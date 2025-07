ClickUp vs Todoist: które narzędzie do zwiększania wydajności jest lepsze?

Każdy miłośnik wydajności miał z tym do czynienia. Ostateczna rozgrywka między Twoimi ulubionymi narzędziami do zarządzania zadaniami. To jak wybór między naleśnikami a goframi. Oba są świetne, ale jedno po prostu smakuje lepiej.

Tym razem zmierzą się ClickUp i Todoist. Oba narzędzia obiecują pomóc Ci zarządzać zadaniami, uprościć współpracę, dostosować cykle pracy i przechowywać wszystko w jednym, uporządkowanym miejscu.

Jednak przy tak wielu opcjach oferujących uporządkowane zadania, przypomnienia i pulpity, łatwo popaść w paraliż decyzyjny.

Ale nie martw się!

Zrobiliśmy za Ciebie kliknięcia, śledzenie i kodowanie kolorami. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem pracującym samodzielnie, czy zespołem zdalnym próbującym zachować synchronizację, ten artykuł pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie.

ClickUp vs. Todoist w skrócie

Funkcja ClickUp Todoist Konfigurowalne zarządzanie zadaniami Zadania, podzadania, listy kontrolne, priorytety, pola niestandardowe, statusy niestandardowe, szablony Zadania, podzadania, priorytety, etykiety, proste szablony Współpraca Wbudowany czat, komentarze, tablice, dokumenty i wiele więcej Komentarze do zadań i podstawowa współpraca zespołowa Wiele opcji widoku ponad 15 konfigurowalnych widoków, takich jak lista, Kanban, Gantt i wiele innych Tylko widok listy, tablicy i kalendarza Integracja z kalendarzem Wbudowany kalendarz, synchronizacja z Outlookiem i Kalendarzem Google, możliwość bezpośredniego dołączania do połączeń Dostępny kalendarz, integracja z kalendarzami zewnętrznymi Pomoc AI ClickUp Brain, kontekstowa sztuczna inteligencja dla dokumentów, zadań, podsumowań i pytań Todoist Assist, AI do podzadań, filtrów i sugestii Integracje z usługami innych firm ponad 1000 integracji (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook itp.) Integruje się z głównymi aplikacjami za pośrednictwem Zapier i IFTTT Ceny Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 2,5 USD miesięcznie za użytkownika

Czym jest ClickUp?

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami AI, zaprojektowane z myślą o zastąpieniu mozaiki aplikacji używanych przez większość zespołów.

👀 Czy wiesz, że... Profesjonaliści przełączają się między aplikacjami i stronami internetowymi około 1200 razy dziennie, tracąc za każdym razem ponad dwie sekundy. To prawie cztery godziny tygodniowo lub pięć tygodni pracy w roku spędzonych tylko na ponownym skupianiu uwagi.

Zamiast przełączać się między aplikacją z listą rzeczy do zrobienia, Slackiem, Dokumentami Google i kolejnym arkuszem kalkulacyjnym, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu. Pozwala to uniknąć rozpraszania uwagi i zwiększa wydajność zespołu

ClickUp jest najbardziej znany ze swoich wysoce konfigurowalnych funkcji, intuicyjnego interfejsu, niestandardowych pulpitów nawigacyjnych oraz swojego największego atutu, czyli asystenta opartego na sztucznej inteligencji AI. Jego bogaty zestaw funkcji sprawia, że jest niezwykle elastyczny.

Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy zarządzasz zespołem, ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i pomaga Ci zachować koncentrację, automatyzując wszystkie zadania. Dlatego nazywamy go aplikacją do wszystkiego w pracy!

Funkcje ClickUp

ClickUp to coś więcej niż tylko menedżer zadań. Jest w stanie zoptymalizować cały cykl pracy pod kątem wydajności i automatyzacji. Posiada wiele wbudowanych funkcji, które pomogą Ci utrzymać projekty na właściwym torze i uporządkować zadania.

Oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest tak atrakcyjny.

