10 najlepszych narzędzi AI do śledzenia i osiągania celów OKR w bardziej inteligentny sposób

Ile razy Twój zespół rozpoczynał kwartał z ambitnymi celami OKR, które ostatecznie pokrywały się kurzem w zapomnianym arkuszu kalkulacyjnym?

Zbyt często cele są ustanawiane z entuzjazmem, ale szybko tracą na widoczności, gdy na pierwszy plan wysuwają się codzienne priorytety. Prowadzi to do nieosiągnięcia celów i wzajemnych oskarżeń, zakłócając spokój.

Właśnie w tym pomagają narzędzia AI dla OKR, umożliwiając zespołom realizację celów dzięki analizom w czasie rzeczywistym, automatyzacji i sugestiom opartym na danych.

Oto najlepsze narzędzia OKR oparte na AI, które pomogą Ci pewnie osiągnąć swoje cele. 🎯

Niektóre narzędzia AI koncentrują się na zwiększaniu wydajności poprzez automatyzację, podczas gdy inne wyróżniają się w analizie danych lub współpracy zespołowej. Odpowiednie narzędzie powinno nie tylko śledzić cele, ale także pomagać w utrzymaniu spójności, dostarczać praktycznych informacji i upraszczać proces podejmowania decyzji.

Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji do śledzenia celów:

Inteligentne ustawianie celów: Ustawianie ambitnych, ale wykonalnych celów w oparciu o dane. Dodatkowy atut, jeśli pozwala to podzielić wielkie marzenia na mniejsze zadania dla zespołu!

Śledzenie w czasie rzeczywistym: Automatyczna aktualizacja postępów za pomocą Automatyczna aktualizacja postępów za pomocą pulpitów OKR , tablic Kanban lub wykresów Gantt

Strategiczne dostosowanie: Łączy OKR-y zespołu z celami całej firmy i kontroluje zależności, zapewniając płynną pracę zespołową

Informacje zwrotne oparte na AI: Sugeruje poprawki, dzięki którym cele staną się jaśniejsze, bardziej ambitne i łatwiejsze do osiągnięcia

Prognozowanie i analityka: Wykrywa trendy, sygnalizuje ryzyko i informuje, czy wszystko przebiega zgodnie z planem, czy też konieczna jest korekta kursu

💡 Dodatkowa lektura! Jeśli interesują Cię OKR oparte na sztucznej inteligencji, koniecznie przeczytaj artykuł: Zrozumienie agentów opartych na celach w optymalizacji sztucznej inteligencji.

Zanim omówimy szczegółowo ich funkcje, przyjrzyjmy się pokrótce, jak te narzędzia wypadają w porównaniu ze sobą:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Śledzenie celów oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp Brain i agenci AI zapewniający wgląd w dane w czasie rzeczywistym, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, szablony OKR Kompleksowe zarządzanie celami oparte na AI dla zespołów każdej wielkości Dostępny jest Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Asana Cele połączone z zadaniami, mapy strategiczne, współpracownicy AI, widok osi czasu Cele współpracy zespołowej dla małych i średnich przedsiębiorstw Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika 15Five Cotygodniowe spotkania, ankiety Puls, uznanie współpracowników, oceny wyników Śledzenie zaangażowania pracowników w małych zespołach Płatne plany od 4 USD/miesiąc/użytkownik (rozliczane rocznie) Lattice Generator celów SMART, plan 30-60-90, Analytics Explorer, opinie społecznościowe Cele zarządzania wydajnością dla małych i dużych zespołów Płatne plany od 11 USD/miesiąc/użytkownik; dodatki wyceniane osobno Leapsome Elastyczne struktury celów, wskazówki AI, drzewa celów, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym Kompleksowe zarządzanie personelem dla dużych zespołów i przedsiębiorstw Niestandardowe ceny Perdoo Sprawdzanie postępów, tablice KPI, narzędzia do tworzenia planów działania, integracja z Vadoo AI Proste zarządzanie OKR dla start-upów i małych zespołów Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 7,20 USD/miesiąc/użytkownik (rozliczane rocznie) Weekdone Raportowanie PPP, uznanie współpracowników, pulpity coachingowe, śledzenie zadowolenia Wsparcie coachingowe OKR dla freelancerów i zespołów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; ceny niestandardowe Betterworks Goal Assist, Conversation Assist, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, oceny wydajności oparte na AI OKR na poziomie Enterprise dla zespołów Niestandardowe ceny Profit. co OKR krok po kroku, analityka predykcyjna, śledzenie KPI, automatyzacja webhooków Kompleksowe ustawienie OKR dla dużych zespołów Niestandardowe ceny WorkBoard Asystent AI, wykresy Gantt, przeglądy biznesowe, śledzenie kamieni milowych Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym dla zespołów każdej wielkości Niestandardowe ceny

Najlepsze narzędzia AI do wyznaczania celów pomagają podejmować decyzje oparte na danych. Oto lista najlepszych narzędzi AI do OKR, które przyspieszą rozwój Twojej firmy. 💁

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania celami oparte na sztucznej inteligencji)

Pierwszym na liście jest ClickUp! 🤩

ClickUp to zintegrowany obszar roboczy sztucznej inteligencji, łączący zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, czat i zintegrowaną sztuczną inteligencję, które pomaga pracować szybciej i mądrzej, eliminując jednocześnie rozrost sztucznej inteligencji.

