcą eleganckiego i wydajnego zarządzania zadaniami.

3. Szablon codziennych i tygodniowych list rzeczy do zrobienia

Dla użytkowników, którzy muszą przełączać się między planowaniem dziennym i tygodniowym, szablon Listy zadań do wykonania na dzień i tydzień jest doskonałym wyborem, który pozwoli Ci zachować kontrolę. Dzięki dwóm zsynchronizowanym widokom nie ma potrzeby duplikowania zadań — wystarczy łatwo przełączać się między priorytetami.

Panel dzienny został zaprojektowany z myślą o skupieniu się na realizacji zadań, pomagając Ci uporać się z pilnymi zadaniami i spotkaniami. Tablica tygodniowa natomiast oferuje przejrzysty przegląd nadchodzących celów i kamieni milowych.

Oto dlaczego spodoba Ci się to rozwiązanie:

Zsynchronizuj pracę i spotkania dzięki połączonym widokom kalendarza

Płynnie reaguj na pilne aktualizacje dzięki śledzeniu w dwóch panelach

Zachowaj koncentrację przy zmieniających się terminach dzięki płynnemu przełączaniu między trybem dziennym i tygodniowym

🔑 Idealne dla: Osoby pracujące zawodowo, które planują zadania na kilka dni, ale realizują je w ciągu kilku godzin.

4. Szablon prostej listy rzeczy do spakowania na wycieczkę z plecakiem

Planujesz gdzieś wyruszyć? Szablon Prosta lista rzeczy do spakowania na wyprawę z plecakiem jest idealny do podstawowych przygotowań do podróży. Zawiera dostosowywalną listę kontrolną zadań, które musi wykonać każdy backpacker, od dokumentów podróżnych po niezbędne gadżety.

Listy zadań w szablonie są dość łatwe do odczytania, nawet dla początkujących użytkowników Notion, z oddzielnymi sekcjami na organizację, niezbędne rzeczy, ubrania i kosmetyki.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skróć czas pakowania przed podróżą dzięki listom kontrolnym podzielonym na kategorie

Dodawaj notatki i udostępniaj aktualizacje grupowe dzięki wbudowanej opcji komentowania

Dzięki gotowym opisom kategorii dokładnie wiesz, gdzie dodawane są nowe zadania

🔑 Idealne dla: Backpackerów, osób podróżujących samotnie i profesjonalistów przygotowujących się do wszystkiego, od spotkań biznesowych poza miastem po długo oczekiwane wycieczki samochodowe.

Szablony list rzeczy do zrobienia Notion z tablicami Kanban

5. Szablon listy zadań do wykonania z obsługą

Zespoły, które chcą mieć pewność, że każde zadanie przyczynia się do osiągnięcia celów projektu, z pewnością docenią szablon Lista zadań wsparcia. Jego układ pomaga podzielić zadania na terminowe, nadchodzące i ogólne zadania tygodniowe.

Pozwala również dodawać poziomy priorytetów i typy zadań za pomocą etykiet oznaczonych kolorami. Dzięki przedstawieniu wszystkich zadań w formie kart flash, rozwiązanie to pozwala członkom zespołu zachować synchronizację i ograniczyć do minimum sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Natychmiast identyfikuj pilne problemy dzięki wizualnym wskazówkom dotyczącym zadań

Z łatwością równoważ wiele zgłoszeń dzięki etykietom dostosowanym do statusu

Zadbaj o spójność działań zespołu dzięki ujednoliconej widoczności zadań

🔑 Idealne dla: zespołów obsługi klienta SaaS lub agencji zarządzających wieloma zgłoszeniami serwisowymi.

6. Szablon osobistej listy rzeczy do zrobienia bez wykresów

Wykresy Cię stresują? Uprość sobie życie dzięki szablonowi Osobista lista rzeczy do zrobienia bez wykresów. Zawiera tablicę w stylu Kanban, na której można zapisywać szczegóły zadań, terminy i priorytety, więc nie ma żadnych wykresów ani bałaganu.

Zawiera również widok kalendarza do planowania czasowego i przejrzystości wizualnej bez konieczności wyszukiwania problemów w schematach.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Z łatwością zarządzaj dynamicznymi harmonogramami w paskach Kanban dzięki funkcji przeciągania i upuszczania

Zarządzaj powtarzającymi się zadaniami bez wizualnego bałaganu i nadmiaru danych

Dostosuj przepływ zadań bez wysiłku dzięki elastyczności bez wykresów

🔑 Idealne dla: Studentów lub osób pracujących samodzielnie, które potrzebują prostego narzędzia do śledzenia zadań.

🔍 Czy wiesz, że... Wykonywanie zadań powoduje wyrzucanie do organizmu dopaminy, hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie. Im bardziej wymagające zadanie, tym większy zastrzyk energii i lepsze samopoczucie po jego wykonaniu.

7. Szablon listy zadań

Szablon Lista zadań w Notion pozwala efektywniej tworzyć i realizować cele.

