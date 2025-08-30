10 najlepszych programów ERG do budowania integracyjnych miejsc pracy w 2025 r

Nie założyłeś ERG, aby organizować sporadyczne lunche i szkolenia.

Rozpocząłeś tę inicjatywę, aby budować społeczność, wprowadzać zmiany i sprawić, by każdy pracownik czuł się dostrzeżony. Jednak bez odpowiednich narzędzi nawet najbardziej zaangażowane grupy ERG szybko tracą impet.

I to jest problem $$a$$$.

🧐 Czy wiesz, że... Badania przeprowadzone przez firmę Deloitte pokazują, że silne poczucie przynależności może zwiększyć wydajność pracy o 56% i zmniejszyć ryzyko odejścia pracowników o połowę.

Wyobraź sobie: grupa ERG skupiająca kobiety w branży technologicznej rozpoczyna rok od paneli dyskusyjnych i kręgów mentorskich, ale bez scentralizowanej platformy sprawy stają się chaotyczne. Spada liczba zgłoszeń. Wolontariusze są wyczerpani. Energia słabnie.

To, co zaczęło się jako śmiała wizja integracji, zostało pogrzebane pod zaproszeniami kalendarzowymi i arkuszami kalkulacyjnymi.

Rozwiązanie? Specjalnie zaprojektowane platformy dla grup zasobów pracowniczych, które ułatwiają organizowanie wydarzeń, śledzenie zaangażowania i wykazywanie wpływu kierownictwu, bez wyczerpywania najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. ​

🧐 Czy wiesz, że... Współczesna koncepcja grup zasobów pracowniczych (ERG) narodziła się w 1970 roku w firmie Xerox, kiedy to czarnoskórzy pracownicy utworzyli National Black Employee Caucus w odpowiedzi na trwającą dyskryminację rasową i niepokoje społeczne. Ich celem było stworzenie przestrzeni dla rzecznictwa, wsparcia i postępu w miejscu pracy, kładąc podwaliny pod dzisiejsze ERG.

Czego należy szukać w oprogramowaniu ERG?

Wybierając oprogramowanie ERG, zwróć uwagę na kluczowe funkcje, które pomogą Twoim grupom zasobów pracowniczych rozwijać się i odnosić sukcesy. Narzędzia te mogą usprawnić zarządzanie pracownikami i zapewnić znaczący wpływ.

Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę podczas oceny platform ERG:

intuicyjna obsługa: *Wybierz platformę z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, która wymaga minimalnego szkolenia dla liderów i członków ERG

Solidne narzędzia komunikacyjne: Poszukaj forów dyskusyjnych, bezpośrednich wiadomości i funkcji ogłoszeń, które sprzyjają ciągłemu zaangażowaniu ERG

kompleksowe zarządzanie wydarzeniami: *Wybierz platformy z integracją kalendarza, funkcjami rejestracji, systemami przypomnień i zbieraniem opinii 360° po wydarzeniu

Scentralizowane repozytorium zasobów: Upewnij się, że Upewnij się, że oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi zapewnia biblioteki do przechowywania i udostępniania dokumentów, wideo i materiałów edukacyjnych

zaawansowany pulpit analityczny: *Wybierz oprogramowanie z funkcjami raportowania, aby mierzyć zaangażowanie, rozwój i wpływ ERG

projekt dostosowany do urządzeń mobilnych: *Zapewnij dostępność mobilną obejmującą pełne możliwości uczestnictwa, umożliwiającą członkom angażowanie się nawet wtedy, gdy nie są przy biurku

Opcje płynnej integracji: Sprawdź kompatybilność z istniejącymi systemami HR, narzędziami komunikacyjnymi i kalendarzami

skalowalność przyszłościowa: *Wybierz rozwiązanie, które rozwija się wraz z Twoją organizacją i zapewnia wsparcie dla wielu grup ERG

Elastyczna personalizacja: Wybierz platformy, które umożliwiają konfigurację cyklu pracy, dostosowanie pól danych i zmiany terminologii, odzwierciedlające specyfikę Twojej organizacji w zakresie różnorodności i integracji

🧠 Dodatkowa informacja: Co naprawdę oznacza skrót ERG? ERG to nie tylko skrót od „employee resource group” (grupa zasobów pracowniczych). W psychologii teoria ERG (opracowana przez Claytona Alderfera ) dzieli potrzeby na trzy kategorie: egzystencjalne, relacyjne i rozwojowe. Chociaż nie ma to bezpośredniego związku z nowoczesnymi grupami ERG, podobieństwo jest interesujące — dzisiejsze grupy ERG często zaspokajają potrzeby związane z bezpieczeństwem, połączeniem i rozwojem.