Funkcja nr 1: Konfigurowalne zarządzanie zadaniami

Przydzielaj, organizuj i śledź zadania w różnych działach w jednym miejscu dzięki zadaniom ClickUp

Podczas pracy z ClickUp zadania ClickUp stanowią podstawę cyklu pracy. Możesz podzielić duże cele na mniejsze zadania i dodać do każdego z nich opisy, załączniki, terminy oraz wielu przypisanych.

Chcesz oznaczyć coś pilnego? Po prostu dodaj priorytety, takie jak „Pilne” lub „Niskie”. A dzięki niestandardowym statusom zadań możesz odejść od nudnego przepływu „Do zrobienia – W trakcie – Gotowe”.

Zamiast tego możesz śledzić zadania za pomocą statusów, takich jak „W trakcie przeglądu”, „Oczekiwanie na opinię klienta”, „Oczekiwanie na projekt” lub innych, które pasują do Twojego stylu pracy.

Podziel złożone zadania na wykonalne kroki i nigdy więcej nie przegap żadnego szczegółu dzięki listom kontrolnym zadań ClickUp

Chcesz planować z wyprzedzeniem? Zagnieżdżaj podzadania w zadaniach, a następnie podziel je na listy kontrolne zadań ClickUp. W ten sposób Ty i Twój zespół macie dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do wykonania zadania, dokładnie tam, gdzie zostało ono przypisane.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki szablonów ClickUp i wybierz szablon do zarządzania zadaniami. Pomoże Ci to zaoszczędzić czas potrzebny na ustawienia i zapewni spójność podobnych inicjatyw.

Funkcja nr 2: Wbudowane opcje współpracy zespołowej

Dzięki czatu ClickUp rozmowy dotyczące pracy odbywają się tam, gdzie pracujesz

Pamiętasz tę ważną aktualizację, o której zapomniałeś poinformować kolegę z zespołu, ponieważ pracowałeś w innym oprogramowaniu? Myślałeś, że przełączysz zakładki i powiesz mu później, ale zapomniałeś. ClickUp sprawia, że taka sytuacja nie powtórzy się więcej.

Czat ClickUp jest zintegrowany bezpośrednio z obszarem roboczym. Oznacza to, że możesz tworzyć dedykowane kanały czatu dla każdego zespołu, projektu lub tematu i prowadzić dyskusje w czasie rzeczywistym bez opuszczania aplikacji. Oczywiście możesz również przekształcić te czaty w zadania.

Możesz również użyć asystenta głosowego, aby wysłać wiadomość i przekształcić ją w zadanie. Czy to nie wygodne? A to nie wszystko.

Dzięki komentarzom ClickUp możesz zostawiać opinie bezpośrednio przy zadaniach, @wzmianki o członkach zespołu, przypisywać zadania, a nawet dodawać linki do dokumentów lub pulpitów. Wszystko to dzieje się przy zachowaniu łatwego śledzenia wszystkich wątków.

Burza mózgów, planowanie i realizacja zadań w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp

Jeśli lubisz planowanie wizualne, tablice ClickUp umożliwiają burzę mózgów, tworzenie map pomysłów i wspólne budowanie cyklu pracy w czasie rzeczywistym.

Możesz dodawać notatki, rysować połączenia i przekształcać wszystko w zadania, gdy będziesz gotowy przejść od pomysłu do realizacji.

Wszystkie te połączenia z zadaniami pomagają uniknąć krępujących rozmów, takich jak: „O nie! Zapomniałem przypisać ci to zadanie”.

Funkcja nr 3: Widok zadań i integracja z kalendarzem

Wizualizuj zadania, terminy i harmonogramy dzięki elastycznej funkcji przeciągania i upuszczania w kalendarzu ClickUp

Niektórzy uwielbiają tablice Kanban. Inni przysięgają na kalendarze. ClickUp to rozumie, dlatego oferuje ponad 15 widoków dostosowanych do każdego cyklu pracy.