Wypróbuj ClickUp ciele Twórz cele dostosowane do swoich potrzeb dzięki ClickUp Goals

Sercem systemu zarządzania celami jest ClickUp Goals. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem sprzedaży ustalającym kwartalne cele przychodowe, menedżerem marketingu śledzącym produkcję zawartości, czy specjalistą HR monitorującym zaangażowanie pracowników, to narzędzie zapewni Ci wsparcie!

Ustal cele liczbowe, finansowe lub typu prawda/fałsz, aby śledzić cele takie jak zaangażowanie, przychody lub realizacja kamieni milowych. Postępy są aktualizowane automatycznie po zakończeniu połączonych zadań, co eliminuje konieczność ręcznego śledzenia.

Teams mogą korzystać z folderów celów, aby organizować cele według działów, sprintów lub OKR, zapewniając widoczność i uporządkowanie wszystkich informacji.

Oprócz śledzenia celów, oprogramowanie do zarządzania wydajnością usprawnia również realizację zadań dzięki ClickUp Brain!

Ponieważ ClickUp Brain jest głęboko zintegrowany z Twoim środowiskiem pracy, oferuje inteligentne rekomendacje oparte na projektach Twojego zespołu i danych historycznych. Możesz również poprosić go o pomoc w ustaleniu priorytetów zadań na podstawie pilności i wpływu.

Śledź elementy i osiągaj swoje cele na czas dzięki ClickUp Brain

Pomyśl o tym jak o menedżerze projektów opartym na AI, który może sporządzać podsumowania spotkań, generować aktualizacje statusu, a nawet sugerować kolejne kroki w oparciu o postęp.

Aby wszystko połączyć, w pełni konfigurowalne pulpity nawigacyjne ClickUp pełnią rolę centrum kontroli misji, zapewniając podgląd postępów wszystkich zespołów i inicjatyw w czasie rzeczywistym.

Wizualizuj swoje KPI i postępy zespołu dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Zamiast przeglądać rozproszone raporty, liderzy biznesowi mogą wizualizować wyniki zespołu za pomocą interaktywnych kart, śledząc wszystko, od prędkości sprintu i osi czasu projektów po alokację zasobów i dystrybucję obciążenia pracą.

Oto krótkie wideo, które zawiera więcej informacji na ten temat:

Szablon OKR ClickUp sprawia, że ustawianie i śledzenie celów i kluczowych wyników (OKR) jest łatwe, przejrzyste i możliwe do realizacji. Podziel duże cele na mierzalne wyniki, aby Twój zespół zawsze wiedział, jak wygląda powodzenie.

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu OKR ClickUp, aby ustawiać i śledzić cele indywidualne oraz zespołowe

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem HR śledzącym zaangażowanie pracowników, kierownikiem projektów dbającym o śledzenie realizacji zadań, czy też dyrektorem wykonawczym odpowiedzialnym za wzrost przychodów, ten szablon OKR zapewni uporządkowanie wszystkich działań.

Ponieważ ClickUp automatyzuje aktualizacje postępów, nie musisz już śledzić raportów ani ręcznie dostosowywać wartości procentowych. Wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym, w miarę postępów Twojego zespołu.

⚙️ Bonus: Szablon planu działania ClickUp Smart Goal zapewnia, że Twoje cele są dobrze zdefiniowane i skoncentrowane, dzieląc większe cele na mniejsze kamienie milowe.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym : przechowuj wszystkie rozmowy związane z OKR i planowaniem strategicznym w jednym miejscu, współpracuj w czasie rzeczywistym, udostępniaj aktualizacje dotyczące kluczowych wyników i szybko rozwiązuj problemy dzięki : przechowuj wszystkie rozmowy związane z OKR i planowaniem strategicznym w jednym miejscu, współpracuj w czasie rzeczywistym, udostępniaj aktualizacje dotyczące kluczowych wyników i szybko rozwiązuj problemy dzięki czatowi ClickUp

zarządzanie zadaniami*: Podziel duże cele na wykonalne kroki z terminami, priorytetami i zależnościami dzięki zadaniu ClickUp