Najlepsze oprogramowanie ERG w skrócie

10 platform oprogramowania ERG wzmacniających kulturę firmy

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto nasz wybór najlepszego oprogramowania ERG, które możesz wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do integracji zarządzania ERG z ogólnym zarządzaniem pracą)

Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby uzyskać większą widoczność i spójność działań ERG

ClickUp to aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą — w tym również z inicjatywami ERG. Zarządzaj wszystkim w jednym miejscu, wraz z codziennymi cyklami pracy swojego zespołu, od planowania wydarzeń po śledzenie mentorów.

Wprowadź ERG do centralnego obszaru roboczego swojej firmy

Zadanie ClickUp pozwala podzielić duże cele na małe, wykonalne zadania, które można łatwo przydzielać i prowadzić śledzenie. Planujesz wydarzenie z okazji miesiąca dziedzictwa kulturowego? Ustawiasz programy mentorskie? ClickUp pozwala liderom ERG budować je na swój własny sposób — za pomocą list, tablic lub kalendarzy dostosowanych do cyklu pracy ich zespołów.

Dzięki poziomom priorytetów, podzadaniom, niestandardowym statusom i terminom wszyscy pozostają zgrani — bez konieczności ciągłego wysyłania wiadomości z przypomnieniami.

Doskonale nadaje się do włączania grup zasobów pracowników do centralnego obszaru roboczego Twojej organizacji. W przeciwieństwie do dedykowanych rozwiązań ERG, ClickUp integruje inicjatywy dotyczące różnorodności z szerszymi cyklami pracy firmy, zapewniając widoczność, która pomaga grupom ERG dostosować się do strategii HR.

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikację zespołową za pomocą komunikatorów internetowych. Chociaż umożliwiają one szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone między wieloma kanałami, wątkami lub bezpośrednimi wiadomościami, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są kontekstowe i łatwo dostępne.

💡 Porada dla profesjonalistów: Musisz organizować coroczne wydarzenia? Wdrażać nowych członków? Koordynować działania w różnych strefach czasowych? Pola niestandardowe ClickUp pozwalają śledzić dane, takie jak godziny pracy wolontariuszy, typy ERG, zaimki i lokalizacje — dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

stwórz bazę wiedzy ERG za pomocą ClickUp Dokument*

Skuteczne zarządzanie wiedzą i jej udostępnianie są podstawą powodzenia grup ERG, dlatego ClickUp Knowledge Management służy jako scentralizowany hub dokumentacji ERG. Grupy zasobów mogą tworzyć kompleksowe wiki i bazy wiedzy zawierające zasoby edukacyjne, najlepsze praktyki w zakresie integracji oraz informacje kulturowe.

Stwórz jedno źródło informacji dla całej dokumentacji grupowej dzięki ClickUp Knowledge Management

Liderzy ERG mogą tworzyć uporządkowane dokumenty ClickUp Docs z zagnieżdżonymi stronami, które pomogą nowym członkom zrozumieć misję i działania grupy.

Twórz uporządkowane, wspólne dokumenty z zagnieżdżonymi stronami i osadzonymi zadaniami w ClickUp Dokument

Platforma oferuje również wsparcie dla edycji wspólnej, umożliwiając wielu członkom jednoczesny dostęp do zasobów i współtworzenie ich. Historia wersji pozwala na aktualizację zawartości przy zachowaniu ważnego kontekstu.

Utrzymuj kontekst rozmów dzięki czatowi ClickUp Chat

Sama wiedza nie wystarczy — skuteczna komunikacja pozwala wykorzystać te zasoby w praktyce. W tym miejscu ClickUp Chat umożliwia komunikację kontekstową bezpośrednio w obszarze roboczym ERG.

Udostępniaj pomysły, dostarczaj opinie i koordynuj działania bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami dzięki ClickUp Chat

W przeciwieństwie do izolowanych aplikacji do przesyłania wiadomości, ClickUp Chat łączy rozmowy bezpośrednio z zadaniami, dokumentami i projektami, tworząc ukierunkowane dyskusje, które utrzymują tempo pracy.