Tablica Kanban ClickUp jest idealna do przeciągania i upuszczania zadań między scenami (doskonała dla zespołów agile), a widok wykresu Gantta ClickUp pomaga śledzić zależności między zadaniami.

Śledzenie zadań jest jeszcze prostsze dzięki kalendarzowi ClickUp, który zapewnia widok harmonogramu z lotu ptaka. Ustaw go, aby wyświetlać zadania dzienne, tygodniowe i miesięczne oraz śledź wszystkie zadania i spotkania (możesz dołączyć do rozmów bezpośrednio z tego miejsca!).

Synchronizuje się również bezpośrednio z kalendarzami Google i Outlook, dzięki czemu nigdy nie zdarzy się, że coś zostanie zarezerwowane dwukrotnie lub przegapisz termin.

Funkcja nr 4: Automatyzacja cyklu pracy

Zautomatyzuj rutynowe zadania i zaoszczędź kilka godzin tygodniowo dzięki automatyzacji ClickUp

Nie rejestrowałeś się w celu zwiększenia wydajności, aby spędzać dzień na przypisywaniu zadań i aktualizowaniu statusów, prawda? Do tego służy automatyzacja ClickUp.

Dzięki setkom wbudowanych szablonów automatyzacji możesz ustawić reguły, takie jak „Gdy zadanie zostanie przeniesione do sekcji „W trakcie przeglądu”, przypisz je do Alexa i dodaj komentarz”. Lub „Jeśli termin ulegnie zmianie, powiadom kierownika projektu”

Automatyzacja pozwala aktualizować pola, przenosić zadania, dodawać osoby obserwujące, a nawet integrować się z narzędziami zewnętrznymi. Dzięki temu cykle pracy przebiegają płynnie i spójnie, bez konieczności mikrozarządzania.

Pomaga osiągnąć inteligentniejszy cykl pracy, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu prawdziwej wartości.

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają strategicznego myślenia ani kreatywności (np. e-maile z przypomnieniami 👀). Agenci ClickUp AI pomagają wyeliminować tę żmudną pracę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych cykli pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co przekłada się na 12% wzrost wydajności pracy.

Funkcja nr 5: Pomoc oparta na sztucznej inteligencji

Natychmiastowy dostęp do wiedzy, tworzenie dokumentów i uzyskiwanie informacji opartych na sztucznej inteligencji bez opuszczania obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Tutaj zaczyna się futurystyka. ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który nie służy tylko do generowania wstępów do blogów lub edycji tekstów (chociaż całkowicie potrafi to robić).

Brain pomaga pisać dokumentację, podsumowywać wątki zadań, a nawet dokładnie transkrybować spotkania. Dzięki integracji z narzędziami takimi jak ChatGPT, Claude i innymi, zyskujesz jakość i precyzję, których szukasz.

Ale wiesz, co sprawia, że jest to tak ważne dla Twojego cyklu pracy? Może skanować Twoje rozmowy, zadania, a nawet dokumenty ClickUp, aby odpowiadać na pytania dotyczące konkretnych projektów.

Zastanawiasz się, co jest zaległe lub nad czym pracuje Twój współpracownik? Po prostu zapytaj. Rozumie kontekst z Twojego obszaru roboczego i udziela szybkich, dokładnych odpowiedzi.

Funkcja nr 6: Integracje z usługami innych firm

Połącz swoje ulubione narzędzia i stwórz ujednolicony cykl pracy dzięki integracjom ClickUp

Korzystasz już z innych narzędzi w swoim cyklu pracy? Nie ma problemu. ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji, w tym Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox i wiele innych.

Możesz przesyłać aktualizacje na kanał Slack swojego zespołu, synchronizować spotkania z Kalendarzem Google lub śledzić postępy programistów bezpośrednio z GitHub.

Niezależnie od tego, czy chcesz nadal korzystać ze swoich ulubionych aplikacji, czy też stopniowo przenieść wszystko do ekosystemu ClickUp, integracja jest silna i elastyczna. Nie musisz niczego wyrzucać. Po prostu zyskujesz inteligentniejszy sposób na połączenie wszystkiego w jedno.

