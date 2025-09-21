20 popularnych aplikacji z katalogu aplikacji Slack

Kierownicy zespołów często borykają się z problemem Togglowania między narzędziami, administratorzy IT są przytłoczeni prośbami o integrację, a nawet specjaliści od wydajności zmagają się z nadmiarem aplikacji i nieefektywnymi cyklami pracy.

Wiesz, że odpowiednie aplikacje Slack mogą znacznie poprawić wydajność Twojego zespołu, ale kto ma czas, aby testować je jedna po drugiej?

Jesteśmy po to, aby ułatwić Ci pracę. Zrobiliśmy za Ciebie ciężką pracę i wybraliśmy popularne aplikacje Slack, które faktycznie usprawniają cykl pracy, przyspieszają komunikację i sprawiają, że Twój zespół działa w sposób bardziej świadomy.

Od zarządzania projektami w Slacku po ankiety i automatyzację — ta lista zawiera wszystko.

20 najpopularniejszych aplikacji z katalogu aplikacji Slack w skrócie

Oto porównanie, które ułatwia znalezienie najlepszej aplikacji Slack z katalogu aplikacji, abyś mógł efektywnie korzystać ze Slacka.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Automatycznie łącz członków zespołu w pary na wirtualne spotkania, wdrażaj nowych pracowników za pośrednictwem Slacka, planuj cykliczne spotkania wprowadzające i rytuały zespołowe Zarządzanie projektami i zadaniami, start-upy, zespoły zdalne, przedsiębiorstwa, Dostępny jest Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Donut Uruchamiaj programy i ścieżki w Slacku, buduj wewnętrzne sieci i społeczności Zaangażowanie pracowników i kultura organizacyjna Free Forever; płatne plany zaczynają się od 74 USD/użytkownik/miesiąc Polly Twórz ankiety w Slacku w kilka sekund, zbieraj anonimowe opinie zespołu i uzyskaj natychmiastowe wyniki bez opuszczania Slacka Ankiety i sondaże zespołowe Free; płatne plan zaczynają się od 12 USD miesięcznie Loom Nagrywaj i udostępniaj aktualizacje wideo w Slacku, osadzaj filmy bezpośrednio w wątkach Slacka i używaj Slacka do zamawiania lub komentowania filmów Loom Komunikacja asynchroniczna Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie GitHub Otrzymuj powiadomienia o pull requestach i commitach, subskrybuj aktualizacje repozytorium i otrzymuj powiadomienia o problemach przypisanych Ci Zespoły programistów 30-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie Jira Twórz nowe zgłoszenia z poziomu Slacka, otrzymuj aktualizacje statusu zgłoszeń w czasie rzeczywistym i łącz połączone wątki Slacka ze zgłoszeniami Jira Śledzenie problemów i zespoły programistów Free Forever; płatne plany zaczynają się od 7,53 USD miesięcznie Zapier Wybierz wyzwalacza przepływów pracy z wiadomości Slack, połącz Slack z ponad 5000 aplikacji i zautomatyzuj zadania ręczne bez konieczności kodowania Automatyzacja Free Forever; płatne plany zaczynają się od 20,99 USD miesięcznie Prosta ankieta Twórz szybkie, lekkie ankiety bezpośrednio w Slacku, włączaj anonimowe odpowiedzi i ustaw powtarzające się ankiety Szybkie decyzje zespołowe Free; płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie Postman Uzyskaj wyniki testów API w Slacku, otrzymuj powiadomienia z monitoringu Postman, współpracuj nad zbiorami API i zmianami Zespoły API i DevOps Free; płatne plan zaczynają się od 19 USD miesięcznie Kalendarz Google Otrzymuj przypomnienia o nadchodzących spotkaniach, automatycznie aktualizuj status Slack podczas spotkań i natychmiast dołączaj do rozmów Zoom/Meet z poziomu Slack Zarządzanie spotkaniami Free Forever Deel Powiadamiaj Slacka o podpisaniu umów, otrzymuj powiadomienia o nowych fakturach, prowadź śledzenie list płac i działania związane z wdrażaniem nowych pracowników HR, płace i zgodność z przepisami Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie Stripe Powiadomienia Slack w czasie rzeczywistym dotyczące płatności, śledzenie nieudanych transakcji lub zwrotów oraz monitorowanie nowych subskrypcji Finanse i rozliczenia SaaS Niestandardowe ceny Figma Przeglądaj projekty w Slacku, otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach lub zmianach i bądź na bieżąco z postępami w projektowaniu Zespoły projektowe i produktowe Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie HubSpot Otrzymuj aktualizacje dotyczące potencjalnych klientów lub zgłoszeń w Slacku, przypisuj kontakty członkom zespołu i przeglądaj podsumowania działań CRM Sprzedaż i CRM Ceny płatnych planów zaczynają się od 890 USD miesięcznie za trzy licencje Box Przesyłaj pliki do Box za pośrednictwem Slacka, przeglądaj pliki Box podlegające udostępnianiu i otrzymuj powiadomienia o aktywności związanej z plikami Zarządzanie plikami Ceny płatnych planów zaczynają się od 18 USD/użytkownik/miesiąc MailChimp Otrzymuj aktualizacje statusu kampanii w Slacku, widok zakończonych automatyzacji i śledzenie zmian na liście subskrybentów Zespoły ds. marketingu e-mailowego Free; płatne plan zaczynają się od 13 USD miesięcznie Intercom Otrzymuj powiadomienia o nowych potencjalnych klientach/wiadomościach na czacie, odpowiadaj niestandardowym klientom za pośrednictwem Slacka i przeglądaj podsumowania rozmów po rozwiązaniu sprawy Zespoły wsparcia i sprzedaży 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plan zaczynają się od 39 USD/licencja/miesiąc Greetbot Automatycznie witaj nowych członków Slacka, dostosowuj niestandardowe wiadomości powitalne, wysyłaj przypomnienia lub ponaglenia w ramach działań następczych Wdrażanie nowych pracowników i kultura organizacyjna Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie Otter. ai Automatycznie transkrybuj spotkania Zoom/Teams/Slack, dostarczaj podsumowania w Slacku i ustaw alerty słów kluczowych, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawiają się określone wzmianki Notatki ze spotkań i dokumenty Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie Typeform Wysyłaj odpowiedzi i informacje o potencjalnych klientach do Slacka, dostosowuj niestandardową zawartość i format wiadomości oraz natychmiast powiadamiaj zespoły sprzedaży lub zespołu wsparcia Formularze i generowanie leadów Ceny płatnych planów zaczynają się od 29 USD miesięcznie

Czym jest katalog aplikacji Slack?

*katalog aplikacji Slack (znany również jako Slack Marketplace ) to centralny hub, na którym użytkownicy mogą odkrywać, instalować i zarządzać szerokim zakresem aplikacji i integracji, które rozszerzają funkcjonalność Slacka

Katalog został uruchomiony w grudniu 2015 r. i zawierał ponad 150 integracji, a od tego czasu rozrósł się do ponad 2600 gotowych do użycia aplikacji.

Dodawanie aplikacji jest bardzo proste. Otwórz interfejs Slack lub przejdź do katalogu aplikacji Slack w przeglądarce. Wystarczy kilka kliknięć, aby wszystko było ustawione.

Znajdziesz tam integracje Slacka dla:

Narzędzia zwiększające wydajność

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami i planowania projektów

Narzędzia HR i narzędzia wewnętrzne

Boty i asystenci AI

Narzędzia programistyczne i integracje

Oprogramowanie do przechowywania/zarządzania plikami

Agenci automatyzacji i przepływu pracy

Inne kategorie obejmują komunikację, analitykę, obsługę klienta, finanse i wiele innych

Niezależnie od wielkości i profilu działalności Twojego zespołu, znajdziesz aplikację idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

Jak korzystać z katalogu aplikacji Slack?