🎥 Zobacz, jak ClickUp Chat pomaga organizować rozmowy i utrzymywać połączenie między Teams — bez utraconych wiadomości i rozproszonych wątków. Tylko skoncentrowana komunikacja, która pomaga społecznościom rozwijać się. Podobnie jak w przypadku oprogramowania ERG, chodzi o to, aby każdy głos miał swoją przestrzeń, aby współpraca przebiegała płynnie, a zaangażowanie przekładało się na realne efekty.

Platforma obsługuje ogłoszenia dla całego zespołu i prywatne rozmowy, które idealnie nadają się do szerokiej komunikacji ERG i wrażliwych dyskusji na temat różnorodności. W celu współpracy między grupami ERG kanały czatu mogą obejmować członków z różnych grup, ułatwiając wspólne inicjatywy przy jednoczesnym zachowaniu połączenia z odpowiednimi zadaniami i dokumentami.

Śledź postęp dzięki pulpitom nawigacyjnym, celom i formularzom ClickUp

Pulpit ClickUp pomagają wizualizować ważne wskaźniki, takie jak frekwencja na wydarzeniach, wzrost liczby członków, godziny pracy wolontariuszy lub inicjatywy zakończone. Dodaj formularze ClickUp, aby zbierać zgłoszenia lub opinie od członków po wydarzeniach. Skorzystaj z funkcji ClickUp cele, aby dostosować swoje inicjatywy do ogólnofirmowych standardów różnorodności i śledzić powodzenie w czasie.

Formularze ClickUp mogą być wykorzystywane do rejestracji w ERG, potwierdzania udziału w wydarzeniach, zbierania opinii, usprawniania zaangażowania członków i wdrażania nowych pracowników.

ClickUp Śledzenie czasu pomaga również liderom ERG rejestrować godziny pracy wolontariuszy według zadań lub inicjatyw — jest to cenny sposób na podkreślenie wysiłków podejmowanych za kulisami i uzyskanie wsparcia budżetowego lub kierownictwa.

Aby usprawnić pracę administratora, liderzy ERG mogą skorzystać z ClickUp automatyzacji, aby wysyłać e-maila powitalne, uruchamiać wyzwalacze przypomnień lub aktualizować statusy zadań.

Jak AI zapewnia wsparcie grupom zasobów pracowniczych (ERG) i zatrudnianiu sprzyjającemu integracji

ERG często odgrywają kluczową role w kształtowaniu integracyjnych praktyk zatrudniania — od sprawdzania ogłoszeń o pracę pod kątem stronniczości po zapewnienie nowym pracownikom poczucia akceptacji i wsparcia. A/AI sprawia, że praca ta jest szybsza, bardziej spójna i łatwiejsza do skalowania.

ClickUp Brain dla ERG

Dzięki ClickUp Brain, AI co-pilotu ERG, możesz:

tworzenie integracyjnych opisów stanowisk pracy*: Generuj role wolne od stronniczych lub wykluczających sformułowań.

twórz zawartość dotyczącą wdrażania nowych pracowników*: Podsumuj zasoby ERG w przewodnikach, które pomogą nowym pracownikom poczuć się połączonymi już od pierwszego dnia.

przygotuj elementy działań*: Natychmiast rejestruj i przypisuj zadania wynikające z spotkań komisji rekrutacyjnej ERG.

👉 Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przeglądać opisy stanowisk, tworzyć dokumenty dotyczące wdrażania nowych pracowników i generować agendy spotkań.

ClickUp Brain Max: Rejestruj opinie ERG w czasie rzeczywistymDzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain Max liderzy ERG mogą nagrywać dyskusje na żywo, burze mózgów lub sesje mentorskie i przekształcać je w ustrukturyzowane zadania — takie jak aktualizacja wytycznych dotyczących selekcji lub planowanie warsztatów dotyczących kultury integracyjnej. Każdy pomysł jest zapisywany, podsumowywany i połączony z cyklami pracy, dzięki czemu opinie członków ERG mają wpływ na decyzje dotyczące zatrudnienia, zamiast zostać zapomniane. Dzięki pulpitom nawigacyjnym opartym na AI w ClickUp programy ERG mogą śledzić wskaźniki uczestnictwa, nastrojów i zaangażowania, dostarczając liderom konkretnych danych, które pomagają im promować zmiany i mierzyć postęp w kierunku bardziej sprawiedliwego zatrudniania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne do śledzenia wskaźników ERG, takich jak wzrost liczby członków, frekwencja na wydarzeniach i inicjatywy zakończone