Ceny ClickUp

Czym jest Todoist?

Todoist to aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia i menedżer zadań zaprojektowany z myślą o prostocie. Jest używany przez osoby indywidualne i małe zespoły, które potrzebują przejrzystego, łatwego w użyciu interfejsu. W Todoist tworzysz projekty, aby pogrupować zadania, a następnie dodajesz do nich zadania wraz z terminami, etykietami i flagami priorytetów.

Todoist koncentruje się na podstawowych funkcjach związanych z zadaniami, bez zbędnych dodatków. Ten minimalizm oznacza, że możesz natychmiast rozpocząć organizowanie zadań bez konieczności przeglądania skomplikowanych ustawień.

🧠 Ciekawostka! Średni dzień pracy jest obecnie o 36 minut krótszy niż w 2022 roku, ale wydajność wzrosła o 2%. To dowód na to, że inteligentniejsze narzędzia pozwalają zrobić więcej w krótszym czasie.

Funkcje Todoist

Todoist jest jednym z ulubionych narzędzi entuzjastów wydajności i nie bez powodu. Przejrzysty interfejs, intuicyjne funkcje i zaawansowane możliwości sprawiają, że zarządzanie zadaniami nie przypomina już żmudnej pracy, a raczej zorganizowany proces.

Zapoznaj się z niektórymi z jego podstawowych funkcji.

Funkcja nr 1: Szybkie dodawanie i język naturalny

za pośrednictwem Todoist

Dodawanie zadań w Todoist jest niezwykle proste. Funkcja szybkiego dodawania pozwala dodawać zadania za pomocą prostego skrótu klawiaturowego (naciskając „Q”). Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę aplikację, jest możliwość przetwarzania języka naturalnego

Możesz wpisać coś w rodzaju „Prześlij raport w każdy piątek o 15:00 #Praca p1”, a Todoist automatycznie ustawi powtarzające się terminy, przypisze zadanie do projektu „Praca” i oznaczy je jako priorytetowe.

Ta intuicyjna metoda wprowadzania danych zmniejsza trudności związane z wprowadzaniem zadań, umożliwiając zapisywanie zadań w miarę ich pojawiania się.

Zadania można wyświetlać w formie listy, kalendarza lub tablicy, w zależności od preferencji. Na przykład widok „Nadchodzące” pokazuje harmonogram na nadchodzący tydzień lub miesiąc.

Funkcja nr 2: Powtarzające się zadania i przypomnienia

za pośrednictwem Todoist

Dzięki funkcji powtarzających się zadań w Todoist łatwo nadążysz za powtarzającymi się zadaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o „Podlanie roślin w każdą sobotę”, czy „Przegląd budżetu pierwszego dnia każdego miesiąca”, możesz ustawić powtarzanie zadań w odstępach czasu dostosowanych do Twojego harmonogramu.

Dodatkowo można ustawić przypomnienia, które będą wysyłane o określonych porach lub nawet w oparciu o lokalizację, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego zadania. Na przykład możesz ustawić przypomnienie o „Zadzwon do Ryana” o 10 rano, a Todoist powiadomi Cię o tym.

Funkcja nr 3: Organizacja projektów

za pośrednictwem Todoist

Todoist pomaga organizować zadania za pomocą projektów, sekcji i etykiet. Możesz tworzyć projekty dla różnych obszarów swojego życia, takich jak „Praca”, „Osobiste” lub „Fitness”, a następnie dzielić je na sekcje, np. „Pilne”, „Oczekujące” lub „Zakończone”.

Etykiety umożliwiają oznaczanie zadań w różnych projektach, co pozwala filtrować i wyświetlać zadania na podstawie kontekstów, takich jak „@e-mail” lub „@połączenia”. Ta hierarchiczna struktura zapewnia porządek i łatwość zarządzania listą zadań do zrobienia.