Możesz zwiększyć wydajność, dodając aplikacje bezpośrednio do swojego obszaru roboczego Slack. Oto prosty przewodnik, który pomoże Ci znaleźć i zainstalować aplikacje bezpośrednio w Slack:

1. Otwórz Slack na komputerze lub w przeglądarce

2. Kliknij „Więcej” na pasku bocznym po lewej stronie

za pośrednictwem Slack

3. Wybierz „automatyzacje”, a następnie kliknij „Aplikacje”

4. Spowoduje to otwarcie katalogu aplikacji w Slacku. Możesz również przejść bezpośrednio do strony slack.com/apps

5. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretną aplikację lub przeglądaj według kategorii

6. Kliknij aplikację, którą chcesz zainstalować

7. Kliknij przycisk „Dodaj do Slacka”

8. Sprawdź uprawnienia, o które prosi aplikacja

9. Kliknij „Zezwól”, aby zakończyć instalację

10. Jeśli instalacja jest ograniczona, kliknij „Poproś o zatwierdzenie” i wyślij notatkę do administratora

11. Po dodaniu aplikacji wróć do Slacka i zacznij z niej korzystać bezpośrednio w kanałach lub wiadomościach

Niektóre aplikacje mogą wymagać dodatkowych ustawień, takich jak połączone konta lub niestandardowe ustawienia. Wystarczy postępować zgodnie z podpowiedziami, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji.

20 popularnych aplikacji z katalogu aplikacji Slack

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Teraz, gdy już wiesz, jak korzystać z katalogu aplikacji Slack, pomożemy Ci znaleźć najpopularniejsze aplikacje, które będą idealnie pasować do Twoich potrzeb.

Bądź na bieżąco dzięki ClickUp

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, ułatwia kontrolowanie zadań dzięki integracji ClickUp ze Slackiem.

Możesz tworzyć zadania, sprawdzać aktualizacje, a nawet dodawać szybkie komentarze za pomocą prostych poleceń/ClickUp. To tak, jakbyś miał cały obszar roboczy projektu bezpośrednio w czatach Slack.

Twórz zadania ClickUp bezpośrednio ze Slacka

Każdą wiadomość w Slacku możesz zamienić w zadanie z terminem, priorytetem i osobą przypisaną. To prosty sposób na przekształcenie szybkich pomysłów lub nieformalnych próśb w działania do wykonania bez przerywania przepływu rozmowy.

Zarządzaj osobistymi zadaniami, ustalając terminy, osoby przypisane i priorytety

Po uruchomieniu zadań ClickUp zapewnia synchronizację działań zespołu dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Otrzymasz powiadomienia Slack w momencie aktualizacji zadania, niezależnie od tego, czy jest to zmiana statusu, nowy komentarz czy aktualizacja przypisania.

Natychmiast zamień wiadomości Slack na zadania ClickUp

Aktualizacje trafiają bezpośrednio do wybranych kanałów Slack, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco bez konieczności ciągłego sprawdzania ClickUp. Integracja dobrze współpracuje również z ClickUp automatyzacją. Możesz użyć wyzwalacza, aby uruchomić cykl pracy, takie jak przeniesienie zadania do statusu „W trakcie realizacji” lub przypisanie go do członka zespołu.

Twórz cykle pracy, aby przyspieszyć działania w pracy dzięki ClickUp Automatyzacji

Automatyzacja sprawia, że rutynowe kroki są wykonywane szybciej, co zmniejsza liczbę ręcznych aktualizacji i zapewnia płynną pracę w miejscu pracy. To świetny sposób na utrzymanie spójności zespołu i ograniczenie powtarzalnych zadań administracyjnych.

Zastanawiasz się, jak to zrobić? Obejrzyj to wideo 🔽

Dzisiejsza komunikacja jest całkowicie zaburzona. Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp jest ClickUp Chat. Jest to wewnętrzna przestrzeń komunikacyjna Twojego zespołu, w której rozmowy są powiązane z pracą. ClickUp Chat jest doskonały, ponieważ przenosi wszystkie rozmowy do Twojego obszaru roboczego. Twoje dokumenty, tablice, czat, agenci AI i wiele innych elementów znajduje się w uniwersum ClickUp. Koniec z przełączaniem się między kontekstami!

Połącz swoje połączenie pracy i komunikacji w jednym płynnym interfejsie dzięki ClickUp Chat

ClickUp ma wszystkie możliwości Slacka i wiele więcej. Jest głęboko powiązany z zadaniami, dokumentami i celami w ClickUp. Możesz wrzucać linki do czatu z powrotem do Slacka, żeby wszyscy mieli pełny obraz sytuacji.

ClickUp Chat staje się jeszcze bardziej wydajny w połączeniu z ClickUp Brain. Możesz poprosić osobistego asystenta AI o podsumowanie dyskusji, wygenerowanie listy zadań lub wyodrębnienie kluczowych decyzji z długich wątków.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać kluczowe informacje na temat swojego obszaru roboczego

Dla zapracowanych użytkowników Slacka oznacza to, że mogą oni wrzucić wiadomość na czat, użyć AI, żeby zamienić ją w jasne zadanie lub podsumowanie, a potem łatwo połączyć to z kanałami Slacka dzięki bogatym podglądom.

Jeśli chodzi o Slack vs. ClickUp, integracja zamienia je w Slack i ClickUp. Nie tracisz rozmów ani wykonywania zadań; zyskujesz to, co najlepsze z obu światów.

Połącz ClickUp ze Slackiem, aby umożliwić integrację

Tworzenie zadań, automatyzacja przepływu pracy czy dostęp do analiz generowanych przez AI — wszystko to jest elegancko zsynchronizowane między Slackiem a ClickUp.

Integracja wspiera również interfejsy API i działania Slack, dzięki czemu Twoja przestrzeń robocza Slack staje się centralnym hubem, w którym data powstania zadań, aktualizacje, komentarze i przepływ czatu przebiegają w naturalny sposób, zwiększając wydajność całych zespołów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

Tylko obszary robocze z dostępem do czatu ClickUp mogą importować wiadomości ze Slacka

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby opanować wszystkie funkcje aplikacji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Służy nam jako kompleksowe centrum kontroli. Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajduje się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów nawigacyjnych. Zastępuje rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki na Slacku i odizolowane narzędzia. Mogę łatwo monitorować własność zadań, realizację umów SLA i międzyfunkcyjne cykle pracy bez opuszczania platformy. Mówiąc najprościej, ClickUp zapewnia mi pełną widoczność i kontrolę nad wieloma zespołami i funkcjami.

2. Donut (najlepszy do budowania więzi w zespole, wdrażania nowych pracowników i tworzenia kultury firmy poprzez zabawne prezentacje w Slacku)

Donut to lekka aplikacja Slack, która sprzyja nawiązywaniu prawdziwego połączenia między członkami rozproszonych zespołów. Niezależnie od tego, czy chodzi o powitanie nowych pracowników, czy zachęcanie do swobodnych kontaktów między działami, Donut pomaga budować silniejszą kulturę organizacyjną.

Jego główną zaletą jest automatyzacja działań związanych z budowaniem relacji, takich jak automatyczne przedstawianie nowych osób, programy mentorskie dla współpracowników i spotkania kontrolne.

Dla działów HR i kierowników zespołów Donut pełni rolę inteligentnego asystenta ds. wdrażania nowych pracowników, planując spotkania zapoznawcze, przypomnienia i listy kontrolne w oparciu o role pracowników i daty rozpoczęcia pracy. Dzięki temu, że wszystko dzieje się za kulisami, ta aplikacja do przesyłania wiadomości sprawia, że nikt nie czuje się obcy, nawet w przypadku ustawień całkowicie zdalnych.