Zadania na tablicy Kanban są podzielone na statusy Do zrobienia, W trakcie i Gotowe, co pozwala na szybkie śledzenie postępów, a działania są segregowane według terminów i osi czasu.

Możesz utworzyć nowe zadanie bezpośrednio z tablicy i dodać opisy oraz obrazy, aby zapewnić lepszy kontekst.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zbuduj dynamikę pracy nad mniejszymi zadaniami dzięki etykietom postępu

Szybciej zajmuj się zaległymi elementami dzięki grupowaniu według terminów

Łatwo ustalaj priorytety zadań dodanych w ostatniej chwili dzięki elastycznym widokom listy

🔑 Idealne dla: Każdego, kto chce efektywnie realizować podstawowe lub codzienne zadania.

8. Szablon dziennego planu dnia i listy rzeczy do zrobienia

Szablon Codzienny plan dnia i lista rzeczy do zrobienia doskonale sprawdzi się w zespołach, które lubią budować pracę przede wszystkim wokół celu końcowego. Chociaż szablon ma również widok tablicy w stylu listy rzeczy do zrobienia, łączy każde zadanie z konkretnym planem dnia.

Terminy i notatki sprawiają, że lista jest kompletna, a postępy są mierzone dla każdego punktu programu. Dodatkowo jednym kliknięciem możesz utworzyć nowe elementy.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj codzienne działania do wyników, łącząc agendy w zadaniach

Szybko zapisuj kluczowe terminy dzięki notatkom widocznym na pierwszy rzut oka

Zoptymalizuj swoje obciążenie pracą dzięki tygodniowemu widokowi nadchodzących zadań i planów

🔑 Idealne dla: pracowników zdalnych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z napiętym harmonogramem.

Najlepsze szablony list rzeczy do zrobienia w Notion dla studentów

9. Śliczny tygodniowy planner i szablon listy rzeczy do zrobienia

Zadbaj o estetykę i spokój podczas pracy dzięki szablonowi Cute Weekly Planner & To-Do. Ten pastelowy planner zawiera kwiatowe wzory, plakaty anime i zabawne naklejki, dzięki którym odhaczanie zadań będzie nieco przyjemniejsze.

Zawiera również oddzielne sekcje dla zadań osobistych i służbowych, co pozwala zachować równowagę wydajności. Ponadto szablon umożliwia przechowywanie nowych stron, obrazów i zakończonych zadań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz motywujący obszar roboczy z wbudowanymi elementami wizualnymi

Wyraźnie oddziel priorytety osobiste od służbowych dzięki widokom podzielonym na sekcje

Przechowuj kreatywne inspiracje wraz z zadaniami dzięki opcjom przechowywania obrazów

🔑 Idealne dla: studentów, twórczych profesjonalistów i blogerów lifestyle'owych, którzy cenią sobie estetyczny wygląd.

10. Prosty szablon listy rzeczy do zrobienia w szkole

Szablon Prosta lista rzeczy do zrobienia w szkole to wygodny sposób na zarządzanie zadaniami szkolnymi, pozalekcyjnymi i osobistymi w jednym miejscu.

Wyróżniającym się elementem są listy kontrolne z szybkim dostępem do rutynowych zadań, takich jak zadania domowe i zajęcia pozalekcyjne.

Szablon zawiera również widok kalendarza, który przedstawia terminy i nadchodzące wydarzenia. A w przypadku wszystkich zadań jednorazowych tabela listy rzeczy do zrobienia pomaga zapisać wszystkie tematy zadań, terminy i najnowsze postępy.

Oto dlaczego spodoba Ci się to rozwiązanie:

Wyprzedź zadania dzięki prostym, uporządkowanym listom kontrolnym

Zrównoważ terminy akademickie z obowiązkami domowymi dzięki podzadaniom dotyczącym czynności domowych

Śledź zajęcia pozalekcyjne bez wysiłku dzięki tabeli zadań podzielonej na tematy

🔑 Idealne dla: Uczniów szkół średnich i studentów zarządzających pracami szkolnymi i egzaminami.

11. Szablon listy książek

Czy Twoje osobiste lub zawodowe plany nauki obejmują naukę lub czytanie? Szablon Lista książek pomoże Ci zarządzać tym, co już przeczytałeś, a co nadal znajduje się na Twojej liście książek do przeczytania.

Dzięki zadaniom w stylu fiszek możesz nawet wyświetlić okładkę i krótki opis każdej książki.

Szablon zawiera również pola do czytania lub kupowania linków, co ułatwia udostępnianie lub powrót do nich. Ponadto inteligentne filtry pokazują, co należy zrobić dalej, dzięki czemu możesz realizować swoje cele edukacyjne.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź książki wizualnie dzięki widokowi okładek w formie kart flash

Zapisuj i wracaj do kluczowych tekstów dzięki zapisanym linkom i notatkom

Łatwo filtruj nadchodzące książki dzięki inteligentnemu systemowi sortowania

🔑 Idealne dla: Zapalonych czytelników, studentów, organizatorów klubów książki lub recenzentów.