Funkcja nr 4: Współpraca i udostępnianie

za pośrednictwem Todoist

Todoist to potężny menedżer zadań osobistych, który doskonale sprawdza się również w ustawieniach współpracy. Możesz udostępniać projekty współpracownikom, znajomym lub członkom rodziny. Współpracownicy mogą przypisywać sobie zadania i dodawać do nich komentarze (doskonałe rozwiązanie do przekazywania informacji zwrotnych).

Dzięki temu koordynowanie wspólnych celów, takich jak planowanie podróży lub zarządzanie projektem zespołowym, jest łatwe i wydajne. Możliwość delegowania zadań i monitorowania postępów w ramach tej samej platformy zwiększa wydajność zespołu.

Funkcja nr 5: Inteligentna wydajność AI

za pośrednictwem Todoist

Todoist posiada również własnego asystenta AI, Todoist Assist. Został on zaprojektowany, aby zarządzanie zadaniami było inteligentniejsze i szybsze. Może on dzielić złożone zadania na podzadania, wyciągać zadania do wykonania z długich e-maili, sugerować filtry, a nawet tworzyć szkice odpowiedzi.

Wystarczy pisać naturalnie, a Assist sam wszystko zrozumie. Jest dostępny w Internecie, na macOS i iOS, a Twoje dane pozostają prywatne. Niezależnie od tego, czy organizujesz swój dzień, czy planujesz projekt, Todoist Assist dodaje inteligentną warstwę do Twojej wydajności.

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 2,5 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 8 USD/miesiąc na użytkownika

ClickUp vs. Todoist: porównanie funkcji

Po zapoznaniu się z funkcjami ClickUp i Todoist jasne jest, że oba narzędzia do zarządzania projektami mają swoje mocne strony.

Zanim jednak porównasz poszczególne funkcje, zapoznaj się z przeglądem cech wyróżniających każdą z tych aplikacji.

Kategoria ClickUp Todoist Zarządzanie projektami Kompleksowe tworzenie zadań i śledzenie ich realizacji wraz z załącznikami i wieloma widokami Intuicyjne zarządzanie zadaniami dzięki przejrzystemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Niestandardowe Zaawansowane dostosowywanie dzięki niestandardowym polom, statusom i cyklom pracy Minimalna personalizacja, ale uproszczona dla łatwości użytkowania Planowanie Zaawansowane planowanie z datami rozpoczęcia/terminami, zależnościami i integracją z kalendarzem Łatwe ustawianie powtarzających się zadań i przypomnień Współpraca Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu, komentarzy, tablic i dokumentów Łatwe udostępnianie i komentowanie dla małych zespołów Funkcje AI ClickUp Brain do zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji i automatyzacji cyklu pracy Sugestie AI dotyczące podzadań, filtry i wskazówki dotyczące wydajności Oceny klientów G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

1. Efektywność zarządzania projektami

W tym narożniku pojawia się ClickUp z potężnym zestawem funkcji zaprojektowanych do zarządzania projektami od początku do końca. W drugim narożniku Todoist oferuje prostsze śledzenie zadań. Zobaczmy, kto zdobędzie koronę!

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami. Pozwala wyznaczać cele, uzyskać dostęp do niezbędnych szablonów do zarządzania projektami, śledzić postępy za pomocą pulpitów ClickUp oraz automatyzować powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas. W jednym miejscu możesz zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po wieloetapowe projekty, co idealnie sprawdza się w zespołach zajmujących się złożonymi zadaniami.

Todoist sprawia, że wszystko jest proste i szybkie. Możesz organizować zadania w projekty, ustawiać terminy i korzystać z harmonogramu typu „przeciągnij i upuść”. Jest minimalistyczny, łatwy w użyciu i nadaje się do realizacji celów osobistych lub małych zespołów bez rozpraszania uwagi.

🏆 Zwycięzca: ClickUp. Todoist świetnie nadaje się do małych projektów i prostego śledzenia zadań, ale nie oferuje tak rozbudowanych narzędzi do planowania, jakich potrzebują profesjonalne zespoły. Jeśli potrzebujesz narzędzia, które sprawdzi się zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i złożonych zespołów, elastyczność ClickUp daje mu przewagę.