Najlepsze funkcje Donut

Świętuj urodziny i rocznice pracy dzięki spersonalizowanym wiadomościom w Slacku

Śledź wskaźniki uczestnictwa i zaangażowania dzięki raportowaniu Donut, aby dział HR mógł sprawdzić, ile par się spotkało i jaki wpływ miały Twoje programy

Planuj spotkania Donut za pomocą kalendarza Google lub Outlook i uruchamiaj rozmowy Zoom/Teams bezpośrednio w Slacku

Limitacje Donut

Slack Donut uzyskuje dostęp do informacji o członkach zespołu, co może budzić obawy dotyczące prywatności niektórych osób

Ceny typu „donut”

Free Forever

Standard: 74 USD/miesiąc

Premium: 119 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Donut

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Donut mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Aplikacja jest łatwa w użyciu jako instalacja Slack i wyświetla podpowiedzi dotyczące ustawienia spotkania/interakcji z innym współpracownikiem. Aplikacja zawiera również podsumowania dotyczące liczby spotkań i osób, które zainicjowały rozmowę.

Aplikacja jest łatwa w użyciu jako instalacja Slack i wyświetla podpowiedzi dotyczące ustawienia spotkania/interakcji z innym współpracownikiem. Aplikacja zawiera również podsumowania dotyczące liczby spotkań i osób, które zainicjowały rozmowę.

3. Polly (najlepsza do szybkich ankiet, sondaży i rejestrowania nastrojów zespołu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Polly

Polly to przydatna aplikacja Slack do zbierania natychmiastowych opinii bez zakłócania cyklu pracy zespołu. Umożliwia ona przeprowadzanie szybkich sondaży, ankiet po spotkaniach lub sondaży nastrojów zespołu.

Dzięki wsparciu anonimowych odpowiedzi i wielu formatów pytań Polly zachęca do otwartych, szczerych opinii i pomaga zespołom podejmować decyzje oparte na danych.

Od wdrażania nowych pracowników po retrospektywy i regularne spotkania zespołu — możesz sprawić, że informacje zwrotne staną się naturalną częścią Twojego przepływu pracy. Funkcje takie jak inteligentne przypomnienia i automatyzacja zwiększają udział w ankietach.

Najlepsze funkcje Polly

Wizualizuj odpowiedzi zespołu za pomocą chmur słów, aby dostrzec wspólne tematy

Ustaw ustawienie wygaśnięcia ankiety i otrzymuj powiadomienia o zamknięciu odpowiedzi

Eksportuj wyniki do pliku CSV lub synchronizuj je z Arkuszy Google lub API w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy

Ograniczenia Polly

Polly nie posiada scentralizowanego pulpitu analitycznego, co utrudnia śledzenie długoterminowych trendów lub efektywne zarządzanie wieloma ankietami

Ceny Polly

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc

Pro: 24 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Polly

G2: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Co o Polly mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Podoba mi się, że aplikacja tak płynnie integruje się ze Slackiem. Mogę tworzyć bank pytań i udostępniać go określonym kanałom. Opcje pytań są świetne, dzięki czemu ankiety są jak najbardziej zakończone, co pozwala uzyskać jak najwięcej opinii. Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu i działa bez zarzutu. Korzystam z niej w zależności od potrzeb, ale powoli staje się ona częścią moich cotygodniowych czynności.

Podoba mi się, że aplikacja tak płynnie integruje się ze Slackiem. Mogę tworzyć bank pytań i udostępniać go określonym kanałom. Opcje pytań są świetne, dzięki czemu ankiety są jak najbardziej zakończone, co pozwala uzyskać jak najwięcej opinii. Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu i działa bez zarzutu. Korzystam z niej w zależności od potrzeb, ale powoli staje się ona częścią moich cotygodniowych czynności.

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio 6 połączeń dziennie w swoim miejscu pracy. Prawdopodobieństwo wiąże się to z wielokrotnym wysyłaniem wiadomości e-mail, czatowaniem i korzystaniem z narzędzi do zarządzania projektami. A gdybyś mógł zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Dzięki ClickUp jest to możliwe! To wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

4. Loom (najlepsza aplikacja do asynchronicznej komunikacji wideo i nagrywania ekranu udostępnianego w Slacku)

za pośrednictwem Loom

Loom ułatwia zespołom wizualną komunikację złożonych pomysłów bez konieczności organizowania spotkań na żywo. Dzięki możliwości natychmiastowego nagrywania ekranu, głosu i obrazu z kamery, aplikacja zamienia statyczne wiadomości Slacka w dynamiczne wyjaśnienia wideo.

Oto jak możesz uprościć komunikację biznesową dzięki Loom w zestawie narzędzi Slack. Zamiast pisać długie wątki wiadomości, nagraj wideo, aby przekazać wiadomość, SOP lub cokolwiek innego.

Ponieważ wideo można oglądać w dowolnym momencie, zapewnia wsparcie dla asynchronicznych cykli pracy, które są dostosowane do różnych stref czasowych i stylów pracy.

Najlepsze funkcje Loom

Dołączaj wątki Slacka do wideo (i odwrotnie), dzięki czemu dyskusje będą powiązane z konkretną zawartością wizualną

Nagrywaj asynchroniczne stand-upy lub recenzje projektów; członkowie zespołu mogą odpowiadać w dogodnym dla siebie czasie

Otrzymuj powiadomienia Slack, gdy ktoś widok, reaguje lub komentuje Twoje wideo Loom

Limitacje Loom

Integracja Slack-Loom może wymusić ręczne logowanie

Ceny Loom

Starter: Free

Biznes: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Biznes + AI: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Loom mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Podczas pracy zdalnej pisanie e-maili lub wiadomości na Slacku w celu wyjaśnienia napotkanego problemu może być czasochłonne. Loom pozwala mi w ciągu kilku sekund nagrać wideo, w którym wyjaśniam problem, a nawet pokazuję go na ekranie. Następnie ktoś może nagrać odpowiedź. To ogromna oszczędność czasu!

Podczas pracy zdalnej pisanie e-maili lub wiadomości na Slacku w celu wyjaśnienia napotkanego problemu może być czasochłonne. Loom pozwala mi w ciągu kilku sekund nagrać wideo wyjaśniające mój problem, a nawet pokazać go na ekranie. Następnie ktoś może nagrać odpowiedź. To ogromna oszczędność czasu!

za pośrednictwem GitHub

GitHub zapewnia zespołowi programistów dostęp do aktualnych informacji i spójność działań, przenosząc aktualizacje kodu, rozmowy i działania bezpośrednio do obszaru roboczego Slack. Dzięki subskrypcji repozytoriów możesz śledzić określone repozytoria GitHub i kontrolować, jakie wydarzenia są publikowane, np. tylko pull requesty lub problemy, dzięki czemu kanały Slack pozostają skupione i wolne od zakłóceń.

Gdy ktoś udostępnia link GitHub w Slacku, automatycznie wyświetlane są najważniejsze informacje, takie jak status, komentarze lub różnice. Jest to jedna z głównych zalet zarządzania projektami w GitHub i Slack.

Integracja oferuje również wsparcie dla bogatych podglądów linków, widoczności wielu repo oraz połączonych problemów, aby otrzymywać aktualizacje z różnych projektów w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje GitHub

Wykonuj szybkie czynności za pomocą polecenia / GitHub, takiego jak /github close [problem] lub /github open [problem]

Dołącz wątek rozmów ze Slacka do problemów GitHub, aby zachować kontekst

Zautomatyzuj przepływy pracy za pomocą narzędzia Workflow Builder firmy Slack i wyzwalaj tworzenie problemów GitHub na podstawie przesłanych formularzy

Ograniczenia GitHub

Nie jest łatwo filtrować powiadomienia tak, aby wyświetlały się tylko te, które są bezpośrednio związane z Tobą (np. tylko zgłoszenia PR, które zostały Ci przypisane)

Ceny GitHub

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Free

Zespół: 4 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 21 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje GitHub

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Co o GitHub mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Zintegrowaliśmy GitHub ze Slackiem, dzięki czemu otrzymujemy wszystkie aktualizacje dotyczące nowych pull requestów na Slacku

Zintegrowaliśmy GitHub ze Slackiem, dzięki czemu otrzymujemy wszystkie aktualizacje dotyczące nowych pull requestów na Slacku

za pośrednictwem Jira firmy Attlassian

Jira to aplikacja do komunikacji zespołowej przeznaczona dla programistów i zespołów technicznych. Dzięki niej wszyscy są na bieżąco dzięki alertom o problemach w czasie rzeczywistym, aktualizacjom projektów i możliwości tworzenia zgłoszeń bezpośrednio w Slacku. Dzięki konfigurowalnym alertom i subskrypcjom na poziomie projektu zespoły otrzymują tylko najbardziej istotne aktualizacje.