Szablony list rzeczy do zrobienia Notion dla profesjonalistów

12. Szablon listy rzeczy do zrobienia (blokowanie czasu + Pomodoro)

Szablon Lista rzeczy do zrobienia (blokowanie czasu + Pomodoro) pomaga efektywnie zarządzać czasem i pracą.

Widok tabeli jest podzielony na 30-minutowe bloki i komórki, w których można dodawać plany. Jeśli plan ulegnie zmianie, można go zaktualizować w sekcji „plan poprawiony”, aby porównać zmiany. Ponadto aktualizacja postępów zajmuje tylko jedno kliknięcie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Udoskonal swój codzienny rytm dzięki elastycznym ustawieniom bloków czasu

Zastanów się nad wzorcami wydajności, porównując plany obok siebie

Łatwo dostosuj priorytety w ciągu dnia dzięki blokom Pomodoro z funkcją szybkiej edycji

🔑 Idealne dla: studentów, programistów, pisarzy lub pracowników zdalnych, którzy łączą uporządkowane sprinty i techniki zarządzania czasem.

13. Planer dla lekarzy/terapeutów: szablon zadań i klientów

Żonglujesz danymi klientów, notatkami z sesji i zadaniami w tym samym czasie? Szablon The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients w Notion jest stworzony specjalnie dla Ciebie.

Pozwala przechowywać wszystkie dane klientów i wszystkie powiązane zadania w folderach. Szablon zawiera również tygodniowe tabele list rzeczy do zrobienia oraz przestrzeń, w której można umieścić zakończone lub zamknięte zadania klientów.

Dodatkowo dostępny jest zegar w czasie rzeczywistym, który pozwala śledzić czas trwania sesji. ⏰

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zarządzaj notatkami z sesji i działaniami następczymi w folderach przeznaczonych dla poszczególnych klientów

Bądź punktualny nawet w najbardziej pracowitych dniach dzięki zintegrowanemu timerowi sesji

Bez wysiłku prowadź profesjonalną dokumentację dzięki kompleksowej strukturze

🔑 Idealne dla: terapeutów, doradców i trenerów wellness zarządzających opieką nad klientami.

14. Szablon listy rzeczy do zrobienia według matrycy Eisenhowera

Szablon Lista rzeczy do zrobienia według matrycy Eisenhowera został stworzony, aby usprawnić ustalanie priorytetów. Oferuje prosty układ tabeli z polami wyboru, które pozwalają szybko sortować zadania według ważności.

Ten szablon Notion zawiera również wbudowane pola na terminy, statusy i etykiety projektów. Dzięki zapisaniu wszystkich szczegółów podejmowanie decyzji dotyczących tego, co należy zrobić, zaplanować, delegować lub usunąć, jest natychmiastowe.

Połączona baza danych ułatwia śledzenie zadań i zapewnia przejrzysty przegląd projektu w dowolnym momencie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki sortowaniu według kwadrantów

Zmniejsz natłok zadań dzięki przejrzystemu wyświetlaniu ważności i pilności zadań

Szybko znajdź zadania o niskiej wartości dzięki uporządkowanemu grupowaniu

🔑 Idealne dla: przedsiębiorców, menedżerów lub osób odpowiedzialnych za podejmowanie trudnych decyzji

Darmowe szablony list rzeczy do zrobienia Notion do użytku osobistego

15. Szablon osobistej listy rzeczy do zrobienia z wykresami

Szablon Osobista lista zadań do zrobienia z wykresami jest przeznaczony dla menedżerów zadań, którzy chcą wizualizować swoje wskaźniki. Ten szablon przedstawia status i postęp zadań za pomocą wykresów kołowych i słupkowych.

Dodawaj i edytuj zadania na liście rzeczy do zrobienia w czasie rzeczywistym. Masz pytania dotyczące zadania lub chcesz oznaczyć któreś jako szczególnie trudne? Po prostu dodaj te szczegóły bezpośrednio. Dostępna jest również tablica Kanban, która ułatwia śledzenie statusu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Rozpocznij śledzenie szybciej dzięki wbudowanym instrukcjom i stronie zasobów

Zrozum priorytety i szczegóły zadań dzięki skondensowanej tablicy Kanban

Zanurz się w trendach dotyczących realizacji zadań dzięki dedykowanym tabelom statusów dla każdego wskaźnika postępu

🔑 Idealne dla: analityków lub osób zorientowanych na wydajność, które cenią sobie wyniki poparte danymi.

16. Szablon listy przepisów

Chcesz skupić się na gotowaniu, zamiast ciągle przewijać listę składników? Szablon Lista przepisów to doskonały wybór.

Ten szablon Notion zawiera kluczowe pola danych, takie jak kuchnie i dania, które pomogą Ci skategoryzować potrawy. Ponadto pomaga w planowaniu menu, czasie gotowania i śledzeniu składników.