2. Niestandardowe

Teraz, w drugiej rundzie, zobaczmy, które narzędzie lepiej dostosowuje się do Twoich potrzeb w zakresie cyklu pracy.

ClickUp oferuje niemal nieograniczone możliwości dostosowywania, w tym niestandardowe statusy, wiele typów zadań i szczegółowe cykle pracy. Możesz kształtować przestrzenie, listy i pulpity nawigacyjne, aby dopasować je do każdego stylu projektu, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów o unikalnych procesach.

Todoist zapewnia minimalizm dzięki poziomom priorytetów, etykietom i filtrom. Jest łatwy w konfiguracji, ale nie oferuje głębokiej personalizacji, co niektórzy użytkownicy cenią za prostotę.

🏆 Zwycięzca: Remis. Jeśli liczy się możliwość dostosowania, wygrywa ClickUp. Duże zespoły lub projekty wymagające specjalistycznych pól i pulpitów docenią elastyczność ClickUp. Jednak Todoist zdobywa punkty dla tych, którzy chcą szybkiej konfiguracji bez dodatkowych funkcji.

3. Planowanie zadań i powtarzające się zadania

Planowanie i powtarzające się zadania to Twoje codzienne obowiązki. Kto jest w stanie utrzymać Twój kalendarz w ryzach?

ClickUp obsługuje złożone cykliczność i oferuje daty rozpoczęcia i terminy. Dzięki wykresom Gantta i synchronizacji z Kalendarzem Google zapewnia wizualny, zintegrowany harmonogram dla projektów dowolnej skali.

Todoist wyróżnia się szybkim, naturalnym wprowadzaniem zadań i przypomnień. Powtarzające się zadania są łatwe do ustawienia, choć brakuje widoku osi czasu lub szczegółowej integracji z kalendarzem.

🏆 Zwycięzca: Remis. Oba narzędzia obsługują powtarzające się zadania, ale w różny sposób. Todoist wyróżnia się szybkim, naturalnym wprowadzaniem zadań i przypomnieniami, co świetnie sprawdza się w użytku osobistym. ClickUp zdobywa tytuł za zaawansowane, wizualne planowanie i synchronizację między platformami.

4. Współpraca zespołowa

Komunikacja może zadecydować o sukcesie lub porażce projektu. Kto naprawdę potrafi pracować w zespole?

ClickUp integruje czat, komentarze do zadań, tablice i dokumenty w jednym miejscu, dzięki czemu rozmowy są bezpośrednio powiązane z pracą. Możesz tworzyć zadania podczas współpracy, co gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte.

Todoist oferuje komentarze do zadań i podstawowe funkcje udostępniania, ale nie ma czatu ani zaawansowanych narzędzi do współpracy. Zespoły często potrzebują oddzielnych aplikacji do komunikacji w czasie rzeczywistym.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wyraźnie wygrywa dzięki kompleksowemu hubowi komunikacyjnemu. Zintegrowany system czatu i komentarzy oznacza, że rozmowy i praca odbywają się jednocześnie.

5. Automatyzacja AI

Zobaczmy, które narzędzie zapewnia najinteligentniejszego asystenta.

ClickUp Brain to coś więcej niż tylko pisanie. Podsumowuje zadania, transkrybuje spotkania i odpowiada na pytania dotyczące konkretnych projektów, skanując cały obszar roboczy dzięki integracji z takimi narzędziami jak ChatGPT. To inteligentny asystent AI, który naprawdę zna Twoje projekty.

Asystent AI Todoist sugeruje podzadania, pomaga wyciągać działania z e-maili, a także sugeruje filtry. Jest to przydatne do przyspieszenia wprowadzania zadań, ale brakuje mu bardziej zaawansowanych funkcji automatyzacji.

🏆 Zwycięzca: ClickUp zajmuje pierwsze miejsce dzięki potężnemu AI Brain, który rozumie cały obszar roboczy i cykl pracy. Asystent Todoist jest przydatny do zarządzania zadaniami, ale nie jest tak wszechstronny ani nie rozpoznaje kontekstu.