Personalizacja : Śledzenie postępów kluczowych wskaźników OKR dzięki dostosowanym punktom danych, które są ważne dla Twojego zespołu, korzystając z : Śledzenie postępów kluczowych wskaźników OKR dzięki dostosowanym punktom danych, które są ważne dla Twojego zespołu, korzystając z pól niestandardowych

Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzuj działania, takie jak przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów, wysyłanie powiadomień itp. w oparciu o wyzwalacze i warunki zdefiniowane za pomocą Automatyzuj działania, takie jak przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów, wysyłanie powiadomień itp. w oparciu o wyzwalacze i warunki zdefiniowane za pomocą ClickUp Automations

Wirtualne tablice : przeprowadzaj burze mózgów, opracowuj mapy strategii i wizualnie planuj OKR-y za pomocą wspólnej cyfrowej przestrzeni roboczej : przeprowadzaj burze mózgów, opracowuj mapy strategii i wizualnie planuj OKR-y za pomocą wspólnej cyfrowej przestrzeni roboczej ClickUp Whiteboards

szablony*: Uzyskaj ustrukturyzowaną strukturę do ustawienia, śledzenia i przeglądania OKR bez konieczności zaczynania od zera dzięki szablonom ClickUp

Limitacje ClickUp

Stroma krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, że ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających produktywność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkich spraw. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i wykres Gantt) pozwalają przeglądać projekty w dowolnym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub produktywności, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

Podoba mi się, że ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających produktywność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkich elementów. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego przepływu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i wykres Gantt) pozwalają wyświetlać projekty w dowolnym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub produktywności, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

📌 Potrzebujesz inspiracji? Zapoznaj się z naszą listą przykładów OKR, aby wyznaczyć jasne, realne cele dla swojego zespołu!

2. Asana (najlepsze narzędzie do realizacji celów współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Asana

Asana zapewnia synchronizację zespołów, nawet gdy projekty się piętrzą. Funkcja „Cele” łączy połączone codzienne zadania z ogólnymi celami, dzięki czemu nikt nie ogranicza się tylko do odhaczania pozycji na liście.

Chcesz szybko sprawdzić postępy? Pola niestandardowe umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników celów, a pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki wykresom i raportom. Dzięki widokowi Oś czasu zespoły mogą łatwo mapować zależności i terminy.

Funkcje AI Asany pozwalają podsumować postępy, zidentyfikować przeszkody i generować aktualizacje statusu, zapewniając, że cele strategiczne pozostają na pierwszym planie.

Najlepsze funkcje Asany

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie pracy, dostosowywanie terminów lub powiadamianie interesariuszy za pomocą Rules

Dostosuj cele całej firmy do projektów zespołów, korzystając z map strategicznych

Wykorzystaj AI Teammates do wykonywania zadań, uzyskiwania porad i optymalizacji przepływu pracy

Kaskaduj cele od poziomu firmy do działów i poszczególnych osób, aby zapewnić pełną spójność

Limity Asana

Informacje z zadania nadrzędnego nie zawsze są przenoszone do zadań powiązanych, co powoduje niejasności w przepływie pracy

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Asana w praktyce?

Oto recenzja G2:

Korzystam z Asana codziennie, nawet do zadań osobistych, i szczerze uważam, że jest to najlepsze narzędzie na rynku... Czasami trudno mi zrozumieć hierarchię zadań i podzadań. Dużo pracowałem z automatyzacją i polami niestandardowymi i czasami trudno jest mi określić najlepszy sposób zarządzania nimi.

Korzystam z Asana codziennie, nawet do zadań osobistych, i szczerze uważam, że jest to najlepsze narzędzie na rynku... Czasami trudno mi zrozumieć hierarchię zadań i podzadań. Dużo pracowałem z automatyzacją i polami niestandardowymi i czasami trudno jest mi określić najlepszy sposób zarządzania nimi.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Asana

3. 15Five (najlepsze do śledzenia zaangażowania pracowników)

za pośrednictwem 15Five

Utrzymanie zaangażowania pracowników tworzy kulturę, w której ludzie czują się wysłuchani, otrzymują wsparcie i są zmotywowani. 15Five pomaga w tym, zwłaszcza że AI w miejscu pracy zmienia sposób, w jaki zespoły nawiązują połączenie.

Potrzebujesz głębszego wglądu w swoich pracowników? Oceny 360 stopni zapewniają wszechstronną informację zwrotną, a ankiety w czasie rzeczywistym pozwalają na bieżąco śledzić morale. Platforma zwiększa również efektywność spotkań indywidualnych dzięki ustrukturyzowanym narzędziom do spotkań.