Ułatwiają one również podejmowanie decyzji dzięki etykietom związanym z dietą i średnim ocenom.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj menu w kilka sekund dzięki etykietom potraw i dań

Przyspiesz planowanie posiłków dzięki filtrom czasu gotowania

Wybieraj przepisy bez wysiłku dzięki polom diety i oceny

🔑 Idealne dla: Kucharzy domowych, blogerów kulinarnych lub wszystkich, którzy gromadzą coraz więcej przepisów.

17. Szablon listy zakupów spożywczych

Dla wszystkich, którzy planują zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, szablon Lista zakupów spożywczych pomoże zrobić to za jednym zamachem.

Ten szablon pomoże Ci zachować porządek dzięki wbudowanemu planowi posiłków i tabeli zapasów. Planuj posiłki na cały tydzień, połącz składniki z zapasami w spiżarni, a brakujące składniki zostaną automatycznie dodane do listy zakupów.

Ponadto dedykowana lista koszyka pomaga śledzić, a nawet mapować konkretny sklep, w którym dostępny jest każdy element. Ogólnie rzecz biorąc, szablon upraszcza i organizuje proces zakupów spożywczych.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź zużycie dzięki polom danych dotyczących ostatnich zamówień

Zoptymalizuj zakupy spożywcze dzięki widokowi koszyka z mapą sklepu

Łatwo planuj cotygodniowe zakupy dzięki integracji z planem posiłków

🔑 Idealne dla: Zapracowanych rodzin, zespołów ds. zaopatrzenia restauracji lub osób planujących posiłki z wyprzedzeniem.

18. Szablon porannej listy rzeczy do zrobienia 4:30–6:30

Zaprojektowany z myślą o rannych ptaszkach, szablon Lista zadań porannych 4:30–6:30 pozwala rozpocząć dzień z energią. Otwiera się obrazami czystego nieba i słońca, które dodadzą energii na cały dzień.

Ponadto zawiera pola wyboru obejmujące wszystko, od porannych ćwiczeń po nawyki śniadaniowe. Szablon ten to świetny sposób na uporządkowanie myśli i uniknięcie zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji, ponieważ można go dostosować do różnych rutynowych czynności i pory dnia.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zacznij dzień od pozytywnego i przyjaznego motywu

Stwórz zdrowe nawyki dzięki łatwym do aktualizacji opcjom listy kontrolnej

Zmniejsz zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji dzięki wstępnie ustrukturyzowanym sekwencjom działań

🔑 Idealne dla: założycieli firm, miłośników fitnessu lub fanatyków porannej rutyny.

Zaawansowane szablony list rzeczy do zrobienia w Notion

19. Najlepszy szablon listy rzeczy do zrobienia

Jeśli nie chcesz poprzestać na przeglądach zadań, szablon Ultimate To-Do List znajdzie swoje miejsce w Twoim obszarze roboczym Notion. Jego główna sekcja zadań monitoruje wszystko, od priorytetów i kategorii zadań po połączone podzadania i postępy na żywo.

Szablon zawiera notatki w lewym panelu, które służą jako szybkie listy kontrolne. Znajduje się tam również sekcja przeznaczona do przeglądania szczegółów podzadań i zaległych działań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zarządzaj dużymi cyklami pracy dzięki skalowalnym projektom list

Podziel zadania do wykonania na zadania i podzadania posortowane według kategorii, pilności i ważności

Śledź bez wysiłku elementy pominięte lub przeterminowane dzięki panelowi podsumowania przeterminowanych zadań

🔑 Idealne dla: Kierowników projektów lub zaawansowanych użytkowników, którzy mają wiele priorytetów i złożone harmonogramy.

20. Szablon zaawansowanej listy rzeczy do zrobienia

Szablon Zaawansowana lista rzeczy do zrobienia to kolejne rozwiązanie, które zakłada dogłębne podejście. Zamiast dedykowanych sekcji, zadania są uporządkowane w różnych zakładkach.

W głównej tabeli zapisywane są wszystkie istotne informacje dotyczące zadań, w tym etykiety i priorytety. Ponadto szablon zawiera specjalne zakładki dla zadań zakończonych i związanych z konkretnymi projektami. Dodawaj nowe zadania i projekty jednym kliknięciem i przeglądaj zadania według priorytetu, statusu lub typu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Łatwy widok zależności między projektami dzięki formatowi z zakładkami

Segmentuj zakończone prace, aby przyspieszyć raportowanie dzięki dedykowanym archiwom

Zoptymalizuj bieżące priorytety dzięki wbudowanym polom postępu

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, konsultantów lub entuzjastów wydajności zajmujących się wieloaspektowymi cyklami pracy.