Użytkownicy mogą również dodawać wzmianki o ID problemów Jira w Slacku i natychmiast wyświetlać podgląd szczegółów problemu, takich jak status, osoba przypisana i tytuł.

Ponadto dzięki wbudowanym szablonom Jira w narzędziu Workflow Builder firmy Slack nawet członkowie zespołu bez wiedzy technicznej mogą zgłaszać problemy za pomocą prostych formularzy, usprawniając proces składania wniosków w całym zespole.

Najlepsze funkcje Jira

Natychmiast przekształcaj rozmowy w problemy Jira za pomocą prostych komend Slack, takich jak /jira create

Możesz wysłać wątek wiadomości Slack jako załącznik do problemu Jira, dzięki czemu kontekst dyskusji zostanie zachowany

Integruje się płynnie z Jira Service Management (za pośrednictwem Atlassian Assist), pomagając zespołom IT w śledzeniu zgłoszeń do pomocy technicznej

Limit Jira

Bez starannego filtrowania możesz otrzymać dużą liczbę powiadomień. Ważne jest, aby skonfigurować, które wydarzenia mają być odbierane przez Slack, aby uniknąć zmęczenia alertami

Ceny Jira

Free

Standard: 8,60 USD/użytkownik/miesiąc dla 100 użytkowników

Premium: 17 USD/użytkownik/miesiąc dla 100 użytkowników

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Co o Jira mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Slack Connector dla Jira znacznie poprawia wydajność przepływu pracy, dostarczając aktualizacje dotyczące problemów Jira w czasie rzeczywistym bezpośrednio do odpowiednich kanałów Slack. Pomaga to naszemu zespołowi być na bieżąco bez konieczności ciągłego sprawdzania Jira.

Slack Connector dla Jira znacznie poprawia wydajność przepływu pracy, dostarczając aktualizacje dotyczące problemów Jira w czasie rzeczywistym bezpośrednio do odpowiednich kanałów Slack. Pomaga to naszemu zespołowi być na bieżąco bez konieczności ciągłego sprawdzania Jira.

7. Zapier (najlepszy do automatyzacji przepływu pracy poprzez połączenie Slacka z tysiącami innych aplikacji)

za pośrednictwem Zapier

Zapier to aplikacja do automatyzacji, która rozszerza funkcjonalność Slacka, umożliwiając mu komunikację z ponad 5000 aplikacji, w tym CRM, narzędziami do zarządzania projektami, bazami danych i arkuszami kalkulacyjnymi.

Dla zespołów korzystających ze Slacka do zarządzania projektami integracja ta umożliwia automatyzację publikowania przypomnień kalendarzowych, powiadamiania o nowych potencjalnych klientach CRM lub rejestrowania formularzy klientów w arkuszach kalkulacyjnych. W ten sposób Slack staje się centrum kontroli różnych cykli pracy bez konieczności pisania kodu.

Najlepsze funkcje Zapier

Połącz Slack z Gmailem lub Outlookiem, aby wysyłać szablony wiadomości e-mail ze Slacka lub automatycznie publikować codzienne podsumowania z Kalendarza Google w kanale

Nawiąż połączenie z narzędziem Workflow Builder firmy Slack, aby obsługiwać dane między narzędziami, nawet jeśli sam Slack nie jest w stanie tego zrobić

Oferuje dużą bibliotekę gotowych szablonów Zap, które pozwalają na szybszą i sprawdzoną automatyzację popularnych narzędzi

Limitacje Zapier

Wyzwalacze Zap nie pobierają „załączników wiadomości” (takich jak odpowiedzi botów lub wyniki poleceń /)

Ceny Zapier

Free

Pro: 29,99 USD/miesiąc

Zespół: 103,50 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Dzięki Zapierowi jestem w stanie zrobić więcej pracy w krótszym czasie. Mogę również wysyłać pracownikom przypomnienia i e-maile dotyczące ich indywidualnych kampanii bez konieczności wykonywania tych czynności ręcznie.

Dzięki Zapierowi jestem w stanie zrobić więcej rzeczy w krótszym czasie. Mogę również wysyłać pracownikom przypomnienia i e-maile dotyczące ich indywidualnych kampanii bez konieczności wykonywania tych czynności ręcznie.

8. Simple Poll (najlepsza do przeprowadzania szybkich ankiet w Slacku)

za pośrednictwem Simple Poll

Simple Poll ułatwia zbieranie opinii zespołu, umożliwiając przeprowadzanie ankiet w Slacku za pomocą prostej komendy /poll. W miarę głosowania współpracowników Simple Poll aktualizuje wiadomość o najnowsze wyniki, zapewniając wszystkim widoczność w czasie rzeczywistym.

Ankiety działają płynnie w wybranym kanale Slack lub grupie DM, zachowując kontekst i trafność. Opcjonalne funkcje, takie jak anonimowe głosowanie, pozwalają na bardziej szczere wypowiedzi, zwłaszcza w delikatnych sprawach, a natychmiastowe aktualizacje wyników zapewniają wszystkim dostęp do najświeższych informacji.

Najlepsze funkcje Simple Poll

Zaplanuj powtarzające się ankiety (codzienne pytania podczas spotkań stand-up, cotygodniowe wybory menu obiadowego), aby nie trzeba było za każdym razem tworzyć ich ręcznie

Ogranicz użytkowników do jednego głosu lub zezwól na wielokrotny wybór, w zależności od typu ankiety (np. wybierz jedną opcję lub „wybierz wszystkie pasujące opcje”)

W razie potrzeby eksportuj dane ankietowe do analizy lub archiwizacji

Limity prostej ankiety

Nie można wyświetlić wyników ankiety przed jej zakończeniem, co ogranicza dyskusję w czasie rzeczywistym

Ceny Simple Poll

Free

Premium: 59 USD/miesiąc (do 24 członków)

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Proste oceny i recenzje ankiet

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o aplikacji Simple Poll?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Podoba mi się to, jak szybko i łatwo mogę tworzyć ankiety i wysyłać je do różnych zespołów w Slacku. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie wydarzenia zespołowego, zbieranie opinii na temat projektu, czy pytanie, kto ma doświadczenie w korzystaniu z określonego oprogramowania — Simple Poll pozwala mi dostosować skuteczną ankietę lub sondaż, aby zaangażować mój zespół i zebrać jego opinie

Podoba mi się to, jak szybko i łatwo mogę tworzyć ankiety i wysyłać je do różnych zespołów w Slacku. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie wydarzenia zespołowego, zbieranie opinii na temat projektu, czy pytanie, kto ma doświadczenie w korzystaniu z określonego oprogramowania — Simple Poll pozwala mi dostosować skuteczną ankietę lub sondaż, aby zaangażować mój zespół i zebrać jego opinie

9. Postman (najlepszy do udostępniania i monitorowania wywołań API oraz dokumentów w Slacku)

za pośrednictwem Postman

Postman integruje cykle pracy API z Slackiem, pomagając programistom, zespołom ds. kontroli jakości i zespołowi wsparcia w utrzymaniu spójności. Wysyła również powiadomienia w czasie rzeczywistym w przypadku awarii monitora API lub spadku wydajności, dzięki czemu Twój zespół może podjąć natychmiastowe działania.

Dzięki natywnym funkcjom Slacka członkowie zespołu mogą udostępniać prośby lub kolekcje i natychmiast przeglądać punkty końcowe oraz opisy, co eliminuje konieczność przeszukiwania dokumentacji. Możesz również uruchamiać kolekcje Postman bezpośrednio ze Slacka za pomocą poleceń Newman lub polecenia /, co idealnie sprawdza się w przypadku testów na żądanie lub przepływów pracy wyzwalanych przez CI.