📮Informacje ClickUp: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na AI w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje do obsługi poczty e-mail. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje Twoją pocztę e-mail i inne cykle pracy związane z komunikacją, kalendarz, zadania i dokumentację. Po prostu zapytaj: „Jakie są moje priorytety na dziś?”. ClickUp Brain przeszuka Twój obszar roboczy i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, na podstawie pilności i ważności zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej super aplikacji!

6. Ceny

Spójrzmy prawdzie w oczy. Koszt ma znaczenie! Zarówno ClickUp, jak i Todoist oferują różne modele cenowe, więc który z nich zapewni Ci największy zwrot z inwestycji?

ClickUp oferuje bezpłatny plan z bogatym zestawem funkcji, idealny dla osób indywidualnych lub małych zespołów. Płatne plany zaczynają się od przystępnych cen, a wraz z rozwojem działalności można je rozszerzać o bardziej zaawansowane funkcje i większą przestrzeń dyskową.

Todoist oferuje również bezpłatną wersję, która doskonale nadaje się do podstawowego zarządzania zadaniami. Plan premium odblokowuje funkcje takie jak pomoc AI i etykiety za rozsądną miesięczną opłatą.

🏆 Zwycięzca: Remis. Jeśli potrzebujesz rozbudowanych funkcji, takich jak pomoc AI z możliwością rozwoju, wielopoziomowe ceny i bezpłatny plan ClickUp oferują większą wartość. Jeśli jednak wolisz minimalistyczną i przejrzystą ścieżkę aktualizacji, ceny Todoist są łatwe do zrozumienia i przyjazne dla budżetu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed przejściem na którekolwiek z tych narzędzi wypróbuj ich bezpłatne funkcje oprogramowania do zarządzania projektami. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze związane z przenoszeniem narzędzi. Kiedy zdecydujesz się na zmianę, zacznij powoli i odkrywaj funkcje pojedynczo, aby uniknąć przytłoczenia.

ClickUp vs Todoist na Reddicie

Chcesz poznać opinie prawdziwych użytkowników, którzy wypróbowali te narzędzia? Mamy coś dla Ciebie. Przeszukaliśmy Reddit, aby sprawdzić, którą platformę naprawdę preferują użytkownicy.

Na początek, oto co użytkownik Reddit o pseudonimie actuallifethings napisał o ClickUp na r/clickup

…ClickUp pozwala różnym zespołom w organizacji pracować w dowolnym cyklu pracy, ale w ramach scentralizowanej struktury informacji. Dzięki odpowiedniej strukturze eliminuje silosy informacyjne między działami. Gdy informacje są aktualizowane lub zmieniane w jednym dziale, ponieważ wszystkie inne działy pobierają informacje z tego samego miejsca, dane są aktualizowane jednocześnie, nawet jeśli są wyświetlane w zupełnie inny sposób. ClickUp to absolutnie zabójczy system. Pod względem stosunku ceny do jakości i łatwości obsługi nie widziałem nic, co mogłoby się z nim równać.

…ClickUp pozwala różnym zespołom w organizacji pracować w dowolnym cyklu pracy, ale w ramach scentralizowanej struktury informacji. Dzięki odpowiedniej strukturze eliminuje silosy informacyjne między działami. Gdy informacje są aktualizowane lub zmieniane w jednym dziale, ponieważ wszystkie inne działy pobierają informacje z tego samego miejsca, dane są aktualizowane jednocześnie, nawet jeśli są wyświetlane w zupełnie inny sposób. ClickUp to absolutnie zabójczy system. Jakość w stosunku do ceny i łatwość obsługi – nigdy nie widziałem nic podobnego.