Funkcje sztucznej inteligencji pozwalają uzyskać wgląd w morale zespołu i potencjalne przeszkody poprzez analizę nastrojów w komentarzach, co pozwala na bardziej proaktywne podejście do zarządzania celami.

15 najlepszych funkcji Five

Zapewnij spójność między pracownikami a kierownikami dzięki funkcji cotygodniowych spotkań kontrolnych.

Skorzystaj z narzędzia High Fives do wzajemnego uznawania się pracowników, sprzyjającego tworzeniu pozytywnej kultury pracy.

Wprowadź ankiety Puls Surveys, aby mierzyć zaangażowanie pracowników i identyfikować kluczowe obszary wymagające poprawy.

Śledź postępy dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym, które pokazują status celów i własność za ich realizację.

Ograniczenia 15Five

Nie łączy wyników ankiet z różnych cykli przeglądów, aby pomóc Ci uzyskać szerszy obraz sytuacji.

Może być zbyt skomplikowane dla zespołów poszukujących prostego rozwiązania do śledzenia celów.

Ceny 15Five

Engage: 4 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Perform: 11 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Całkowita platforma: 16 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Produkty dla menedżerów/wynagrodzenia: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje 15Five

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o 15Five w praktyce?

Oto recenzja G2:

Cotygodniowe spotkania są prostym, ale skutecznym sposobem na śledzenie postępów wszystkich pracowników, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Menedżerowie uzyskują w czasie rzeczywistym wgląd w morale zespołu i wyzwania, z jakimi się boryka, co pomaga nam być bardziej proaktywnymi i w wsparciu.

Cotygodniowe spotkania są prostym, ale skutecznym sposobem na śledzenie postępów wszystkich pracowników, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Menedżerowie uzyskują w czasie rzeczywistym wgląd w morale zespołu i wyzwania, przed którymi stoi, co pomaga nam być bardziej proaktywnymi i w wsparciu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kluczem do OKR jest ustawianie ambitnych celów; ambitnych, ale osiągalnych celów, które motywują zespoły do wprowadzania innowacji i osiągania wyników przekraczających oczekiwania.

4. Lattice (najlepsze do celów związanych z zarządzaniem wydajnością)

za pośrednictwem Lattice

Lattice to platforma powodzenia pracowników, która łączy OKR i cele z ocenami wyników, ankietami dotyczącymi zaangażowania i rozwojem kariery. Od ustawiania celów po informacje zwrotne od pracowników — platforma ta koordynuje działania zespołów i zapewnia liderom HR dostęp do aktualnych informacji.

Wgląd w dane oparty na AI pozwala dostrzec trendy w wydajności i zaangażowaniu, a konfigurowalne cele OKR i pulpity nawigacyjne pomagają wszystkim skupić się na pracy.

Narzędzia do analizy predykcyjnej i benchmarkingu pomagają również zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zanim staną się one problemem.

Najlepsze funkcje Lattice

Korzystaj z opartych na naukowych podstawach szablonów, takich jak generator celów SMART lub plany 30-60-90 dniowe, aby skutecznie strukturyzować cele

Przeglądaj dane w czasie rzeczywistym za pomocą Analytics Explorer, aby odkrywać praktyczne informacje przydatne w strategii biznesowej

Generuj oparte na AI podsumowania i punkty do omówienia dla menedżerów, aby mogli oni przedyskutować realizację celów

Umożliwiaj wzajemne uznanie poprzez portal społecznościowy, aby wspierać współpracę

Ograniczenia Lattice

Limity możliwości pobierania danych z ankiet dotyczących zaangażowania

Wstępne ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane, aby zapewnić efektywną współpracę wszystkich połączonych modułów

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami: 11 USD miesięcznie na użytkownika

HRIS: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Dodatki: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Lattice w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, było to świetne doświadczenie, ale potrzeba było dobrego roku i wielu przypomnień, aby pracownicy i menedżerowie zaczęli korzystać z oferowanych narzędzi. Jednak gdy już zaczęli korzystać z systemu, polubili go i czerpali z niego wartość. Było to szczególnie widoczne podczas okresów przeglądów, kiedy wiele potrzebnych informacji było już dostępnych w celach i podczas spotkań indywidualnych.

Ogólnie rzecz biorąc, było to świetne doświadczenie, ale potrzeba było dobrego roku i przypomnień, aby pracownicy i menedżerowie zaczęli korzystać z oferowanych narzędzi. Jednak gdy już zaczęli korzystać z systemu, polubili go i czerpali z niego wartość. Było to szczególnie widoczne podczas okresów przeglądów, kiedy wiele potrzebnych informacji było już dostępnych w celach i podczas spotkań indywidualnych.