Najlepsze funkcje Postman

Automatycznie powiadamiaj kanały Slack o aktualizacjach dokumentacji API, aby Twój zespół zawsze korzystał z najnowszej wersji

Natychmiastowe powiadamianie programistów o awariach CI lub błędach zmiennych środowiskowych

Otrzymuj powiadomienia Slacka o wydaniu, rozwidleniu lub połączeniu kolekcji, aby zespoły ds. kontroli jakości i rozwoju były na bieżąco informowane o gotowości do testów

Ograniczenia Postman

Rozwijanie działa tylko w przypadku linków z elementów Postman w obszarach roboczych poddanych udostępnianiu lub publicznych, a nie w obszarach prywatnych lub o ograniczonym dostępie

Ceny Postman

Free

Podstawowy: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Professional: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Postman

G2 : 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Postman mówią użytkownicy w praktyce?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Interfejs jest bardzo intuicyjny i jednocześnie wydajny (co zazwyczaj jest trudnym zadaniem). Narzędzie do monitorowania jest bardzo przydatne, a dzięki połączeniu ze Slackiem nie przegapisz niczego

Interfejs jest bardzo intuicyjny i jednocześnie wydajny (co zazwyczaj jest trudnym zadaniem). Narzędzie do monitorowania jest bardzo przydatne, a dzięki połączeniu ze Slackiem nie przegapisz niczego

10. Kalendarz Google (najlepszy do synchronizacji harmonogramu zespołu z przypomnieniami o wydarzeniach i planowaniem w Slacku)

za pośrednictwem Kalendarza Google

Integracja Kalendarza Google ze Slackiem upraszcza codzienne planowanie. Zamiast przełączać się między zakładkami, każdego ranka cały plan dnia jest wysyłany bezpośrednio do Twoich prywatnych wiadomości w Slacku, dzięki czemu wiesz, co Cię czeka, jeszcze zanim kawa zacznie działać.

Oprócz przypomnień aplikacja automatycznie aktualizuje Twój status w Slacku na podstawie kalendarza. Kiedy nadejdzie pora rozmowy, wystarczy kliknąć „Dołącz” bezpośrednio w Slacku. Możesz nawet zaprosić całe kanały do wydarzeń za jednym zamachem.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Użyj komendy /gcal lub przycisków Slack, aby tworzyć wydarzenia w kalendarzu, automatycznie sugerować uczestników i natychmiast synchronizować spotkania między kalendarzami

Wpisz komendę w Slacku, aby sprawdzić, czy członkowie zespołu są wolni, i natychmiast otrzymać informacje o ich dostępnych terminach lub aktualnym harmonogramie

Odpowiadaj na zaproszenia na spotkania, wybierając opcję „Tak/Nie/Być może” bezpośrednio w Slacku, i bądź na bieżąco dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym dotyczącym odwołań lub zmian terminów

Limitacje Kalendarza Google

Udostępniane kalendarze często nie synchronizują się lub nie wyświetlają się prawidłowo, co powoduje niespójność widoczności na poziomie kanałów

Ceny Kalendarza Google

Free Forever

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google w praktyce?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Integracja Slacka z Kalendarzem Google pozwala automatycznie powiadamiać zespół, jeśli któryś z członków jest na spotkaniu, co pomaga lepiej zarządzać czasem i koordynować działania. Ma też funkcję „zapisz na później”, która jest super dla tych, którzy chcą wrócić do wiadomości lub pliku później

Integracja Slacka z Kalendarzem Google pozwala automatycznie powiadamiać zespół, jeśli któryś z członków jest na spotkaniu, co pomaga lepiej zarządzać czasem i koordynować działania. Ma też funkcję „zapisz na później”, która jest super dla tych, którzy chcą wrócić do wiadomości lub pliku później

11. Deel (najlepsza dla zespołów HR korzystających ze Slacka do globalnego wdrażania nowych pracowników, wniosków urlopowych i angażowania pracowników)

za pośrednictwem Deel

Deel eliminuje stres związany z zarządzaniem globalnym zespołem, przenosząc kluczowe cykle pracy HR (wdrażanie nowych pracowników, komunikacja i zarządzanie zespołem) bezpośrednio do Slacka. Od pierwszego dnia nowi pracownicy otrzymują automatyzację wiadomości powitalnych, list kontrolnych dotyczących wdrażania i aktualizacji dokładnie tam, gdzie zespół już się komunikuje.

Menedżerowie mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do hierarchii zespołów za pośrednictwem schematu organizacyjnego lub poprawić morale pracowników dzięki zintegrowanej z Slackiem funkcji kudos.

Deel umożliwia również działowi HR jako wyzwalacz aktualizacji Slacka na podstawie działań wykonywanych na platformie, takich jak zmiany w umowach lub przypomnienia o lokalnych zasadach.

Najlepsze funkcje Deel

Łatwo planuj cotygodniowe spotkania między menedżerami a członkami zespołu za pomocą wiadomości prywatnych Slacka, korzystając z funkcji 1:1s by Deel, i synchronizuj spotkania bezpośrednio z kalendarzami

Skorzystaj z Puls Surveys by Deel, aby pomóc zespołom HR w zbieraniu opinii pracowników za pomocą krótkich ankiet opartych na emoji w Slacku, a wyniki są automatycznie rejestrowane do analizy

Zautomatyzuj przepływ pracy między narzędziami do wdrażania nowych pracowników, śledzenia czasu pracy i zarządzania pracownikami dzięki integracji Deel ze Slackiem

Ograniczenia Donut

Integracja nie oferuje szczegółowego filtrowania

Ceny Deel

Deel Engage: 20 USD miesięcznie za pracownika

Wykonawcy: Ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie za wykonawcę

EOR: Ceny zaczynają się od 599 USD miesięcznie

Deel Global Payroll: 29 USD miesięcznie za pracownika

Deel US Payroll: Ceny niestandardowe

imigracja: niestandardowe *ceny

Oceny i recenzje Deel

G2: 4,8/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Deel mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Bardzo podoba nam się produkt Deel Assemble, ponieważ daje mi on pełną pewność, że nasza struktura wynagrodzeń jest zarówno konkurencyjna, jak i sprawiedliwa. Ponadto godne pochwały jest całodobowe wsparcie techniczne dostępne codziennie za pośrednictwem Slacka.

Bardzo podoba nam się produkt Deel Assemble, ponieważ daje mi on pełną pewność, że nasza struktura wynagrodzeń jest zarówno konkurencyjna, jak i sprawiedliwa. Ponadto godne pochwały jest całodobowe wsparcie techniczne dostępne codziennie za pośrednictwem Slacka.

12. Stripe (najlepsza dla zespołów finansowych do powiadomień o płatnościach w czasie rzeczywistym w Slacku)

za pośrednictwem Stripe

Integracja Stripe ze Slackiem gwarantuje, że Twój zespół nigdy nie przegapi ważnych informacji dotyczących płatności. Niezależnie od tego, czy chodzi o nową subskrypcję, nieudaną płatność czy przetworzony zwrot, powiadomienia w czasie rzeczywistym w Slacku zapewniają, że odpowiednie osoby zostaną powiadomione bez opóźnień.

Aby ułatwić codzienne planowanie, Stripe może również wysyłać poranne podsumowanie kluczowych wskaźników przychodów, takich jak całkowita sprzedaż, nowe subskrypcje i zwroty.