Zapewnij szczegółowe uprawnienia, umożliwiające liderom ERG kontrolowanie dostępu do poufnych dokumentów lub dyskusji

Zbieraj opinie za pomocą widoku formularza do rejestracji na wydarzenia i zgłoszeń nowych członków

Zautomatyzuj wysyłanie e-maili powitalnych, przypomnień o wydarzeniach i aktualizacji statusu za pomocą ClickUp Brain

Ustaw i prowadź cele za pomocą funkcji Cele, aby dostosować ERG do celów organizacji w zakresie różnorodności

Wysoka możliwość dostosowania dzięki szablonom, uprawnieniom i integracjom

Wizualizuj inicjatywy w widoku listy, tablicy, kalendarza lub wykresu Gantt, aby dopasować je do różnych stylów planowania

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży

Limit ClickUp

Krzywa uczenia się dla liderów ERG, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami do zarządzania projektami

Wymagana ręczna konfiguracja ustawień dla cykli pracy i raportowania specyficznych dla ERG

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Nasz zespół jest rozproszony w czterech strefach czasowych w trzech różnych krajach. Musimy zapewnić jasną komunikację między członkami naszego zespołu, w przeciwnym razie pojawia się co najmniej jednodniowe opóźnienie. Przydzielanie sobie nawzajem zadań zamiast wysyłania e-maili lub wiadomości w Teams jest znacznie bardziej wydajne. Rozmawiamy i aktualizujemy informacje poprzez samo zadanie, dzięki czemu znacznie łatwiej jest znaleźć powiązane rozmowy, zamiast zastanawiać się „czy ta wiadomość była w e-mailu, czy wysłała mi ją?” oraz „kiedy to było potrzebne?” lub „jak pilne to jest?”. Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w dobrze skonstruowanym zadaniu.

2. Chronus (najlepsze rozwiązanie dla programów mentorskich ERG)

za pośrednictwem Chronus

Czy Twój program mentorski jest bardziej reaktywny niż strategiczny? Chronus eliminuje te domysły dzięki algorytmicznemu dopasowywaniu, tworząc celowe połączenia między starszymi liderami a wschodzącymi talentami.

Chronus oferuje specjalistyczne oprogramowanie, które ułatwia związki mentorskie w ramach grup zasobów pracowników. Platforma ta uznaje, że mentoring jest często kluczowym elementem powodujących sukces grupy ERG, łączącym doświadczonych profesjonalistów z osobami poszukującymi wskazówek i możliwości rozwoju.

Najlepsze funkcje Chronus

Zapewnij uporządkowane przewodniki po rozmowach i narzędzia do ustawiania celów, aby dostarczyć wsparcie mentorom i podopiecznym przez cały okres ich współpracy

Łącz członków zdalnie za pomocą wirtualnych narzędzi mentorskich, które działają niezależnie od lokalizacji geograficznej

Nadzoruj wszystkie inicjatywy mentorskie za pomocą kompleksowych pulpitów zarządzania programami

Limit chronus

Główny nacisk kładziony jest na mentoring, a nie na kompleksowe oprogramowanie do zarządzania ERG

Ceny Chronus

Core : od 15 995 USD rocznie

*enterprise: Ceny niestandardowe

Społeczności: Ceny od 17 995 USD

Oceny i recenzje Chronus

G2 : 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Chronus mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwe w użyciu, innowacyjne, przyjemne i sprawiające, że obciążenia administracyjne związane z mentoringiem nie stanowią już problemu.

Łatwe w użyciu, innowacyjne, przyjemne i sprawiające, że obciążenia administracyjne związane z mentoringiem nie stanowią już problemu.

3. Teleskope Affinities (najlepsze rozwiązanie do analizy danych dotyczących grup ERG)

za pośrednictwem Teleskope Affinities

Intuicja i rozproszone opinie nie wystarczą, aby podejmować strategiczne decyzje dotyczące ERG. Aby temu przeciwdziałać, Teleskope Affinities dostarcza zaawansowane narzędzia analityczne, które ujawniają podstawowe wzorce i wpływ grup zasobów pracowniczych, przekształcając przeczucia w praktyczne wnioski.