📮 ClickUp Insight: 88% osób korzysta z AI w jakiejś formie, a aż 55% używa jej kilka razy dziennie. Tylko niewielki odsetek respondentów, 12%, w ogóle nie korzysta z AI. Wraz z upowszechnieniem się sztucznej inteligencji w codziennym życiu, ClickUp Brain idzie o krok dalej, wbudowując sztuczną inteligencję bezpośrednio w procesy pracy — automatyzując aktualizacje, podsumowując postępy i bez wysiłku utrzymując OKR na właściwym torze.

5. Leapsome (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania kapitałem ludzkim)

za pośrednictwem Leapsome

Leapsome to kompleksowa platforma wspierająca rozwój pracowników, która łączy OKR i zarządzanie celami z ocenami wyników, ankietami dotyczącymi zaangażowania pracowników i modułami szkoleniowymi.

Platforma została zaprojektowana tak, aby tworzyć ciągły cykl wydajności i rozwoju, w którym cele są nie tylko ustalane, ale także aktywnie omawiane podczas indywidualnych spotkań i przeglądów.

Funkcje sztucznej inteligencji Leapsome pomagają menedżerom, podsumowując informacje zwrotne, sugerując tematy do omówienia na spotkaniach w oparciu o postępy w realizacji celów oraz generując wnioski na podstawie danych dotyczących wydajności.

Najlepsze funkcje Leapsome

Zsynchronizuj całą organizację dzięki wizualnemu drzewu celów, które pokazuje, w jaki sposób indywidualne i zespołowe OKR przyczyniają się do realizacji celów firmy

Zautomatyzuj aktualizacje postępów, łącząc cele ze źródłami danych, takimi jak Salesforce, HubSpot i Jira

Wykorzystaj AI do podsumowania wyników, generowania sugestii dotyczących rozwoju i dostarczania menedżerom informacji

Wizualizuj postępy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i otrzymuj automatyczne przypomnienia, aby realizować cele zgodnie z planem

Połączone kompetencje z celami i ścieżkami rozwoju, zapewniając pracownikom jasną widoczność w ich rozwoju i kolejne kroki w karierze

Ograniczenia Leapsome

Niektórzy użytkownicy składają wzmianki, że chociaż platforma jest potężnym narzędziem, sama liczba funkcji może sprawić, że nowi administratorzy i menedżerowie będą musieli poświęcić więcej czasu na naukę obsługi

Ceny Leapsome

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leapsome

G2: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Leapsome użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Najbardziej wyróżnia się przyjazny dla użytkownika interfejs Leapsome. Platforma obejmuje szeroki zakres funkcji HR, od zarządzania wydajnością po naukę i rozwój, a ponadto łatwo jest dostosować moje osobiste cele do celów firmy. Konfigurowalne cykle przeglądów i funkcje ciągłej informacji zwrotnej sprawiają, że platforma doskonale nadaje się do wspierania rozwoju osobistego i zaangażowania.

Najbardziej wyróżnia się przyjazny dla użytkownika interfejs Leapsome. Platforma obejmuje szeroki zakres funkcji HR, od zarządzania wydajnością po naukę i rozwój, a ponadto łatwo jest dostosować moje osobiste cele do celów firmy. Konfigurowalne cykle przeglądów i funkcje ciągłej informacji zwrotnej sprawiają, że platforma ta doskonale nadaje się do wspierania rozwoju osobistego i zaangażowania.

🧠 Ciekawostka: W swojej książce The Practice of Management z 1954 roku Peter Drucker zaproponował „zarządzanie przez cele” (MBO) jako strukturę służącą do dostosowania celów organizacyjnych do celów indywidualnych poprzez jasne, mierzalne cele. Dało to początek strukturze OKR, jaką znamy dzisiaj.

6. Perdoo (najlepsze do prostego zarządzania OKR)

za pośrednictwem Perdoo

Perdoo to specjalnie zaprojektowana platforma do realizacji OKR i strategii, która stawia na prostotę. Pozwala ona określić cele i dokładnie zobaczyć, jak powstaje połączenie z kluczowymi wynikami.

Wykorzystuje również AI do usprawnienia śledzenia za pomocą tablic KPI, które automatycznie aktualizują postępy, dzięki czemu zespoły zawsze mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Funkcje takie jak Check-ins, spotkania 1:1 i Oceny wyników sprawiają, że wszyscy czują się odpowiedzialni, a funkcja Kudos dodaje element uznania, który pozwala utrzymać wysoką motywację.