Najlepsze funkcje Stripe

Wybierz, które wydarzenia Stripe mają być wyświetlane w Slacku (np. tylko zakupy o wysokiej wartości lub nieudane transakcje), aby kanały były bogate w informacje i uporządkowane

Ustaw niestandardowe reguły webhooków, aby powiadamiać zespoły w Slacku o przekroczeniu określonych progów (np. nieudanych obciążeń)

Informuj zespoły wsparcia i sprzedaży na bieżąco dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym dotyczącym ważnych wydarzeń związanych z klientami, takich jak aktualizacje lub odnowienia

Limity Stripe

Jest limitowana do powiadomień i nie oferuje wsparcia dla interaktywnych działań (np. zwrotów kosztów lub ponownych prób) bezpośrednio ze Slacka

Ceny Stripe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Stripe

G2: 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Stripe mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Korzystam z Stripe Payments już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się jego prostota. Ustawienia były szybkie, interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a wszystko po prostu działa. Mogę śledzić płatności, wydawać problemy i zarządzać wszystkim z jednego centralnego pulpitu, bez konieczności przeglądania wielu warstw menu lub artykułów wsparcia

Korzystam z Stripe Payments już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się jego prostota. Ustawienia były szybkie, interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a wszystko po prostu działa. Mogę śledzić płatności, wydawać problemy i zarządzać wszystkim z jednego centralnego pulpitu, bez konieczności przeglądania wielu warstw menu lub artykułów wsparcia

13. Figma (najlepsza dla zespołów projektowych integrujących cykl pracy z projektowaniem ze Slackiem)

za pośrednictwem Figma

Figma wprowadza współpracę projektową do codziennych cykli pracy, automatycznie przesyłając aktualizacje do najważniejszych kanałów. Twój zespół projektowy może subskrybować kanały Slack dotyczące konkretnych plików lub projektów, co ułatwia zarządzanie projektami i zapewnia spójność działań.

Oprócz aktualizacji, funkcja wyszukiwania Slacka ułatwia znalezienie wcześniejszych rozmów związanych z plikami Figma, niezależnie od tego, czy są to wcześniejsze opinie, czy wątek dotyczący decyzji projektowych.

Jeśli Twój zespół korzysta z wtyczek Figma (takich jak generatory kodu lub specyfikacji), może bezpośrednio wysyłać wyniki do Slacka, aby programiści mogli je pobrać do kodowania.

Najlepsze funkcje Figma

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym w Slacku, gdy ktoś skomentuje, zaktualizuje lub doda wzmiankę o Tobie w pliku Figma

Komentuj aktualizacje Figma bezpośrednio w Slacku, a Twoja odpowiedź zostanie zsynchronizowana z plikiem

Udostępnianie linków do prototypów w Slacku wraz z bogatymi podglądami, aby asynchronicznie przeglądać i omawiać postępy w projektowaniu

Ograniczenia Figma

Użytkownicy dokonują raportowania, że Slack wysyła powiadomienia tylko o komentarzach w głównym pliku Figma; komentarze w branchach często nie są wyzwalaczami powiadomień

Ceny Figma

Starter : Free

Professional (miesięczny) : Collab Licencja: 5 USD/miesiąc, Dev Licencja: 15 USD/miesiąc, Full Licencja: 20 USD/miesiąc

Organizacja (rocznie) : Licencja Collab: 5 USD/miesiąc, licencja Dev: 25 USD/miesiąc, licencja Full: 55 USD/miesiąc

Enterprise (rocznie): Licencja Collab: 5 USD/miesiąc, licencja Dev: 35 USD/miesiąc, licencja Full: 90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Figma

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Co o Figma mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Figma bardzo pomaga nam w pracy nad projektowaniem interfejsu użytkownika, prototypami na żywo i organizacją procesu badań UX. Integracja ze Slackiem świetnie sprawdza się w kontaktach z zespołem projektowym, umożliwiając dostęp do wszystkich komentarzy i sugestii

Figma bardzo pomaga nam w pracy nad projektowaniem interfejsu użytkownika, prototypami na żywo i organizacją procesu badań UX. Integracja ze Slackiem świetnie sprawdza się w kontaktach z zespołem projektowym, umożliwiając dostęp do wszystkich komentarzy i sugestii

za pośrednictwem HubSpot

Integracja HubSpot-Slack została stworzona, aby zapewnić synchronizację działań zespołów sprzedaży i marketingu poprzez dostarczanie aktualizacji CRM w czasie rzeczywistym dokładnie tam, gdzie odbywa się współpraca. Zespoły uzyskują widoczność w czasie rzeczywistym w postępach transakcji, działaniach potencjalnych klientów i aktualizacjach dotyczących klientów.

Integracja łączy automatyczne podpowiedzi z ludzką współpracą. Boty HubSpot mogą podpytać przedstawicieli handlowych o aktualizację transakcji wymagających dalszych kroków, a wstępnie skonfigurowane wyzwalacze cyklu pracy mogą świętować sukcesy lub eskalować problemy bez konieczności ręcznego wysiłku.

Wspiera również zespoły poprzez aktualizacje zgłoszeń i umożliwia kierownikom sprzedaży natychmiastowe wyświetlenie informacji o kontakcie lub transakcji w trakcie rozmowy za pomocą prostych komend Slack.

Najlepsze funkcje HubSpot

Proponuj terminy spotkań lub dodawaj połączone linki do harmonogramów w Slacku, aby uprościć kontakty z potencjalnymi klientami

Pozwól przedstawicielom handlowym rejestrować notatki ze spotkań lub aktualizacje w HubSpot bezpośrednio ze Slacka

Umożliwia korzystanie z poleceń / (np. /hubspot search [nazwa]) w Slacku, aby natychmiast pobrać informacje o etapie transakcji, ostatniej aktywności lub właścicielu

Limity HubSpot

Nie ma natywnego wsparcia zbiorczego powiązania transakcji lub firm z kanałami Slack; można to robić tylko pojedynczo poprzez cykle pracy lub interfejs użytkownika

Ceny HubSpot

Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc za trzy licencje

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD miesięcznie za pięć licencji

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co o HubSpot mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu Reddit:

Konfiguracja jest naprawdę prosta i nigdy nie napotkałem żadnych problemów podczas korzystania z tej aplikacji. Myślę, że jedyną sytuacją, w której można napotkać problem, jest próba zbudowania czegoś bardziej złożonego.

Konfiguracja jest naprawdę prosta i nigdy nie napotkałem żadnych problemów podczas korzystania z tej aplikacji. Myślę, że jedyną sytuacją, w której można napotkać problem, jest próba zbudowania czegoś bardziej złożonego.

15. Box (najlepszy do bezpiecznego udostępniania plików i współpracy w Slacku)

za pośrednictwem Box

Box upraszcza zarządzanie plikami i udostępnianie ich zespołom korzystającym głównie ze Slacka, zapewniając bogate podglądy, szybki dostęp i możliwość śledzenia aktywności w interfejsie czatu.

Wystarczy umieścić link Box w dowolnym kanale lub wiadomości prywatnej, a Slack wyświetli podgląd na żywo, dzięki czemu członkowie zespołu będą dokładnie wiedzieć, co otwierają (np. pierwszą stronę dokumentu lub miniaturkę obrazu). Jeśli ktoś udostępni plik w Slacku, Box może go bezpiecznie zapisać.

Ponadto możesz śledzić, gdzie i w jaki sposób Twoje pliki są udostępniane, korzystając z wbudowanego dziennika aktywności Box.

Najlepsze funkcje Box

Automatyczne powiadomienia w przypadku konieczności aktualizacji uprawnień do udostępnianego pliku Box

Publikuj powiadomienia w czasie rzeczywistym w Slacku, gdy pliki w połączonych folderach Box są edytowane lub dodawane

Włącz funkcję żądania plików za pośrednictwem Slacka, aby pomóc członkom zespołu przeciągać i upuszczać pliki do wyznaczonych folderów Box bez konieczności wysyłania łańcuchów e-maili

Limity Box

Bot Box nie może automatycznie dołączać do prywatnych kanałów Slack

Ceny Box

Biznes: 18 USD/użytkownik/miesiąc

Business Plus: 30,70 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 42,35 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise Plus: dostępne tylko w przypadku rozliczeń rocznych

Oceny i recenzje Box

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 5000 recenzji)

Co o Box mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Można ją łatwo zintegrować z innym oprogramowaniem, takim jak Slack, dzięki czemu współpraca przebiega szybciej i płynniej. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs

Można ją łatwo zintegrować z innym oprogramowaniem, takim jak Slack, dzięki czemu współpraca przebiega szybciej i płynniej. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs

za pośrednictwem Mailchimp

Mailchimp to aplikacja Slack do marketingu e-mailowego, która pozwala Twojemu zespołowi być na bieżąco z działaniami kampanii. Otrzymasz natychmiastową widoczność, gdy rozpocznie się kampania e-mailowa, gdy zakończona zostanie sekwencja dripowa, a nawet gdy pojawi się opinia klienta na temat wiadomości e-mail wysłanej przez Mailchimp.