Platforma wyróżnia się analitycznym podejściem do zarządzania ERG. Zapewnia organizacjom dogłębny wgląd w kondycję grup, zaangażowanie pracowników i ich wpływ. Teleskope Affinities wykorzystuje dane, aby pomóc liderom ERG w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących programowania, alokacji zasobów i planowania strategicznego.

Najlepsze funkcje Teleskope Affinities

Powiąż zaangażowanie ERG z kluczowymi wskaźnikami HR, aby wykazać wpływ na Business

Wizualizuj połączenia między członkami i grupami za pomocą mapy sieci

Przedstawiaj wartość ERG w kategoriach Business dzięki raportowaniu gotowemu do przedstawienia kadrze kierowniczej

Limit Teleskope Affinities

Bardziej skoncentrowane na pomiarach niż codziennych działaniach ERG

Ceny Teleskope Affinities

Niestandardowe ceny

Teleskope Affinities – oceny i recenzje

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

4. Chezie (najlepsze do budowania społeczności ERG)

za pośrednictwem Chezie

Wiele grup ERG pełni raczej funkcję formalnych komitetów niż dynamiczne społeczności. Chezie zmienia tę dynamikę, tworząc cyfrową przestrzeń spotkań, w której autentyczne połączenia rozwijają się w naturalny sposób, a członkowie czują się naprawdę mile widziani.

Oprogramowanie to, stworzone przez ekspertów ds. różnorodności i integracji, przedkłada autentyczne połączenie i zaangażowanie nad funkcje administracyjne, pomagając grupom ERG realizować ich podstawowy cel, jakim jest tworzenie poczucia przynależności.

Chezie zapewnia wsparcie dla rozwoju ERG poprzez narzędzia rekrutacyjne z celem przyciągnięcia członków oraz zasoby dotyczące wdrażania nowych pracowników.

Najlepsze funkcje Chezie

Udzielaj materiałów edukacyjnych w dedykowanych hubach zasobów dla każdej grupy ERG

Podkreśl wkład członków, korzystając z wbudowanych narzędzi uznania dla uczestników i sojuszników

Angażuj się z dowolnego miejsca dzięki projektowi zorientowanemu na urządzenia mobilne, który działa na wszystkich urządzeniach

Limit Chezie

Mniej rozbudowane funkcje zarządzania projektami niż w przypadku niektórych alternatywnych rozwiązań

Ceny Chezie

Ceny oparte na suwaku: Od 15 000 USD rocznie

Oceny i recenzje Chezie

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

5. Benevity Affinity Groups (najlepsze rozwiązanie do łączenia grup ERG z inicjatywami o znaczeniu społecznym)

za pośrednictwem Benevity Affinity Groups

Rozszerz wpływ ERG poza kulturę wewnętrzną na inicjatywy skierowane do społeczności dzięki Benevity. Platforma ta wykorzystuje zaangażowanie i pasję pracowników do wywierania wpływu na zewnątrz, łącząc grupy zasobów bezpośrednio z ważnymi dla nich celami charytatywnymi poprzez usprawnione możliwości przekazywania darowizn i wolontariatu.

Kompleksowa platforma Benevity umożliwia organizacjom połączenie inicjatyw ERG z szerszymi działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Takie podejście pomaga grupom zasobów pracowniczych zwiększyć swój wpływ, jednocześnie wykazując zgodność z wartościami firmy i zobowiązaniami społecznymi.

Najlepsze funkcje Benevity Affinity Groups

Rozpocznij kampanie charytatywne, które pozwolą ERG udzielić wsparcia ważnym sprawom i organizacjom

Organizuj działania grupowe za pomocą zintegrowanych narzędzi do zarządzania wolontariuszami

Zmaksymalizuj wpływ darowizn dzięki automatycznemu przetwarzaniu darowizn dopasowanych

Oceń wkład pracowników poprzez szczegółowe raportowanie dotyczące zaangażowania społeczności pracowników

Limit grup affinitarnych Benevity

Bardziej skoncentrowane na działalności charytatywnej i wolontariacie niż na wewnętrznych działaniach ERG

Ceny Benevity Affinity Groups

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 3,4/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Benevity Affinity Groups?