Ograniczenia Notion

Oczywiście, Notion oferuje wiele szablonów, ale nie oznacza to, że nie ma wad. Zanim zdecydujesz się na używanie go jako oprogramowania do zarządzania zadaniami, pamiętaj o kilku ograniczeniach:

Ograniczone wsparcie dla powtarzających się zadań: Wielu użytkowników uważa, że konfigurowanie powtarzających się zadań w Notion jest uciążliwe. Może to sprawiać, że aplikacja nie nadaje się do długotrwałych projektów

Problemy z wydajnością przy dużej zawartości: Platforma może działać wolno lub nie reagować podczas obsługi dużych treści lub złożonych baz danych Notion

Ograniczenia aplikacji mobilnej: Wersja mobilna nie posiada kilku funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej i może wydawać się nieporęczna dla osób wymagających wysokiej wydajności

Ograniczona automatyzacja i integracje: W porównaniu z innymi narzędziami Notion ma ograniczoną liczbę wbudowanych funkcji automatyzacji i integracji z usługami innych firm

Stroma krzywa uczenia się: Dostosowywanie systemów zadań i korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak pulpit Notion, może być czasochłonne

Alternatywy dla szablonów Notion

Notion może nie być najlepszym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz dokładnego i płynnego wykonywania zadań.

Kiedy zwrócisz uwagę na alternatywy dla Notion, szybko zauważysz ClickUp wśród najlepszych opcji pod względem dostosowywania, śledzenia zadań i wydajności opartej na sztucznej inteligencji.

Oto, co użytkownik G2 ma do powiedzenia o ClickUp:

Po dwóch latach zmagań z Notion, możliwość skonfigurowania automatyzacji w ciągu kilku sekund była rewolucyjna. ClickUp zastąpił wiele subskrypcji (Loom, Slack i Notion), zapewniając jednocześnie zorganizowany system z dedykowanymi listami, folderami i dokumentami, których nie trzeba tworzyć od podstaw. Wszystko wydaje się naturalnie zorganizowane, co pozwala zaoszczędzić godziny spędzane wcześniej na utrzymywaniu obszaru roboczego i poświęcić więcej czasu na rzeczywiste projekty klientów. ”

Po dwóch latach zmagań z Notion możliwość skonfigurowania automatyzacji w kilka sekund była rewolucyjna. ClickUp zastąpił wiele subskrypcji (Loom, Slack i Notion), zapewniając jednocześnie zorganizowany system z dedykowanymi listami, folderami i dokumentami, których nie trzeba tworzyć od podstaw. Wszystko wydaje się naturalnie zorganizowane, co pozwala zaoszczędzić godziny poświęcane wcześniej na utrzymanie obszaru roboczego i poświęcić więcej czasu na rzeczywiste projekty klientów

Teraz przyjrzyjmy się bliżej, co mają do zaoferowania darmowe szablony list rzeczy do zrobienia od ClickUp, dzięki którym natychmiast przyćmiewają Notion zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym:

1. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Basic

Pobierz darmowy szablon Twórz, deleguj i kończ wszystkie swoje zadania dzięki szablonowi listy zadań ClickUp Basic

Chcesz zacząć odhaczać rzeczy do zrobienia? Szablon listy zadań ClickUp Basic to prosta w obsłudze platforma, która pozwala wpisywać zadania, planować je i realizować. Dzięki datom rozpoczęcia, terminom, osobom przypisanym i listom priorytetów ten konfigurowalny szablon jest stworzony z myślą o dniach wymagających wysokiej koncentracji.

Każde zadanie zawiera również przestrzeń na szczegółowe opisy i wbudowaną funkcję śledzenia czasu, dzięki czemu Twój zespół będzie zawsze na bieżąco i nie przekroczy budżetu.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Ustal jasne priorytety dzięki łatwym do oznaczenia zadaniom wymagającym szczególnej uwagi

Zarządzaj obciążeniem pracą i oczekiwaniami dzięki szacowanemu czasowi

Śledź zadania według statusu, korzystając z dołączonego widoku tablicy

Zachowaj porządek we wszystkich swoich projektach i działaniach dzięki niestandardowym etykietom

🔑 Idealne dla: osób indywidualnych, freelancerów i zespołów, które potrzebują przejrzystego i skutecznego sposobu zarządzania zadaniami i terminami.

🔍 Czy wiesz, że... Skuteczne ustalanie priorytetów prawie dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnych zmian. Zastanów się, co dedykowane listy priorytetów mogą dla Ciebie zrobić!

2. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj motywację i trzymaj się planu dzięki szablonowi codziennej listy zadań do zrobienia ClickUp

Jeśli chcesz zoptymalizować swoją dotychczasową rutynę, szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp jest doskonałym wyborem. Gotowe podzadania na poranek, popołudnie i wieczór pomogą Ci utrzymać zdrowe nawyki.