Jeśli zbierasz odpowiedzi z ankiet lub innych kwestionariuszy, możesz je również przesłać do Slacka. Ułatwia to również śledzenie zachowań odbiorców. Możesz monitorować aktywność listy subskrybentów lub szybko wyświetlać dane kontaktowe za pomocą prostych komend Slacka.

A kiedy wyzwalacze automatyzacji uruchamiają się, takie jak wysyłanie e-maila powitalnego lub inicjowanie sekwencji odzyskiwania koszyka, Slack dostarcza powiadomień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz śledzić potencjalnych klientów przechodzących przez lejek sprzedażowy i natychmiast świętować sukcesy.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Uzyskaj podsumowania wyników kampanii w Slacku, takie jak wskaźniki otwarć i kliknięć, bez konieczności sprawdzania Mailchimp osobno

Generuj cotygodniowe raporty dotyczące wzrostu liczby odbiorców, aby informować swój zespół o zyskach, stratach i najlepiej działających kampaniach

Skorzystaj z alertów Mailchimp w Slacku, aby otrzymywać powiadomienia o zakończonych transakcjach związanych z konkretnymi kampaniami, jeśli są one zintegrowane z Twoim sklepem eCommerce

Ograniczenia Mailchimp

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o działaniach takich jak otwarcie kampanii lub rezygnacja z subskrypcji poza podstawowymi wydarzeniami, potrzebujesz narzędzia do automatyzacji od zewnętrznego dostawcy

Ceny Mailchimp

Limit Free 500 kontaktów

Essentials: 8,81 USD miesięcznie za 500 kontaktów

Standard: 13,16 USD miesięcznie za 500 kontaktów

Premium: 263,27 USD miesięcznie za 10 000 kontaktów

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mailchimp w praktyce?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Dla mnie Mailchimp to coś więcej niż tylko menedżer kampanii Gmaila. To potężne narzędzie do nawiązywania połączenia z klientami, segmentacji i wykorzystywania hiperpersonalizowanej komunikacji. Można również tworzyć strony docelowe i komunikaty SMS. Wszystko to sprawia, że jest to niezwykle potężne narzędzie.

Dla mnie Mailchimp to coś więcej niż tylko menedżer kampanii Gmaila. To potężne narzędzie do nawiązywania połączenia z konsumentami, segmentacji i wykorzystywania hiperpersonalizowanej komunikacji. Można również tworzyć strony docelowe i komunikaty SMS. Wszystko to sprawia, że jest to niezwykle potężne narzędzie.

17. Intercom (najlepszy dla zespołów obsługi klienta i sprzedaży zarządzających rozmowami i zgłoszeniami w Intercom za pośrednictwem Slacka)

za pośrednictwem Intercom

Jeśli Twój zespół wsparcia lub sprzedaży korzysta ze Slacka, integracja Intercom usprawni cykl pracy. Otrzymasz powiadomienia w czasie rzeczywistym w momencie pojawienia się nowej wiadomości od potencjalnego klienta lub klienta, dzięki czemu będziesz mógł natychmiast dołączyć do rozmowy.

W niektórych ustawieniach agenci mogą nawet odpowiadać klientom bezpośrednio ze Slacka. Dzięki tej integracji zyskujesz jeszcze jedną korzyść. Jeśli kolega z zespołu oznaczy Cię w notatce lub rozmowie w Intercomie, otrzymasz prywatną wiadomość w Slacku z pełnym kontekstem i linkiem do odpowiedzi.

Po rozwiązaniu zgłoszenia do pomocy technicznej Slack może automatycznie udostępnić podsumowanie zamknięcia, zapewniając wszystkim widoczność w rodzajach problemów i wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje Intercom

Użyj polecenia /intercom search [e-mail], aby natychmiast wyświetlić szczegóły użytkownika, takie jak czas ostatniej aktywności, poziom dostępu i historia rozmów w Slacku

Otrzymuj powiadomienia o przekazaniu sprawy botowi, gdy chatbot przekazuje sprawę człowiekowi, aby Twój zespół mógł wkroczyć do akcji, zanim klient zrezygnuje

Skonfiguruj przepływy pracy po godzinach, w których Slack @here wysyła powiadomienie do kanału, jeśli nikt nie odpowie na wiadomość w określonym czasie

Limitacje Intercom

Oferuje minimalny kontekst i automatyzację w ramach Slacka

Ceny Intercom

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Essential: 39 USD/licencja/miesiąc

Zaawansowane: 99 USD/licencja/miesiąc

Ekspert: 139 USD/licencja/miesiąc

Fin AI Agent: Niestandardowy

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Co o Intercom mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Intercom jest fantastycznym narzędziem zarówno do generowania leadów, jak i obsługi klienta. Unikalne ścieżki tworzone na każdej stronie oznaczają, że możemy dostosować niestandardowe komunikaty wyświetlane w wyskakujących okienkach czatu na naszej stronie internetowej, a także nowe wiadomości Intercom, które trafiają do naszego wyznaczonego kanału Slack, dzięki czemu nigdy nie przegapimy żadnej wiadomości. Jest to również bardzo korzystne z punktu widzenia wsparcia technicznego – zawsze jesteśmy dostępni na czacie.

Intercom jest fantastycznym narzędziem zarówno do generowania leadów, jak i obsługi klienta. Unikalne ścieżki tworzone na każdej stronie oznaczają, że możemy dostosować komunikaty wyświetlane w wyskakujących okienkach czatu na naszej stronie internetowej, a także nowe wiadomości intercomowe, które trafiają do naszego wyznaczonego kanału Slack, dzięki czemu nigdy nie przegapimy żadnej wiadomości. Jest to również bardzo korzystne z punktu widzenia wsparcia technicznego – zawsze jesteśmy dostępni na czacie.

18. GreetBot (najlepszy do automatycznego witania nowych członków Slacka i pomagania nowym pracownikom lub gościom w aklimatyzacji)

za pośrednictwem GreetBot

Kiedy ktoś nowy dołącza do Twojego obszaru roboczego Slack lub konkretnego kanału, GreetBot staje się Twoim wirtualnym recepcjonistą. Możesz dostosować wiadomość, dodając linki powitalne, dokumenty, a nawet przyjazne podpowiedzi, które pomogą przełamać pierwsze lody.

Możesz również użyć GreetBot do stopniowego przekazywania ważnych informacji dotyczących wdrażania nowych pracowników. Na przykład pierwszego dnia może wysłać listę kontrolną, trzeciego dnia ankietę z opiniami, a piątego dnia przewodnik z poradami dotyczącymi Slacka — wszystko to w trybie automatycznym.

Ponadto zespoły wykorzystują go do wewnętrznych pytań i odpowiedzi, zachęcania nowych pracowników do ustawienia swoich profili, a nawet do składania życzeń urodzinowych lub z okazji rocznicy pracy.