Recenzja Capterra mówi:

Benevity to solidna platforma do zarządzania darowiznami w miejscu pracy, wolontariatem i programami dotacji. Z punktu widzenia administratora interfejs jest przyjazny dla użytkownika, co ułatwia ustawienie kampanii i śledzenie udziału. Integracja z systemami płacowymi usprawnia dopasowywanie darowizn, a narzędzia do raportowania zapewniają kompleksowe dane na temat zaangażowania pracowników i wpływu programu. Jednak sporadyczne aktualizacje mogą powodować drobne usterki, a opcje dostosowywania kampanii mogłyby być bardziej elastyczne. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężne narzędzie, które upraszcza inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Benevity to solidna platforma do zarządzania darowiznami w miejscu pracy, wolontariatem i programami dotacji. Z punktu widzenia administratora interfejs jest przyjazny dla użytkownika, co ułatwia ustawienie kampanii i śledzenie udziału. Integracja z systemami płacowymi usprawnia dopasowywanie darowizn, a narzędzia do raportowania zapewniają kompleksowe dane na temat zaangażowania pracowników i wpływu programu. Jednak sporadyczne aktualizacje mogą powodować drobne usterki, a opcje dostosowywania kampanii mogłyby być bardziej elastyczne. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężne narzędzie, które upraszcza inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

🧐 Czy wiesz, że... CSR to nie tylko „czynienie dobra”. Firmy z silnymi programami CSR mają o 25–30% niższy wskaźnik rotacji pracowników.

6. Platforma Affirmity ERG (najlepsza pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ERG i raportowania)

za pośrednictwem platformy Affirmity ERG

Gdy zbliża się termin składania raportów dotyczących różnorodności, niewidoczne osiągnięcia ERG nie zadowolą interesariuszy. Affirmity rejestruje i kwantyfikuje wpływ grup zasobów pracowniczych, przekształcając dobrą pracę w udokumentowany postęp, który spotyka wymogi regulacyjne i zobowiązania ESG.

Dzięki jasnej widoczności tego, co działa (a co nie), organizacje mogą podejmować mądrzejsze decyzje, efektywnie alokować zasoby i pokazać rzeczywistą wartość inicjatyw ERG — popartą danymi, a nie anegdotami. Niezależnie od tego, czy tworzysz nowe grupy, czy rozbudowujesz istniejące, Affirmity gwarantuje, że żadne działania nie pozostaną niedokumentowane.

Najlepsze funkcje platformy Affirmity ERG

Ułatw komunikację ERG dzięki dedykowanym portalom dla każdej grupy zasobów

Śledź wkład ERG w realizację celów dotyczących różnorodności, równości i integracji

Mierz poziom uczestnictwa w wydarzeniach, inicjatywach i działaniach wolontariackich

Stwórz połączenie ERG z możliwościami mentoringu dzięki zintegrowanemu zarządzaniu programami

Limit platformy Affirmity ERG

Może wymagać niestandardowego dostosowania do konkretnych potrzeb organizacji

Ograniczone funkcje gamifikacji i zaangażowania w porównaniu z niektórymi alternatywnymi rozwiązaniami

Ceny platformy Affirmity ERG

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje platformy Affirmity ERG

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

7. MentorcliQ Diverst (najlepsze rozwiązanie do zarządzania grupami ERG na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem MentorcliQ

MentorcliQ Diverst łączy zarządzanie ERG i mentoring w jednej platformie gotowej do użytku w Enterprise. Wsparcie każda scena cyklu życia ERG — od utworzenia po śledzenie wpływu — jednocześnie łącząc członków poprzez ustrukturyzowane relacje mentorskie.

Zostało zaprojektowane z myślą o złożonych organizacjach globalnych i oferuje wsparcie dostosowane do konkretnego regionu, integrację z systemami HRIS i LMS oraz wbudowany plan sukcesji, aby zapewnić silne przywództwo i spójność programów. Niezależnie od tego, czy chodzi o skalowanie ERG w różnych strefach czasowych, czy też rozwój przyszłych liderów, MentorcliQ Diverst pomaga społecznościom rozwijać się w sposób celowy.

Najlepsze funkcje MentorcliQ Diverst

Koordynuj programy na całym świecie dzięki wsparciu wdrożeniowemu ERG dostosowanemu do konkretnego regionu

Zapewnij ciągłość przywództwa dzięki wbudowanym funkcjom planowania powodzenia

Stwórz połączenie z systemami Enterprise dzięki płynnej integracji z platformami HRIS i LMS

MentorcliQ Ograniczenia Diverst

Złożona implementacja wymagająca znacznego zaangażowania działu IT

Wyższa struktura kosztów odpowiednia dla większych organizacji

MentorcliQ Diverst – ceny

Niestandardowe ceny

MentorcliQ Diverst – oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o MentorcliQ Diverts?