Automatyczne przypomnienia i aktualizacje postępów pomogą Ci utrzymać się na właściwej drodze. Ponadto szablon oferuje kategorie wypełnione emoji, takie jak szczęście, praca i obowiązki domowe, które pomogą Ci skupić się na swoich działaniach.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Śledź konsekwencję dzięki wbudowanemu licznikowi serii, który wzmocni codzienne nawyki

Zaplanuj czas przygotowań i podróży dzięki wbudowanym etykietom lokalizacji

Dostosuj procedury dla każdego projektu dzięki wbudowanym opisom opartym na sztucznej inteligencji AI

🔑 Idealne dla: osób śledzących nawyki, planujących codzienne zadania, studentów i pracowników zdalnych, którzy potrzebują uporządkowanego, ale elastycznego zarządzania codziennymi zadaniami.

📮 ClickUp Insight: Myślisz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia działa? Zastanów się jeszcze raz. Nasze badanie pokazuje, że 76% profesjonalistów używa własnego systemu ustalania priorytetów do zarządzania zadaniami. Jednak ostatnie badania potwierdzają, że 65% pracowników skupia się na łatwych zadaniach, zamiast na zadaniach o wysokiej wartości, nie ustalając skutecznych priorytetów. Priorytety zadań ClickUp zmieniają sposób wizualizacji i realizacji złożonych projektów, ułatwiając wyróżnienie zadań krytycznych. Dzięki cyklom pracy opartym na sztucznej inteligencji AI i niestandardowym flagom priorytetów ClickUp zawsze będziesz wiedzieć, od czego zacząć.

3. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij prośby o spotkania i planowane dyskusje dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Masz dość zmagań z nieplanowanymi zadaniami i nagłymi spotkaniami? Uprość i lepiej planuj dyskusje dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp. Wyróżnia się on wieloma widokami kalendarza, które wyróżniają role i kategorie zadań za pomocą żywych kolorów.

Dostępny jest również pulpit z harmonogramem zawierający szczegóły, nazwy i godziny, który pomaga lepiej się przygotować. Ponadto szablon zawiera formularz zaproszenia na spotkanie, w którym użytkownicy mogą umieścić prośby wraz z punktami porządku obrad i poziomami priorytetów.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Zapewnij płynną i konstruktywną dyskusję dzięki polom do załączania dokumentów referencyjnych

Odpowiadaj na zaproszenia na spotkania natychmiast dzięki automatycznej komunikacji e-mail

Wysyłaj zaproszenia e-mailowe i linki do spotkań dzięki natywnej integracji z Zoom

Śledź nadchodzące spotkania i zadania, które muszą zostać zakończone przed spotkaniem, korzystając z widoku „Spotkania”

🔑 Idealne dla: Kierowników projektów, asystentów wykonawczych i zespołów mających kontakt z klientami, którzy zarządzają dużą liczbą spotkań i potrzebują narzędzia do łatwego organizowania wszystkich szczegółów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przygotowaliśmy krótki przewodnik wyjaśniający, jak najlepiej korzystać z widoku kalendarza ClickUp. Obejrzyj go tutaj 👇.

4. Szablon listy zadań do wykonania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z powtarzającymi się priorytetami i usprawnij swój harmonogram dzięki szablonowi listy zadań do wykonania ClickUp Work

Szablon listy zadań do wykonania ClickUp to narzędzie dla zespołów, które usprawnia wykonywanie zadań związanych z pracą. Oferuje ponad pięć pól danych, od częstotliwości zadań po informacje kontaktowe, co pozwala dostosować cykl pracy do własnych potrzeb.

Ten szablon zawiera również widoki kalendarza miesięcznego i tygodniowego dla menedżerów, którzy chcą realizować długoterminowe cele, takie jak zarządzanie budżetem i śledzenie sprzedaży. Ponadto elastyczne statusy zadań i sekcje notatek centralizują przeglądy postępów i kluczową komunikację.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Dodaj kontekst do zadań dzięki niestandardowym atrybutom, takim jak ważne notatki i zasoby

Widok wszystkich zadań w jednym miejscu dzięki widokowi listy zadań, który ułatwia planowanie i śledzenie

Usprawnij zadania dzięki automatyzacji, która kieruje je do odpowiedniego działu po zmianie statusu lub typu

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, kierowników projektów i kierowników operacyjnych zarządzających powtarzającymi się zadaniami i zadaniami z terminami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zarządzaj listami zadań do wykonania bez żadnych problemów dzięki ClickUp Brain: Pozwala to na: Twórz zadania lub podzadania dla elementów do zrobienia. Po prostu opisz, czego potrzebujesz, a zostaną one dodane do wybranej listy

Podsumuj długie lub złożone zadania, aby na pierwszy rzut oka zrozumieć, co należy zrobić

Znajdź konkretne zadania, elementy przeterminowane lub zadania przypisane do Ciebie. Dodatkowo filtruj i organizuj swoje zadania według priorytetu, terminu lub statusu

Ustaw przypomnienia o zadaniach do wykonania, aby nigdy nie przegapić terminu Burza mózgów, planowanie i tworzenie zadań dla nadchodzących projektów dzięki ClickUp Brain

5. Szablon listy aktywności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz, sekwencjonuj i realizuj projekty lub działania dowolnej skali dzięki szablonowi listy działań ClickUp

Spodziewasz się nowego projektu, który dołączy do Twojego obecnego obciążenia pracą? Szablon listy działań ClickUp został stworzony, aby pokonać przytłaczające zadanie. Jako szablon zadania zawiera całą listę działań zaplanowanych w szybkich podzadaniach.