Teraz sprawdźmy, co użytkownik 822825 sądzi o Todoist na r/todoist

Podoba mi się: Przetwarzanie języka naturalnego Piękny wyglądWsparcie dla blokowania czasuNiezawodnośćNie podoba mi się:Powolne aktualizacje (myślę, że to kompromis w zamian za niezawodność, ale nadal są powolne w porównaniu z głównymi konkurentami)Ograniczone funkcje, zwłaszcza w widoku kalendarza (ponieważ jest to nowo dodana funkcja)Ograniczone możliwości dostosowywania (jeśli wypróbujesz TickTick, zrozumiesz, o co mi chodzi)Korzystałem z wersji próbnej Todoist i TickTick i ostatecznie wybrałem Todoist ze względu na wymienione powyżej zalety.

Podoba mi się: Przetwarzanie języka naturalnego Piękny wyglądWsparcie dla blokowania czasuNiezawodnośćNie podoba mi sięPowolne aktualizacje (myślę, że to kompromis w zamian za niezawodność, ale nadal są powolne w porównaniu z głównymi konkurentami)Ograniczone funkcje, zwłaszcza w widoku kalendarza (ponieważ jest to nowo dodana funkcja)Ograniczone możliwości dostosowywania (jeśli wypróbujesz TickTick, zrozumiesz, o co mi chodzi)Korzystałem z wersji próbnej Todoist i TickTick i ostatecznie wybrałem Todoist ze względu na wymienione powyżej zalety.

Chcesz poznać opinię osoby, która zmieniła narzędzie? Oto, co użytkownik Reddit o pseudonimie jthansen5072 mówi o wyborze ClickUp jako alternatywy dla Todoist

Niedawno przeniosłem się z Todoist do ClickUp i jestem bardzo zadowolony z tej zmiany... Dzięki bezpłatnemu planowi ClickUp otrzymuję wszystko, czego potrzebuję, oraz wiele dodatkowych funkcji, których nie miałem w płatnym planie Todoist (z wyjątkiem 2 funkcji, które prawdopodobnie wkrótce pojawią się w ClickUp, ale bez których i tak mogę się obejść). ClickUp wymaga nieco nauki, ale kiedy już opanujesz program, staje się on (z mojego doświadczenia) bardzo łatwy, szybki i intuicyjny. Jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem ClickUp i gorąco polecam go do zarządzania zadaniami osobistymi...

Niedawno przeniosłem się z Todoist do ClickUp i jestem bardzo zadowolony z tej zmiany... Dzięki bezpłatnemu planowi ClickUp otrzymuję wszystko, czego potrzebuję, oraz wiele dodatkowych funkcji, których nie miałem w płatnym planie Todoist (z wyjątkiem 2 funkcji, które prawdopodobnie wkrótce pojawią się w ClickUp, ale bez których i tak mogę się obejść). ClickUp wymaga nieco nauki, ale kiedy już opanujesz program, staje się on (z mojego doświadczenia) bardzo łatwy, szybki i intuicyjny. Jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem ClickUp i gorąco polecam go do zarządzania zadaniami osobistymi...

To wszystko. Prawdziwi użytkownicy dzielą się szczerymi opiniami, pomagając Ci wybrać oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Które narzędzie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Po epickim starciu, które oprogramowanie do zarządzania zadaniami zwyciężyło?

Cóż, ClickUp zdecydowanie zdobywa mistrzowski pas.

Dlaczego? Ponieważ łączy w sobie zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami, automatyzację, zarządzanie obciążeniem pracą, śledzenie czasu, kompetentne wsparcie AI i elastyczne ceny, a wszystko to w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem, czy realizujesz osobiste cele, wszechstronność i głębia ClickUp zapewniają mu przewagę.

Nie oznacza to jednak, że Todoist nie jest godnym konkurentem. Wyróżnia się przejrzystym wyglądem i obsługą języka naturalnego, dzięki czemu jest odpowiedni dla osób, które oczekują prostego narzędzia zwiększającego wydajność bez nadmiaru funkcji.

Jednak dla tych, którzy pragną w pełni funkcjonalnego narzędzia, które rozwija się wraz z Twoimi potrzebami, ClickUp wygrywa za każdym razem. Chcesz wypróbować samodzielnie? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!