Najlepsze funkcje Perdoo

Planuj długoterminowe strategie za pomocą narzędzi do tworzenia map drogowych, które zapewniają przejrzystą wizualną reprezentację celów i kamieni milowych

Określaj i monitoruj cele zespołów, poszczególnych osób i firmy oraz OKR, aby zapewnić spójność na wszystkich poziomach

Stwórz połączenie z Vadoo AI za pośrednictwem Zapier, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i skuteczniej realizować strategie

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Slack, Jira i Arkusze Google, aby zautomatyzować aktualizacje postępów

Generuj wnikliwe raporty dotyczące postępów, spójności i wkładu w całej firmie

Ograniczenia Perdoo

Brak integracji harmonogramu spotkań 1:1 z kalendarzem Microsoft

Interfejs użytkownika, choć wyposażony w funkcje, wydaje się mniej nowoczesny w porównaniu z niektórymi nowszymi konkurentami

Ceny Perdoo

Free

Premium: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Supreme: 8,80 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Perdoo

G2: 4,3/5 (ponad 3900 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Perdoo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Perdoo jest niezwykle łatwe w użyciu i pomaga naszemu zespołowi utrzymać właściwe śledzenie. Ponieważ każdy z nas zajmuje się innymi zadaniami, łatwo jest się rozpraszać. Perdoo zapewnia, że wszyscy pozostają skupieni, pokazując, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do osiągnięcia naszego głównego celu: generowania przychodów. Pomaga to każdemu członkowi zespołu poczuć się odpowiedzialnym za zbliżanie nas do tego celu.

Perdoo jest niezwykle łatwe w użyciu i pomaga naszemu zespołowi utrzymać właściwy kierunek działania. Ponieważ każdy z nas zajmuje się innymi zadaniami, łatwo jest się rozpraszać. Perdoo zapewnia, że wszyscy pozostają skupieni, pokazując, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do osiągnięcia naszego głównego celu: generowania przychodów. Pomaga to każdemu członkowi zespołu poczuć się odpowiedzialnym za przybliżanie nas do tego celu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Potrzebujesz pomocy lub inspiracji przy opracowywaniu OKR dla siebie i swojego zespołu? Po prostu zapytaj ClickUp Brain MAX. Dzięki dostępowi do Twojego obszaru roboczego i wiedzy instytucjonalnej może wykonać całkiem niezłą robotę. Potrzebujesz pomocy w przekształceniu tych zadań w ClickUp? Po prostu podaj swoje żądanie za pomocą funkcji Clickup Talk-to-Tekst i oszczędzaj czas i wysiłek. 🗣️ Pozwól ClickUp Brain MAX zasugerować odpowiednie cele OKR, aby szybko rozpocząć plan

7. Weekdone (najlepsze narzędzie do wsparcia coachingu OKR)

za pośrednictwem Weekdone

Weekdone łączy kwartalne ustawienie OKR z cotygodniową strukturą raportowania PPP (plany, postępy, problemy), co pozwala zespołom zachować spójność i odpowiedzialność.

Dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym masz jasny widok postępów w realizacji OKR, co pozwala łatwo dostrzegać przeszkody. Funkcja cotygodniowych spotkań łączy codzienne zadania z większymi celami firmy, a wbudowane narzędzia do wzajemnego uznawania i przekazywania informacji zwrotnych zachęcają do współpracy w zespole.

Ponadto platforma oferuje unikalne funkcje, takie jak spersonalizowane pulpity coachingowe i śledzenie zadowolenia, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko narzędziem do realizacji celów OKR.

Najlepsze funkcje Weekdone

Wdroż metodologię PPP, aby umożliwić pracownikom raportowanie cotygodniowych aktualizacji w ciągu kilku minut

Korzystaj z pulpitu nawigacyjnego Newsfeed do komunikacji zespołowej i wzajemnego uznania

Wizualizuj dostosowanie i hierarchię OKR dzięki przejrzystemu, łatwemu do zrozumienia widokowi drzewa

Skorzystaj z sesji coachingowych prowadzonych przez ekspertów, szkoleń zespołowych i całodobowego dostępu do Centrum edukacyjnego, aby opanować najlepsze praktyki OKR

Ograniczenia Weekdone

Skupienie się na cotygodniowym raportowaniu PPP, choć dla niektórych jest korzystne, może wydawać się dodatkowym krokiem administracyjnym dla zespołów o różnych cyklach pracy

Użytkownicy zgłaszają, że potrzebują większego wsparcia w projektowaniu elementów umożliwiających podjęcie działań oraz nawigacji w interfejsie użytkownika

Ceny Weekdone

Bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Weekdone

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co o Weekdone mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Weekdone opiera się na najlepszych praktykach OKR, dzięki czemu dostosowuje nasze cele do celów firmy. Podczas tworzenia celów użytkownicy są zachęcani do tworzenia mapy celów, aby usprawnić wysiłek.