Dla zespołów skupiających się na kontroli jakości szablon zawiera łatwe do dodania listy kontrolne, które każdy musi wypełnić przed zamknięciem zadania. A co najlepsze? Jeśli nie jesteś pewien kolejnych kroków, po prostu kliknij „Sugeruj podzadania” i pozwól AI stworzyć plan działania.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Efektywnie planuj swoją pracę dzięki predefiniowanym zależnościom zadań

Widok postępów w czasie rzeczywistym dzięki pasku postępu automatycznie połączonemu ze wszystkimi podzadaniami

Dodawaj aktualizacje i opinie dla członków zespołu za pomocą paska aktywności i sekcji komentarzy

🔑 Idealne dla: zespołów ds. kontroli jakości, menedżerów sprintów lub zespołów operacyjnych pracujących w szybkim tempie i realizujących wiele zadań w krótkim czasie.

6. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj obciążenie pracą, uzyskaj szybkie podsumowania projektów i przechowuj wszelkie zasoby związane z zadaniami dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp

Szablon zarządzania zadaniami ClickUp pomaga podzielić wysiłki na oddzielne listy pomysłów, elementów do wykonania i zaległości, a także usprawnia ustalanie priorytetów.

Każdy widok i lista zawierają pasek postępu w czasie rzeczywistym, który pozwala ponownie przejrzeć wąskie gardła i śledzić tempo pracy. Ponadto wszystkie tworzone dokumenty są automatycznie dodawane do dedykowanego widoku, co znacznie ułatwia połączenie śledzenia zadań z najnowszymi informacjami i aktualizacjami.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Wizualizuj obciążenie zespołu na pierwszy rzut oka dzięki wykresowi kołowemu przypisanych i nieprzypisanych zadań

Bądź na bieżąco dzięki codziennym podsumowaniom projektów dzięki wbudowanej w sekcję przeglądu funkcji ClickUp Brain opartej na sztucznej inteligencji

Uporządkuj swój obszar roboczy i uzyskaj natychmiastowy dostęp do informacji dzięki łatwo dostępnym zakładkom i osadzonym dokumentom

🔑 Idealne dla: kierowników zespołów, menedżerów międzyfunkcyjnych i szefów operacyjnych, którzy zajmują się wieloma projektami i szukają widoku zadań w stylu centrum dowodzenia.

7. Szablon ClickUp do przenoszenia listy rzeczy do zrobienia

Pobierz darmowy szablon Odhaczaj wszystkie pozycje z listy kontrolnej, od pakowania i załadunku po rozpakowanie się w nowym domu, dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp

Martwisz się, że zapomnisz o czymś w dniu przeprowadzki? Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp eliminuje cały ten chaos. Widok tablicy obejmuje wszystkie obiekty, czynności i pomieszczenia, dzięki czemu nawigacja jest niezwykle łatwa.

Szablon zawiera również pola daty i osoby przypisanej, idealne dla profesjonalnych przeprowadzek, które muszą zrównoważyć obciążenie pracą zespołu. A jeśli jesteś osobą, która planuje wszystko cyfrowo, to jest to coś dla Ciebie.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Zaplanuj każdy etap przeprowadzki, od pakowania po rozpakowywanie, korzystając z pól inwentarza, w których można wpisać poszczególne elementy wraz z informacją o pomieszczeniu, ilości i stanie

Ustaw przypomnienia o wyłączeniu przełączników, zapłaceniu kontrahentom lub zwrocie kluczy za pomocą alertów wyświetlanych na wszystkich urządzeniach i w wiadomościach e-mail

Dokumentuj instrukcje dotyczące delikatnego obchodzenia się z dokumentami i specjalne prośby, korzystając z niestandardowego pola komentarza dołączonego do każdego elementu

🔑 Idealne dla: rodzin przeprowadzających się, profesjonalistów zajmujących się relokacją lub wszystkich osób zarządzających listą kontrolną ustawień domu od początku do końca.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie znasz tablic Kanban do zarządzania zadaniami? Nie martw się. Oto nasz przewodnik wideo, który pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć.

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyeliminuj chaos i zamień marzenia w zaplanowane przygody dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp to gotowa przestrzeń do planowania doświadczeń, o których zawsze marzyłeś, bez chaosu. Zanim Twoje pragnienia zginą w gąszczu innych spraw, pomoże Ci uporządkować je według kategorii, takich jak jedzenie i aktywności.

Ten szablon zawiera również podkategorie dotyczące podróży, rozrywki, relacji i celów duchowych.