Najlepsze funkcje GreetBot

Przeanalizuj rolę lub zainteresowania danej osoby i poproś GreetBot o sugestie dotyczące kanałów, do których mogłaby dołączyć, np. #frontend, #design lub #pets-for-fun

Zachęcaj użytkowników do podjęcia działań związanych z wdrożeniem, takich jak „Przedstaw się w #general” lub „Dodaj zdjęcie profilowe”

Skorzystaj z funkcji Slack Connect dla gości zewnętrznych lub freelancerów i poproś GreetBot o wyjaśnienie, do których kanałów mają dostęp i z kim mogą się kontaktować

Limitacje GreetBot

Wiadomości GreetBot mają limit; np. wypunktowane listy nie otrzymują wsparcia i musisz używać zwykłego tekstu lub podstawowych znaczników Slacka

Ceny GreetBot

Bezpłatnie przez 14 dni

Pakiet startowy: 0 USD/miesiąc/obszar roboczy

Dodatkowo: 49 USD/miesiąc za obszar roboczy

Enterprise: 199 USD/miesiąc za obszar roboczy

Oceny i recenzje GreetBot

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o GreetBot w praktyce?

Jak stwierdził recenzent serwisu Product Hunt:

Zarządzam grupą ponad 1400 kobiet zajmujących się technologią, a Greetbot pomógł nam w znacznym stopniu powitać nowych członków i z łatwością dostarczać informacje o naszej grupie. Bardzo podoba mi się również to, że gdy dodawane są nowe funkcje, otrzymuję powiadomienie od GreetBot z informacją o nowych dodatkach. Bardzo dziękuję, to świetny produkt.

Zarządzam grupą ponad 1400 kobiet zajmujących się technologią, a Greetbot pomógł nam w znacznym stopniu powitać nowych członków i z łatwością dostarczać informacje o naszej grupie. Bardzo podoba mi się również to, że gdy dodawane są nowe funkcje, otrzymuję powiadomienie od GreetBot z informacją o nowych dodatkach. Bardzo dziękuję, to świetny produkt.

19. Otter. ai (najlepsza aplikacja do transkrypcji spotkań i udostępniania notatek ze spotkań w Slacku)

za pośrednictwem Otter.ai

Jeśli Twój zespół regularnie organizuje spotkania w Zoom, Teams lub Slack, Otter. ai może być Twoim narzędziem do transkrypcji. Transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym i może automatycznie publikować transkrypcje lub podsumowania na kanale Slack po zakończeniu spotkania.

Możesz również skorzystać z inteligentnych alertów słów kluczowych Otter. Ustaw je tak, aby nasłuchiwały terminów takich jak „budżet”, „oś czasu” i „fragment”. Za każdym razem, gdy pojawią się te terminy, Otter wyśle wiadomość Slack z fragmentem i bezpośrednim linkiem do tej części spotkania.

A jeśli kiedykolwiek będziesz szukać tego jednego zdania, które ktoś powiedział kilka tygodni temu, wystarczy wpisać w Slacku /otter search „Q3 roadmap”, aby w ciągu kilku sekund znaleźć dokładny znacznik czasu.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Nagrywaj szybkie notatki głosowe za pomocą Otter i udostępniaj zarówno pliki audio, jak i ich transkrypcje w Slacku

Generuj transkrypcje w różnych językach, aby pomóc globalnym zespołom pozostać na bieżąco, publikując angielskie transkrypcje spotkań prowadzonych w innych językach

Przeszukuj wszystkie poprzednie transkrypcje w Slacku, aby szybko znaleźć potrzebne informacje

Ograniczenia Otter. ai

W kanałach prywatnych wymagane są ręczne ustawienia

Ceny Otter. ai

Free

Pro: 16,99 USD/użytkownik/miesiąc

Biznes: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter. ai?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Otter jest łatwy w implementacji, rejestracja przebiega szybko i można od razu rozpocząć pracę. Używam go podczas każdego spotkania, chyba że uczestnicy wyrażą inne życzenie, i mogę automatycznie wysyłać podsumowania do różnych kanałów Slack w zależności od tego, kto brał udział w spotkaniu itp. Integracja ze Slackiem również była dość prosta, co zawsze jest dużym plusem.

Otter jest łatwy w implementacji, rejestracja przebiega szybko i można od razu rozpocząć pracę. Używam go podczas każdego spotkania, chyba że uczestnicy wyrażą inne życzenie, i mogę automatycznie wysyłać podsumowania do różnych kanałów Slacka w zależności od tego, kto brał udział w spotkaniu itp. Integracja ze Slackiem również była dość prosta, co zawsze jest dużym plusem.

20. Typeform (najlepszy do zbierania odpowiedzi z formularzy lub ankiet i przesyłania ich do Slacka)

za pośrednictwem Typeform

Integracja Typeform ze Slackiem sprawia, że możesz bez wysiłku informować swój zespół o każdym przesłanym formularzu lub ankiecie. Możesz dostosować to, co pojawia się w Slacku, np. nazwy użytkowników, opisy problemów lub kategorie.

Jeśli przeprowadzasz wewnętrzną ankietę lub sondaż za pośrednictwem Typeform (np. kwestionariusz opinii zespołu), możesz podsumowywać wyniki okresowo lub publikować każdą odpowiedź anonimowo we wspólnym kanale udostępnianym.

W przypadku zespołów marketingowych i sprzedażowych nowe leady lub prośby o prezentację są przesyłane bezpośrednio do Slacka, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą szybko reagować. Każde powiadomienie zawiera również bezpośredni link do pełnego wpisu Typeform lub widoku edycji, na wypadek gdyby wiadomość została skrócona lub członek zespołu potrzebował uzyskać więcej informacji lub dodać notatki w Typeform.

Najlepsze funkcje Typeform

Uruchom nowy formularz Typeform bezpośrednio ze Slacka, używając skrótu lub polecenia /

Użyj Zapier lub niestandardowych integracji, aby wstępnie wypełnić pola, korzystając z informacji o użytkowniku Slacka

Połącz Typeform z GreetBot, aby zautomatyzować proces wdrażania nowych pracowników, zbierania informacji o potrzebach sprzętowych lub ciekawostek dotyczących zespołu za pośrednictwem Slacka

Ograniczenia Typeform

Niektóre odpowiedzi nie docierają do Slacka. Użytkownicy zgłaszają, że tylko część przesłanych formularzy pojawia się w kanale Slacka

Ceny Typeform

Podstawowy: 29 USD/miesiąc (1 użytkownik)

Plus: 59 USD/miesiąc (3 użytkowników)

Biznes: 99 USD/miesiąc (5 użytkowników)

Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co o Typeform mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Pomogło nam zebrać informacje potrzebne do wykonywania naszej pracy najlepiej, jak potrafimy. Łatwe w użyciu dla klientów i połączone ze Slackiem, aby przekazywać nam informacje. Używamy go codziennie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Bardzo łatwe w użyciu, a obsługa klienta jest zawsze dostępna w razie potrzeby.

Pomogło nam zebrać informacje potrzebne do wykonywania naszej pracy najlepiej, jak potrafimy. Łatwe w użyciu dla klientów i połączone ze Slackiem, aby przekazywać nam informacje. Używamy go codziennie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Bardzo łatwe w użyciu, a obsługa klienta jest zawsze dostępna w razie potrzeby.

Usprawnij cykl pracy w Slacku dzięki ClickUp

Slack stanie się centrum dowodzenia Twojego zespołu w czasie rzeczywistym, gdy podłączysz aplikacje z katalogu aplikacji Slack. Od Polly, która pomaga przeprowadzać szybkie ankiety, przez Zapier, który automatyzuje powtarzalne zadania, po Otter.ai, który transkrybuje spotkania — każda z tych aplikacji zapewnia wydajność i inne korzyści.

Mimo to wiele zespołów nadal boryka się z typowymi problemami związanymi ze Slackiem, takimi jak rozproszone aktualizacje, przegapione wiadomości lub zmęczenie związane z przełączaniem się między narzędziami.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Nie tylko łączy się z Slackiem. Gromadzi zadania, dokumenty, przypomnienia i aktualizacje w jednym miejscu, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i łatwe do wykonania. Zamiast przełączać się między zakładkami lub śledzić aktualizacje, możesz zarządzać pracą bezpośrednio w miejscu, gdzie toczą się rozmowy.

Jeśli chcesz zamienić wszystkie rozmowy prowadzone w czasie rzeczywistym na rzeczywisty postęp, ClickUp jest mądrzejszym rozwiązaniem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!