Weekdone opiera się na najlepszych praktykach OKR, dzięki czemu dostosowuje nasze cele do celów firmy. Podczas tworzenia celów użytkownicy są zachęcani do tworzenia mapy celów, aby usprawnić wysiłek.

🧠 Ciekawostka: Jako dyrektor generalny firmy Intel w latach 70. Andy Grove zaadaptował teorię zarządzania przez cele do bardziej elastycznej struktury zwanej OKR. Wprowadził koncepcję mierzalnych „kluczowych wyników” w celu mierzenia postępów w realizacji ambitnych „celów”, kładąc nacisk na elastyczność.

8. Betterworks (najlepsze rozwiązanie dla OKR na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Betterworks

Betterworks przenosi zarządzanie wydajnością o krok naprzód dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, które zwiększają skuteczność wyznaczania celów, przekazywania informacji zwrotnych i coachingu. Zamiast zastępować ludzką ocenę, narzędzie AI jest inteligentnym asystentem, pomagającym menedżerom i pracownikom pracować w bardziej efektywny sposób.

Goal Assist pomaga wyznaczyć sensowne, dobrze dopasowane cele poprzez analizę priorytetów firmy i indywidualnych ról. Conversation Assist zapewnia inteligentne podpowiedzi do rozmów dotyczących wyników, gwarantując, że dyskusja pozostaje skupiona i produktywna.

Najlepsze funkcje Betterworks

Proszę o przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić konstruktywną komunikację

Popraw jakość komunikacji, wykorzystując AI do analizy celów pracowników, informacji zwrotnych i uznania, aby uzyskać obiektywne oceny wyników

Zwiększ współpracę i spójność dzięki spotkaniom 1:1 oraz zarządzaj wydajnością

Zintegruj je z systemami HRIS i platformami komunikacyjnymi, takimi jak SAP SuccessFactors i Microsoft Teams

Ograniczenia Betterworks

Brakuje pulpitu kontrolnego na poziomie zarządzania

Najlepiej sprawdzają się one w firmach stosujących model ciągłego zarządzania wydajnością i mogą być zbyt kompleksowe dla tych, którzy potrzebują jedynie śledzenia OKR

Ceny Betterworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Betterworks w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Prostota tworzenia i zarządzania celami rocznymi. Niezwykle łatwe dla początkujących użytkowników, wymagające niewielkiego lub żadnego szkolenia dla pracowników pierwszej linii... Czasami mam trudności ze znalezieniem historycznych lub starych wpisów z poprzednich lat.

Prostota tworzenia i zarządzania celami rocznymi. Niezwykle łatwe dla początkujących użytkowników, wymagające niewielkiego lub żadnego szkolenia dla pracowników pierwszej linii... Czasami mam trudności ze znalezieniem historycznych lub starych wpisów z poprzednich lat.

🌟 Bonus: Zarządzanie i śledzenie OKR jest łatwe dzięki pomocy agentów AI ClickUp. Mogą oni: Automatycznie aktualizuj status swoich OKR, monitorując zakończenie zadań, zmiany w kluczowych wynikach i postępy w realizacji celów

Przypominaj członkom zespołu o zbliżających się terminach lub o tym, kiedy należy zwrócić uwagę na kluczowe wyniki

Generuj codzienne, tygodniowe lub miesięczne aktualizacje postępów w realizacji OKR, zaznaczaj przeszkody i dostarczaj zespołowi praktyczne informacje

9. Profit. co (najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących kompleksowej platformy OKR)

za pośrednictwem Profit.co

Profit. co to wszechstronna platforma OKR, która pomaga firmom każdej wielkości usprawnić ustalanie celów, śledzenie wyników i zwiększać zaangażowanie. Jej narzędzia oparte na AI zapewniają automatyczne przypomnienia, analizy predykcyjne i inteligentne pulpity, które dostarczają wgląd w dane w czasie rzeczywistym.

Dzięki ponad 300 wbudowanym wskaźnikom KPI, konfigurowalnym szablonom i narzędziom do dostosowywania możesz wyznaczać precyzyjne cele i realizować je przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje Profit.co

Wyznaczaj ambitne cele dzięki datom powstania OKR krok po kroku

Realizuj strategię za pomocą zintegrowanego zarządzania zadaniami, tablic projektowych i wskaźników KPI

Zautomatyzuj procesy dzięki wyzwalaczom webhooków, które wykonują wcześniej zdefiniowane działania

Wykorzystaj analitykę, aby uzyskać wgląd w trendy wydajności dzięki śledzeniu KPI, konfigurowalnym szablonom i praktycznym punktom danych

Zaangażuj pracowników dzięki funkcjom umożliwiającym ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych, wyrażanie uznania i ocenę wyników

Ograniczenia Profit. co limit

Ogromna liczba funkcji może przytłaczać nowych użytkowników i małe zespoły

Personalizacja z limitem w module rozpoznawania

Ceny Profit. co

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Profit. co

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Betterworks w praktyce?