Dodatkowo możesz ocenić każde doświadczenie według priorytetu, aby wybrać, na czym skupić się w pierwszej kolejności.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Wizualizuj swoje cele dzięki widokom listy rzeczy do zrobienia według kontynentów i osób

Przeżyj ponownie najważniejsze chwile dzięki wbudowanemu niestandardowemu polu do przechowywania zdjęć z podróży

Realizuj cele z listy rzeczy do zrobienia dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, która dodaje spersonalizowane sugestie w miarę ich odhaczania

🔑 Idealne dla: podróżników, par zorientowanych na osiąganie celów, osób planujących cyfrowo lub wszystkich, którzy zamieniają marzenia w wykonalne plany.

9. Szablon listy zadań do wykonania ClickUp Class Assignments

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z każdym kursem, quizem i rozdziałem dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Class Assignment

Żonglujesz zajęciami, quizami i terminami? Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Class Assignment To-Do List Template będzie Twoim pomocnikiem w semestrze. Zawiera gotowe foldery na wiosnę i jesień, które ułatwiają nawigację.

Ten szablon oferuje również listy tematyczne, takie jak hiszpański, historia, geologia, nauki ścisłe i informatyka, każda z wypełnionymi, dostosowywalnymi zadaniami.

A co najlepsze? Możesz zapisywać, ile czasu zajmie wykonanie każdego zadania, jaka jest jego wartość, połączyć podręczniki i zaznaczyć odpowiednie rozdziały.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Planuj swoją karierę i punkty w inteligentny sposób dzięki widokowi planowania studiów, który pokazuje, które przedmioty są zakończone, wymagane i opcjonalne

Łatwo wymieniaj opinie i wskazówki między członkami grupy studyjnej dzięki prywatnym i bezpiecznym linkom do udostępniania

Twórz notatki w podróży dzięki dostępowi do widoków dokumentów dotyczących konkretnych tematów za pomocą jednego kliknięcia

🔑 Idealne dla: studentów, którzy chcą być na bieżąco z każdym przedmiotem i semestrem.

🔍 Czy wiesz, że... MIT oferuje certyfikat pirata studentom, którzy ukończą kursy łucznictwa, szermierki, strzelania z pistoletu i żeglarstwa. To dopiero poziomowanie listy kontrolnej zajęć wychowania fizycznego!

10. Szablon ClickUp „Getting Things Done”

Pobierz darmowy szablon Zoptymalizuj swoje plany i bez wysiłku przystąp do działania dzięki szablonowi Getting Things Done od ClickUp

Chcesz przejść od planowania do rzeczywistych działań? Szablon ClickUp „Getting Things Done” to gotowy do użycia folder, który pomoże Ci nabrać rozpędu.

Najbardziej efektywnym aspektem są pola niestandardowe, które przechwytują każdy możliwy kontekst, od zadań domowych i służbowych po oddelegowane elementy, otwarte projekty i finanse.

Nie znasz jeszcze podejścia „najpierw działaj”? Szablon Getting Things Done, znany również jako GTD, zawiera przewodnik szybkiego startu, film instruktażowy oraz przypięte zadania, które zapewniają łatwy i natychmiastowy dostęp. Jest bardzo pomocny w eliminowaniu niepotrzebnych opóźnień i zamętu w głowie.

Oto dlaczego pokochasz tę aplikację:

Sortuj i podejmuj działania dotyczące wszystkich elementów, które trafiają do skrzynki odbiorczej zadań, korzystając z wyróżnionych reguł zarządzania informacjami

Planuj swoje listy rzeczy do zrobienia w bardziej inteligentny sposób, od momentu ich utworzenia, korzystając ze skali Likerta do oceny wysiłku

Wyjaśnij, nadrób zaległości i kreatywnie realizuj projekty dzięki widokowi tygodniowego przeglądu

🔑 Idealne dla: fanów GTD, maniaków wydajności lub każdego, kto chce mniej stresu i więcej zrobionych zadań do piątku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Śledź postępy w realizacji celów dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp.

Zadania stają się dziecinnie proste dzięki ClickUp

Szablony list rzeczy do zrobienia Notion to solidny początek do zamknięcia wszystkich oczekujących zadań. Dzięki odpowiednim szablonom zadań praca, a być może nawet całe życie, stanie się uporządkowane i wydajne.

Jeśli wybierasz spośród darmowych szablonów Notion, które przedstawiliśmy, jesteś na dobrej drodze. Ale po co ograniczać się do podstawowych list kontrolnych, skoro możesz uzyskać doskonałą organizację dzięki zaawansowanym wizualizacjom i intuicyjnemu śledzeniu zadań w ClickUp?

ClickUp oferuje również kompleksowe zarządzanie zadaniami, podsumowania zadań oparte na sztucznej inteligencji, natychmiastowe generowanie treści i konfigurowalne analizy. Ponadto wszystko to jest dostępne z dowolnego narzędzia lub szablonu.

Chcesz podnieść poziom wykonywania zadań? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!