Recenzja G2 mówi:

Moje ogólne doświadczenia z MentorCliq były bardzo pozytywne. Platforma zapewniła przejrzystą strukturę, która ułatwiła nawiązanie połączenia z moim mentorem/podopiecznym, wyznaczenie celów i śledzenie postępów w czasie. Ustrukturyzowane zasoby i wskazówki pomogły nam skupić się na rozmowach i nadać im znaczenie. Wyeliminowało to zgadywanie z mentoringu i sprawiło, że proces stał się bardziej skuteczny i spójny. Doceniam łatwość nawigacji i wsparcie w budowaniu prawdziwych relacji.

Moje ogólne doświadczenia z MentorCliq były bardzo pozytywne. Platforma zapewniła przejrzystą strukturę, która ułatwiła nawiązanie połączenia z moim mentorem/podopiecznym, wyznaczenie celów i śledzenie postępów w czasie. Ustrukturyzowane zasoby i wskazówki pomogły nam skupić się na rozmowach i nadać im znaczenie. Wyeliminowało to zgadywanie z mentoringu i sprawiło, że proces stał się bardziej skuteczny i spójny. Doceniam łatwość nawigacji i wsparcie w budowaniu prawdziwych relacji.

8. Oprogramowanie Qooper ERG (najlepsze do skalowania programów ERG)

za pośrednictwem Qooper

Bez odpowiedniej struktury przejście od entuzjazmu ERG do trwałego powodzenia często kończy się niepowodzeniem. Qooper zapewnia ramy i najlepsze praktyki, które przekształcają dobre intencje w dojrzałe, wpływowe grupy zasobów pracowniczych, które rozwijają się naturalnie wraz z rozwojem pracowników w Twojej organizacji.

Oprogramowanie Qooper ERG oferuje kompleksową platformę do zarządzania grupami zasobów pracowniczych, która pomaga organizacjom w tworzeniu, zarządzaniu i skalowaniu inicjatyw dotyczących różnorodności i integracji.

Najlepsze funkcje oprogramowania Qooper ERG

Koordynuj działania grupowe dzięki zarządzaniu wydarzeniami, potwierdzeniom udziału i śledzeniu frekwencji

Ułatwiaj nawiązywanie połączeń mentorskich dzięki dopasowywaniu opartemu na AI, uwzględniającym cele i zainteresowania

Mierz powodzenie programu za pomocą pulpitów analitycznych i raportowania wpływu

Zwiększ zaangażowanie dzięki projektowi zorientowanemu na urządzenia mobilne z powiadomieniami push

Ograniczenia oprogramowania Qooper ERG

Mniej konfigurowalne niż niektóre alternatywne rozwiązania Enterprise

Ograniczona integracja z szerszym ekosystemem HR

Ceny oprogramowania Qooper ERG

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje oprogramowania Qooper ERG

G2 : 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Qooper prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W boxie, to wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć program mentorski. Jest łatwe w użyciu, ma intuicyjny interfejs i świetną obsługę klienta. Nasza specjalistka ds. wdrożeń, Ipek, była niesamowita i nadal jest, nawet po uruchomieniu naszego programu. Zawsze się z nami kontaktuje i szybko odpowiada na każdy e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, to po prostu świetny program i usługa.

9. WeSpire (najlepsze narzędzie do pomiaru wpływu ERG)

za pośrednictwem WeSpire

W okresie ograniczeń budżetowych inicjatywy poprawiające samopoczucie pracowników są poddawane szczególnej kontroli. WeSpire chroni inwestycje w ERG, bezpośrednio łącząc rekrutację opartą na różnorodności i związane z nią działania z wynikami biznesowymi i kluczowymi wskaźnikami, takimi jak zaangażowanie, utrzymanie pracowników i innowacyjność, zmieniając postrzeganie tych działań z centrum kosztów na źródło wartości.

To kompleksowe rozwiązanie pomaga średnim i dużym Enterprise skalować inicjatywy związane z różnorodnością, integrując je z szerszymi programami ESG (środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego) oraz CSR.