Oto recenzja G2:

Profit. co wyróżnia się elastycznością w niestandardowym dostosowywaniu struktury OKR do sposobu działania różnych zespołów. Nie musieliśmy dostosowywać naszych procesów do narzędzia — to narzędzie dostosowało się do nas. Od dostosowywania widoków po precyzyjne dostrajanie cykli pracy, pozwala nam zapewnić wsparcie zespołom międzyfunkcyjnym w ich własny, unikalny sposób, jednocześnie zapewniając wszystkim spójność w ramach wspólnego kierunku strategicznego.

Profit. co wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu struktury OKR do sposobu działania różnych zespołów. Nie musieliśmy dostosowywać naszych procesów do narzędzia — to narzędzie dostosowało się do nas. Od dostosowywania widoków po precyzyjne dostrajanie cykli pracy, pozwala nam wspierać zespoły międzyfunkcyjne w ich własny, unikalny sposób, jednocześnie zapewniając wszystkim spójność w ramach wspólnego kierunku strategicznego.

🔍 Czy wiesz, że... Według Fortune Business Insights wartość rynku oprogramowania OKR, w tym narzędzi AI, ma osiągnąć 2,98 mld dolarów do 2030 roku.

10. WorkBoard (najlepsze narzędzie do śledzenia postępów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem WorkBoard

Workboard to platforma do realizacji strategii na poziomie przedsiębiorstwa, zaprojektowana dla dużych organizacji, które chcą dostosować i zarządzać OKR na dużą skalę.

Platforma automatyzuje proces przeglądu działalności, wykorzystując Workboard AI do pobierania danych z różnych systemów w celu generowania inteligentnych agend, pulpitów nawigacyjnych i podsumowań spotkań.

Potrzebujesz szybkiej aktualizacji statusu? Funkcja Running Business Reviews automatycznie generuje podsumowania, dzięki czemu możesz skupić się na realizacji zadań.

Najlepsze funkcje WorkBoard

Korzystaj z narzędzi takich jak wykresy Gantt, cykle pracy i śledzenie kamieni milowych, aby zarządzać projektami

Zautomatyzuj kwartalne przeglądy biznesowe dzięki narzędziom do agregacji danych i prezentacji opartym na AI

Wizualizuj wyniki za pomocą zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych, map cieplnych i analiz do komunikacji z interesariuszami

Uprość i ulepsz OKR dzięki AI Co-Author

Szkol zespoły dzięki przewodnikom opracowanym przez ekspertów i certyfikatom wbudowanym w platformę

Ograniczenia WorkBoard

Platforma charakteryzuje się stromą krzywą uczenia się i zazwyczaj wymaga znacznych zmian organizacyjnych oraz zaangażowania, aby osiągnąć powodzenie w jej wdrożeniu

Procentowe obliczenie osiągnięcia OKR nie jest łatwo dostępne

Ceny WorkBoard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WorkBoard

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o WorkBoard użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Narzędzie Workboard jest łatwe w użyciu i zapewnia wszystkim pracownikom widoczność OKR w całej organizacji… Narzędzie to może czasami działać wolno, co może być frustrujące. Mimo to WorkBoard stale ulepsza swoje narzędzie i zawsze przyjmuje prośby o dodanie nowych funkcji, aby poprawić ogólne wrażenia użytkowników.

Narzędzie Workboard jest łatwe w użyciu i zapewnia wszystkim pracownikom widoczność OKR w całej organizacji… Narzędzie może czasami działać wolno, co może być frustrujące. Mimo to WorkBoard stale ulepsza narzędzie i zawsze przyjmuje prośby o dodanie nowych funkcji, aby poprawić ogólne wrażenia użytkowników.

Osiągnij swoje zwycięskie cele dzięki ClickUp

Arkusze kalkulacyjne, rozproszone aktualizacje i przekroczone terminy? Nie potrzebujesz tego wszystkiego.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz analiz opartych na AI, śledzenia w czasie rzeczywistym, czy płynnej współpracy zespołowej, odpowiednie narzędzie OKR ma ogromne znaczenie.

ClickUp wyróżnia się jako najlepsze kompleksowe rozwiązanie. Dzięki rekomendacjom celów opartym na sztucznej inteligencji, automatycznemu śledzeniu postępów i konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, upraszcza zarządzanie OKR jak żadne inne narzędzie.

Po co się zadowalać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