Najlepsze funkcje WeSpire

Angażuj członków za pośrednictwem wielu kanałów, w tym wydarzeń, tablic dyskusyjnych i kampanii

Szybko uruchamiaj inicjatywy ERG, korzystając z gotowych programów i dostosowywalnych szablonów

Analizuj zaangażowanie i wpływ za pomocą wskaźników opartych na danych i narzędzi do raportowania

Ograniczenia WeSpire

Skup się przede wszystkim na pomiarach, a nie na codziennych działaniach

Bardziej złożone ustawienia dla organizacji bez jasnych ram pomiarowych

Ceny WeSpire

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WeSpire

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Phenom ERG (najlepsze rozwiązanie do integracji doświadczeń talentów)

za pośrednictwem Phenom ERG

Wykorzystaj ERG nie tylko do realizacji pojedynczych inicjatyw dotyczących różnorodności, ale także do stworzenia spójnej części ekosystemu talentów. Phenom ERG łączy grupy zasobów pracowników bezpośrednio z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem talentów, włączając je w zakończone doświadczenie zaangażowania pracowników.

Phenom ERG jest częścią kompleksowej platformy Phenom poświęconej doświadczeniom talentów, oferującej specjalistyczne rozwiązanie do tworzenia, zarządzania i mierzenia wpływu grup zasobów pracowniczych.

Najlepsze funkcje Phenom ERG

Udostępniaj otwartymi możliwościami z określonymi grupami, aby promować role i przyciągać różnorodnych kandydatów wewnętrznych

Wyznacz menedżerów ERG z wyspecjalizowanymi uprawnieniami, aby skutecznie kierowali grupami i moderowali je

Twórz wydarzenia grupowe i zarządzaj nimi, aby tworzyć połączenie członków zarówno wirtualnie, jak i osobiście

Limit Phenom ERG

Aby uzyskać maksymalną wartość, konieczna jest integracja z szerszą platformą Phenom

Ceny Phenom ERG

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Phenom mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Na pierwszy rzut oka Phenom oferuje wszystko, czego mogą potrzebować rekruterzy i menedżerowie ds. marki pracodawcy. Sposób na śledzenie pochodzenia kandydatów, łatwe sposoby przechowywania kandydatów w CRM, usprawnione sposoby promocji wydarzeń itp. – wszystko w jednym miejscu.

Na pierwszy rzut oka Phenom oferuje wszystko, czego mogą potrzebować rekruterzy i menedżerowie ds. marki pracodawcy. Sposób śledzenia pochodzenia kandydatów, łatwe sposoby przechowywania kandydatów w CRM, usprawnione sposoby promocji wydarzeń itp. – wszystko w jednym miejscu.

⭐ Wyróżnienia specjalne

Najlepsze do: Porównywania różnorodności kulturowej Zapewnia dogłębny wgląd w różnorodność pracowników — obejmujący pochodzenie etniczne, dziedzictwo kulturowe, systemy wierzeń — i porównuje Twoją organizację z benchmarkami w Twojej branży lub regionie.

Najlepsze dla: spersonalizowanej komunikacji wewnętrznej dla ERG. Platforma komunikacyjna oparta na AI, która dostarcza celowe biuletyny i aktualizacje członkom ERG za pośrednictwem wielu kanałów (e-mail, urządzenia mobilne, intranety), wraz z bogatymi narzędziami analitycznymi i segmentacyjnymi.

Najlepsze do: Benchmarkingu integracji osób niepełnosprawnych To narzędzie pozwala organizacjom samodzielnie oceniać swoje praktyki w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w takich obszarach, jak rekrutacja, zakwaterowanie i rozwój kariery — uzupełniając wysiłek ERG skupiony na dostępności i integracji.

Zmień kulturę swojego miejsca pracy dzięki celowym ERG

Wybór odpowiedniego oprogramowania ERG ma kluczowe znaczenie dla tworzenia grup zasobów pracowniczych, które sprzyjają integracji i poczuciu przynależności. Platformy przedstawione w tym przewodniku oferują różne podejścia, od kompleksowych rozwiązań po specjalistyczne narzędzia skupiające się na różnych aspektach zarządzania ERG.

Weź pod uwagę wielkość swojej organizacji, jej potrzeby oraz etap rozwoju grup ERG. Wiele platform oferuje wersje demonstracyjne lub próbne, które pozwalają przetestować funkcje przed commitem.

